ChatGPT Prompts für HR-Effizienz & Entscheidungsfindung

Als Personalverantwortlicher haben Sie nicht nur viel zu tun, sondern auch viel zu viel. In einem Moment sind Sie auf der Jagd nach neuen Mitarbeitern in letzter Minute. Im nächsten Moment führen Sie neue Mitglieder in Ihr Team ein, kümmern sich um deren Engagement und stellen sicher, dass die Gehaltsabrechnung wie am Schnürchen läuft.

Wir können Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben zwar nicht über Nacht verkleinern, aber wir _können sie intelligenter machen. In diesem Beitrag finden Sie einen Spickzettel mit 50+ ChatGPT-Aufforderungen für die Personalabteilung, die Ihnen die Arbeit abnehmen sollen.

Die Möglichkeiten zur Erstellung von ChatGPT-Eingabeaufforderungen für Personalverantwortliche sind endlos. Damit werden sich wiederholende Aufgaben wie die Erstellung von Stellenbeschreibungen und SOPs, die Rationalisierung von HR-Prozessen und die Verbesserung der Mitarbeiterbeziehungen (durch Daten- und Stimmungsanalyse) viel einfacher.

Wenn Sie das Leben Ihrer HR-Mitarbeiter effizienter gestalten wollen, lesen Sie weiter.

ChatGPT und seine Features verstehen

Stellen Sie sich ChatGPT als den Kollegen vor, der immer bereit ist zu helfen (und nie eine Kaffeepause braucht). Es wurde von OpenAI entwickelt und basiert auf einem riesigen Wissenspool, was es zu einem professionellen Multitasker macht.

Benötigen Sie Hilfe bei der Beantwortung von Fragen, der Vereinfachung von Konzepten, der Erstellung von Richtlinien oder dem Verfassen von E-Mails? Dieses KI-Tool hat alles im Griff.

Hier ist wie ChatGPT funktioniert : Es verarbeitet Ihre Eingaben und formuliert Antworten, die ins Schwarze treffen. Sie können die Ergebnisse verfeinern, indem Sie spezifische Aufforderungen geben und weitere Unterhaltungen führen.

Je präziser Ihre Eingaben sind, desto besser ist das Ergebnis. ChatGPTs Anwendungsfälle sind so vielfältig wie ein Schweizer Armeemesser. Von endlosem Papierkram bis hin zum Jonglieren mit Einstellungen, Onboarding und Richtlinienaktualisierungen - ChatGPT ist da, um zu helfen.

Lassen Sie uns schnell verstehen wie:

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP): Hilft Ihnen bei der Erstellung klarer, professioneller und personalisierter Dokumente wie Stellenbeschreibungen, Angebotsschreiben und Umfragen mit menschenähnlichen Antworten mitaussagekräftigen und detaillierten ChatGPT-Eingabeaufforderungen Datenverarbeitung : Hilft bei der Interpretation von strukturierten und unstrukturierten Daten und erleichtert so die Nachverfolgung von Mitarbeiterzufriedenheit, KPIs und mehr, um intelligente Entscheidungen zu treffen

Hilft Ihnen bei der Erstellung klarer, professioneller und personalisierter Dokumente wie Stellenbeschreibungen, Angebotsschreiben und Umfragen mit menschenähnlichen Antworten mitaussagekräftigen und detaillierten ChatGPT-Eingabeaufforderungen Brainstorming: Generiert neue Konzepte für Stellenausschreibungen, Richtlinien, Schulungen, Mitarbeiterbindung und sogar für Fragen bei Austrittsgesprächen

🌻 Beispiel: L'Oréal, mit mehr als 80.000 Mitarbeitern und 5 Millionen Bewerbern pro Jahr, hat seine KI mit Hilfe spezifischer Aufforderungen zur Feinabstimmung der Einstellungen optimiert.

Das Unternehmen entwickelte drei auf Schlüsselkompetenzen basierende Fragen, wie z. B. "Erzählen Sie uns von einer Zeit, in der Sie gescheitert sind - was haben Sie daraus gelernt?", um die Eignung der Bewerber besser zu beurteilen. Durch die Konzentration auf das Potenzial und nicht auf herkömmliche Kriterien konnte die Effizienz gesteigert und der Prozess personalisiert werden, was zu einem 82 % Stellenangebotsquote für Vorstellungsgespräche.

ChatGPT-Prompts für HR

Möchten Sie, dass ChatGPT die E-Mails zur Personaleinstellung, die Pläne für das Onboarding oder die Entwürfe für die Personalpolitik festhält?

Alles beginnt damit, dass die Prompts genau richtig sind. Sie müssen die Kunst der prompt-Engineering um benutzerdefinierte und relevante Ausgaben zu erhalten. Hier ist also eine Prompt-Bibliothek, die Ihnen bei der Bewältigung aller Arten von HR-Aufgaben hilft und Ihre Kreativität anregt.

Prompts für Einstellung und Personalbeschaffung

1. erstellen Sie eine Zeitleiste für die Einstellung einer (Rolle). Enthalten Sie Meilensteine für die Stellenausschreibung, das Screening, die Vorstellungsgespräche und das Angebotsschreiben

2. erstellen Sie eine detaillierte Stellenbeschreibung für die (Rolle) in der (Branche)_

3. Liste der besten Plattformen, um für die (Rolle) in (Branche) zu werben, mit dem Ziel, Kandidaten aus (Ländern) mit mehr als (Jahren Erfahrung) in ähnlichen Rollen zu finden

4. Entwickeln Sie eine Kampagne für LinkedIn, Job Boards und Instagram, um die (Rolle) bei (Unternehmen) zu bewerben

5. entwickeln Sie einen unvoreingenommenen Interviewprozess, der uns dabei hilft, effiziente virtuelle Interviews für (Rolle) und (Branche) zu führen

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie eine einfache Scorecard, um alle Bewerber nach denselben Fähigkeiten zu bewerten. So bleiben die Dinge fair und konzentriert.

6. erstellen Sie eine Liste mit 10-15 Fragen, um die Fähigkeiten des Bewerbers und seine Eignung für die (berufliche Rolle) bei der Bewerbung zu beurteilen

erstellen Sie eine Liste mit verhaltensorientierten Interviewfragen, um das Führungspotenzial eines Bewerbers für die (Rolle) zu beurteilen_

8. erstellen Sie eine umfassende Beurteilung, um (Fähigkeiten) für (Rolle) zu bewerten, einschließlich Aufgaben wie (z. B. Schreibbeispiele, Code-Herausforderungen)_

9. erstellen Sie eine professionelle E-Mail-Vorlage, um qualifizierte Bewerber zur Endrunde einzuladen

10. Entwerfen Sie ein Angebotsschreiben für einen ausgewählten Bewerber, einschließlich:

Datum des Eintritts

Zeitraum des Vertrags

Entlohnung

Leistungen

Zeitraum der Bewährungszeit

Arbeitszeiten

Zuständigkeiten

11. zu erledigen: Wie bringen Sie die Mitarbeiter in der Phase der Einstellung mit der Unternehmenskultur in Einklang?

12. überprüfen Sie den Lebenslauf des Bewerbers für (Rolle) und ermitteln Sie Leistungen, Stärken und Lücken._

Einige zusätzliche Fragen:

✅ Erstellen Sie eine Liste mit den 10 wichtigsten Fragen, die Bewerber bei ihrem ersten Vorstellungsgespräch über unser Unternehmen stellen könnten

✅ Erstellen Sie ein effektives Mitarbeiterempfehlungsprogramm, um qualifizierte Empfehlungen von bestehenden Mitarbeitern zu fördern

✅ Entwicklung einer Checkliste zur Bewertung unabhängiger Personalvermittler oder Personalvermittlungsagenturen, die für (Branche/Nische) am besten geeignet sind

ChatGPT Prompts für das Onboarding neuer Mitarbeiter

13. erstellen Sie eine Checkliste für "Tag 1", die Aufgaben wie die Einstellung von Arbeitsplätzen, die Anmeldung bei Systemen und das Meeting mit Schlüsselpersonen umfasst

14. Entwickeln Sie eine Checkliste für das Onboarding von Remote-Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu allen Systemen, klare Kommunikationskanäle und virtuelle Einführungen in ihre Teams haben

15. verfassen Sie eine herzliche, freundliche Willkommens-E-Mail für (Name und Rolle), die sie auf ihren ersten Tag einstimmt und sie in das Team einführt

16. Erstellen Sie ein 30-60-90 Tage umfassendes Einarbeitungsprogramm für neue Mitarbeiter, das Folgendes beinhaltet:

Gelöschte Ziele für jeden Monat

Wöchentliche Meilensteine

Zu entwickelnde Fertigkeiten und Kenntnisse

Check-Ins und Feedback-Sitzungen

Überprüfung am Quartalsende

17. erstellen Sie ein leicht zu lesendes Handbuch mit Unternehmensrichtlinien, beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten, Vergünstigungen und unterhaltsamen Details über die Arbeitsplatzkultur

18. Schlagen Sie Online- und Offline-Schulungsprogramme vor, um neue Mitarbeiter mit den erforderlichen Fähigkeiten auszustatten. Versuchen Sie es mit:

Schulungsbudget

Dauer der Schulungsprogramme

Aktivitäten zur Mitarbeiterentwicklung

Fähigkeiten, für die sie geschult werden sollen

Leistungspaket

19. erstellen Sie eine Reihe automatisierter E-Mails als Teil des Onboarding-Prozesses mit Informationen über Schulungsprogramme, Unternehmensrichtlinien und FAQs

20. schreiben Sie ein Skript für ein Onboarding-Video, in dem wichtige Mitglieder des Teams vorgestellt werden und das einen Überblick über das Unternehmen gibt

21. schreiben Sie ein kurzes, freundliches Skript für einen CEO oder Manager, um den neuen Mitarbeiter per Video zu begrüßen

22. entwerfen Sie eine schnelle, einfache Umfrage, um ehrliches Feedback von neuen Mitarbeitern über ihre Einführungserfahrung zu erhalten

Zusätzliche Aufforderungen:

✅ Entwerfen Sie eine lustige Aktivität zum Kennenlernen der neuen Mitarbeiter in der ersten Woche

✅ Erstellen Sie eine einfache, leicht verständliche Übersicht über die Leistungen für Mitarbeiter, einschließlich Gesundheitsfürsorge, bezahlte Freizeit und andere Vergünstigungen

✅ Schlagen Sie Möglichkeiten vor, um Mitarbeiter-Feedback zu Schulungen, Kultur und Prozessen zu sammeln

ChatGPT-Anweisungen für Mitarbeiterbindung und -bindung

nennen Sie Aktivitäten zur Förderung von Teambildung und Zusammenarbeit, die das Engagement der Mitarbeiter fördern

24. erstellen Sie eine umfassende Umfrage zur Messung der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter_

💡Zusätzliche Anweisungen: Klären Sie, ob die Umfrage offene oder geschlossene Fragen enthalten soll

25. Entwickeln Sie ein Anreizprogramm, um außergewöhnliche Leistungen des (Teams) zu belohnen

26. schlagen Sie einzigartige Initiativen für Vielfalt und Integration vor, um das Engagement zu verbessern

💡Einblicke, die Folgendes umfassen sollten: Herausforderungen, mit denen die derzeitige Belegschaft konfrontiert ist, und Bereiche, die verbessert werden müssen

27. Wie man eine Unternehmenskultur schafft, die die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben fördert

28. identifizieren Sie die Lücken in unserer derzeitigen Arbeitsplatzpolitik und schlagen Sie Verbesserungen vor

💡Was Sie einfügen sollten: Fügen Sie Ihre aktuellen Arbeitsplatzrichtlinien bei. Wenn Sie keine haben, notieren Sie einfach die Punkte.

29. Schaffen Sie ein transparentes Anerkennungsprogramm, um verdiente Mitarbeiter zu fördern

30. erstellen Sie einen jährlichen Kalender mit Aktivitäten und Ereignissen, die den Mitarbeitern Spaß machen, für jeden Monat

nach einem schwierigen Quartal sollten wir der (Abteilung/dem Team) etwas Liebe entgegenbringen! Schlagen Sie Wellness-Programme, Initiativen zum Stressabbau oder Vergünstigungen vor, damit sie sich erholen können

32. zeigen Sie einige unterhaltsame Möglichkeiten auf, wie Sie die Karriereentwicklung mit den Zielen der einzelnen Mitarbeiter in Einklang bringen können

Einige zusätzliche Aufforderungen:

✅ Welche kreativen, nicht-monetären Möglichkeiten gibt es, um die Leistungen von Mitarbeitern in Remote-Arbeit anzuerkennen?

✅ Welche Strategien funktionieren am besten, um Mitarbeiter, die ihre Motivation verloren haben, wieder zu motivieren?

✅ Welche Faktoren tragen am meisten zur Mitarbeiterbindung bei? Erstellen Sie eine Rangliste!

ChatGPT-Anweisungen für Leistungsbeurteilungen und Feedback

33. erstellen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Durchführung unvoreingenommener Leistungsbeurteilungen zusammen mit einem Plan für das Leistungsmanagement

34. erstellen Sie ein Formular zur Selbstbeurteilung für Mitarbeiter in (Abteilung/Team), das sie vor ihrer Leistungsbeurteilungsbesprechung abschließen können

35. skizzieren Sie eine Struktur für Leistungsbeurteilungen, die sich wie ein sinnvolles chatten anfühlt - feiern Sie Erfolge, diskutieren Sie Wachstum und setzen Sie zukünftige Ziele für (Team/Abteilung)

36. Welche KPIs sollten wir verwenden, um den Erfolg in (dem Team/der Abteilung/dem Einstellungsprozess) zu messen?

37. Vorschlagen Sie Schulungsprogramme für einen Mitarbeiter in (Abteilung/Team) auf der Grundlage der Ergebnisse der Leistungs- und Kompetenzlückenanalyse. (Daten hinzufügen)

38. erstellen Sie eine Vorlage für eine Leistungsbeurteilung, die ausgefüllt werden kann, um dem Mitarbeiter ein konstruktives Feedback zu geben oder um die Führungsqualitäten zu verbessern

💡Zu berücksichtigende Aspekte: Der Ton des Feedbacks und Aspekte, auf die es sich konzentrieren sollte, wie Leistung, Schlüsselerfolge und verbesserungswürdige Bereiche.

39. Empfehlen Sie Tools und Rahmenwerke für die Durchführung effektiver Leistungsbeurteilungen

40. wege vorschlagen, wie Leistungsbeurteilungen zu einem zweiseitigen Gespräch werden können

41. wie kann man den Mitarbeitern einfühlsames Feedback geben, ohne sie zu demotivieren?

Einige zusätzliche Anregungen:

✅ Stellen Sie Fragen zur Selbsteinschätzung, die die Mitarbeiter dazu anregen, über ihre persönliche und berufliche Entwicklung nachzudenken

✅ Welche unkonventionellen Methoden gibt es, um Mitarbeiter bei der Vorbereitung auf Leistungsbeurteilungen zu unterstützen, wie z. B. angeleitete Tagebuchaufzeichnungen oder Übungen in Form von Rollenspielen?

✅ Schlagen Sie Mikro-Trainingsmodule oder Lernressourcen für unterwegs vor, die das bei Leistungsbeurteilungen freigegebene Feedback ergänzen können

ChatGPT-Anweisungen für die Erstellung von Richtlinien und Dokumenten

42. Entwickeln Sie eine faire und wettbewerbsfähige Vergütungsstrategie/-politik, um außergewöhnliche Mitarbeiter einzustellen und zu halten

43. entwickeln Sie eine Richtlinie für Personalvermittlungsagenturen und einzelne Personalvermittler, die diese in ihrem Einstellungsverfahren umsetzen sollen

44. erstellen Sie eine umfassende Arbeitsplatzrichtlinie für Mitarbeiter im Außendienst

45. Entwickeln Sie eine NDA-Vorlage für Mitarbeiter in (Branche), um die Integrität und Sicherheit der Unternehmensgeheimnisse zu wahren

46. erarbeiten Sie eine klare und unvoreingenommene Richtlinie für den Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz. Die häufigsten Konflikte, auf die wir stoßen, sind - (Konflikte hinzufügen)_

47. entwickeln Sie eine umfassende Urlaubsregelung für unsere Organisation gemäß den US-Vorschriften

48. _Welche Maßnahmen können wir einführen, um eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben für unsere Mitarbeiter zu fördern?

💡Insights to include: Klären Sie Aspekte für bezahlten, unbezahlten, Urlaub und Krankheitsurlaub

49. entwicklung einer Richtlinie für die HR-Teams zur Verwaltung von und zum Zugriff auf Mitarbeiterdaten, um sicherzustellen, dass sie mit den Arbeitsgesetzen übereinstimmt

50. verfassen Sie einen detaillierten Code of Conduct für (Art der Organisation) mit Schwerpunkt auf Aspekten wie Professionalität, Vielfalt und Inklusion

Zusätzliche Aufforderungen:

**Verfassen Sie eine Richtlinie für Belästigung am Arbeitsplatz, in der inakzeptable Verhaltensweisen, Berichterstellungen und Konsequenzen aufgeführt sind

✅ Listen Sie alle Richtlinien auf, die wir für unser Unternehmen in (Branche, Land) erstellen sollten.

✅ Verfassen Sie ein klares und informatives Dokument, das die Einzelheiten des Employee Assistance Program (EAP) des Unternehmens für Mitarbeiter in (Stelle/Rolle) darlegt

➡️ Weiterlesen: ChatGPT-Eingabeaufforderungen für das Projektmanagement

ChatGPT-Eingabeaufforderungen für HR-Analysen und Berichterstellung

51. Entwickeln Sie eine Liste von Metriken, um den Erfolg des Onboarding-Prozesses zu messen

52. hR-Analysen nutzen, um Qualifikationsdefizite in unserer Belegschaft zu ermitteln und Schulungsprogramme auszurichten

53. analysieren Sie die Daten zur Optimierung unserer Vergütungsstrategie, um die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen

54. erstellen Sie ein Formular zur Bewertung der Wirksamkeit von Schulungs- und Entwicklungsprogrammen

55. bestimmen Sie die Fluktuationsrate und machen Sie Vorschläge, wie sie gesenkt werden kann

💡Insights to include: Daten über Mitarbeiter und ihre Betriebszugehörigkeit einspeisen und anweisen, Gründe für eine höhere Fluktuation zu ermitteln

56. helfen Sie mir, die Kosten pro Einstellung für (bestimmte Rolle) in unserem Unternehmen zu berechnen

💡Einblicke, die Folgendes umfassen sollen: Daten zur Personalbeschaffung, einschließlich Kosten für Anzeigen, Kosten für unbesetzte Positionen, Schulungs- und Bewährungskosten

57. analysieren Sie die Personaldaten, damit ich strategische Einstellungspläne für die Zukunft erstellen kann

Zu den Einblicken gehören: Vorhandene Personaldaten, einschließlich Stellenrollen, Nummer der besetzten Stellen und Qualifikationslücken

Einige zusätzliche Aufforderungen:

✅ Helfen Sie uns bei der Nachverfolgung des ROI für unsere Rekrutierungskampagnen

✅ Schlagen Sie Möglichkeiten vor, prädiktive HR-Analysen anzuwenden, um den künftigen Bedarf an Talenten und Trends in der Belegschaft vorherzusagen

✅ Erstellen Sie einen umfassenden HR-Bericht, der wichtige Metriken wie Fluktuationsrate, Fehlzeiten und Mitarbeiterengagement zusammenfasst

Dies ist eine Zusammenstellung der wichtigsten HR-Anregungen, die bei der Einstellung, dem Onboarding, den Mitarbeiterbeziehungen, der Leistungsbeurteilung und der Analyse helfen können.

Erinnern Sie sich: ChatGPT ist ein KI-Tool für die Unterhaltung. Sie müssen es immer wieder mit Wiederholungen ansprechen, um gezielte und relevante Lösungen für Ihre Abfragen im Personalwesen zu erhalten.

Stattdessen gibt es ChatGPT-Alternativen die weitaus mehr Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben und spezifischen HR-Workflows bieten.

Erweiterung der HR Funktion mit ClickUp

ChatGPT eignet sich hervorragend für die Bewältigung einzelner Aufgaben im Personalwesen, aber die Verwaltung des gesamten HR-Prozesses kann schnell überwältigend werden. Wenn die Tools nicht miteinander verbunden sind, wird das Chaos noch größer.

Sie brauchen mehr als nur einen KI-Assistenten; Sie brauchen eine Plattform, die alles miteinander verbindet.

Das ist der Punkt ClickUp kommt ins Spiel. Es ist die Alles App für Arbeit, mit einer robusten HR-Management-Suite, die die Einstellung, das Onboarding und die Mitarbeiterentwicklung vereinfacht. Außerdem integriert sie KI-Features, die Ihnen die Arbeit erleichtern

Mit ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Aufgaben nachverfolgen und eine nahtlose Erfahrung für Ihre Mitarbeiter schaffen - von der Rekrutierung bis zur Schulung.

Im Wettlauf der ChatGPT vs ClickUp gewinnt letzteres aufgrund seines integrierten Ansatzes.

HR-Aufgaben erstellen, die sich mit ClickUp Brain selbst erledigen

Beginnen wir mit dem ClickUp Gehirn, das mehr erledigt als nur _Inhalte zu generieren._Onboarding, Training, Aufgabenmanagement? Vereinfachen Sie jeden Aspekt mit nur wenigen Klicks.

So geht's:

Automatisierung von Workflows beim Onboarding: Sie müssen nicht mehr jede Aufgabe für einen neuen Mitarbeiter manuell einstellen. Erstellen Sie personalisierte Workflows für jeden Mitarbeiter, von der Begrüßung an Bord bis zur Nachverfolgung der Fortschritte in den ersten Wochen.

📌Vorschlag zum Ausprobieren: _Erstellen Sie einen Onboarding-Workflow für einen neuen Marketing-Manager, einschließlich des Freigebens von Dokumenten, anfänglicher Schulungsaufgaben und der Vorstellung des Teams.

ClickUp Brain ausprobieren

Müheloses Trainingsmanagement: Trainingspläne, Erinnerungen und die Erstellung von Inhalten können chaotisch werden. Mit unserer KI können Sie Trainingssitzungen automatisieren, Erinnerungen versenden und sogar benutzerdefinierte Schulungsmaterialien erstellen.

📌Vorschlag zum Ausprobieren: Erstellen Sie einen 2-wöchigen Schulungsplan für neue Mitarbeiter im Kundensupport, einschließlich täglicher Aufgaben, Ressourcen und Erinnerungen.

Versuchen Sie ClickUp Brain

Anpassbare Vorlagen: Benötigen Sie spezielle Onboarding-Aufgaben oder Schulungsunterlagen? Anstatt das Rad neu zu erfinden, fordern Sie ClickUp Brain einfach an, und es generiert sofort, was Sie brauchen.

📌Vorlage zum Ausprobieren: Erstellen Sie eine Vorlage für Mitarbeitergespräche, einschließlich Abschnitten für Stärken, verbesserungswürdige Bereiche und umsetzbare Ziele.

ClickUp Brain ausprobieren

Verfolgen und messen Sie den Fortschritt: Unsere KI beschränkt sich nicht auf die Einstellung von Aufgaben - sie verfolgt sie auch! Überwachen Sie den Fortschritt beim Onboarding und beim Training, ohne mehrere Apps öffnen zu müssen. Alles ist an einem Ort, was es einfacher macht, den Überblick über die Termine zu behalten.

📌Vorschlag zum Ausprobieren: Verfolgen Sie den Fortschritt der Onboarding-Aufgaben meines neuen Mitarbeiters und geben Sie mir eine wöchentliche Zusammenfassung der abgeschlossenen und anstehenden Aktivitäten.

Versuchen Sie ClickUp Brain

Das Beste daran? Sie müssen sich nicht mehr um die Koordinierung, Nachverfolgung und das Versenden von Erinnerungen kümmern. ClickUp AI kümmert sich um die sich wiederholenden Aufgaben, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was am wichtigsten ist: Ihre Mitarbeiter.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben im Personalwesen mit ClickUp Automatisierungen

Wir alle wissen, wie zeitraubend Aufgaben im Personalwesen sein können, vor allem, wenn man sich tagein, tagaus mit denselben sich wiederholenden Dingen beschäftigt. Zum Glück, ClickUp Automatisierungen sind hier, um das Leben sehr viel einfacher zu machen.

So funktioniert es:

Keine manuellen Nachfassaktionen mehr: Mit Erinnerungen an Vorstellungsgespräche, Fristen und Nachfassaktionen verpassen Sie nichts mehr - vergessen Sie nichts mehr!

Mit Erinnerungen an Vorstellungsgespräche, Fristen und Nachfassaktionen verpassen Sie nichts mehr - vergessen Sie nichts mehr! Schnellere Genehmigungen: Urlaubsanträge oder Richtlinienaktualisierungen? Automatisieren Sie Genehmigungen und überspringen Sie das Hin und Her

Urlaubsanträge oder Richtlinienaktualisierungen? Automatisieren Sie Genehmigungen und überspringen Sie das Hin und Her Müheloses Dokumentenmanagement: Automatisches Organisieren von Mitarbeiterdokumenten, Erstellen von Auslösern, die die richtige Person benachrichtigen, wenn neue Dokumente eingehen

Automatisches Organisieren von Mitarbeiterdokumenten, Erstellen von Auslösern, die die richtige Person benachrichtigen, wenn neue Dokumente eingehen Müheloses Delegieren von Aufgaben: Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie sie nach, ohne einen Finger zu rühren. Lassen Sie ClickUp entscheiden, wer was und wann bekommt

Wenn Sie unter unseren mehr als 100 vorgefertigten Automatisierungen nicht genau das finden, was Sie suchen, können Sie Ihre eigene erstellen!

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen für Ihre HR-Aufgaben mit ClickUp Automations

Mit dem KI-Automation-Builder können Sie Ihre Automatisierung mit Auslösern und Aktionen im Handumdrehen erstellen. Sagen Sie der KI einfach, was Sie wollen, und sehen Sie ihr bei der Arbeit zu! Außerdem können Sie alles vor der Veröffentlichung bearbeiten, um sicherzustellen, dass es genau richtig ist.

Testen Sie es 👉 Erstellen Sie eine Automatisierung, die eine Begrüßungsnachricht für neue Mitarbeiter auslöst, ihnen die Aufgaben der ersten Woche zuweist und Erinnerungen für wöchentliche Kontrollbesuche einstellt. Passen Sie den Zeitpunkt so an, dass die Willkommens-E-Mail sofort nach der Aufnahme in das System versendet wird, und lassen Sie jeden Montag Erinnerungen an die Aufgaben versenden.

Um die Dinge noch einfacher zu machen, haben wir eine ChatGPT HR Eingabeaufforderung Vorlage mit über 140 umsetzbaren Aufforderungen.

Diese Vorlage herunterladen

So hilft es:

Gruppiert für Bequemlichkeit: Hören Sie auf, sich durch endlose Optionen zu wühlen. Vom Verfassen eines Mitarbeiterhandbuchs bis hin zur Erstellung eines Plans für die berufliche Entwicklung - jede Aufgabe hat ihre eigene Gruppe

Hören Sie auf, sich durch endlose Optionen zu wühlen. Vom Verfassen eines Mitarbeiterhandbuchs bis hin zur Erstellung eines Plans für die berufliche Entwicklung - jede Aufgabe hat ihre eigene Gruppe Gebrauchsfertige Ideen: Überspringen Sie das Brainstorming. Jede Eingabeaufforderung ist so gestaltet, dass Sie umsetzbare Lösungen ohne Rätselraten erhalten

Überspringen Sie das Brainstorming. Jede Eingabeaufforderung ist so gestaltet, dass Sie umsetzbare Lösungen ohne Rätselraten erhalten Konsistente Qualität der Ergebnisse: Nie mehr Zufallsergebnisse. Diese Eingabeaufforderungen sind so konzipiert, dass sie jedes Mal klare, ausgefeilte Antworten liefern

Möchten Sie wissen, warum es besser ist als ChatGPT allein?

ChatGPT ist zwar großartig bei der Generierung von Antworten, aber Sie müssen sich die Prompts immer noch von Grund auf neu ausdenken und sie selbst organisieren. Mit dieser Vorlage haben Sie alles im Griff - kein Rätselraten, kein Hin und Her, sondern sofortige Ergebnisse, die auf Ihr Geschäft zugeschnitten sind.

➡️ Weiterlesen: Kostenlose KI Prompt Vorlagen für ChatGPT 🎙️ Hören Sie es von unseren Kunden: Das Career Center der Miami University hat ClickUp eingeführt, um

ihre HR- und Betriebsabläufe zu verbessern

, zu erreichen:

Verbesserte Organisation : Straffere Prozesse, die zu einer besseren Verwaltung der Karrieredienste führen.

: Straffere Prozesse, die zu einer besseren Verwaltung der Karrieredienste führen. Blaupause für Erfolg: Erarbeitung eines strukturierten Konzepts, um ein führendes Karrierezentrum in den Vereinigten Staaten zu werden.

wir sind auf dem Weg, ein führendes Career Center in den Vereinigten Staaten zu werden. Das ist unser Auftrag. ClickUp trägt wesentlich dazu bei, dass wir eine Blaupause für den Erfolg haben." _Michael Turner, Associate Director, Career Communities an der Miami University

Bedenken und ethische Erwägungen ansprechen

Wir haben Ihnen nun unzählige Anregungen gegeben, wie Sie Ihre Personalarbeit so gestalten können, dass das "Menschliche" in "Human Resources" wieder zum Tragen kommt Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass es einige limits von ChatGPT und ethische Überlegungen, die wir nicht ignorieren können:

Wenn Sie ChatGPT für HR-Aufgaben verwenden, sollten Sie ChatGPT-Hack das wird helfen: Halten Sie sensible Mitarbeiterinformationen aus Ihren Eingabeaufforderungen heraus.

ChatGPT speichert zwar keine Daten, aber es ist immer klug, persönliche Details wie Gehälter, Adressen oder Kontaktinformationen nicht freizugeben.

Beispiel: Wenn Sie Onboarding-Dokumente erstellen, verwenden Sie Platzhalter statt echter Namen und speichern Sie das endgültige Dokument sicher in einem GDPR-konformen Tool wie ClickUp. Auf diese Weise bleiben Sie effizient und schützen den Datenschutz der Mitarbeiter.

Sicherstellung von Fairness und Vermeidung von Vorurteilen mit ChatGPT

KI ist nur so unvoreingenommen wie die Daten, aus denen sie lernt, was bedeutet, dass sich ungewollte Verzerrungen einschleichen können.

💡Beispiel: Nehmen wir an, Sie verwenden ChatGPT zur Überprüfung von Bewerbern. Wenn es nicht kontrolliert wird, könnte es bestimmte Lebensläufe aufgrund von Verzerrungen in den Daten gegenüber anderen bevorzugen. Überprüfen und verfeinern Sie daher stets die Ergebnisse, um faire und gerechte Prozesse für alle zu gewährleisten.

Übermäßiges Vertrauen in KI

KI in der Personalabteilung kann bei vielen sich wiederholenden Aufgaben helfen, bringt aber auch eine Reihe ethischer Dilemmata mit sich. Wenn Sie sich bei Einstellungen oder Aktionen auf KI verlassen, denken Sie daran, dass KI aus früheren Daten lernt, die manchmal versteckte Vorurteile enthalten.

💡Beispiel: ChatGPT könnte auf der Grundlage veralteter oder voreingenommener Daten Stellenanforderungen oder Interviewfragen vorschlagen.

KI ist zwar großartig für die Rationalisierung von Prozessen, sollte aber niemals Ihren Instinkt oder Ihr Urteilsvermögen ersetzen.

Vertrauen Sie immer auf Ihr Bauchgefühl - KI mag schnell sein, aber die menschliche Intuition ist unersetzlich.

➡️ Weiterlesen: Kostenlose ChatGPT-Vorlagen zur Rationalisierung von Workflows

Halbieren Sie Ihren HR Workload mit ClickUp

Mit dieser ChatGPT-Vorlagenbibliothek sind Sie bestens gerüstet, um Ihre HR-Prozesse zu vereinfachen. Sie müssen sich nicht mehr mit Hin- und Herfragen abmühen, um genaue Antworten zu erhalten.

Auch wenn diese Liste sehr umfangreich ist, benötigen Sie ein Setup wie ClickUp, um ChatGPTs Antworten für die Bereiche Rekrutierung, Schulung, Onboarding und Unternehmensrichtlinien zusammen zu organisieren. Ein tool, das Delegierung, Genehmigungen, Dokumente, Workflows automatisieren kann - kurz gesagt, alles, was einen Großteil Ihres Tages in Anspruch nimmt.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie Ihren HR Workload reduzieren können? Melden Sie sich noch heute kostenlos an!