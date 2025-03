Programmierer und Datenanalysten hatten es in der Vergangenheit schwer mit ChatGPT.

Das Tool bot zwar viele textbasierte Funktionen, wie z. B. Recherche, Ideenfindung, Schreiben und Zusammenfassen, erfüllte aber nicht die Anforderungen an die Erstellung von Skripten und die Datenanalyse - bis vor kurzem!

Mit der Einführung von Plugins wurde die Vielseitigkeit von ChatGPT erweitert, insbesondere im Hinblick auf die Codierung. Dank des ChatGPT Code Interpreters können Sie jetzt Datensätze für die gewünschten Ergebnisse manipulieren.

In diesem Blog werden wir uns ansehen, wie Sie den Code Interpreter nutzen können, um Ihre Arbeitsabläufe und Ihr Projektmanagement zu verbessern.

Was ist der ChatGPT Code Interpreter?

Der ChatGPT Code Interpreter, jetzt bekannt als Data Analyst, ist ein GPT-Plugin von OpenAI, das die Kernfunktionen der ChatGPT-Plattform erweitert.

Das Tool analysiert Daten, findet Codierungsfehler, um die Effizienz zu verbessern, und generiert Code-Schnipsel für bestehende Workflows. Es verbessert sogar Ihre Fähigkeiten im Projektmanagement durch Automatisierung von Aufgaben, Datenvisualisierungen und Skripterstellung für Tools zur Zusammenarbeit im Team!

Während ChatGPT Antworten liefert, Texte zusammenfasst oder schreibt, was immer Sie wollen (einschließlich Code), führt der Datenanalyst komplexere KI-basierte Funktionen aus, wie z. B. das Parsen von Daten oder die Audiotranskription Ihrer Medien- oder Textdateien. 🧩

📌 Bitte beachten Sie: Ursprünglich war der Code Interpreter ein Premium Feature, das nur für ChatGPT Plus Abonnenten verfügbar war. Aber nach der Umbenennung in Data Analyst ist er für alle verfügbar. Wir werden ihn in diesem Artikel jedoch weiterhin als Code Interpreter bezeichnen, da dieser Name bei den Benutzern weiterhin beliebt ist.

Die wichtigsten Features und Anwendungsfälle von Code Interpreter by ChatGPT

Die meisten Anwendungen von ChatGPT Code Interpreter lassen sich in vier Hauptanwendungsfälle gruppieren, die im Folgenden beschrieben werden:

Mit dem ChatGPT Code Interpreter Plugin müssen Sie keine hohen Kosten für Datenanalysten aufwenden. Es kann Ihre Daten analysieren und leicht verständliche Erklärungen liefern, die mit Visualisierungen und Diagrammen abgeschlossen sind, um Ihnen zu helfen, Ihre Datensätze sinnvoll zu nutzen. 🧠

Wenn Sie zum Beispiel Aktienhändler sind, können Sie einen Datensatz nehmen, der die Volumendaten und Marktbewegungen der S&P 500-Aktien für einen Monat in einer CSV-Datei zusammenstellt. Laden Sie die Datei in ChatGPT Code Interpreter hoch und bitten Sie das Programm, die Muster in Ihren Daten zu finden. Das Programm entdeckt alle Muster zwischen Marktbewegungen und Volumen und gibt sie in Nur-Text und Diagrammen für Sie frei.

2. Code Debugging und Testen

Wenn Sie ein Entwickler sind und sich fragen wie man KI für die Softwareentwicklung nutzen kann chatGPT Code Interpreter ist ein guter Startpunkt. Sie können ihn zur Fehlersuche und zum Testen Ihres Codes verwenden.

Sie können Ihre Codedatei(en) hochladen und ihn bitten, alle Fehler zu identifizieren, die möglicherweise dazu führen könnten, dass Ihr Code Fehler zurückgibt.

Eine offene Klammer hier und da, eine falsche Variable, die irgendwo aufgerufen wird, oder vielleicht eine Funktion, die Sie vergessen haben zu definieren - Code Interpreter kann sie alle durch genaue Eingabeaufforderungen erkennen und beheben und Ihnen helfen ein besserer Programmierer zu werden . Es ist an der Zeit, die Einstellungen für die KI-gestützte Code-Überprüfung zu beenden.

Neben der Unterstützung bei der Datenanalyse und herausforderungen der Softwareentwicklung mit dem ChatGPT Code Interpreter können Sie Ihre Dateien konvertieren, zuschneiden und sogar bearbeiten.

Sie können zum Beispiel ein Bild in einem bestimmten Format hochladen und eine Eingabeaufforderung schreiben, die das Plugin dazu auffordert:

In ein anderes Format konvertieren

Beschneiden oder Ändern der Größe (mit oder ohne Zusammendrücken)

Eine Version in Graustufen bereitzustellen

Das Gleiche gilt für Textdateien: Sie können Ihre Datei in einem bestimmten Format hochladen, eine Ausgabe in einem anderen Format anfordern oder den Code Interpreter bitten, Änderungen an der Datei vorzunehmen. 📝

4. Lösen von mathematischen Gleichungen

ChatGPT Code Interpreter kann auch komplexe mathematische Gleichungen lösen, die Sie mit der Basis Version von ChatGPT nicht lösen können. Wann immer Sie eine komplexe Aufgabe in Ihrem Mathebuch finden, können Sie ein Bild davon anklicken, es zu Code Interpreter hochladen und ihn bitten, die Gleichung in Ihrem Bild zu lösen.

Er liefert Ihnen nicht nur die richtige Antwort, sondern erklärt Ihnen auch abschließend, wie er zu dieser Lösung gekommen ist. Ein Albtraum für Mathematiklehrer, die ihren Schülern gegenüber skeptisch sind, nicht wahr? 😉

Diese Funktion kann in den Bereichen Bildung, Kryptographie, Datenmodellierung und Konstruktion nützlich sein.

Wie aktiviert man das ChatGPT Code Interpreter Plugin?

Jetzt, wo Sie wissen, was Sie mit ChatGPT Code Interpreter erreichen können, fragen Sie sich bestimmt, wie Sie damit anfangen können, oder? Nun, das ist ganz einfach.

Bevor Sie es jedoch benutzen können, müssen Sie es aktivieren. Folgen Sie dazu den unten beschriebenen Schritten:

Schritt 1: Gehen Sie zu GPTs erkunden

Melden Sie sich bei ChatGPT mit Ihrem Konto an, falls Sie sich noch nicht angemeldet haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie eines. Sobald Sie sich angemeldet haben, sehen Sie in der Seitenleiste die Option GPTs erkunden. Klicken Sie darauf, um die Liste der ChatGPT-Plugins zu öffnen, die Sie verwenden können.

über ChatGPT

Schritt 2: Finden Sie die Data Analyst GPT

Der nächste Schritt besteht darin, das Datenanalysten-GPT zu finden. Um dies zu erledigen, können Sie entweder nach unten scrollen und zum Abschnitt "Nach ChatGPT" navigieren oder einfach über die Leiste "Suche" danach suchen. Sobald Sie es gefunden haben, klicken Sie es an.

Im Popup-Fenster von Data Analyst können Sie sehen, dass es die Funktionen "Code Interpreter und Datenanalyse" enthält. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Chat starten", um Data Analyst GPT anstelle des Standard-ChatGPT zu aktivieren.

Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Chat starten

Schritt 4: Chatten und Arbeiten beginnen

Jetzt landen Sie in einem neuen Chat-Fenster von Data Analyst. Hier können Sie mit seinem KI-gestützter Code-Interpreter und laden Sie Ihre Dateien zur Datenanalyse und -verarbeitung hoch.

Wie benutzt man den Code Interpreter?

Die Verwendung von ChatGPT Code Interpreter ist ziemlich einfach. Hängen Sie die Datei an, mit der Sie arbeiten möchten, schicken Sie sie dann mit der gewünschten Eingabeaufforderung. 📎

Es kann sich dabei um eine Code-Datei, ein Bild, ein Text-Dokument, eine Excel-Tabelle oder eine andere Art von Datei handeln (außer ausführbaren Dateien).

Code Interpreter analysiert sie für Sie, führt die von Ihnen gewünschte Aktion aus und gibt eine Ausgabe zurück. Anschließend können Sie die Ausgabedatei herunterladen oder um weitere Änderungen bitten, wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Schauen wir uns den Prozess im Detail an.

Der erste Schritt besteht darin, die Daten oder Dateien hochzuladen, die der ChatGPT Code Interpreter analysieren soll:

Sie können Ihre Dateien zu ChatGPT Code Interpreter hochladen, genauso wie Sie sie in eine E-Mail oder eine Textnachricht auf WhatsApp hochladen würden. Klicken Sie auf das Büroklammer-Symbol neben dem Textfeld, um Ihre Datei als Anhang mit Ihren Fragen/Anweisungen hinzuzufügen.

Da eine mehrfache Auswahl möglich ist, können Sie die Strg-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten, während Sie die Dateien auswählen, wenn Sie mehrere Dateien hochladen möchten. 📚

Sobald Ihre Daten hochgeladen sind, sollten Sie den ChatGPT Code Interpreter bitten, sie zu analysieren, damit er den Inhalt der Datei verstehen kann. Sie können eine Eingabeaufforderung wie diese zusammen mit Ihrer hochgeladenen Datei senden:

"Interpretiere diese Daten. "

Sobald Sie Ihre Datei zusammen mit dieser Aufforderung senden, wird der Code Interpreter sie analysieren und Ihnen mitteilen, was er in der Datei gefunden hat.

Sie können überprüfen, ob seine Interpretationen richtig sind oder nicht. Wenn etwas falsch ist, können Sie eine weitere Eingabeaufforderung senden, um auf den Fehler hinzuweisen, und der Code Interpreter wird seine Dateninterpretation im Hintergrund korrigieren.

Zu erledigen ist nun das Bereinigen der Daten, um leere Zeilen, Duplikate oder andere Probleme, die das Ergebnis der Datenanalyse beeinträchtigen könnten, zu entfernen. Um dies zu erledigen, senden Sie die folgende Eingabeaufforderung an ChatGPT Code Interpreter:

"Bereinigen Sie diese Daten und entfernen Sie alle Fehler, die die Qualität der Ausgabe beeinträchtigen können. "

Sobald Sie diese Aufforderung senden, wird der Code Interpreter Ihre Daten bereinigen und die Änderungen und deren Gründe zusammenfassen. Er ist in der Lage, den Datentyp und die häufigsten Fehler zu erkennen, und bereinigt diese, ohne dass Sie irgendwelche Anweisungen geben müssen. 🙌

Schritt 4: Extrahieren von Trends und Vornahme von Änderungen

Je nachdem, was Sie aus Ihren Daten lernen wollen, können Sie Aufforderungen senden, um diese Informationen zu extrahieren. Sie können Trends, Muster, Anomalien, Fehler und andere Arten von Informationen aus Ihren Daten oder Dateien extrahieren. Sie können auch Änderungen an der Datei vornehmen, indem Sie eine Bearbeitungsaufforderung senden.

🌟 ChatGPT Vorlagen für Eingabeaufforderungen um die Ergebnisse zu extrahieren und Änderungen an Ihren Daten vorzunehmen

"Analysieren Sie die in diesen Daten verborgenen Muster"

"Analysieren Sie die Trends in diesen Daten"

"Ausreißer in diesem Datensatz identifizieren"

"Identifiziere die Anomalien in diesem Datensatz"

"Gib mir die 10 wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Daten frei"

"Erstellen Sie individuelle Grafiken für jeden Trend/jedes Muster/jede Erkenntnis"

"Finde die Fehler in diesem Code"

"Bearbeiten Sie diese Datei, um alle Instanzen von [was auch immer entfernt werden soll] zu entfernen"

"Diesen Code debuggen"

Dies sind nur ein paar Beispiele. Wenn Sie eine andere Aktion durchführen möchten, können Sie diese Aufforderungen ändern oder sogar neue nach Ihren Anforderungen schreiben.

Schritt 5: Laden Sie Ihre Ergebnisse herunter

Schließlich führt der ChatGPT Code Interpreter auf der Grundlage der von Ihnen gesendeten Eingabeaufforderungen die von Ihnen gewünschte Analyse durch und liefert eine Ausgabe.

Wenn Sie nach Trends oder Mustern gefragt haben, wird er eine Erklärung der identifizierten Trends mit Grafiken und Visualisierungen liefern. Wenn Sie darum gebeten haben, Ihren Code zu debuggen oder eine Datei zu bearbeiten, wird er eine Ausgabedatei bereitstellen, nachdem er die von Ihnen gewünschten Änderungen vorgenommen hat.

Anschließend können Sie die Datei herunterladen und nach Belieben verwenden. 🤩

Das Herunterladen der Ausgabedateien von ChatGPT Code Interpreter ist genauso einfach wie das Herunterladen aus einer E-Mail oder einer Chat-Nachricht. Sie können sie herunterladen, indem Sie auf den Link zum Herunterladen klicken, der mit der Ausgabe verknüpft ist.

Wenn es keinen Link zu der Datei gibt (wie es normalerweise bei Trends und Mustern der Fall ist), können Sie den Code Interpreter bitten, eine herunterladbare Datei zu erzeugen, die diese Informationen enthält. Hier ist die Aufforderung, dies zu erledigen:

"Fügen Sie diese Informationen in eine herunterladbare Dokument/PDF-Datei ein und geben Sie den Link zum Herunterladen frei. "

Sobald Sie diese Aufforderung senden, wird die Ausgabe in dem von Ihnen gewünschten Format freigegeben. Sie können auf den Link zum Herunterladen klicken und die Datei herunterladen.

Sicherheitserwägungen für den Code-Interpreter

So weit, so gut. Die Funktion, Code auszuführen, bringt jedoch auch einige Sicherheitsbedenken mit sich, wie z.B. die Möglichkeit von Code-Injektionen und ungepatchten Fehlern. ChatGPT Code Interpreter ist da nicht anders.

Seine Fähigkeit, Python-Code auszuführen und auf Websites von Drittanbietern zuzugreifen, hat ihn anfällig für Prompt-Injection-Angriffe gemacht, die es Angreifern ermöglichen, bösartige Skripts von einer anderen Website auszuführen.

Diese Skripte können das Plugin auffordern, eine beliebige Aktion auf dem Server durchzuführen. So kann es beispielsweise darum bitten, den Inhalt von Dateien in einem bestimmten Ordner zu extrahieren. Toms Hardware hat diese Schwachstelle im Detail untersucht und gezeigt, wie ChatGPT Code Interpreter dazu gebracht wird, bösartige Skripte von einem fremden Server auszuführen. Als ich den Code Interpreter fragte, ob seine KI für Prompt-Injection-Angriffe anfällig ist, antwortete er wie folgt:

Offensichtlich gesteht niemand seine eigenen Unzulänglichkeiten ein! Nicht einmal KI. 😄

Diese Sicherheitslücke wurde erstmals im November 2023 entdeckt. OpenAI hat jedoch noch keinen direkten Beweis für die Behebung dieses Problems geliefert.

Außerdem sind diese Angriffe kompliziert auszuführen - sie erfordern, dass die Benutzer eine Eingabeaufforderung senden, um auf eine bösartige Website zuzugreifen. Zwar können Menschen durch Social Engineering dazu gebracht werden, solche Befehle zu senden, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.

Limits des Code-Interpreters

Der Code-Interpreter ist zwar eines der fortschrittlicheren Features von ChatGPT, hat aber auch seine eigenen Einschränkungen. Es gibt mehrere Beschränkungen, was Sie damit zu erledigen haben und was nicht, unter anderem:

Beschränkungen der Dateigröße: Sie können keine Datei hochladen, die größer als 100 MB ist

Sie können keine Datei hochladen, die größer als 100 MB ist Zeitliche Beschränkungen: Es gibt ein Limit, wie lange eine Aufgabe dauern darf. Wenn eine Aufgabe länger als 60 Sekunden dauert, führt dies zu einer Zeitüberschreitung

Es gibt ein Limit, wie lange eine Aufgabe dauern darf. Wenn eine Aufgabe länger als 60 Sekunden dauert, führt dies zu einer Zeitüberschreitung Limit für Dateitypen: Während die meisten gängigen Text- und Bilddateiformate (PNG, JPEG, CSV, JSON) unterstützt werden, werden Videodateien, animierte GIFs und andere proprietäre Dateiformate nicht unterstützt

Während die meisten gängigen Text- und Bilddateiformate (PNG, JPEG, CSV, JSON) unterstützt werden, werden Videodateien, animierte GIFs und andere proprietäre Dateiformate nicht unterstützt Gleichzeitigkeit: Anfragen werden sequentiell ausgeführt, so dass nicht mehrere Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden können

Diese Einschränkungen sollen sicherstellen, dass ChatGPT Code Interpreter für die Benutzer nützlich bleibt.

Wenn Sie diese umgehen und größere Dateien verarbeiten möchten, die mehr Rechenzeit benötigen, können Sie versuchen, diese in mehrere kleinere Dateien aufzuteilen, bevor Sie sie in Code Interpreter hochladen. 🙌

Wie ClickUp Ihren Workflow mit ChatGPT Code Interpreter verbessert

Wenn Sie Softwareentwickler oder Datenanalyst sind und Ihre Produktivität mit ChatGPT Code Interpreter steigern wollen, sind Sie auf dem richtigen Weg.

Aber Sie können es wirklich auf die nächste Stufe bringen, wenn Sie ClickUp mit dem Code Interpreter kombinieren. ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit mit robustem Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und KI-Features, mit denen Sie alle Aspekte Ihrer Arbeit von einem Ort aus verwalten können.

Die Kombination der Stärken von ClickUp im Projektmanagement mit den fortschrittlichen Datenanalyse- und Automatisierungsfunktionen von KI-Tools wie dem Code Interpreter sorgt für ein Höchstmaß an Effizienz.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie den ChatGPT Code Interpreter mit ClickUp nutzen können.

1. Schließen Sie Ihren Code schneller ab

ClickUp's eingebauter KI-Assistent, ClickUp Gehirn hilft Ihnen, Ihre Projekte schneller abzuschließen, indem es Ihnen beim Schreiben Ihres Codes Vorschläge für den Code macht (viel wie GitHub Copilot ).

Es funktioniert perfekt mit allen gängigen Programmiersprachen, sodass Sie unabhängig von der Sprache, in der Sie coden, Vorschläge erhalten. Das macht es zu einem robusten ChatGPT-Alternative für Programmierer .

Erhalten Sie Code-Vorschläge von ClickUp Brain

Aber die genialität von ClickUp für Softwareentwickler ist damit noch nicht zu Ende.

Die GitHub-Integration für ClickUp ermöglicht eine integrierte Versionskontrolle, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen. Sie können ihre gesamten Github-Aktivitäten innerhalb des ClickUp-Feeds sehen und auf Pull Requests aus der ClickUp-Umgebung heraus reagieren.

Das Gleiche gilt für die Aktualisierung Ihres Arbeitsfortschritts in ClickUp von Github aus - aktualisieren Sie den Status Ihrer Aufgaben von Github aus, indem Sie die Aufgaben-ID oder -beschreibung in Ihren Commits erwähnen. Sobald Sie Ihren Code mit diesen Features fertiggestellt haben, verwenden Sie ChatGPT Code Interpreter, um ihn zu debuggen und zu testen. 🧪

2. Optimierte Zusammenarbeit im Team

In der Abteilung für Teamzusammenarbeit, ClickUp hat keine Konkurrenz durch ChatGPT .

Seine starken Collaboration-Features ermöglichen es Ihnen, mit Ihren Team-Mitgliedern an Code-Dateien zu arbeiten. Sie können Codierungsdateien mit Teammitgliedern innerhalb der ClickUp-Umgebung freigeben und alle notwendigen Änderungen in den Kommentaren zur Aufgabe diskutieren oder ClickUp Chat die in die Plattform integrierte Funktion zum Chatten.

Manager können außerdem einzelnen Mitgliedern des Teams je nach Workload unterschiedliche Code-Dateien zuweisen. Zu erledigen ist die Arbeit dann einfach in ClickUp Aufgaben , die automatisch den gesamten Fortschritt des Projekts aktualisieren. ✅

Weisen Sie Teammitgliedern in ClickUp Aufgaben Kommentare zu, um die Verantwortlichkeit und Zusammenarbeit zu verbessern

💡Pro-Tipp: Wenn Ihr Team Slack für die Kommunikation nutzt, können Sie auch ClickUp's Slack-Integration um die Kommunikation und das Freigeben von Dateien zu optimieren.

3. Organisieren Sie Ihre Code-Projekte

Schließlich können Sie auch den Fortschritt aller Ihrer Code-Projekte mit benutzerdefinierten ClickUp Dashboards .

Visualisieren Sie Workload des Teams, individuelle Produktivität, Sprint-Geschwindigkeit und mehr auf Ihren Dashboards und geben Sie sie bei Bedarf für Ihre Clients frei.

Erstellen Sie mehrere Dashboards, um verschiedene Projekte oder Parameter zu verfolgen, und rufen Sie Informationen aus jedem Dashboard ab, indem Sie Fragen an ClickUp Brain stellen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Workloads, Fortschritte bei Aufgaben, Meilensteinen und Sprints mit ClickUp Dashboards

Die Steigerung Ihrer Produktivität durch KI ist mittlerweile die Norm, insbesondere bei Softwareentwicklungs- und Datenanalyseprojekten.

Der Einsatz von KI-gestützten Projektmanagement-Plattformen wie ClickUp zusammen mit Tools wie ChatGPT Code Interpreter hilft Ihnen, Ihre Effizienz und Produktivität zu steigern und sicherzustellen, dass Sie der Zeit immer einen Schritt voraus sind. Testen Sie ClickUp kostenlos und bringen Sie das Beste aus KI-Fähigkeiten und Projektmanagement-Features auf einer Plattform zusammen.