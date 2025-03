Wie man Microsoft Teams Kanban Board für einen besseren Workflow nutzt

Effizientes Projektmanagement ist mehr als nur die Nachverfolgung von Aufgaben – es geht darum, eine nahtlose Zusammenarbeit, klare Verantwortlichkeiten und kontinuierliche Verbesserungen sicherzustellen. Stellen Sie sich zum Beispiel ein Software-Team vor, das mehrere Projekte für Clients gleichzeitig bearbeitet. Der Projektmanager beschließt, ✅ Die visuelle Nachverfolgung von Aufgaben reduziert Verwirrung ✅ Der Workload wird gleichmäßig auf die Mitglieder des Teams verteilt ✅ Termine werden konsequenter eingehalten Klingt das nach etwas, das Ihr Team gebrauchen könnte? In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Kanban-Board in Microsoft Teams einrichten und optimieren können, um das Aufgabenmanagement, die Zusammenarbeit und die Effizienz zu verbessern.

Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Sichtbarkeit (Privat oder Öffentlich) und klicken Sie auf Projekt erstellen ### 3. Kanban-Board konfigurieren Sobald sich Ihr Projekt in Azure DevOps befindet, ist es an der Zeit, Ihr Kanban-Board zu konfigurieren. Gehen Sie im linken Menü Ihres Projekts zur Registerkarte "Boards" Wählen Sie "Kanban", um auf das Standard-Board zuzugreifen

Passen Sie die Spalten Ihrer Kanban-Karten an den Workflow Ihres Teams an (zum Beispiel Rückstand, In Bearbeitung und Erledigt) über Klicken Sie oben im Kanal auf die Registerkarte "+" Suchen Sie im Verzeichnis der Apps nach Azure DevOps und klicken Sie auf "Hinzufügen" /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-823.png Fügen Sie den Azure DevOps-Connector zu Microsoft Teams hinzu /%img/ über /href/

Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neues Arbeitselement, um Aufgaben, Fehler oder Benutzerberichte zu erstellen /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-825.png Neues Arbeitselement /%img/ Weisen Sie diese Aufgaben den Mitgliedern des Teams zu, legen Sie Fristen fest und fügen Sie relevante Details hinzu über /href/ https://azure.microsoft.com/en-us/products/devops Azure DevOps /%href/ Aufgaben per Drag-and-Drop zwischen den Spalten verschieben, während sie bearbeitet werden

Diese Schritte stellen sicher, dass jede spezifische Aufgabe effektiv verfolgt und verwaltet wird. ### 6. Fortschritt verfolgen und zusammenarbeiten Nachdem das Board nun eingerichtet ist, können Sie den Fortschritt Ihres Teams überwachen und direkt in MS Teams zusammenarbeiten. Verwenden Sie die Registerkarte "Boards" in Teams, um den aktuellen Status Ihrer Aufgaben anzuzeigen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Richten Sie Benachrichtigungen für Aufgabenaktualisierungen ein, indem Sie den Azure DevOps-Bot in Teams konfigurieren. * Fügen Sie Kommentare oder Anhänge zu einzelnen Aufgaben hinzu, um die Zusammenarbeit zu verbessern

Jetzt ist Ihr Kanban Board eingerichtet und voll funktionsfähig. Sie können sein Potenzial auch durch die Integration anderer Tools aus dem Microsoft-Ökosystem, wie SharePoint und Power Automate, maximieren. Erweiterte Features sind im Free-Plan nicht verfügbar, aber Sie können dennoch einige wichtige erweiterte Tools verwenden, um Ihren Workflow kontinuierlich zu verbessern. 👀 Wussten Sie schon: Während Kanban als Fertigungssystem bei Toyota entstand, undefined die Prinzipien für die Wissensarbeit angepasst hat, insbesondere in der Softwareentwicklung und im IT-Betrieb.

Keine Zeiterfassung: Im Gegensatz zu den meisten anderen Kanban-Tools bietet Microsoft Teams keine integrierten Tools zur Zeiterfassung, was es schwieriger macht, den Zeitaufwand für Aufgaben zu messen. Integrationsabhängigkeiten: Bestimmte Integrationen, wie Azure Boards, erfordern eine zugehörige Azure DevOps-Organisation. Dies ist möglicherweise nicht ideal für Teams, die noch keine DevOps-Tools verwenden. Kein Abhängigkeitsmanagement: Kanban-Boards in Teams unterstützen keine Aufgabenabhängigkeiten. Das bedeutet, dass Sie Aufgaben, die in einer bestimmten Reihenfolge abgeschlossen werden müssen, nicht einfach verknüpfen können, was bei komplexen Projekten von entscheidender Bedeutung sein kann. Lesen Sie auch: /href/ https://clickup.com/blog/scrumban// Scrumban-Methodik: Implementierung mit Beispielen und Vorlagen /%href/ ## Erstellen Sie ein Kanban Board mit ClickUp

Sind diese Limits bei der Erstellung von Kanban-Boards in Microsoft Teams ein K.o.-Kriterium? Dann wird es Sie freuen zu hören, dass es eine Lösung gibt, die diese Hindernisse direkt angeht: /href/ http://clickup.com ClickUp /%href/ . Es ist die App für alles bei der Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, intelligenter und schneller zu arbeiten.

Die Ansicht "Board" von ClickUp unter ### Richten Sie Ihren Workspace in ClickUp ein. Erstellen Sie zunächst einen Workspace, der auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist. Melden Sie sich bei ClickUp an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto. Erstellen Sie einen neuen Space, indem Sie auf die Schaltfläche + Neuer Space klicken, und benennen Sie ihn entsprechend Ihrem Projekt oder Team. * Fügen Sie Mitglieder Ihres Teams zum Workspace hinzu, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen aus dem Vorlagen-Center aus. Wählen Sie die Vorlage undefined . Sie vereinfacht das Projektmanagement mit benutzerdefinierten Workflows, Abhängigkeiten von Aufgaben, Beschreibungen der Priorität und Tools zur Automatisierung, um Aufgaben zu optimieren /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-830.png ClickUp Kanban Board Template https://app.clickup.com/signup?template=t-102451754&department=pmo&\_gl=1\*1hvwn6a\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzgzMDU5MDMuQ2owS0NRaUE0LXk4QmhDM0FSSXNBSG1qQ19ITVlfdWFZLTFXQXhXZkkwTkdCVXdRRGY5UXlKa3hkRjNGY3NjTnFLMmh1S0ZVWEp4RjVoSWFBcjNHRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MzAxNTkwNzE4LjE3MzIwODg3NzUuMTYyNzUzMzQ0Ni4xNzM2OTM0NjYzLjE3MzY5MzQ2NzU.

Fügen Sie Spalten hinzu, die Ihre Phasen des Workflows widerspiegeln, z. B. Rückstand, In Bearbeitung und Fertiggestellt /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-828.png ClickUp Kanban Board: Microsoft Teams Kanban Board /%img/ Passen Sie jedes einzelne Detail Ihres Kanban-Boards mit ClickUp an * undefined für Aufgaben und weisen Sie ihnen Prioritätsstufen, Tags und Fristen zu. Mit ClickUp haben Sie die vollständige Kontrolle über das Erscheinungsbild Ihres Boards, mit Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung von Aufgabenfeldern und sogar zur Integration externer Tools – alles Dinge, mit denen Microsoft Teams zu kämpfen hat. ### Aufgaben zuweisen und automatisieren Weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben mit nur wenigen Klicks zu.

Öffnen Sie eine beliebige Karte mit Aufgaben und weisen Sie die Verantwortung über das Feld "Mitarbeiter" zu. * Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und Benachrichtigungen mit /href/ https://clickup.com/features/automations ClickUp Automatisierungen /%href/ und sparen Sie Zeit und Aufwand Organisieren Sie Ihre Daten in großen Mengen mit ClickUp Automatisierungen. Im Gegensatz zu Teams bietet ClickUp robuste Automatisierungsoptionen, um manuelle Arbeit zu minimieren. ### Zusammenarbeit und Überwachung des Fortschritts Kommunikation und Nachverfolgung sind in ClickUp mühelos.

Fügen Sie Kommentare, Anhänge und Checklisten zu einzelnen Karten hinzu, um alles an einem Ort zu haben /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-829.png ClickUp Dashboard: Microsoft Teams Kanban-Board /%img/ Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden, indem Sie den Fortschritt mit ClickUp überwachen * Verwenden Sie integrierte Ansichten wie sollte mehr können als nur Aufgaben zu organisieren – es sollte die Arbeit optimieren, Engpässe beseitigen und die Effizienz steigern. Microsoft Teams bietet zwar ein grundlegendes Setup, aber die Limits bei der Automatisierung, Berichterstellung und Anpassung können Ihr Team ausbremsen. /href/ https://clickup.com/blog/kanban-alternatives// ClickUp ist eine hervorragende Alternative zu Kanban-Boards /%href/ in Microsoft Teams und bringt es auf die nächste Stufe mit:

Sie können auch die /href/ https://clickup.com/templates/agile-project-management-t-38584401 ClickUp Agile Project Management Template /%href/ erkunden. Sie optimiert agile Workflows mit anpassbaren Boards, Tools für die Planung von Sprints und Abhängigkeiten von Aufgaben /cta/https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Agile-Project-Management-Template.png ClickUp Vorlage für agiles Projektmanagement https://app.clickup.com/signup?template=t-38584401&department=pmo&\_gl=1\*roqbgj\ _gcl_aw*R0NMLjE3MzgzMDU5MDMuQ2owS0NRaUE0LXk4QmhDM0FSSXNBSG1qQ19ITVlfdWFZLTFXQXhXZkkwTkdCVXdRRGY5UXlKa3hkRjNGY3NjTnFLMmh1S0ZVWEp4RjVoSWFBcjNHRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MzAxNTkwNzE4LjE3MzIwODg3NzUuMTYyNzUzMzQ0Ni4xNzM2OTM0NjYzLjE3MzY5MzQ2NzU.Diese Vorlage herunterladen /%cta/Klicken Sie auf "Vorlage verwenden", um eine Vorlage direkt in Ihren Arbeitsbereich zu importieren. Diese Vorlagen sparen Zeit beim Setup und sind mit Spalten, Aufgabenkarten und Workflows vorkonfiguriert. *📮ClickUp Insight: undefined riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Erkenntnisse über das Geschäft im digitalen Rauschen verloren. Mit undefined müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick! Sehen Sie sich alle in benutzerdefinierten Dashboards an.### Passen Sie Ihr Kanban Board benutzerdefiniert an

