die 10 besten OneNote-Alternativen für Benutzer der Version für Mac

OneNote für Mac ist ein solides Tool zum Erstellen von Notizen. Es ist übersichtlich und flexibel und hat schon vielen Menschen dabei geholfen, alles von Einkaufslisten bis hin zu genialen Brainstorming-Sitzungen festzuhalten.

Wenn Sie jedoch Benutzer der Mac-Version sind, sind Ihnen wahrscheinlich einige Ecken und Kanten aufgefallen.

Vielleicht sind es die Verzögerungen bei der Synchronisierung oder die Tatsache, dass einige Features so wirken, als wären sie für ein anderes Betriebssystem entwickelt worden, oder vielleicht fragen Sie sich einfach, ob das Erstellen von Notizen nicht auch reibungsloser funktionieren könnte

Die Wahrheit ist, dass OneNote viel kann, aber es ist nicht der einzige Player auf dem Markt. Und je nach Ihrem Workflow, Setup oder kreativen Prozess gibt es möglicherweise eine Notiz-App, die sich eher wie eine natürliche Erweiterung Ihrer Mac-Umgebung anfühlt.

In diesem Blog stellen wir Ihnen einige der besten Microsoft OneNote-Alternativen für Mac vor! Apps, die ein intuitives Design der Benutzeroberfläche, nahtlose Aufgabenintegration und Produktivitäts-Tools bieten, die einfach so funktionieren, wie Sie es gewohnt sind.

Beliebte Notiz-Apps, die Sie für Mac in Betracht ziehen können

Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp ClickUp Docs, KI-Assistent (ClickUp Brain), Zusammenarbeit in Echtzeit, Vorlagen, bidirektionale Verknüpfungen Freiberufler, Start-ups, mittelständische Unternehmen und Teams in Unternehmen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen Apple Notes MacOS-nativ, Einbettung von Rich Media, intelligente Ordner, Schnellnotizen, Sperren von Notizen Apple-Benutzer, Studenten und private Notizenschreiber Kostenlos (in Apple-Geräten enthalten) Evernote Web Clipper, Notizbuchstapel, leistungsstarke Suche, Aufgabenintegration Profis, Studenten, Autoren und Forscher Kostenlos; ab 14,99 $/Monat Obsidian Markdown-Editor, bidirektionale Verknüpfungen, Grafikansicht, Plugin-Support Autoren, Entwickler und Wissensmanagement-Experten Kostenlos; ab 5 $/Monat Notion End-to-End-Verschlüsselung, Markdown-Support, anpassbare Synchronisierung und Offline-Modus Blockbasierte Bearbeitung, verknüpfte Datenbanken, Vorlagen, Zusammenarbeit in Echtzeit Kostenlos; kostenpflichtig ab 10 $/Benutzer/Monat Joplin Kreative Teams, Studenten und Fachleute Open-Source-Fans, Entwickler und preisbewusste Benutzer Kostenlos; Benutzerdefinierte Preise Simplenote Schnelle Synchronisierung, Markdown-Support, Versionshistorie, tagbasierte Sortierung Autoren, Blogger und Notiznehmer, die sich nicht ablenken lassen wollen Free Bär Wunderschöner Markdown-Editor, tagbasierte Organisation, Fokusmodus, Themen Kreative Teams, Studenten und Profis Kostenlos; ab 2,99 $/Monat Zoho Notebook Smart-Karten-System, Sprachnotizen, plattformübergreifende Synchronisierung, Notizbuch-Cover Freiberufler, Pädagogen und Benutzer, die Wert auf Datenschutz legen Free Google Keep Haftnotiz-Benutzeroberfläche, Sprachnotizen mit Transkription, Integration in das Google-Ökosystem Gelegenheitsnutzer, Familien und Google Workspace-Teams Kostenlos (mit Google-Konto)

Worauf sollten Sie bei der Suche nach einer OneNote-Alternative für Mac achten?

Der Wechsel von einer Notiz-App zu einer anderen ist etwa so lästig wie das Entwirren von Kopfhörern oder das Neuorganisieren Ihres Google Drive – notwendig, aber mühsam. Wenn Sie auf der Suche nach einer OneNote-Alternative für Mac sind, sollten Sie auf die folgenden fünf Dinge achten.

💭 Features

Kann es mit dem Apple Pencil umgehen? Clips aus Safari? Notizen ordentlich taggen, suchen und stapeln? Microsoft Office OneNote bietet viel, kann aber auf macOS etwas klobig wirken. Priorisieren Sie Features wie Spotlight-Suche, Markdown-Support oder sauberen Offline-Zugriff – Dinge, die Sie tatsächlich nutzen werden.

🤑 Preise

Einige Notiznehmer nutzen kostenlose Pläne. Andere stoßen mitten im Gedanken auf eine Paywall. Apps wie Bear und Apple Notes sind großzügig mit ihren kostenlosen Angeboten, aber wenn Sie Synchronisierung, Backups oder KI-Features wünschen, sollten Sie sicherstellen, dass sich das Upgrade lohnt. Einmalige Käufe > Abonnements.

☺️ Bewertungen von Benutzern

Ignorieren Sie Extreme. Die 3- bis 4-Sterne-Bewertungen im nativen Mac App Store oder auf Reddit sind Gold wert. Holen Sie sich Feedback von Benutzern auf M1/M2-Macs mit macOS Sonoma, um echte Probleme zu erkennen – Synchronisierungsfehler, klobige Benutzeroberfläche oder fehlende Verknüpfungen.

🤝 Integrationen

Wenn die Synchronisierung mit iCloud, Handoff, Verknüpfungen und den Kern-Apps von Apple nicht funktioniert, handelt es sich um ein Silo und nicht um eine Lösung.

💻 Synchronisierung

Sie benötigen Notizen, die sofort auf Ihrem MacBook, iPhone und iPad synchronisiert werden. Die OneDrive-basierte Synchronisierung von OneNote kann hier Probleme bereiten.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, dass Ihre Notizen nach dem Meeting in der Versenkung verschwinden? Dieser Leitfaden für Meeting-Notizen zeigt Ihnen, wie Sie alles strukturiert und handlungsorientiert organisieren können, damit nichts mehr verloren geht (z. B. in Ihrem Ordner „Downloads").

Die 10 besten Microsoft OneNote-Alternativen für Mac

Hier sind die zehn besten Microsoft OneNote-Alternativen für Mac, Apps, die entwickelt wurden, um mit Ihren Ideen, Terminen und gelegentlichen existenziellen Krisen um 2 Uhr morgens Schritt zu halten, in denen Sie plötzlich Ihren Fünfjahresplan in Stichpunkten festhalten müssen.

Von minimalistischen Notizern bis hin zu umfassenden Ökosystemen für Produktivität ist für jeden etwas dabei, auch für Sie, die Liebhaber farbcodierter Registerkarten.

1. ClickUp (Am besten für KI-gestützte Notizen und Aufgabenverwaltung)

Sammeln Sie alle Ihre Notizen, Zusammenfassungen und Ideen in ClickUp Docs und profitieren Sie von KI-gestützten Workflows

Wenn Sie von Ihrer Notiz-Software erwarten, dass sie genauso reibungslos funktioniert wie der Rest Ihres Apple-Ökosystems, sind Sie bei ClickUp genau richtig.

Sie ist schnell, reaktionsschnell und für macOS optimiert – ohne die seltsamen Formatierungsfehler oder Verzögerungen, die bei klobigen plattformübergreifenden Ports auftreten.

Was ClickUp jedoch wirklich auszeichnet, ist, dass es nicht nur eine Notiz-App ist. Es ist Ihre App für Dokumente, Aufgaben, KI-Assistent und Projekt-Dashboard – eine App für alles, was Sie bei der Arbeit brauchen. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr fünf Tools in zwanzig Browser-Registerkarten gleichzeitig verwenden müssen.

💜 Genießen Sie strukturierte Dokumentenverwaltung mit ClickUp Docs

Beginnen wir mit ClickUp Docs. Docs bietet Ihnen dynamische, strukturierte Dokumente, die für moderne Workflows entwickelt wurden.

Organisieren Sie Informationen mit umfangreichen Formatierungsoptionen und Slash-Befehlen in ClickUp Docs

Mit Dokumenten können Sie:

Formatieren Sie mit benutzerdefinierten Kopfzeilen, Tabellen, Aufzählungen und Rich Media

Seiten verschachteln und Inhalte ohne ermüdendes Scrollen organisieren

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen – einschließlich Kommentaren, Bearbeitungen und Feedback

Verlinken Sie direkt zu Aufgaben, Projekten oder Zielen, damit Ihre Notizen Ihre Arbeit tatsächlich voranbringen

💜 Fassen Sie Ihre Notizen mit ClickUp Brain zusammen

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Brain, Ihrem integrierten KI-Assistenten, und Sie erhalten einen leistungsstarken Begleiter für Notizen, der tatsächlich mit Ihnen mitdenkt.

Erstellen Sie Zusammenfassungen, Aktionselemente und planen Sie die Erstellung von Aufgaben mit ClickUp Brain

ClickUp Brain fasst lange Notizen oder Meeting-Protokolle in übersichtliche Stichpunkte zusammen, sodass Sie das Wesentliche erfassen können, ohne ganze Absätze erneut lesen zu müssen. Außerdem formatiert es Ihre Inhalte automatisch, sodass alles übersichtlich und leicht zu überfliegen ist – manuelles Aufräumen ist nicht erforderlich.

Müssen Sie die nächsten Schritte festhalten oder Nachfassaktionen delegieren? Fragen Sie einfach. ClickUp Brain identifiziert Aktionselemente, sobald sie in Meetings auftauchen, und kann sie sofort in Aufgaben umwandeln, komplett mit Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten.

Es kann Ihnen sogar dabei helfen, Inhalte in unterschiedlichen Tönen umzuschreiben oder Ideen zu sammeln, wenn Sie vor einem blinkenden Cursor sitzen und nicht weiterkommen. Das Beste daran? Brain nutzt die Leistungsfähigkeit der besten externen KI-Modelle, die derzeit verfügbar sind, darunter Gemini, Claude, ChatGPT und viele mehr.

💜 Übertragen Sie Ihre Gedanken schnell in Ihren Workflow mit ClickUp Notepad

Und wenn Sie beim Scrollen oder während eines Anrufs eine Inspiration haben, gibt es ClickUp Notepad – einen ablenkungsfreien Space, in dem Sie schnell Ideen, To-dos oder Gedankenskizzen festhalten können, bevor Sie sie später in vollständige Dokumente oder Aufgaben umwandeln.

Entwerfen Sie Ideen, To-Do-Listen und kurze Notizen während geschäftiger Telefonate mit ClickUp Notepad

ClickUp unterstützt auch bidirektionale Verknüpfungen, sodass Sie jedes Dokument direkt mit einer Aufgabe verknüpfen können (und umgekehrt). Wenn also jemand fragt: „Wo ist die Aufgabe aus dieser Notiz?“, müssen Sie nicht lange suchen – sie ist bereits verbunden.

💜 Machen Sie sich mit dem Notizbuch von ClickUp AI sofort Notizen

Und für diejenigen, die nach ihren Meetings sofort Notizen machen möchten, erledigt der ClickUp AI Notizbuch diese Aufgabe wie ein Profi.

Optimieren Sie Workflows nach Meetings mit dem ClickUp AI Notetaker

So hilft es Ihnen:

Stellen Sie sicher, dass jede getroffene Entscheidung erfasst wird und problemlos mit allen geteilt werden kann, unabhängig davon, ob sie im Raum waren oder nicht

Erfasst Aktionselemente und weist sie den richtigen Personen zu

Verbindet jede Diskussion mit relevanten Aufgaben und Dateien und liefert dabei den vollständigen Kontext – so kann Ihr Team vorankommen, ohne die Vergangenheit wieder aufwärmen zu müssen

Hier ist ein kurzes Video darüber, wie die KI-Notizfunktion von ClickUp Meeting-Notizen direkt in Aufgaben umwandelt:

💜 ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

Zu guter Letzt sollte man sich die riesige Bibliothek mit Plug-and-Play-Vorlagen von ClickUp nicht entgehen lassen, die sich perfekt für wiederkehrende Workflows eignen, wie beispielsweise die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen.

Kostenlose Vorlage Halten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen alle wichtigen Punkte fest, damit Ihnen kein Detail entgeht

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie mit ClickUp Docs strukturierte, dynamische Dokumente mit umfangreichen Formatierungsoptionen, verschachtelten Seiten und eingebetteten Medien

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und verknüpfen Sie Dokumente direkt mit Aufgaben , Projekten oder Zielen, um den vollständigen Projektkontext zu erhalten

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Notizen zusammenzufassen, Aktionselemente zu erfassen und Inhalte in Ihrem bevorzugten Stil umzuschreiben

Halten Sie spontane Gedanken und To-dos mit dem integrierten Notepad fest – ideal für Ideen während eines Telefonats

Bleiben Sie mit vorgefertigten Vorlagen wie „Meeting-Notizen“ konsistent, die Tagesordnungen, Entscheidungen und nächste Schritte hervorheben

Limits von ClickUp

Dokumente können etwas überwältigend sein, wenn Sie nur nach einer einfachen Notiz-App suchen

Gelegentliche Verzögerungen beim Laden beim Umschalten zwischen Features

Einige Benutzer erwähnen eine gewisse Lernkurve (Übersetzung: Es gibt viele Schaltflächen)

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagt ein echter ClickUp-Benutzer?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie es unsere Arbeit als Team wirklich verändert hat.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, wie es die Art und Weise, wie wir als Team arbeiten, wirklich verändert hat.

💡 Profi-Tipp: Wussten Sie, dass Sie Meetings mühelos in Maßnahmen umwandeln können? Finden Sie die beste Software für Meeting-Protokolle.

2. Apple Notes (am besten für die nahtlose Integration in Mac OS)

über Apple

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die im Apple-Ökosystem leben, ein iPhone als Fernbedienung und ein iPad als zweiten Bildschirm verwenden und mehr mit Siri sprechen als mit echten Menschen, dann ist Apple Notes Ihre Komfortzone.

Sie ist vorinstalliert, läuft auf Mac butterweich und synchronisiert sich mühelos mit all Ihren Apple-Geräten.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Leistung ist schnell und alles funktioniert einfach, ohne zusätzliche Anmeldungen oder verwirrende Einführungen. Es ist die Notiz-Version Ihres Lieblings-Hoodies: gemütlich, vertraut und immer da, wenn Sie es brauchen.

Die besten Features von Apple Notes

Nutzen Sie die Geschwindigkeit und Stabilität von macOS ohne Probleme mit dem Format

Betten Sie Rich Media wie Bilder, PDFs, Skizzen und Sprachmemos ein

Organisieren Sie Notizen mit Ordnern, farbcodierten Tags und intelligenten Ordnern

Arbeiten Sie gemeinsam an Notizen mit Funktionen zur gemeinsamen Bearbeitung

Halten Sie Ideen sofort mit Quick Note von überall auf macOS oder iPadOS fest

Sichern Sie vertrauliche Notizen mit einem Passwort, Touch ID oder Face ID für zusätzliche Sicherheit

Einschränkungen von Apple Notes

Keine plattformübergreifende Version (Windows-/Android-Benutzer haben leider Pech)

Es fehlen erweiterte Features wie Vorlagen, KI-Hilfe oder bidirektionale Verknüpfungen

Im Vergleich zu anderen Tools für Power-User eingeschränkte Formatierungsoptionen

Preise für Apple Notes

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Notes

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Apple Notes?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich habe in der letzten Woche 1000 Notizen erstellt, darunter eine schöne Mischung aus PDFs und Bildern, und habe keine Probleme bei der Synchronisierung zwischen iPhone, iPad und meinem Mac.

Ich habe in der letzten Woche 1000 Notizen erstellt, darunter eine schöne Mischung aus PDFs und Bildern, und habe keine Probleme mit der Synchronisierung zwischen iPhone, iPad und meinem Mac.

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln, sodass nichts unter den Tisch fällt.

💡 Profi-Tipp: Nicht alle Methoden zum Notieren sind gleich. Einige sind brillant, andere... nicht so sehr. Lernen Sie den Unterschied kennen (und finden Sie Ihren Stil) mit dieser intelligenten Übersicht über Notiztechniken. Ihr zukünftiges Ich wird es Ihnen danken – und vielleicht sogar besser organisiert bleiben.

3. Evernote (Am besten für Power-Benutzer, die in ihren Notizen leben)

über Evernote

Evernote ist schon länger im Bereich der Notiz-Apps tätig als die meisten anderen Apps überhaupt existieren. Es ist der OG – damals, als „Cloud-Synchronisierung“ noch ein Schlagwort und keine Selbstverständlichkeit war. Und obwohl es seine Höhen und Tiefen hatte (wir alle haben in den 2010er Jahren damit experimentiert), ist es immer noch ein leistungsstarkes Tool zum Organisieren, Speichern und Synchronisieren aller Arten von Notizen, insbesondere wenn Sie ein Mac-Benutzer mit einem Gespür für Struktur sind.

Wenn Sie es lieben, alles zu kategorisieren, Artikel wie ein digitales Eichhörnchen zu clippen und Notizen in vollwertige Produktivitäts-Hubs zu verwandeln, könnte Evernote genau das Richtige für Sie sein.

Die besten Features von Evernote

Speichern Sie ganze Webseiten, Artikel oder Screenshots mit dem Web Clipper

Organisieren Sie Inhalte mithilfe von Notizbuchstapeln für eine strukturierte Kategorisierung

Durchsuchen Sie getippte, gescannte und handschriftliche Inhalte mit OCR

Fügen Sie Aufgaben hinzu, richten Sie Erinnerungen ein und weisen Sie Fälligkeitsdaten direkt in Notizen zu

Synchronisieren Sie Notizen auf allen Geräten für nahtlosen Zugriff jederzeit und überall

Evernote-Limits

Der Free-Plan ist ziemlich eingeschränkt (und drängt Sie gewissermaßen zum Upgrade)

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu eleganteren Mac-nativen Apps etwas klobig wirken

Bei der Synchronisierung treten gelegentlich Probleme auf, wenn Sie viele große Anhänge verwalten

Preise für Evernote

Free

Persönlich : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Professional : 17,99 $/Monat pro Benutzer

Teams: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2 : 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 7.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Evernote?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Evernote ist hilfreich, weil Sie Ihre Organisation an Ihre Bedürfnisse und die Art Ihrer Arbeit anpassen können.

Evernote ist hilfreich, weil Sie Ihre Organisation an Ihre Bedürfnisse und die Art Ihrer Arbeit anpassen können.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, in Meeting-Notizen zu versinken? Entdecken Sie, wie KI-Notizen das mühsame Arbeiten übernehmen können, damit Sie sich darauf konzentrieren können, brillant zu klingen, anstatt hektisch Notizen zu machen.

4. Obsidian (Am besten für lokale, markdown-basierte Notizen)

Über Obsidian

Wenn Evernote der Anzugträger unter den Notiz-Apps ist, dann ist Obsidian der Indie-Hacker, der Filterkaffee trinkt und in einer Hütte Code schreibt. Die App ist minimalistisch, basiert auf Markdown und lokal ausgerichtet, was bedeutet, dass Ihre Notizen auf Ihrem Gerät bleiben, solange Sie keine Synchronisierung wünschen.

Obsidian versucht nicht, niedlich zu sein – es versucht, nützlich zu sein. Vor allem, wenn Sie ein Mac-Benutzer sind, der die vollständige Kontrolle über seine Wissensdatenbank haben möchte, ohne Schnickschnack.

Die besten Features von Obsidian

Schreiben Sie mit einem übersichtlichen, ablenkungsfreien Markdown-Editor

Verknüpfen Sie Notizen bidirektional, um eine verbundene Wissensdatenbank aufzubauen

Visualisieren Sie Ideen mit einer interaktiven Grafikansicht

Speichern Sie Notizen lokal mit Offline-Zugriff und ohne erzwungene Cloud-Synchronisierung

Passen Sie Ihr Setup mit Plugins für Designs, Automatisierung und mehr an

Einschränkungen von Obsidian

Für Gelegenheitsbenutzer oder Leute, die Markdown nicht mögen, könnte es zu einfach sein

Keine integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit

Die Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg erfordert ein kostenpflichtiges Add-On

Preise für Obsidian

Free

Obsidian Sync : 5 $/Monat pro Benutzer

Obsidian Publish : 10 $/Monat pro Benutzer

Catalyst : Ab 25 $/Monat pro Benutzer

Kommerzielle Lizenz: 50 $/Benutzer/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,9/5

Was sagen Benutzer über Obsidian?

Ein Benutzer von Capterra sagt:

Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

Es war hilfreich beim Importieren und Lesen von Markdown-Notizen, die ich aus Mac Notes exportiert hatte.

📚 Weiterlesen: Ertrinken Sie immer noch in einem Meer aus halbfertigen Notizen und unübersichtlichen Stichpunkten? Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Notizen so organisieren können, dass sie nicht mehr wie ein Board aus einer Krimiserie aussehen, sondern wie ein echtes System zur Steigerung Ihrer Produktivität funktionieren.

5. Notion (am besten geeignet, um eine zweite Gehirnfunktion auf Ihrem Mac aufzubauen, Version)

Über Notion

Notion ist das Ergebnis, wenn ein Notizbuch, ein Wiki und ein Aufgabenmanager zusammenkommen, um gemeinsam zu arbeiten. Es ist elegant, leistungsstark und – seien wir ehrlich – ein wenig süchtig machend, sobald man sich einmal in die Erstellung von Dashboards und Vorlagen vertieft hat.

Wenn Sie eine Notiz-App suchen, die ebenso viel Wert auf Systeme wie auf Notizen legt, ist Notion eine gute Wahl.

Die besten Features von Notion

Strukturieren Sie Inhalte flexibel mit Seiten und Drag-and-Drop-Blöcken

Verknüpfen Sie Datenbanken über Seiten hinweg für skalierbare, anpassbare Systeme

Verwenden Sie integrierte oder benutzerdefinierte Vorlagen, um sich wiederholende Workflows zu beschleunigen

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren, Erwähnungen und freigegebenen Seiten zusammen

Synchronisieren Sie Notizen und ausgeschnittene Webinhalte über Geräte hinweg mit Cloud-Speicher

Limits von Notion

Bei großen Datenbanken kann es zu Leistungseinbußen kommen

Einige Benutzer empfinden die Lernkurve als steil

Der Offline-Modus ist nicht immer die zuverlässigste Lösung

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business : 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Notion?

Ein G2-Benutzer sagt:

Optimiert die Freigabe von Informationen innerhalb des Teams.

Optimiert die Freigabe von Informationen innerhalb des Teams.

👀 Fun Fact: Thomas Edison hat im Laufe seines Lebens über 5 Millionen Seiten mit Notizen gesammelt – so viele, dass er einmal sagte, seine Hauptaufgabe bestehe darin, Ideen zu sammeln und Notizen zu machen.

6. Joplin (Am besten für Notizen mit Datenschutz)

Über Joplin

Wenn Sie jemand sind, der Datenschutzrichtlinien zum Spaß (oder zumindest aus Prinzip) liest, wird Joplin Ihre verschlüsselte Seele ansprechen. Es handelt sich um eine Open-Source-App für Notizen, die Markdown unterstützt und die Eigentümerschaft an Daten in den Vordergrund stellt. Keine überraschenden Bedingungen, keine zufälligen Probleme bei der Synchronisierung – nur Notizen, die Ihnen gehören.

Joplin ist besonders attraktiv für Mac-Benutzer, die plattformübergreifenden Zugriff wünschen, ohne einer anonymen Cloud zu vertrauen.

Die besten Features von Joplin

Schützen Sie Notizen standardmäßig mit End-to-End-Verschlüsselung

Schreiben Sie frei mit Markdown-Support für Code, Checklisten und Formatierung

Speichern Sie ganze Artikel oder Screenshots mit der Browser-Erweiterung Web Clipper

Synchronisierung über Dropbox, OneDrive, Nextcloud oder Ihren eigenen Server

Greifen Sie offline auf alle Notizen zu und bearbeiten Sie sie, ohne etwas zu verpassen

Einschränkungen von Joplin

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu auffälligeren Optionen etwas veraltet

Features für die Zusammenarbeit? Noch in Bearbeitung

Das Plugin-System kann für Nicht-Techniker etwas umständlich sein

Preise für Joplin

Free

Joplin Cloud: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin

G2 : 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen für eine zuverlässige Bewertung

📚Weiterlesen: KI ist nicht nur zum Schreiben von E-Mails oder zum Generieren von Katzenmemes da. Entdecken Sie die besten KI-Tools für Notizen und erfahren Sie, wie Sie damit besser erfassen, sortieren und sogar denken können.

7. Simplenote (Am besten für Minimalisten, die einfach nur schreiben möchten)

Über Simplenote

Simplenote ist genau das, wonach es klingt: eine einfache, ablenkungsfreie App zum Erstellen von Notizen. Keine verrückten Formate. Keine aufgeblähten Aufgabenintegrationen. Keine KI!

Nur Worte. Auf einem Bildschirm. So wie es die Natur vorgesehen hat. (Oder wie im Jahr 2001)

Wenn Sie einen Mac verwenden und Ihre Notizen übersichtlich, synchronisiert und aufgeräumt halten möchten, ist dies die ideale Lösung.

Die besten Features von Simplenote

Synchronisieren Sie Notizen sofort und blitzschnell auf allen Geräten

Einfaches Formatieren dank übersichtlichem, schnörkellosem Markdown-Support

Ideen jederzeit mit dem integrierten Versionsverlauf wiederherstellen

Organisieren Sie mühelos mit einfachen, durchsuchbaren Tags

Bessere Konzentration dank einer ablenkungsfreien, minimalistischen Benutzeroberfläche

Einschränkungen von Simplenote

Kein Support für Dateianhänge oder eingebettete Medien

Keine Funktionen für die Zusammenarbeit

Für Power-User kann es sich zu minimalistisch anfühlen

Preise für Simplenote

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Simplenote

G2 : 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer über Simplenote?

Ein G2-Benutzer sagt:

Das hilft mir sehr bei Meetings, um wichtige Dinge zu notieren.

Das hilft mir sehr bei Meetings, um wichtige Dinge zu notieren.

👀 Wissenswertes: Das älteste bekannte „Notizbuch“ der Welt wurde in Vindolanda, einer römischen Festung in Großbritannien, entdeckt. Die Holztafeln stammen aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. und enthalten Einkaufslisten, Einladungen und militärische Aufzeichnungen.

8. Bear (Am besten für Autoren und Markdown-Enthusiasten geeignet)

Über Bear

Bear fühlt sich an, als hätte Apple selbst eine Notiz-App entwickelt – aber beschlossen, sie ästhetisch zu gestalten. Sie ist elegant, wunderschön gestaltet und für Menschen gedacht, die gerne schreiben ... oder zumindest gerne so tun, als würden sie einen Roman schreiben, während sie an ihrem Espresso nippen.

Wenn Sie ein Mac-Benutzer sind und Ihre Notizen übersichtlich, stilvoll und elegant getaggt haben möchten, ist Bear genau das Richtige für Sie.

Die besten Features von Bear

Müheloses Formatieren mit umfangreicher, sofortiger Markdown-Unterstützung

Organisieren Sie Notizen mit Hashtag-basierten Tags und dynamischen Ordnern

Schreiben Sie ohne Ablenkungen mit einem übersichtlichen, immersiven Fokusmodus

Passen Sie Ihren Workspace mit wunderschön gestalteten Designs an

Exportieren Sie Notizen in verschiedenen Formaten wie PDF, DOCX und sogar JPG

Einschränkungen

Funktioniert nur auf Apple-Geräten (sorry, Android-Fans)

Keine Zusammenarbeit in Echtzeit

Für die Synchronisierung ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich

Bear-Preise

Kostenlose Testversion für 14 Tage

Bear Pro: 2,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (11 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Sie schauen sich ein 45-minütiges Video an, um sich zwei Stichpunkte zu merken? Es gibt einen besseren Weg. Meistern Sie die Kunst, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, ohne 47 Mal auf Pause zu drücken, mit dieser Anleitung zum Erstellen von Notizen aus einem Video. Ihre Wiedergabe-Schaltfläche hat eine Pause verdient.

9. Zoho Notebook (Beste kostenlose Notiz-App mit einer schönen Benutzeroberfläche)

Über Zoho Notebook

Zoho Notebook fliegt oft unter dem Radar, aber es ist eine überraschend leistungsfähige (und völlig kostenlose) Notiz-App, besonders wenn Sie hübsche, farbenfrohe und Cloud-synchronisierte Tools mögen.

Es ist auch eine gute Wahl für Mac-Benutzer, die plattformübergreifende Kompatibilität ohne Abstriche bei Design oder Features wünschen.

Die besten Features von Zoho Notebook

Organisieren Sie Inhalte mit einem intelligenten Kartensystem für Text, Audio, Checklisten und mehr

Nehmen Sie Sprachnotizen direkt in Ihren Notizbüchern auf, um Ideen unterwegs festzuhalten

Synchronisierung zwischen macOS, iOS, Android und dem Web – alles kostenlos

Personalisieren Sie Notizbücher mit benutzerdefinierten Titelbildern für eine visuelle Note

Clip-Funktion für ganze Artikel, Screenshots oder vereinfachten Text mit dem Web Clipper

Einschränkungen von Zoho Notebook

Keine erweiterten Such- und Tagging-Features

Keine Tools für Aufgaben oder Projektmanagement

Die Zusammenarbeit ist auf grundlegende Freigabefunktionen beschränkt

Preise für Zoho Notebook

Free

Zoho Pro und Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Notebook

G2 : 4,5/5 (87 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (74 Bewertungen)

Was sagen Benutzer über Zoho?

Ein G2-Benutzer sagt:

Wir nutzen die Zoho-Dienste unseres Unternehmens seit Jahren und haben damit unglaublich gute Erfahrungen gemacht.

Wir nutzen die Zoho-Dienste unseres Unternehmens seit Jahren und haben damit unglaublich gute Erfahrungen gemacht.

👀 Wissenswertes: Leonardo da Vinci schrieb viel in Spiegelschrift. Seine Notizbücher waren nicht nur Meisterwerke der Beobachtung und Erfindung – sie waren rückwärts geschrieben und nur mit einem Spiegel lesbar.

10. Google Keep (Am besten für schnelle Ideen im Stil von Haftnotizen)

Über Google Keep

Google Keep ist das Ergebnis einer Verbindung zwischen Haftnotizen und Cloud-Synchronisierung. Es ist nicht die leistungsstärkste App zum Erstellen von Notizen, aber sie ist in einer Sache großartig: schnelle Gedanken schnell festzuhalten.

Außerdem funktioniert es über den Browser gut auf Mac-Versionen und lässt sich mühelos mit Ihrem Google-Konto synchronisieren. Wenn Sie Minimalismus mögen und etwas brauchen, das mit Ihrem chaotischen Kopf mithalten kann, ist dies genau das Richtige für Sie.

Die besten Features von Google Keep

Organisieren Sie Ideen visuell mit farbcodierten Notizen , die sich wie digitale Haftnotizen anfühlen

Sprachmemos aufzeichnen und sofortige Transkriptionen für freihändiges Notieren erhalten

Legen Sie zeitbasierte oder speicherortbasierte Erinnerungen fest, damit Sie keine Aufgaben oder Ideen mehr verpassen

Verwenden Sie Beschreibungen und Pins, um Ihre Notizen mühelos zu priorisieren und zu kategorisieren

Nahtlose Integration mit Google Docs, Kalender und Chrome für geräteübergreifenden Zugriff

Limits von Google

Kein Ordnersystem (nur Beschreibungen)

Sehr eingeschränktes Format

Nicht geeignet für lange Texte oder komplexe Projekte

Preise für Google Keep

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (228 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Machen Sie Notizen wie ein Team, das miteinander spricht: Entdecken Sie das Geheimnis der kollaborativen Notizenerstellung

Beginnen Sie mit ClickUp, intelligentere Notizen auf Ihrem Mac zu erstellen

Ihr Mac ist elegant, schnell und für Menschen entwickelt, die Dinge erledigen wollen, und Ihre Notiz-App sollte genauso sein. Wenn Sie genug haben von klobigen Benutzeroberflächen, fehlenden Features oder Tools, für die man eine Bedienungsanleitung (und einen Kaffee) braucht, ist ClickUp das richtige Upgrade für Sie.

Ob Sie Notizen in einem Meeting erstellen, sie mit Aufgaben verbinden oder ClickUp Brain die Arbeit mit Zusammenfassungen und Nachverfolgungen überlassen – so sollte Notizen machen sein: flüssig, intelligent und nützlich.

Wenn Sie also nach einer Microsoft OneNote-Alternative suchen, die sich nahtlos in Ihr Mac-Setup einfügt (ohne dass Sie die klobigen Macken von OneNote vermissen), ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

