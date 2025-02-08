So fügen Sie einem Video ein Voice-Over hinzu, um die Interaktion zu verbessern

Kennen Sie das Geheimnis hinter ansprechenden Inhalten? Ob lehrreiche Tutorials oder appetitliche Food-Vlogs – das Hinzufügen einer dynamischen Audio-Erzählung zu Videomaterial macht es für Zuschauer so attraktiv.

Allerdings ist es nicht immer möglich, Audio oder Ihre Stimme während der Dreharbeiten aufzunehmen. Hintergrundgeräusche, verpasste Einsätze oder einfach nur ein leerer Kopf können es schwierig machen, den perfekten Ton einzufangen.

Mit Voice-overs können Sie komplexe Details verdeutlichen oder Ideen erklären, die mit Bildern allein nicht ganz zu vermitteln sind, und so Ihre Video-Inhalte für Ihr Publikum zugänglicher machen.

Sind Sie bereit zu erfahren, wie Sie einem Videotrack ein Voice-Over hinzufügen können? Legen wir los – keine Sorge, es ist einfacher, als es aussieht!

Bonus? Probieren Sie ClickUp Clips aus, die einfachste Möglichkeit, ein Video mit Voice-Over aufzunehmen!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier finden Sie eine kurze Übersicht darüber, wie Sie ein Voice-Over zu Ihrer Videodatei hinzufügen können: Voice-Overs werten Video-Inhalte auf, indem sie für mehr Klarheit und Persönlichkeit sorgen

Um einem Video ein Voice-Over hinzuzufügen, befolgen Sie diese einfachen Schritte : Wählen Sie eine Vorlage, nehmen Sie Ihr Voice-Over auf oder laden Sie es hoch, bearbeiten Sie das Timing, passen Sie Ihr Video an Ihre Marke an, geben Sie Ihr Video frei und bitten Sie um Feedback

Einschränkungen beim Hinzufügen eines Voice-Overs : Häufige Herausforderungen sind Redundanz, schlechte Audioqualität, roboterhafte Sprachausgabe, Budgetbeschränkungen und Probleme mit der Barrierefreiheit

Erstellen Sie ansprechende Videos mit ClickUp : ClickUp löst diese Herausforderungen mit Tools wie ClickUp Clips für nahtlose Sprachaufnahmen und Freigabe sowie ClickUp Brain für automatische Transkription und Ressourcenorganisation : ClickUp löst diese Herausforderungen mit Tools wie ClickUp Clips für nahtlose Sprachaufnahmen und Freigabe sowie ClickUp Brain für automatische Transkription und Ressourcenorganisation

Wie fügt man einem Video einen Voice-Over hinzu?

Das Hinzufügen eines Voice-overs zu einem Video ist einfacher als Sie vielleicht denken und eine großartige Möglichkeit, Ihre Inhalte ansprechender und informativer zu gestalten. Befolgen Sie diese Schritte, um mit nur wenigen Klicks ein professionelles Video mit einem hochwertigen Voice-over zu erstellen:

1. Wählen Sie Ihre Video-Vorlage aus

Wählen Sie zunächst eine Vorlage, die zum Zweck Ihres Videos passt. Ob Tutorial, Produktdemo oder Erklärvideo – Vorlagen bieten Ihnen eine solide Grundlage und sparen Zeit. Suchen Sie nach Vorlagen, die für Ihre Art von Inhalten entwickelt wurden, damit alles reibungslos fließt.

💡 Profi-Tipp: Das Einbetten von Videos auf einer Landing Page kann die Konversionsrate um bis zu 86 % steigern. Hier finden Sie eine hervorragende Anleitung zur Erstellung wirkungsvoller Produktvideos.

Entdecken Sie die Kategorie "Beliebt" in Ihrem Video-Erstellungstool, um zu sehen, welche Vorlagen andere Ersteller lieben.

via Animoto

💡 Profi-Tipp: Studien zeigen, dass Menschen mehr Informationen aus Videos als aus Texten behalten. Lernen Sie mit dieser Tutorial-Video-Software, wie Sie hochwertige Video-Tutorials erstellen.

2. Nehmen Sie Ihr Voice-over auf

Sobald Ihre Vorlage fertig ist, können Sie Ihr eigenes Voice-Over hinzufügen. Navigieren Sie zum Abschnitt "Audio", klicken Sie auf das Mikrofonsymbol und wählen Sie, ob Sie direkt aufnehmen oder eine zuvor aufgenommene Audiospur hochladen möchten.

Verwenden Sie einen ruhigen Space und ein hochwertiges Mikrofon, um klare Ergebnisse zu erzielen, und beginnen Sie mit der Aufnahme.

✍🏻 Notiz: Bereiten Sie vorab ein Skript vor, damit Ihr Voice-over prägnant und gut getaktet ist. Dies kann einen großen Einfluss darauf haben, wie Ihr Publikum Ihre Botschaft aufnimmt.

3. Bearbeiten Sie Ihre Voice-Overs

Passen Sie nach der Aufnahme Ihren Ton an das Video an. Schneiden Sie Anfang und Ende zu, passen Sie den Ton an das Bildmaterial an und entfernen Sie unnötige Pausen. Bei den meisten Videoprogrammen können Sie Audioclips per Drag & Drop auf die Zeitleiste ziehen, um die Synchronisierung zu vereinfachen.

Außerdem können lange Aufnahmen in kleinere Segmente unterteilt werden, um sie besser zu kontrollieren und einfacher bearbeiten zu können.

💡 Profi-Tipp: Die Auswahl der besten Bildschirmaufzeichnungssoftware für Windows kann überwältigend sein, aber konzentrieren Sie sich auf Tools, mit denen Sie Aufnahmen mühelos aufnehmen, bearbeiten und freigeben können.

4. Benutzerdefinierte Videos

Nachdem Sie Ihr Voice-over fertiggestellt haben, personalisieren Sie Ihr Video, damit es Ihren Stil oder Ihre Marke widerspiegelt. Fügen Sie Textüberlagerungen, Übergänge, Musik oder Soundeffekte hinzu, um die Gesamtpräsentation zu verbessern.

🤝 Freundliche Erinnerung: Wenn Sie sich zu schüchtern fühlen, Ihre eigene Stimme aufzunehmen, können Sie auch ein KI-Voice-Over-Tool verwenden.

💡 Profi-Tipp: Videos sind im Marketing nicht mehr optional, die meisten Unternehmen nutzen sie, um ihre Produkte zu bewerben. Integrieren Sie Videomarketing in Ihre Strategie, um wettbewerbsfähig zu bleiben und mit Ihrem Publikum in Verbindung zu bleiben.

5. Video freigeben

Wenn Sie mit dem Endergebnis zufrieden sind, teilen Sie es mit Ihrem Publikum! Sie können Ihr Video direkt in soziale Medien exportieren, per E-Mail an Ihre Mailingliste senden oder auf mehrere Plattformen herunterladen.

💡 Quick Hack: Holen Sie sich vor der Veröffentlichung Feedback von Kollegen oder Freunden mithilfe der integrierten Kommentarfunktionen. Ein frischer Blick kann Details erkennen, die Ihnen vielleicht entgangen sind.

Limits beim Hinzufügen eines Voice-Overs zu einem Video

Voice-Overs können zwar die Wirkung eines Videos steigern, aber Sie sollten einige Einschränkungen beachten:

Risiko der Redundanz : Wenn das Voice-over lediglich wiederholt, was in den Bildern bereits klar zu sehen ist, kann es unnötig wirken. Ein Beispiel: Die Erzählung "Der Hund rennt" über Aufnahmen eines rennenden Hundes hat keinen zusätzlichen Wert und kann die Zuschauer sogar frustrieren

Die Audioqualität entscheidet : Ein gutes Mikrofon und ein ruhiger Aufnahmeraum sind unverzichtbar. Eine schlechte Audioqualität – Hintergrundgeräusche, dumpfer Klang oder schwankende Lautstärke – kann ein professionelles Video amateurhaft wirken lassen

Klang kann roboterhaft wirken : Wenn dem Voice-Over Emotionen oder Flow fehlen, kann es von der Botschaft ablenken. Jemand ohne Erfahrung klingt möglicherweise monoton oder unbeholfen

Budget- und Zeitbeschränkungen : Ein professionelles Voice-Over kann erhebliche Ressourcen erfordern. Die Beauftragung eines Sprechers, die Anmietung von Aufnahmegeräten oder sogar das Verfassen und Bearbeiten eines Skripts kosten Zeit und Geld. Für kleinere Projekte kann dies übertrieben erscheinen

Barrierefreiheit: Voice-overs verbessern die Verständlichkeit für die meisten Zuschauer, reichen jedoch für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen möglicherweise nicht aus. Ohne Untertitel oder Transkripte könnte Ihr Video einen Teil Ihres Publikums ausschließen

🧠 Wussten Sie schon: Die weltweite Voice-over-Branche hat einen Wert von 4,4 Milliarden US-Dollar, wobei animierte Videos 33 % der weltweiten Videowerbung ausmachen. Dabei machen allein Animationen mit einer Länge von weniger als 20 Minuten über die Hälfte der Nachfrage nach Voice-over-Arbeiten aus.

🔗 Lesen Sie auch: Die 15 besten Erklärvideo-Softwareprogramme

Erstellen Sie ansprechende Videos mit ClickUp

Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind Voice-over-Videos unglaublich vielseitig – sie eignen sich perfekt für alles, von Animationen bis hin zu Dokumentationen und darüber hinaus. Die Erstellung dieser Videos erfordert jedoch etwas Planung.

In dieser Phase ist ClickUp ideal! Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform, die Projektmanagement und Videoerstellung kombiniert und die Erstellung ansprechender und professioneller Videos vereinfacht.

ClickUp Clips

Erinnern Sie sich an die Einschränkungen, die wir zuvor besprochen haben? Schlechte Audioqualität, Probleme mit der Barrierefreiheit und das Feedback-Management können die Erstellung von Videos erschweren. ClickUp löst diese Probleme nahtlos:

Keine verpassten Rückmeldungen : Mit : Mit ClickUp Clips werden Rückmeldungen aufgezeichnet und in Aufgaben zentralisiert. Sie müssen nicht mehr E-Mails durchforsten oder mehrere Tools jonglieren, um mit Bearbeitungen und Vorschlägen Schritt zu halten

Vereinfachte Aufnahme: Vergessen Sie Probleme mit nicht synchronisiertem Ton oder umständlichen Tools. Mit Clips können Sie in einem Schritt aufnehmen, freigeben und Aufgaben zuweisen, wodurch unnötiges Hin- und Herwechseln entfällt.

Nehmen Sie Videos im Handumdrehen auf und sorgen Sie mit ClickUp Clips für hohe Video- und Audioqualität

Möchten Sie eine Designänderung hervorheben oder ein Projekt-Update erklären? Sie können Ihre Aufzeichnung sogar in eine umsetzbare Aufgabe umwandeln, um die Kommunikation klar und effizient zu gestalten.

Außerdem ist es gleichzeitig der perfekte kostenlose Bildschirmrekorder ohne Wasserzeichen, der Ihren Videos ein authentisches Aussehen verleiht.

💡 Profi-Tipp: Videobasierte Schulungen steigern die Merkfähigkeit auf 95 %, verglichen mit nur 10 % bei Text. Nutzen Sie diesen ClickUp-Leitfaden, um die richtige Schulungsvideo-Software auszuwählen und Ihre Materialien in ansprechende, unvergessliche Lernerlebnisse zu verwandeln.

Nach der Aufnahme können diese Videoclips sofort für Ihr Team freigegeben werden. Denn ClickUp legt großen Wert auf Kommunikation. Hier ein direktes Beispiel:

ClickUp 🤝🏻 Lids ⚠ Herausforderung: Lids, eine globale Einzelhandelsmarke mit Niederlassungen in acht Ländern, stand bei der Bewältigung seiner rasanten Expansion vor Herausforderungen. Unvernetzte Tools wie Tabellenkalkulationen, E-Mails und Trello führten zu Ineffizienzen, übermäßigen Kommunikationsschleifen und Wissenslücken, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verließen. ✅ Die Lösung von ClickUp: Lids entschied sich nach der Evaluierung von Alternativen wie Monday.com für ClickUp, da das Unternehmen von dem personalisierten und beratenden Ansatz beeindruckt war. Mit ClickUp erhielten die Teams eine einzige Plattform für die Zusammenarbeit, die Nachverfolgung von Projektzeitleisten und die Vereinfachung der Kommunikation. Von der Verwaltung von Angeboten für den Ladenbau bis hin zu Updates von Lieferanten und Fotos zum Fortschritt – alles geschieht nun an einem Ort, was das Leben für das wachsende Team erheblich vereinfacht. ✨ Auswirkung: ClickUp hat die Arbeitsweise von Lids verändert. Über 135 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen nutzen die Plattform, um ihre Aufgaben effizient zu verwalten.

ClickUp Brain

ClickUp Brain verbessert den Prozess der Videoerstellung, indem es Ihre Ressourcen organisiert und optimiert. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Erstellung von Voice-overs haben, hilft es Ihnen auch dabei, schnell ein Skript zu entwerfen. Darüber hinaus transkribiert es Clips automatisch, sodass Ihre Aufnahmen durchsuchbar und zugänglich sind.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, Ihr Team gibt eine Abfrage ein. ClickUp sorgt dafür, dass der relevante Clip mit der exakten Antwort angezeigt wird, sodass keine Zeit mit der Suche nach Informationen verschwendet wird.

Überprüfen Sie Ihre Sprachskripte, erstellen Sie Zusammenfassungen und bitten Sie ClickUp Brain um Vorschläge

Als Bonus hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, Wettbewerbsrecherchen zusammenzustellen, Skripte zu entwerfen und Referenzen in einem zentralen hub zu organisieren. Es ist auch eine großartige Transkriptionssoftware, mit der Sie produktiver arbeiten können.

🔗 Lesen Sie auch: Die 10 besten KI-Video-Zusammenfassungen, mit denen Sie wertvolle Zeit sparen

ClickUp Aufgaben

Bei der Verwaltung von Videoprojekten glänzen die Aufgabenmanagement-Features von ClickUp. Jeder Teil des Produktionsprozesses – Drehbuch, Aufnahme, Bearbeitung – ist zentralisiert. Mit ClickUp Aufgaben können Sie:

Visualisieren Sie Beziehungen zwischen Aufgaben und legen Sie Abhängigkeiten fest, um reibungslose Workflows zu gewährleisten

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit einer übersichtlichen Zeitleiste für Aufgaben im Zusammenhang mit Voice-overs

Planen Sie Aufgaben wie die Vorbereitung des Skripts, die Aufnahme des Voice-overs und die Synchronisierung des Audios, um Ressourcen effektiv zuzuweisen und Verzögerungen zu vermeiden

Mit ClickUp Aufgaben erhalten Sie eine 360-Grad-Ansicht aller Ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit Voice-Overs, einschließlich Fristen und Mitarbeitern

Um die Verwendung zu veranschaulichen: Wenn Sie ein Erklärvideo mit vielen Voice-Overs produzieren, können Sie Aufgabenabhängigkeiten festlegen, um sicherzustellen, dass das Skript vor Beginn der Aufnahme fertiggestellt ist. So vermeiden Sie Verzögerungen und halten das Projekt im Zeitplan.

💡 Hack: Bevor Sie mit der Produktion eines Videos beginnen, sollten Sie Ihre Ziele klar definieren. ClickUp Goals hilft Ihnen dabei, diese Ziele in SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden) zu übersetzen.

🔗 Lesen Sie auch: Die 10 besten KI-Transkriptionstools zum Ausprobieren

ClickUp sorgt dafür, dass Ihre Stimme (im Hintergrund) gehört wird

Wie wir bei Lids gesehen haben, ist ClickUp mehr als nur ein weiteres Tool, um selbst komplexeste Workflows zu vereinfachen.

Wenn es um Voice-Overs und die Erstellung von Videos geht, ist Clips genau das Richtige für Sie. Aber das ist erst der Anfang – ClickUp hilft Ihnen auch dabei, die Kommunikation zu optimieren, Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen und Ihren Workflow an einem Ort zu organisieren. Es geht darum, Ihrem Team die Tools an die Hand zu geben, mit denen es sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.

ClickUp ist das Herzstück unseres Geschäfts – unsere Management-Plattform der Wahl. Wir haben unsere gesamte Zusammenarbeit und Berichterstellung in einem System zusammengefasst, sodass unser Team vollständige Sichtbarkeit über unsere Arbeit hat und wir unseren Clients genau zeigen können, was wir für ihr Geschäft tun.

ClickUp ist das Herzstück unseres Geschäfts – unsere Management-Plattform der Wahl. Wir haben unsere gesamte Zusammenarbeit und Berichterstellung in einem System zusammengefasst, sodass unser Team vollständige Sichtbarkeit über unsere Arbeit hat und wir unseren Clients genau zeigen können, was wir für ihr Geschäft tun.

Sind Sie bereit, Ihre Projekte auf die nächste Stufe zu heben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und machen Sie Ihre Arbeit einfacher, schneller und effektiver.