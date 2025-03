Tango vs. Scribe: Was ist besser für die Automatisierung von Workflows?

Wenn es um die Automatisierung von Workflows geht, kann die Wahl des richtigen Tools für Ihr Team den entscheidenden Unterschied ausmachen. Tango und Scribe sind zwei beliebte Optionen, die Ihnen dabei helfen, Dokumentationen und Prozesse zu optimieren, aber beide haben ihre eigenen einzigartigen Features. Wenn Sie die Produktivität steigern und die Arbeit Ihres Teams vereinfachen möchten, fragen Sie sich vielleicht, welche Option die beste ist.

In diesem Blog werden wir aufschlüsseln, was Tango und Scribe voneinander unterscheidet, damit Sie die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse finden können. Wir werden Ihnen auch eine leistungsstärkere Alternative vorstellen, mit der Sie die Automatisierung Ihres Workflows auf die nächste Stufe heben können.

Was ist Tango? via https://clickup.com/blog/work-instructions-software// Software für Arbeitsanweisungen, die die Prozessdokumentation vereinfacht und Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellt. Sie erfasst Workflows nahtlos, während der Benutzer eine Aufgabe abschließt, was Zeit und Aufwand spart und den Bedarf an manueller Dokumentation reduziert.

Mit Tango können Sie Workflows automatisch erfassen und detaillierte und genaue Anleitungen erstellen, indem Sie die einzelnen Schritte mit minimalem Aufwand aufzeichnen. So sparen Sie Zeit, da Sie keine Zeit mit mühsamen manuellen Aufgaben verschwenden müssen. 🧠 Pro-Tipp: Sie können die Bildschirmaufzeichnung für die Einarbeitung und Schulung von Mitarbeitern, Wissensdatenbanken für den Kundensupport, die Erstellung und Vermarktung von Inhalten, die Zusammenarbeit und Kommunikation aus der Ferne und den Erfolg von Kunden verwenden. 2. Bearbeitung

Wandeln Sie die erfassten Workflows in kommentierte Screenshots und Anweisungen um, um die Prozessdokumentation visuell ansprechend und ansprechend zu gestalten. So kann Ihr Team komplexe Prozesse besser verstehen und die Arbeit schneller erledigen. #### 3. Knowledge Pinning

Mit Tango können Sie Leitfäden, Tipps und Links direkt in Ihrer Softwareanwendung anheften. So ist sichergestellt, dass die entscheidenden Informationen jederzeit verfügbar sind. Möchten Sie kontrollieren, wer diese Anheftung sieht? Entscheiden Sie anhand Ihrer Benutzergruppen in Microsoft Active Directory, Microsoft EntraID und OKTA, wer sie sehen darf. #### 4. Integrieren

Integrieren Sie Tango in Ihre vorhandenen Tools und Anwendungen, um Prozesse von verschiedenen Plattformen zu erfassen. Die Integrationsfunktionen ermöglichen es Ihnen auch, Anleitungen und Leitfäden in Wissensdatenbanken, LMS-Systeme, Kundensupport-Ressourcen usw. einzubetten, um einen nahtlosen Zugriff zu ermöglichen. #### 5. Secure Blur /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfnZjKNu9iIgagIq6rvFL1igceYj3cIPsQknf\_20lHgSlRZBQqIHz7dXkzDp0aru5Y\_gl97vTTSO1P4vFPAoZHx4PCRBgWLXjZZ4\_xOTEGM5ztD-wkd6LHcthylRKjadXE?key=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J Tango vs scribe: tango create - Secure Blur /%img/ via undefined Dokumente automatisch nach sensiblen Informationen wie Kreditkarteninformationen, Adressen und Telefonnummern durchsuchen und diese mit Secure Blur schwärzen, um die Vertraulichkeit zu wahren. ### Tango-Preise *Free *Pro: 24 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise ➡️ Mehr lesen: [Scribe wurde für Teams und Einzelpersonen gleichermaßen entwickelt und ermöglicht es Benutzern, ihr Wissen mit minimalem Aufwand zu dokumentieren und freizugeben. Außerdem verkürzt es die Schulungszeit und steigert die Produktivität vom ersten Tag an. ### Scribe-Features Hier sind einige der Schlüssel-Features von Scribe: ### 1. Capture Scribe /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdxbpibJAIkwIBdzHA5tJCmIMhc7PoFQgYKeyZOs2HQEnRWLQbezGVfK8xZTb3oSjF6pxtAMI52H4jV8XwVOpwEofIY00lIUkj5xzvmVHOencPEHKCNuT5PxFZMhtGPohE?key=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J Tango vs. Scribe: Capture Scribe /%img/ via /href/ https://www.youtube.com/watch?v=QSZspGUoOrA Scribe /%href/]() Features zur Bearbeitung sind notwendig, da sie es Benutzern ermöglichen, Prozessleitfäden zu verfeinern und zu personalisieren. Tango bietet grundlegende Bearbeitungswerkzeuge zur Anpassung von Anmerkungen und Schrittbeschreibungen. Im Gegensatz dazu bietet Scribe eine umfassendere Bearbeitungssuite, die es Benutzern ermöglicht, Text, Bilder und Formate umfassend zu ändern. Sie können auch Schritte löschen, die überflüssig oder unnötig erscheinen, um eine prägnante Version der Dokumentation zu erstellen.

🏆 Gewinner: Scribe gewinnt für seine fortschrittlichen Funktionen zur Bearbeitung, die den Benutzern eine bessere Kontrolle über das endgültige Erscheinungsbild der Dokumentation ermöglichen. ### Integration in den Workflow Das Dokumentationswerkzeug muss sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen, um Prozesse mühelos zu erfassen, anstatt den täglichen Betrieb zu stören. Tango kann mit anderen Tools wie Slack, Jira und Confluence verwendet werden, was die Integration der Dokumentation in bestehende Arbeitsabläufe erleichtert. Im Gegensatz dazu hat Scribe nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten, was die Kernfunktionen desselben Tools in verschiedenen Umgebungen einschränkt. 🏆 Gewinner: Tango erhält hier den Punkt für seine überlegenen Workflow-Integrationsfähigkeiten, die es vielseitiger und flexibler in verschiedenen Umgebungen machen. ### Duplizierung Die Duplizierung ermöglicht es Benutzern, vorhandene Leitfäden für ähnliche Prozesse wiederzuverwenden, was Zeit und Aufwand spart und gleichzeitig die Dokumentation konsistenter macht.

Tango unterstützt die Duplizierung von Workflows und ermöglicht es Benutzern, Variationen bestehender Leitfäden effizienter zu erstellen. In ähnlicher Weise ermöglicht Scribe die Duplizierung von Workflows und eine schnelle Bearbeitung, was sich perfekt für sich wiederholende Aufgaben oder Aktionen eignet. 🏆 Gewinner: Unentschieden. Beide tools bewältigen die Duplizierung effektiv, reduzieren Redundanzen in der Dokumentation und sparen wertvolle Zeit. ### Inhalte freigeben /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdiu-2JlT\_BBVXBGkL9Fnl9KlC-YOFYJLXyf3XSbVQpjYaI0eC\_aGHWVFhkb9FuCVkDgFpPJS8rfoQVAeKFoXXw2ygPVzd4alRUXPNE4hDHxj30JD\_LHKYH\_1nFRHFhhG4?key=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J Scribe: Inhalte freigeben /%img/ via Zusammenarbeit ist unerlässlich, um Teams zusammenzubringen und Prozessdokumentationen zu erstellen und zu verwalten. Tango fördert die Zusammenarbeit im Team, indem es mehreren Personen den Zugriff, die Bearbeitung und die Verwaltung von Leitfäden in einem gemeinsamen Workspace ermöglicht. Der Schwerpunkt liegt auf der Integration des Teams, was die Produktivität steigert.

Obwohl Scribe Freigabe- und Bearbeitungsoptionen bietet, sind diese Tools für die Zusammenarbeit eher einfach als Tango. 🏆 Gewinner: Tango trifft mit seinen spezialisierten Tools für die Zusammenarbeit im Team, die die Dokumentation der Workflows des Teams erleichtern, ins Schwarze. 💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie gemeinsam genutzte Ordner, um Leitfäden zu organisieren und gemeinsam daran zu arbeiten, damit jeder auf die neuesten Prozesse zugreifen kann. Bitten Sie die Beteiligten, die Leitfäden zu überprüfen und Feedback zu geben, um sie kontinuierlich zu verbessern.

Ausgabeformate Ob Sie interaktive Leitfäden oder Videos mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellen, das Tool zur Prozessdokumentation muss mit diesen Formaten kompatibel sein, um sie überhaupt generieren zu können. Durch diese Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ist die Dokumentation auf verschiedenen Plattformen zugänglich und wird unterschiedlichen Vorlieben der Benutzer gerecht.

Tango generiert Ausgaben in visuellen und textlichen Formaten, sodass sie für das Web und zum Freigeben als PDF geeignet sind. Scribe bietet jedoch Ausgaben in mehreren Formaten an, wie z. B. PDFs, Bilder, Anleitungen aus der Cloud und andere Materialien, sodass es ein breiteres Publikum ansprechen kann. 🏆 Gewinner: Scribe gewinnt diese Kategorie für seinen breiteren Bereich an Ausgaben, die den Vorlieben der Benutzer und spezifischen Bedürfnissen entsprechen und gleichzeitig die Zugänglichkeit verbessern.

Anpassung und Branding Anpassungs- und Branding-Features ermöglichen es Unternehmen, die Dokumentation so zu ändern und zu bearbeiten, dass sie ihrer Markenidentität entspricht. Dies verleiht dem Freigeben von Wissen und der Erstellung von Leitfäden einen Hauch von Personalisierung. Während Tango nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bietet, die sich hauptsächlich auf die Klarheit und Struktur der Inhalte konzentrieren, zeichnet sich Scribe durch seine Anpassungsfähigkeit aus. Es ermöglicht Unternehmen, Logos einzubinden, Farben der Marke hinzuzufügen und das Design anzupassen, um detaillierte Leitfäden zu erstellen, die mit den Markenrichtlinien übereinstimmen.

🏆 Gewinner: Scribe glänzt hier durch seine einzigartigen Features, die es Benutzern ermöglichen, markenbezogene und benutzerdefinierte Leitfäden zu erstellen, die perfekt für den professionellen Einsatz geeignet sind. ### Automatisierung /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe0rBv50KcVT\_i\_NGbNrit8JwRspHt\_GCuEE4FGgWLpSdhZxL6LtMuEulxyVOgEYofk9kLPpuLfv0-zweJVlRb4EkVeTaorXpoQagHeIAWOL1saBrf7PESxgipGxNoN9cg?key=JxftDjAwagJJE8yG-9sqJT3J Tango: Automatisierung /%img/ via Tango erfasst Workflows automatisch und erfordert nur minimale Benutzereingriffe, um detaillierte, interaktive Leitfäden zu erstellen. Scribe bietet zwar auch Automatisierung, der Prozess erfordert jedoch mehr manuelle Eingaben und praktische Überwachung für die benutzerdefinierte Anpassung und Bearbeitung. 🏆 Gewinner: Tango für seine autonomen Funktionen, die durch seine Automatisierungsfähigkeiten ermöglicht werden. ## Tango vs. Scribe auf Reddit , werden Sie feststellen, dass beide leistungsstarke tools sind, die auf dem gleichen Niveau konkurrieren. Aber ein Benutzer kommentiert, dass Tango für einige Dinge sehr gut geeignet ist: > Wir planen jedoch, Tango für Folgendes zu implementieren: > 1. Schritte zur Erstellung von Videos > 2. Übersichten über neue Features durch Teams für Produktmanagement, Entwicklung und Qualitätssicherung (zur Verwendung durch technische Redakteure)