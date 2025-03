Die besten Beautiful.ai-Alternativen für ausgefeilte Präsentationen

Was macht eine großartige Präsentation aus? Hochwertige Grafiken? Eine fesselnde Geschichte? Beautiful.ai, ein KI-gestützter Präsentationsersteller, vereinfacht die Erstellung von Folien mit Drag-and-Drop-Tools und KI-generierten Layouts. Aber es gibt einen Haken: Für die 14-tägige kostenlose Testversion ist eine Kreditkarte erforderlich, und Abonnements sind teuer. Voreingestellte Designs schränken die Kreativität ein. * Die benutzerdefinierte Anpassung ist im Vergleich zu anderen Tools unzureichend

Die gute Nachricht? Es gibt bessere Alternativen auf dem Markt, die flexibler sind, intelligentere KI-Vorschläge machen und eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichen. Dieser Leitfaden behandelt die besten KI-gestützten Präsentationstools, mit denen Sie wie ein Profi gestalten, anpassen und präsentieren können. Los geht's! 🚀

##Hier ist eine kurze Übersicht über die besten Alternativen zu Beautiful.ai: * *Wonderslide: (Am besten für die Erstellung von Unternehmenspräsentationen mit Markendesigns) ✅ *Slides (Am besten für die Erstellung interaktiver Entwicklerpräsentationen) ✅ *Keynote (Am besten für die Gestaltung eleganter Geschäftsberichte oder -vorschläge) ✅ *Canva (Am besten für die schnelle Erstellung visueller Inhalte) ✅ *Slidebean (Am besten für die Erstellung von Präsentationen für Start-ups) ✅ zu Beautiful.ai, die den Komfort von Drag-and-Drop-Funktionen bieten, Ihnen bei der Erstellung beeindruckender visueller Darstellungen helfen und Ihre Marke auf den Punkt bringen.

ClickUp ist, die Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer Plattform vereint – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation. Sie passt sich verschiedenen Branchen und Anforderungen an, von der Verwaltung kleiner persönlicher Aufgaben bis hin zur Überwachung komplexer Geschäftsabläufe. Ganz gleich, ob Sie ein Team leiten, Projekte verwalten oder ansprechende Präsentationen erstellen – ClickUp optimiert Workflows, steigert die Effizienz und hilft Ihnen, organisiert zu bleiben. 🦾

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss26-2.png ClickUp Whiteboards Schöne KI-Alternativen https://clickup.com/features/whiteboards Testen Sie ClickUp Whiteboards kostenlos /%cta/ Mit ermöglicht es Ihnen, professionelle Präsentationen mühelos zu organisieren und zu gestalten. Diese anpassbare Vorlage hilft Ihnen, Ihre Ideen zu strukturieren, Fortschritte zu verfolgen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten. 🌟 Das werden Sie daran lieben: Erstellen Sie von Anfang an eine klare Präsentationsstruktur Nutzen Sie die Feedback-Mechanismen, um Meinungen vor der endgültigen Präsentation einzuholen * Verfolgen Sie alle Aufgaben, die mit der Präsentation zusammenhängen, in einem zentralen Space

ist eine überzeugende Alternative zu Das Tool bietet außerdem erweiterte Funktionen zur Bearbeitung, professionelle Präsentationsvorlagen, Multimedia-Integration und KI-Tools, die Ihnen bei der Anordnung und Animation von Inhalten helfen. Die Funktionen zur Zusammenarbeit ermöglichen es Teams, Geschäftsvorschläge in Echtzeit zu entwerfen. #### Die besten Features von Prezi Erstellen Sie bewegungsbasierte Designs, um Präsentationen interaktiv und ansprechend zu gestalten. Integration mit Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Slack Nutzen Sie die Unterstützung durch KI für automatisierte Vorschläge für Layouts und Animationen. #### *Limits von Prezi

verwandeln Sie Ihre Präsentationen in interaktive Erlebnisse durch Echtzeit-Umfragen, Quizze, Wortwolken und Q&A-Sitzungen. Im Gegensatz zu Beautiful.ai, das sich auf die Automatisierung des Foliendesigns konzentriert, legt Mentimeter den Schwerpunkt auf Interaktivität. Daher eignet es sich für Pädagogen, Organisatoren von Veranstaltungen und Geschäftsleute, die die aktive Teilnahme während Präsentationen fördern möchten. #### Mentimeter beste Features * Führen Sie Live-Umfragen während Präsentationen durch, um Echtzeit-Feedback des Publikums zu sammeln

Visualisieren Sie die Eingaben des Publikums sofort mit dynamischen Wortwolken. Entwerfen Sie Quizze, um Präsentationen ansprechend und lehrreich zu gestalten. #### *Mentimeter-Einschränkungen Das kostenlose Konto ist auf zwei Fragen und fünf Quizze pro Präsentation limitiert. Weniger Optionen zur Designanpassung im Vergleich zu Beautiful.ai und anderen. #### *Mentimeter-Preise Free forever Basic: 17,99 $/Monat pro Benutzer

Pro : 24,99 $/Monat pro Benutzer *Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise #### Mentimeter Bewertungen und Rezensionen G2: 4,7/5 (600+ Rezensionen) *Capterra: 4,4/5 (90+ Rezensionen) ### 13. Xtensio (Am besten für die Erstellung von Geschäftsdokumenten und Präsentationen geeignet)

via Xtensio ist eine webbasierte Plattform, die es Teams ermöglicht, interaktive Dokumente, Präsentationen und Seiten zu erstellen, zu verwalten und freizugeben, und sich damit als vielseitige Alternative zu Beautiful.ai positioniert