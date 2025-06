Wie man ein professionelles Gehaltserhöhungsschreiben verfasst (+ Vorlagen)

Das Verfassen eines Gehaltserhöhungsschreibens mag einschüchternd wirken, aber es ist eines der wirkungsvollsten tools, mit denen Sie für Ihren Wert eintreten können.

💰 Fordern Sie, was Ihnen zusteht! Untersuchungen zeigen, dass 70 % der Mitarbeiter, die um eine Gehaltserhöhung bitten, diese auch bekommen!

In einem Gehaltserhöhungsschreiben legen Sie nicht nur die Nummer fest, sondern auch die Gründe für die von Ihnen gewünschte Erhöhung. Wenn Sie es richtig machen, zeigt es Ihre Leistungen, spiegelt Ihre Entwicklung wider und öffnet Ihnen die Tür zu der Vergütung, die Sie verdient haben.

Ganz gleich, ob Sie einem Manager helfen, die außergewöhnliche Leistung eines Teamleiters anzuerkennen, oder Gehaltsanpassungen abteilungsübergreifend standardisieren möchten – das Ziel ist immer dasselbe: eine klare, professionelle Kommunikation, die tatsächlich funktioniert und NICHT unangenehm ist!

Lassen Sie uns die Einzelheiten des Verfassens eines professionellen Gehaltserhöhungsbriefes genauer betrachten. Wir geben Ihnen zahlreiche Beispiele und kostenlose Tools an die Hand, um Ihnen diese Aufgabe zu erleichtern. Los geht's! 🚀

Was ist ein Gehaltserhöhungsschreiben?

Ein Gehaltserhöhungsbrief ist eine formelle schriftliche Anfrage, in der Sie darlegen, warum Sie eine Gehaltserhöhung für angemessen halten. Er präsentiert Ihre Beiträge, hebt Ihre Leistungen hervor und liefert klare Argumente für die von Ihnen geforderte Gehaltserhöhung.

Die Dokumentation der Änderung verschafft Ihrem HR-Team Klarheit, schützt es vor späterer Verwirrung und sorgt für eine konsistente Kommunikation zwischen den Teams. Das ist keine Papierarbeit um ihrer selbst willen. Sie definiert, wie Ihr Unternehmen Wachstum anerkennt und dokumentiert.

Zweck und Bedeutung einer Gehaltserhöhungsanfrage

Wenn jemand eine Gehaltserhöhung erhält, sollte die Entscheidung mehr als nur eine Nummer widerspiegeln. Sie sollte die Leistungen des Mitarbeiters würdigen und zukünftige Erwartungen signalisieren. Ein formelles Gehaltserhöhungsschreiben tut genau das.

Das hilft Ihnen dabei:

Unterstützen Sie Ihre Entscheidungen mit Belegen aus Leistungsbeurteilungen oder einer aktuellen Leistungsbeurteilung

Reduzieren Sie Unsicherheiten bei Gehaltsverhandlungen oder Aktionszyklen

Etablieren Sie einen einheitlichen Prozess zur Dokumentation von Gehaltsanpassungen über Rollen und Abteilungen hinweg

Für HR-Teams stärkt dies auch die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mitarbeiter sehen eine Gehaltserhöhung als Reaktion auf ihre Arbeit und nicht als einmalige Geste. Diese Klarheit schafft Vertrauen und unterstützt den kontinuierlichen Erfolg.

Wann sollten Sie eine Gehaltserhöhung beantragen?

Es gibt zwar keine allgemeingültige Zeitleiste, aber der richtige Zeitpunkt hängt in der Regel mit messbaren Ergebnissen oder einer Veränderung des Aufgabenbereichs zusammen. In folgenden Fällen ist es in der Regel sinnvoll, ein Gespräch über eine Gehaltserhöhung zu führen:

Nach einer kürzlich durchgeführten Leistungsbeurteilung, in der Ihre außergewöhnlichen Beiträge hervorgehoben wurden

Wenn ein Mitarbeiter neue Aufgaben übernimmt oder in eine höhere Position wechselt

Wenn Sie aufgrund von Marktveränderungen wettbewerbsfähig bleiben müssen

Wenn Sie steigende Lebenshaltungskosten oder unternehmensweite Anpassungen der Lebenshaltungskosten ansprechen möchten

Dabei handelt es sich nicht nur um finanzielle Veränderungen, sondern sie spiegeln auch den sich wandelnden Wert der Rolle eines Mitarbeiters wider. Und wenn dies geschieht, wird Ihre Gehaltserhöhungsschreiben dies mit Transparenz und Konsistenz formalisieren.

Wie schreibt man ein Gehaltserhöhungsschreiben?

Ein guter Gehaltserhöhungsschreiben zeichnet sich durch Klarheit und Struktur aus. Ein Gehaltserhöhungsschreiben kommuniziert die Gehaltserhöhung klar und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Dazu gehören die Gehaltsänderung des Mitarbeiters, der Grund dafür und der Zeitpunkt. Wenn dies richtig erledigt wird, wird es Teil Ihrer Vergütungshistorie und nicht nur ein weiteres Dokument, das in den Ordnern der Personalabteilung herumliegt.

Schlüsselelemente, die Ihr Schreiben enthalten sollte

Halten Sie es einfach. Jedes Gehaltserhöhungsschreiben sollte die folgenden grundlegenden Punkte enthalten:

Titel : Klären Sie, mit welcher Rolle die Gehaltserhöhung verknüpft ist

Aktuelles Gehalt und neues Gehalt : Geben Sie den vollständigen Übergang an, einschließlich der prozentualen Erhöhung

Gültigkeitsdatum : Bestätigen Sie, wann die Gehaltserhöhung in Kraft tritt

Grund für die Erhöhung : Ob es sich um eine Leistungsbeurteilung, neue Aufgaben oder eine wohlverdiente Aktion handelt

Anerkennung : Erwähnen Sie konkrete Beiträge des Mitarbeiters, außergewöhnliche Leistungen oder andere wichtige Beiträge

Nächste Schritte: Nutzen Sie diesen Abschnitt, um zukünftige Erwartungen anzusprechen, insbesondere wenn diese mit zukünftigen Meilensteinen verbunden sind

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie

Dadurch stellen Sie sicher, dass es weder schriftlich noch in anschließenden Gesprächen zu Unklarheiten kommt.

Tonfall und Sprache für einen professionellen Ansatz

Die von Ihnen gewählten Worte vermitteln eine Gehaltserhöhung und prägen auch die Form, in der diese wahrgenommen wird.

Wenn Sie in der Personalabteilung arbeiten, sollte der Ton klar, fair und anerkennend sein. Wenn Sie Abteilungsleiter oder Führungskraft sind, spiegelt er Ihre Führungsqualitäten wider und zeigt, wie Ihr Team den Wert Ihrer Entscheidungen einschätzt. Der falsche Ton kann eine wohlüberlegte Gehaltsanpassung mechanisch oder sogar unaufrichtig wirken lassen.

Was läuft oft schief? Briefe werden zu formell oder zu vage. Der Aufwand des Mitarbeiters geht in Standardformulierungen unter. Die Leistungsbeurteilung, die zur Gehaltserhöhung geführt hat? In einer einzigen Zeile zusammengefasst. Das Ergebnis? Eine Gehaltserhöhung, die sich wie eine Transaktion anfühlt und nicht wie eine verdiente Leistung.

So machen Sie es richtig:

Passen Sie den Ton dem Kontext an : Ein Aktionsbrief liest sich anders als eine Gehaltserhöhung, die nach einem Gegenangebot ausgesprochen wird, um jemanden zu halten

Fassen Sie sich klar und deutlich zusammen : Vermeiden Sie Füllwörter wie "freut mich, Ihnen mitteilen zu können" oder "geschätzter Mitarbeiter", da diese Ihre Botschaft verwässern

Verbinden Sie Anerkennung mit tatsächlichen Ergebnissen : "Ihre Führungsrolle bei der Einführung im dritten Quartal hat sich direkt auf das Umsatzwachstum ausgewirkt" kommt besser an als "Sie haben gute Arbeit geleistet"

Drücken Sie Ihre Wertschätzung mit Nachdruck aus: Formulierungen wie "Diese Erhöhung spiegelt Ihre Eigentümerschaft an [Initiative] wider" klingen fundiert und nicht allgemein

Wenn Sie mehrere Briefe abteilungsübergreifend verwalten, kann

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Selbst wenn die Entscheidung über die Gehaltserhöhung richtig ist, kann ein schlecht formulierter Antrag die Akzeptanz beeinträchtigen.

Hier geht es oft schief:

Die Begründung wird verwässert : Formulierungen wie "Ich habe dieses Jahr gute Arbeit geleistet" rechtfertigen keine 15 % Gehaltserhöhung. Es ist effektiver, die Gehaltserhöhung an eine bestimmte Initiative zu knüpfen, zu der der Mitarbeiter wesentlich beigetragen hat

Der Brief wirkt kalt : Eine übermäßig formelle Sprache ohne Bezug zur tatsächlichen Arbeit der Person sendet falsche Signale. Sie spielt die Leistungen und den Aufwand der Mitarbeiter herunter

Uneinheitliches Format : Wenn jede Abteilung eine andere Struktur oder einen anderen Ton verwendet, geht Ihr professionelles Format verloren und das Schreiben verliert an Glaubwürdigkeit

Kein Genehmigungsprozess : Wenn ein Vorgesetzter eine Version ohne ordnungsgemäße Überprüfung versendet, kann dies zu Unstimmigkeiten oder unangenehmen Korrekturen führen.

Es gibt keinen emotionalen Kontext: Gehaltserhöhungen haben Gewicht. Wenn das in dem Schreiben nicht anerkannt wird, wirkt die Botschaft wie eine Transaktion. Dies beeinflusst, wie Mitarbeiter ihre Beziehung zum Arbeitgeber wahrnehmen, und in der Erweiterung auch Ihre Unternehmenskultur

Es geht nicht darum, blumige Worte zu finden. Es geht darum, sicherzustellen, dass Ihre Leistungen auf dem Papier und in der Praxis anerkannt werden.

Vorlagen und Beispiele für Gehaltserhöhungsbriefe

Sie haben die Arbeit erledigt. Jetzt ist es an der Zeit, die Frage zu stellen.

Ganz gleich, ob Sie wichtige Projekte vorantreiben, neue Aufgaben übernehmen oder feststellen, dass Ihr Gehalt Ihrer Rolle nicht mehr entspricht – in Ihrem Gehaltserhöhungsschreiben bringen Sie alles auf den Punkt.

Das Ziel? Machen Sie es Ihrem Vorgesetzten leicht, den Wert Ihrer Arbeit zu erkennen und zu verstehen, warum der Zeitpunkt für eine Gehaltserhöhung sinnvoll ist.

Im Folgenden finden Sie vier Beispiele, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Verwenden Sie das Beispiel, das am besten zu Ihrer Situation passt, und passen Sie dann den Ton und die Details an Ihre Stimme und Ihre Ziele an.

✍️ Vorlage 1: Leistungsbezogene Gehaltserhöhung

Wann Sie es verwenden sollten: Sie haben die Erwartungen in Ihrer Rolle übertroffen und möchten nach einer starken Leistung oder jüngsten Meilensteinen eine Unterhaltung initiieren.

Warum es funktioniert: Es führt mit Ergebnissen, verbindet Erfolg mit Geschäftszielen und positioniert die Gehaltserhöhung als logischen nächsten Schritt.

Betreff: Antrag auf Gehaltsanpassung Hallo [Name des Vorgesetzten], Ich möchte eine formelle Überprüfung meiner aktuellen Vergütung auf der Grundlage meiner Leistungen in den letzten [Zeitraum] beantragen. Insbesondere meine Arbeit an [Schlüsselprojekt oder -initiative] hat zu [messbarem Ergebnis] beigetragen, und ich habe die in unserer letzten Beurteilung festgelegten Leistungsziele stets erreicht oder übertroffen. Ich habe auch die Initiative in [sekundäre Aufgabe oder unterstützende Rolle] ergriffen und damit über meine Kernaufgaben hinaus zum Erfolg unseres Teams beigetragen. Angesichts dieser Leistung würde ich mich über die Möglichkeit freuen, mein Gehalt zu überprüfen und eine mögliche Anpassung zu besprechen, die meinen Leistungen entspricht. Ich freue mich darauf, dies weiter zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen [Ihr Name]

🚀 Vorlage 2: Gehaltserhöhung nach Übernahme neuer Aufgaben

Wann Sie es verwenden sollten: Sie haben mehr Verantwortung übernommen, sei es durch die Leitung eines Teams, neue Projekte oder die Erweiterung Ihres Aufgabenbereichs, aber Ihr Gehalt hat sich nicht geändert.

Warum es funktioniert: Es ist klar, proaktiv und würdigt die Entwicklung Ihrer Rolle, ohne transaktional zu klingen.

Betreff: Antrag auf Gehaltsüberprüfung aufgrund erweiterter Rolle Hallo [Name des Vorgesetzten], Seit [Monat oder Ereignis] habe ich zusätzliche Aufgaben übernommen, darunter [neue Aufgaben oder Teams]. Diese Veränderungen haben meine Rolle erweitert und meinen Einfluss in [Abteilung oder Initiative] erhöht. Ich schätze die Möglichkeit, mich in dieser Richtung weiterzuentwickeln, aber meine derzeitige Vergütung entspricht nicht mehr dem Umfang meiner Leistungen. Ich möchte um eine Überprüfung meines Gehalts bitten und eine mögliche Anpassung an meine aktuellen Aufgaben besprechen. Gerne besprechen wir das bei Gelegenheit näher mit Ihnen. Mit freundlichen Grüßen [Ihr Name]

📊 Vorlage 3: Gehaltserhöhung auf Basis von Marktbenchmarks

Wann Sie es verwenden sollten: Sie haben Ihren Titel recherchiert und festgestellt, dass Ihre Vergütung unter dem Branchendurchschnitt für Ihre Rolle, Erfahrung oder Ihren Speicherort liegt.

Warum es funktioniert: Es ist professionell, datengestützt und lädt eher zu einer Unterhaltung ein, als Forderungen zu stellen.

Betreff: Diskussion über Vergütungsbenchmarks Hallo [Name des Vorgesetzten], Ich wollte eine Diskussion über mein derzeitiges Gehalt auf der Grundlage aktueller Marktvergleiche für ähnliche Rollen wie meine anstoßen. Laut [Quelle oder Bericht] liegt das typische Gehalt für [Berufstitel] in [Region/Branche] zwischen [Bereich], was über meiner derzeitigen Vergütung liegt. In Anbetracht meiner Betriebszugehörigkeit, meiner Leistungen und meiner Beiträge – insbesondere im Zusammenhang mit [Schlüsselinitiative oder Ergebnis] – möchte ich um eine Überprüfung bitten und eine mögliche Anpassung besprechen. Ich verstehe, dass viele Faktoren in die Vergütungsplanung einfließen, und ich weiß Ihre Rücksichtnahme zu schätzen. Mit freundlichen Grüßen [Ihr Name]

📖 Weiterlesen: Effektive Beispiele für Mitarbeiterfeedback, um objektives Feedback zu geben und die Arbeitsmoral zu steigern

🔄 Vorlage 4: Gehaltserhöhung nach Erhalt eines externen Angebots

Wann Sie es verwenden sollten: Sie haben ein anderes Stellenangebot erhalten, möchten aber lieber bleiben, wenn Ihr Vergütungspaket Ihren Wert und Ihre langfristigen Wachstumschancen widerspiegelt.

Warum es funktioniert: Es ist ehrlich, nicht konfrontativ und ermöglicht es Ihrem Vorgesetzten, Sie ohne Druck zu halten.

Betreff: Gehaltsverhandlung Hallo [Name des Vorgesetzten], Ich habe kürzlich ein externes Angebot erhalten, das ein höheres Gehalt beinhaltet. Ich habe zwar nicht aktiv vor, das Unternehmen zu verlassen, aber es hat mich dazu veranlasst, ernsthafter über meine langfristige Rolle und meine Entwicklung hier nachzudenken. Ich schätze die Arbeit, die wir leisten, und die Ausrichtung unseres Teams sehr. Aus diesem Grund möchte ich mein derzeitiges Gehalt überprüfen und sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, es besser an meine Aufgaben und das Marktniveau anzupassen. Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mit freundlichen Grüßen [Ihr Name]

Jede dieser Vorlagen für Gehaltserhöhungsbriefe soll Ihnen dabei helfen, eine produktive, professionelle Unterhaltung über Ihre Gehaltserhöhung zu beginnen. Passen Sie sie an Ihre Situation an, egal ob Sie die Leistungen Ihrer Mitarbeiter hervorheben, auf eine kürzlich durchgeführte Leistungsbeurteilung verweisen oder Gehaltsverhandlungen führen.

✨ Bonus: Jetzt kann

Jede dieser Vorlagen für Gehaltserhöhungsbriefe soll Ihnen dabei helfen, eine produktive, professionelle Unterhaltung über Ihre Gehaltserhöhung zu beginnen. Passen Sie sie an Ihre Situation an, egal ob Sie die Leistungen Ihrer Mitarbeiter hervorheben, auf eine kürzlich durchgeführte Leistungsbeurteilung verweisen oder Gehaltsverhandlungen führen.

Tipps, damit Ihre Gehaltserhöhung genehmigt wird

Ein gut formuliertes Gehaltserhöhungsschreiben hebt die Leistung des Mitarbeiters hervor, betont seine besonderen Beiträge und bereitet den Weg für die Genehmigung. Aber selbst das überzeugendste Schreiben braucht die richtige Mischung aus Strategie, Timing und Wahrnehmung, um gut anzukommen.

Hier finden Sie praktische Tipps von Experten, mit denen Ihre Anfrage nicht nur Sichtbarkeit erhält, sondern auch wirklich Wirkung zeigt.

1. Beginnen Sie mit der Formulierung, bevor Sie fragen

Der Genehmigungsprozess beginnt nicht mit Ihrem Schreiben, sondern damit, wie andere über Sie sprechen, wenn Sie nicht anwesend sind.

Bevor Sie Ihre Anfrage stellen, sollten Sie Folgendes sicherstellen:

Sie werden als jemand gesehen, der Ergebnisse liefert und nicht nur Aufgaben erledigt

Die Beiträge Ihrer Mitarbeiter sind bereits teamübergreifend bekannt

Sie haben Initiativen geleitet oder Team-Erfolge unterstützt, die mit den Zielen der Unternehmensleitung übereinstimmen

Wenn Ihr Name bereits Gewicht hat, ist das Schreiben nur noch eine Formalität und keine Verhandlung mehr.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie

2. Sehen Sie sich die Unterhaltung vor dem Absenden Ihres Schreibens in einer Vorschau an

Überrumpeln Sie Ihren Vorgesetzten nicht mit einem formellen Schreiben. Teilen Sie ihm mit, dass Sie planen, Ihr aktuelles Gehalt bei Ihrem nächsten Gespräch zu besprechen.

Das:

Geben Sie ihnen Zeit, den Kontext vorzubereiten oder Genehmigungen einzuholen

Zeigt Reife und Transparenz

Hilft ihnen, sich selbstbewusster für Sie einzusetzen

Überraschende Gehaltserhöhungen werden selten genehmigt. Strategische Vorankündigungen hingegen schon.

3. Passen Sie Ihre Anfrage an den richtigen Zeitpunkt an, um tatsächlich etwas zu bewegen

Gehaltserhöhungen werden oft nicht blockiert, weil sie unverdient sind, sondern weil der Budgetzyklus noch nicht begonnen hat oder die Führungskräfte sich auf andere Dinge konzentrieren.

Ideale Zeitfenster sind:

Nach Leistungsbeurteilungen

Während der abteilungsweiten Gehaltsüberprüfungen

Wenn sich Verantwortlichkeiten oder Rollen innerhalb von Teams verschieben

Profi-Tipp: Wenn Sie nicht wissen, wann diese Zyklen stattfinden, fragen Sie Ihren Vorgesetzten, wann in der Regel Gehaltsgespräche geführt werden. Das allein zeugt schon von strategischem Bewusstsein.

4. Machen Sie die Gehaltserhöhung leicht zu genehmigen und nicht schwer zu rechtfertigen

Das bedeutet:

Verbinden Sie Ihre Anfrage mit konkreten Geschäftsergebnissen

Unter Berufung auf Marktveränderungen oder interne Benchmarks

Bleiben Sie in einem angemessenen Bereich für Ihren Titel und Ihre Rolle

Lohnerhöhungen, die klar, fundiert und gegenüber der Finanzabteilung oder der Personalabteilung leicht zu erklären sind, kommen auch durch.

5. Vermeiden Sie Reibereien mit der internen Gleichbehandlung

Einer der Hauptgründe, warum Anträge verzögert oder abgelehnt werden: Sie stören das Gleichgewicht. Wenn Sie mit Ihrer Gehaltserhöhung ohne Titeländerung zum bestbezahlten Mitarbeiter Ihrer Hierarchiestufe würden, würde Ihr Vorgesetzter unter Druck geraten, diese Ausnahme zu erklären.

Schlagen Sie stattdessen eine Nummer vor, die Ihr Wachstum widerspiegelt, aber dennoch im Rahmen der Vergütungspaketlogik des Unternehmens liegt.

6. Heben Sie zukünftige Auswirkungen hervor, nicht nur vergangene Erfolge

Ja, Sie sollten auf Ergebnisse verweisen, aber verbinden Sie Ihre Forderung auch mit dem, was vor Ihnen liegt. Stehen Sie kurz davor, ein neues Team zu leiten? Sind Sie für ein strategisches Konto verantwortlich? Übernehmen Sie eine Mentorenrolle?

Gehaltserhöhungen sind oft leichter zu genehmigen, wenn sie als Investition in die Zukunft und nicht nur als Belohnung für bereits Erledigtes angesehen werden.

Abschließender Tipp: Lassen Sie Ihren Vorgesetzten gut dastehen, wenn er zustimmt

Ihr Vorgesetzter stimmt Ihnen vielleicht zu, muss aber noch andere davon überzeugen. Ihre Aufgabe ist es, ihm die Geschichte, die Daten und die Sprache zu liefern, die er dafür braucht.

Wenn Ihre Anfrage Ihr Unternehmen gut dastehen lässt, weil es Sie unterstützt, sind Sie dem "Ja" schon ein großes Stück näher

Sichern Sie sich die Gehaltserhöhung mit den richtigen Worten

Ein gut geschriebenes Gehaltserhöhungsschreiben ist mehr als nur eine Bitte um eine Gehaltserhöhung. Es spiegelt Ihren Aufwand wider, hebt wichtige Beiträge hervor und signalisiert Ihre Bereitschaft, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen.

Ganz gleich, ob Sie sich auf eine kürzlich erfolgte Leistungsbeurteilung beziehen, steigende Lebenshaltungskosten geltend machen oder sich an Marktanpassungen orientieren – Ihr Schreiben sollte die Gründe klar darlegen, die Höhe der Gehaltserhöhung umreißen und Ihre Wertschätzung für Ihr bisheriges Vergütungspaket zum Ausdruck bringen.

Die Kommunikation von Gehaltsänderungen im richtigen Ton und mit der richtigen Struktur stärkt die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und zeigt Ihr kontinuierliches Engagement für die Rolle.

Die Kommunikation von Gehaltsänderungen im richtigen Ton und mit der richtigen Struktur stärkt die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und zeigt Ihr kontinuierliches Engagement für die Rolle.