Ideogram vs. Midjourney: Welcher KI-Bildgenerator gewinnt 2025?

Kunst ist dank KI-Kunsttools, mit denen Künstler und Designer anhand einfacher Bildvorgaben persönliche künstlerische Bilder erstellen können, offiziell demokratisiert worden.

Da KI-generierte Bilder immer mehr Akzeptanz finden, würdigen Auszeichnungen wie der Human AI Art Award nun Innovationen und bieten ein Preisgeld von 10.000 € (10.834 $) sowie eine zweimonatige Ausstellung, um kreative Projekte im digitalen Zeitalter zu feiern.

Aber natürlich sind nicht alle KI-Bildgeneratoren gleich. Midjourney, eines der ersten erfolgreichen Modelle auf dem Markt für KI-Kunst, hat hohe Maßstäbe gesetzt. Ideogram bietet jedoch eine überzeugende Alternative, insbesondere hinsichtlich der Platzierung von Text und des Designprozesses.

In diesem Artikel vergleichen wir Ideogram und Midjourney und ermitteln, welches KI-Tool am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Was ist Ideogram?

via Ideogram

Lernen Sie Ideogram kennen, den KI-Bildgenerator, der von seinem Standort in Toronto aus die Branche still und leise aufmischt. Mit einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 80 Millionen US-Dollar wurde dieses KI-Tool von Grund auf trainiert, um Fotorealismus, detaillierte Bilder, komplexe Eingabeaufforderungen und gerenderten Text zu meistern.

Was macht Ideogram zu einem beliebten Tool? Dieses KI-Modell erstellt atemberaubende Grafiken und bietet nützliche Features wie:

✅ Rendert Texte präzise und verbessert so die Verwendbarkeit für Logos, Poster, Memes und andere kreative Projekte

✅ Verfeinert generische Eingabeaufforderungen automatisch und verbessert die Textplatzierung, Bildaufforderungen und die visuelle Ästhetik mit dem Feature "Magic Prompt"

✅ Erzeugt hochwertige Bilder in einem breiten Bereich von Bildstilen

✅ Bietet eine benutzerfreundliche Web-Version, unterstützt Bild-Uploads, private Generierung und Massen-Generierung

Features von Ideogram

Lassen Sie uns tiefer in die Materie einsteigen. Basierend auf Produktbewertungen und Erfahrungen aus erster Hand finden Sie hier einige der wichtigsten Features, die Sie von Ideogram erwarten können:

Feature Nr. 1: Hochauflösende Bildausgabe

Ideogram unterstützt eine Ausgabeauflösung von 2K, was hochwertige Bilder für Produktdesign, kommerzielle Nutzung und die Erstellung von Inhalten garantiert.

Ganz gleich, ob Sie an Marketinggrafiken, Branding-Elementen oder künstlerischen Bildern arbeiten, die Plattform sorgt für visuelle Ästhetik und Schärfe.

via Ideogram

Feature Nr. 2: Gute Mustergenerierung

Mit Ideogram können Benutzer nahtlose Kachelmuster für Texturen, Hintergründe und sich wiederholende Designs erstellen.

Dieses Feature ist besonders nützlich für Designer, die an Branding, besten Handy-Hintergrundbildern oder Produktverpackungen arbeiten, da es sicherstellt, dass Muster flüssig und zusammenhängend bleiben, ohne sichtbare Brüche.

Feature Nr. 3: Prompt-Remixing

via Ideogram

Mit der Prompt-Remixing-Funktion von Ideogram können Benutzer Prompts ändern, um ähnliche Features, verschiedene Bildstile und kreative Variationen zu entdecken.

Anstatt bei Null anzufangen, verfeinert dieses Tool Bildvorgaben für dynamischere Ergebnisse – im Grunde genommen erleichtert es die Anpassung von KI-generierten Bildern an persönliche Vorlieben.

Feature Nr. 4: Flexible Pläne

Ideogram bietet einen kostenlosen Plan mit 20 Bildgenerierungen pro Tag, sodass Gelegenheitsnutzer die Funktionen ganz einfach ausprobieren können. Für diejenigen, die Priorität für GPU-Zeit, schnellere Bildgenerierung und private Generierung benötigen, bieten kostenpflichtige Pläne Downloads in höherer Auflösung, Massen-Generierung und zusätzliche Verbesserungen des Designprozesses.

Preise für Ideogram

Ideogram bietet mehrere Abonnement-Pläne für Benutzer aller Bereiche. Hier finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Optionen:

Free

Basis : 8 $/Monat

Plus : 20 $/Monat

Pro : 60 $/Monat

Team: 30 $/Benutzer pro Monat

Was ist Midjourney?

via Midjourney

Wenn es um KI-Bildgeneratoren geht, ist Midjourney ein beliebter Name unter Grafikdesignern, Künstlern und KI-Kunst-Enthusiasten.

Ursprünglich nur als Text-zu-Bild-Bot auf Discord verfügbar, bietet Midjourney nun auch eine Web-Version an, die es einem breiteren Publikum zugänglich macht. Genauer gesagt können Sie mit Midjourney Folgendes erreichen:

✅ Erstellen Sie detaillierte und künstlerische Bilder mit einer einzigartigen, malerischen Ästhetik, die sich von anderen KI-Bildgeneratoren abhebt

✅ Nutzen Sie erweiterte Bearbeitungsoptionen wie Zoom, Schwenken, Remixen und Hochskalieren

✅ Experimentieren Sie mit bildbasierten Eingabeaufforderungen, mit denen Benutzer Bilder hochladen und als Referenz verwenden können

Features von Midjourney

Ähnlich wie Ideogram bietet Midjourney einen leistungsstarken KI-Bildgenerator. Dieses Tool ist besonders für sein künstlerisches Flair, seine hochwertigen Bilder und seine erweiterten Anpassungsoptionen bekannt.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht der Features:

Feature Nr. 1: Erweiterte Bildanpassung

via Midjourney

Midjourney bietet umfangreiche Tools zur Bildbearbeitung, darunter Zoom, Schwenken, Hochskalieren und Remixen, mit denen Benutzer Details verfeinern können, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Mit diesen Features lassen sich das Seitenverhältnis anpassen, Perspektiven ändern oder verschiedene Variationen eines Bildes erkunden, ohne dass die visuelle Ästhetik darunter leidet.

Feature Nr. 2: Stil und Bildreferenzierung

via Midjourney

Benutzer können vorhandene Bilder als Stilvorlagen hochladen, um die Konsistenz über mehrere generierte Bilder hinweg zu gewährleisten. Dieses Feature ist besonders nützlich für die Markenidentität, künstlerische Projekte und die Konzeptentwicklung.

Feature Nr. 3: Flexible Generierungsmodi

Midjourney bietet mehrere Rendering-Optionen, darunter den Fast Mode für schnelle Ergebnisse, den Relax Mode für unbegrenzt langsamere Generierungen und den Turbo Mode für nahezu sofortige Ergebnisse.

Darüber hinaus ermöglicht der Stealth-Modus, der in höheren Plänen verfügbar ist, die private Generierung und stellt sicher, dass Bilder in öffentlichen Galerien verborgen bleiben.

Feature Nr. 4: Vielfältige Stile

via Midjourney

Midjourney zeichnet sich durch die Erstellung detaillierter Bilder mit realistischen Texturen, komplexer Beleuchtung und künstlerischen Kompositionen aus. Ob fotorealistische Szenen, surreale Kunstwerke oder Fantasiekonzepte – Midjourney beherrscht alle Stile auf Expertenniveau.

Preise von Midjourney

Midjourney bietet vier Abonnement-Pläne an, die jeweils auf unterschiedliche Nutzungsgrade zugeschnitten sind. Hier ist die Übersicht:

Basisplan : 10 $/Monat

Standard-Plan : 30 $/Monat

Pro-Plan : 60 $/Monat

Mega-Plan: 120 $/Monat

Ideogram vs. Midjourney: Features im Vergleich

Wie wir gerade besprochen haben, sind Ideogram und Midjourney leistungsstarke KI-Tools zur Bilderzeugung. Allerdings ist das eine in bestimmten Bereichen besser als das andere. Um die Stärken und Schwächen der Plattformen zu verstehen, vergleichen wir ihre Features und sehen, wie sie abschneiden:

Feature Nr. 1: Bildqualität und Kreativität

Die Fähigkeit von Midjourney, atemberaubende, detailreiche und künstlerisch anspruchsvolle Bilder zu erstellen, ist unübertroffen. Das KI-Modell wurde mehrfach aktualisiert, wobei der Schwerpunkt auf Realismus, Beleuchtung und Komposition lag, sodass es die erste Wahl für Künstler, Designer und Ersteller von Inhalten ist.

Ideogram produziert hochwertige Bilder, liegt jedoch in punctos Fotorealismus und komplexer künstlerischer Darstellung hinter Midjourney zurück.

🏆 Gewinner: Midjourney, für seinen Fotorealismus und seine komplexe künstlerische Darstellung.

Feature Nr. 2: Genauigkeit der Textwiedergabe

Einer der größten Vorteile von Ideogram ist die Fähigkeit, klare und genaue Texte innerhalb von Bildern zu generieren. Dies ist sehr nützlich für Benutzer, die Poster, Logos, Banner oder Grafiken mit lesbarem Text benötigen.

Midjourney hingegen hat Schwierigkeiten mit der Genauigkeit von Texten. Der Text in den KI-generierten Bildern erscheint oft verzerrt oder unleserlich, was ihn für Designer, die Typografie in ihre Kunstwerke integrieren müssen, weniger ideal macht.

🏆 Gewinner: Ideogram, aufgrund seiner Fähigkeit, klare und genaue Texte zu generieren.

Feature Nr. 3: Benutzerfreundlichkeit

Die Abhängigkeit von Midjourney von Discord-Befehlen ist für viele Benutzer seit langem ein Problem. Zwar wurde eine webbasierte Oberfläche eingeführt, diese ist jedoch nach wie vor stark auf Textbefehle angewiesen und weniger intuitiv als andere KI-Tools.

Im Gegensatz dazu bietet Ideogram eine übersichtliche, unkomplizierte Weboberfläche. Benutzer können mit nur wenigen Klicks Stile, Seitenverhältnisse und Features auswählen, was das Tool für Anfänger wesentlich zugänglicher macht. Wenn Benutzerfreundlichkeit für Sie Priorität hat, ist Ideogram die bessere Wahl.

🏆 Gewinner: Ideogram, aufgrund seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche.

Feature Nr. 4: Datenschutz und Kosten für das Abonnement

Wenn Sie private Generierungen wünschen, kostet Midjourney mindestens 60 $/Monat (Pro-Plan) für den Stealth-Modus. Ideogram hingegen bietet private Generierungen zu einem deutlich günstigeren Preis von nur 20 $/Monat (Plus-Plan).

Die Pläne von Ideogram bieten mehr Bildgenerierungen für den Preis, während die schnelle GPU-Zeit von Midjourney teurer ist und schnell erschöpft ist. Dies macht Ideogram zu einer budgetfreundlicheren Option für Benutzer, die eine Erstellung großer Bildmengen benötigen.

🏆 Gewinner: Ideogram, günstigerer Privat-Modus und mehr Bilder für den Preis.

Ideogram vs. Midjourney auf Reddit

Wie immer haben Reddit-Benutzer unterschiedliche Meinungen zu Midjourney und Ideogram freigegeben. Um Ihnen einen Eindruck von den tatsächlichen Vorteilen und Herausforderungen zu vermitteln, finden Sie hier einige echte Zitate von Reddit-Benutzern:

Midjourney wird weithin für seine hochwertigen, visuell beeindruckenden Bilder gelobt. Wie dieser Benutzer, der folgende Notiz machte:

Mein derzeit bevorzugtes Feature ist "Personalisieren" ... Der "persönliche Stil", den ich dabei erhalte, ist semi-abstrakt, gezeichnet/gemalt, sehr detailliert, farbenfroh, sehr ausdrucksstark und oft urkomisch. Er entspricht so genau meinem Geschmack, dass ich ihn mittlerweile standardmäßig für fast alle meine Generierungen verwende.

Mein derzeit bevorzugtes Feature ist "Personalisieren" ... Der "persönliche Stil", den ich dabei erhalte, ist semi-abstrakt, gezeichnet/gemalt, sehr detailliert, farbenfroh, sehr ausdrucksstark und oft urkomisch. Er entspricht so genau meinem Geschmack, dass ich ihn mittlerweile standardmäßig für fast alle meine Generierungen verwende.

Einige Nutzer haben jedoch ihre Frustration über die mangelnde Genauigkeit der Eingabeaufforderungen und die Schwierigkeit, bestimmte Details bei der Bildgenerierung zu kontrollieren, zum Ausdruck gebracht:

Midjourney ist gut darin, aus wenigen Texteingaben etwas Erstaunliches zu schaffen, aber es ist unglaublich schlecht darin, auf genaue Beschreibungen zu reagieren. Je genauer Sie das Bild selbst definieren, desto mehr fallen Ihnen die Probleme auf.

Midjourney ist gut darin, aus wenigen Texteingaben etwas Erstaunliches zu schaffen, aber es ist unglaublich schlecht darin, auf genaue Beschreibungen zu reagieren. Je genauer Sie das Bild selbst definieren, desto mehr Probleme fallen Ihnen auf.

Auf der anderen Seite hat Ideogram an Popularität gewonnen, weil es präzisen Text in Bildern rendern kann, was Midjourney Schwierigkeiten bereitet. Wie dieser Testbericht hervorhebt:

Es ist viel besser als Midjourney mit Text und ziemlich gut mit vorgegebenen übergeordneten Begriffen.

Es ist viel besser als Midjourney mit Text und ziemlich gut mit vorgegebenen übergeordneten Begriffen.

Seien Sie jedoch vorsichtig mit den jüngsten Beschwerden, die auf eine Verschlechterung der Bildqualität hindeuten:

Plötzlich sind die Fotos von sehr schlechter Qualität, nicht mehr so wie früher. Das ist soooo enttäuschend!

Plötzlich sind die Fotos von sehr schlechter Qualität, nicht mehr so wie früher. Das ist soooo enttäuschend!

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Midjourney vs. Ideogram

Sicher, Midjourney und Ideogram sind beeindruckende KI-Tools zur Bilderzeugung. Allerdings fehlt ihnen eine entscheidende Komponente: Projektmanagement und Zusammenarbeit.

Für kreative Teams sind Zusammenarbeit und Organisation genauso wichtig wie die Bildgenerierung. Die Verwendung mehrerer Tools und Systeme kann jedoch auf lange Sicht gefährlich sein, da dies zu fragmentierten Daten und isolierten Prozessen führt.

Die einfache Lösung für dieses Problem? Wechseln Sie zu einer Plattform, die Ihnen von der Idee bis zur Umsetzung Arbeit abnimmt.

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Bildgenerierung, Projektplanung, Aufgabenmanagement und Teamzusammenarbeit in einem einzigen Workspace vereint.

Sehen Sie ClickUp in Aktion:

ClickUp's One Up #1: KI-Bildgenerator in ClickUp Whiteboards

Im Gegensatz zu Midjourney, das auf Discord basiert, und Ideogram, das sich hauptsächlich auf die Genauigkeit von Texten konzentriert, bietet ClickUp einen vollständig integrierten KI-Bildgenerator innerhalb der Whiteboard-Funktion von ClickUp.

Erstellen Sie KI-Bilder in Echtzeit mit einfachen Eingabeaufforderungen mithilfe von ClickUp Whiteboards

Das bedeutet, dass Benutzer Ideen in Echtzeit visualisieren, gemeinsam Brainstorming betreiben und Eingaben sofort in KI-generierte Bilder umwandeln können:

✅ Keine Tools von Drittanbietern erforderlich – Bilder direkt in ClickUp generieren

✅ Visuelle Zusammenarbeit mit Team-Mitgliedern in Echtzeit

✅ Verbinden Sie Whiteboards mit Aufgaben und Dokumenten für eine nahtlose Ausführung

Die Touch-Oberfläche von ClickUp Whiteboard vermittelt das Gefühl, auf einem echten Board zu skizzieren, aber mit der zusätzlichen Intelligenz der KI von ClickUp. Während Sie Ideen zeichnen oder ablegen, kann das System nächste Schritte vorschlagen, Vorlagen ausfüllen oder sogar Projekte starten. Anstatt Dateien zu exportieren und Updates zu versenden, teilen Sie einen Whiteboard-Link – komplett mit integrierten Projektverbindungen und Status-Widgets.

Entwickeln Sie Ihre Vision mit intuitiven Gesten mithilfe von ClickUp Whiteboards

ClickUp hat noch einen Trumpf im Ärmel: ClickUp Brain

Midjourney und Ideogram generieren zwar Bilder, helfen aber nicht dabei, kreative Prozesse zu organisieren, zu verfeinern oder zu verbessern.

ClickUp Brain hingegen ist ein KI-gestützter Assistent, der Visualisierungen generiert, Designideen vorschlägt, Assets organisiert und sofortige Antworten auf kreative und geschäftsbezogene Abfragen liefert.

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Mit ClickUp Brain können Sie aus Dokumenten und Berichten sofort KI-gestützte Erkenntnisse und Zusammenfassungen generieren

Dadurch wird der manuelle Aufwand für die Nachverfolgung drastisch reduziert und sichergestellt, dass alle mühelos auf dem Laufenden bleiben.

Das ist jedoch nur der Anfang. ClickUp Brain verbindet Aufgaben, Dokumente, Personen und Wissen aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich und externen Tools wie Google Drive, Figma und Salesforce. Es vereint kreative Workflows in einem zentralen Gehirn, das Ihre Arbeit versteht und Ihnen hilft, sie voranzubringen.

Ganz gleich, ob Sie Kampagnenmaterialien entwerfen oder einen Client-Briefing entwerfen, Sie können Fragen stellen, kontextbezogene Antworten erhalten und das Setup Ihres Projekts in Sekundenschnelle automatisieren.

Das bedeutet weniger Meetings, weniger Hin und Her und mehr Zeit für die eigentliche Produktion.

ClickUp's One Up #3: ClickUp für Design-Teams

Midjourney und Ideogram konzentrieren sich ausschließlich auf die Bilderzeugung, verfügen jedoch nicht über strukturierte Tools für das Management kreativer Projekte, die Nachverfolgung von Terminen und die Zusammenarbeit an Designs.

ClickUp bietet eine End-to-End-Lösung für kreative Teams durch die Integration von Aufgabenmanagement, Feedback-Schleifen und KI-gestützten Design-Workflows.

So funktioniert ClickUp:

ClickUp Docs dienen als zentraler hub für Design-Briefings, Markenrichtlinien und KI-generierte Repositorys für Prompts – so bleiben alle kreativen Assets organisiert und zugänglich

ClickUp Chat ermöglicht Diskussionen in Echtzeit, sodass Design-Teams sofort Feedback geben, Mockups freigeben und kreative Engpässe lösen können, ohne die Plattform wechseln zu müssen

ClickUp Aufgaben vereinfacht kreative Workflows, indem komplexe Designprojekte in überschaubare Schritte unterteilt werden – mit Terminvorgaben und Nachverfolgung des Fortschritts

Zentralisieren Sie kreative Ideen, Designrichtlinien und KI-generierte Eingabeaufforderungen in einem kollaborativen Workspace mit ClickUp-Dokumenten

💡 Profi-Tipp: Marketing-Teams können ClickUp Brain nutzen, um ihre Kampagnenthemen perfekt auf KI-gesteuerte Visualisierungen abzustimmen, indem sie klare, beschreibende Eingabeaufforderungen in ClickUp Whiteboards eingeben. Verbinden Sie diese Bilder dann sofort mit Ihren Marketingaufgaben und Dokumenten. Boom, schon ist der Workflow vereinfacht!

Gehen Ihnen die Ideen aus? Mid Journey, wechseln Sie zu ClickUp

Die Benutzer von ClickUp sind der beste Beweis für seine Leistungsfähigkeit. Als EDfo r Tech's

ClickUp hat unserem Team dabei geholfen, in einem Remote-Team in verschiedenen Zeitzonen zu kommunizieren und zu wissen, was im Projekt vor sich geht, ohne unnötige Meetings abzuhalten oder Leute per E-Mail oder Slack um Informationen bitten zu müssen. Das Whiteboard-Feature hilft uns dabei, Prozesse und Workflows zu brainstormen und Aufgaben in Echtzeit zuzuweisen.

ClickUp hat unserem Team dabei geholfen, in einem Remote-Team in verschiedenen Zeitzonen zu kommunizieren und zu wissen, was im Projekt vor sich geht, ohne unnötige Meetings abzuhalten oder Leute per E-Mail oder Slack um Informationen bitten zu müssen. Das Whiteboard-Feature hilft uns dabei, Prozesse und Workflows zu brainstormen und Aufgaben in Echtzeit zuzuweisen.

Ob KI-Bildgenerierung, Automatisierung von Workflows oder Zusammenarbeit in Echtzeit – ClickUp ist das All-in-One-Tool, mit dem kreative Teams schneller und intelligenter vom Konzept zur Umsetzung gelangen.

Sind Sie bereit, Ihren kreativen Prozess auf die nächste Stufe zu heben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!