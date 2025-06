Die 10 besten generativen KI-Tools für Unternehmen, die die Arbeit im Jahr 2025 verändern werden

Heutzutage sind generative KI-Tools für Unternehmen nicht mehr nur "nice to have", sondern unverzichtbar.

Angesichts der prognostizierten weltweiten Ausgaben für KI in Höhe von 307 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr und einem erwarteten Anstieg auf 632 Milliarden US-Dollar ist ihre Rolle unbestreitbar. 📈

Aber hier ist der Haken: Mit großer Macht kommt auch größere Kontrolle. Unternehmensleiter und IT-Experten müssen das transformative Potenzial mit lückenhafter Compliance und Sicherheit in Einklang bringen.

Zu diesem Zweck haben wir die besten generativen KI-Anwendungen zusammengestellt, die bahnbrechende Innovationen mit höchster Zuverlässigkeit verbinden.

Lassen Sie uns zunächst einmal herausfinden, worauf Sie bei der Auswahl des perfekten generativen KI-Tools für Ihr Unternehmen achten sollten.

Was sollten Sie bei einem generativen KI-Tool für Unternehmen beachten?

Die Wahl der richtigen generativen KI-Plattform geht über die neueste Technologie hinaus. Es geht darum, die Plattform auszuwählen, die sich mühelos in Ihren Workflow einfügt.

Das sollten Sie beachten:

Anpassung: Suchen Sie nach einem Tool, das auf Ihren Workflow und branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten ist und Ihnen die Möglichkeit bietet, Features und Einstellungen für maximale Effizienz anzupassen

*skalierbarkeit: Wählen Sie eine Lösung, die mit Ihrem Unternehmen mitwächst und steigende Datenmengen, Benutzerzahlen und Aufgaben bewältigen kann

Datensicherheit: Priorisieren Sie Tools mit robuster Verschlüsselung , Compliance-Zertifizierungen (wie DSGVO, HIPAA) und sicheren Speicher für sensible Geschäftsinformationen

Einfache Integration: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das sich problemlos in Ihre bestehenden Software-Stacks und Systeme integrieren lässt und so Störungen während der Implementierung minimiert

Support und Schulungen: Wählen Sie ein Tool mit umfassendem Support – wie Onboarding-Ressourcen, Tutorials und Kundeninteraktionen –, damit Ihr Team schnell einsatzbereit ist

Entdecken Sie diese erstklassigen KI-Tools, die sich an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen – von der Implementierung des Projektmanagements in Unternehmen bis hin zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und vielem mehr.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Produktivität und Innovation in Unternehmen)

Entwerfen Sie mit den KI-Tools von ClickUp sofort clientfertige Mitteilungen und nutzen Sie intelligente Hinweise, um Ihre Texte zu optimieren

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, optimiert Ihre Workflows mit seiner einheitlichen Workspace-Intelligenz.

Die Enterprise AI Solutions von ClickUp beispielsweise integrieren Projekt- und Wissensmanagement für größere Teams mit Sicherheit auf Unternehmensniveau, einschließlich SSO und HIPAA-Konformität.

So sparen Sie mit der Plattform Zeit und können mehr erledigen:

🚀 KI-gestütztes Projektmanagement

Die KI-Agenten von ClickUp analysieren historische Projektdaten, um zukünftige Workflows zu vereinfachen, indem sie:

Bietet intelligente Vorschläge für die Zuweisung von Aufgaben basierend auf der Workload des Teams

Halten Sie Ihr Team mit Echtzeit-Updates zum Projektfortschritt auf dem Laufenden

Einblicke in Zeitleisten , Fristen und potenzielle Engpässe von Projekten

Automatisierung von Erinnerungen für Dokumentenprüfungen und -aktualisierungen

ClickUp Docs und ClickUp Chat Verbessern Sie die Zusammenarbeit durch die Integration mit den Lösungen ClickUp Whiteboards

🚀 Verbessertes Wissensmanagement

Der native KI-Assistent der Plattform, ClickUp Brain, lernt aus Ihren Aktivitäten im Workspace, um die Relevanz der abgerufenen Informationen im Laufe der Zeit zu verbessern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das KI-Neuralnetzwerk Ihre Produktivität auf folgende Weise steigert:

Synthese von Inhalten aus Aufgaben, Dokumenten und Diskussionen zur Erstellung eines zentralen Wissens-Hubs

Entwerfen und zusammenfassen von Artikeln für die Wissensdatenbank, um übersichtliche Übersichten zu erstellen

Erstellen Sie Meeting-Agendas und Protokolle für eine bessere Organisation und Nachverfolgung

Automatisierung von Workflows und Aktionen Verwendung natürlicher Sprache für Auslöser und Bedingungen

Verfassen oder Beantworten von aufgabenbezogenen E-Mails direkt aus ClickUp

Verdichten Sie Erkenntnisse aus umfangreichen Feature-Release-Dokumenten für E-Mails mit ClickUp Brain

Die besten Features von ClickUp

Interaktive Fragen und Antworten ermöglichen es Ihnen, Fragen zu stellen und sofort kontextbezogene Antworten zu erhalten, indem Sie Teams, Spaces, Projekte und Dokumente durchsuchen

KI-Schreibassistent bietet rollenspezifische Eingabeaufforderungen zur Generierung von Inhalten und hilft Ihnen, Aufgaben oder Dokumente direkt aus den generierten Inhalten zu erstellen bietet rollenspezifische Eingabeaufforderungen zur Generierung von Inhalten und hilft Ihnen, Aufgaben oder Dokumente direkt aus den generierten Inhalten zu erstellen

Die automatisierte Aufgabenerstellung ermöglicht die Erstellung von KI-generierten Unteraufgaben und automatischen Projektzusammenfassungen in natürlicher Sprache

Kontextbezogene Übersetzung und Lokalisierung übersetzen Inhalte, um die Barrierefreiheit und Kommunikation in verschiedenen Sprachen in Projekten zu verbessern

Einschränkungen von ClickUp

Die zahlreichen Tools und Einstellungen können zunächst überwältigend sein

Die Feature zur Zeiterfassung kann etwas schwierig zu beherrschen sein

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Benutzer und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

ClickUp ermöglicht es uns nicht nur, schlank zu bleiben, sondern auch, stets auf dem Laufenden zu bleiben, Innovationen zu liefern und Mehrwert für unsere Clients zu schaffen

ClickUp ermöglicht es uns nicht nur, schlank zu bleiben, sondern auch, stets auf dem Laufenden zu bleiben, Innovationen zu liefern und Mehrwert für unsere Clients zu schaffen

2. OpenAI (Am besten geeignet für multimodale KI mit Text-, Bild- und zukünftigen Audiofunktionen)

via OpenAI

OpenAI bietet Sprachmodelle wie GPT-4 und GPT-4o, die natürliche Sprachverarbeitung nutzen, um Aufgaben wie die Erstellung von Inhalten und die Entwicklung von Chatbots zu vereinfachen. Die neu eingeführte O1-Serie verwendet "Chain-of-Thought"-Argumentation, um Informationen logisch und sequenziell zu verarbeiten.

ChatGPT, das Flaggschiff-Tool von OpenAI, zentralisiert diese Funktionen für eine intuitive Unternehmenskommunikation und sorgt mit KI-Prompt-Vorlagen für konsistente Ergebnisse.

Die besten Features von OpenAI

Das multimodale Modell GPT-4 bietet fortschrittliche KI, die Text, Bilder, Audio und Code verarbeitet

API für Unternehmen bietet eine skalierbare Infrastruktur für die schnelle Integration von KI in komplexe Aufgaben und Workflows

Anpassbare KI-Argumentation hilft bei der Feinabstimmung von Modellen mit proprietären Daten und schafft intelligente Systeme

Echtzeit-Kontextverständnis hilft dabei, menschenähnliche Antworten zu generieren

Limits von OpenAI

Die Qualität der Antworten kann erheblich variieren, insbesondere zu Spitzenzeiten

Premium-Benutzer unterliegen weiterhin Nachrichtenlimits (z. B. 25 Nachrichten pro Stunde für GPT-4)

Preise von OpenAI

ChatGPT Kostenlos Plus: 20 $/Monat Pro: 200 $/Monat Team: 30 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu OpenAI

G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 70 Bewertungen)

💡Profi-Tipp: Kombinieren Sie ChatGPT-Anwendungsfälle mit Automatisierungstools, um Ihre Produktivität zu steigern. Beispielsweise kann ChatGPT so eingerichtet werden, dass es automatisch Antworten oder Vorschläge entwirft, die durch Ereignisse wie neue Kundenanfragen oder den Abschluss von Aufgaben ausgelöst werden.

3. Google Cloud Vertex AI (Am besten für die KI-Entwicklung in Unternehmen geeignet)

über Google Cloud Vertex AI

Google Cloud Vertex AI bietet eine einheitliche Entwicklungsumgebung für die Erstellung, Bereitstellung und Skalierung von KI-Lösungen in verschiedenen Branchen. Es lässt sich außerdem problemlos in die umfangreichen Datendienste von Google wie BigQuery und Dataflow integrieren und unterstützt Sie so bei der Verwaltung und Analyse großer Datensätze.

Die besten Features von Google Cloud Vertex AI

Bietet eine einzige, integrierte Umgebung für den gesamten Lebenszyklus des maschinellen Lernens (ML)

Bietet Zugriff auf über 160 Basismodelle , darunter Gemini von Google, Open-Source-Modelle wie Gemma und Partnermodelle wie Claude 3

Unterstützt sowohl AutoML (Modelltraining ohne Code) als auch benutzerdefinierte Trainingsdaten

Input-Reasoning mit fortschrittlichen generativen KI-Funktionen wie Ermöglichtmit fortschrittlichen generativen KI-Funktionen wie Prompt Engineering

Einschränkungen von Google Cloud Vertex AI

Es kann Probleme beim Kaltstart geben, wenn Apps nach einer Zeit der Inaktivität erst mit Verzögerung reagieren

Benutzer berichten von unzureichender Dokumentation, insbesondere hinsichtlich der Freigabe von Domänen

Preise für Google Cloud Vertex AI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Vertex AI

G2 : 4,3/5 (über 480 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤖 Wussten Sie schon: Google Cloud Vertex AI vereinfacht den Entwicklungsprozess für Datenwissenschaftler und ML-Ingenieure, da 80 % weniger Codezeilen zum Trainieren von ML-Modellen erforderlich sind.

4. Microsoft Azure OpenAI Service (am besten geeignet für die Skalierung von KI mit robuster Sicherheit)

Der Microsoft Azure OpenAI Service integriert die fortschrittlichen Sprachmodelle von OpenAI in die robuste Cloud-Infrastruktur von Microsoft Azure und unterstützt Unternehmen dabei, intelligente KI-Lösungen mit Sicherheit und Compliance auf Unternehmensebene zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren.

Die besten Features von Microsoft Azure OpenAI Service

Bietet Zugriff auf fortschrittliche KI-Modelle, darunter GPT-4o, GPT-4, GPT-3. 5-Turbo und DALL-E

Bietet privates Networking , verantwortungsbewusste Filterung von KI-Inhalten und rollenbasierte Zugriffskontrolle , wodurch Datenschutz und Compliance gewährleistet sind

Hilft Ihnen bei der Feinabstimmung vortrainierter Modelle mit proprietären Daten, um spezialisierte KI-Lösungen zu erstellen

Unterstützt vielfältige Anwendungsfälle, darunter Inhaltsgenerierung, semantische Suche und Verständnis natürlicher Sprache

Limits für Microsoft Azure OpenAI Service

Einige Modelle sind nur in bestimmten Regionen verfügbar

Der Übergang von der öffentlichen OpenAI zur Lösung von Microsoft könnte reibungsloser verlaufen

Preise für Microsoft Azure OpenAI Service

Standard (auf Abruf) : Zahlung nach Verbrauch

Provisioned und Batch API: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Azure OpenAI Service

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤖 Wussten Sie schon: Studien zu den Auswirkungen und zur Zukunft von KI unterstreichen ihr transformatives Potenzial. Generative KI wird in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich zu einem 1,3 Billionen Dollar schweren Markt werden.

5. Cohere (Am besten geeignet für KI-Modelle mit natürlicher Sprache und erweiterten Anpassungsmöglichkeiten)

via Cohere

Cohere bietet lernfähige Sprachmodelle, die auf vielfältige NLP-Aufgaben zugeschnitten sind, darunter Textgenerierung, Klassifizierung und Zusammenfassung. Der Multi-Modell-Support gewährleistet Flexibilität für verschiedene KI-Anwendungsfälle und -Anwendungen.

Darüber hinaus legt der ethische KI-Ansatz Wert auf Transparenz, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Unternehmen und Entwickler gleichermaßen macht.

Die besten Features von Cohere

Bietet detaillierte Feinabstimmungsfunktionen mit Unterstützung für bis zu 16.000 Token-Kontextlängen

Bietet Befehlsfamilienmodelle , die mehrere Sprachen und Anwendungsfälle unterstützen, darunter Konversationsagenten und Stimmungsanalyse

Bietet Sicherheitsframeworks mit erweiterten Zugriffskontrollen und der Möglichkeit, KI-Ergebnisse in proprietären Unternehmensdaten zu verankern

Unterstützt die Bereitstellung auf mehreren Cloud-Plattformen, darunter Oracle GenAI Service und AWS Bedrock

Einschränkungen von Cohere

Das Modell versagt manchmal bei der Textklassifizierung und liefert falsche Ergebnisse

Die Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung des Agenten könnten benutzerfreundlicher sein

Preise für Cohere

Kostenlose Version

Preis pro Token: Variiert je nach gewähltem Modell

Bewertungen und Rezensionen zu Cohere

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. Anthropic (Am besten geeignet für ethische KI-Systeme mit fortschrittlichen Schlussfolgerungsfähigkeiten)

Anthropic hat sich der Entwicklung sicherer, interpretierbarer und ethisch ausgerichteter künstlicher Intelligenzsysteme verschrieben, bei denen verantwortungsbewusster technologischer Fortschritt im Vordergrund steht.

Die besten Features von Anthropic

Implementiert eine einzigartige KI-Trainingsmethodik, die ethische Grundsätze direkt in das Modellverhalten einbettet

Bietet Claude-KI-Modelle mit Kontextverständnis, die komplexe Denkaufgaben bewältigen können

Bietet Modellinterpretierbarkeit und hilft Ihnen dabei, KI-basierte Entscheidungsprozesse in Ihrem Unternehmen zu überprüfen und zu verstehen

Entwickeln Sie KI-Systeme mit integrierten Sicherheitsvorkehrungen, die potenzielle schädliche Ergebnisse proaktiv minimieren

Anthropische Einschränkungen

Claude verfügt nicht über umfangreiche Datenschulungen, was zuweilen zu unvollständigen Inhalten führt

Benutzer berichteten, dass sie die Limits für die kostenlose Nutzung schnell erreicht hatten und die Grenzen unklar waren

Preise von Anthropic

Claude. ai-Pläne Free Pro: 20 $/Monat Team: 30 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Anthropic API-Pläne Kostenlose Stufe Preis pro Token: Variiert je nach Modellauswahl

Kostenlose Version

Preis pro Token: Variiert je nach gewähltem Modell

Kostenlose Version

Preis pro Token: Variiert je nach gewähltem Modell

Bewertungen und Rezensionen zu Anthropic

G2: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡Schneller Tipp: Erstellen Sie eine KI-Richtlinie für Ihr Unternehmen, um ethische Risiken im Zusammenhang mit GenAI-Technologien wie Datenschutzverletzungen und Datenvergiftung zu minimieren.

7. GitHub Copilot (Am besten geeignet für KI-gestützte Entwicklerproduktivität und intelligentes Codieren)

über GitHub Copilot

GitHub Copilot ist ein fortschrittlicher KI-gestützter Codierungsassistent, der die Produktivität von Entwicklern durch kontextsensitiven Support beim Codieren während der gesamten Softwareentwicklung im Unternehmen steigert.

Basierend auf dem Codex-Modell von OpenAI schlägt Copilot relevante Code-Schnipsel, Funktionen und Algorithmen vor, die auf das jeweilige Projekt zugeschnitten sind.

Die besten Features von GitHub Copilot

Bietet Vorschläge für Funktionen über mehrere Zeilen und Code-Generierung in Echtzeit , sodass Entwickler komplexe Codesegmente schneller schreiben können

Lässt sich in mehrere Code-Editoren und Schnittstellen integrieren, darunter Visual Studio Code, JetBrains IDEs und GitHub. com

Passt sich im Laufe der Zeit an individuelle Codierungsstile und Präferenzen an und verbessert so die Relevanz und Genauigkeit seiner Vorschläge

Bietet Richtlinienverwaltung, Zugriffskontrollen, Nachverfolgung der Nutzung und detaillierte Audit-Protokolle auf Unternehmensniveau

Einschränkungen von GitHub Copilot

Als Cloud-basiertes Tool benötigt Copilot eine stabile Internetverbindung für optimale Leistung

Es gibt Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Codes, insbesondere in Bezug auf Lizenzierung und mögliche Probleme mit dem Urheberrecht

Preise für GitHub Copilot

Free

Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 19 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Fun Fact: Entwickler können GitHub Copilot verwenden , um Tweets direkt aus ihren IDEs zu senden. Durch das Schreiben von Kommentaren zur Twitter API kann Copilot die erforderlichen Code-Schnipsel generieren und so soziale Medien mit Codierungs-Workflows zusammenführen.

8. Glean AI (Am besten geeignet für Wissensmanagement und anwendungsübergreifende Suche)

über Glean AI

Glean AI ist eine Wissensmanagement-Plattform für Unternehmen, die den Zugriff auf Unternehmensinformationen durch kontextsensitive und KI-gestützte Suchfunktionen transformiert.

Die besten Features von KI

Bietet Integration mit über 100 Geschäftsanwendungen und ermöglicht so eine einheitliche Suche und Wissensabfrage

Liefert sichere, kontextspezifische Suchergebnisse unter Berücksichtigung der Daten-Governance Ihres Unternehmens

Verwendet fortschrittliche Knowledge-Graph-Technologie , um maßgeschneiderte Suchergebnisse basierend auf den Rollen und Projekten der Benutzer zu liefern

Ermöglicht die intelligente Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Lösung komplexer Abfragen in den Bereichen Engineering, Support und Vertrieb

Erkennen Sie die Grenzen der KI

Die effektive Nutzung der Plattform erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit

Die Suchergebnisse können gelegentlich irrelevant sein, insbesondere bei komplexen Abfragen

Preise für KI erfahren

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI einholen

G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡Profi-Tipp: Um die Effizienz zu maximieren und die Kosten zu minimieren, sollten Sie die Integration vorgefertigter KI-APIs in Ihre bestehenden Tools in Betracht ziehen und KI als Service (AIaaS) nutzen, ohne zusätzliche Infrastruktur oder Programmierkenntnisse zu benötigen.

9. Stability AI (Am besten geeignet für die Anpassung von Open-Source-KI-Modellen und generative KI)

via Stability AI

Stability AI ist ein Open-Source-Tool für generative KI, das sich der Demokratisierung fortschrittlicher KI-Technologien über mehrere Modalitäten hinweg verschrieben hat. Es hilft Ihnen bei der Einführung flexibler KI-Modelle, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, sei es für die kreative Generierung von Inhalten, die Datensynthese oder andere innovative Anwendungen.

Die besten Features von Stability AI

Bietet umfassende generative KI-Modelle für die Bereiche Bild, Video, Audio und Sprache

Bietet liberale Lizenzmodelle für die kommerzielle und nichtkommerzielle Nutzung mit Optionen für Selbsthosting und Unternehmensintegration

Bietet anpassungsfähige KI-Modelle wie Stable Diffusion 3. 5, die aus Textvorgaben hochwertige Bilder generieren

Ermöglicht die Bereitstellung in Unternehmen über wichtige Cloud-Plattformen wie AWS

Stabilität KI-Einschränkungen

Modelle erfordern erhebliche Rechenressourcen und hohe Hardwareanforderungen

Es kann Schwierigkeiten bei der Erstellung komplexer Bilder in verschiedenen Stilen geben

Preise für Stability AI

Nicht-kommerzielle Lizenz : Kostenlos

Community-Lizenz: Kostenlos

Enterprise-Lizenz: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Stability AI

G2: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡Profi-Tipp: Bei der Wahl zwischen LLMs und generativer KI sollten Sie das Tool auf Ihre spezifischen Ziele abstimmen. Verwenden Sie LLMs für Präzision bei textlastigen Aufgaben und generative KI-Lösungen für kreative Workflows.

10. NVIDIA KI (Am besten geeignet für Hochleistungsrechner und GPU-beschleunigte KI)

über NVIDIA KI

Die GPU-Technologie von NVIDIA AI bietet leistungsstarke Rechenressourcen, mit denen Unternehmen fortschrittliche KI-Modelle trainieren und bereitstellen können. Sie unterstützt verschiedene Anwendungen wie Deep Learning, natürliche Sprachverarbeitung, Computer Vision und Robotik und hilft bei der Optimierung von Prozessen in verschiedenen Branchen.

Darüber hinaus umfasst das NVIDIA-Ökosystem Tools wie TensorRT für die Inferenzoptimierung und das NVIDIA Deep Learning SDK, das die Entwicklung von KI-Anwendungen vereinfacht.

Die besten Features von NVIDIA KI

Bietet eine End-to-End KI-Infrastruktur , die Hardware (GPUs), Software (KI-Frameworks) und Services umfasst

NVIDIA NIM-Mikroservices , die die Bereitstellungszeiten von Integration über Cloud-Plattformen wie AWS, Google Cloud und Azure unterstützen Bietet, die die Bereitstellungszeiten von KI-Apps verkürzen und dieunterstützen

Es ist kompatibel mit gängigen ML- und Deep-Learning-Frameworks wie TensorFlow und PyTorch und bietet Entwicklern Flexibilität

Bietet produktionsreife KI-Plattformen mit robusten Sicherheitsprotokollen, API-Stabilität und umfassendem Support

Limits der KI von NVIDIA

Die Einrichtung und Verwaltung der Plattform kann komplex sein, insbesondere für Teams ohne fundierte KI- oder IT-Kenntnisse

Die KI ist für NVIDIA-GPUs optimiert und bietet nur begrenzte Flexibilität mit alternativen Hardwareplattformen

Preise für NVIDIA KI

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu NVIDIA KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Interessante Tatsache: Verlaufsdaten zeigen, dass über 50 % des Gesamtumsatzes von NVIDIA aus dem Rechenzentrumsgeschäft stammen, was die strategische Ausrichtung auf KI- und Cloud-Computing-Lösungen unterstreicht.

Aktivieren Sie einen KI-fähigen Workspace mit ClickUp Brain

Der Einsatz generativer KI-Systeme macht Ihre Workflows reibungsloser, schneller und vernetzter als je zuvor. Aber seien wir ehrlich: Die meisten Tools auf dem Markt lösen nur jeweils ein Problem.

Hier kommt ClickUp ins Spiel.

Der KI-Aufgabenmanager und Brain von ClickUp sorgen gemeinsam für magische Ergebnisse – von Multitasking über Brainstorming bis hin zur Automatisierung von Aufgaben und der Überwachung Ihrer Projekte, alles auf einer einzigen Plattform.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und robusten Tools für die Zusammenarbeit passt sich ClickUp Ihren Anforderungen an.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und verändern Sie Ihre Arbeit mit einer KI, die mit Ihnen wächst.