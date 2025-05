Loom-Preise: Pläne und Features, um den richtigen für Sie auszuwählen

Loom ist ein sehr beliebtes Tool für Bildschirmaufnahmen, mit dem sich ganz einfach Videos für die Arbeit, Tutorials oder Updates für das Team erstellen und freigeben lassen.

Ob Sie etwas erklären, HD-Präsentationen aufzeichnen oder in einem Workspace für Teams zusammenarbeiten – mit den Features von Loom können Sie Ihre Ideen ganz einfach freigeben.

Aber mit großartigen tools kommen auch große Fragen – wie viel kostet Loom?

Vom Free-Plan bis hin zu Premium-Features, Enterprise-Plänen und Abrechnungszyklen – das beste Angebot für Ihre Bedürfnisse zu finden, kann sich wie die Navigation durch ein Labyrinth anfühlen. Zu erledigen: Benötigen Sie unbegrenzte Aufnahmen? Erweiterte Funktionen für die Sicherheit? Branding-Optionen? Oder nur die Grundfunktionen, ohne für Extras zu bezahlen?

Lassen Sie uns die Preise und Features von Loom überprüfen und Alternativen besprechen, damit Sie den perfekten Plan für Ihre Nutzung und Ihr Budget auswählen können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Loom ist ein Tool für Videos, das Bildschirmaufnahmen mit Voice-Over mit KI-Funktionen ermöglicht und die Koordination von Workflows durch verschiedene Integrationen ermöglicht

*die Pläne von Loom sind in verschiedene Stufen unterteilt, angefangen mit einem Free-Plan bis hin zum Enterprise-Modell

*vorteile: die Verfügbarkeit eines kostenlosen Plans, verschiedene Optionen zur Auswahl und KI-Features in den Premium-Stufen

*nachteile: Limitierte Features in der kostenlosen Version, fehlende KI und Bearbeitung in den niedrigeren Plänen und fehlende tiefgreifende Integration in den Workflow

ClickUp Clips können Sie Videos aufnehmen und sie als Anhang an relevante Workflows innerhalb des Möchten Sie eine bessere Alternative? Mitkönnen Sie Videos aufnehmen und sie als Anhang an relevante Workflows innerhalb des ClickUp-Ökosystems anhängen, sodass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen

Neben Clips transkribiert ClickUp Brain, ein KI-Assistent, die Inhalte in Videos und generiert Zeitstempel sowie Snippets, um umsetzbare Elemente zu erstellen

Was ist Loom?

via Loom

Loom ist eine Software zum Freigeben von Bildschirminhalten, mit der Sie ein Video mit oder ohne Ihr Bild aufnehmen können. Anstatt ein Meeting zu veranstalten, um ein Tutorial zu demonstrieren, können Sie einfach Ihren Bildschirm mit einem Voiceover aufnehmen und ihn sofort für Benutzer freigeben.

Wenn Ihre Kameraaufnahme eingeschaltet ist, erscheint im Loom-Fenster eine schwebende Blase mit Ihrem Gesicht, die Sie frei bewegen können. Nach der Aufnahme werden die Videos in der Cloud mit einem Link zur sofortigen Verteilung gespeichert.

Kostenpflichtige Pläne bieten erweiterte Features für mehr Sicherheit, wie Passwortschutz und Zugriff nur auf Workspace. Machen Sie Videos interaktiv mit Handlungsaufforderungen, Kapiteln und Emoji-Reaktionen. Loom KI optimiert die Bearbeitung von Videos durch die Erstellung von Titeln, Zusammenfassungen und Transkripten.

Darüber hinaus werden Füllwörter entfernt und die Dokumentation und Nachverfolgung von Problemen unterstützt.

💡Profi-Tipp: Gehen Sie zu den Einstellungen von Loom und überprüfen Sie den Abschnitt "Aussehen". Mit einem Premium-Plan von Loom können Sie die Schaltfläche "Abspielen" und die "Zeitleiste" mit den Farben Ihrer Marke aktualisieren.

Pläne für die Preisgestaltung von Loom

Sie können auf alle Features über verschiedene Loom-Video-Preismodelle zugreifen. Sehen wir sie uns anhand Ihrer tatsächlichen Nutzung an.

Plan für Einsteiger

Wenn Sie Anfänger sind oder sich erst mit dem Tool vertraut machen möchten, ist dieser kostenlose Plan genau das Richtige für Sie.

✅ Schlüssel-Features

Nehmen Sie bis zu 25 Videos auf

Nehmen Sie Ihren Bildschirm mit einer Kamerablase auf

Untertitel von Videos in über 50 Sprachen transkribieren

Erstellen Sie interaktive Videos mit Emoji-Reaktionen und -Kommentaren

❌ Limits

Pro Workspace sind maximal 50 Mitglieder zulässig

Es gibt ein Limit von 5 Minuten für Videos

Keine erweiterte Bearbeitung, keine Entfernung von Markenzeichen und keine Features für künstliche Intelligenz

💰 Preise

Free Forever

für wen: * Es ist hilfreich für Solopreneure und Freiberufler mit grundlegenden Anforderungen an Videos und gelegentliche Benutzer mit gelegentlichem Bedarf.

Business-Plan

Der Business-Plan von Loom hebt die Limits für Videoaufnahmen auf, aber es fehlen immer noch die Features der KI von Loom.

✅ Schlüssel-Features

Führen Sie unbegrenzt Aufnahmen ohne zeitliches Limit durch

Entfernen Sie das Branding von Loom aus Ihren Videos

Verwenden Sie Features wie "Nicht stören", "Elemente verwischen" in der Erweiterung für Chrome und das Zeichenwerkzeug

❌ Limits

Es sind nur grundlegende Features für Videos verfügbar

Loom KI und Administrator-Steuerelemente fehlen

Die Features für Sicherheit und Datenschutz sind limitiert

💰 Preise

18 $/Person pro Monat

für wen ist das gedacht: *Unternehmen, die ein ausgefeiltes, professionelles Erscheinungsbild ohne Loom-Branding wünschen und unbegrenzt viele Videos benötigen, können auf diesen Plan zugreifen.

Business + KI-Plan

Dieser Plan ist für größere Organisationen mit einem höheren Bedarf an Videos und KI-Transkriptionstools mit erweiterten Funktionen zur Bearbeitung gedacht.

✅ Schlüssel-Features

Entfernen Sie Füllwörter und Pausen

Erstellen Sie automatisch Titel, Zusammenfassungen und Kapitel

Zugriff auf Workflows mit KI

Bearbeiten Sie Videos, indem Sie das Transkript ändern

❌ Limits

Selbst in diesem Plan haben Administratoren keine Kontrolle

Es fehlen erweiterte Features für Sicherheit und Datenschutz

💰 Preise

24 $ pro Person und Monat

für wen: * Teams, die KI-gestützte Automatisierung von Videos und organisierte Workflows benötigen, um bei der Erstellung von Videos Zeit zu sparen.

Enterprise-Plan

Die Preise für Loom Enterprise sind benutzerdefiniert und auf Geschäfte mit unbegrenzten Anforderungen und erweiterten Features zugeschnitten.

✅ Schlüssel-Features

Zugriff auf erweiterte Features für die Sicherheit wie Aktivitätsprotokoll, SSO und SCIM

Profitieren Sie von erweitertem Datenschutz für Inhalte und benutzerdefinierten Richtlinien zur Datenaufbewahrung

Arbeiten Sie mit Zoom- und Salesforce-Integrationen

❌ Limits

Für ein Angebot wenden Sie sich bitte an das Verkaufsteam von Loom

Bei benutzerdefinierten Preisen kann es in Zukunft zu Problemen kommen, wenn der Plan herabgestuft wird

Die Kostenschätzung kann eine Herausforderung darstellen

💰 Preise

Benutzerdefinierte Preise

für wen: *Große Unternehmen mit komplexen Workflows, hohen Volumenanforderungen und spezifischen Anforderungen, die die Standardpläne nicht erfüllen können. Benutzerdefinierte Preise und jährliche Abonnements helfen dabei, spezifische Anforderungen an Sicherheit und Verwaltung zu erfüllen.

Zusätzliche Preismodelle

Loom bietet einige weitere Optionen für Preise, die an Bedingungen geknüpft sind:

Loom-Preisgestaltung für gemeinnützige Organisationen: Berechtigte gemeinnützige Organisationen erhalten 75 % Rabatt auf die meisten Loom-Pläne (Enterprise ausgeschlossen)

Loom-Bildungspreise: Lehrer und Schüler an anerkannten Schulen und Universitäten können Loom kostenlos nutzen

Vor- und Nachteile der Loom-Preisgestaltung

Die Preisstufen von Loom weisen Schlüsselunterschiede auf, und die Wahl des richtigen Plans kann schwierig sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Plan am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, hilft Ihnen diese Aufschlüsselung weiter.

Lassen Sie uns die Vor- und Nachteile der einzelnen Pläne untersuchen.

👍 Vorteile der Loom-Preisgestaltung

Hier sind fünf Gründe, warum Loom Ihre sich wiederholenden Meetings zu Projekten ersetzen kann:

Free-Plan verfügbar: Ermöglicht Einzelpersonen und kleinen Teams den kostenlosen Zugriff auf die Kernfunktionen von Loom

Mehrere Preisstufen: Bietet Pläne für alle, von einzelnen Benutzern bis hin zu großen Unternehmen

rabatte für gemeinnützige Organisationen/Bildungseinrichtungen: * Bietet kostenlosen Zugang für Lehrkräfte und 75 % Rabatt für gemeinnützige Organisationen

Kostenlose Testversion: Ermöglicht aktiven Benutzern, den Plan "Business + KI" 14 Tage lang kostenlos zu testen

Bildschirmausschnitt freigeben: Ermöglicht es Ihnen, nur einen bestimmten Teil Ihres Bildschirms aufzuzeichnen, um eine bessere Kontrolle zu haben

💡Profi-Tipp: Um ein Video in Echtzeit zu bearbeiten, während Sie sich in Loom befinden, drücken Sie STRG+A, um die Aufnahme anzuhalten und den Fehler zu bearbeiten. Zu erledigen, wiederholen Sie die Verknüpfung, um die Aufnahme fortzusetzen.

👎 Nachteile der Loom-Preisgestaltung

Loom bietet zwar flexible Pläne, doch vor der Auswahl des richtigen Plans sind einige Limits zu beachten:

einschränkungen des Free-Plans: *Auf 5-minütige Aufnahmen begrenzt, was sich einschränkend anfühlen kann

Höhere Kosten für bessere Features: KI-Bearbeitung und benutzerdefiniertes Branding sind nur in teureren Plänen enthalten

Keine Kontrolle durch Administratoren: Nur mit dem Enterprise-Plan verfügbar

Fortgeschrittene Features fehlen: Es fehlen Tools für das Geschäft wie fortgeschrittene Video-Intelligenz und tiefere Einblicke

👀 Wussten Sie schon: Der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen wirkt sich unbemerkt auf die Produktivität Ihres Teams aus. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch das Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen, das Verwalten von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden.

Warum Alternativen zu Loom in Betracht ziehen?

Loom eignet sich hervorragend, um unnötige Planung von Meetings zu überspringen und schnelle Videos mit Updates freizugeben, aber es ist nicht die einzige Option. Einige Alternativen bieten mehr Features oder einen besseren Preis.

Hier sind drei Schlüsselgründe, warum Sie sich für Loom-Alternativen interessieren könnten:

1. Budgetbeschränkungen

Der kostenlose Starter-Plan von Loom hat strenge Limits für die Aufnahmezeit und die Anzahl der Videos, was ihn für häufige Benutzer weniger nützlich macht. Außerdem können die kostenpflichtigen Pläne für budgetbewusste Teams teuer sein.

Ein Benutzer von Capterra drückt es so aus:

Ich wünschte, die kostenlose Version würde mehr Funktionen bieten.

Ich wünschte, die kostenlose Version würde mehr Funktionen bieten.

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen eine Nachricht senden, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp AI an Ihrer Seite gehören Kontextwechsel der Vergangenheit an. Stellen Sie die Frage einfach von Ihrem Workspace aus, und ClickUp AI ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

2. Fehlende zusätzliche Features

Loom ist ein solides Tool für Videos, aber es fehlen Features, die vollwertige interne Kommunikationsplattformen auszeichnen. Es gibt keinen freigegebenen Kalender, man kann nicht chatten und es gibt kein integriertes Projektmanagement, sodass Teams oft zusätzliche Tools benötigen.

3. Eingeschränkte Integrationspräferenzen

Loom kann zwar mit Plattformen wie Slack, Gmail, Salesforce und Zoom verbunden werden, diese Integrationen unterstützen jedoch hauptsächlich das Freigeben von Videos und nicht die nahtlose Zusammenarbeit in der App.

Benutzer wechseln häufig zwischen Apps hin und her, anstatt innerhalb eines einzigen Workflows zu arbeiten, was die Arbeit verlangsamt. Diese Limits führen zu zusätzlichen Bedenken bei den Benutzern.

Ein Capterra-Rezensent stellte die Sicherheit von Loom in Frage, insbesondere beim Umgang mit sensiblen Inhalten:

Ich bin mir nicht sicher, wie sicher die Aufnahmen sind. Wenn auf meinem Bildschirm vertrauliche Informationen angezeigt werden, während ich aufnehme, weiß ich nicht, wie sicher diese Infos sind.

Ich bin mir nicht sicher, wie sicher die Aufnahmen sind. Wenn auf meinem Bildschirm vertrauliche Informationen angezeigt werden, während ich aufnehme, weiß ich nicht, wie sicher diese Infos sind.

Ein G2-Benutzer wies auf Probleme mit der Funktion zur Bearbeitung von Loom hin:

Die Bearbeitungsfunktion könnte etwas genauer sein. Ich würde mir wünschen, dass es einfacher wäre, die Aufnahme im Bearbeitungsmodus zu stoppen und zu starten, aber ansonsten bin ich mit den Bearbeitungsfunktionen sehr zufrieden.

Die Bearbeitungsfunktion könnte etwas genauer sein. Ich würde mir wünschen, dass es einfacher wäre, die Aufnahme im Bearbeitungsmodus zu stoppen und zu starten, aber ansonsten bin ich mit den Bearbeitungsfunktionen sehr zufrieden.

👀 Zu erledigen: Ein 15-minütiges Aufholgespräch ist vorteilhafter als ein längeres Meeting, da es maximales Engagement und eine bessere Aufmerksamkeitsspanne verspricht.

ClickUp: Eine umfassende Alternative zu Loom

Warum sich auf die Aufnahme von Videos beschränken, wenn man mit ClickUp , der All-in-One-App für die Arbeit, so viel mehr erledigen kann?

Es fasst die Fragmente Ihrer Arbeit, die über verschiedene Plattformen verstreut sind, an einem zentralen Speicherort zusammen.

Von der Zuweisung von Aufgaben bis hin zu deren Nachverfolgung und der Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit – ClickUp erledigt alles. Sie können Ihren Bildschirm für asynchrone Schulungen aufzeichnen.

Zu ClickUp Clips wechseln

Mit ClickUp Clips können Sie wie mit Loom Videos aufnehmen und freigeben. Aber es hat einen Schlüsselvorteil: Alles bleibt in ClickUp – es ist nicht nötig, zwischen Apps oder Erweiterungen zu wechseln.

Instanz: Wenn Sie beispielsweise an einer Vorlage für ein Whiteboard arbeiten und etwas visuell erklären müssen, klicken Sie einfach auf das Video-Symbol und starten Sie die Aufnahme. So einfach ist das.

Nehmen Sie Videos von Ihrer ClickUp-Oberfläche aus mit ClickUp Clips auf

So können Ihnen ClickUp Clips helfen: Verbesserte Zusammenarbeit: Kommentieren Sie bestimmte Teile eines Videos, um Feedback und Diskussionen in Echtzeit zu erhalten

Umsetzbare Erkenntnisse: Verwandeln Sie die Zeitstempel und Snippets von ClickUp Clip in Aufgaben und Zusammenfassungen

Erhöhte Produktivität: Erstellen, speichern und organisieren Sie Videos an einem Ort, um den Zugriff zu erleichtern

Mehr kontextualisieren: Clips mit Aufgaben, Chats und Dokumenten verknüpfen, um alles mit Ihrem Workflow in Verbindung zu halten

Kombinieren Sie ClickUp Clips mit ClickUp Brain

ClickUp AI, der KI-Assistent von ClickUp, verbindet Ihre Aufgaben, Dokumente und Mitglieder Ihres Teams mit dem Wissen Ihres Unternehmens und verbessert verschiedene Aspekte Ihres Workflows.

Fassen Sie Threads zusammen, schreiben Sie besser und verbessern Sie Ihren Workflow mit ClickUp Brain

Hier sehen Sie, was passiert, wenn Sie ClickUp Brain mit ClickUp Clips kombinieren: Automatische Transkription: Konvertiert Clips in durchsuchbaren Text mit Zeitstempeln und Snippets

Intelligente Zusammenfassungen: Extrahiert Schlüsselpunkte und wesentliche Details aus Videos

*umsetzbare Erkenntnisse: Analysiert Transkriptionen, um Aufgaben und Elemente zu erstellen

KI-gestützte Suche: Findet mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung bestimmte Inhalte in Videos

Kommunikationsanalyse: Analysiert Interaktionen per Video, um Erkenntnisse über die Leistung von Teams und Kommunikationsstile zu gewinnen

Diese Integration sorgt für Ordnung und macht Ihre Videos und Inhalte wertvoller.

Erstellen Sie Aufgaben aus ClickUp Clips mit ClickUp Brain schnell

🧠 Fun Fact: Mehr als zwei Stunden Meetings an einem Tag können die Produktivität der Mitarbeiter verringern.

Warum ClickUp heraussticht

ClickUp Clips integriert Videoaufzeichnungen direkt in ClickUp, sodass keine zusätzlichen tools erforderlich sind. Teams können Videos innerhalb ihres Workflows aufzeichnen, freigeben und verwalten.

Mit ClickUp AI transkribiert die KI Clips, erstellt Zusammenfassungen und legt Elemente für Aktionen an, wodurch ClickUp zu einer einheitlichen Lösung für Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit und Kommunikation per Video wird.

Schlüssel-Features

ClickUp bietet herausragende Features für die Zusammenarbeit per Video und vieles mehr und ist damit ideal für Teams, die eine integrierte Lösung benötigen.

1. Verbinden Sie ClickUp Clips mit Ihrem Workflow

Bei ClickUp Clips handelt es sich nicht um eigenständige Videos – sie sind in die Kernfunktionen und den Workflow von ClickUp eingebettet.

Verbessern Sie Ihren Workflow mit ClickUp Clips

Zum Beispiel können Sie einen Clip direkt in eine bestimmte Aufgabe einbetten, sodass die Mitglieder des Teams den Kontext und die Anforderungen leicht verstehen können.

Dies verbessert die Sichtbarkeit des Projekts und stellt sicher, dass alle auf derselben Seite sind, wodurch Missverständnisse reduziert und Aufgaben abgeschlossen werden.

2. Mehr als nur Zusammenarbeit per Video

Weisen Sie Ihren Mitgliedern im Team Nachrichten zu, indem Sie mit ClickUp chatten

Wenn es nicht notwendig ist, ein Video aufzunehmen, erledigt ClickUp Chat den Job. Geben Sie Elemente Ihres Projekts frei, besprechen Sie Aufgaben und verknüpfen Sie Nachrichten für einen besseren Kontext direkt an Ihrem Arbeitsplatz

Benötigen Sie strukturierte Nachrichten? ClickUp Brain hilft beim Brainstorming auf der Grundlage Ihrer Eingabe. Von Feedback bis hin zu kreativen Ideen hilft es bei allem, was unterwegs erledigt werden muss.

Mit ClickUp Brain lassen sich Feedback-Nachrichten in wenigen Minuten verfassen

Außerdem können Sie jede Vorlage für einen Plan zur Kommunikation an Ihre Bedürfnisse anpassen, um die Zusammenarbeit effizient und zielgerichtet zu gestalten.

3. Greifen Sie auf ein umfangreiches Netzwerk von Integrationen zu

Mit ClickUp Integrations können Sie eine Verbindung zu über 1.000 Tools herstellen und Ihren Workflow in einem einzigen Space organisieren. Bringen Sie Ihre gesamte Arbeit auf die Plattform, ohne ständig den Kontext wechseln oder Daten manuell eingeben zu müssen.

Verknüpfen Sie Ihre wichtigen externen tools mit ClickUp mit ClickUp-Integrationen

Es gibt sogar eine Loom-Integration, mit der Sie Videos direkt in Aufgaben einbetten können.

Zum Beispiel müssen Sie sich nicht fragen, wie Sie Loom verwenden können, um ein Video als Anhang an einen relevanten Workflow anzuhängen. Fügen Sie einfach einen Loom-Link in eine Beschreibung oder einen Kommentar zu einer Aufgabe ein, und schon ist alles an einem Ort organisiert.

Übersicht über die Preise

Die gestaffelten Preise von ClickUp sind auf die unterschiedliche Größe und Budgets von Teams zugeschnitten.

🔑 Free forever

Es umfasst unbegrenzte Aufgaben, gemeinsame Dokumente, Whiteboards und grundlegende Aufgabenverwaltung. Der Speicher ist zwar auf 100 MB begrenzt, aber es ist eine gute Möglichkeit, die Kernfunktionen von ClickUp vor einem Upgrade zu erkunden.

Preisgestaltung: Free forever

*für wen: Ideal für Einzelpersonen, Freiberufler und kleine Teams, die nach einer kostenlosen Lösung suchen, um Aufgaben zu verwalten, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten und sich mit den Features von ClickUp vertraut zu machen, bevor sie die Lösung erweitern.

🔓 Unlimited

Dieser Plan hebt die Limits für Speicher auf und schaltet wesentliche Features wie unbegrenzte Integrationen, Dashboards, Gantt-Diagramme und Benutzerdefinierte Felder frei. Er ermöglicht es Teams, Workflows zu optimieren und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Preisgestaltung: 7 $/Monat pro Benutzer

*für wen ist es gedacht: Dieser Plan ist ideal für wachsende Teams, die fortgeschrittenere Features benötigen.

🧳 Business

Der Business-Plan bietet eine umfassende Suite von Features, darunter fortschrittliche Automatisierung, Google SSO, unbegrenzte Teams und Funktionen zur Zeiterfassung. Mit diesem Preismodell können Teams ihre Ziele skalieren und erreichen.

Preisgestaltung: 12 $/Monat pro Benutzer

für wen: *Teams mittlerer Größe, die erweiterte Features wie Google SSO, fortgeschrittene Automatisierungen und eine detaillierte Kontrolle über ihre Workspaces benötigen.

🏢 Enterprise

Der Enterprise-Plan bietet benutzerdefinierte Lösungen mit erweiterten Features für die Sicherheit, einen dedizierten Customer Success Manager und maßgeschneiderten Support, um den einzigartigen Anforderungen großer Unternehmen gerecht zu werden.

Die Preise werden von Fall zu Fall festgelegt, um sicherzustellen, dass Geschäfte die richtigen Features und Skalierbarkeit für ihre spezifischen Anforderungen erhalten.

Preisgestaltung: Kontakt für Preisgestaltung

*für wen: Ideal für große Unternehmen mit komplexen Workflows, die eine umfassende Zusammenarbeit, eine erweiterte Berichterstellung und eine Automatisierung der Workflows erfordern.

Zusätzliche Angebote:

ClickUp AI (AI): Ein Add-On KI-Tool, das für zusätzliche 7 $ pro Workspace und Monat erhältlich ist

ClickUp AI Notetaker: Ein Add-On KI-Tool, das bereits für nur 6 $ zusätzlich pro Monat und Benutzer erhältlich ist

ClickUp Assist: Bietet personalisierte fachkundige Anleitung, Schulung und Unterstützung (Preise variieren je nach Servicelevel)

Alaina Maracotta aus dem Bereich Event-Marketing bei Vida Health berichtete, wie sie mit ClickUp Zeit gespart haben:

Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir bei Meetings gespart haben, seit wir zu ClickUp gewechselt sind. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen gekostet hat, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben jetzt mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir in Meetings gespart haben, seit wir zu ClickUp gewechselt sind. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen gekostet hat, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben jetzt mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

Erstellen, freigeben und zusammenarbeiten mit ClickUp

Loom bietet eine benutzerfreundliche Plattform, um Bildschirmaufnahmen zu erstellen und freizugeben, was es zu einem Favoriten bei Einzelpersonen und Teams macht. ClickUp geht jedoch noch einen Schritt weiter und integriert die Zusammenarbeit per Video in seine umfassende Plattform für die Arbeit.

Mit ClickUp Clips können Sie Videos direkt in Aufgaben, Kommentaren und Dokumenten erstellen und freigeben, um eine kontextbezogene Zusammenarbeit zu ermöglichen.

KI-gestützte Features wie automatische Transkriptionen, Zusammenfassungen und Aktionselemente verwandeln Videos in umsetzbare Erkenntnisse.

