Glean-Preise: Pläne und Features, um den richtigen für Sie auszuwählen

Die Auswahl der richtigen Suchsoftware für Unternehmen kann sich wie die Navigation durch ein Labyrinth anfühlen – vor allem, wenn die Preise nicht im Voraus festgelegt werden.

Wenn Sie Glean für Ihr Geschäft in Betracht ziehen, fragen Sie sich wahrscheinlich: Wie viel wird das tatsächlich kosten? Das maßgeschneiderte Preismodell von Glean verspricht eine Lösung, die Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, aber das Fehlen transparenter Nummern kann die Entscheidung schwierig machen.

Lassen Sie uns zusammenfassen, was Sie über die Preise von Glean wissen müssen und wie Sie entscheiden können, ob sich die Investition lohnt. Und wenn Sie noch ein wenig bei uns bleiben, stellen wir Ihnen eine leistungsstarke KI-gesteuerte Suchalternative und einen Wissensmanager in Form von ClickUp vor – die App für alles bei der Arbeit (ja, wir haben wirklich "alles" gesagt!)

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist ein kurzer Überblick über die Angebote von Glean und die Preisstruktur: Glean ist eine Such- und Wissensmanagement-Plattform für Unternehmen, die Teams dabei unterstützt, Informationen in Apps wie Google Drive, Slack und Salesforce schnell zu finden

Es fungiert als persönlicher Assistent und ermöglicht die nahtlose Informationsbeschaffung aus verschiedenen tools über eine einzige Schnittstelle

Glean nutzt KI, um personalisierte Ergebnisse basierend auf der Rolle, den Aufgaben und den Aktivitäten der Benutzer zu liefern

Es optimiert Workflows, verbessert die Zusammenarbeit und ermöglicht es Teams, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage aktueller Daten zu treffen

Glean folgt einem benutzerdefinierten Preismodell ohne öffentlich aufgelistete Tarife, sodass Geschäfte eine Demo anfordern müssen, um ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten

Die Preisstruktur basiert auf der Größe des Unternehmens, den benötigten Features und der Komplexität der Daten und bietet flexible Lösungen

Maßgeschneiderte Preise, Skalierbarkeit und individuelle Beratung sind einige der Vorteile des Preismodells von Glean

Mangelnde Transparenz bei den Preisen von Glean kann zu einem zeitaufwändigen Angebotsprozess und möglicherweise höheren Kosten für kleine Teams führen

Vor dem Kauf von Glean sollten Sie die Anforderungen Ihres Geschäfts ermitteln, Fragen zur Implementierung und zum Support vorbereiten und sich über Budgetbeschränkungen informieren

ClickUp bietet ein transparenteres (und erschwinglicheres!) Preismodell mit umfassenden Features für Projektmanagement und Wissensmanagement und ist damit eine hervorragende Alternative für Teams, die nach niedrigeren Kosten und besserer Skalierbarkeit suchen

Was ist Glean?

über Glean

Glean ist eine Such- und Wissensmanagementplattform für Unternehmen, die Teams dabei unterstützt, Informationen in verschiedenen Tools und Apps am Arbeitsplatz schnell zu finden.

Es verbindet sich mit Plattformen, die Sie täglich nutzen, wie Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce und vielen anderen. Mit Glean können Sie mühelos Dokumente, Unterhaltungen, Updates zu Projekten und vieles mehr suchen und entdecken – alles über eine einzige Oberfläche.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen persönlichen Assistenten, der das schwer auffindbare Dokument, den Kommentar mit dem Link zum neuesten Budget oder das Projekt-Update, für das Sie gesperrt wurden, aufspürt. Glean spart Ihnen Zeit und sorgt für Ordnung, sodass Sie und Ihr Team sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können: Ergebnisse erzielen und Dinge erledigen.

Wie vereinfacht Glean die Wissenssuche?

Sie stehen unter Zeitdruck und benötigen ein bestimmtes Dokument oder eine Nachricht, um den Prozess am Laufen zu halten. Anstatt wertvolle Zeit damit zu verschwenden, sich durch verschiedene tools zu klicken, erledigt die KI-gestützte Suche von Glean die Schwerstarbeit und findet in Sekundenschnelle genau das, was Sie brauchen.

Es ist wie eine Suchmaschine für den Arbeitsplatz – nur intelligenter. Glean stellt eine Verbindung zu all Ihren Apps her, sammelt relevante Erkenntnisse und erspart Ihnen die Frustration, endlose Ordner durchforsten zu müssen. Keine verlorenen Dateien mehr, keine Zeitverschwendung mehr, nur nahtlose Produktivität.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt mehr als 30 Minuten pro Tag mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die mit dem Durchsuchen von E-Mails, Threads in Slack und verstreuten Dateien verschwendet werden. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace eingebettet ist, kann das ändern. Betreten Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Details zu Aufgaben anzeigt – so können Sie aufhören zu suchen und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr – indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal schaffen könnte!

Wie steigert Glean die Produktivität und Zusammenarbeit?

Glean stellt sicher, dass alle in Verbindung bleiben, konzentriert und informiert sind, indem es den Zugang zu Wissen am Arbeitsplatz vereinfacht. Und so geht's:

Zeitersparnis: Vergessen Sie die Frustration, die mit der Suche in mehreren Apps einhergeht. Glean liefert Ihnen in Sekundenschnelle, was Sie brauchen, optimiert Ihren Workflow und spart wertvolle Zeit

nahtlose Zusammenarbeit:* Keine endlosen Suchen in Slack oder hin und her gesendete E-Mails mehr. Da alles zentralisiert ist, wird die Zusammenarbeit im Team mühelos und effektiver

Klügere Entscheidungen: Aktuelle, leicht zugängliche Daten ermöglichen es Ihrem Team, schnell und sicher fundierte Entscheidungen zu treffen

Personalisierte Suche: Die KI von Glean passt die Ergebnisse der Suche an Ihre Rolle, Aufgaben und Aktivitäten an und stellt so sicher, dass Sie immer die relevantesten Erkenntnisse erhalten

Mit Glean kann sich Ihr Team weniger auf die Suche nach Informationen und mehr auf die Erzielung von Ergebnissen konzentrieren.

👀 Wussten Sie schon? Schlechte Datenqualität, redundante Daten und Datenverluste können Unternehmen 15 % bis 25 % ihres Betriebsbudgets kosten.

Glean-Preispläne

Die Preisstrukturen und Vorteile von Softwarelösungen zu durchschauen, kann oft abschreckend sein, insbesondere wenn Informationen nicht leicht verfügbar sind.

Wenn Sie Glean für die Bedürfnisse Ihrer Organisation in Betracht ziehen, finden Sie hier eine Aufschlüsselung dessen, was wir über die Preise und Pläne von Glean wissen.

Gleans Preisgestaltung

Glean legt seine Preisgestaltung nicht offen. Zu diesem Zweck müssen Sie eine Demo mit dem Verkaufsteam vereinbaren, um spezifische Informationen zu erhalten, die auf die Anforderungen Ihrer Organisation zugeschnitten sind.

Dieser personalisierte Ansatz ermöglicht es Glean, Faktoren wie die Größe des Unternehmens, gewünschte Features und spezifische Anwendungsfälle der Kunden zu bewerten, um ein benutzerdefiniertes Preispaket bereitzustellen.

Warum gibt es keine transparente Preisgestaltung?

Das Fehlen eines standardisierten Preismodells ist darauf zurückzuführen, dass Glean Lösungen anbieten möchte, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse jeder Organisation zugeschnitten sind.

Da Glean nicht an eine einheitliche Preisstruktur gebunden ist, kann es verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter die Komplexität von Datenumgebungen und die spezifischen Funktionen, die von verschiedenen Unternehmen benötigt werden.

Überlegungen vor der Planung einer Demo

Bevor Sie sich an das Verkaufsteam von Glean wenden, ist es von Vorteil, Folgendes zu tun:

Ermitteln Sie Ihren Bedarf: Bestimmen Sie die spezifischen Features und Integrationen, die Ihre Organisation benötigt

Bereiten Sie Fragen vor: Halten Sie eine Liste mit Fragen zur Implementierung, zum Support und zu möglichen zusätzlichen Kosten bereit

*planen Sie Ihr Budget: Machen Sie sich Ihre Budgetbeschränkungen bewusst, um während der Demo realisierbare Optionen zu besprechen

Obwohl das Fehlen öffentlich zugänglicher Preise von Glean in der ersten Evaluierungsphase eine Herausforderung darstellen kann, stellt der maßgeschneiderte Ansatz sicher, dass die Lösung genau auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten ist.

Wenn Sie sich direkt an das Verkaufsteam wenden, erhalten Sie die Klarheit, die Sie benötigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich im Durchschnitt mit 6 Personen vernetzen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass er täglich 6 Kernverbindungen erreichen muss, um wesentliche Zusammenhänge zu erfassen, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzutreiben. Der Kampf ist real – ständige Nachverfolgung, Verwirrung bei den Versionen und schwarze Löcher in der Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität des Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Wissensmanager behebt dieses Problem, indem sie den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

Vor- und Nachteile der Glean-Preisgestaltung

Wie bei jeder Unternehmenssoftware hat auch das Preismodell von Glean Vor- und Nachteile.

Hier ist eine kurze Übersicht, die Ihnen bei der Abwägung Ihrer Optionen helfen soll:

Vorteile

Maßgeschneiderte Preise: Glean passt die Preise an die Größe, die Bedürfnisse und die Anwendungsfälle Ihrer Organisation an und stellt so sicher, dass Sie nicht für unnötige Features bezahlen

Skalierbarkeit: Das maßgeschneiderte Preismodell eignet sich für Geschäfte unterschiedlicher Größe, von kleinen Teams bis hin zu großen Unternehmen

Individuelle Beratung: Der Demo-basierte Ansatz ermöglicht detaillierte Gespräche über Ihre Anforderungen an Ihr Geschäft und wie Glean diese erfüllen kann

Nachteile

Mangelnde Transparenz: Ohne vorherige Preisangaben kann es schwierig sein, die Kosten abzuschätzen oder Glean frühzeitig mit Wettbewerbern zu vergleichen

Zeitaufwändiger Prozess: Die Planung von Demos und das Warten auf benutzerdefinierte Angebote können die Entscheidungsfindung verlangsamen, und Verzögerungen können kostspielig sein

Möglicherweise höhere Kosten: Benutzerdefinierte Preise können für kleinere Teams oder Start-ups zu höheren Kosten führen als feste, stufenbasierte Preismodelle

Letztendlich eignet sich der Preisansatz von Glean gut für Organisationen, die eine maßgeschneiderte High-End-Lösung suchen – aber er ist möglicherweise nicht für diejenigen geeignet, die ein einfaches, transparentes Modell bevorzugen.

📖 Lesen Sie auch: Tipps, wie Sie mit ClickUp schneller arbeiten und Dinge erledigen können

Warum Alternativen zu Glean in Betracht ziehen?

Glean ist leistungsstark, aber die Preisgestaltung kann eine Hürde darstellen, insbesondere für Teams mittlerer Größe. Es wird oft als Tool für Unternehmen positioniert, und damit verbunden ist ein Preis, der für Unternehmen angemessen ist.

Wenn Sie nicht jeden Schnickschnack benötigen, gibt es kostengünstigere Lösungen (wie ClickUp!), die dennoch robuste, universell verbundene Such- und KI-Funktionen bieten.

Obwohl KI das Herzstück von Glean ist, lassen sich andere Tools möglicherweise nahtloser in große Sprachmodelle wie GPT-4, Claude oder Open-Source-Modelle integrieren, sodass Sie mehr Kontrolle darüber haben, was die KI kann, wie sie antwortet oder wie sie feinabgestimmt wird.

🧠 Fun Fact: Warum sich auf ein LLM beschränken, wenn man auf alle in einem KI-Assistenten zugreifen kann? Richtig, ClickUp AI, ClickUp Brain, verfügt über GPT-4o, o1, o3-mini und Claude 3. 7 Sonnet , um Ihnen bei der Auswahl des besten Modells für die jeweilige Aufgabe – Fragen und Antworten, Zusammenfassungen, Schreiben und mehr – mit nur einem Klick zu helfen! Wählen Sie das perfekte KI-Modell für jede Aufgabe an einem Ort – mit ClickUp AI

Wenn Sie also nach Alternativen zu Glean suchen, überlegen Sie, was Ihr Team tatsächlich benötigt, ob es sich um erweiterte Features, budgetfreundliche Optionen oder einfache Integrationen handelt, und stellen Sie sicher, dass Ihr neues tool diese Anforderungen erfüllt!

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für die Dokumentation nutzt

ClickUp: Die beste Alternative zu Glean

Wenn Sie nach einer Glean-Alternative suchen, mit der Sie Informationen schnell finden und Ihr gesamtes Team auf dem Laufenden halten können, dann ist ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, genau das Richtige für Sie.

ClickUp ist der ultimative Hub für Produktivität, der Ihr Wissen, Ihre Aufgaben und Ihre Zusammenarbeit auf einer einzigen nahtlosen Plattform zusammenführt, die von einer hochgradig kontextsensitiven KI unterstützt wird. Ob Sie Projekte verwalten, Updates freigeben oder Workflows organisieren – bleiben Sie in Verbindung und arbeiten Sie intelligenter, alles an einem Ort.

Warum ClickUp eine gute Wahl ist

ClickUp ist nicht nur ein weiteres Suchtool, sondern ein Startfeld für Aktionen. Es handelt sich um eine Plattform zur vollständigen Verwaltung der Arbeit, bei der das Auffinden von Informationen nur der erste Schritt ist – das Ergreifen sofortiger Maßnahmen ist der natürliche nächste Schritt.

Die Prozessdokumentation und das Aufgabenmanagement unseres Teams an einem Ort zu haben, hilft uns, Zeit bei der Suche nach Dingen zu sparen. Außerdem haben wir so eine einzige Quelle der Wahrheit für Informationen.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen kritische Erkenntnisse über Geschäfte im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Schlüssel-Features

Zentralisierte Suche über Aufgaben, Dokumente und Ziele hinweg

Finden Sie Aufgaben, Dokumente und Diskussionen aus Ihrem Workspace und verbundenen Apps sofort mit ClickUp Connected Search

Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, dass Sie dachten: "Ich weiß, dass ich das schon irgendwo gesehen habe ...", während Sie zwischen Google Drive, Slack und Jira hin- und herwechselten? Die verbundene Suche von ClickUp macht Schluss mit dem ständigen Wechseln zwischen den Registerkarten.

Es fasst Ihr Wissen aus ClickUp und allen Ihren verbundenen Apps in einer einheitlichen Leiste zusammen. Egal, ob Sie nach einem vergrabenen Dokument, einem bestimmten Jira-Ticket oder einem Thread in Slack suchen, den jemand letzte Woche erwähnt hat, Sie werden es in Sekundenschnelle finden.

In diesem Video erfahren Sie, wie es geht!

Wissensmanagement mit KI

Mit ClickUp Brain erhalten Sie in Ihrem ClickUp-Workspace (und den verbundenen Apps) sofortigen Zugriff auf das gesammelte Wissen Ihrer Organisation.

Dank der KI-Funktionen können Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen und präzise Antworten erhalten, indem Sie alle Dokumente, Wikis, Aufgaben und Kommentare in Ihrem Workspace durchsuchen und so wertvolle Zeit sparen.

Das Beste daran? Brain zitiert seine Quellen, sodass Sie die Informationen direkt überprüfen können.

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten auf Ihre Fragen zum Workspace mit ClickUp Brain

Möchten Sie eine bessere KI-Wissensdatenbank für Ihre Organisation aufbauen? Sehen Sie sich dieses Video an, um loszulegen 👇🏽

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für Produktivität einsetzt (Anwendungsfälle und tools)

Synchronisierung Ihres Workflows mit den leistungsstarken Integrationen von ClickUp

ClickUp arbeitet mit den Tools, auf die sich Ihr Team bereits verlässt, und sorgt so für einen reibungslosen Workflow. Von Google Workspace und Slack bis hin zu Zoom und über 1.000 anderen Apps – ClickUp Integrations sorgt dafür, dass Ihre gesamte Arbeit miteinander verbunden ist, sodass Sie sich auf die Erledigung Ihrer Aufgaben konzentrieren können.

Um Dinge effizienter zu erledigen, erstellen Sie ClickUp Aufgaben direkt aus Slack Nachrichten, Synchronisierung von Dokumenten aus Google Drive oder Automatisierung von Workflows zwischen verschiedenen Apps.

Zentralisieren Sie Aufgabendetails und -kontext mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern in ClickUp Aufgaben

Durch diese Integration müssen Sie nicht ständig zwischen Apps wechseln, sodass die Zusammenarbeit erleichtert wird, ohne an Dynamik zu verlieren. Wenn Ihr Team auf Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten angewiesen ist, sorgen die Integrationen von ClickUp für noch mehr Effizienz, indem sie für eine Synchronisierung aller Daten sorgen.

Anpassbare Workflows zur Optimierung von Abläufen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für jedes Team, von Marketing bis Technik, alles in ClickUp!

Jedes Team arbeitet anders, und ClickUp ist so konzipiert, dass es sich an Ihre individuellen Prozesse anpasst. Mit vollständig anpassbaren Workflows können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Verantwortlichkeiten zuweisen und Fortschritte mühelos nachverfolgen.

Ganz gleich, ob Sie Fälligkeitsdaten festlegen, Benachrichtigungen senden oder Aufgaben durch verschiedene Phasen bewegen müssen – die Automatisierungen von ClickUp stellen sicher, dass nichts übersehen wird, während Sie weniger Zeit mit sich wiederholenden Routinearbeiten verbringen.

Eliminieren Sie mit ClickUp Automatisierungen sich wiederholende Aufgaben aus dem Workflow Ihres Teams

Indem Diskussionen mit nur einem Klick in umsetzbare Schritte umgewandelt werden, können Teams Projekte schneller vorantreiben und gleichzeitig auf dem Laufenden bleiben.

Wenn Sie eine strukturierte Möglichkeit zur Organisation von Unternehmensinformationen, SOPs und Projektdokumentationen benötigen, ist die Vorlage für die Wissensdatenbank von ClickUp die perfekte Lösung.

Diese Vorlage ermöglicht es Teams, Schlüsselunterlagen an einem Ort zu speichern, zu verwalten und darauf zuzugreifen, anstatt wichtige Informationen auf verschiedene Plattformen zu verteilen.

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren, verwalten und greifen Sie mühelos auf wichtige Unternehmensinformationen zu – mit der Vorlage für die Wissensdatenbank von ClickUp

Da es vollständig in Aufgaben und Workflows integriert ist, können Sie relevante Informationen ganz einfach mit laufenden Projekten verknüpfen und so Wissen nahtlos freigeben.

📮ClickUp Insight: Der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben beeinträchtigt die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch das Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen, das Verwalten von E-Mails und das Springen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen beseitigen könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext in Verbindung halten, durchsuchbar und verwaltbar machen!

Übersicht über die Preise

ClickUp bietet flexible Pläne für Einzelpersonen, kleine Teams und große Organisationen.

Der Free Forever-Plan, der sich perfekt für den persönlichen Gebrauch eignet, bietet 100 MB Speicherplatz, unbegrenzte Aufgaben, Whiteboards und kostenlosen Support rund um die Uhr. Für kleine Teams bietet der Unlimited-Plan, der 7 $ pro Monat und Benutzer kostet, unbegrenzten Speicherplatz, Integrationen, Dashboards und zusätzliche Features wie Berechtigungen für Gäste und Zeiterfassung.

Der Business Plan, der 12 $/Monat pro Benutzer kostet, enthält alles, was im Unlimited-Plan enthalten ist, sowie erweiterte Automatisierung, benutzerdefinierte Exporte, Workload-Management und unbegrenzten Nachrichtenverlauf. Für große Organisationen bietet der Enterprise-Plan individuelle Preise und enthält alle Business-Funktionen, erweiterte Sicherheit, White Labeling und benutzerdefinierte Kapazitäten für den Workload.

Sie können ClickUp Brain zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen – und das schon ab 7 $/Monat pro Benutzer! Besser geht es doch gar nicht, oder?

💡Pro-Tipp: Sie zögern wegen der Bindung an einen Anbieter? Beginnen Sie mit dem ClickUp Free Forever-Plan und rüsten Sie auf, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. ClickUp macht die Skalierung einfach und nahtlos!

Mehr erledigt mit ClickUp

Der Wechsel von Glean zu ClickUp ist nicht nur ein Wechsel des Tools. Es ist ein Upgrade Ihres Workflows. Verabschieden Sie sich vom Jonglieren mit mehreren Apps; ClickUp vereint Kommunikation, Aufgabenverwaltung und Projektplanung in einer einzigen nahtlosen Plattform.

Schluss mit überladenen Apps und fragmentierten Unterhaltungen. ClickUp ist die perfekte Glean-Alternative, die Lösungen bietet, die über herkömmliche tools hinausgehen, einschließlich KI am Arbeitsplatz, für ein intelligenteres, intuitiveres Wissens- und Aufgabenmanagement.

Teams, die zu ClickUp wechseln, berichten: wöchentliche Zeitersparnis von mehr als 3 Stunden (60,2 % der Kunden)

3 oder mehr ersetzte tools (40,9 % der Kunden)

Verbesserte Sichtbarkeit (87,5 % der Kunden)

Möchten Sie diese Vorteile auch für Ihre Organisation nutzen? Testen Sie ClickUp noch heute!