RAG vs. Feinabstimmung: Auswahl optimaler KI-Strategien

Hat Ihr KI-Modell jemals eine zuverlässige Antwort geliefert, die Ihre Benutzer als veraltet bezeichnet haben? Das ist die Art von Erfahrung, die damit endet, dass Ihr Team jede einzelne Antwort in Frage stellt.

Das klingt wie der Albtraum eines jeden Entwicklers und KI-Enthusiasten, oder?

Große Sprachmodelle (LLMs) werden mit Trainingsdaten betrieben, aber mit zunehmendem Alter der Daten schleichen sich Ungenauigkeiten ein. Da ein erneutes Training Millionen kostet, ist eine Optimierung die klügere Wahl.

Retrieval Augmented Generation (RAG) und Feinabstimmung sind die besten Rahmenbedingungen für eine höhere Genauigkeit. Aufgrund der Unterschiede zwischen den einzelnen Ansätzen eignen sie sich jedoch ideal für unterschiedliche Anwendungen. Der richtige Rahmen ist der Schlüssel zur effektiven Verbesserung Ihrer LLM.

Aber welche ist die richtige für Sie?

Dieser Artikel behandelt das Dilemma in diesem RAG-vs.-Feinabstimmung-Leitfaden. Ob Sie mit domänenspezifischen Daten arbeiten oder hochwertige Lösungen für die Datenabfrage entwickeln möchten, hier finden Sie Antworten!

Was ist Retrieval-Augmented Generation (RAG)?

Sehen Sie sich neue Berichte und Umfragen an, die Ihr LLM nicht verwendet hat? Dann benötigen Sie RAG. Um dies besser zu verstehen, lassen Sie uns die Grundlagen dieses Ansatzes betrachten.

Definition von RAG

RAG ist ein KI-Framework, das zusätzliche Informationen für Ihre LLM abruft, um die Genauigkeit der Antworten zu verbessern. Vor der Generierung der LLM-Antworten werden die relevantesten Daten aus externen Quellen wie Wissensquellen oder Datenbanken abgerufen.

Betrachten Sie es als den Forschungsassistenten innerhalb des LLM- oder generativen KI-Modells.

👀 Wussten Sie schon? LLM, insbesondere Textgeneratoren, können halluzinieren, indem sie falsche, aber plausible Informationen generieren. Und das alles nur aufgrund von Lücken in den Trainingsdaten.

Schlüsselvorteile von RAG

Es ist jetzt wahrscheinlich klar. RAG ist eine zusätzliche Ebene der verbundenen KI, die Ihr Geschäftsprozess benötigt. Um das Potenzial von RAG zu verdeutlichen, sind hier die Vorteile aufgeführt:

Geringere Schulungskosten: Durch die dynamische Informationsbeschaffung entfällt die Notwendigkeit häufiger Modell-Nachschulungen. Dies führt zu einer kostengünstigeren Bereitstellung von KI, insbesondere in Bereichen mit sich schnell ändernden Daten

Skalierbarkeit: Erweitert das Wissen des LLM, ohne die Größe des Primärsystems zu erhöhen. Sie helfen Unternehmen bei der Skalierung, der Verwaltung großer Datenmengen und der Ausführung von mehr Abfragen ohne hohe Rechenkosten

Echtzeit-Updates: Berücksichtigt die neuesten Informationen in jeder Antwort und hält das Modell relevant. Die Priorisierung der Genauigkeit durch Echtzeit-Updates ist bei vielen Vorgängen von entscheidender Bedeutung, darunter Finanzanalysen, Gesundheitswesen und Compliance-Prüfungen

📮 ClickUp Insight: Die Hälfte unserer Befragten hat Probleme mit der Einführung von KI; 23 % wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen, während 27 % mehr Training benötigen, um etwas Fortgeschrittenes zu erledigen. ClickUp löst dieses Problem mit einer vertrauten Chat-Oberfläche, die sich wie das Schreiben von Texten anfühlt. Teams können direkt mit einfachen Fragen und Anfragen loslegen und dann nach und nach leistungsstärkere Features und Workflows für die Automatisierung entdecken, ohne die einschüchternde Lernkurve, die so viele Menschen abschreckt.

RAG-Anwendungsfälle

Sie fragen sich, wo RAG glänzt? Betrachten Sie diese Schlüssel-Anwendungsfälle:

Chatbots und Kundensupport

Kundenabfragen erfordern oft aktuelle und kontextbezogene Antworten. RAG verbessert die Fähigkeiten von Chatbots, indem es die neuesten Support-Artikel, Richtlinien und Schritte zur Fehlerbehebung abruft.

Dies ermöglicht eine genauere Unterstützung in Echtzeit ohne umfangreiches Vortraining.

Dynamische Dokumentabfrage

RAG optimiert die Dokumentensuche, indem die relevantesten Abschnitte aus umfangreichen Repositorys abgerufen werden. Anstelle von allgemeinen Zusammenfassungen können LLMs zielgerichtete Antworten aus aktualisierten Handbüchern, Forschungsarbeiten oder Rechtsdokumenten liefern.

Die Einführung von RAG-gestützten LLMs beschleunigt und präzisiert die Informationsbeschaffung.

🧠 Fun Fact: Meta, dem Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp gehören, führte RAG im Jahr 2020 in die LLM-Entwicklung ein.

Was ist Feinabstimmung?

Zu erledigen ist die Feinabstimmung.

Definition von Feinabstimmung

Beim Fine-Tuning wird ein vorab trainiertes Sprachmodell trainiert. Ja, es ist viel Training erforderlich, das durch Point and Focus erklärt werden kann.

🧠 Wussten Sie schon: Beim Training des Large Language Model (LLM) sind "Gewichte" die anpassbaren Parameter innerhalb des neuronalen Netzwerks, die die Stärke der Verbindungen zwischen den Neuronen bestimmen und im Wesentlichen die erlernten Informationen speichern; der Trainingsprozess optimiert diese Gewichte, um Fehler bei der Vorhersage zu minimieren. "Focus" hingegen umfasst mehrere Aspekte: sorgfältige Datenkuratierung zur Sicherstellung von Qualität und Relevanz, Nutzung von Aufmerksamkeitsmechanismen zur Priorisierung relevanter Eingabesegmente und gezielte Feinabstimmung zur Spezialisierung des Modells für bestimmte Aufgaben.

Durch spezialisierte Datensätze ermöglicht die Feinabstimmung KI-Modellen die Ausführung domänenspezifischer Aufgaben einzugrenzen. Durch die Anpassung der Modellgewichtung und des Fokus gewinnt Ihr LLM mehr Kontextverständnis und Genauigkeit.

Stellen Sie sich die Feinabstimmung als Master-Abschluss vor, den Ihr LLM benötigt, um die Sprache Ihrer Branche zu sprechen. Sehen wir uns an, wo diese KI-Strategie in den Prozess der schnellen Reaktion einfließt:

Wie sich die LLM-Reaktion durch Feinabstimmung verbessert

Vorteile der Feinabstimmung

Feinabstimmungstechniken sind nichts anderes als eine Optimierung der KI. Es ist eher so, als könnte man vordefinierte Details vergrößern. Hier sind die Vorteile, die damit einhergehen:

*aufgabenspezifische Optimierung: Spezialisierte Datensätze schärfen die LLM-Antworten für bestimmte Aufgaben. Möchten Sie Benutzern helfen, die Kopfschmerzen bei komplexen Eingabeaufforderungen zu umgehen? Durch Feinabstimmung erhalten Entwickler maßgeschneiderte KI-Lösungen

Verbesserte Genauigkeit für Nischenanwendungen: Domänenwissen reduziert Fehler und erhöht die Präzision jeder Antwort. Die Feinabstimmung erhöht auch die Zuverlässigkeit eines LLM, sodass sich Geschäfte auf das Mikromanagement und die manuelle Überwachung konzentrieren können

benutzerdefinierte Anpassung an die Markenstimme und Compliance:* Bei der Feinabstimmung werden den LLMs die Begriffe, der Stil und die Vorschriften des Unternehmens beigebracht. Dadurch wird eine konsistente Markenstimme und branchenspezifische Compliance gewährleistet

Anwendungsfälle für die Feinabstimmung

Ihr Feinabstimmungsprozess setzt die Effizienz von Einzelzielen frei. Hier liegt seine Stärke:

Domänenspezifische Qualitätssicherungssysteme

Branchen wie das Rechtswesen, das Gesundheitswesen und der Finanzsektor sind auf präzise, domänenbezogene Antworten von KI angewiesen. Durch die Feinabstimmung werden LLMs mit Fachwissen ausgestattet, wodurch eine genaue Beantwortung von Fragen (QA) gewährleistet wird.

Ein Assistent für KI im Rechtswesen kann zum Beispiel Verträge präziser interpretieren, während ein medizinischer Chatbot anhand vertrauenswürdiger Datensätze eine symptombasierte Beratung anbieten kann.

Stimmungsanalyse und benutzerdefinierte Workflows

Unternehmen verwenden ein fein abgestimmtes Modell zur Überwachung von Marken, zur Analyse von Kundenfeedback und zur Automatisierung von Workflows, die auf individuelle betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind. Ein KI-gestütztes Tool kann nuancierte Stimmungen in Produktbewertungen erkennen und Unternehmen dabei helfen, ihre Angebote zu verfeinern.

In der Personalabteilung hilft die Kombination von Feinabstimmung und natürlicher Sprachverarbeitung der KI, Mitarbeiterbefragungen zu analysieren und Probleme am Arbeitsplatz mit größerem Kontextbewusstsein zu erkennen.

💡 Profi-Tipp: Bei der Feinabstimmung könnten vielfältigere Daten hinzugefügt werden, um potenzielle Verzerrungen zu beseitigen. Es ist nicht unbedingt bereichsspezifisch, aber dennoch eine wichtige Anwendung.

Vergleich: RAG vs. Feinabstimmung

Es lässt sich nicht leugnen, dass beide KI-Strategien darauf abzielen, die Leistung zu steigern.

Aber die Entscheidung scheint immer noch ziemlich schwierig zu sein, oder? Hier finden Sie eine Aufschlüsselung von Feinabstimmung und RAG, um Ihnen bei der richtigen Entscheidung für Ihre LLM-Investitionen zu helfen.

Aspekt RAG (Retrieval-augmented generation) Feinabstimmung Definition Ermöglicht es LLM, mit seinem dedizierten System relevante Daten in Echtzeit aus externen Quellen abzurufen Trainiert ein vorab trainiertes Modell mit speziellen Datensätzen für domänenspezifische Aufgaben Leistung und Genauigkeit Eignet sich hervorragend für die Echtzeit-Datenabfrage, aber die Genauigkeit hängt von der Qualität der externen Daten ab Verbessert die kontextbezogene Genauigkeit und aufgabenbezogene Antworten Kosten- und Ressourcenanforderungen Mehr Kosteneffizienz im Vorfeld durch Fokus auf Echtzeit-Datenzugriff Benötigt mehr Ressourcen für die Erstausbildung, ist aber langfristig kostengünstiger Wartung und Skalierbarkeit Hoch skalierbar und flexibel, aber abhängig von der Häufigkeit der Aktualisierungen externer Quellen Erfordert häufige Aktualisierungen und Wartung, bietet aber eine stabile langfristige Leistung Anwendungsfälle Chatbots, dynamische Dokumentabfrage, Echtzeitanalyse Domänenspezifische Qualitätssicherungssysteme, Stimmungsanalyse und benutzerdefinierte Markenstimme Wann wählen Sich schnell ändernde Daten, Echtzeit-Updates und Priorisierung der Ressourcenkosten Nischenkundensegmente, domänenspezifische Logik, markenspezifische benutzerdefinierte Einstellungen Ideal für Branchen benötigen genaue Informationen in Echtzeit (Finanzen, Recht, Kundensupport) Branchen, die eine bestimmte Sprache, Compliance oder einen bestimmten Kontext erfordern (Gesundheitswesen, Recht, Personalwesen)

Benötigen Sie etwas mehr Klarheit, um Ihre Zweifel auszuräumen? Hier finden Sie eine Gegenüberstellung der Schlüsselaspekte, die Ihre Bedürfnisse beeinflussen.

Leistung und Genauigkeit

Wenn es um die Leistung geht, spielt RAG eine Schlüsselrolle, indem es neue Daten aus externen Quellen einbezieht. Die Genauigkeit und Reaktionszeiten hängen von der Qualität dieser Daten ab. Diese Abhängigkeit von externen Datenbanken ermöglicht es RAG, aktuelle Informationen effektiv bereitzustellen.

Die Feinabstimmung hingegen verbessert die Art und Weise, wie das Modell durch spezielles Umlernen verarbeitet und reagiert. Dieser Prozess führt zu kontextgenaueren Antworten, insbesondere bei Nischenanwendungen. Feinabgestimmte LLMs sind ideal für die Aufrechterhaltung der Konsistenz in Branchen mit strengen Anforderungen, wie z. B. im Gesundheits- oder Finanzwesen.

*fazit: RAG eignet sich hervorragend für Echtzeitdaten und die Feinabstimmung für kontextgenaue Antworten.

Ein Reddit-Benutzer sagt

Wenn Sie ein kleines Modell und eine gute Datenbank in der RAG-Pipeline verwenden, können Sie hochwertige Datensätze generieren, die besser sind als die Ergebnisse einer hochwertigen KI.

💡 Profi-Tipp: Um Ihre LLM zu einem bestimmten Ergebnis zu führen, konzentrieren Sie sich auf effektives, schnelles Engineering.

Kosten- und Ressourcenanforderungen

RAG ist in der Regel im Voraus kostengünstiger, da nur eine Schicht für die externe Datenabfrage hinzugefügt wird. Da das gesamte Modell nicht neu trainiert werden muss, erweist sich diese Option als wesentlich budgetfreundlicher, insbesondere in dynamischen Umgebungen. Die Betriebskosten für den Echtzeit-Datenzugriff und -Speicher können sich jedoch summieren.

Die Feinabstimmung erfordert mehr Ressourcen für die Vorbereitung von Datensätzen und Schulungen, ist aber eine langfristige Investition. Nach der Feinabstimmung benötigen LLMs weniger Aktualisierungen, was zu einer vorhersehbaren Leistung und Kosteneinsparungen führt. Entwickler sollten die Anfangsinvestition gegen die laufenden Betriebskosten abwägen.

*fazit: RAG ist kostengünstig, einfach zu implementieren und bringt schnelle Vorteile. Die Feinabstimmung ist im Vorfeld ressourcenintensiv, verbessert jedoch die LLM-Qualität und spart langfristig Betriebskosten.

💡 Profi-Tipp: Ihr RAG-System ist nur so intelligent wie die Daten, aus denen es schöpft. Halten Sie Ihre Quellen sauber und füllen Sie sie mit genauen, aktuellen Daten!

Wartung und Skalierbarkeit

RAG bietet eine hervorragende Skalierbarkeit, da der Schwerpunkt hauptsächlich auf der Erweiterung der externen Quelle liegt. Durch seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit eignet es sich perfekt für schnelllebige Branchen. Die Wartung hängt jedoch von der Häufigkeit der Aktualisierungen externer Datenbanken ab.

Die Feinabstimmung muss relativ häufig gewartet werden, insbesondere wenn sich domänenspezifische Informationen ändern. Sie erfordert zwar mehr Ressourcen, sorgt aber langfristig für eine größere Konsistenz und erfordert nach und nach weniger Anpassungen. Allerdings ist die Skalierbarkeit für die Feinabstimmung viel komplexer, da umfangreichere und vielfältigere Datensätze einbezogen werden.

*fazit: RAG eignet sich am besten für eine schnelle Skalierung und Feinabstimmung für minimale Wartung und stabile Leistung.

Ein Reddit-Benutzer fügt hinzu

Bei kleinen Aufgaben ist es oft effizienter, einfach ein größeres Modell zu verwenden, anstatt ein kleineres zu optimieren.

👀 Wussten Sie schon? Es gibt KI-Lösungen, die jetzt riechen können. Bei der Komplexität von Düften bedeutet dies eine Menge regelmäßiger Feinabstimmung und komplexer Datenabfrage.

Welcher Ansatz ist für Ihren Anwendungsfall der richtige?

Auch wenn man die Nuancen versteht, kann sich die Entscheidung ohne offensichtlichen Bezug oder Kontext leer anfühlen. Lassen Sie uns ein paar Szenarien aus dem Geschäft durchgehen, die zeigen, wie jedes KI-Modell besser arbeitet.

Wann Sie sich für RAG entscheiden sollten

RAG hilft Ihnen dabei, Ihre LLM mit den richtigen Fakten und Informationen zu füttern, einschließlich technischer Standards, Verkaufsaufzeichnungen, Kundenfeedback und mehr.

Wie können Sie dies nutzen? Betrachten Sie diese Szenarien, um RAG in Ihre Abläufe zu integrieren:

Anwendungsfall Nr. 1: Echtzeitanalyse

Szenario: Ein Fintech-Unternehmen bietet KI-gestützte Markteinblicke für Händler. Benutzer fragen nach Aktienkursentwicklungen und das System muss die neuesten Berichterstellungen des Marktes, SEC-Unterlagen und Nachrichten abrufen

Warum RAG gewinnt: Die Aktienmärkte bewegen sich schnell, sodass eine ständige Umschulung von KI-Modellen teuer und ineffizient ist. RAG hält die Dinge auf dem neuesten Stand, indem es nur die aktuellsten Finanzdaten abruft, Kosten senkt und die Genauigkeit erhöht

Faustregel: RAG sollte Ihre Strategie der Wahl für die KI-Verarbeitung sich schnell ändernder Daten sein. Zu den beliebten Anwendungen gehören RAG sollte Ihre Strategie der Wahl für die KI-Verarbeitung sich schnell ändernder Daten sein. Zu den beliebten Anwendungen gehören die Datenanalyse in den sozialen Medien, die Energieoptimierung, die Erkennung von Cybersicherheitsbedrohungen und die Nachverfolgung der Reihenfolge

Anwendungsfall Nr. 2: Datenprüfungen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Szenario: Ein KI-Assistent für Rechtsangelegenheiten unterstützt Anwälte bei der Erstellung von Verträgen und der Überprüfung der Einhaltung sich ändernder Gesetze, indem er die neuesten Gesetze, Präzedenzfälle und Urteile heranzieht

Warum RAG gewinnt: Die Überprüfung rechtlicher und kommerzieller Aspekte rechtfertigt keine tiefgreifenden Verhaltensaktualisierungen. RAG erledigt die Aufgabe recht gut, indem es in Echtzeit rechtliche Texte aus einem zentralen Datensatz abruft

Faustregel: RAG zeichnet sich durch ressourcen- und statistikbasierte Erkenntnisse aus. Eine gute Möglichkeit, dies zu maximieren, wäre der Einsatz von medizinischen KI-Assistenten für Behandlungsempfehlungen und Kunden-Chatbots für die Fehlerbehebung und Richtlinienaktualisierungen

Sie fragen sich immer noch, ob Sie RAG in Ihrem LLM benötigen? Hier ist eine kurze Checkliste:

Zu erledigen: Benötigen Sie neue, hochwertige Daten, ohne die LLM selbst zu ändern?

Ändern sich Ihre Informationen häufig?

Zu erledigen: Muss Ihr LLM mit dynamischen Informationen statt mit statischen Trainingsdaten arbeiten?

Möchten Sie hohe Kosten und zeitaufwendige Modell-Retraining vermeiden?

Wann ist die Feinabstimmung effektiver?

Wie bereits erwähnt, ist die Feinabstimmung die Schule für künstliche Intelligenz. Ihr LLM kann sogar die Fachsprache der Branche erlernen. Hier ist ein branchenspezifischer Einblick, wann es wirklich glänzt:

Anwendungsfall Nr. 1: Hinzufügen von Markenstimme und Tonalität

*szenario: Eine Luxusmarke entwickelt einen KI-Concierge, der mit Kunden in einem raffinierten, exklusiven Tonfall interagiert. Er muss markenspezifische Tonalitäten, Formulierungen und emotionale Nuancen verkörpern

Warum sich die Feinabstimmung lohnt: Die Feinabstimmung hilft dem KI-Modell, die einzigartige Stimme und den Tonfall der Marke zu erfassen und zu replizieren. Sie sorgt für ein einheitliches Erlebnis bei jeder Interaktion

Faustregel: Feinabstimmung ist effektiver, wenn sich Ihre LLMs an ein bestimmtes Fachwissen anpassen müssen. Dies ist ideal für genreorientiertes immersives Gaming, thematisches und einfühlsames Storytelling oder sogar für Markenmarketingtexte

🧠 Fun Fact: LLMs, die in solchen Soft Skills geschult sind, sind hervorragend darin, die Stimmung und Zufriedenheit der Mitarbeiter zu analysieren. Aber nur 3 % der Geschäfte nutzen derzeit generative KI im Personalwesen.

Anwendungsfall 2: Moderation von Inhalten und kontextbasierte Erkenntnisse

*szenario: Eine Social-Media-Plattform verwendet ein KI-Modell, um schädliche Inhalte zu erkennen. Sie konzentriert sich auf die Erkennung plattformspezifischer Sprache, aufkommender Slang-Ausdrücke und kontextsensitiver Verstöße

Warum sich Feinabstimmung lohnt: Soft Skills wie die Satzstellung liegen oft außerhalb des Anwendungsbereichs von RAG-Systemen. Durch Feinabstimmung verbessert ein LLM sein Verständnis für plattformspezifische Nuancen und Fachjargon, insbesondere für die Moderation relevanter Inhalte

Faustregel: Die Wahl der Feinabstimmung ist sinnvoll, wenn es um kulturelle oder regionale Unterschiede geht. Dies gilt auch für die Anpassung an branchenspezifische Begriffe wie medizinische, juristische oder technische Fachbegriffe

Sie möchten Ihre LLM optimieren? Beachten Sie diese Schlüsselpunkte:

Zu erledigen: Muss Ihr LLM ein Nischenkundensegment oder ein Markenthema bedienen?

Möchten Sie proprietäre oder domänenspezifische Daten zur Logik des LLM hinzufügen?

Benötigen Sie schnellere Antworten, ohne an Genauigkeit zu verlieren?

Bieten Ihre LLMs Offline-Lösungen an?

Können Sie dedizierte Ressourcen und Rechenleistung für die Umschulung bereitstellen?

Die Verbesserung der Benutzererfahrung ist großartig. Viele Geschäfte benötigen jedoch auch KI zur Steigerung der Produktivität, um hohe Investitionskosten zu rechtfertigen. Aus diesem Grund entscheiden sich viele für die Einführung eines vorab trainierten KI-Modells.

👀 Wussten Sie schon? Gen AI hat das Potenzial, Arbeiten zu automatisieren, die bis zu 70 Prozent der Zeit von Mitarbeitern einsparen. Die effektive Nutzung von KI für Erkenntnisse spielt hier eine große Rolle!

Wie ClickUp fortschrittliche KI-Techniken nutzt

Die Entscheidung zwischen RAG und Feinabstimmung ist eine große Debatte.

Schon das Durchgehen einiger Reddit-Threads kann verwirrend sein. Aber wer sagt, dass Sie sich für nur einen entscheiden müssen?

Stellen Sie sich vor, Sie hätten anpassbare KI-Modelle, Automatisierung und Aufgabenverwaltung an einem Ort. Das ist ClickUp, die App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat. Sie vereint Projektmanagement, Dokumentation und Teamkommunikation unter einem Dach und wird von KI der nächsten Generation angetrieben.

Kurz gesagt, es ist in allem hervorragend, insbesondere mit seiner umfassenden KI-Lösung: ClickUp AI.

Erstellen Sie kontextbezogene Einblicke, benutzerdefinierte Zusammenfassungen und verwalten Sie Projekte von einem einzigen Space aus mit ClickUp Brain

Benötigen Sie schnelle, kontextbezogene Einblicke? Brain ruft Echtzeitinformationen aus Ihren Dokumenten, Aufgaben und Ressourcen ab. Das ist RAG in Aktion. Darüber hinaus kann das grundlegende LLM, Brain, Berichte und routinemäßige Aktualisierungen von Projekten erstellen.

Das KI-Tool ist auch auf Ihre Branche und Ihr Segment abgestimmt und liefert professionelle und kreative Erkenntnisse. Es personalisiert sogar Inhalte in Echtzeit ohne manuelles Training. Brain kombiniert Feinabstimmung und RAG, um Projektaktualisierungen, Aufgabenzuweisungen und Benachrichtigungen zum Workflow zu automatisieren. Sie möchten Antworten, die auf Ihre Rolle zugeschnitten sind? ClickUp Brain kann auch das!

Erhalten Sie rollenspezifische Antworten und Einblicke von ClickUp Brain

Neben der Spezialisierung auf Inhalte bietet ClickUp auf seiner Plattform auch ein leistungsstarkes wissensbasiertes KI-Feature.

Finden Sie Erkenntnisse, Dokumente, Apps und vieles mehr auf der Plattform oder sogar integrierte Tools mit ClickUp Connected Search

Die ClickUp Connected Search ist ein KI-gestütztes Tool, das schnell jede Ressource aus Ihrem integrierten Bereich abruft. Ob Sie Dokumente für das heutige StandUp oder Antworten auf eine Aufgabe benötigen, eine einfache Abfrage ruft Quelllinks, Zitate und detaillierte Einblicke auf.

Es startet auch Apps, durchsucht den Verlauf der Zwischenablage und erstellt Snippets. Das Beste daran? All dies ist mit einem Klick von Ihrem Command-Center, Ihrer Aktionsleiste oder Ihrem Desktop aus zugänglich.

Experten für digitales Marketing, Hum JAMs Präsident, sagt sogar,

ClickUp ist das erstaunlichste "All-in-One"-Tool zur Automatisierung von Teams, das den Erfolg von Teams nachverfolgt, automatisiert und misst. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass Ihr Team nicht ohne dieses Tool leben kann.

ClickUp ist das erstaunlichste "All-in-One"-Tool zur Automatisierung von Teams, das den Erfolg von Teams nachverfolgt, automatisiert und misst. Glauben Sie mir, wenn ich sage, dass Ihr Team ohne dieses Tool nicht leben kann.

Verbesserung der Genauigkeit von Gen AI und LLM mit ClickUp

RAG-Leistungsantworten, die durch neue externe Daten und Feinabstimmung verfeinert wurden, werden für bestimmte Aufgaben und Verhaltensweisen verwendet. Beide verbessern die Leistung der KI, aber der richtige Ansatz bestimmt Ihr Tempo und Ihre Effizienz.

In dynamischen Branchen kommt es oft darauf an, welche Methode zuerst angewendet werden soll. Eine leistungsstarke, vorab trainierte Lösung ist in der Regel die klügere Wahl.

Wenn Sie die Servicequalität und Produktivität verbessern möchten, ist ClickUp ein großartiger Partner. Die KI-Funktionen unterstützen die Erstellung von Inhalten, die Datenabfrage und analytische Antworten. Darüber hinaus bietet die Plattform mehr als 30 Tools, die alles von der Verwaltung von Aufgaben bis hin zur Erstellung beeindruckender visueller Inhalte abdecken.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!