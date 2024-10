7 kostenlose ChatGPT-Vorlagen für optimierte Workflows

Der Abgabetermin droht, und alle Ideen scheinen überflüssig zu sein. Plötzlich starrst du auf ein leeres Dokument und rätselst nach Worten. Du öffnest ChatGPT, tippst ein paar Begriffe ein und hoffst, dass es dein Problem auf magische Weise lösen kann.

Aber das tut es nicht. Wie jedes KI-Tool ist es nur so gut wie die Anweisungen, die Sie geben. An dieser Stelle können ChatGPT-Vorlagen Sie und den Algorithmus anleiten.

Vorlagen geben Ihnen strukturierte Anweisungen, um das Potenzial des Tools zu maximieren, egal ob Sie einfache E-Mails verfassen oder umfangreiche Projekte organisieren. Sie müssen also keine Prompts mehr von Grund auf neu erstellen!

In diesem Artikel stellen wir Ihnen sieben kostenlose ChatGPT-Vorlagen vor, die Ihren Workflow verändern werden. Fangen wir an! 💪

Was sind ChatGPT-Vorlagen?

ChatGPT-Vorlagen sind vordefinierte Eingabeaufforderungen, die eine effektive Interaktion mit ChatGPT von OpenAI ermöglichen und zu besseren Ergebnissen führen. Sie dienen als Rahmen, um Sie bei der effizienten Generierung von zielgerichteten oder relevanten Antworten oder Inhalten mit dem tool anzuleiten.

Es gibt mehrere Vorlagen, die für unterschiedliche Bedürfnisse geeignet sind. Einige Beispiele für deren Einsatzmöglichkeiten sind erstellung von Inhalten , Brainstorming, Bearbeitung, Programmierung, Analyse und mehr. Hier sind einige Anforderungen, die diese Vorlagen erfüllen:

Erstellung von Inhalten: Hilfe beim Schreiben von Artikeln, Beiträgen für soziale Medien, E-Mails usw.

Hilfe beim Schreiben von Artikeln, Beiträgen für soziale Medien, E-Mails usw. Strategie für Marketingkampagnen: Brainstorming von Kampagnenideen, einschließlich Themen, Einzelzielen und Messaging-Strategien; außerdem Nachverfolgung von Kampagnen-Metriken zur Datenanalyse

Brainstorming von Kampagnenideen, einschließlich Themen, Einzelzielen und Messaging-Strategien; außerdem Nachverfolgung von Kampagnen-Metriken zur Datenanalyse Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern: Erstellung von Stellenbeschreibungen, allgemeinen Fragen für Vorstellungsgespräche und Checklisten für die Einarbeitung

Erstellung von Stellenbeschreibungen, allgemeinen Fragen für Vorstellungsgespräche und Checklisten für die Einarbeitung Projektmanagement: Erstellen von Projekt-Chartas und Zeitleisten sowie Zuweisung von Ressourcen

Erstellen von Projekt-Chartas und Zeitleisten sowie Zuweisung von Ressourcen SEO-Optimierung: Verfassen von schlüsselwortreichen Titeln und Meta-Beschreibungen

Sie können diese Vorlagen sogar ändern, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen.

Was macht eine gute ChatGPT-Vorlage aus?

ChatGPT ist, wie jedes andere tool, nur so effektiv wie die Art und Weise, wie Sie es benutzen. Wie erledigt ChatGPT die Arbeit ? Sie müssen ihm die richtigen Anweisungen geben, um eine qualitativ hochwertige Ausgabe zu erzeugen. Was eine gute ChatGPT-Vorlage auszeichnet, ist ihre Praktikabilität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

Schauen wir uns einige Elemente einer guten Vorlage an: 👇

Klarheit: Sie sollte klare Anweisungen oder Aufforderungen enthalten, die die gewünschte Ausgabe ohne jede Zweideutigkeit angeben

Sie sollte klare Anweisungen oder Aufforderungen enthalten, die die gewünschte Ausgabe ohne jede Zweideutigkeit angeben Spezifität: Sie sollte sich auf eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Inhalt konzentrieren und sicherstellen, dass die Antworten relevant und zielgerichtet sind

Sie sollte sich auf eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Inhalt konzentrieren und sicherstellen, dass die Antworten relevant und zielgerichtet sind Prägnanz: Es sollte kurz und bündig sein und Ihnen neue Aufforderungen mit genügend Details liefern

Es sollte kurz und bündig sein und Ihnen neue Aufforderungen mit genügend Details liefern Flexibilität: Er sollte anpassbar sein und Sie dazu anregen, verschiedene Ideen oder Blickwinkel innerhalb seiner Struktur zu erkunden

Er sollte anpassbar sein und Sie dazu anregen, verschiedene Ideen oder Blickwinkel innerhalb seiner Struktur zu erkunden Relevanz: Es sollte auf die Zielgruppe oder den Zweck abgestimmt sein, um sicherzustellen, dass der Inhalt bei der Zielgruppe ankommt

7 Kostenlose ChatGPT Vorlagen

Egal, ob Sie Marketingstrategien entwickeln, Projekte organisieren oder auf der Suche nach neuen kreativen Schreibideen sind - wir haben die passende Vorlage für Sie.

Hier ist eine Liste mit 7 kostenlosen Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen für ChatGPT, die Ihnen helfen werden, Zeit zu sparen und Multitasking wie ein Profi zu betreiben.

1. ClickUp ChatGPT Prompts für Marketing Vorlage

Erstellen Sie Marketing-Schlagzeilen, beschreiben Sie Produkt-Features und schreiben Sie Video-Skripte mit ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Template

Die ClickUp ChatGPT Prompts für Marketing-Vorlage bietet 600+ Prompts, die Ihren Marketing-Aufwand unterstützen. Mit dieser Sammlung erhalten Sie kreative Ideen und praktische Strategien für alles, vom Content-Marketing bis zu E-Mail-Kampagnen. Außerdem hilft sie Ihnen chatGPT für soziale Medien zu nutzen .

Die Prompts sind flexibel, so dass Sie für jede Marketingherausforderung das Richtige finden können. Sie können sie auch direkt in ClickUp um Ihre Kampagnen zu organisieren und auf Kurs zu halten.

💡 Beispiel für eine Aufforderung: "Gehen Sie auf mögliche Bedenken oder Einwände ein, die junge Erwachsene in Bezug auf nachhaltige Mode haben könnten, und beruhigen Sie sie

✨ Ideal für: Content Marketer, Social-Media-Manager und Marketingleiter

🧠 Wussten Sie schon? Softwareentwicklung, Marketing und Kundendienst sind die drei Felder, in denen am meisten in KI investiert wird.

2. ClickUp ChatGPT Prompts für HR Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie detaillierte Leitfäden für den Onboarding-Prozess von Mitarbeitern oder sogar ein Mitarbeiterbeurteilungssystem mit ClickUp ChatGPT Prompts for HR Template

Die ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für HR Vorlage ist eine umfassende Ressource für Personalverantwortliche, die ihre Arbeitsweise mit Hilfe von KI verbessern wollen. Mit mehr als 140 Eingabeaufforderungen zu wichtigen HR-Themen hilft sie Ihnen, Ideen und Strategien zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten sind.

Sie können sie auch ganz einfach für verschiedene Aufgaben benutzerdefinieren, wie z. B. das Schreiben von Stellenbeschreibungen oder die Planung von Initiativen zur Mitarbeiterbindung. Auf diese Weise können Sie die Eingabeaufforderungen auf die Kultur und die Ziele Ihres Unternehmens abstimmen.

Die Vorlage lässt sich auch integrieren in ClickUp Gehirn macht es einfach, Brainstorming zu betreiben und Inhalte direkt mit KI zu erstellen. Alles an einem Ort - so können Sie Ihre Aufgaben in der Personalabteilung verwalten und Dokumente effizienter und gemeinsam erstellen.

💡 Beispiel für eine Aufforderung: "Erstellen Sie eine Stellenbeschreibung für einen Video Editor, die qualifizierte Bewerber mit den richtigen Fähigkeiten und Erfahrungen anzieht

✨ Ideal für: HR-Fachleute, Personal- und Kulturverantwortliche, L&D-Personal

🧠 Wussten Sie schon? 38% der HR-Führungskräfte haben KI-Lösungen erforscht oder implementiert, um die Prozesseffizienz in ihrer Organisation zu verbessern.

3. ClickUp ChatGPT-Prompts für Ingenieure

Diese Vorlage herunterladen

Generieren Sie alles von Funktionen der Programmiersprache bis hin zu Algorithmen zur Lösung von Problemen mit ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template

Die ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für technische Vorlagen bietet einen strukturierten Weg für Software-Ingenieure, um Programmierherausforderungen zu bewältigen. Es ist ein hilfreiches tool für engineering-Aufforderungen , die Verbesserung der Problemlösung und die Rationalisierung des Projektmanagements.

Mit 200+ Aufgaben zu einer Vielzahl von technischen Themen, können Sie neue Ideen für Projekte entwickeln, code schreiben mit den neuesten Trends Schritt zu halten und Lösungen für komplexe Probleme zu entwerfen.

💡 Beispiel Aufforderung: "Ich möchte ein System entwickeln, das mithilfe von maschinellem Lernen Autos auf Bildern erkennen kann" oder "Ich möchte, dass Sie Code für diese Anwendung schreiben, damit sie schneller und effizienter läuft

✨ Ideal für: Software-Entwicklungsingenieure, Front-End- und Back-End-Leute, Leiter der Technik

4. ClickUp ChatGPT Aufforderungen für Finanzen

Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie Prompts, um Ihr Finanzwissen mit ClickUp ChatGPT Prompts for Finance Vorlage zu verbessern

Die ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Finanzvorlage ist eine großartige Möglichkeit, das Finanzmanagement zu vereinfachen. **Mit 150+ maßgeschneiderten Aufforderungen können Sie knifflige Finanzkonzepte auf leicht verständliche Weise aufschlüsseln

Egal, ob Sie gerade erst mit einem Thema beginnen und chatGPT für die Recherche nutzen oder einen Finanzplan erstellen möchten, um Ihre langfristigen Ziele zu erreichen, finden Sie Hinweise, die Sie Schritt für Schritt anleiten.

💡 Beispiel Aufforderung: "Ich benötige Hilfe, um die Grundlagen des frühen Investierens zu verstehen, wie z. B. Aktien, Anleihen und Investmentfonds, und wie diese genutzt werden können, um langfristige finanzielle Ziele zu erreichen

✨ Ideal für: Millenials und GenZ, die einen persönlichen Finanzplan erstellen und ihr Geld gut verstehen wollen

5. ClickUp ChatGPT Schreibanregungen

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Vorlage hilft Autoren beim Schreiben von Biographien, Blogs und sogar Büchern

Die ClickUp ChatGPT Aufforderungen zum Schreiben Vorlage ist Ihr Schreibassistent und -kumpel mit mehr als 200 Schreibanregungen, die Autoren mit unterschiedlichen Erfahrungen helfen. Dank der außergewöhnlichen Fähigkeit zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) können Sie Inhalte erstellen, die Ihrem Stil und Ihren Themenvorlieben entsprechen.

Es generiert kreative Ideen für alles - von Artikeln über Blogbeiträge bis hin zu überzeugenden Texten. Außerdem können Sie Ihren Schreibstil verbessern und jede Eingabeaufforderung benutzerdefiniert anpassen, um Details wie den Dokumententyp oder die Zielgruppe festzulegen, damit der Inhalt genau richtig und ansprechend ist. Durch die Integration in ClickUp lässt sich die Software bequem in Ihren Workflow einbinden.

💡 Beispiel für eine Aufforderung: "Ich möchte einen fesselnden Blog von angemessener Länge schreiben, um Fachleute im Gesundheitswesen anzusprechen. Achten Sie darauf, dass sich der Blog von den Mitbewerbern abhebt." oder "Ich suche nach Techniken, um klare und prägnante Produktbeschreibungen zu verfassen, um einem GenZ-Publikum Features zu vermitteln".

✨ Ideal für: Autoren von Inhalten, Marketing-Manager, Marken-Manager

6. ClickUp ChatGPT-Vorlagen für das Projektmanagement

Diese Vorlage herunterladen

Generieren Sie Projektideen für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens mit der ClickUp ChatGPT Vorlage für Projektmanagement

Die ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für Projektmanagement Vorlage bietet eine unglaubliche Sammlung von mehr als 190 Eingabeaufforderungen, um das Projektmanagement zu vereinfachen und zu personalisieren. Sie hilft Ihnen, Ideen zu entwickeln, Aufgaben zu erstellen und Zeitleisten zu erstellen, die alle auf die Bedürfnisse Ihrer Projekte zugeschnitten sind.

Dank der Integration mit ClickUp Brain können Sie Inhalte direkt auf der Plattform erstellen. So bleibt alles an einem Ort, was zur Schnelligkeit und nahtlosen Verwaltung beiträgt. Ein weiteres großartiges Feature, das diese Vorlage auszeichnet, ist ihre Integration mit ClickUp benutzerdefinierte Ansichten .

So können Sie Zeitleisten und den Fortschritt von Aufgaben übersichtlich darstellen, damit alle in Ihrem Team auf der gleichen Seite stehen.

Alles in allem bietet Ihnen diese Vorlage eine leistungsstarke Kombination aus maßgeschneiderten Eingabeaufforderungen, reibungsloser KI-Integration und flexiblen Visualisierungsoptionen, was sie zu einer soliden Wahl für ein effektives Projektmanagement macht.

💡Beispiel für eine Eingabeaufforderung: "Ich muss einen Projektplan für die Website-Entwicklung erstellen, um organisiert und auf dem Laufenden zu bleiben" oder "Ich suche nach Strategien, um eine erfolgreiche Projektabwicklung zu gewährleisten und die Risiken im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Produkts zu minimieren

✨ Ideal für: Projektmanager, Abteilungsleiter und Einzelpersonen, die ihren Workflow rationalisieren wollen

7. ClickUp ChatGPT-Prompts für das Produktmanagement

Diese Vorlage herunterladen

Kundenbedürfnisse verstehen und Produktdokumentation erstellen mit der ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management Vorlage

Die ClickUp ChatGPT Eingabeaufforderungen für das Produktmanagement Vorlage bietet Ihnen 130+ Einzelziele, die alles vom Brainstorming bis zur Strategieentwicklung abdecken. Es ist ein großartiges tool für Produktmanager, um Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und Produkte zu entwickeln, die von allen geliebt werden

Ein großer Vorteil dieser Vorlage ist, dass sie sich auf das Kundenfeedback konzentriert. Sie finden Vorgaben, die darauf ausgerichtet sind, Schmerzpunkte zu identifizieren und Features zu entwickeln, die Probleme der Benutzer wirklich lösen. Dieser Schwerpunkt auf benutzerzentriertem Design hilft Ihnen dabei, Produkte zu erstellen, die Ihre Kunden gerne verwenden würden.

💡Beispiel für eine Aufforderung: "Ich muss eine Roadmap für die Markteinführung eines Hautpflegeprodukts entwickeln; fügen Sie wichtige Meilensteine und Kundenfeedbackpunkte hinzu Diese Aufforderung führt Sie auf einen Schlag durch Zeitleisten, Features und Kundenbedürfnisse.

✨ Ideal für: Produktmanager, Design-Manager, Produktleiter, Gründer

Erschließen Sie das volle Potenzial von ChatGPT mit ClickUp

Mit diesen sieben kostenlosen ChatGPT-Vorlagen sind Sie auf dem besten Weg, die Produktivität Ihres Teams zu steigern. Sie helfen Ihnen, Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben zu sparen, neue Ideen zu generieren und Inhalte zu organisieren, ohne sich zu überfordern.

Wenn Sie diese Vorlagen mit ClickUp kombinieren, haben Sie das perfekte Duo für hohe Effizienz. Sie verbinden Ihr Team über eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement und halten Ihre Projekte auf Kurs. Und das Beste daran? Sie sind kostenlos!

Also, warum warten? Verändern Sie jetzt Ihre Arbeit. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an !