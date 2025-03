13 beste Facebook Workplace-Alternativen für 2025

Für viele Teams ist Facebook Workplace oder Workplace von Meta ein einfacher Eintrag in das soziale Netzwerk von Unternehmen.

Dieses dynamische Collaboration-Tool bringt die attraktive Vertrautheit der sozialen Medien ins Büro.

Es wird jedoch bald seinen Betrieb einstellen und bis 2026\ in einen Nur-Lese-Modus übergehen. Dies stellt eine erhebliche Belastung für die bestehenden Benutzer der Plattform dar, die Wert auf Konzentration, Flexibilität, Datenschutz, robuste Integrationen und eine größere Kontrolle über ihre Arbeitsabläufe legen.

Glücklicherweise gibt es in der Tech-Welt eine Fülle von Tools für die digitale Zusammenarbeit, die Ihren Anforderungen perfekt entsprechen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die 13 besten Facebook Workplace-Alternativen zur Verbesserung der internen Kommunikation (und Produktivität) vor. 🎯

ClickUp (am besten für Team-Kommunikation und Projektmanagement) Slack (am besten für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team) Microsoft Teams (am besten geeignet für die nahtlose Integration von Microsoft 365) Workvivo (am besten für Mitarbeiterengagement und interne Kommunikation) Staffbase (am besten geeignet für Intranet-Lösungen für Mitarbeiter) Jive (Beste Lösung für Wissensmanagement) Igloo Software (am besten für anpassbare Intranet-Lösungen) LumApps (am besten geeignet für die Integration mit Google Workspace) Google Workspace (Beste Lösung für umfassende Produktivität) Happeo (am besten geeignet für soziale Intranet-Features) eXo Platform (am besten für Open Source-Flexibilität) Viva Engage (Beste Lösung für die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung) Simpplr (Bester Anbieter für moderne Mitarbeiterkommunikation)

Worauf sollten Sie bei Facebook Workplace-Alternativen achten?

Wenn Sie auf ein neues Tool für die Zusammenarbeit umsteigen, sollten Sie zunächst herausfinden, was Ihr Team wirklich braucht. Die richtigen Meta Workplace-Alternativen sorgen für Klarheit, Effizienz und nahtlose Kommunikation in Ihren Teams.

Schauen wir uns einige Features an, die das von Ihnen gewählte Tool haben muss. 👀

Kommunikation: Wählen Sie ein Tool mit verschiedenen Kommunikationsoptionen wie Instant Messaging, Videokonferenzen und E-Mail-Integration

Wählen Sie ein Tool mit verschiedenen Kommunikationsoptionen wie Instant Messaging, Videokonferenzen und E-Mail-Integration Integration: Wählen Sie ein Tool, das sich in bestehende Tools in Ihrem Tech-Stack integrieren lässt, z. B. Projektmanagement-Software, CRM-Systeme und andere Tools für die Zusammenarbeit

Wählen Sie ein Tool, das sich in bestehende Tools in Ihrem Tech-Stack integrieren lässt, z. B. Projektmanagement-Software, CRM-Systeme und andere Tools für die Zusammenarbeit Einbindung der Mitarbeiter: Suchen Sie nach Tools, die die Einbindung der Mitarbeiter fördern, wie z. B. einbindende Aktivitäts-Feeds, Anerkennungsprogramme, Feedback-Mechanismen und Funktionen zum Aufbau von Gemeinschaften

Suchen Sie nach Tools, die die Einbindung der Mitarbeiter fördern, wie z. B. einbindende Aktivitäts-Feeds, Anerkennungsprogramme, Feedback-Mechanismen und Funktionen zum Aufbau von Gemeinschaften Analytik und Berichterstellung: Stellen Sie sicher, dass das System über quantitative und qualitative Analysen zur Nachverfolgung des Mitarbeiterengagements und der Wirksamkeit der Inhalte verfügt, um fundierte Entscheidungen treffen zu können

Stellen Sie sicher, dass das System über quantitative und qualitative Analysen zur Nachverfolgung des Mitarbeiterengagements und der Wirksamkeit der Inhalte verfügt, um fundierte Entscheidungen treffen zu können Erstellung und Verteilung von Inhalten: Achten Sie darauf, dass Sie Inhalte einfach erstellen, freigeben und verwalten können, einschließlich Dokumente, Videos und aktuelle Nachrichten

Die 13 besten Facebook Workplace-Alternativen

In diesem Abschnitt werden wir die 13 besten Facebook Workplace-Alternativen, ihre Stärken und Schwächen untersuchen, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

Fangen wir an! 💪

1. ClickUp (Am besten für Team-Kommunikation und Projektmanagement)

Als erstes haben wir ClickUp die App "Alles für die Arbeit", die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert - alles mit KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Die App wurde entwickelt, um Teams und Einzelpersonen bei der **Organisation, Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben an einem Ort zu unterstützen. Sie bietet eine flexible Suite von Tools, die den unterschiedlichen Anforderungen von Projekten und Unternehmen gerecht werden. ClickUp Chat definiert die Art und Weise, wie Teams kommunizieren und zusammenarbeiten, neu, indem es Echtzeit-Messaging mit Features zur Verwaltung der Arbeit zusammenführt.

Sie müssen nicht mehr zwischen Chat-Apps und Arbeitstools wechseln. Diskutieren Sie einfach Ideen, verwalten Sie Aufgaben und verfolgen Sie Projekte, ohne die Unterhaltung zu verlassen. Ihre Chats und Aufgaben sind verknüpft, sodass der Kontext sofort verfügbar ist.

Sie möchten schnell ein informelles Audio- oder Video-Gespräch führen? Chats SyncUps feature ermöglicht es Ihnen, innerhalb des Workspace in Gespräche hinein- und wieder herauszuspringen, wann immer Sie wollen.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Chat

Suchen Sie nach einer Lösung für endlose Threads? Mit ClickUp Clips können Sie schnell Ihren Bildschirm aufzeichnen und ein privates oder öffentliches Video versenden. Es ist ein hervorragendes Tool, um Feedback zu geben, Kommentare hinzuzufügen und sie in umsetzbare Aufgaben für ein durchgängiges Aufgabenmanagement umzuwandeln.

Mit ClickUp Clips können Sie im Handumdrehen Bildschirmaufnahmen mit Audio erstellen und freigeben, ohne die Registerkarte zu wechseln

Um alle Ihre Projektdaten strukturiert zu speichern, verwenden Sie ClickUp Dokumente . Es bietet Teams einen Space zum Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Inhalten in Echtzeit. Sie und Ihr Team können gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten, so dass es einfach ist, Beiträge von verschiedenen Mitgliedern des Teams zu sammeln und die Erstellung von Inhalten zu optimieren.

Dank umfangreicher Formatierungsfunktionen und des intuitiven Layouts von Docs können Sie Aufgabenlisten und Elemente zu erledigen einbetten und sogar den Fortschritt im Dokument selbst nachverfolgen. Außerdem können Sie die Nachverfolgung von Versionen nutzen, um die vorgenommenen Änderungen zu sehen.

Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Docs

Wenn Sie ein kleines Brainstorming brauchen, um Ihre Projekte ins Rollen zu bringen, verwenden Sie ClickUp Whiteboards . Damit können Sie und Ihr Team Ideen visuell kartografieren, Brainstorming-Sitzungen nachverfolgen und Konzepte in Elemente für Aktionen umwandeln. Sie können die Bearbeitungen und Bewegungen Ihres Teams sehen, während sie stattfinden, was den Prozess dynamisch und interaktiv macht, selbst für Teams, die nicht in der Nähe sind.

Brainstorming mit Ihrem Team und Visualisierung aller Eingaben mit ClickUp Whiteboards

Sind Sie bereit, loszulegen? Hier ist ein Aktionsplan, der Ihnen den Einstieg erleichtert: Die ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan .

Sie ist ein wichtiges Tool für die interne und externe Kommunikation. Die Vorlage erleichtert den Aufbau eines soliden Kommunikationsplans, um eine Verbindung zu den Zielgruppen herzustellen und Kommunikationsziele, Zeitleisten und Interessengruppen zu organisieren. Im Grunde sorgt sie dafür, dass kein Ziel und keine Aufgabe in der Übersetzung verloren geht. 🙌🏾

ClickUp beste Features

Echtzeitkommunikation: ClickUp Chat ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams, ohne die App wechseln zu müssen

ClickUp Chat ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams, ohne die App wechseln zu müssen Zusammenarbeit: ClickUp Dokumente erleichtern die sofortige Erstellung von Produkthandbüchern, Wikis, Projekt-Roadmaps usw., die mit Workflows verbunden werden können. Sie können auch Kommentare hinzufügen, diese in verfolgbare Aufgaben umwandeln und sie den entsprechenden Mitgliedern des Teams zuweisen

ClickUp Dokumente erleichtern die sofortige Erstellung von Produkthandbüchern, Wikis, Projekt-Roadmaps usw., die mit Workflows verbunden werden können. Sie können auch Kommentare hinzufügen, diese in verfolgbare Aufgaben umwandeln und sie den entsprechenden Mitgliedern des Teams zuweisen Virtuelles Brainstorming: ClickUp Whiteboards schaffen eine visuelle Leinwand, um Ideen mit Mitgliedern des Teams zu diskutieren und zu notieren

ClickUp Whiteboards schaffen eine visuelle Leinwand, um Ideen mit Mitgliedern des Teams zu diskutieren und zu notieren Bildschirmaufzeichnung: Mit ClickUp Clips können Sie sofortige Videos erstellen, um endlose Threads von Unterhaltungen zu ersetzen und das Risiko zu eliminieren, dass wichtige Aufgaben verloren gehen

Mit ClickUp Clips können Sie sofortige Videos erstellen, um endlose Threads von Unterhaltungen zu ersetzen und das Risiko zu eliminieren, dass wichtige Aufgaben verloren gehen Aufgabenvisualisierung: Visualisieren Sie Ihre Arbeit in verschiedenen ClickUp 15+ benutzerdefinierte Ansichten wie Listenansicht, Board-Ansicht, Kalender-Ansicht und Zeitleiste-Ansicht

ClickUp Beschränkungen

Für Anfänger ist es aufgrund der vielen anpassbaren Features am Anfang schwierig

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Slack (Am besten für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team)

über Slack Slack ist eine Plattform für die Zusammenarbeit, die die Kommunikation innerhalb von Teams vereinfacht. Es bietet verschiedene Features, darunter Kanäle und Thread-Unterhaltungen, um Unterhaltungen zu organisieren.

Die Plattform verfügt über eine robuste Suchfunktion, mit der Sie vergangene Nachrichten leicht finden können.

Slack beste Features

Zusammenarbeit: Erstellen Sie öffentliche oder private Kanäle für die unternehmensweite Zusammenarbeit zu bestimmten Themen oder Projekten, damit Teams konzentriert bleiben und Wissen mühelos freigeben können

Erstellen Sie öffentliche oder private Kanäle für die unternehmensweite Zusammenarbeit zu bestimmten Themen oder Projekten, damit Teams konzentriert bleiben und Wissen mühelos freigeben können Schnelle Meetings: Führen Sie mit dem Feature "Huddle" schnelle, informelle Audio- oder Video-Meetings durch, die Teams dabei helfen, Probleme schneller zu lösen, unterwegs Ideen zu sammeln und durch sofortige Kommunikation Zeit zu sparen

Führen Sie mit dem Feature "Huddle" schnelle, informelle Audio- oder Video-Meetings durch, die Teams dabei helfen, Probleme schneller zu lösen, unterwegs Ideen zu sammeln und durch sofortige Kommunikation Zeit zu sparen Nahtlose Integration: Die Integration mit über 2.600 Anwendungen, darunter Google Drive, Zoom, Jira, Trello und anderen, macht das Wechseln zwischen Apps überflüssig und strafft die Workflows

Slack Limitierungen

Ohne entsprechende Konfiguration führen häufige Nachrichten und Benachrichtigungen über mehrere Kanäle zu Ablenkung

Die Archivierung von Nachrichten und die Suche nach früheren Daten kann komplex sein

Slack Preise

Free

Pro: $8,75/Monat pro Benutzer

$8,75/Monat pro Benutzer Business+Pro: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise Grid Plan: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (33,000+ Bewertungen)

4.5/5 (33,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,400+ Bewertungen)

3. Microsoft Teams (am besten für die nahtlose Integration von Microsoft 365)

über Microsoft Microsoft Teams ist eine gute Alternative zu Facebook Workplace für Geschäfte, die auf die Integration in ein breiteres Produktivitätspaket ausgerichtet sind.

Als Teil des Microsoft 365-Ökosystems bietet Teams eine vereinheitlichte Plattform für Messaging, Video-Meetings, Dateifreigabe und Zusammenarbeit. Das Feature "Channels" ist besonders nützlich, um Unterhaltungen strukturiert und im Kontext zu halten.

Microsoft Teams beste Features

Videokonferenzen: Führen Sie Videokonferenzen mit Features wie PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard und KI-generierten Notizen für Meetings für eine nahtlose Zusammenarbeit und Aufgabenzuweisung durch

Führen Sie Videokonferenzen mit Features wie PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard und KI-generierten Notizen für Meetings für eine nahtlose Zusammenarbeit und Aufgabenzuweisung durch Integrierte Produktivitätstools: Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Code-Blöcken und anderen Dateien in Echtzeit durch die Integration mit der Microsoft 365-Suite, damit Ihre Mitglieder im Team immer auf derselben Seite stehen

Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Code-Blöcken und anderen Dateien in Echtzeit durch die Integration mit der Microsoft 365-Suite, damit Ihre Mitglieder im Team immer auf derselben Seite stehen Robuste Sicherheitsfeatures: Profitieren Sie von einer starken Zugriffskontrolle und fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Informationen

Microsoft Teams Limits

Das Freigeben von Dateien ist auf eine bestimmte Größe beschränkt, was das Freigeben wichtiger Dokumente mit größeren Datenmengen erschwert

Die Dateiorganisation ist verwirrend; alle freigegebenen Dateien werden im Stammordner des jeweiligen Channels abgelegt, was die Navigation und den Zugriff erschwert

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15,600+ Bewertungen)

4.3/5 (15,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/ 5 (9,700+ Bewertungen)

4. Workvivo (Am besten für Mitarbeiterengagement und interne Kommunikation)

über Workvivo Workvivo ist ein software für die interne Kommunikation mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die das Engagement der Mitarbeiter fördert. Das Tool wurde entwickelt, um eine Kultur der Wertschätzung zu fördern, indem es den Mitarbeitern ermöglicht, ihren Kollegen auf einfache Weise Kudos, Abzeichen und Auszeichnungen für eine gut erledigte Arbeit zukommen zu lassen.

Es bietet Metriken wie Benutzeraktivität, Ansichten von Inhalten und Community-Beteiligung, um Unternehmen bei der Nachverfolgung der Akzeptanz, der Ermittlung von Trends und der Optimierung interner Kommunikationsstrategien zu unterstützen.

Workvivo beste Features

Community-Aufbau: Schaffen Sie ein einheitliches Mitarbeitererlebnis mit seinem Social Feed, Say-Hi-Videos, Shout-Outs, Ereignissen und Community Spaces, die die Zusammenarbeit von Teams und Mitarbeitern fördernprojekt-Kommunikation Informationsfreigabe: Vereinfachen Sie das Freigeben von unternehmensweiten Informationen für Mitarbeiter durch Newsletter und Vorlagen

Schaffen Sie ein einheitliches Mitarbeitererlebnis mit seinem Social Feed, Say-Hi-Videos, Shout-Outs, Ereignissen und Community Spaces, die die Zusammenarbeit von Teams und Mitarbeitern fördernprojekt-Kommunikation Datengesteuertes Engagement: Sammeln Sie Feedback über Umfragen, Abstimmungen und erweitertemetriken zum Mitarbeiterengagement zur Messung des Engagements

Grenzen von Workvivo

Manchmal wird eine große Anzahl von Benachrichtigungen angezeigt, die nicht wichtig sind, was zu einem unübersichtlichen Workspace führt

Fehlende persönliche Nachrichtenoptionen für private Unterhaltungen

Workvivo Preise

Business-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise-Plan PLUS: Benutzerdefinierte Preise

Workvivo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1,900+ Bewertungen)

4.8/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. Staffbase (Am besten für Intranet-Lösungen für Mitarbeiter)

über Staffbase Staffbase ist eine umfassende Plattform, die die Kommunikation und das Engagement in verteilten Teams rationalisiert.

Das Feature "Mission Control" ermöglicht es Unternehmen, Projekte zu verwalten, Kampagnen zu koordinieren und den Erfolg mit fortschrittlichen Analysen zu messen. Eines der herausragenden Features ist die integrierte E-Mail-Lösung für Mitarbeiter, die eine Omnichannel-Kommunikation ermöglicht.

Staffbase beste Features

Multikanal-Kommunikation: Nutzen Sie Multi-Channel-Tools wie E-Mail, Chat und Messaging, um mit Mitarbeitern und Kollegen über Speicherorte und Rollen hinweg zu kommunizieren

Nutzen Sie Multi-Channel-Tools wie E-Mail, Chat und Messaging, um mit Mitarbeitern und Kollegen über Speicherorte und Rollen hinweg zu kommunizieren KI-gesteuerte Einblicke: Planen und analysieren Sie Kampagnen mit KI-Tools, um das Messaging zu verfeinern und das Engagement zu verbessern

Planen und analysieren Sie Kampagnen mit KI-Tools, um das Messaging zu verfeinern und das Engagement zu verbessern Wissens-Hub: Nutzen Sie das Intranet und die App für Mitarbeiter, um einen zentralen Hub für alle Unternehmensressourcen zu schaffen

Staffbase Beschränkungen

Fehlende Organisation für gesendete und empfangene E-Mails

Keine benutzerdefinierte und einfache Gestaltung von E-Mails und Vorlagen

Staffbase Preise

Benutzerdefinierte Preise

Staffbase-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

🤝Freundliche Erinnerung: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Plattform die Größe Ihres Teams und die Art seiner Arbeit. Größere Teams profitieren von mehreren Kanälen und Integrationen, während kleinere Teams einfache Schnittstellen und direkte Kommunikation bevorzugen.

6. Jive (am besten für Wissensmanagement)

über Jive Jive ist eine solide wissensmanagement-System das KI-gesteuerte Kommunikationstools bietet. Sie können Wissensdatenbanken, Wikis und kollaborative Spaces erstellen und organisieren, in denen wichtige Informationen sofort verfügbar sind.

Jive enthält Gamification-Features, die das Engagement der Mitarbeiter fördern, indem sie ihre Beiträge anerkennen und belohnen. Abzeichen, Punkte und Bestenlisten können verwendet werden, um Mitarbeiter zu ermutigen, an Diskussionen teilzunehmen, Wissen zu teilen oder Aufgaben abzuschließen. Außerdem hilft Ihnen der Jive CoPilot, relevante Inhalte zu finden und zu erstellen.

Jive beste Features

Automatisierung von Aufgaben: Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Anrufweiterleitung und Voicemail-Transkription

Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Anrufweiterleitung und Voicemail-Transkription Erstellung von Inhalten : Erstellen Sie gemeinsam genutzte Dokumente und Wissensdatenbanken mit Features zur Zusammenarbeit in Echtzeit

: Erstellen Sie gemeinsam genutzte Dokumente und Wissensdatenbanken mit Features zur Zusammenarbeit in Echtzeit Personalisierte Inhalte: Nutzen Sie die 'PeopleGraph'-Technologie, um die Suchabsicht der Benutzer zu ermitteln und zielgerichtete Inhalte zu liefern

Jive Einschränkungen

Das Tool bietet begrenzte Features zur Berichterstellung für Community Manager

Die Caller ID funktioniert nicht richtig, wenn Benutzer verschiedene Leitungen verwenden; dies ist ein Problem für Personen, die mehrere Geschäfte mit jeweils einer eigenen Leitung verwalten

Jive Preise

Benutzerdefinierte Preise

Jive Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (300+ Bewertungen)

3.8/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (40+ Bewertungen)

7. Igloo Software (am besten für anpassbare Intranet-Lösungen)

über Iglu Igloo Software ist ein projektmanagement-Software mit Intranet-Funktionen, die sowohl die Mitarbeiter im Büro als auch die Mitarbeiter an der Frontlinie miteinander verbindet. Sie unterstützt benutzerdefinierte Dashboards, Aufgabenzuweisungen und Wissensfreigabe durch detaillierte Wikis.

Mit robusten Analysetools wie Anerkennungsfeatures und Umfragen ermöglicht es die Plattform den Mitarbeitern, sich gegenseitig für ihre Leistungen anzuerkennen, Erfolge freizugeben und Feedback zu geben. Darüber hinaus können Unternehmen Umfragen und Umfragen durchführen, um die Meinung der Mitarbeiter einzuholen und so die Entscheidungsfindung und die Unternehmenskultur zu verbessern.

Igloo beste Features

Mitarbeiterengagement: Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und steigern Sie ihr Engagement, indem Sie Meilensteine feiern, Geschichten freigeben und inspirierende Momente hervorheben

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und steigern Sie ihr Engagement, indem Sie Meilensteine feiern, Geschichten freigeben und inspirierende Momente hervorheben Interaktive Organisation: Erstellen Sie ein interaktives Diagramm mit Integrationen zu beliebten Drittanbieter-Verzeichnissen wie Workday und Active Directory

Erstellen Sie ein interaktives Diagramm mit Integrationen zu beliebten Drittanbieter-Verzeichnissen wie Workday und Active Directory Nachverfolgung des Engagements: Nutzen Sie Leaderboards, Gamification-Tools, Umfragen und Erhebungen, um die Erfahrung der Mitarbeiter zu messen

Iglu-Einschränkungen

Es gibt auch einige Limits hinsichtlich der Nummer der Anwendungen, mit denen es integriert werden kann

Das Problem der benutzerdefinierten Gestaltung kann für Benutzer ohne CSS-Erfahrung etwas komplexer sein

Preise für Igloo

Benutzerdefinierte Preise

Iglu-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

8. LumApps (Am besten für die Integration mit Google Workspace)

über LumApps LumApps ist ein modernes intranet-Software die Unternehmen beim Aufbau von Communities unter den Mitarbeitern unterstützt. Sie wurde nativ für die Google Cloud entwickelt und unterstützt Top-Down-, Peer-to-Peer- und Bottom-Up-Kommunikation und verbessert die Zusammenarbeit und den Aufwand für den Aufbau einer Unternehmenskultur.

Sie können damit Fragen stellen, Beiträge, Ereignisse und Artikel freigeben und Nachrichten veröffentlichen.

LumApps beste Features

KI-gestützte Personalisierung: Personalisieren Sie Inhalte, finden Sie relevante Inhalte und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit den eingebetteten KI-Technologien wie Machine Learning (ML) und Natural Language Understanding (NLU)

Personalisieren Sie Inhalte, finden Sie relevante Inhalte und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit den eingebetteten KI-Technologien wie Machine Learning (ML) und Natural Language Understanding (NLU) Kommunikationsplanung: Verwenden Sie LumApps Campaigns", um interne Kommunikationsstrategien zu planen, zu erstellen, zu übertragen, zu überwachen und zu verbessern

Verwenden Sie LumApps Campaigns", um interne Kommunikationsstrategien zu planen, zu erstellen, zu übertragen, zu überwachen und zu verbessern Freigeben von Inhalten: Veröffentlichen Sie mit einem Klick aus Google Docs in Ihrem Intranet und teilen Sie Unternehmensnachrichten direkt in den Google Workspace-Kanälen

LumApps Beschränkungen

Die Analysen sind unzureichend, vor allem wenn es darum geht, den Weg eines Benutzers innerhalb der Intranet-Plattform zu ermitteln

Das tool benötigt mehr benutzerdefinierte Features, um das Engagement weiter zu steigern

LumApps Preise

Free

Luma Plus: $69/Monat

$69/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LumApps Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (30+ Bewertungen)

9. Google Workspace (Beste Lösung für eine umfassende Produktivität)

über Google Google Workspace bietet eine Reihe von Anwendungen, darunter Gmail, Google Drive, Docs, Tabellen und Meet. Es zeichnet sich durch robuste Funktionen zum Freigeben von Dateien und zur Live-Bearbeitung aus und ermöglicht es mehreren Benutzern, gleichzeitig zu arbeiten. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Skalierbarkeit machen es für Geschäfte jeder Größe interessant.

Google Workspace beste Features

Zusammenarbeit im Team: Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen Datensicherheit: Schützen Sie sensible Daten mit integrierten Sicherheits-Features wie der Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung und erweiterten administrativen Kontrollen

Schützen Sie sensible Daten mit integrierten Sicherheits-Features wie der Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung und erweiterten administrativen Kontrollen Erweiterte Suche: Integrieren Sie Googles Gemini in Ihren Workspace, um die Suchfunktionen zu verbessern

Google Workspace Limitierungen

Benutzer beschweren sich über die mangelnde Verbindung zwischen den Tools des Workspace

Limitierte Offline-Funktionen; Benutzer müssen Apps wie Docs, Sheets und Gmail vorher einrichten, um ohne Internetverbindung arbeiten zu können

Preise für Google Workspace

Free

Business Starter: 7,20 $/Monat pro Benutzer

7,20 $/Monat pro Benutzer Business Standard: $14,40/Monat pro Benutzer

$14,40/Monat pro Benutzer Business Plus: 21,60 $/Monat pro Benutzer

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42,600+ Bewertungen)

4.6/5 (42,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (16,700+ Bewertungen)

10. Happeo (am besten für Social Intranet Features)

über Happeo Happeo ist eine virtuelle app für die Kommunikation im Team die Intranet-Funktionen mit Tools für die Zusammenarbeit verbindet. Sie bietet Kanäle, interaktive Umfragen und Seiten und lässt sich mit Plattformen von Drittanbietern wie Google Workspace und Slack integrieren.

Happeo beste Features

Flexible Kommunikation: Strukturieren Sie die interne Kommunikation mit flexiblen Kanälen, Threads, Reaktionen, Kommentaren, Umfragen und benutzerdefinierten Emojis, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Strukturieren Sie die interne Kommunikation mit flexiblen Kanälen, Threads, Reaktionen, Kommentaren, Umfragen und benutzerdefinierten Emojis, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten KI-gesteuerte Einblicke: Nutzen Sie die Option "KI-Suche", um Antworten zu erhalten, Lücken in Ihrer bestehenden Wissensbasis und in integrierten Tools zu erkennen

Nutzen Sie die Option "KI-Suche", um Antworten zu erhalten, Lücken in Ihrer bestehenden Wissensbasis und in integrierten Tools zu erkennen Inhaltsoptimierung: Erhalten Sie Einblicke in das Verhalten der Benutzer, die Leistung von Inhalten und Suchtrends, um Inhalte zu optimieren

Happeo Limitierungen

Einige Benutzer gaben an, dass das Fehlen eines Planungstools eine Herausforderung darstellt; Beiträge werden in Echtzeit erstellt und können nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht werden

Die Analysen haben eine Zeitverzögerung, was bedeutet, dass "Echtzeit"-Informationen nicht ohne weiteres verfügbar sind

Preise für Happeo

Benutzerdefinierte Preise

Happeo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

4.5/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

11. eXo Platform (Beste für Open-Source-Flexibilität)

über eXo-Plattform eXo Platform ist eine flexible, quelloffene Lösung, die auf Unternehmen zugeschnitten ist, die ihren digitalen Workspace abschließend kontrollieren wollen. Sie umfasst Features wie News Feeds, Activity Streams, Kommentare und Erwähnungen, die eine informelle und dennoch strukturierte Kommunikation ermöglichen.

Benutzer können erstellen und dateien und Ordner organisieren und Wissensdatenbanken zu verwalten, Neuigkeiten freizugeben und das Engagement mit Features im Stil der sozialen Medien zu fördern.

eXo beste Features

Verteilung von Inhalten: Verwenden Sie das integrierte Content-Management-System, um Websites, Seiten und Navigationen für verschiedene Kommunikationskanäle zu erstellen

Verwenden Sie das integrierte Content-Management-System, um Websites, Seiten und Navigationen für verschiedene Kommunikationskanäle zu erstellen Personalisierte Workspaces: Erstellen Sie personalisierte Workspaces für verschiedene Teams, um die Verwaltung von Aufgaben, das Freigeben von Wissen und die Zusammenarbeit zu erleichtern

Erstellen Sie personalisierte Workspaces für verschiedene Teams, um die Verwaltung von Aufgaben, das Freigeben von Wissen und die Zusammenarbeit zu erleichtern Echtzeitkommunikation: Kommunizieren Sie mit Ihrem Team in Echtzeit über interne Chats, Foren und Aktivitätsströme

eXo-Einschränkungen

Benutzer finden es schwierig, Integrationen einzurichten, insbesondere kleinere Teams oder solche ohne technisches Fachwissen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen, insbesondere bei der Änderung der visuellen Darstellung der Seiten

eXo Preise

Free

Soziales Intranet: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer Digitaler Arbeitsplatz: $5/Monat pro Benutzer

eXo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (90+ Bewertungen)

4.3/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

12. Viva Engage (Am besten für die Verbesserung der Mitarbeitererfahrung)

über Microsoft Viva Engage von Microsoft ist eine gute Alternative zu Metas Arbeitsplatz und wurde für Unternehmen entwickelt, die Microsoft 365 Apps wie Word oder Teams verwenden.

Es bietet personalisierte Feeds, die auf die Rolle, die Zinsen und die Verbindungen eines jeden Benutzers innerhalb des Unternehmens zugeschnitten sind. So können Mitarbeiter schnell auf die Inhalte zugreifen, die für sie am wichtigsten sind, seien es Unternehmensnachrichten, Team-Updates oder Diskussionen zu bestimmten Themen. Dieser personalisierte Ansatz trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter informiert und engagiert bleiben

Viva Engage beste Features

Netzwerke: Brückekommunikationslücken am Arbeitsplatz mit seinen Social Networking Features über verschiedene Teams und öffentliche und persönliche Kanäle

Brückekommunikationslücken am Arbeitsplatz mit seinen Social Networking Features über verschiedene Teams und öffentliche und persönliche Kanäle Einbindung von Führungskräften : Verbinden Sie sich mit Führungskräften, sehen Sie deren Profile an und beteiligen Sie sich an Diskussionen, Ereignissen und Storyline-Posts mit dem Feature 'Leadership Corner'

: Verbinden Sie sich mit Führungskräften, sehen Sie deren Profile an und beteiligen Sie sich an Diskussionen, Ereignissen und Storyline-Posts mit dem Feature 'Leadership Corner' KI-gestützter Support: Nutzen Sie das Feature "Copilot" zur KI-gestützten Erstellung von Inhalten und zur Unterstützung der Strategie

Viva Engage Limits

Der vollständige Support für Gäste erfordert den Microsoft 365 Native Mode für Viva Engage, der folgende Einschränkungen mit sich bringt

Links zu internen Systemen, die eine Authentifizierung erfordern oder nicht öffentlich aufgelöst werden können, zeigen keine gültigen Vorschauen an

Preise für Viva Engage

Mitarbeiterkommunikation und Communities: $2/Monat pro Benutzer (jährliche Verpflichtung)

$2/Monat pro Benutzer (jährliche Verpflichtung) Arbeitsplatzanalyse und Mitarbeiter-Feedback: $6/Monat pro Benutzer (jährliche Bindung)

$6/Monat pro Benutzer (jährliche Bindung) Suite: $12/Monat pro Benutzer (jährliche Verpflichtung)

Viva Engage Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

13. Simpplr (Das Beste für moderne Mitarbeiterkommunikation)

über Simpplr Simpplr bietet einen zentralen Hub für Unternehmensinhalte, Ressourcen und Nachrichten. Sein intuitives Design vereinfacht die Benutzererfahrung sowohl in der Desktop- als auch in der mobilen Version.

Der benutzerdefinierbare News-Feed und die Gamification-Elemente verbessern die Kundenbindung. Darüber hinaus enthält die im Gartner Magic Quadrant anerkannte Lösung einen KI-gestützten virtuellen Assistenten für kommunikation am hybriden Arbeitsplatz .

Simpplr beste Features

Mitarbeiteranerkennung: Nutzen Sie Tools wie KI-gestützte Umfragen, Newsletter, Ankündigungen und Anerkennungsprogramme, um Mitarbeiter zu motivieren

Nutzen Sie Tools wie KI-gestützte Umfragen, Newsletter, Ankündigungen und Anerkennungsprogramme, um Mitarbeiter zu motivieren Engagement-Analysen: Sammeln Sie präskriptive Analysen, um das Engagement der Mitarbeiter zu überwachen

Sammeln Sie präskriptive Analysen, um das Engagement der Mitarbeiter zu überwachen Datenwiederherstellung: Datenreplikation nahezu in Echtzeit für eine effiziente und sichere Datenwiederherstellung

Limits von Simpplr

Es fehlt eine automatisierte Verwaltung der Inhalte für die Verwaltung von Site-Managern oder Eigentümern

Probleme bei der Integration mit der ADP-Anwendung, z. B. fehlende Synchronisierung wichtiger Informationen für die Zielgruppensegmentierung, was zu einem langen Lösungsprozess und einem verzögerten Workflow führt

Preise für Simpplr

Benutzerdefinierte Preise

Simpplr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (100+ Bewertungen)

Machen Sie Arbeitsmanagement und Kommunikation mühelos mit ClickUp

Jetzt, wo wir viele Alternativen zu Facebook Workplace kennengelernt haben, müssen Sie wissen, was zu Ihrem Workflow passt. Die Auswahl ist vielfältig und bietet viele Features für unterschiedliche Bedürfnisse im Geschäft.

Wenn Sie jedoch immer noch verwirrt sind, ist ClickUp die sicherste Option. Diese Alles-App für die Arbeit lässt sich nahtlos in die Tools in Ihrem Tech-Stack integrieren und bietet Ihnen eine Reihe von Features wie Dokumente, Whiteboards und Clips, um Ihre Projekte zu organisieren und Ihre Mitarbeiter zu beschäftigen. Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos! ✅