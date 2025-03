13 Google Slides-Ideen für kreative Präsentationen

*präsentationen sollten sich nicht wie ein harter Kampf anfühlen, aber das tun sie oft. Auf eine leere Google Slides-Folienpräsentation zu starren und zu versuchen, etwas zu erstellen, das tatsächlich eine Verbindung zum Publikum herstellt, kann überwältigend sein. Die üblichen Vorlagen? Überstrapaziert. Die Standarddesigns? Unvergesslich.

Wenn Sie ein Profi sind, der im Sitzungssaal nach dem schwer fassbaren "Wow"-Faktor sucht, ein Pädagoge, der abgelenkte Lernende einbeziehen möchte, oder ein Kreativer, der es leid ist, in eintönige Layouts gezwängt zu werden, sind Sie hier richtig. Willkommen zu einer neuen Herangehensweise, mit der Google Slides auf eine Weise für Sie arbeiten kann, die Sie nicht für möglich gehalten hätten. 🤩 Sind Sie bereit, Präsentationen zu halten, die in Erinnerung bleiben? Beginnen wir mit den Grundlagen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Google Slides: * Folien überall und jederzeit – kein Drama mehr mit dem "falschen Format"

Live-Bearbeitung, sofortiges Feedback, keine Verwirrung Vorlagen, Animationen, einfache Anpassungen – kein Designer erforderlich Läuft gut mit Google – Blätter, Dokumente, Formulare einbinden 0 $ Tag! *Wie man Google Slides wie ein Profi benutzt 💼 Angebote für Geschäfte: Diagramme, Animationen, Notizen des Sprechers = mehr Wirkung

🎨 Kreative Portfolios: Bilder, Videos, anklickbare Fallstudien (zeigen statt erzählen) 📅 Einladungen zu Ereignissen und Tagesordnungen: QR-Codes, RSVP-Links, Countdowns und mehr 📄 Interaktive Lebensläufe: Links, Zeitleisten, anklickbare Projekte machen sie unvergesslich

🎓 Lehr- und Schulungsmaterialien: Fügen Sie Diagramme, Quizze und Videos hinzu 🛍️ Produktdemos: Klickbare Features, Spezifikationen und "Jetzt kaufen"-Links helfen Ihnen beim mühelosen Verkaufen 📖 Markenbücher: Zeigen Sie Ihre Identität und Markenpersönlichkeit in Aktion 📊 Jährliche Pläne: Live-Diagramme, Ziele, Führungsupdates – keine endlosen PDFs

🎭 Moodboards: Organisieren, mit Farben spielen, Bewegung hinzufügen 📖 Onboarding-Handbücher: Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Quizze und visuelle Darstellungen – keine Verwirrung 📑 Berichte und Fallstudien: Vorher-Nachher-Folien und Videos als Beweis (keine Überfrachtung mit Text) 🛣️ Produktfahrpläne: Zeitleisten, Fristen, interaktive Links, um die Teams auf dem Laufenden zu halten

Google Slides ist ein kreatives hub für digitale Scrapbooker und Fans von Ob Sie nun Designideen für eine neue Produkteinführung zusammenstellen oder sich für Ihre Hochzeit von Bildern inspirieren lassen – organisieren Sie Farben, Designideen und Texte ganz einfach auf separaten Folien, sodass Sie alles an einem Ort in der Ansicht "Alles" haben. Sie können auch noch einen Schritt weiter gehen und Videos oder Animationen einbetten – stellen Sie sich vor, Sie präsentieren die visuelle Identität einer Marke durch ein animiertes Logo oder verwenden einen kurzen Clip von einem Traumurlaubsort, um Ihr Moodboard aufzuwerten. , um automatische Vorschläge für Layouts, Farben und Elemente zu erhalten. So sparen Sie Zeit und können in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten. ### 10. Schulungshandbücher und Einarbeitung von Mitarbeitern via Instanz: Beim Onboarding neuer Mitarbeiter können Sie Videos einbinden, die Unternehmensrichtlinien erklären, Screenshots, die ihnen zeigen, wie sie in internen Systemen navigieren, und klickbare Anweisungen, die sie durch Schlüsselprozesse führen. Sie können auch Symbole, Infografiken und GIFs hinzufügen, um technische Schritte zu veranschaulichen. Darüber hinaus hilft das Einbetten von Quizfragen mit anklickbaren Links, das Gelernte zu festigen. Mit Google Slides wird die Präsentation von Berichten oder Fallstudien zu mehr als nur einer Datenablage. Stellen Sie sich vor, Sie präsentieren einen Quartalsbericht mit übersichtlichen, farbcodierten Grafiken und Diagrammen, die komplexe Daten aufschlüsseln. Sie können auch ein Video mit Kundenbewertungen hinzufügen oder eine Produktdemo einbetten, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen und eine persönliche Note zu verleihen.

Strukturieren Sie Ihre Inhalte für Fallstudien in klare Abschnitte wie "Problemstellung", "Ansatz" und "Ergebnisse". So können Sie Ihre Methodik präsentieren und die Schlüsselergebnisse hervorheben. 💡 Pro-Tipp: Fügen Sie eine "Vorher-Nachher"-Folie hinzu, um die Auswirkungen Ihrer Lösung visuell hervorzuheben. Verwenden Sie Bilder, Diagramme oder Grafiken nebeneinander, um die Situation vor Ihrer Intervention und die darauf folgenden Verbesserungen zu zeigen.

12. Produkt-Roadmap /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Product-roadmap.png Produkt-Roadmap: Google Slides-Ideen /%img/ via undefined

Google Slides ist ein vielseitiges Tool zur Erstellung von Produkt-Roadmaps, die visuell Schlüssel-Meilensteine, kommende Feature-Veröffentlichungen und Team-Verantwortlichkeiten abbilden. So wird sichergestellt, dass jeder Beteiligte genau weiß, was wann passiert. In einer Instanz können Sie eine Folie mit einem Gantt-Diagramm erstellen, um den Fortschritt von Features und anstehende Fristen zu verfolgen, und Hyperlinks zu verwandten Dokumenten wie technischen Spezifikationen oder Notizen von Meetings einbetten, um einfach auf tiefere Einblicke zuzugreifen.

Was Google Slides auszeichnet, ist seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Zielgruppen. Für interne Teams (wie Entwickler und Projektmanager) können Sie einen Fahrplan mit vielen technischen Details und den feineren Aspekten der Feature-Entwicklung erstellen. Für Stakeholder (einschließlich Führungskräfte und Clients) können Sie sich für eine Übersicht auf hoher Ebene entscheiden, in der strategische Ziele, der Wert von Features und die Gesamtwirkung des Produkts hervorgehoben werden.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie eine Folie mit der Ansicht "Zeitleiste", um die wichtigsten Meilensteine des Produkts chronologisch hervorzuheben. So erhalten Ihre Zuhörer einen klaren, leicht verständlichen Überblick über die Produktentwicklung, der es einfacher macht, Fristen, Erwartungen und Fortschritte aufeinander abzustimmen. ### 13. Interaktive Quizze und Spiele via undefined Entwerfen Sie mit Google Slides alles von Multiple-Choice-Fragen bis hin zu Lückentexten und verwenden Sie Hyperlinks, um die Benutzer zu den richtigen Antworten zu führen. Für mehr Motivation (und Spaß) können Sie Punktestände oder Leisten für den Fortschritt einfügen und sofortiges Feedback geben, um den Lerneffekt zu verstärken.

/href/ https://clickup.com/blog/launching-clickup-whiteboards// Einführung von ClickUp Whiteboards 3.0: Wo Kreativität auf Umsetzung trifft /%href/ ## Tipps für kreative Google Slides-Präsentationen Auffällige Präsentationen beginnen mit der perfekten Vorlage und durchdachten benutzerdefinierten Anpassungen. Hier sind einige umsetzbare Tipps, um Ihr Google Slides-Design ansprechend und wirkungsvoll zu gestalten:

Folienkonsistenz mit Folienmaster: Verwenden Sie das Feature "Folienmaster", um Schriftarten, Farben und Layouts für ein einheitliches Design auf allen Folien auszuwählen und so Zeit bei globalen Änderungen zu sparen. *Text minimieren, Bilder maximieren: Ersetzen Sie wortreiche Absätze durch prägnante Aufzählungspunkte, Bilder und ein insgesamt minimalistisches Design, um Ihre Ideen effektiver zu vermitteln

Verwenden Sie das Feature "Folienmaster", um Schriftarten, Farben und Layouts für ein einheitliches Design auf allen Folien auszuwählen und so Zeit bei globalen Änderungen zu sparen. *Text minimieren, Bilder maximieren: Ersetzen Sie wortreiche Absätze durch prägnante Aufzählungspunkte, Bilder und ein insgesamt minimalistisches Design, um Ihre Ideen effektiver zu vermitteln Fügen Sie eine interaktive Navigation hinzu: Verwenden Sie Hyperlinks oder anklickbare Schaltflächen, um eine nicht-lineare Präsentation zu erstellen und Ihrem Publikum die freie Navigation durch die Abschnitte zu ermöglichen. *Verwenden Sie Animationen gezielt: Fügen Sie Animationen nur dort ein, wo sie hilfreich sind – z. B. um Punkte schrittweise zu enthüllen, um den Fokus zu erhalten, oder um einen Prozess zu veranschaulichen. *Heben Sie Schlüsseldaten mit Infografiken hervor: Tauschen Sie datenintensive Tabellen gegen elegante Infografiken aus, indem Sie die Formen und Diagramme von Google Slides verwenden

Verwenden Sie Hyperlinks oder anklickbare Schaltflächen, um eine nicht-lineare Präsentation zu erstellen und Ihrem Publikum die freie Navigation durch die Abschnitte zu ermöglichen. *Verwenden Sie Animationen gezielt: Fügen Sie Animationen nur dort ein, wo sie hilfreich sind – z. B. um Punkte schrittweise zu enthüllen, um den Fokus zu erhalten, oder um einen Prozess zu veranschaulichen. *Heben Sie Schlüsseldaten mit Infografiken hervor: Tauschen Sie datenintensive Tabellen gegen elegante Infografiken aus, indem Sie die Formen und Diagramme von Google Slides verwenden Geteilte Bildschirme für doppelte Wirkung: Präsentieren Sie Vergleiche oder kombinieren Sie Bilder mit Text in geteilten Layouts für eine klare, moderne Atmosphäre. *Bilder in benutzerdefinierte Formen zuschneiden: Verwenden Sie benutzerdefinierte Bildmasken, um Bilder in Kreise, Dreiecke oder einzigartige Formen zu schneiden und so Ihr Foliendesign zu verbessern. * **Schließen Sie mit einer klaren Handlungsaufforderung (Call-to-Action, CTA): undefined mit einem auffälligen und leicht verständlichen CTA ab, egal ob es sich um eine Einladung zu einem Meeting, einen Link zum Herunterladen oder Ihre nächste große Idee handelt. ## Machen Sie Ihre Ideen präsentationsreif mit ClickUp

