Unternehmensweite Zusammenarbeit: Definition, Strategien und Tools

Große Projekte sind chaotisch. Bei vielen beweglichen Teilen kann die Nachverfolgung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Terminen schnell zu einem Chaos werden.

Hier kommt das Enterprise Collaboration-System ins Spiel – nicht nur als weiteres Modewort aus der Geschäftswelt, sondern als entscheidender Faktor zwischen chaotischem Durcheinander und koordiniertem Erfolg. Wenn es richtig eingesetzt wird, verwandelt es verstreuten Aufwand in optimierte Workflows und "Wo ist diese Datei?" wird zu "Hier ist, was Sie brauchen. " ✨

Entdecken Sie die Zusammenarbeit in Unternehmen, warum sie heute wichtiger denn je ist und wie Sie sie effektiv umsetzen können.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Enterprise Collaboration optimiert die Teamarbeit mit Tools für Kommunikation, Aufgabenverwaltung und Freigabe von Dokumenten

Interne Zusammenarbeit verbessert die Kommunikation innerhalb des Unternehmens, externe Zusammenarbeit verbindet Sie mit Lieferanten, Clients und Partnern

Zusammenarbeit führt zu schnelleren Entscheidungen, reibungsloseren Workflows und weniger Kommunikationsaufwand

Zu den häufigsten Herausforderungen zählen mangelnde Strategien, Widerstände gegen Veränderungen und schlechte Governance

Erfolg erfordert klare Ziele, die richtigen tools, Teamschulungen und die Nachverfolgung von Fortschritten

Wählen Sie Plattformen wie ClickUp , die sich in bestehende Systeme integrieren lassen und wichtige Features bieten

Schulen Sie Teams in technischen Fähigkeiten und der praktischen Anwendung, um Vertrauen zu schaffen

Messen Sie den Fortschritt durch Nachverfolgung der Aufgabenbearbeitung und Sammeln von Feedback

Der Aufbau einer Kultur der Zusammenarbeit erfordert die Lösung von Vertrauensproblemen, die Festlegung klarer Ziele und die Begleitung der Teams durch die verschiedenen Phasen

Enterprise Collaboration verstehen

Die Zusammenarbeit in Unternehmen optimiert die Teamarbeit. Sie schafft eine solide Grundlage für den Wissensaustausch zwischen lokalen und Remote-Teams, sodass Aufgaben schnell und effizient abgeschlossen und Meilensteine erreicht werden können.

Was ist Zusammenarbeit in Unternehmen?

Die Zusammenarbeit in Unternehmen zielt darauf ab, Teams, Lieferanten und Clients aufeinander abzustimmen, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen und die interne und externe Kommunikation zu verbessern. Es geht nicht nur um Tools, sondern darum, eine Kultur zu schaffen, in der Kommunikation fließt, Ideen gedeihen und alle auf die gleichen Ziele hinarbeiten.

Mit den richtigen Tools und optimierten Geschäftsprozessen wird die Zusammenarbeit im Team nahtlos, was den Informationsaustausch erleichtert und die Produktivität steigert.

Neugierig auf die besten Tools für die Zusammenarbeit im Team? Sehen Sie sich unsere Video-Zusammenfassung an:

Arten der Zusammenarbeit in Unternehmen

1. Interne Zusammenarbeit im Unternehmen

Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Kommunikation innerhalb des Unternehmens, der Aufgabenverwaltung und der Freigabe von Informationen, um die Teamarbeit und ein effizientes Projektmanagement zu fördern. Die interne Zusammenarbeit in Unternehmen nutzt Tools wie Business-Kommunikationssoftware, Action Boards und zentralisierte Dokumentenportale.

2. Externe Zusammenarbeit in Unternehmen

Sichere, dedizierte Spaces zum Freigeben von Zeitleisten, Nachverfolgen von Statusberichten und Verwalten von Assets mit externen Stellen wie Clients, Lieferanten und Partnern. Das Ziel der externen Zusammenarbeit in Unternehmen ist es, Verzögerungen und Missverständnisse zu vermeiden.

Aspekt Interne Zusammenarbeit im Unternehmen Externe Zusammenarbeit in Unternehmen Schwerpunkt Verbessern Sie die Teamarbeit und den Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens Koordination mit externen Stellen zur Erreichung gemeinsamer Ziele Teilnahmen Mitarbeiter und interne Teams Clients, Lieferanten, Partner und andere externe Stakeholder Verwendete Tools Business-Kommunikationssoftware, Action Boards, Dokumentenportale Sichere Plattformen zum Freigeben, Client-Portale, Collaboration-Suiten Eigentümerschaft von Daten Vollständig innerhalb des Unternehmens kontrolliert Gemeinsam genutzt oder zwischen internen und externen Stakeholdern ausgehandelt Vorteile Reduziert Silos, fördert Transparenz in Workflows Vermeiden Sie Missverständnisse und sorgen Sie für zeitnahe Updates

Vorteile der Zusammenarbeit in Unternehmen

Effektive Zusammenarbeit verbessert nicht nur die Teamdynamik, sondern steigert auch die Produktivität und Entscheidungsfindung.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Sie damit etwas bewegen können.

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Halten Sie alle mit Halten Sie alle mit Echtzeit-Zusammenarbeit auf dem gleichen Stand, damit Sie immer wissen, was gerade passiert, wer an was arbeitet und wie der Stand der Dinge ist

Verbesserte Teamarbeit: Verabschieden Sie sich von endlosen Meetings, um Ihr Verabschieden Sie sich von endlosen Meetings, um Ihr hochfunktionierendes Team verbunden und selbstbewusst zu halten

Weniger Kommunikationsüberlastung: Vermeiden Sie Zoom-Müdigkeit und einen überfüllten Posteingang – Collaboration-Tools sorgen für Ordnung und dafür, dass Sie nicht ständig nach Informationen suchen müssen

Erledigen Sie Aufgaben schneller: Erkennen Sie Probleme frühzeitig, damit Sie Ressourcen neu zuweisen und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können

Weiterlesen: Die 10 besten Tools für die Zusammenarbeit in Unternehmen

Die größten Herausforderungen bei der Implementierung von Collaboration im Unternehmen

Selbst mit den besten Absichten stoßen Strategien für die Zusammenarbeit in Unternehmen auf Hindernisse. Hier erfahren Sie, wie Sie diese überwinden können.

1. Keine unternehmensweite Strategie

Teams führen technische Tools oft spontan ein, beginnend mit einer To-Do-App, dann kommt eine Plattform für Notizen hinzu und so weiter. Mit der Zeit entsteht so eine Mischung aus KI-Tools für die Zusammenarbeit, die sich möglicherweise überschneiden, aber nicht gut integrieren lassen, was zu Ineffizienzen und isolierten Daten führt.

Lösung: Überprüfen Sie Ihre bestehende Technologieinfrastruktur, beseitigen Sie Redundanzen und standardisieren Sie Kooperationsprozesse.

2. Widerstand gegen Veränderungen

Haben Sie schon einmal gehört: "Ich habe keine Zeit, etwas Neues auszuprobieren"? Mitarbeiter, die den Wert eines neuen Tools oder einer neuen Methode nicht erkennen, werden sich dagegen wehren.

Lösung: Identifizieren Sie Schwachstellen und führen Sie Tools ein, die sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren lassen.

3. Mangelnde Governance

Eine der größten Herausforderungen bei der Implementierung einer effektiven Zusammenarbeit ist die Balance zwischen Flexibilität, Governance, Sicherheit und Compliance. Ein Beispiel: Die uneingeschränkte Freigabe von Dateien ohne angemessene Kontrollen kann zu Datenverletzungen führen.

Lösung: Bilden Sie ein Team aus IT-, Compliance- und Teamleitern, um Tools vorab zu prüfen. Stellen Sie eine Liste mit zugelassenen Softwareprogrammen und Richtlinien zur Anpassung bereit und planen Sie regelmäßige Audits, um die Compliance sicherzustellen.

So implementieren Sie erfolgreich eine Strategie für die Zusammenarbeit in Unternehmen

Der Erfolg der Zusammenarbeit hängt nicht nur von der Auswahl der richtigen Tools ab, sondern erfordert auch die Abstimmung der Ziele, strukturierte Prozesse und die Einbindung des Teams.

Schauen wir uns die Schritte an, mit denen Sie dies erreichen können.

1. Klare organisatorische Ziele festlegen

Bevor Sie sich mit Tools oder Prozessen befassen, sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

Welche Probleme möchten Sie lösen?

Möchten Sie die Reaktionszeiten Ihres Kundensupports verkürzen oder die Produktlieferungen beschleunigen?

Ist die Verbesserung der teamübergreifenden Effizienz in Spitzenzeiten eine Priorität?

Stützen Sie Ihre Strategie auf klare, umsetzbare Ziele. Wenn beispielsweise die Verbesserung der Einarbeitung neuer Mitarbeiter das Ziel ist, streben Sie etwas wie "Verkürzung der Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter von 3 Wochen auf 2 Wochen innerhalb des nächsten Quartals" an

Verwenden Sie ClickUp Ziele, um diese Aufgabe abzuschließen.

Mit Features wie "Aufgabenziele" können Sie Aufgaben oder Listen mit einem Ziel verknüpfen, sodass der Fortschritt automatisch aktualisiert wird, sobald Ihre Teammitglieder Aufgaben abschließen.

In ähnlicher Weise können Sie mit "Nummern-Ziele" und "Geld-Ziele" Ziele wie "5 E-Mails zur Produktaktion in einer Woche erstellen" oder "50.000 € Umsatz in diesem Monat erzielen" nachverfolgen

Fügen Sie Ihren ClickUp-Zielen einzigartige Beschreibungen hinzu, um den Kontext zu verdeutlichen

Für einfachere Aufgaben, wie z. B. die Überprüfung, ob Schlüsselaktionen erledigt sind, sorgen "Ja/Nein-Ziele" dafür, dass nichts vergessen wird. Sie können kurze Umfragen oder Interviews mit Ihren Teams oder Clients durchführen, um gemeinsame Schwachstellen aufzudecken und entsprechende Ziele zu definieren.

Wir mussten sicherstellen, dass unsere internen Prozesse für den Erfolg gerüstet waren. ClickUp wurde uns empfohlen – die Preise waren großartig, die Informationsbeschaffung entsprach genau unseren Anforderungen und es schien eine Plattform zu sein, die mit dem Unternehmen wachsen kann.

Wir mussten sicherstellen, dass unsere internen Prozesse für den Erfolg gerüstet waren. ClickUp wurde uns empfohlen – die Preise waren großartig, die Informationen entsprachen genau unseren Anforderungen und es schien eine Plattform zu sein, die mit dem Unternehmen wachsen kann.

2. Wählen Sie die richtige Software für die Zusammenarbeit in Unternehmen

Die von Ihnen gewählte Technologie kann über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Strategie für die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen entscheiden.

Nutzen Sie diese Tipps für Ihren Erfolg: 🎯

✅ Wählen Sie eine Plattform für die Zusammenarbeit in Unternehmen, die zu den Zielen, Workflows und der Skalierbarkeit Ihres Unternehmens passt, um sich für den Erfolg zu rüsten.

✅ Suchen Sie nach Tools, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen, mobilen Zugriff bieten und wichtige Features wie Zeiterfassung, Kalender-Synchronisierung und Cloud-Speicher enthalten.

✅ Wechseln Sie zu fortschrittlichen E-Mail-Alternativen für die Geschäftskommunikation, wie Videokonferenzen und Tools zum Freigeben des Bildschirms, um die Kommunikation klarer und effektiver zu gestalten

✅ Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Ideen in einem Space zu erstellen, zu organisieren und umzusetzen. Sie sind direkt mit Ihren Aufgaben, Dokumenten und Chats verbunden. Sie können Dokumente für Live-Updates in das Whiteboard einbetten, Aufgaben verknüpfen, um den Fortschritt zu verfolgen, oder Ideen zur Teamleistung über integrierte Chats diskutieren.

Bonus: Sobald Ihre Arbeit abgeschlossen ist, können Sie das Whiteboard freigeben – es in ClickUp einbetten, als PDF exportieren oder mit nur einem Klick in ein vollständig umsetzbares Projekt umwandeln.

Verwandeln Sie die Ideen Ihres Teams mit ClickUp Whiteboards in koordinierte Aktionen

✅ Optimieren Sie den Überprüfungsprozess für Bilder, Videos und PDFs mit ClickUp Proofing. Sie können diese Dateien direkt mit Anmerkungen versehen und so klares, umsetzbares Feedback geben. Dies ist besonders nützlich für Aktualisierungen von Verträgen oder die Freigabe von Marketinginhalten, bei denen eine präzise Zusammenarbeit im Unternehmen unerlässlich ist.

✅ Verwenden Sie die Vorlage "Kommunikationsplan" für Whiteboards von ClickUp, um festzulegen, welche Nachrichten Sie verbreiten möchten, wer die Einzelziele sind und welcher Kanal verwendet werden soll. Sie können definieren, wie oft die Kommunikation stattfinden soll und ob Follow-ups erforderlich sind, um alle auf dem Laufenden zu halten.

Diese Vorlage herunterladen Organisieren Sie die Diskussionen Ihres Teams mit dem Whiteboard "Kommunikationsplan" von ClickUp

Diese Vorlage für einen Kommunikationsplan verbessert die Sichtbarkeit über Teams und Abteilungen hinweg und stellt sicher, dass alle gemeinsam an der Erreichung der Projektziele und Unternehmensziele arbeiten.

✅ Definieren Sie mit der Vorlage "Teamkommunikation und Meeting-Matrix" von ClickUp Rollen und Verantwortlichkeiten für jedes Projekt, legen Sie Richtlinien für regelmäßige Stand-ups fest und erstellen Sie eine Zeitleiste für anstehende Projekte.

💡 Profi-Tipp: Vermeiden Sie es, Tools allein aufgrund ihrer Beliebtheit auszuwählen. Bewerten Sie stattdessen sowohl die Herausforderungen vor Ort als auch die virtuellen Herausforderungen Ihres Teams und erstellen Sie eine Auswahlliste mit einigen Tools, die am besten geeignet sind. Erstellen Sie eine Matrix zum Vergleich von Features, Kosten, Integrationen und Benutzerfreundlichkeit, um eine schnelle Entscheidung zu treffen.

3. Schulen und trainieren Sie Ihr Team

Laut einem Bericht von PwC sind 90 % der Führungskräfte der Meinung, dass ihr Unternehmen bei der Einführung neuer Technologien auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter achtet. Allerdings stimmen dem nur 53 % der Mitarbeiter zu. Um Ihrem Team zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen, sollten Sie sich daher nicht nur auf die technischen Aspekte der Schulung konzentrieren.

Haben Sie schon einmal die Schwierigkeiten erlebt, die mit der Einführung eines neuen Tools verbunden sind, wenn Ihr Team damit zu kämpfen hat?

Sie haben Zeit und Geld investiert, aber ohne richtige Schulung fühlt sich das Tool eher wie ein Hindernis als wie eine Lösung an. Hier kann ClickUp Brain mit strukturierten Schulungsworkshops helfen. Sie können Aufgaben für jedes Schulungsmodul einrichten, den Fortschritt verfolgen und den Team-Mitgliedern bestimmte Lernziele zuweisen.

💡Tipps zum Ausprobieren: ✅ Legen Sie Aufgaben für jedes Schulungsmodul fest und vergeben Sie Fristen, um den Überblick zu behalten ✅ Geben Sie jedem Teammitglied klare Lernziele und verfolgen Sie deren Fortschritte ✅ Erstellen Sie kurze Quizfragen oder Aufgaben, um das Verständnis nach jeder Phase zu überprüfen ✅ Erstellen Sie einen Space für Teamdiskussionen, damit alle Fragen und Ideen austauschen können

Ganz gleich, ob Sie Workshops erstellen oder Ihr Team über innovative Feature-Tests informieren möchten – Sie können Inhalte ganz einfach erstellen. Mit Vorlagen können Sie außerdem schnell wiederholbare Schulungssitzungen erstellen und diese in einem speziellen Workspace organisieren.

Bonus: Wenn Ihr Team über den ganzen Globus verteilt ist, übersetzt ClickUp Brain Schulungsmaterialien in mehrere Sprachen, damit sie für verschiedene Teams leicht zugänglich sind.

4. Verfolgen und messen Sie Ihre Zusammenarbeit

Die Einführung von Tools ist nur die Spitze des Eisbergs in der Zusammenarbeit in Unternehmen. Sie müssen wissen, ob sie etwas bewirken. Werden sie von den Mitarbeitern angenommen? Werden Aufgaben schneller abgeschlossen? Nutzen Sie die integrierten Analysefunktionen Ihrer Tools, um den Fortschritt zu messen. Kombinieren Sie dann die Nummern mit dem Feedback der Mitarbeiter.

Verwenden Sie die Formularansicht von ClickUp, um schnell Feedback von Ihrem Team zu sammeln. Auf derselben Plattform können Sie benutzerdefinierte Formulare erstellen, um den Fortschritt zu verfolgen oder Erkenntnisse zu Ihren Schulungen zu sammeln.

Aufbau einer Kultur der Zusammenarbeit: Rahmenbedingungen für Ihr Unternehmen

Der Aufbau einer Kultur der Zusammenarbeit erfordert mehr als nur gute Absichten, sondern einen strukturierten Ansatz.

Entdecken Sie einige hilfreiche Frameworks.

1. Die 5 Dysfunktionen eines Teams

Laut "The Five Dysfunctions of a Team" von Patrick Lencioni sind mangelndes Vertrauen, Angst vor Konflikten, mangelndes Commitment, Vermeidung von Verantwortung und Unaufmerksamkeit häufige Hindernisse, die Teams dazu zwingen, isoliert zu arbeiten und unternehmensweite Prozesse zu fragmentieren.

Wie ermöglichen Sie also kollaboratives Arbeitsmanagement?

➡️ Indem Sie die aktuelle Dynamik Ihres Teams bewerten und die richtigen Technologien einsetzen, um Lücken zu schließen. Wenn beispielsweise in Ihrem Team Vertrauen fehlt, führen Sie Kommunikations-Tools wie anonymes Feedback ein, die einen freien Gedankenfluss ermöglichen.

⚠️ Was Sie vermeiden sollten: Ignorieren Sie nicht die Ursachen für mangelnde Abstimmung. Ohne Vertrauen, Kommunikation und Verantwortlichkeit ist es fast unmöglich, die Abstimmung in Remote-Teams zu verbessern.

2. Ziele, Rollen, Prozesse, Interaktionen Modell

Zusammenarbeit beginnt mit Klarheit – Ziele definieren, Aufgaben zuweisen, Workflows optimieren und eine nahtlose Kommunikation sicherstellen. Das ist die Essenz des GRPI-Modells.

Erstellen Sie daher bei der Einführung eines Projekts einen Aktionsplan mit diesen vier Säulen.

➡️ Beginnen Sie mit einer Sitzung zur Teamabstimmung, um Ihre Ziele klar zu definieren.

Wenn Ihr Ziel beispielsweise lautet "Kundenbindung innerhalb von sechs Monaten um 15 % steigern", teilen Sie es in umsetzbare Aufgaben auf:

Kundenerfolg: Einführung von Treueprämien für langjährige Clients

Produktvorteil: Bereitstellung eines umfangreichen Updates innerhalb von drei Monaten

Marketing: Erstellen und führen Sie personalisierte E-Mail-Kampagnen durch

➡️ Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten auf der Grundlage individueller Fachkenntnisse und Erfahrungen.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs strukturierte, leicht navigierbare Repositorys für gemeinsames Wissen, wie Wikis oder verschachtelte Dokumentationen. Nutzen Sie erweiterte Formatierungsoptionen wie Lesezeichen, Tabellen und Widgets für ein besseres Verständnis.

Erstellen Sie ClickUp-Dokumente für jede Art von Aufgabenverwaltung

➡️ Sammeln Sie Informationen zu Prozessen, um Konsistenz und Zugänglichkeit bei der Entscheidungsfindung, in Workflows und bei der Eskalation von Problemen zu gewährleisten.

Nutzen Sie die sofortige und Live-Zusammenarbeit in ClickUp, um benachrichtigt zu werden, wenn ein Teammitglied gleichzeitig eine Aufgabe ansieht oder einen Kommentar zum Dokument hinzufügt. Geben Sie Feedback, weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie Ideen nahtlos.

➡️ Fördern Sie den Teamzusammenhalt über die Arbeit hinaus. Trainieren Sie konstruktive Konfliktlösung durch offene Diskussionen und regelmäßige Check-ins außerhalb der Arbeit.

3. Formulieren, Ausarbeiten, Normieren und Umsetzen

Um die Zusammenarbeit im Unternehmen zu fördern, führen Sie Ihr Team durch die Phasen der Gruppenentwicklung nach Tuckman: Formulierung, Konfliktphase, Normierung und Leistungsphase.

formulare*: Binden Sie Teammitglieder aus verschiedenen Abteilungen ein und klären Sie deren Aufgaben. Richten Sie beispielsweise die IT, den Betrieb und das Marketing auf ein kundenorientiertes Projekt zur digitalen Transformation aus. Verwenden Sie eine gemeinsame Workspace-Plattform, um die Kommunikation zu zentralisieren.

Storming: Fördern Sie strukturierte Diskussionen über kollaborative Meeting-Tools wie ClickUp Chat. Dank anpassbarer Benachrichtigungen und Follow-ups bleiben Sie nur über die Unterhaltungen auf dem Laufenden, die für Sie wichtig sind. Heften Sie wichtige Chats an, organisieren Sie Unterhaltungen in Abschnitte und nutzen Sie Direktnachrichten für Einzelgespräche.

Effektive Teamkommunikation mit ClickUp Chat

ClickUp Chat synchronisiert außerdem alle Informationen geräteübergreifend und funktioniert einwandfrei, auch offline. Reduzieren Sie außerdem die "Umschaltsteuer" – den Produktivitätsverlust durch das Wechseln zwischen Plattformen – indem Sie Audio- und Videoanrufe (mit bis zu 200 Teilnehmern) direkt in ClickUp Chat hosten.

Normierung: Konzentrieren Sie sich auf die Standardisierung von Workflows und die Erstellung einer Liste mit Best Practices für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit.

Leistung: Würdigen und feiern Sie Meilensteine Ihres Teams, um das Gefühl der gemeinsamen Leistung zu stärken.

📮ClickUp Insight: Fast 60 % der Arbeitnehmer antworten innerhalb von 10 Minuten auf Sofortnachrichten. Diese schnellen Antworten werden zwar oft mit Effizienz gleichgesetzt, aber sie stören die Konzentration und behindern konzentriertes Arbeiten. Zentralisieren Sie Projekte, Aufgaben und Chat-Threads in ClickUp, um Ihre Interaktionen zu optimieren und Kontextwechsel zu reduzieren. Erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen, ohne Ihre Konzentration zu verlieren!

4. Die 8 Schritte zur erfolgreichen Veränderung

Veränderungen beginnen mit Führungskräften, die den Ton angeben. Um Silos aufzubrechen und die Zusammenarbeit zu fördern, folgen Sie dem 8-stufigen Veränderungsmodell von Kotter.

via Kotter

Schaffen Sie zunächst ein Bewusstsein für die Dringlichkeit. Zeigen Sie die tatsächlichen Kosten einer schlechten Koordination auf – beispielsweise durch verzögerte Produkteinführungen –, um zu verdeutlichen, warum Veränderungen unerlässlich sind.

Bilden Sie anschließend eine Koalition aus Führungskräften verschiedener Abteilungen, die die Zusammenarbeit vorantreiben können. Statten Sie sie mit Tools wie gemeinsamen Dashboards oder internen sozialen Netzwerken aus, um die Transparenz zu erhöhen.

Fördern Sie schließlich gemeinsame Workshops, in denen Teams wie F&E und Marketing zusammenarbeiten und dabei Zeitleisten und Anforderungen im Blick behalten. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, und Ihr Team wird Ihnen folgen.

Früher haben wir zusätzliche Stunden damit verbracht, Routineaufgaben manuell zu erledigen, wie Projekte an unser Team zu liefern, Aufgaben zu erstellen und Links einzufügen. Jetzt nutzen wir diese Zeit, um zu planen und mehr Workflows des Teams in ClickUp zu verlagern.

Früher haben wir zusätzliche Stunden damit verbracht, Routineaufgaben manuell zu erledigen, wie Projekte an unser Team zu liefern, Aufgaben zu erstellen und Links einzufügen. Jetzt nutzen wir diese Zeit, um zu planen und mehr Workflows des Teams in ClickUp zu verlagern.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen mit ClickUp

Die Zusammenarbeit in Unternehmen ist wie die Leitung eines Spitzensportteams. Talent kann Ihnen eine Zeit lang helfen, aber ohne regelmäßiges Training und Abstimmung lässt die Leistung nach.

Das Gleiche gilt für Unternehmen. Ohne optimierte Zusammenarbeit kommen Projekte ins Stocken und die Qualität sinkt. Hier kommt ClickUp ins Spiel und vereinfacht mühelos die Zusammenarbeit in Unternehmen. Ob Sie Ideen brainstormen, Verantwortlichkeiten zuweisen oder Feedback-Schleifen ermöglichen möchten – Sie haben alle Features, die Sie benötigen, um Fortschritte zu erzielen.

Sind Sie bereit loszulegen? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie Zusammenarbeit in Aktion.