Die 10 besten Organisationstools für Studenten, um produktiv zu bleiben

Das Studentenleben kann wirklich überwältigend werden.

Zwischen nicht enden wollenden Aufgaben, Abgabeterminen, die sich schneller als erwartet nähern, Gruppenprojekten, die irgendwie immer Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern, und Studienplänen, die sich unmöglich einhalten lassen, gibt es eine Menge zu bewältigen.

Aber die gute Nachricht ist: Sie müssen das nicht allein erledigen.

Die richtigen Organisationstools können Ihnen eine große Last von den Schultern nehmen. Dabei handelt es sich nicht nur um ausgefallene Listen oder Planer zum Zu erledigen.

Sie können Ihnen dabei helfen, einen guten Notendurchschnitt zu halten und sich bei Ihrem Berufseinstieg zu profilieren.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier sind die 10 besten tools, die dir helfen, das Chaos in deinem Studentenleben in den Griff zu bekommen:

ClickUp: Das Beste für KI-gestützte All-in-One-Produktivität für Studenten Todoist: Das Beste für minimalistisches Aufgabenmanagement Notion: Am besten für stark anpassbare Workflows Google Keep: Am besten für einfache Notizen und Listen Microsoft OneNote: Am besten für die detaillierte Organisation von Notizen Trello: Am besten für visuelles Projektmanagement Evernote: Am besten für robuste Features zur Erstellung von Notizen myHomework Student Planner: Am besten für eine geradlinige akademische Planung MyStudyLife: Das Beste für die Verwaltung von Zeitplänen und Prüfungen Any.do: Das Beste für die Synchronisierung persönlicher und akademischer Aufgaben ## Worauf sollten Sie bei Organisationstools für Studenten achten?

Was macht ein Tool zu einem perfekten Werkzeug für die Organisation von Studenten? Beachten Sie diese Schlüssel-Features:

Benutzerfreundlichkeit: Entscheiden Sie sich für ein Tool mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die schnell eingestellt und einfach zu navigieren ist. Sie möchten nicht Stunden damit verbringen, das Tool zu erlernen (und auf Ihre To-Dos zurückgreifen)

Entscheiden Sie sich für ein Tool mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die schnell eingestellt und einfach zu navigieren ist. Sie möchten nicht Stunden damit verbringen, das Tool zu erlernen (und auf Ihre To-Dos zurückgreifen) Aufgaben- und Fristenverwaltung: Suchen Sie nach Listen, Erinnerungen und Ansichten im Kalender, um Aufgaben und Prüfungen effektiv zu erledigen und keine wichtige Frist zu verpassen

Suchen Sie nach Listen, Erinnerungen und Ansichten im Kalender, um Aufgaben und Prüfungen effektiv zu erledigen und keine wichtige Frist zu verpassen Features für die Zusammenarbeit: Priorisieren Sie Tools mit Echtzeit-Freigeben, Kommentieren und Delegieren von Aufgaben für Gruppenprojekte

Priorisieren Sie Tools mit Echtzeit-Freigeben, Kommentieren und Delegieren von Aufgaben für Gruppenprojekte Studienplanung: Wählen Sie Tools, die Vorlagen, Organisation von Notizen und Features anbieten, die Ihnen helfen, Sitzungen zu planen und zu optimieren

Wählen Sie Tools, die Vorlagen, Organisation von Notizen und Features anbieten, die Ihnen helfen, Sitzungen zu planen und zu optimieren Integrationsmöglichkeiten: Achten Sie darauf, dass das tool nahtlos mit den Plattformen zusammenarbeitet, die Sie täglich nutzen, z. B. Google Drive oder Microsoft Office

Achten Sie darauf, dass das tool nahtlos mit den Plattformen zusammenarbeitet, die Sie täglich nutzen, z. B. Google Drive oder Microsoft Office Erschwinglichkeit: Suchen Sie nach kostenlosen Plänen oder preisgünstigen Optionen, die in Ihr Studentenbudget passen

Pro-Tipp: Nutzen Sie kostenlose Testversionen oder Demos, bevor Sie sich für ein Programm entscheiden study tool . So können Sie testen, wie gut die Features auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Wir haben es verstanden - das Studentenleben ist bereits vollgepackt, und Sie würden Ihre kostenlose Freizeit viel lieber damit verbringen, Ihren Leidenschaften nachzugehen, sich in außerschulische Aktivitäten zu stürzen oder einfach nur mit Freunden abzuhängen. Deshalb haben wir die schwere Arbeit für Sie erledigt und die zehn besten Tools zusammengestellt, mit denen Sie mühelos organisiert bleiben.

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gesteuerte, umfassende Produktivität für Studenten)

Verwalten Sie Ihre Hausaufgaben, Forschungsprojekte und andere Aufgaben auf einer Plattform mit ClickUp Aufgaben Checklisten Egal, ob Sie Hausaufgaben, Forschungsprojekte, Übermittlungstermine oder eine Million anderer Dinge jonglieren müssen, ClickUp ist das einzige Tool, das all dies erleichtern kann.

Es ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert - alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Das macht sie zu einer der besten organisatorischen tools zur Planung Ihrer Arbeit, zur einfachen Kommunikation mit Kollegen und Lehrern und zur Verbesserung Ihrer Produktivität.

Als Paola Landaeta Saldías , Doktorandin, Forschungsgruppe TIM - TU Berlin, sagt:

Die einfache und übersichtliche Verwaltung von Projekten und Aufgaben ist das Hauptmerkmal dieser Software. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ich sie nutze, aber am wertvollsten für unser Team ist die Kapazität, jedes Projekt korrekt nachzuverfolgen und Alarme auszulösen, wenn etwas schief läuft. Die Kapazität zu kommunizieren, sogar mit Hilfe von Speichern und Kommentaren, um jede Aufgabe/jedes Projekt zu bereichern, war super nützlich, um alle auf dem Laufenden zu halten, denn mit den organisierten Informationen war es auch möglich, die Zeit für Innovationen zu nutzen, indem man einfach ein spezielles Board für neue Ideen/Projekte erstellt hat. Paola Landaeta Saldías doktorandin, Forschungsgruppe TIM - TU Berlin

Organisieren Sie Ihren Tag mit ClickUp Aufgaben, um Ziele in überschaubare Schritte zu unterteilen.

Beginnen wir mit ClickUp Aufgaben -das Rückgrat Ihres akademischen Workflows. Dieses Feature sorgt dafür, dass Sie sich nicht in letzter Minute abmühen müssen, weil Sie eine Frist vergessen oder ein wichtiges Detail übersehen haben.

Sie können damit Ihre Aufgaben in überschaubare Schritte mit Aufgaben-Checklisten unterteilen, Prioritäten setzen und den Fortschritt visuell verfolgen, entweder in einem einfachen Listenformat oder auf einem Kanban-Board (oder Dutzenden anderer ClickUp Ansichten ).

Visualisieren Sie Ihren Zeitplan in Echtzeit mit ClickUp's Kalender Ansicht

Dann ist da noch ClickUp Kalender Ansicht mit ClickUp Calendar View haben Sie Ihren gesamten akademischen Zeitplan, alle Fristen und Ereignisse jederzeit im Blick und behalten so die Übersicht und Kontrolle.

Ganz gleich, ob Sie Sitzungen planen oder Meetings koordinieren müssen, in der ClickUp Kalender-Ansicht können Sie alles nachverfolgen.

Intelligenter zusammenarbeiten mit ClickUp Docs als Hub für Notizen, Pläne und Ideen

Wenn Sie gerne an Gruppenprojekten arbeiten (oder, seien wir ehrlich, versuchen, sie zu überleben), ClickUp Dokumente wird Ihr Leben sehr viel einfacher machen.

Keine endlosen E-Mail-Ketten mehr und keine verpassten Anhänge. Mit Docs können Sie Dokumente erstellen, freigeben und in Echtzeit mit Ihrer Gruppe bearbeiten.

Das ist ideal, um gemeinsam an Papieren zu arbeiten, Ideen zu sammeln oder einfach nur, um alle auf der gleichen Seite zu haben.

Fun Fact: ClickUp bietet 35+ ClickApps, mit denen Sie Ihren Workspace mit Features wie Zeiterfassung, Mindmaps und sogar Sprints benutzerdefinieren können.

Nutzen Sie ClickUp Brain als Ihre persönliche Ideensammlung, um Fragen zu stellen, Erkenntnisse zusammenzufassen oder sogar Inhalte von Grund auf neu zu erstellen

Jetzt lassen Sie uns über Folgendes sprechen ClickUp Gehirn der KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, um Ihnen bei der Optimierung Ihrer Sitzungen zu helfen.

Er kann Routineaufgaben wie die Einstellung von Erinnerungen und die Zusammenfassung von Notizen automatisieren und so Zeit sparen. Er geht jedoch noch weiter, indem er auf der Grundlage Ihrer Gewohnheiten und Ihres Workloads personalisierte Lerntipps anbietet.

Und wenn Sie bei der Organisation Ihres Workspace einen Vorsprung brauchen, hält ClickUp Vorlagen bereit.

Die ClickUp Checkliste für Schülerplanung Vorlage hilft Ihnen, alles für die Woche im Blick zu behalten, während die ClickUp College Budget Vorlage stellt sicher, dass Sie nicht schon zur Mitte des Semesters pleite sind.

Und wenn Sie etwas Detaillierteres brauchen, schauen Sie sich die ClickUp Vorlage für Studenten um sich von Anfang an zurechtzufinden.

ClickUp Vorlage für Schüler

Die Vorlage vereinfacht Ihr Studium und sorgt dafür, dass Sie den Überblick über alle wichtigen Dinge behalten, z. B. die Organisation von Kursarbeiten und Vorlesungen, die Verwaltung von Projekten, Aufgaben und Prüfungen sowie die Nachverfolgung von Fortschritten und Fristen für alle Ihre Ziele.

ClickUp beste Features

Konsolidieren Sie Aufgabenmanagement, Notizen, Kalender und Erinnerungen in einer Plattform, so dass Sie nicht mit mehreren Apps jonglieren müssen

Organisieren Sie Ihre Aufgaben auf eine Weise, die zu Ihnen passt. Verwenden Sie zum Beispiel die Kalender-Ansicht zur Visualisierung von Abgabeterminen oder die Board-Ansicht zur Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts

Weisen Sie den Aufgaben Zeit zu und überwachen Sie, wie lange Sie zum Abschließen brauchen, mit ClickUp's integrierte Zeiterfassung und den Features für geschätzte Zeiten

Arbeiten Sie gemeinsam an Projekten, geben Sie Notizen frei und halten Sie alle auf der gleichen Seite mit tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit in ClickUp , einschließlich eines intuitiven Ordnersystems, Aufgabenkommentare, Erwähnungen und freigegebene Dokumente

Legen Sie akademische Ziele fest, z. B. das Abschließen eines Studienmoduls oder das Erreichen einer bestimmten Note, und verfolgen Sie Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit mit ClickUp Ziele ClickUp Beschränkungen

Neue Benutzer benötigen einige Zeit, um sich mit den vielen Features der Plattform vertraut zu machen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,900+ Bewertungen)

4.7/5 (9,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,300+ Bewertungen)

2. Todoist (Am besten für minimalistisches Aufgabenmanagement)

über TodoistTodoist ist ein schlankes und einfaches Tool zur Verwaltung von Aufgaben, das sich perfekt für Studenten eignet, die eine intuitive Möglichkeit suchen, ohne den Schnickschnack komplexerer Tools organisiert zu bleiben.

Sein minimalistisches Design konzentriert sich auf Kernfunktionen wie das Erstellen von Aufgaben, das Einstellen von Prioritäten und die Nachverfolgung von Fristen.

Verwenden Sie Beschreibungen und Filter, um Ihre Aufgabenliste zu personalisieren und sich auf Elemente mit hoher Priorität oder bestimmte Kategorien zu konzentrieren. Verbinden Sie Todoist mit Google Kalender, Dropbox und anderen software zur Verwaltung von Universitäten um ihren Nutzen zu erhöhen.

Ein lustiger Bonus? Das spielerische Karma-System von Todoist motiviert Sie, Ihre Produktivität aufrechtzuerhalten.

Todoist beste Features

Organisieren Sie Aufgaben mühelos mit intuitiven Projekt- und Unteraufgaben-Hierarchien

Setzen Sie Prioritäten und Fälligkeitsdaten mit anpassbaren Beschreibungen und Erinnerungen

Zusammenarbeit mit Team-Mitgliedern oder der Familie über freigegebene Projekte

Nachverfolgung der Produktivität durch eingebaute Ziele und Karmapunkte

Todoist Beschränkungen

Keine fortgeschrittenen Projektmanagement tools wie Gantt Diagramme

Kein Offline-Modus für Mobiltelefone, es sei denn, die Aufgaben sind vorgeladen

Todoist Preise

Anfänger: Free

Free Pro: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $8/Monat pro Benutzer

Todoist Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (800+ Bewertungen)

4.4/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

3. Notion (am besten für hochgradig anpassbare Workflows)

über Neintion Der Studienalltag fühlt sich oft eingeengt und restriktiv an, mit festgelegten Strukturen für fast alles - von den Formaten der Aufgaben bis hin zu den Arbeitsabläufen in den Projekten. Notion ist eine gute Lösung für Studierende, die sich nach Flexibilität und Kontrolle über ihre digitalen Dateien sehnen. Egal, ob Sie eine einfache Liste zu erledigen haben oder ein detailliertes Wissensmanagementsystem benötigen, mit Notion können Sie Workflows erstellen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie können Vorlagen für Notizen, Aufgaben oder die Nachverfolgung von Projekten erstellen oder verwenden und Notion mit Apps wie Google Drive oder Trello synchronisieren, um einen zentralen Zugriff auf Ihre Studien- und Forschungsressourcen zu erhalten.

Notion beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Datenbanken, Wikis und Dokumente in einem einzigen Workspace

Verbinden Sie Workflows durch nahtlose Verknüpfung von Seiten, Aufgaben und Projekten

Visualisieren Sie Daten mit Tabellen, Boards, Zeitleisten und Kalendern

Teilen Sie Ihren Workspace mit Kollegen, Lehrkräften oder der Öffentlichkeit über Live-Seiten

Notion Einschränkungen

Bei den Features zur Aufgabenverwaltung fehlen Erinnerungen oder erweiterte Automatisierung

Probleme mit der Leistung bei großen Datenbanken auf älteren Geräten

Notion Preise

Free

Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,900+ Bewertungen)

4.7/5 (5,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,400+ Bewertungen)

4. Google Keep (Am besten für einfache Notizen und Listen)

über Google Keep Google Keep ist die ultimative, leichtgewichtige App für die Erfassung von Ideen und schnellen Notizen für unterwegs. Es bietet vielbeschäftigten Studenten eine Schnittstelle für Haftnotizen, um farbcodierte Notizen für eine bessere visuelle Organisation zu erstellen, Sprachnotizen, um Gedanken oder Ideen schnell zu erfassen und Sprache in Text umzuwandeln, und Checklisten, mit denen sie Aufgaben einfach verwalten können.

Google Keep beste Features

Zusammenarbeit in Echtzeit durch Freigeben von Notizen mit anderen

Festlegen von Speicherorten oder zeitabhängigen Erinnerungen für Aufgaben

Automatische geräteübergreifende Synchronisierung mit Ihrem Google Konto

Google Keep Limits

Limitierte Formatierungsoptionen im Vergleich zu fortschrittlichen Apps für Notizen

Fehlende Features zur Aufgabenverwaltung für die Bearbeitung größerer Projekte

Keine Integrationen mit anderen Tools außer Google Workspace

Minimale Organisationsstruktur für Vielschreiber

Google Keep Preise

Free

Business Starter: $7,20/Monat pro Benutzer

$7,20/Monat pro Benutzer Business Standard: $14,40/Monat pro Benutzer

$14,40/Monat pro Benutzer Business Plus: 21,60 $/Monat pro Benutzer

21,60 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

hinweis: Google Keep ist kostenlos für einzelne Benutzer und als Teil von Google Workspace für Teams verfügbar. Die aufgelisteten Preise gelten für Google Workspace._

Google Keep Bewertungen & Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

5. Microsoft OneNote (Am besten geeignet für detaillierte Notizen)

über Microsoft OneNote Digital Wenn Sie schon immer Notizen freigeben und mit Ihren Freunden und Klassenkameraden zusammenarbeiten wollten, Microsoft OneNote ist das richtige tool für Sie.

Es handelt sich um ein digitales Notizbuch mit vielen Features, das tiefgreifende Funktionen bietet, zusammenarbeit bei der Erstellung von Notizen und Organisation. OneNote ist ideal für Studenten, die ein hohes Maß an Informationen verwalten müssen, und bietet ein umfassendes und gut strukturiertes Notizbuchsystem. Mit OneNote können Sie Ihre Notizen in Notizbücher, Abschnitte und Seiten unterteilen, um die Navigation zu erleichtern.

Dank des handschriftlichen Supports können Sie Notizen mit einem Stift machen oder Diagramme direkt auf Ihrem Gerät zeichnen. Und im Gegensatz zu physischen Notizen müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie wertvolle Informationen verlegen oder vergessen, wenn Sie sie brauchen - Sie können von Ihrem Telefon, Tablet oder PC über OneDrive auf Ihre Notizen zugreifen.

Microsoft OneNote beste Features

Clippen Sie Inhalte aus dem Internet und speichern Sie sie direkt in Ihren Notizbüchern

Organisieren Sie Notizbücher mit Abschnitten, Tags, Unterabschnitten undOneNote-Vorlagen Gemeinsame Arbeit an freigegebenen Notizbüchern in Echtzeit

Schnelles Durchsuchen von Notizen mithilfe von Schlüsselwörtern und Handschrifterkennung

Microsoft OneNote Limitierungen

Die Oberfläche kann für neue Benutzer unübersichtlich und überwältigend sein

Fehlen von Kanban- oder Projektmanagement tools

Preise für Microsoft OneNote

Persönlich: $6,99/Monat pro Benutzer

$6,99/Monat pro Benutzer Apps für Business: $9,90/Monat pro Benutzer

$9,90/Monat pro Benutzer Familie : $9,99/Monat pro Benutzer

: $9,99/Monat pro Benutzer Business Basic : $7,20/Monat pro Benutzer

: $7,20/Monat pro Benutzer business Standard : $15/Monat pro Benutzer Business Standard: $15/Monat pro Benutzer

Business Standard: $15/Monat pro Benutzer Business Premium: $26,40/Monat pro Benutzer

hinweis: Microsoft OneNote ist als Teil der Microsoft 365 Suite erhältlich. Die Preise gelten für Microsoft 365

Microsoft OneNote Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,800+ Bewertungen)

4.5/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,700+ Bewertungen)

6. Trello (Am besten für visuelles Projektmanagement)

über TrelloTrello's karten- und Boardsystem von Trello bietet eine intuitive Möglichkeit, Aufgaben visuell zu organisieren und eignet sich daher ideal für Gruppenprojekte oder die Semesterplanung. Boards stellen die verschiedenen Phasen Ihrer Aufgaben dar, z. B. "Zu erledigen", "Zu erledigen" oder "Erledigt". Karten stellen die einzelnen Aufgaben in jeder Phase dar.

Fügen Sie den einzelnen Aufgaben detaillierte Beschreibungen, Checklisten, Fristen und Anhänge hinzu, so dass Sie jederzeit über den vollständigen Kontext verfügen. Wenn Sie an gemeinsamen Projekten arbeiten, können Sie Ihren Mitgliedern Aufgaben zuweisen und sogar Kommentare dazu hinterlassen, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

Mit den Power-Ups von Trello können Sie seine Funktionen durch benutzerdefinierte Integrationen für Tools wie Google Drive, Slack und Ihren Kalender erweitern.

Trello beste Features

Visualisieren Sie Workflows mit flexiblen Boards im Kanban-Stil

Ziehen und Ablegen von Aufgaben zwischen Listen zur einfachen Organisation

Anhängen von Dateien, Bildern und Links direkt an Karten

Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse mit Butlers KI-gestützter Automatisierung

Verwenden Sie benutzerdefinierte Beschreibungen, um Aufgaben nach Priorität, Thema oder Typ zu kategorisieren

Trello Einschränkungen

Abhängigkeitsmanagement und Features zum Verknüpfen von Aufgaben fehlen

Benutzerdefinierte Optionen für Boards können sich limitiert anfühlen

Trello Preise

Free

Standard: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Premium: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Enterprise: Beginnt bei 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Trello Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,600+ Bewertungen)

4.4/5 (13,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,300+ Bewertungen)

7. Evernote (am besten für die Features zur Erstellung von Notizen)

über Evernote Wenn Sie auf der Suche nach einer Software sind, die Ihnen hilft, schnell Notizen zu machen und diese dann einfach zu organisieren, dann brauchen Sie Evernote . Es bietet fortschrittliche tools für Studenten, die eine Vielzahl von Informationen erfassen, organisieren und wiederfinden müssen.

Zu den herausragenden organisatorischen Features von Evernote gehören eine leistungsstarke Suche zum schnellen Auffinden von Notizen, auch mit handschriftlichen Inhalten, die Möglichkeit, Ihre Notizen durch Hinzufügen von Kontrollkästchen und Erinnerungen in Zu erledigen-Listen zu verwandeln, und die Erstellung von Multimedia-Notizen durch Hinzufügen von digitalen Materialien wie Sprachaufnahmen, Fotos, PDFs und Skizzen zu Ihren Informationen.

Evernote beste Features

Sammeln Sie Informationen von überall mit schnellen Web-Clips und OCR-Scans

Nahtlose Synchronisierung von Notizen auf allen Ihren Geräten

Organisieren Sie Ideen mit Notizbüchern, Tags und benutzerdefiniertenEvernote-Vorlagen Zusammenarbeit durch Freigeben von Notizen oder Bearbeitung mit Teammitgliedern



Evernote-Einschränkungen

Klobige Schnittstelle im Vergleich zu neueren Alternativen

Offline-Zugriff ist auf kostenpflichtige Pläne beschränkt

Evernote-Preise

Free

Persönlich: $14,99/Monat

$14,99/Monat Professionell: $17,99/Monat

$17,99/Monat Teams: $24,99/Monat pro Benutzer

$24,99/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Evernote Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,200+ Bewertungen)

8. myHomework Student Planner (Am besten geeignet für eine unkomplizierte akademische Planung)

über myHomework Student PlannermyHomework Student Planner vereinfacht die akademische Planung mit einer übersichtlichen, leicht zu bedienenden Oberfläche. Sie können Ihren Stundenplan mit der App synchronisieren, um Unterrichtszeiten und Aufgaben zu verwalten und einen Überblick aus der Vogelperspektive zu erhalten.

Außerdem ist die App leicht zugänglich - Sie können sie auf allen Geräten nutzen, vom Smartphone bis zum Laptop.

myHomework Student Planner beste Features

Nachverfolgung von Aufgaben, Tests und Fälligkeitsdaten an einem Ort

Benutzerdefinierte Stundenpläne mit Farbcodierung und Zeitfenstern

Erhalten Sie Benachrichtigungen über anstehende Fristen

Offline-Zugriff auf Tools, um auch ohne Internet produktiv zu bleiben

myHomework Student Planner Beschränkungen

Veraltetes Design im Vergleich zu moderneren Planern

Die kostenlose Version enthält Werbung, die ablenken kann

myHomework Student Planner Preise

Basic: Free (mit Werbung)

Free (mit Werbung) Premium: $4.99/Jahr

myHomework Student Planner Bewertungen & Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

9. MyStudyLife (Am besten für die Verwaltung von Zeitplänen und Prüfungen)

über MyStudyLife Wie der Name schon sagt, MyStudyLife dreht sich alles darum, das Studentenleben optimal zu gestalten. MyStudyLife /%hre/ geht über die reine Terminplanung hinaus und bietet Tools, die speziell auf den akademischen Erfolg zugeschnitten sind.

Planen Sie damit Ihre Lernzeit und verfolgen Sie Prüfungstermine mit Erinnerungen. Außerdem können Sie Hausaufgaben und Aufgaben verfolgen, die mit bestimmten Kursen verknüpft sind. Oh, und haben wir schon erwähnt, dass die Anwendung kostenlos ist? Gewonnen, gewonnen, gewonnen!

MyStudyLife beste Features

Organisieren Sie Ihr Schulleben mit fachspezifischen Stundenplänen

Erhalten Sie Erinnerungen an Fristen, Prüfungen und Stundenpläne

Verfolgen Sie den akademischen Fortschritt mit Fach- und Aufgabenübersichten

MyStudyLife Beschränkungen

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen für Aufgaben oder Klassen

Keine direktecollaboration toolsfür Gruppenprojekte

MyStudyLife Preise

Free

MyStudyLife Bewertungen & Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

10. Any.do (Am besten für die Synchronisierung persönlicher und akademischer Aufgaben)

über Any.do zu erledigenAny.do Zu erledigen kombiniert die Verwaltung von Aufgaben mit der Integration von Kalendern und bietet Studenten eine einfache Möglichkeit, ihr persönliches und akademisches Leben zu verwalten. Sehen Sie Ihre Aufgaben neben Ihrem Tagesplan für eine bessere Planung, minimieren Sie Ablenkungen mit Tools wie einem Pomodoro Timer und automatisieren Sie sogar Erinnerungen für Aufgaben wie Hausarbeiten oder die Vorbereitung auf den Unterricht.

Die besten Features von Any.do

Organisieren Sie Aufgaben mit intelligenten Listen und kategorisierten Ordnern

Zusammenarbeit mit freigegebenen Aufgabenlisten für Gruppenprojekte

Geräteübergreifende Synchronisierung, damit alles an einem Ort bleibt

Integration mit Tools wie Google Kalender und Alexa

Any.do Limitierungen

Limitierte Features im kostenlosen Free-Plan

Die Funktionen zur Aufgabenverwaltung sind für komplexe Projekte weniger fortgeschritten

Der Premium-Preis rechtfertigt möglicherweise nicht den Funktionsumfang

Gelegentliche Verzögerungen bei der Synchronisierung zwischen Geräten

Preise von Any.do

Personal: Free

Free Premium: $7,99/Monat

$7,99/Monat Familie: $9.99/Monat (für vier Benutzer)

$9.99/Monat (für vier Benutzer) Teams: $7.99/Monat pro Benutzer

Any.do Bewertungen & Rezensionen

G2: 4.2/5 (190+ Bewertungen)

4.2/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

Gut lernen, gute Noten erzielen und Erfolg haben mit ClickUp

Als Student den Überblick über die Aufgaben zu behalten, ist keine Kleinigkeit, aber mit den richtigen Organisationstools in Ihrer Ecke überleben Sie nicht nur - Sie werden erfolgreich sein.

Wenn wir eine herausragende Option auswählen müssten, würde ClickUp die Krone einnehmen. Von farbcodierten Kalendern und detaillierten Listen mit Aufgaben bis hin zu Features für die Zusammenarbeit, die Gruppenprojekte weniger mühsam machen, hat ClickUp alles zu bieten.

Sind Sie von einem vollen Terminkalender überwältigt? Nutzen Sie die Prioritätsmarkierungen und Erinnerungen von ClickUp, um sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren. Sie möchten ein Forschungsprojekt erstellen? Führen Sie ein Brainstorming mit ClickUp Brain durch und notieren Sie Ihre Ideen in reichhaltig formatierten ClickUp Dokumenten.

Nicht zu vergessen sind die über 1000 Integrationen mit Apps wie Google Drive, Zoom und Outlook, die alles an einem Ort zusammenhalten und den Schülern helfen, den Überblick zu behalten.

Und das Beste daran? Es ist für Studenten kostenlos, d. h. Sie können die Funktionen der Premiumklasse nutzen, ohne einen Cent auszugeben. Warum sollten Sie sich also mit dem Chaos abfinden, wenn Sie Klarheit haben können? Jetzt kostenlos anmelden und probieren Sie ClickUp aus. Ihr zukünftiges Ich (und vielleicht Ihr GPA) wird es Ihnen danken!