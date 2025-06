60 motivierende Songs für die Arbeit, die Ihre Stimmung heben

Musik ist eine Welt für sich. Sie ist eine Sprache, die wir alle verstehen.

Spüren Sie, wie sich der Monday Blues einschleicht, oder geht Ihnen die Energie aus? Es gibt eine Lösung!

Setzen Sie Ihre Lieblingskopfhörer auf und lassen Sie Ihr Herz zu den Beats peppiger Musik höher schlagen! Lassen Sie sich von den pulsierenden Beats von Queens "We Will Rock You" und den mitreißenden Hymnen von Gloria Gaynor in Schwung bringen und die Effektivität Ihres Teams in die Höhe schnellen. Klingt perfekt, oder?

Egal, ob Sie E-Mails bearbeiten oder sich auf ein großes Projekt konzentrieren möchten, die richtigen Songs – und eine großartige Playlist für mehr Produktivität – machen den Unterschied.

Hier ist eine Liste mit 60 fantastischen Songs, die Ihnen helfen, Ihre eine Chance, eine Gelegenheit zu nutzen. Sind Sie bereit, Ihren Arbeitstag mit den besten Songs zu beginnen? Stürzen Sie sich in diese ultimative Playlist mit motivierenden Songs für die Arbeit!

Songs, die die Kreativität im Marketing beflügeln: "Happy" und "Don't Stop Me Now"

Songs für Teamarbeit und zum Aufbau von Verbindungen: "We Will Rock You" und "Lean on Me"

Songs für schlechte Tage: "Stronger" und "Rise Up"

Songs zur Steigerung der Produktivität: "Work" und "The Middle"

Songs zum Anhören während des Brainstormings: "Heroes" und "Imagine"

Songs, die inspirieren und motivieren: "We Are the Champions" und "Man in the Mirror"

Songs, die Sie motivieren: "The Climb" und "Survivor"

Songs zum Feiern von Erfolgen: "Celebration" und "Good Life"

Songs zum Auftanken und Erfrischen: "Let Her Go" und "Clocks"

ClickUp steigert die Produktivität: ClickUp bietet Features wie ClickUp Brain (KI-Assistent), persönliche Produktivitätsvorlagen, ClickUp Docs, ClickUp Aufgaben und ClickUp Chat, um die Arbeit zu organisieren und die Effizienz zu verbessern (oder sogar Songtexte zu schreiben!)

ClickUp lässt sich mit Musik integrieren: ClickUp Brain kann motivierende Songs vorschlagen, und mit ClickUp können Musikpausen geplant und Musik in den Workflow integriert werden, um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen

Die Bedeutung von motivierenden Songs am Arbeitsplatz

Motivierende Songs haben eine unglaubliche Wirkung, Menschen zu motivieren und eine positive Atmosphäre voller Tatendrang zu schaffen. Die richtige Playlist kann am Arbeitsplatz, wo Konzentration und Zusammenarbeit oft über den Erfolg entscheiden, von unschätzbarem Wert sein.

Untersuchungen zeigen, dass das "Zugehörigkeitsgefühl" am Arbeitsplatz die Arbeitsleistung um 56 % steigern kann . Und wie könnte man besser mit seinen Teamkollegen in Verbindung treten, als gemeinsam seine Lieblingssongs zu summen?

Neben der individuellen Leistung kann Musik auch die kollektive Produktivität steigern, indem sie den Ton für den Tag angibt und Teams in entscheidenden Stunden verbindet

Und dabei geht es um mehr als nur Unterhaltung – motivierende Playlists können die Moral Ihres Teams steigern und ihm dabei helfen, konzentriert und diszipliniert zu bleiben.

Wie Musik die Produktivität und Arbeitsmoral beeinflusst

Das Urteil steht fest.

Über 78 % der Menschen sagen, dass Musik während der Arbeit ihre Produktivität steigert. Und das ist nicht nur eine Meinung – Untersuchungen zeigen, dass Musik die Genauigkeit verbessern, Stress reduzieren und die Kreativität anregen kann.

Warum hat Musik eine so tiefgreifende Wirkung? Emotionale Wirkung : Musik spricht Emotionen an und motiviert und belebt den Einzelnen

Stimmungsaufheller : Fröhliche Melodien heben Ihre Stimmung und bringen Energie in den Arbeitstag. Ambient-Musik hilft dabei, Ablenkungen zu blocken und konzentriert und diszipliniert zu bleiben

Fördert den Zusammenhalt: Gemeinsame Playlists oder Hintergrundmusik während Team-Meetings stärken den Teamgeist und lockern den Arbeitsalltag auf

Auch wenn Stille optimal erscheinen mag, führt Musik oft zu einer spürbaren Verbesserung der Arbeitsmoral und Produktivität von Einzelpersonen und Teams.

🧠 Fun Fact: Untersuchungen zeigen, dass 95 % der Arbeitnehmer im Alter von 18 bis 34 Jahren Musik am Arbeitsplatz schätzen. In höheren Altersgruppen sinkt dieser Prozentsatz jedoch. 84 % der 35- bis 54-Jährigen gaben an, dass sie Musik am Arbeitsplatz mögen, während nur 66 % der über 55-Jährigen dies angaben.

Liste mit 60 motivierenden Songs für die Arbeit

Hier finden Sie eine kuratierte Liste motivierender Songs, sortiert nach Stimmung und Aufgabe, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern.

Songs, um Geschäfte mit Selbstvertrauen abzuschließen

Im Vertrieb sind Selbstvertrauen und Energie Ihre Geheimwaffen. Diese Songs sind ideal, um sich vor einem wichtigen Pitch zu motivieren oder den ganzen Tag über gute Laune zu bewahren.

1. "Eye of the Tiger" – Survivor

Diese legendäre Rockhymne verkörpert Ausdauer und Stärke. Ihr mitreißender Rhythmus und ihr kraftvoller Text erinnern uns daran, auch angesichts von Rückschlägen weiterzumachen. Perfekt, um schwierige Verhandlungen zu meistern – danach fühlen Sie sich unaufhaltsam!

2. "Lose Yourself" – Eminem

Eminems Grammy-prämierter Track spornt Sie dazu an, den Moment zu nutzen und Ihr Bestes zu geben. Der intensive Text und der Beat sorgen für einen Adrenalinschub und machen den Song zum perfekten Hype-Song vor einem wichtigen Verkaufsgespräch. Konzentration und Entschlossenheit stehen im Mittelpunkt – Eigenschaften, die jeder Closer braucht, um erfolgreich zu sein.

über Spotify

🧠 Fun Fact: Eminem entschied sich 2003, Lose Yourself nicht zu performen, als der Song für einen Oscar nominiert war. Er glaubte, dass der Song nicht gewinnen würde und die Akademie ihn nicht "verstehen" würde. Die Oscars fragten sogar seinen Manager, ob jemand anderes den Song performen könnte. Als der Song gewann, war es das erste Mal seit 14 Jahren, dass der Gewinner des Oscars für den besten Originalsong nicht live bei der Zeremonie performt wurde.

3. "Hall of Fame" – The Script (ft. will. i. am)

"Du kannst der Größte sein. Du kannst der Beste sein."

Der motivierende Song von The Script spornt Sie an, nach Großem zu streben und daran zu glauben, dass Sie alles erreichen können! Dieser Titel ist eine großartige Erinnerung für Ihr Team, hohe Ziele anzustreben. Perfekt, um die Moral zu steigern und Sie motiviert zu halten, Ihre Einzelziele zu erreichen.

4. "CRM for Me" – Work Flows von ClickUp

Wir alle haben schon mit chaotischen Pipelines, verlorenen Leads und einem CRM zu kämpfen gehabt, das einfach nicht kooperieren will. Glücklicherweise fängt "CRM for Me" das Chaos und die ultimative Zufriedenheit, wenn endlich alles in der richtigen Reihenfolge ist, perfekt ein. Während Sie also an der Feinabstimmung Ihrer Automatisierungen oder der Organisation Ihres Sales Funnels arbeiten, lässt sich dieser Track Ihnen dabei helfen, den Prozess zu beschleunigen.

5. "Can't Stop the Feeling!" – Justin Timberlake

Brauchen Sie einen Stimmungsaufschwung bei der Nachverfolgung von Clients? Dieser fröhliche, gute Laune machende Track strahlt Positivität aus und hält Sie bei Energie. Er eignet sich hervorragend, um bei der Interaktion mit Clients eine unbeschwerte und engagierte Haltung zu bewahren.

6. "Uptown Funk" – Mark Ronson (ft. Bruno Mars)

Die funkigen Beats und der eingängige Rhythmus von "Uptown Funk" strahlen Selbstbewusstsein und Charme aus. Der perfekte Song, um unter Druck ruhig zu bleiben.

Gehen Sie im Büro auf und ab oder tanzen Sie kurz in der Cafeteria, um Ihre Nerven zu beruhigen!

👀 Wussten Sie schon? Eine Studie hat ergeben, dass klassischer Rock, Alternative, Pop und klassische Musik überraschenderweise die Musikgenres sind, die am wenigsten von der Produktivität ablenken. Heavy Metal und Hip-Hop hingegen lenken am meisten ab

Songs, die die Kreativität im Marketing beflügeln

Kreativität ist das Herzstück des Marketings; die richtige Musik kann Ihre Fantasie beflügeln. Diese Songs helfen Ihnen, über den Tellerrand hinauszuschauen, überzeugende Ideen zu entwickeln und Inspiration während Brainstorming-Sitzungen zu finden.

7. "Happy" – Pharrell Williams

Suchen Sie einen fröhlichen Song, der Ihre Stimmung hebt und kreative Ideen anregt? Der mitreißende Beat und die positive Stimmung von "Happy" helfen Ihnen, Aufgaben mit neuer Energie anzugehen. Der perfekte Reset-Knopf, wenn Sie in einer Sackgasse stecken!

8. "Don't Stop Me Now" – Queen

Es ist eine energiegeladene Hymne, die Sie daran erinnert, selbstbewusst voranzuschreiten. Queens Meisterwerk kann Ihnen wie nichts anderes dabei helfen, Ihr Team zu motivieren – egal, ob Sie eine Kampagne verfeinern oder Ihre Ideen präsentieren.

via Pinterest

9. "Roar" – Katy Perry

In diesem kraftvollen Song geht es darum, seine Stimme zu finden und sie hören zu lassen. Katy Perrys mitreißende Stimme und die positive Botschaft des Songs können Selbstvertrauen wecken, wenn Sie mutige Marketingstrategien präsentieren oder kreative Blöcke überwinden müssen.

10. "Shake It Off" – Taylor Swift

Marketing bringt immer wieder Rückschläge mit sich, aber die fröhliche Melodie von Shake It Off ermutigt Sie, Negativität loszulassen. Der verspielte Rhythmus sorgt für gute Laune und hilft Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

11. "ClickUp AI" – Work Flows von ClickUp

Wenn Sie KI im Marketing einsetzen und Schwierigkeiten haben, verstreute Daten zu verstehen oder den perfekten Kampagnen-Text zu erstellen, kann ClickUp Brain Aufgaben, Dokumente, Personen und das Wissen Ihres Unternehmens ganz einfach miteinander verbinden

KI. Und während die KI die schwere Arbeit erledigt, können Sie diesen Soundtrack hören, um Ihren Schwung beizubehalten. Eine peppige Melodie, um den morgendlichen Standup zu beginnen!

12. "Titanium" – David Guetta (ft. Sia)

Eine perfekte Hymne für Durchhaltevermögen, die Sie daran erinnert, dass Sie nichts unterkriegen kann! Sias kraftvoller Gesang und David Guettas kraftvolle Beats helfen Ihnen, sich zu konzentrieren, und geben Ihnen die nötige Portion Mut, um Herausforderungen anzugehen.

Lesen Sie auch: Die besten motivierenden Podcasts für persönliche Weiterentwicklung und Karriere

Songs für Teamarbeit und zum Aufbau von Verbindungen

Musik verbindet. Sie ist eine unglaubliche Kraft. Etwas, das Menschen, die sich in allem anderen unterscheiden, gemeinsam haben können.

Zusammenarbeit ist der Motor für den Erfolg am Arbeitsplatz, und die richtigen Songs können diesen Geist noch verstärken. Diese Titel inspirieren zu Zusammenhalt, feiern Teamwork und geben Gruppen neue Energie.

13. "We Will Rock You" – Queen

Dieser ikonische Rhythmus aus Klatschen und Stampfen sorgt für sofortige Gänsehaut! Es ist der ultimative Team-Song, dessen Refrain "We will rock you" den Zuhörern Kraft verleiht. Dieser Song, der seit langem in Sportstadien bevorzugt gespielt wird, bringt die gleiche Begeisterung und Zusammengehörigkeit auch in die Büroumgebung.

🧠 Fun Fact: Ungewöhnlich für einen Rocksong, hat "We Will Rock You" keine Schlagzeugbegleitung. Das Stampfen und Klatschen wurde mehrfach aufgenommen, um einen stadionähnlichen Effekt zu erzielen, und Brian Mays Gitarrensolo bildet den einzigen weiteren Instrumentalteil des Songs.

14. "Lean on Me" – Bill Withers

Ein etwas anderer Titel als die anderen, Bill Withers' gefühlvolle Melodie betont, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Lean on Me ist eine sanfte Erinnerung daran, dass Zusammenarbeit und Vertrauen das Herzstück erfolgreicher Teamarbeit sind!

über Spotify

15. "Ain't No Mountain High Enough" – Marvin Gaye & Tammi Terrell

Dieses klassische Duett feiert Widerstandsfähigkeit und Teamwork und weckt das Vertrauen, dass Sie gemeinsam jede Herausforderung meistern können. Es ist eine ausgezeichnete Wahl, um den Teamgeist zu stärken.

16. "ClickUp Brain" – Work Flows von ClickUp

Wenn es darum geht, die nächste große Herausforderung zu meistern, brauchen Sie einen Soundtrack, der Sie antreibt. Ganz gleich, ob Sie ein großes Projekt in Angriff nehmen oder ehrgeizige Einzelziele verfolgen, "ClickUp Brain" sorgt dafür, dass Ihr Team voller Energie bleibt und alles meistern kann!

17. "Together" – Sia

Mit seinen mitreißenden Texten und seinem lebhaften Beat ist dieser Song perfekt, um Meilensteine Ihres Teams zu feiern. Er verkörpert die Freude und Energie, die entsteht, wenn man gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet.

18. "Workin' Together" – Ike & Tina Turner

Workin' Together ist ein fröhlicher Song, der eine Hommage an effektive Zusammenarbeit und gemeinsame Problemlösung ist, und sein grooviger Rhythmus macht die Arbeit im Team zu einem Vergnügen. Sind Sie bereit für einen langen Arbeitstag? Lassen Sie sich von Ike und Tina durch den Tag begleiten!

Songs für schlechte Tage

Wir alle kennen diese Tage, an denen sich die Arbeit wie eine endlose Bergbesteigung anfühlt. Diese Songs sind Ihr zuverlässiger Soundtrack, um den Blues abzuschütteln, Ihre Motivation anzukurbeln und Sie daran zu erinnern, wie unaufhaltsam Sie sind.

19. "Stronger" – Kanye West

Hier ist ein energiegeladener Track, der Sie daran erinnert, dass Rückschläge Sie nur noch stärker machen. Der kraftvolle Text und der treibende Beat von "Stronger" sind perfekt, um nach einem anstrengenden Tag wieder auf die Beine zu kommen.

20. "Level Up" – Work Flows von ClickUp, Tyra Juliette & K. J.

Wenn Sie einen zusätzlichen Schub brauchen, ist "Level Up" genau das Richtige für Sie – und noch viel mehr. Der kraftvolle Rhythmus und der motivierende Text spornen Sie an, weiterzumachen, egal welche Herausforderungen vor Ihnen liegen.

21. "Rise Up" – Andra Day

Dies ist eine gefühlvolle Ballade, die Sie dazu ermutigt, weiterzumachen. Ihre emotionale Tiefe, gepaart mit Days atemberaubendem Gesang, macht sie perfekt, um Hoffnung und Widerstandskraft zu finden, wenn das Leben Ihnen einen Strich durch die Rechnung macht.

22. "I Will Survive" – Gloria Gaynor

Dieser Song ist die ultimative Comeback-Hymne und feiert innere Stärke, Ausdauer und den Triumph über Widrigkeiten. Seine zeitlose Botschaft und Gaynors kraftvolle Stimme sind ein sofortiger Muntermacher, wenn Sie einen Motivationsschub brauchen, um durchzuhalten.

über Spotify

23. "Shake It Out" – Florence + The Machine

Dieser kathartische Track inspiriert Sie dazu, Negativität loszulassen und sich auf bessere Zeiten zu konzentrieren. Seine mitreißende Melodie und kraftvollen Texte vermitteln ein Gefühl der Erneuerung und emotionalen Reinigung wie kein anderer.

24. "Fight Song" – Rachel Platten

Hier ist eine kraftvolle Hymne, die Sie dazu anspornt, Ihr Selbstvertrauen, Ihre Entschlossenheit und Ihren Glauben an sich selbst zurückzugewinnen. Der motivierende Text und die mitreißende Melodie von Fight Song erinnern Sie daran, dass Sie jede Herausforderung und jeden Rückschlag überwinden können. Ja, wirklich!

Die Magie jeder Kunst liegt nicht nur in ihrer Technik, sondern auch in ihrer Authentizität. Die Wahrheit in ihrer reinsten Form ist das, was am stärksten nachhallt.

Songs zur Steigerung der Produktivität

Wenn es Zeit ist, sich hinzusetzen und Arbeit zu erledigen, helfen Ihnen diese Songs dabei, Ihren Groove zu finden. Mit inspirierenden Beats und motivierenden Texten sorgen sie dafür, dass Sie von Anfang bis Ende konzentriert bleiben und Ihre Energie hoch bleibt.

25. "Work" – Rihanna (ft. Drake)

Ein hypnotischer Rhythmus und eingängige Texte sind eine großartige Kombination, um Ihr Team in Schwung zu halten. Work sorgt für einen konstanten Flow und hilft Ihnen, sich bei sich wiederholenden Aufgaben oder langen Arbeitszeiten zu konzentrieren.

26. "The Middle" – Zedd, Maren Morris & Grey

Der gleichmäßige Beat und die mitreißende Melodie dieses Ohrwurm-Songs sorgen für die richtige Portion Energie und Konzentration. Er ist die perfekte Wahl, um Projekte mit Kreativität und klarem Kopf voranzutreiben.

27. "Blinding Lights" – The Weeknd

Mit seinen Retro-Beats und seiner energiegeladenen Stimmung hält Blinding Lights Sie bei anspruchsvollen Aufgaben in Schwung. Der Song ist perfekt, um zu Hause produktiv zu bleiben, wenn lästige Ablenkungen Ihren Fortschritt gefährden.

via CABillboard

👀 Wusstest du schon? Die Musik von The Weeknd ist stark von Äthiopien inspiriert. Er erwähnte, dass Künstler wie Tilahun Gessesse, Aster Aweke und Mahmoud Ahmed seinen Sound geprägt haben. Tatsächlich war sein Song "The Hills" das erste Mal, dass er die äthiopische Sprache in seine Musik einfließen ließ, und er ist ein Schlüsselelement seines Albums Starboy.

28. "Counting Stars" – OneRepublic

Sagen Sie Hallo zu einer Hymne, die zum Nachdenken und Durchhalten anregt und Sie dazu motiviert, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Mit seinem lebhaften Beat und motivierenden Texten hält Counting Stars Ihre Energie aufrecht und hilft Ihnen dabei, Aufgaben und Herausforderungen zu meistern – der perfekte Song, um Schwung und Positivität aufrechtzuerhalten.

29. "Christmas With ClickUp" – Michael Minelli

Wenn Sie nach einer lustigen Abwechslung suchen, um die Motivation hoch zu halten, haben wir hier einen Titel, der Produktivität und Weihnachtsstimmung vereint. Ganz gleich, ob Sie Projekte zum Jahresende abschließen oder einfach nur einen Schub brauchen, "Christmas With ClickUp" erinnert Sie daran, konzentriert zu bleiben und die festliche Jahreszeit zu genießen.

30. "Take On Me" – a-ha

Take On Me von a-ha ist ein nostalgischer Song mit einem fröhlichen Tempo, der Freude in Ihren Arbeitstag bringt. Sein eingängiger Rhythmus und seine ikonische Energie helfen Ihnen dabei, ein gleichmäßiges, produktives Tempo beizubehalten, während Sie selbst die schwierigsten Aufgaben auf Ihrer To-do-Liste abarbeiten.

Lesen Sie auch: Motivierende Zitate für die Arbeit am Donnerstag, um die Teammoral zu steigern

Songs zum Anhören während des Brainstormings

Wenn Sie neue Ideen brainstormen oder kreative Herausforderungen angehen, kann mitreißende Musik dabei helfen, Inspiration zu wecken und den Flow aufrechtzuerhalten. Diese Songs sind perfekt, um die richtige Stimmung zu schaffen und Ihre Kreativität zu entfesseln.

31. "Heroes" – David Bowie

Ein Song, der zu mutigem Denken und großen Träumen aufruft, "Heroes" beflügelt Ihre Fantasie. Die energiegeladene Hymne von David Bowie ist perfekt, um transformative Ideen zu entwickeln und neue Schritte zu wagen.

32. "Whiteboarding (Ideas Into Action)" – Work Flows von ClickUp & K. J.

Wenn Sie sich in einer Brainstorming-Sitzung befinden und versuchen, kreative Ideen in umsetzbare Pläne zu verwandeln, kann "Whiteboarding (Ideas Into Action)" den Flow aufrechterhalten. Während Sie Ideen mit der KJ-Methode gruppieren und analysieren, hält dieser Track Ihre Konzentration aufrecht und inspiriert zur Zusammenarbeit, um Konzepte in die Realität umzusetzen.

33. "Imagine" – John Lennon

Suchen Sie einen zeitlosen Klassiker, der alle zum Mitsummen bringt? John Lennons Meisterwerk bietet eine beruhigende Melodie, die zu Ruhe und kreativem Denken anregt. Seine zeitlose Botschaft lädt dazu ein, visionäre Konzepte zu erkunden und neue Möglichkeiten zu entwickeln.

34. "Bohemian Rhapsody" – Queen

Queen ist wirklich unübertroffen, wenn es um mitreißende Songs geht. Bohemian Rhapsody ist ein weiterer Song, der Sie begeistern wird! Seine dynamischen Wechsel und seine kühne Komposition regen zu unkonventionellem Denken an – perfekt, um kreative Freiheit während Brainstorming-Sitzungen zu fördern!

🧠 Fun Fact: Brian May verwendete für "Bohemian Rhapsody" eine selbstgebaute Gitarre namens "Red Special", die vom Queen-Gitarristen und seinem Vater Harold May entworfen wurde.

35. "Let It Go" – Idina Menzel

Kreativität entsteht oft, wenn man Stress loslässt, und "Let It Go" ist die perfekte Erinnerung daran, diese Freiheit zu genießen. Der kraftvolle Text hilft dabei, sich von Einschränkungen zu befreien und den Geist zu unbegrenztem Denken anzuregen.

über Spotify

36. "Feel It Still" – Portugal. The Man

Mit seinem eingängigen Rhythmus und seiner ausgefallenen Stimmung weckt "Feel It Still" sofort die Kreativität. Sein fröhliches Tempo und seine verspielte Energie machen ihn zum idealen Soundtrack, um während Brainstorming-Sitzungen frische, unkonventionelle Ideen zu generieren.

Für mich hat diese Musik etwas Ur-Beruhigendes, sie ging direkt in mein Nervensystem und gab mir das Gefühl, drei Meter groß zu sein.

Songs, die andere inspirieren und motivieren

Führung erfordert Visionen, Motivation und die Fähigkeit, Ihr Team zu motivieren. Diese Songs bieten den perfekten Soundtrack, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken, Ihre Mitmenschen zu inspirieren und zielstrebig zu führen.

37. "We Are the Champions" – Queen

Als zeitlose Hymne auf den Triumph unterstreicht "We Are the Champions" die Bedeutung von Ausdauer und gemeinsamem Erfolg. Der Song ist perfekt, um wichtige Meilensteine zu feiern und Ihr Team daran zu erinnern, dass es alles schaffen kann!

38. "When I Get Up" – Work Flows von ClickUp & K. J.

Wenn Sie vor der Herausforderung stehen, Ihre Marketingstrategie zu überarbeiten oder einen schwierigen kreativen Block zu überwinden, erinnert Sie "When I Get Up" daran, weiterzumachen. Das fröhliche Tempo motiviert Ihr Team, weckt die Kreativität und stärkt die Entschlossenheit, Hindernisse zu überwinden und neue Höhen zu erreichen.

39. "Wind Beneath My Wings" – Bette Midler

Es ist eine herzliche Ballade, die die Kraft von Unterstützung und Ermutigung würdigt. Der emotionale Text macht sie zu einer passenden Wahl für Momente der Wertschätzung im Team und erinnert alle an ihre unschätzbaren Beiträge.

40. "Man in the Mirror" – Michael Jackson

Führung beginnt mit Selbstreflexion, und die kraftvolle Botschaft von Man in the Mirror fördert persönliches Wachstum und positive Veränderungen. Es ist eine nachdenkliche Hymne, die andere dazu inspiriert, Verantwortung zu übernehmen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Michael Jacksons sanfte Stimme ist ein zusätzlicher Bonus!

41. "My Way" – Frank Sinatra

Dieser Klassiker feiert Individualität, Selbstbestimmung und das Festhalten an den eigenen Werten. Als zeitlose Erinnerung daran, authentisch zu führen, ermutigt er Sie, Ihren einzigartigen Führungsstil mit Stolz anzunehmen.

42. "Unstoppable" – Sia

Mit seinen mitreißenden Texten und seinem treibenden Beat verkörpert dieser Track Widerstandsfähigkeit, Selbstvertrauen und Empowerment. Unstoppable ist die ultimative Hymne für inspirierende Kraft und bestärkt Sie in Ihrer Überzeugung, dass Ihrem Führungspotenzial nichts im Wege steht.

via Wikipedia

Songs, die dich weitermachen lassen

Anspruchsvolle Projekte erfordern Durchhaltevermögen und Entschlossenheit. Diese Songs motivieren Sie, helfen Ihnen, Hindernisse zu überwinden, konzentriert zu bleiben und bis zum Ziel durchzuhalten

43. "The Climb" – Miley Cyrus

Diese erhebende Ballade erinnert uns daran, dass der Weg genauso wichtig ist wie das Ziel. Mit ihrem herzlichen Text und ihrer motivierenden Melodie hält sie uns auch dann in Bewegung, wenn Herausforderungen auftauchen.

Diese inspirierende Ballade erinnert uns daran, dass Beharrlichkeit wichtiger ist als das Ergebnis. Der herzliche Text und die mitreißende Melodie motivieren uns, auch in schwierigen Zeiten weiterzumachen.

44. "Survivor" – Destiny's Child

Dieser kraftvolle Song ist eine Hymne an Stärke und Widerstandsfähigkeit und feiert die Überwindung von Widrigkeiten. Mit seinem starken Beat und seinem motivierenden Text ist er perfekt, um angesichts jeder Herausforderung entschlossen und konzentriert zu bleiben.

45. "Save a Day" – K. J. & Cunningham

Wenn Sie an einem anspruchsvollen Projekt arbeiten oder versuchen, eine knappe Frist einzuhalten, erinnert Sie "Save a Day" daran, dass auch die kleinsten Erfolge zählen. Die inspirierende Botschaft motiviert Sie, weiterzumachen, denn Sie wissen, dass Sie mit jedem Schritt dem Erfolg näher kommen.

46. "Chariots of Fire" – Vangelis

Dieses zeitlose Instrumentalstück vermittelt ein Gefühl von Entschlossenheit und Konzentration. Seine mitreißende Melodie kann Ihnen helfen, Ihre Ausdauer zu stärken, und ist somit der ideale Begleiter, wenn Sie einen zusätzlichen Schub brauchen, um weiterzumachen.

47. "Run the World (Girls)" – Beyoncé

Nein, man muss kein Mädchen sein, um diesen Song zu mögen! Als Hymne der Selbstermächtigung inspirieren die kraftvollen Beats und selbstbewussten Texte von Run the World (Girls) jeden dazu, Verantwortung zu übernehmen und weiterzumachen – unabhängig von Geschlecht oder Lebensumständen!

über Deezer

48. "Harder, Better, Faster, Stronger" – Daft Punk

Die elektronischen Tracks von Daft Punk eignen sich in der Regel hervorragend zum Hören am Arbeitsplatz. Mit seinen sich wiederholenden, roboterhaften Texten verstärkt Harder, Better, Faster, Stronger jedoch die Idee der ständigen Verbesserung!

Lesen Sie auch: Inspirierende Zitate zum Thema Teamarbeit, die Ihr Team motivieren

Songs zum Feiern von Erfolgen

Jeder Erfolg verdient einen Moment zum Feiern. Diese Songs verstärken die Freude über den Erfolg und machen Meilensteine noch unvergesslicher.

49. "Celebration" – Kool & The Gang

Dies ist eine klassische Partyhymne, die sich perfekt für große Erfolge eignet. Mit ihrer groovigen Stimmung ist sie der perfekte Track für eine festliche Atmosphäre. Verwandeln Sie jede Leistung in eine teamweite Feier!

50. "Good Life" – OneRepublic

Good Life ist ein Gute-Laune-Song, der sowohl die Reise als auch die Erfolge auf dem Weg dorthin reflektiert. Sein mitreißender Text und seine eingängige Melodie sind perfekt, um Momente des Erfolgs und der Wertschätzung zu belohnen.

51. "Best Day of My Life" – American Authors

Für unvergessliche Erfolge wird "Best Day of My Life" Ihr Team so richtig in Schwung bringen! Dieser lebhafte und energiegeladene Titel verkörpert die Freude über das Erreichen eines bedeutenden Meilensteins – eine Erinnerung daran, den Moment zu genießen und sich auf den nächsten Erfolg zu freuen.

über Deezer

52. "Happy Together" – The Turtles

Nichts geht über die Freude am gemeinsamen Erfolg. Die optimistische Botschaft von "Happy Together" unterstreicht die Freude an gemeinschaftlichen Errungenschaften und macht den Song zum perfekten Begleiter für Feierlichkeiten. Achtung: Das langsame Tempo und die Wärme des Songs könnten Ihr Team ein wenig sentimental machen!

53. "On Top of the World" – Imagine Dragons

Ein Muss für Ihre Feierlichkeiten! On Top of the World fängt das euphorische Gefühl des Erfolgs ein. Starten Sie Ihre Siegesfeier mit Stil!

54. "Squad Goals" – Work Flows von ClickUp & K. J.

Nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit im Team oder wenn Ihre Gruppe einen wichtigen Meilenstein erreicht hat, ist "Squad Goals" der perfekte Song zum Anhören. Sein energiegeladener Beat und der motivierende Text fangen den Geist der Teamarbeit und des gemeinsamen Erfolgs ein und machen ihn zu einer idealen Hymne, um gemeinsame Erfolge zu feiern.

Songs zum Auftanken und Erfrischen

Nach einem anstrengenden Tag (oder einer anstrengenden Woche!) ist es Zeit für eine Pause. Diese beruhigenden Melodien und Songs sind perfekt, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken, damit Sie für alles bereit sind, was als Nächstes kommt.

55. "Let Her Go" – Passenger

Dieser beruhigende Akustiksong hüllt Sie in eine Decke aus Besinnlichkeit und Entspannung. Die sanfte Melodie lässt Sie abschalten, als würden Sie einen faulen Nachmittag genießen, egal wie verrückt der Tag war.

56. "Someone Like You" – Adele

Adeles gefühlvolle Ballade ist der perfekte Begleiter für einen Moment der Besinnung – egal, ob Sie gerade Liebeskummer haben oder nicht! Ihre emotionale Tiefe lädt dazu ein, einen Gang herunterzuschalten und einfach nur zu atmen, was sie zu einer erstklassigen Wahl macht, wenn Sie sich selbst etwas Gutes tun möchten.

über Deezer

57. "Clocks" – Coldplay

Mit seinem beruhigenden Klavier und den nachdenklichen Texten wirkt dieser Titel wie eine Reset-Schaltfläche für Ihr Gehirn. Lassen Sie die Musik wirken, und schon bald sind Sie wieder voller Energie und bereit für alles, was als Nächstes kommt.

58. "Weightless" – Marconi Union

Sein Ambient-Meisterwerk reduziert nachweislich Ängste und ist wie ein Kurzurlaub für Ihren Geist. Ob Sie meditieren oder einfach nur an Ihrem Schreibtisch abschalten möchten – hier finden Sie Ihre persönliche Ruhezone.

59. "Come Away with Me" – Norah Jones

Dieser sanfte Jazz-Song entführt Sie aus dem Arbeitsstress in eine Welt der Ruhe. Mit seinem sanften Rhythmus und Norahs beruhigender Stimme ist er der perfekte Soundtrack für Ihre entspannte Sitzung.

60. "Free Time" – Work Flows von ClickUp & K. J.

Nach einem langen Tag voller Aufgaben und Termine ist "Free Time" der perfekte Song, um sich zu entspannen und den Kopf frei zu bekommen. Der beruhigende Beat und der sanfte Rhythmus helfen Ihnen dabei, von Produktivität in Entspannung zu wechseln, sodass Sie Ihre wohlverdiente Pause in vollen Zügen genießen können.

Lesen Sie auch: Guten-Morgen-Botschaften für die Arbeit

Rocken Sie Ihren Workflow: ClickUp für das Musikmanagement bei der Arbeit

Musik kann ein leistungsstarkes tool sein, um die Produktivität bei der Arbeit zu steigern, aber es kommt darauf an, sie bewusst einzusetzen! Sie haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass die richtigen Melodien Ihnen helfen können, sich zu konzentrieren oder Ihre Energie bei Bedarf aufrechtzuerhalten.

Aber wie können Sie Musik am Arbeitsplatz optimal nutzen? Wir haben einige Ideen.

Wenn Sie Ihre Produktivität steigern möchten, kombinieren Sie die Magie der Musik mit Tools wie ClickUp!

ClickUp bietet eine Reihe von Features, die Ihnen und Ihrem Team helfen, die Arbeit besser zu organisieren. Die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat priorisiert Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit und wählt Produktivitätsvorlagen aus, die zu Ihrem Arbeitsstil und Ihren Zielen passen.

ClickUp Brain

Holen Sie sich Songvorschläge von ClickUp Brain

Brauchen Sie ein wenig Motivation für Ihr Team? Mit ClickUp Brain, einem integrierten KI-Assistenten, können Sie motivierende Songs vorschlagen und personalisierte Nachrichten verfassen, um alle zu inspirieren. Eine unterhaltsame Möglichkeit, Musik in Ihren Workflow zu integrieren und positive Stimmung unter Ihren Kollegen zu verbreiten.

ClickUp Brain fungiert auch als Ihr KI-gestützter Projektmanager, der automatisch den Status von Projekten aktualisiert, die Kommunikation zusammenfasst und anhand der Aufgabendetails Unteraufgaben generiert.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain jeden Tag personalisierte Pläne, um sich besser zu konzentrieren

Durch die Reduzierung manueller Aktualisierungen, die Vermeidung unnötiger Meetings und die Minimierung von Routinearbeiten können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – den Fortschritt bei Ihren wichtigsten Aufgaben. Außerdem bleibt Ihnen mehr Zeit, um Ihre bevorzugten motivierenden Songs zu hören!

Vorlage für persönliche Produktivität von ClickUp

Aber Moment mal – sorgt echte Motivation nicht für echte Produktivität? Auf jeden Fall! Deshalb empfehlen wir Ihnen die Vorlage "Persönliche Produktivität" von ClickUp.

Diese Vorlage herunterladen Bleiben Sie auf Kurs und erreichen Sie Ihre Ziele mit der Vorlage "Persönliche Produktivität" von ClickUp

Mit dieser anpassbaren Vorlage können Sie Ihre Aufgaben effizient organisieren, priorisieren und nachverfolgen. Sie können wiederkehrende Erinnerungen für Pausen festlegen, um Ihre Produktivität aufrechtzuerhalten.

Mit dieser Vorlage können Sie außerdem:

Setzen Sie sich realistische Ziele und erstellen Sie einen klaren Plan, um diese zu erreichen

Eliminieren Sie Zeitfresser, um das Beste aus Ihrem Tag zu machen

Priorisieren Sie Aufgaben, um Ihre Workload effektiv zu verwalten

Bleiben Sie konzentriert und motiviert bei den wichtigsten Aufgaben

Brauchen Sie eine Pause, um neue Energie zu tanken? Wie wäre es mit einer Team-Auszeit? Bitten Sie Ihre Kollegen, die besten motivierenden Songs auszuwählen. Der Gewinner bekommt ein Mittagessen spendiert!

ClickUp Dokumente

Verwenden Sie ClickUp Docs, um gewonnene Erkenntnisse festzuhalten und Ihre Strategien für die Zukunft zu verfeinern

Sie können ClickUp Docs verwenden, um die Songs oder Ihren gesamten Fortschritt bei der Arbeit zu verfolgen. Damit können Sie ganz einfach Erkenntnisse festhalten, Ihre Produktivität reflektieren und Ihre Ziele im Blick behalten.

Ob Sie nun Erkenntnisse notieren oder Strategien anpassen – mit Dokumenten bleiben Sie organisiert und proaktiv.

Mit Features für die Zusammenarbeit wie Inline-Kommentaren, Bearbeitung in Echtzeit und @Erwähnungen kann Ihr Team Feedback und Ideen sofort austauschen – und gemeinsam die ultimative Playlist erstellen!

ClickUp Aufgaben

Durch die Integration von Dokumenten in ClickUp Aufgaben werden Ihre Überlegungen direkt mit bestimmten Projekten verknüpft. So können Sie sicherstellen, dass die gewonnenen Erkenntnisse leicht auf zukünftige Aufgaben angewendet werden können und alle Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden!

Planen, organisieren und arbeiten Sie gemeinsam an jedem Projekt mit ClickUp Aufgaben

ClickUp Tasks vereinfacht die Aufgabenverwaltung durch die Festlegung von Fristen, die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und die Überwachung des Fortschritts. Sie können größere Aufgaben auch in kleinere, überschaubare Teilaufgaben aufteilen, über Aufgabenkommentare zusammenarbeiten und Aktionselemente zuweisen, um den Arbeitsablauf zu optimieren.

Erstellen Sie zusätzlich benutzerdefinierte Workflows mit Features wie benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und Abhängigkeiten. Diese Organisationsebene hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben, ohne sich zu überlasten, und sorgt für eine klare Übersicht über laufende Projekte und Verantwortlichkeiten.

Es geht darum, die Balance zu halten – schließlich kann ein motiviertes Team sich auf seine Arbeit konzentrieren und gleichzeitig seine Freizeit genießen.

ClickUp Chatten

Zentralisieren Sie Ihre Nachrichten, Kommentare und Anhänge an einem Ort für eine bessere Zusammenarbeit mit ClickUp Chat

Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten suchen, alle auf Kurs zu halten, probieren Sie ClickUp Chat für die schnelle Kommunikation im Team aus. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich in Echtzeit ohne unnötige Meetings zu verbinden, wodurch die Zusammenarbeit reibungsloser und effizienter wird.

📮 ClickUp Insight: Während 60 % der Arbeitnehmer innerhalb von 10 Minuten auf Instant Messages antworten, benötigen 15 % mehr als 2 Stunden, um zu antworten. Diese Mischung aus blitzschnellen Antworten und verzögerten Reaktionen kann zu Kommunikationslücken führen und die Zusammenarbeit verlangsamen. Mit ClickUp befinden sich alle Ihre Nachrichten, Aufgaben und Updates an einem Ort, sodass keine Unterhaltung in der Schwebe bleibt und alle synchronisiert bleiben, egal wie schnell oder langsam sie antworten.

Apropos Pausen: Vergessen Sie nicht, Musikmomente in Ihren Tagesablauf einzubauen!

ClickUp Kalender Ansicht

Nutzen Sie die Kalender-Ansicht von ClickUp, um Musikpausen zu planen, damit Sie bei Bedarf neue Energie tanken können. Ob als Muntermacher am Nachmittag oder als Jam-Session am Vormittag – Sie können ganz einfach Erinnerungen einrichten, um Musik zu einem festen Bestandteil Ihres Tagesablaufs zu machen.

Weisen Sie Ihren Aufgaben mit der Kalender-Ansicht von ClickUp bestimmte Zeitfenster zu

Sie können auch die Pomodoro-Technik ausprobieren , bei der Sie in konzentrierten 25-Minuten-Intervallen arbeiten, gefolgt von einer 5-minütigen Pause. Diese Methode steigert die Konzentration, minimiert Ablenkungen und schafft ein Gefühl der Dringlichkeit, Aufgaben innerhalb einer festgelegten Zeit abzuschließen.

Durch die Kombination von Tools zur Steigerung der Produktivität mit Musik können Sie Ihr Team motivieren und mit Energie versorgen und gleichzeitig eine produktive Denkweise fördern.

Die richtige Balance zwischen Konzentration, Zusammenarbeit und Motivation kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, insbesondere wenn Sie versuchen, bei der Arbeit von zu Hause aus produktiv zu bleiben!

Bleiben Sie motiviert mit der richtigen Musik und ClickUp

Produktivität muss nicht kompliziert sein. Um Ihre beste Arbeit zu leisten, brauchen Sie nur einen Space ohne Ablenkungen, motivierende Musik, die Ihnen hilft, sich zu konzentrieren, und ein Tool, das Sie organisiert hält.

Die bewährte Fähigkeit von Musik, Energie zu verleihen oder zu beruhigen, kombiniert mit dem Aufgabenmanagement von ClickUp, kann Ihnen und Ihrem Team helfen, effizienter zu arbeiten und dabei ein gutes Gefühl zu haben.

Nutzen Sie die stimmungsaufhellende Kraft motivierender Songs und ClickUp, um eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die die Produktivität steigert und eine gesündere Work-Life-Balance unterstützt.

ClickUp kann kostenlos getestet werden, also worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erreichen Sie mehr, während Sie Spaß dabei haben!