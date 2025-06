über 25 der besten Gemini-KI-Prompts zur Verbesserung der Produktivität

Erik Brynjolfsson und seine Kollegen von der Stanford University und dem MIT führten ein faszinierendes Experiment mit 5.000 Kundensupport-Mitarbeitern eines großen Unternehmens durch. Sie verglichen Mitarbeiter, die ohne KI arbeiteten, mit denen, die KI-Tools einsetzten, um festzustellen, ob sich die Produktivität unterschied. Und was kam dabei heraus?

Agenten, die KI einsetzen, bearbeiteten 13,8 % mehr Anfragen pro Stunde

Die Arbeitsqualität verbesserte sich leicht um 1,3 % in Bezug auf die erfolgreiche Problemlösung

Noch interessanter: Kunden konnten nicht erkennen, ob die Agenten KI einsetzten oder nicht!

KI fungierte auch als Ausgleichsfaktor, indem sie weniger erfahrenen Agenten zu besseren Leistungen verhalf und die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter verkürzte. Die Beherrschung von KI-Tools kann die Effizienz deutlich verbessern und komplexe Aufgaben vereinfachen.

Betrachten Sie diesen Leitfaden also als Crashkurs zur Nutzung von KI für mehr Produktivität – er deckt alles ab, von den besten Gemini-Prompts bis hin zu leistungsstarken alternativen Tools. Wir schlagen Ihnen auch leistungsstärkere KI-Tools vor, die Sie ausprobieren können – solche, die keine langwierigen, mühsamen Eingaben erfordern, da sie bereits über den erforderlichen Kontext verfügen! 🧠

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Google Gemini AI ist ein fortschrittliches multimodales Sprachmodell, das mit Schlussfolgerungsfunktionen integriert ist und anpassungsfähige Lösungen für verschiedene Anwendungen ermöglicht

Man muss detaillierte und kontextbezogene Eingabeaufforderungen schreiben, damit Gemini für Google die Abfragen der Benutzer beantworten kann

Prompts sind strukturierte Eingaben, die einem KI-Modell gegeben werden, um dessen Antworten zu steuern

Zu den Einschränkungen von Gemini AI gehören gelegentliche Ungenauigkeiten, potenzielle Halluzinationen, begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und Herausforderungen bei der effizienten Bearbeitung komplexer Aufgaben

ClickUp Brain ist ein KI-gestützter Assistent, der die Produktivität durch die Automatisierung von Aufgaben, die Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse und maßgeschneiderte Lösungen für Projektmanagement und Zusammenarbeit verbessert

Gemini KI verstehen

über Gemini

Gemini ist die fortschrittlichste KI-Modellfamilie von Google, die in zwei großen Releases bedeutende Weiterentwicklungen erfahren hat. Das erste Gemini 1.0 (Dezember 2023) legte den Grundstein, während Gemini 2.0 (Dezember 2024) einen Wandel hin zu mehr agentenbasierten KI-Fähigkeiten markierte.

Kernentwicklung von Gemini

Gemini hat sich seit seinem ersten multimodalen Verständnis erheblich weiterentwickelt und verfügt nun über erweiterte Funktionen. Während Gemini 1. 0 sich auf die Verarbeitung verschiedener Modalitäten konzentrierte – Text, Code, Audio, Bild und Video –, legt Gemini 2. 0 den Schwerpunkt auf autonomes Handeln und Entscheidungsfindung, wodurch seine allgemeine Intelligenz verbessert wird.

Trotz dieser Fortschritte behält Gemini seine dreistufige Modellstruktur bei: Ultra für höchste Leistung, Pro für einen ausgewogenen Ansatz und Nano für die Optimierung für Mobilgeräte.

👀 Wussten Sie schon? Der Begriff "Künstliche Intelligenz" wurde 1956 auf einer Dartmouth-Konferenz geprägt.

Bemerkenswerte neue Features in Gemini für Google

Mit der umfassenden Recherche von Gemini können Sie komplexe Themen erkunden und detaillierte Berichte erstellen. Der KI-Assistent hat mit Project Astra den Dialog, die Tool-Nutzung und den Speicher verbessert.

Dann gibt es noch Project Mariner, mit dem Sie über einen browserbasierten KI-Agenten nahtlos mit Webinhalten interagieren können. Für Entwickler ist Jules eine bahnbrechende Neuerung – ein KI-gestützter Coding-Assistent, der sich in GitHub integrieren lässt, um Workflows zu optimieren.

Die Gaming-Integration von Gemini hebt das Gameplay auf die nächste Stufe, indem KI-Agenten bereitgestellt werden, die Interaktionen in Echtzeit analysieren, verstehen und unterstützen.

Praktische Anwendungen für Benutzer

Gemini wurde entwickelt, um Benutzeranfragen nahtlos über verschiedene Tools, Apps und Dienste hinweg zu bearbeiten, egal ob Sie mobil oder im Web unterwegs sind.

Sie können über die Gemini-App (ehemals Bard) darauf zugreifen, die über optimierte Chat-Features verfügt. Sie lässt sich nahtlos in Google Workspace integrieren, einschließlich Suche, Karten und Lens, und sorgt so für ein besser vernetztes Erlebnis.

Sie können die Funktionen von Gemini auf Mobilgeräten über Pixel-Geräte nutzen. Für erweiterten Zugriff können Entwickler über Google AI Studio und Vertex AI auf Gemini für Google zugreifen. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von maßgeschneiderten Unternehmenslösungen mit Anpassungsoptionen für spezifische Anforderungen.

Die besten Gemini-KI-Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Um die genauesten Antworten von Gemini zu erhalten, formulieren Sie Ihre Eingabeaufforderungen klar und detailliert. Wenn Sie Code oder Inhalte generieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Anweisungen spezifische und relevante Schlüsselwörter und genügend Kontext enthalten.

Um Fehler oder Halluzinationen zu vermeiden, teilen Sie längere Anweisungen in separate Prompts auf.

Hier sind über 25 der besten Gemini-Prompts, die Ihnen den Einstieg erleichtern!

1. Brainstorming für Blog-Beiträge

Überwinden Sie Schreibblockaden, indem Sie Ideen für Inhalte generieren.

Aufforderung: "Gib mir 10 Ideen für Blogbeiträge zum Thema [Thema], die für eine [Zielgruppe] interessant und ansprechend sind. "

über Gemini

2. Produktbeschreibungen schreiben

Erstellen Sie überzeugende Produktbeschreibungen für Marketing- und Vertriebszwecke.

Prompt: "Schreiben Sie drei prägnante und überzeugende Produktbeschreibungen für [Produktname], in denen Sie [Schlüssel-Feature 1] und [Schlüssel-Feature 2] hervorheben. "

über Gemini

3. Erstellen Sie Bildunterschriften für soziale Medien

Schreiben Sie originelle und ansprechende Social-Media-Bildunterschriften, um Ihre digitale Präsenz zu verbessern.

Aufgabe: "Entwerfen Sie fünf kreative Social-Media-Bildunterschriften für die Einführung eines [Produkts/einer Dienstleistung], wobei Sie sich auf [den wichtigsten Vorteil] konzentrieren und relevante Hashtags verwenden. "

über Gemini

4. Schreiben Sie vorhandene Inhalte um

Verbessern Sie vorhandene Inhalte auf der Grundlage von Feedback und Vorschlägen Ihres Teams.

Aufgabe: "Schreiben Sie diesen Artikel/Text [Link] in einem prägnanteren und überzeugenderen Ton für eine [bestimmte Plattform] (z. B. LinkedIn, Twitter) um. "

über Gemini

5. Schreiben Sie lange Inhalte

Geben Sie Gemini detaillierte Anweisungen und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten einen Blogbeitrag.

Aufforderung: "Schreiben Sie einen fesselnden Blogbeitrag über [Thema] in maximal 500 Wörtern, mit dem Einzelziel [Zielgruppe]. "

über Gemini

6. Erstellen Sie Schlagzeilen

Identifizieren Sie die Anforderungen an Ihre Inhalte und finden Sie eingängige und aufmerksamkeitsstarke Überschriften.

Impuls: "Erstellen Sie 10 einzigartige und aufmerksamkeitsstarke Überschriften für einen Artikel zum Thema [Thema]. "

über Gemini

7. Betreffzeilen für E-Mails schreiben

Erstellen Sie E-Mail-Betreffzeilen, die wahrscheinlich geöffnet werden.

Aufforderung: "Erstellen Sie fünf überzeugende Betreffzeilen für E-Mails für eine Marketingkampagne zur Bewerbung [Produkt/Dienstleistung]. "

über Ge m ini

8. Erstellen Sie Inhalte für Fragen und Antworten

Erstellen Sie hilfreiche FAQ-Bereiche für Ihre Website oder Ihre Kundensupport-Materialien.

Prompt: "Generieren Sie fünf häufig gestellte Fragen, die Kunden zu [Produkt/Dienstleistung] haben könnten, und geben Sie prägnante und informative Antworten. "

über Gemini

9. Schließen Sie Ihre Website ab

Erstellen Sie überzeugende Website-Texte, die Ihre Markenbotschaft effektiv vermitteln.

Aufforderung: "Schreiben Sie eine prägnante und informative "Über uns"-Seite für ein [Unternehmen], die [die wichtigsten Werte und die Mission] hervorhebt. "

über Gemini

10. Begeistern Sie Ihr Publikum

Werden Sie kreativ mit Google Gemini und schreiben Sie einzigartige CTAs.

Aufforderung: "Erstellen Sie drei starke Handlungsaufforderungen für einen [Inhaltstyp] zum Thema [Thema], der sich an [Zielgruppe] richtet. "

über Gemini

11. Planen Sie Projektzeitpläne

Halten Sie Termine ein und vermeiden Sie chaotische Zeitpläne mit Google Gemini.

Aufforderung: "Erstellen Sie eine Zeitleiste für [Projektname] mit [Nummer] wichtigen Meilensteinen und Fristen. "

über Gemini

12. Kommunikation und Zusammenarbeit

Versprechen Sie Ihrem Team produktive Meetings und kommen Sie nie wieder zu spät!

Aufgabe: "Verfassen Sie eine kurze Anleitung für [Aufgabe] für neue Mitarbeiter. "

über Gemini

13. Beseitigen Sie Unbeholfenheit

Fördern Sie den Teamzusammenhalt und verbessern Sie die Dynamik Ihrer Meetings mit kreativen Ideen von Gemini für Google.

Aufgabe: "Schreiben Sie 10 kreative Aktivitäten für [Aufgabe] für das Team [Abteilungsname]. "

über Gemini

14. Brainstorming für Geschäftsideen

Ebnen Sie den Weg für unternehmerisches Denken und identifizieren Sie neue Möglichkeiten für Ihren Erfolg.

Aufforderung: "Erstellen Sie eine Liste mit 10 potenziellen Geschäftsideen im Zusammenhang mit [Branche/Zinsen]. "

über Gemini

15. Verbessern Sie die Kommunikation mit Kunden

Verbessern Sie den Kundenservice und bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen auf – mit ausgefeilten und dennoch einfühlsamen Antworten.

Prompt: "Entwerfen Sie eine Kundendienstantwort an [Kundenname] bezüglich [Reihenfolge Nummer]. Entschuldigen Sie sich für das [Problem] und teilen Sie mit, dass wir [beschreiben Sie, was Sie zur Lösung des Problems unternehmen] sind. Behalten Sie einen [Tonfall] bei. "

über Gemini

16. Lösen Sie Probleme am Arbeitsplatz

Beziehen Sie Ihr Team in die gemeinsame Problemlösung ein.

Aufforderung: "Erstellen Sie eine Liste mit fünf möglichen Lösungen für [Problem] in unserem [Team/unserer Abteilung]. "

über Gemini

17. Bauen Sie eine gute Beziehung zwischen den Teams auf

Befreien Sie sich von Langeweile bei der Arbeit und verbessern Sie die Arbeitsmoral Ihres Teams mit kreativen Lösungen von Gemini.

Aufforderung: "Brainstorming zu fünf kreativen Lösungen zur Verbesserung von [Problem] innerhalb der [Abteilung/des Teams]. "

über Gemini

18. Verbessern Sie Arbeitsprozesse

Identifizieren Sie Engpässe, bleiben Sie organisiert und standardisieren Sie sowohl tägliche Abläufe als auch langfristige Arbeitsprozesse.

Aufgabe: "Erstellen Sie eine Checkliste für [Aufgabe], um Konsistenz zu gewährleisten und Fehler zu minimieren. "

über Gemini

19. Fördern Sie die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter

Identifizieren Sie wertvolle Lernressourcen und greifen Sie darauf zu. Fordern Sie Gemini auf, eine aktualisierte Liste der richtigen Materialien in Ihrem Fachgebiet oder Interessengebiet abzurufen.

Aufforderung: "Erstellen Sie eine Liste mit fünf Ressourcen (Bücher, Artikel, Podcasts), die mir helfen können, meine [Fähigkeit] zu verbessern. "*

über Gemini

Lesen Sie auch: Die besten Prompt-Engineering-Tools für generative KI

20. Schreiben Sie Skripte

Entwickeln Sie kreative Story-Ideen und experimentieren Sie mit verschiedenen Filmgenres.

Impuls: "Verfassen Sie ein kurzes Drehbuch für eine [Art von Szene] für einen [Filmgenre]. "

über Gemini

21. Zeichen erstellen

Erschaffen Sie reichhaltige und fesselnde Zeichen für Ihre fiktiven Welten. Sie können so tief in die Details gehen, wie Sie möchten, und ihnen starke Persönlichkeiten, einzigartige körperliche Eigenschaften und interessante Geschichten oder Macken verleihen.

Aufgabe: "Erstellen Sie fünf einzigartige Namen und Hintergrundgeschichten für [Roman-Genre/Beschreibung]. "

über Gemini

22. Songtexte schreiben

Holen Sie sich Unterstützung beim Songwriting und entdecken Sie verschiedene Musikstile.

🧠Fun Fact: Neben Gemini für Google gibt es Tools wie AIVA und Boomy, mit denen jeder schnell Songs erstellen kann. AIVA ist zwar für die Komposition von Musik beliebt, kann aber auch passende Songtexte vorschlagen. Boomy generiert sowohl Musik als auch Songtexte im bevorzugten Genre und Stil der Benutzer.

Impuls: "Schreiben Sie einen Songtext im Stil von [Künstler] über [Thema]. "

über Gemini

23. Erstellen Sie ein Moodboard

Visualisieren und verfeinern Sie Ihre Designkonzepte mit Hilfe der KI, die anhand von Milliarden von Datenpunkten trainiert wurde.

Aufforderung: "Erstellen Sie ein Moodboard für ein [Designprojekt] mit Schwerpunkt auf [Farbpalette/Stil]. "

über Gemini

24. Gedichte verfassen

Wer sagt, dass Poesie auf den menschlichen Ausdruck beschränkt ist? Mit KI können Sie verschiedene poetische Stile und kreative Ausdrucksformen erkunden (auch wenn die Qualität der Ergebnisse möglicherweise nicht mit menschlichen Versen vergleichbar ist und KI standardmäßig eher zu einem bestimmten Reimschema neigt).

Impuls: "Verfassen Sie ein kurzes Gedicht über [Thema] im Stil von [Dichter]. "

über Gemini

25. Schreiben Sie Kurzgeschichten

Überwinden Sie Schreibblockaden und beginnen Sie, Kurzgeschichten zu schreiben.

Impuls: "Entwickeln Sie fünf einzigartige Ideen für eine Kurzgeschichte zum Thema [Thema]. "

über Gemini

26. Erstellen Sie Werbetexte

Schreiben Sie ansprechende Werbetexte, die Ihre Zielgruppe ansprechen. Denken Sie daran, dass Sie diese möglicherweise optimieren und verfeinern müssen, um klischeehafte KI-Phrasen und umständliche Sätze zu entfernen.

Aufforderung: "Schreiben Sie [Nummer] überzeugende Werbetexte für [Produkt/Dienstleistung] mit dem Einzelziel [Zielgruppe]. Konzentrieren Sie sich auf [Schlüsselvorteil/Alleinstellungsmerkmal]. "

über Gemini

Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für Designer

27. Informationen übersetzen

Greifen Sie ohne Sprachbarrieren auf Informationen und Ressourcen zu. Die Verwendung von Gemini für Übersetzungen kann für internationale Geschäfte, Reisen, Bildung, persönliche Entwicklung und die Entwicklung von Gemeinschaften hilfreich sein.

Aufforderung: "Übersetzen Sie diesen Text [Text] in [Sprache]. "

über Gemini

28. Stellen Sie eine Frage

Wenn Sie als Benutzer wissen möchten, wie Sie KI eine Frage stellen können, geben Sie diese in eine Eingabeaufforderung wie im Beispiel ein.

Impuls: "Formulieren Sie eine konkrete Frage, um eine präzise Antwort zu erhalten."

Beispiel: " Wie wird man Prompt Engineer ?"

über Gemini

29. Code schreiben

Gemini AI kann anhand Ihrer Anweisungen Code-Schnipsel, Funktionen, Programme oder sogar Anwendungen erstellen.

Aufforderung: "Schreiben Sie einen Code in [Sprache] für [Thema]. "

über Gemini

30. Essays erstellen

Geben Sie spezifische Details zu der Art von Aufsätzen ein, die Sie von Gemini AI benötigen, und sehen Sie zu, wie diese geschrieben werden. Wir haben das Programm gebeten, einen Aufsatz zum Konzept der Gedankenkette zu erstellen!

Aufgabe: "Schreiben Sie einen Aufsatz über [Thema] innerhalb von [Wortlimit]. Achten Sie darauf, [spezifische und relevante Schlüsselwörter] zu verwenden. "

Beispiel: "Schreiben Sie einen Aufsatz über Chain-of-Thought-Prompting mit maximal 700 Wörtern. Achten Sie darauf, relevante Schlüsselwörter wie "großes Sprachmodell" und "Chain-of-Thought-Prompting" einzubauen. "

über Gemini

🧠 Fun Fact: Google hat sein fortschrittliches KI-Modell "Gemini" genannt, um die Dualität seiner Fähigkeiten zu symbolisieren: die Kombination von Sprachverarbeitung und logischem Denken. Dies spiegelt die übergeordneten Ziele des Gemini-KI-Systems wider, das hochzuverlässige und effiziente Erkenntnisse liefern und gleichzeitig die Flexibilität zwischen verschiedenen Anwendungen gewährleisten soll. Der Name leitet sich auch von der Dualität des Sternbilds Zwillinge ab, das für Anpassungsfähigkeit und das Zusammenführen verschiedener Technologien zur Verbesserung der Benutzererfahrung steht.

Warum ist es so wichtig, Prompts zu beherrschen?

Sie müssen die Kunst des Schreibens von Prompts verstehen, um zu lernen, wie Sie Google Gemini KI verwenden können. Sie beeinflussen die Qualität der Antworten, die Sie vom KI-Modell erhalten.

Ein Prompt ist die Eingabe oder Anweisung, die Sie einem Sprachmodell geben, um eine bestimmte Antwort zu generieren. Er fungiert als Abfrage oder Ausgangspunkt und leitet die KI hinsichtlich der erwarteten Ausgabe. Sie können einen Prompt in Form einer Frage, einer Aussage oder eines Beispiels stellen. Darüber hinaus prägen ihre Qualität und Klarheit die Antwort der KI erheblich.

Ein Reddit-Benutzer erklärt, warum das Design von Prompts wichtig für Ihre Interaktion mit einem KI-Modell ist:

KI ist sehr gut darin, Anweisungen zu befolgen und Beispiele zu replizieren. Je spezifischer und gründlicher Ihre Eingabeaufforderungen und Beispiele sind, desto näher kommt das Ergebnis Ihren Zielen. Zum Beispiel "Schreibe eine Geschichte" im Vergleich zu "Schreibe eine epische High-Fantasy-Novelle im Stil von JRR Tolkien, aber mit den folgenden Spezies anstelle von Elfen, Zwergen, Menschen und Hobbits.

Schlüsselmerkmale einer Aufforderung

Hier sind die wesentlichen Merkmale einer gut strukturierten Anregung:

Abfrage eingeben : Geben Sie die Informationen oder den Befehl für Gemini ein. Beispiel: "Schreiben Sie fünf grundlegende Best Practices für die Verwendung von Gemini. "

Kontext bereitstellen : Geben Sie Hintergrundinformationen oder spezifische Details, um das Modell anzuleiten. Beispiel: "Fassen Sie diesen Absatz in 100 Wörtern zusammen. "

Seien Sie konkret: Erläutern Sie das gewünschte Format, den Stil oder den Ton der Antwort. Beispiel: "Schreiben Sie einen ansprechenden und unterhaltsamen Blogbeitrag über Multitasking. "

Anpassen: Passen Sie Aufforderungen an, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, und machen Sie sie vielseitig für unterschiedliche Anwendungsfälle. Beispiel: "Optimieren Sie den unten angehängten Text für einen Universitätsstudenten und geben Sie positives und negatives Feedback zur aktuellen Version. "

Sehen Sie sich diese kurze Erklärung an, um die Kunst des Promptings zu meistern!

Vorteile der Verwendung von KI-Prompts

Die Verwendung von KI-Vorlagen für Prompts oder die Erstellung eigener Vorlagen kann Ihre Erfahrung mit Gemini erheblich verbessern. So funktioniert es:

Erstellen Sie effektive Prompts , um relevante, hochwertige Ergebnisse zu erzielen

Sparen Sie Zeit mit gut strukturierten Gemini-KI-Prompts und klaren Anweisungen

Wecken Sie Ihre Kreativität mit Anregungen, die Sie zu neuen Ideen, Handlungen und Konzepten inspirieren

Bewältigen Sie vielfältige Aufgaben mit informativen, hochwertigen Prompts, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind

Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten zum Verfassen von Impulsen , während Sie verschiedene Themen und Perspektiven erkunden

Überwinden Sie Schreibblöcke, indem Sie KI Ideen generieren lassen und Möglichkeiten erkunden

Sehen wir uns nun an, wie wir Gemini mit diesen Prompts für uns arbeiten lassen können!

Lesen Sie auch: Beispiele, Techniken und praktische Anwendungen für Prompt Engineering

Einschränkungen bei der Verwendung von Gemini

Gemini ist ein hilfreiches Tool für die Ausführung mehrerer Funktionen. Bevor Sie sich jedoch blind darauf verlassen, sollten Sie diese Schwächen des KI-Modells beachten:

Während Gemini Advanced (kostenpflichtige Version) Datensicherheit verspricht, fehlt der kostenlosen Version eine End-to-End-Verschlüsselung

Das KI-Modell kann Informationen halluzinieren und Antworten generieren, die möglicherweise einer Überprüfung bedürfen

Sofern Sie nicht sehr klare Anweisungen für Gemini schreiben, werden die Antworten nicht den Zweck erfüllen

Sie müssen komplexe Aufgaben in mehrere separate Prompts aufteilen, um genaue Antworten von Gemini zu erhalten. Dieser Prozess kann zeitaufwändig sein

Die eingeschränkten Anpassungsmöglichkeiten des Tools erlauben es Benutzern nicht, es an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen

Gemini-Integrationen sind auf Google Workspace limitiert

Ein Benutzer von Google Gemini AI auf G2 sagt

Die Argumentation hinter den Ergebnissen von Gemini kann unklar sein, was es schwierig macht, die Genauigkeit zu überprüfen und potenzielle Verzerrungen zu minimieren. Diese Undurchsichtigkeit kann insbesondere für Benutzer, die mit sensiblen Informationen umgehen, beunruhigend sein.

Gemini-Alternativen zum Ausprobieren

Warum sich von den Einschränkungen der KI-Tools von Gemini einschränken lassen? Nutzen Sie ClickUp Brain – Ihren umfassenden KI-gestützten Assistenten!

ClickUp Brain verbindet alle Ihre Aufgaben, Dokumente und das Wissen Ihres Teams innerhalb von ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Verwalten Sie jetzt alle Ihre Projekte auf einer einzigen Plattform – ohne zwischen mehreren Anwendungen wechseln zu müssen. Das Beste daran? ClickUp ist nicht nur mit Google Workspace kompatibel. Integrieren Sie es in über 1000 Apps, die Sie täglich nutzen.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Teamkommunikation in erster Linie auf E-Mails und Chats. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihres Arbeitstages damit, zwischen diesen Tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, werden Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammengeführt – ergänzt durch integrierte KI.

So behebt ClickUp Brain einige der Limits von Gemini:

Maßnahmen zur Datensicherheit

Während die kostenlose Version von Gemini keine End-to-End-Verschlüsselung bietet, gewährleistet ClickUp Brain den Datenschutz, indem vertrauliche, geschäftskritische Informationen innerhalb der sicheren Grenzen Ihres Workspace gespeichert werden. So bleibt die Sicherheit sensibler Geschäftsdaten gewährleistet.

Fehlerfreie Ergebnisse

Während Google Gemini AI Daten halluzinieren oder ungenaue Informationen liefern kann, ruft der AI Knowledge Manager von ClickUp Brain kontextbezogene Daten aus Ihrem Workspace ab. Durch die Verankerung der Antworten in verifizierten internen Informationen wird die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass irreführende Ergebnisse generiert werden.

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Was wäre aber, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain an Ihrer Seite gehört das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie einfach die Frage in Ihrem Workspace, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

💡Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Sie alles im Internet recherchieren. Finden Sie Hotels, suchen Sie Restaurants, planen Sie Ihren Urlaub und vieles mehr – ganz einfach per Fingertipp.

Impuls: "Können Sie mir Restaurants empfehlen, in denen man in New York gut Sushi essen kann?"

Mit ClickUp Brain können Sie alles im Internet suchen

Einfaches Auffordern

Im Gegensatz zu Gemini, das für effektive Antworten sehr detaillierte und präzise Eingabeaufforderungen erfordert, verfügt ClickUp Brain über eine intuitive Benutzeroberfläche und eine dialogorientierte KI, die allgemeine Abfragen im Kontext Ihrer Projekte versteht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer übermäßig komplexen Eingabeaufforderungsentwicklung.

Verzichten Sie mit ClickUp Brain auf übermäßig komplizierte Prompts

Komplexe Aufgabenbewältigung

Mit Gemini kann es zeitaufwändig sein, komplexe Aufgaben in mehrere Prompts aufzuteilen. ClickUp Brain konsolidiert solche Workflows, indem es integrierte Lösungen innerhalb eines einheitlichen Arbeitsbereichs bietet, sodass Benutzer mehrstufige Prozesse bearbeiten können, ohne mehrere separate Prompts jonglieren zu müssen.

Erledigen Sie Ihre Arbeit schneller mit einer einzigen Eingabeaufforderung mit ClickUp Brain

Benutzerdefinierte Anpassung und Flexibilität

Die begrenzten Anpassungsmöglichkeiten in Gemini schränken seine Anpassungsfähigkeit für bestimmte Anwendungsfälle ein. Im Gegensatz dazu ermöglichen die Skalierbarkeit und die umfangreichen Integrationsmöglichkeiten von ClickUp Brain den Benutzern, KI-Tools genau auf ihre Rollen und Branchen zuzuschneiden, was es zu einer vielseitigeren Lösung für die Produktivität macht.

ClickUp Brain ist in Dokumente integriert und ermöglicht so die gemeinsame Bearbeitung

💡Profi-Tipp: Passen Sie Workflows an die Bedürfnisse Ihres Teams an, indem Sie Vorlagen für verschiedene Projekte, Aufgaben oder Initiativen einrichten. Im Gegensatz zu Gemini, das nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bietet, können Sie mit ClickUp Brain die Plattform genau an Ihre Anforderungen anpassen und so Ihre Produktivität steigern.

Neben der Lösung der Probleme, die bei Gemini auftreten können, erweist sich ClickUp Brain dank seiner Fähigkeit, sich in Ihren Workspace zu integrieren und alle Informationen aufzunehmen, auch für verschiedene andere Aufgaben als nützlich.

Das können Sie damit erreichen:

KI-Projektmanager : Automatisiert Routineaufgaben wie Fortschrittsberichte und Team-Updates, sodass Sie sich auf strategische Initiativen konzentrieren können

AI Writer: Hilft bei der Erstellung hochwertiger Inhalte, die auf Ihre spezifische Rolle zugeschnitten sind, und verbessert so die Kommunikation und Dokumentation

Verwenden Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und mehr zu optimieren

Bessere Zusammenarbeit : Erleichtert die Abstimmung zwischen Teams durch eine zentrale Informationsquelle

Skalierbarkeit : Unterstützt über 100 Tools für verschiedene Arten von Arbeit, sodass es an unterschiedliche berufliche Anforderungen angepasst und mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann

Zusammenfassen: Navigiert zu einem bestimmten Meeting oder Thread, um Informationen zusammenzufassen und Schlüsselpunkte entsprechend Ihren Anforderungen hervorzuheben

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Informationen zusammenzufassen und wichtige Punkte innerhalb weniger Minuten hervorzuheben

Es hat unsere Produktivität zweifellos vereinfacht, und das ist zum großen Teil den verschiedenen Integrationen und ClickApps zu verdanken, die ClickUp bietet. Die Automatisierungen, die uns das Leben erleichtern und es uns ermöglichen, uns auf die eigentlichen Projekte zu konzentrieren, sind für uns und das gesamte Unternehmen von großem Nutzen.

Lesen Sie auch: Die beste Schreibassistenz-Software mit KI

Nutzen Sie die Produktivität mit ClickUp

Während Tools wie Google Gemini wertvolle Features bieten, zeichnet sich ClickUp Brain durch die Beseitigung häufiger Einschränkungen und beispiellose Anpassungsmöglichkeiten aus.

Gemini lässt sich nahtlos in Google Workspace für aufgabenspezifische Anfragen integrieren, aber ClickUp verbindet sich nicht nur mit Google, sondern auch mit einer Vielzahl anderer Tools. Darüber hinaus kann ClickUp Brain Informationen unabhängig analysieren und Antworten ohne komplexe Eingabeaufforderungen liefern.

Sind Sie bereit für intelligentere und effizientere KI-Workflows? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!