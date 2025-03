Wie man Marketingziele und -ziele festlegt (+ Beispiele)

Eine durchschnittliche Organisation gibt 7,7 % ihres Jahresumsatzes für Marketing aus, findet Natürlich erwarten Führungskräfte und Investoren eine Rendite für diese Investition. Zu diesem Zweck legen sie klare und genau definierte Marketingziele fest, die erreicht werden müssen. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie mit den richtigen tools und Techniken dasselbe für sich selbst erreichen können. , um Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Marketingaktivitäten für das Jahr zu helfen. Diese anfängerfreundliche Vorlage hilft Ihnen, alles von Zielen bis hin zu Aktivitäten und Ergebnissen an einem Ort zu dokumentieren. ### 3. Setzen Sie sich SMART-Ziele Setzen Sie sich Ihre Marketingziele in Form von SMART-Zielen. Machen Sie sie auch für das Team sichtbar. ClickUp Goals ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun. Legen Sie Ihre Marketingziele als Schlüsselergebnisse mit numerischen, monetären, wahr/falsch oder Aufgaben-Einzelzielen fest. Ordnen Sie sie in Ordnern und verwenden Sie die Fortschrittsübersicht, um eine Ansicht Ihres aktuellen Status in einem einzigen Fenster zu erhalten. Ermutigen Sie die Mitglieder Ihres Teams, sich Ziele als Teil ihrer KPIs zu eigen zu machen. ClickUp Goals to set, track, and achieve your marketing objectives

📖 Bonus-Lesestoff: Beispiele für /href/ https://clickup.com/blog/marketing-okrs// Marketing-OKRs /%href/ für das Geschäft. ### 4. Fortschritt nachverfolgen Verwenden Sie undefined umfassende Dashboards für Ihre Marketingziele einrichten. Mit /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/ können Sie anpassbare Widgets für alle Schlüsselindikatoren einrichten, die Sie nachverfolgen.

Sie können auch mühelos externe Quellen wie Customer Relationship Management (CRM), Verkaufstools, Social-Media-Management-Tools usw. integrieren, um ein vollständiges Bild zu erstellen. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-118.png ClickUp Dashboards /%img/ Berichterstellung in Echtzeit für alle Marketingziele

Sie können einfach mit der Vorlage für den ClickUp-Marketingbericht unter https://clickup.com/templates/marketing-report-kkmvq-6103968 beginnen. Oder Sie erstellen Ihr eigenes, vielseitiges Dashboard für Ihre Bedürfnisse. 📖 Bonuslektüre: undefined ## Erreichen Sie Ihre Marketingziele mit ClickUp Die Zeiten, in denen man ein Produkt entwickeln konnte und die Kunden schon kamen, sind lange vorbei. Ob es sich um das Orangensaftregal im Supermarkt oder um Buchhaltungssoftware handelt, es gibt Dutzende, wenn nicht Hunderte von Produkten in jeder Kategorie.

Da sich die Produkte kaum voneinander unterscheiden, spielt das Marketing (Positionierung, Botschaften, Zielgruppenansprache usw.) eine wichtige Rolle für den Erfolg des Produkts. Damit das Marketing effektiv ist, benötigen Sie einen strategischen Ansatz, der mit den richtigen Zielen beginnt. Die Einstellung messbarer Marketingziele ist nur der Anfang. Von dort aus benötigen Sie ein leistungsstarkes Tool, um Einzelziele festzulegen, Fortschritte zu verfolgen, Anpassungen vorzunehmen und auf Kurs zu bleiben. undefined ist als solches Tool konzipiert. /href/ http://www.clickup.com ClickUp /%href/ ist eine leistungsstarke Software für das Projektmanagement, die digitale Marketingkampagnen, Inhalte, Zusammenarbeit in Echtzeit, undefined , Berichterstellung und vieles mehr. Optimieren Sie Ihre Marketingaktivitäten digital. /href/ https://clickup.com/signup Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos /%href/ .