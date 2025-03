Die 20 besten Tools für die Automatisierung von DevOps zur Optimierung Ihres Workflows

Wenn IT-Führungskräfte nach der größten technischen Kompetenzlücke in ihrem Unternehmen gefragt werden, nennen viele DevOps. Dafür gibt es einen guten Grund.

Der Wechsel von vertrauten Legacy-Systemen zu modernen Architekturen ist für viele Unternehmen eine große Umstellung. Sicher, man erhält viel mehr Leistung und Flexibilität, aber damit einher geht eine Menge Komplexität, die ohne die richtigen Tools nur schwer zu bewältigen ist.

DevOps-Automatisierungstools sind die Lebensadern, die Teams helfen, manuelle Aufgaben zu reduzieren, CI/CD zu rationalisieren und DevOps-Pipelines und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Wir haben eine Liste der Top 20 zusammengestellt Tools für die Automatisierung von DevOps die Ihnen helfen können, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Workflows zu optimieren.

Bei der Auswahl eines Tools für die DevOps-Automatisierung sind einige Schlüssel zu beachten, die Sie nicht außer Acht lassen sollten!

Kompatibilität mit Ihrer Infrastruktur : Das Tool muss mit Ihrem bestehenden Setup harmonieren. Es ist nicht gut, ein Tool zu finden, das auf dem Papier perfekt ist, sich aber nur schwer in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren lässt

: Das Tool muss mit Ihrem bestehenden Setup harmonieren. Es ist nicht gut, ein Tool zu finden, das auf dem Papier perfekt ist, sich aber nur schwer in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren lässt Features und Funktionen : Stellen Sie sicher, dass das Tool das erledigt, was Ihr Team braucht. Sehen Sie sich die Liste der Features an - erfüllt es alle Anforderungen?

: Stellen Sie sicher, dass das Tool das erledigt, was Ihr Team braucht. Sehen Sie sich die Liste der Features an - erfüllt es alle Anforderungen? Benutzerfreundlichkeit : Niemand möchte mit einem Tool arbeiten, das ein umfangreiches Handbuch erfordert. Entscheiden Sie sich für ein benutzerfreundliches Tool, mit dem Ihr Team keine lange Einarbeitungszeit verbringen muss

: Niemand möchte mit einem Tool arbeiten, das ein umfangreiches Handbuch erfordert. Entscheiden Sie sich für ein benutzerfreundliches Tool, mit dem Ihr Team keine lange Einarbeitungszeit verbringen muss Integration mit anderen tools : Wahrscheinlich haben Sie bereits eine ganze Reihe anderer Tools in Ihrem Workflow. Vergewissern Sie sich, dass dieses Tool mit ihnen kompatibel ist, damit Sie nicht noch zusätzliche Arbeit erledigen müssen, um alles passend zu machen

: Wahrscheinlich haben Sie bereits eine ganze Reihe anderer Tools in Ihrem Workflow. Vergewissern Sie sich, dass dieses Tool mit ihnen kompatibel ist, damit Sie nicht noch zusätzliche Arbeit erledigen müssen, um alles passend zu machen Kosten: Schließlich sollten Sie Ihr Budget nicht sprengen! Ein Tool kann noch so schick sein, wenn es ein Vermögen kostet, lohnt es sich nicht unbedingt. Finden Sie etwas, das Ihren Bedürfnissen entspricht, ohne die Bank zu sprengen

Von der Verwaltung von CI/CD-Pipelines bis hin zur Handhabung von Konfigurationen und Bereitstellungen - diese 20 DevOps-Automatisierungstools machen Ihr Leben einfacher und Ihre Workflows reibungsloser. Tauchen wir ein!

1. ClickUp (am besten geeignet für die Automatisierung der Aufgaben- und Sprint-Verwaltung in DevOps) ClickUp , ein All-in-One-Hub, der unterstützt

Agile Frameworks vereinfacht durch die Automatisierung der Aufgaben- und Sprint-Verwaltung Ihren Entwicklungslebenszyklus. Von Kanban bis Scrum, es passt sich Ihrem Workflow an und hilft Ihnen Software Team schneller und intelligenter liefern.

Ob es um die Erstellung von Aufgaben, Status-Updates oder das Senden von Benachrichtigungen geht, ClickUp-Automatisierungen kann dies alles auf der Grundlage der von Ihnen eingestellten Regeln und Auslöser erledigen. Das bedeutet, dass Sie Aufgaben automatisch durch verschiedene Phasen Ihres Agile Workflows bewegen können.

steigern Sie Ihre Produktivität durch Automatisierung sich wiederholender Aufgaben mit ClickUp Automatisierung_s

Sie können die Automatisierung auch so einstellen, dass der Status von Aufgaben geändert, Aufgaben an Teammitglieder zugewiesen oder Fälligkeitsdaten automatisch aktualisiert werden.

Außerdem können Sie mit ClickUp jede Phase Ihrer DevOps- und CI/CD-Pipeline verbinden und automatisieren. ClickUp lässt sich nativ in über 200 Tools integrieren, darunter GitHub, Figma, Sentry, Slack und andere, und rationalisiert so Ihre Workflows mühelos.

Diese Integrationen ermöglichen es Ihnen, alle Aufgaben, Kommunikationen und Aktualisierungen an einem Ort zu zentralisieren.

gewinnen Sie mit ClickUp Dashboards wertvolle Einblicke in Ihre Prozesse und erkennen Sie Verbesserungspotenziale

Mit ClickUp Dashboards und seinen Features zur Zeiterfassung erhalten Sie auch eine Ansicht über die Fortschritte Ihres Teams aus der Vogelperspektive. Sie können Fristen nachverfolgen, Aufgaben verwalten und Echtzeit-Updates überwachen, damit alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben und sich konzentrieren können.

ClickUp beste Features

Automatisierte Aufgabenverwaltung : Die anpassbare Automatisierung von ClickUp kann die Erstellung von Aufgaben auslösen, den Status aktualisieren und Benachrichtigungen basierend auf bestimmten Regeln senden, sodass Sie Projekte mit minimalem manuellem Aufwand in Gang halten können

: Die anpassbare Automatisierung von ClickUp kann die Erstellung von Aufgaben auslösen, den Status aktualisieren und Benachrichtigungen basierend auf bestimmten Regeln senden, sodass Sie Projekte mit minimalem manuellem Aufwand in Gang halten können Nahtlos integrierbar : Verbindung mit anderen DevOps-Tools wie Google Drive, Salesforce und Open-Source-Lösungen, um alle Aufgaben, Mitteilungen und Aktualisierungen an einem Ort zu zentralisieren

: Verbindung mit anderen DevOps-Tools wie Google Drive, Salesforce und Open-Source-Lösungen, um alle Aufgaben, Mitteilungen und Aktualisierungen an einem Ort zu zentralisieren Bietet vielseitige Ansichten : Wählen Sie aus Karte, Tabelle, Zeitleiste und mehr, um Ihre Projekte so zu visualisieren, wie es dem Workflow Ihres Teams am besten entspricht

: Wählen Sie aus Karte, Tabelle, Zeitleiste und mehr, um Ihre Projekte so zu visualisieren, wie es dem Workflow Ihres Teams am besten entspricht Erleichtert die Zusammenarbeit : Nutzen Sie Tools wie Tagging, Kommentare, Kanban-Boards und Whiteboards, um die Kommunikation offen zu halten und Aufgaben zu organisieren, damit die Zusammenarbeit im Team reibungslos funktioniert

: Nutzen Sie Tools wie Tagging, Kommentare, Kanban-Boards und Whiteboards, um die Kommunikation offen zu halten und Aufgaben zu organisieren, damit die Zusammenarbeit im Team reibungslos funktioniert Visualisierung der Projektstruktur: Nutzen Sie ClickUp Mindmaps, um komplexe Projekte aufzuschlüsseln und Aufgaben intuitiv zu organisieren

ClickUp Limits

Leichte Lernkurve: ClickUp hat aufgrund seiner umfangreichen Features eine gewisse Lernkurve für neue Benutzer

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Jenkins (am besten geeignet für kontinuierliche Integration und Bereitstellung in DevOps)

via Jenkins Jenkins hilft Entwicklern, Code-Fehler frühzeitig zu erkennen und schneller bereitzustellen, indem verschiedene Phasen des Softwareentwicklungszyklus automatisiert werden.

Eine weitere große Stärke von Jenkins ist seine Vielseitigkeit. Es funktioniert in allen Umgebungen - vor Ort, in der Cloud und in hybriden Umgebungen - und gibt Entwicklern die Freiheit, bei Bedarf Cloud-native Anwendungen zu erstellen, zu testen und bereitzustellen.

Jenkins beste Features

Open Source und Free : Jenkins ist frei verfügbar, und sein Open-Source-Charakter hat eine starke Gemeinschaft gefördert, die regelmäßig Verbesserungen und neue Features beisteuert

: Jenkins ist frei verfügbar, und sein Open-Source-Charakter hat eine starke Gemeinschaft gefördert, die regelmäßig Verbesserungen und neue Features beisteuert Angebot eines großen Bereichs von Plugins : Jenkins bietet eine umfangreiche Plugin-Bibliothek, die es Entwicklern ermöglicht, das Tool an spezifische Projektanforderungen anzupassen und seine Funktionen zu erweitern

: Jenkins bietet eine umfangreiche Plugin-Bibliothek, die es Entwicklern ermöglicht, das Tool an spezifische Projektanforderungen anzupassen und seine Funktionen zu erweitern Integration mit wichtigen Tools : Jenkins arbeitet nahtlos mit gängigen Tools wie Git, Docker und Kubernetes zusammen und lässt sich so an eine Vielzahl von Tech-Stacks anpassen

: Jenkins arbeitet nahtlos mit gängigen Tools wie Git, Docker und Kubernetes zusammen und lässt sich so an eine Vielzahl von Tech-Stacks anpassen Bietet Flexibilität : Jenkins kann für Projekte jeder Größe und Komplexität eingesetzt werden und unterstützt mehrere Server-Integrationen für die kontinuierliche Bereitstellung in globalen Teams

: Jenkins kann für Projekte jeder Größe und Komplexität eingesetzt werden und unterstützt mehrere Server-Integrationen für die kontinuierliche Bereitstellung in globalen Teams Ausgestattet mit einer API-Suite: Die APIs von Jenkins ermöglichen einen gezielten Datenabruf, helfen bei der reibungslosen Kommunikation mit Servern und ermöglichen benutzerdefinierte Integrationen

Jenkins Einschränkungen

Unvorhersehbare Kosten : Obwohl Jenkins selbst kostenlos ist, können die mit dem Hosting verbundenen Kosten je nach Auslastung des Servers stark variieren

: Obwohl Jenkins selbst kostenlos ist, können die mit dem Hosting verbundenen Kosten je nach Auslastung des Servers stark variieren Fehlende Features für die Zusammenarbeit : Jenkins bietet keine integrierten Möglichkeiten für Mitglieder eines Teams, die Commits der anderen einzusehen, was die Nachverfolgung von Projekten für größere Teams erschweren kann

: Jenkins bietet keine integrierten Möglichkeiten für Mitglieder eines Teams, die Commits der anderen einzusehen, was die Nachverfolgung von Projekten für größere Teams erschweren kann Begrenzte Analysefunktionen: Jenkins bietet keine detaillierten Analysen der Bereitstellungszyklen und limitiert damit den Einblick in den gesamten Entwicklungsprozess

Jenkins-Preise

Free: Kostenlos

Jenkins Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (550+ Bewertungen)

3. Gitlab CI/CD (am besten für integrierte DevSecOps in DevOps)

via Gitlab Die CI/CD-Funktionen von Gitlab machen es zu einer hervorragenden Wahl, um Fehler frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass Ihr Code alle für die Produktion erforderlichen Standards erfüllt. Es ist fantastisch, um den DevSecOps-Prozess zu vereinfachen.

Gitlab CI/CD beste Features

Vereinfachung von DevSecOps : Gitlab CI/CD konsolidiert Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebstools auf einer einzigen Plattform und erleichtert Teams die Verwaltung von Code undDevOps Workflows Integrierte Sicherheitsscans : Diese Scans bieten eine umfassende Sicherheitslösung, die sicherstellt, dass Schwachstellen frühzeitig im Entwicklungsprozess erkannt werden

: Gitlab CI/CD konsolidiert Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebstools auf einer einzigen Plattform und erleichtert Teams die Verwaltung von Code undDevOps Workflows Unterstützung der Nachverfolgung von Problemen mit Markdown : Dieses Feature macht die Nachverfolgung von Problemen interessanter, und der Markdown Support unterstützt die Formatierung

: Dieses Feature macht die Nachverfolgung von Problemen interessanter, und der Markdown Support unterstützt die Formatierung Ermöglicht Cloud-agnostische Bereitstellungen: Gitlab ist flexibel und kann bei jedem Cloud-Anbieter eingesetzt werden

Gitlab CI/CD Limitierungen

Schwierige Integration auf einigen Systemen : Die Integration von Gitlab über die Befehlszeile unter Windows oder Mac kann für neue Benutzer etwas schwierig sein

: Die Integration von Gitlab über die Befehlszeile unter Windows oder Mac kann für neue Benutzer etwas schwierig sein Komplexe Upgrades und Migrationen : Der Umzug auf einen neuen Server oder ein Upgrade von Gitlab kann schwierig sein, und wenn eine Funktion ausfällt, können auch andere betroffen sein

: Der Umzug auf einen neuen Server oder ein Upgrade von Gitlab kann schwierig sein, und wenn eine Funktion ausfällt, können auch andere betroffen sein Mangel an bestimmten Features in den Community-Editionen: Einige erweiterte Features sind nur in kostenpflichtigen Versionen verfügbar. Dies kann die Optionen für kleinere Teams limitieren

Gitlab CI/CD Preise

free : Free

Free Premium : $29 pro Benutzer/Monat

: $29 pro Benutzer/Monat Ultimativ: Benutzerdefinierte Preise

Gitlab CI/CD Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (800+ Bewertungen)

: 4.5/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1.100+ Bewertungen)

4. CircleCI (am besten für anpassbare CI/CD mit wiederverwendbaren Konfigurationen)

via CircleCI CircleCI ist eine führende CI/CD-Plattform, die für ihre Flexibilität und leistungsstarken Features bekannt ist, wie z.B. das Insights Dashboard, saubere Umgebungen und wiederverwendbare Konfigurationen, genannt Orbs.

CircleCI unterstützt mehrere Infrastrukturen, von Linux über macOS bis hin zu ARM, und ist damit eine vielseitige Option für die meisten DevOps-Teams.

CircleCI beste Features

Angebot des Insights Dashboard : Dieses Feature bietet eine umfassende Ansicht aller CI/CD-Pipelines, mit der Sie den Status nachverfolgen, die Dauer überwachen und den Ressourcenverbrauch optimieren können

: Dieses Feature bietet eine umfassende Ansicht aller CI/CD-Pipelines, mit der Sie den Status nachverfolgen, die Dauer überwachen und den Ressourcenverbrauch optimieren können Ausführen von sauberen Umgebungen : Mit CircleCI können Sie saubere Images ausführen und diese problemlos bereitstellen, wodurch das Risiko von Konflikten zwischen Builds verringert wird

: Mit CircleCI können Sie saubere Images ausführen und diese problemlos bereitstellen, wodurch das Risiko von Konflikten zwischen Builds verringert wird Definieren von wiederverwendbaren Konfigurationen mit Orbs : Orbs ermöglichen die Wiederverwendung von Konfigurationen für Jobs, Executors und Befehle und machen das Setup schneller und einfacher

: Orbs ermöglichen die Wiederverwendung von Konfigurationen für Jobs, Executors und Befehle und machen das Setup schneller und einfacher Unterstützung mehrerer Umgebungen : CircleCI arbeitet mit Linux, macOS, Windows, ARM und anderen Betriebssystemen und bietet somit Flexibilität für verschiedene Infrastrukturen

: CircleCI arbeitet mit Linux, macOS, Windows, ARM und anderen Betriebssystemen und bietet somit Flexibilität für verschiedene Infrastrukturen Bietet Workflow-Orchestrierung: Mit Workflows können Sie die Ausführung von Aufträgen definieren und verwalten und haben so die Kontrolle darüber, wie und wann die Aufgaben ausgeführt werden

CircleCI-Einschränkungen

Eine steile Lernkurve : Die Einstellung von Umgebungen und die Einarbeitung in Konzepte wie Caching und Jobs kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere für Anfänger

: Die Einstellung von Umgebungen und die Einarbeitung in Konzepte wie Caching und Jobs kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere für Anfänger Verwaltung von zwei Versionen der Software : Die Cloud- und Server-Versionen von CircleCI können verwirrend sein, da jede Version unterschiedliche Funktionen und Verwaltungsanforderungen bietet

: Die Cloud- und Server-Versionen von CircleCI können verwirrend sein, da jede Version unterschiedliche Funktionen und Verwaltungsanforderungen bietet Gelegentlich auftretende Probleme mit der Zuverlässigkeit von Docker: Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen bei der Erkennung von Docker-Diensten, die Builds, die auf Docker Compose basieren, erschweren können

Preise für CircleCI

Free : Kostenlos

: Kostenlos Leistung : Ab $15/Monat

: Ab $15/Monat Skala: Beginnend bei $2.000/Monat

CircleCI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

5. Travis CI (am besten für vereinfachtes CI/CD mit starker GitHub-Integration)

via Travis CI Die Benutzerfreundlichkeit von Travis CI und die reibungslose Integration von GitHub machen es zu einem großartigen Tool für Teams, die neu in DevOps sind.

Dieses CI/CD-Tool bietet ein Build Matrix Feature, mit dem Benutzer Tests parallel in mehreren Umgebungen ausführen können - eine große Zeitersparnis für Teams. Wie CircleCI unterstützt auch Travis CI eine Reihe von Umgebungen, darunter Linux, macOS und Windows.

Beste Features von Travis CI

Unterstützung von parallelen Builds mit Build Matrix : Mit Travis CI können Sie Tests auf mehrere Umgebungen aufteilen und Aufgaben parallel ausführen, um schnellere Ergebnisse zu erzielen

: Mit Travis CI können Sie Tests auf mehrere Umgebungen aufteilen und Aufgaben parallel ausführen, um schnellere Ergebnisse zu erzielen Einfache GitHub-Integration : Travis CI wurde mit Blick auf GitHub entwickelt und macht es einfach, Ihre Repositories zu verknüpfen und Builds mit GitHub Pull Requests auszulösen

: Travis CI wurde mit Blick auf GitHub entwickelt und macht es einfach, Ihre Repositories zu verknüpfen und Builds mit GitHub Pull Requests auszulösen Bietet sowohl Cloud- als auch selbstgehostete Optionen : Travis CI unterstützt SaaS- und On-Premise-Bereitstellungen, so dass Teams das Setup wählen können, das für sie am besten geeignet ist

: Travis CI unterstützt SaaS- und On-Premise-Bereitstellungen, so dass Teams das Setup wählen können, das für sie am besten geeignet ist Sicherstellung isolierter Builds mit Container-Support: Jeder Build wird in einer virtuellen Maschine ausgeführt und unterstützt bestimmte Sprachen und Tools, darunter Ruby, JavaScript und Ubuntu

Grenzen von Travis CI

Gelegentlich auftretende Probleme mit der Zuverlässigkeit : Einige Benutzer berichten über Serviceunterbrechungen, die die Produktivität beeinträchtigen können, insbesondere bei Teams mit engen Fristen

: Einige Benutzer berichten über Serviceunterbrechungen, die die Produktivität beeinträchtigen können, insbesondere bei Teams mit engen Fristen Verwirrende Einstellungen für E-Mail Benachrichtigungen : Der Prozess zur Verwaltung von Benachrichtigungen ist nicht immer einfach, was zu unerwünschten E-Mails über den Status von Builds führt

: Der Prozess zur Verwaltung von Benachrichtigungen ist nicht immer einfach, was zu unerwünschten E-Mails über den Status von Builds führt Eingeschränkte analytische Features: Travis CI bietet zwar einige Übersichten über den Status, aber keine tiefgreifenden Analysen, was für Teams, die eine detaillierte Berichterstellung benötigen, ein Nachteil sein kann

Preise für Travis CI

Nutzungsbasiert : $13,75/Monat - Enthält 420.000 Guthaben für Linux-Builds pro Jahr mit 80 gleichzeitigen Aufträgen

: $13,75/Monat - Enthält 420.000 Guthaben für Linux-Builds pro Jahr mit 80 gleichzeitigen Aufträgen Unlimited-Plan : Ab $66/Monat - Bietet unbegrenztes Guthaben, bis zu 300 gleichzeitige Aufträge und Premium-VMs

: Ab $66/Monat - Bietet unbegrenztes Guthaben, bis zu 300 gleichzeitige Aufträge und Premium-VMs Server: 34 $/Monat - Für On-Premise- oder private Cloud-Bereitstellungen, mit Premium-Support-Optionen

Travis CI Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (90+ Bewertungen)

: 4.5/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (130+ Bewertungen)

6. Terraform (am besten für die Automatisierung von Multi-Cloud-Infrastrukturen)

via Terraform Terraform hilft bei der Automatisierung der Infrastruktur in jeder Cloud und jedem Rechenzentrum.

Dieses Tool hilft Ihnen bei der Definition und Bereitstellung von Infrastruktur durch Konfigurationsdateien, vereinfacht komplexe Setups und gewährleistet Konsistenz bei der Bereitstellung, indem es Infrastructure as Code (IaC) ermöglicht.

Terraform beste Features

Unterstützung von Multi-Cloud-Infrastrukturen : Terraform ermöglicht einheitliche Workflows für die Verwaltung von Ressourcen über mehrere Cloud-Anbieter hinweg und vereinfacht die Orchestrierung komplexer Setups

: Terraform ermöglicht einheitliche Workflows für die Verwaltung von Ressourcen über mehrere Cloud-Anbieter hinweg und vereinfacht die Orchestrierung komplexer Setups Bereitstellung von Infrastruktur als Code : Mit HCL können Sie Cloud APIs in deklarativen Dateien kodifizieren, was die Automatisierung und Reproduzierbarkeit Ihrer gesamten Infrastruktur ermöglicht

: Mit HCL können Sie Cloud APIs in deklarativen Dateien kodifizieren, was die Automatisierung und Reproduzierbarkeit Ihrer gesamten Infrastruktur ermöglicht Skalierung mit Self-Service IaC : Teams können mit rollenbasierten Zugriffskontrollen und Integrationen mit VCS-, ITSM- und CI/CD-Systemen selbständig zusammenarbeiten und ihre Infrastruktur verwalten

: Teams können mit rollenbasierten Zugriffskontrollen und Integrationen mit VCS-, ITSM- und CI/CD-Systemen selbständig zusammenarbeiten und ihre Infrastruktur verwalten Durchsetzung von Richtlinien: Terraform enthält Sentinel-Richtlinien als Code, die die Durchsetzung von Sicherheit, Compliance und Kostenmanagement vor der Bereitstellung von Ressourcen unterstützen

Terraform-Einschränkungen

Herausfordernde Lernkurve : Für IaC-Neulinge kann das Verständnis der Konfigurationen und Abhängigkeiten von Terraform einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere bei der Arbeit mit komplexen Infrastrukturen

: Für IaC-Neulinge kann das Verständnis der Konfigurationen und Abhängigkeiten von Terraform einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere bei der Arbeit mit komplexen Infrastrukturen Abhängigkeit von Drittanbieter-Plugins : Die Verwendung von Partner-Plugins führt zu einer Abhängigkeit von externen Unternehmen, was zu Verzögerungen oder Kompatibilitätsproblemen führen kann, wenn Dienste aktualisiert werden

: Die Verwendung von Partner-Plugins führt zu einer Abhängigkeit von externen Unternehmen, was zu Verzögerungen oder Kompatibilitätsproblemen führen kann, wenn Dienste aktualisiert werden Komplexe Zustandsverwaltung: Die Statusdatei von Terraform ist entscheidend für die Nachverfolgung von Ressourcen, kann aber zu Problemen führen, wenn sie nicht mehr mit der tatsächlichen Infrastruktur synchronisiert ist, was zu einer Fehlanpassung der Ressourcen führen kann

Terraform Preise

Free : Kostenlos

: Kostenlos Standard : Ab $0.00014 pro Stunde und Ressource

: Ab $0.00014 pro Stunde und Ressource Plus : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Terraform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (90+ Bewertungen)

: 4.7/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

7. Ansible (am besten geeignet für agentenlose Automatisierung in verschiedenen Umgebungen)

via Ansible Ansible hat sich dank seines einfachen, agentenlosen Ansatzes einen Platz in der Automatisierung erobert. Die Einstellung ist ein Kinderspiel, und auf den verwalteten Knoten ist keine zusätzliche Software erforderlich.

Darüber hinaus hilft Ansible bei der Verwaltung komplexer, mehrstufiger Umgebungen, von Cloud-Diensten bis hin zu On-Premises und Containern.

Ansible beste Features

Bietet eine agentenlose Architektur : Ansible verwaltet Systeme ohne Agenten, was das Setup vereinfacht und den Overhead reduziert, insbesondere in sicheren Umgebungen

: Ansible verwaltet Systeme ohne Agenten, was das Setup vereinfacht und den Overhead reduziert, insbesondere in sicheren Umgebungen Unterstützung eines breiten Bereichs von Umgebungen : Ansible arbeitet mit Linux, Windows, Netzwerkgeräten, Cloud-Diensten und Containern und ist damit äußerst vielseitig für verschiedene IT-Ökosysteme einsetzbar

: Ansible arbeitet mit Linux, Windows, Netzwerkgeräten, Cloud-Diensten und Containern und ist damit äußerst vielseitig für verschiedene IT-Ökosysteme einsetzbar Angebot eines deklarativen Ansatzes : Mit Playbooks, die den gewünschten Zustand beschreiben, vereinfacht Ansible das Konfigurationsmanagement und sorgt für Konsistenz bei allen Implementierungen

: Mit Playbooks, die den gewünschten Zustand beschreiben, vereinfacht Ansible das Konfigurationsmanagement und sorgt für Konsistenz bei allen Implementierungen Gewährleistung der Idempotenz: Die Idempotenz von Ansible ermöglicht die wiederholte Anwendung von Playbooks ohne unbeabsichtigte Nebeneffekte und sorgt für konsistente Konfigurationen

Beschränkungen von Ansible

Herausforderungen bei der Skalierbarkeit : Obwohl Ansible skalierbar ist, kann die Verwaltung sehr großer Infrastrukturen mit Tausenden von Knoten aufgrund der Abhängigkeit von SSH-Verbindungen eine Herausforderung darstellen

: Obwohl Ansible skalierbar ist, kann die Verwaltung sehr großer Infrastrukturen mit Tausenden von Knoten aufgrund der Abhängigkeit von SSH-Verbindungen eine Herausforderung darstellen Fehlende Nachverfolgung von Zuständen : Ansible bietet keine Nachverfolgung des Zustands der verwalteten Systeme, was in Szenarien, die eine detaillierte Zustandsverwaltung erfordern, ein Nachteil sein kann

: Ansible bietet keine Nachverfolgung des Zustands der verwalteten Systeme, was in Szenarien, die eine detaillierte Zustandsverwaltung erfordern, ein Nachteil sein kann Limitierte Parallelität: Ansible ermöglicht die parallele Ausführung von Aufgaben, nutzt aber in sehr großen Umgebungen die verfügbaren Ressourcen möglicherweise nicht vollständig aus, was sich auf die Leistung auswirkt

Ansible-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Ansible Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (280+ Bewertungen)

8. Puppet (am besten geeignet für Konfigurationsmanagement und Automatisierung im großen Maßstab)

via Puppet Mit Puppet können Sie Konfigurationen über verschiedene Systeme hinweg mithilfe von Code verwalten. Mit dieser Plattform können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, die Einhaltung von Vorschriften durchsetzen und die Konsistenz über mehrere Server hinweg sicherstellen.

Puppet eignet sich besonders für IT-Teams zur Konfigurationsverwaltung, vor allem in Umgebungen mit komplexer Infrastruktur. Insgesamt ist das größte Verkaufsargument von Puppet seine von der Community unterstützte Open-Source-Version, die sich ideal für diejenigen eignet, die ohne Vorlaufkosten einsteigen möchten.

Puppet beste Features

Ermöglicht agentenbasierte Automatisierung : Die agentenbasierte Architektur von Puppet stellt sicher, dass Konfigurationen konsistent auf mehrere Server angewendet werden, was die Zuverlässigkeit erhöht

: Die agentenbasierte Architektur von Puppet stellt sicher, dass Konfigurationen konsistent auf mehrere Server angewendet werden, was die Zuverlässigkeit erhöht Unterstützung von Umgebungen mit mehreren Plattformen : Puppet funktioniert unter Unix, Linux und Windows und ist somit für verschiedene IT-Setups anpassbar

: Puppet funktioniert unter Unix, Linux und Windows und ist somit für verschiedene IT-Setups anpassbar Bietet wiederverwendbare Module und Versionskontrolle: Die modulare Architektur von Puppet ermöglicht die Wiederverwendung von Konfigurationen und die Verwaltung von Code-Änderungen mit Git, was die Effizienz und Transparenz erhöht

Grenzen von Puppet

Komplex für Anfänger : Die auf Ruby basierende Architektur von Puppet kann für Programmieranfänger oder Personen ohne Ruby-Erfahrung eine Herausforderung darstellen

: Die auf Ruby basierende Architektur von Puppet kann für Programmieranfänger oder Personen ohne Ruby-Erfahrung eine Herausforderung darstellen Eingeschränkte Echtzeit-Fähigkeiten : Das Pull-basierte Modell kann zu Verzögerungen bei der Anwendung von Konfigurationsänderungen führen, was es für Echtzeit-Updates weniger geeignet macht

: Das Pull-basierte Modell kann zu Verzögerungen bei der Anwendung von Konfigurationsänderungen führen, was es für Echtzeit-Updates weniger geeignet macht Agenten-Overhead auf Ressourcen: Puppet-Agenten verbrauchen Systemressourcen, was die Leistung beeinträchtigen kann, insbesondere in großen Umgebungen

Puppet-Preise

Open Source : Free

: Free Puppet Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Puppet Enterprise Advanced: Benutzerdefinierte Preise

Puppet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (40+ Bewertungen)

: 4.2/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

9. Chef (am besten für umfassendes Konfigurationsmanagement mit Cloud-Integration)

via Chefkoch Chef.io ist ein DevOps-Tool, das Ihnen bei der Konfiguration, Bereitstellung und Verwaltung Ihrer Anwendungsinfrastruktur helfen kann. Es unterstützt eine Reihe von Plattformen, darunter Windows, Solaris und OpenStack.

Chef ist mit großen Cloud-Anbietern wie AWS, Google Cloud und Azure integriert. Es gibt auch eine Open-Source Version für Benutzer zum Ausprobieren.

Die Flexibilität von Chef macht es ideal für Multi-Cloud-Umgebungen, und seine umfangreiche Bibliothek wiederverwendbarer Kochbücher (die Anweisungen enthalten, die angeben, welche integrierten Ressourcen in welcher Reihenfolge zu verwenden sind) macht die Automatisierung zu einem Kinderspiel.

Chefs beste Features

Bereitstellung wiederverwendbarer Kochbücher : Chef bietet Zugang zu über 800 vorgefertigten Kochbüchern, die es Ihnen ermöglichen, gängige Aufgaben zu automatisieren und Bereitstellungen zu beschleunigen

: Chef bietet Zugang zu über 800 vorgefertigten Kochbüchern, die es Ihnen ermöglichen, gängige Aufgaben zu automatisieren und Bereitstellungen zu beschleunigen Unterstützung von Multi-Cloud-Umgebungen : Chef lässt sich mit allen wichtigen Cloud-Anbietern integrieren, was die Verwaltung und Migration von Konfigurationen über verschiedene Plattformen hinweg erleichtert

: Chef lässt sich mit allen wichtigen Cloud-Anbietern integrieren, was die Verwaltung und Migration von Konfigurationen über verschiedene Plattformen hinweg erleichtert Ermöglichung der rollenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC): Chef bietet eine zentrale Kontrolle über die Berechtigungen der Benutzer und verbessert die Sicherheit und Compliance in mandantenfähigen Umgebungen

Chef-Einschränkungen

Eine steile Lernkurve zu bewältigen : Die domänenspezifische Sprache von Chef kann schwierig zu erlernen sein, insbesondere für diejenigen, die neu im Konfigurationsmanagement sind

: Die domänenspezifische Sprache von Chef kann schwierig zu erlernen sein, insbesondere für diejenigen, die neu im Konfigurationsmanagement sind Verwaltung von großen Clustern : Die Fehlersuche in komplexen Setups mit zahlreichen Knoten kann unübersichtlich werden, insbesondere bei der Verwaltung variabler Quellen in verschiedenen Clustern

: Die Fehlersuche in komplexen Setups mit zahlreichen Knoten kann unübersichtlich werden, insbesondere bei der Verwaltung variabler Quellen in verschiedenen Clustern Komplexität der Tools: Das umfangreiche Toolkit von Chef kann für Benutzer verwirrend sein, die sich in dem Array von Features nur schwer zurechtfinden

Chef-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Chefkoch Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (100+ Bewertungen)

: 4.2/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

10. Docker (am besten geeignet für die Entwicklung in Containern mit plattformübergreifender Kompatibilität)

via Docker Docker ist eine Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, containerisierte Anwendungen zu erstellen, freizugeben und einzusetzen. Die Fähigkeit dieser Plattform, konsistente Umgebungen zu erstellen, hilft Teams dabei, das Problem "das funktioniert auf meinem Rechner nicht" zu vermeiden, während ihre Flexibilität eine skalierbare Anwendungsbereitstellung ermöglicht.

Für diejenigen, die das Tool noch nicht kennen, vereinfacht Docker die Einstellung und Verwaltung von Umgebungen durch sein "Container"-Konzept. Ein Docker-Container ist ein kompaktes, in sich geschlossenes Softwarepaket, das alles Wesentliche für die Ausführung einer Anwendung enthält: Code, Laufzeit, System-Tools, Bibliotheken und Konfigurationen.

Docker beste Features

Gewährleistung plattformübergreifender Konsistenz : Docker funktioniert in verschiedenen Umgebungen, von Windows bis Linux und macOS, und bietet eine einheitliche Entwicklungserfahrung

: Docker funktioniert in verschiedenen Umgebungen, von Windows bis Linux und macOS, und bietet eine einheitliche Entwicklungserfahrung Erleichterung der Hochgeschwindigkeitsbereitstellung : Docker-Container ermöglichen schnelle, optimierte Builds, die ohne umfangreiche Konfiguration in Sekundenschnelle gestartet werden können

: Docker-Container ermöglichen schnelle, optimierte Builds, die ohne umfangreiche Konfiguration in Sekundenschnelle gestartet werden können Bietet Flexibilität und Skalierbarkeit: Docker unterstützt die vertikale und horizontale Skalierung, so dass Sie die Container-Ressourcen an die Anforderungen Ihres Projekts anpassen können

Grenzen von Docker

Eine steile Lernkurve überwinden : Trotz seiner benutzerfreundlichen Grundlagen kann die Beherrschung von Docker eine Herausforderung sein, insbesondere angesichts der ständigen Aktualisierungen und der sich entwickelnden Features

: Trotz seiner benutzerfreundlichen Grundlagen kann die Beherrschung von Docker eine Herausforderung sein, insbesondere angesichts der ständigen Aktualisierungen und der sich entwickelnden Features Sicherheitsbedenken ansprechen : Das Modell des freigegebenen Betriebssystems von Docker kann Sicherheitsrisiken bergen, wenn es nicht ordnungsgemäß verwaltet wird, da Container anfällig für Angriffe auf das Hostsystem sein können

: Das Modell des freigegebenen Betriebssystems von Docker kann Sicherheitsrisiken bergen, wenn es nicht ordnungsgemäß verwaltet wird, da Container anfällig für Angriffe auf das Hostsystem sein können Begrenzte Orchestrierungsmöglichkeiten: Die in Docker integrierten Orchestrierungs-Tools sind nicht so umfangreich wie Kubernetes, was die Verwaltung mehrerer Container erschweren kann

Docker-Preise

Persönlich : Free

: Free Pro : $5/Monat

: $5/Monat Team : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Business: $24/Monat pro Benutzer

Docker Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (230+ Bewertungen)

: 4.6/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (520+ Bewertungen)

11. Kubernetes (am besten für Container-Orchestrierung und Skalierbarkeit)

via Kubernetes Ursprünglich von Google entwickelt und heute von der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) gepflegt, vereinfacht Kubernetes die Bereitstellung und Skalierung. Das macht es zu einem beliebten Tool für die Verwaltung komplexer Microservice-Architekturen.

Mit Features zur Selbstheilung, zum Lastausgleich und zur automatischen Skalierung sorgt Kubernetes dafür, dass Anwendungen belastbar bleiben und nach Bedarf skaliert werden können.

Kubernetes beste Features

Automatisierte Rollouts und Rollbacks : Kubernetes ermöglicht es Ihnen, Anwendungen nahtlos zu aktualisieren und gleichzeitig ihren Zustand zu überwachen und Änderungen zurückzunehmen, wenn Probleme auftreten

: Kubernetes ermöglicht es Ihnen, Anwendungen nahtlos zu aktualisieren und gleichzeitig ihren Zustand zu überwachen und Änderungen zurückzunehmen, wenn Probleme auftreten Diensterkennung und Lastausgleich : Kubernetes weist jedem Pod eine IP-Adresse zu und ermöglicht so einen einfachen Lastausgleich und die Erkennung von Diensten, ohne dass Ihre Anwendung geändert werden muss

: Kubernetes weist jedem Pod eine IP-Adresse zu und ermöglicht so einen einfachen Lastausgleich und die Erkennung von Diensten, ohne dass Ihre Anwendung geändert werden muss Unterstützung von Multi-Cloud-Implementierungen: Kubernetes funktioniert in allen Cloud-Umgebungen und lässt sich daher an hybride und Multi-Cloud-Architekturen anpassen

Kubernetes-Einschränkungen

Steile Lernkurve : Kubernetes kann sehr komplex sein und erfordert Zeit und Aufwand, um seine Konfiguration und Best Practices zu verstehen

: Kubernetes kann sehr komplex sein und erfordert Zeit und Aufwand, um seine Konfiguration und Best Practices zu verstehen Anpassung des Workflows erforderlich : Die Integration von Kubernetes in bestehende Umgebungen kann Änderungen erfordern, um den Container-zentrierten Ansatz zu berücksichtigen

: Die Integration von Kubernetes in bestehende Umgebungen kann Änderungen erfordern, um den Container-zentrierten Ansatz zu berücksichtigen Einschränkung der Serviceabdeckung: Kubernetes ist zwar leistungsfähig, deckt aber möglicherweise nicht alle Infrastrukturanforderungen ab und erfordert ergänzende Tools für eine abschließende Lösung

#

Kubernetes-Preise

Free

Kubernetes Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (230+ Bewertungen)

: 4.6/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (520+ Bewertungen)

12. Prometheus (am besten für Zeitreihenüberwachung und Alarmierung)

via Prometheus Prometheus ist für die Überwachung von Zeitreihendaten sehr beliebt geworden, insbesondere in Umgebungen mit weit verbreiteten Microservices und containerisierten Anwendungen. Dieses Tool bietet leistungsstarke Abfragefunktionen und dimensionale Datenmodellierung, mit denen Sie Metriken effizient nachverfolgen können.

Prometheus lässt sich außerdem nahtlos in Grafana integrieren, was umfangreiche Optionen zur Datenvisualisierung bietet und die Überwachung und Alarmierung in Echtzeit ermöglicht.

Prometheus beste Features

Mächtige Abfragen mit PromQL : Die Abfragesprache von Prometheus ermöglicht es Ihnen, Zeitreihendaten zu zerschneiden und zu würfeln, was die Erstellung von Warnmeldungen und die Visualisierung von Trends erleichtert

: Die Abfragesprache von Prometheus ermöglicht es Ihnen, Zeitreihendaten zu zerschneiden und zu würfeln, was die Erstellung von Warnmeldungen und die Visualisierung von Trends erleichtert Effizienter Speicher : Prometheus speichert Daten lokal in einem hocheffizienten Format und unterstützt funktionales Sharding für Skalierbarkeit

: Prometheus speichert Daten lokal in einem hocheffizienten Format und unterstützt funktionales Sharding für Skalierbarkeit Integration mit vielen Client-Bibliotheken: Mit Unterstützung für mehr als zehn Sprachen erleichtert Prometheus die Instrumentierung von Diensten und die Erfassung von Metriken aus verschiedenen Umgebungen

Prometheus-Einschränkungen

Eingeschränkt als Langzeit-Speicherlösung : Prometheus eignet sich nicht für die Speicherung von Daten über lange Zeiträume, daher wird es oft mit anderen Systemen für die historische Analyse gekoppelt

: Prometheus eignet sich nicht für die Speicherung von Daten über lange Zeiträume, daher wird es oft mit anderen Systemen für die historische Analyse gekoppelt Keine abschließende Dashboard-Lösung : Prometheus bietet zwar einen grundlegenden Expression Browser, wird aber am besten mit Grafana für eine erweiterte Datenvisualisierung verwendet

: Prometheus bietet zwar einen grundlegenden Expression Browser, wird aber am besten mit Grafana für eine erweiterte Datenvisualisierung verwendet Probleme mit einigen Integrationen von Drittanbietern: Nicht alle Systeme verfügen über Prometheus-Plugins, so dass benutzerdefinierte Exporteure erforderlich sein können, um bestimmte Metriken zu erfassen

Prometheus-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Prometheus Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

via Grafana Grafana ist für seine Flexibilität bekannt und ermöglicht es Ihnen, anpassbare Dashboards zu erstellen, die den unterschiedlichsten Anforderungen an die Datenpräsentation gerecht werden.

Es bietet zusammenhängende Ansichten über Systeme hinweg durch die Integration mit einem breiten Bereich von Datenquellen, einschließlich Prometheus, InfluxDB und Elasticsearch.

Grafana beste Features

Bietet vielseitige Datenvisualisierung : Grafana unterstützt Graphen, Heatmaps und geospatiale Karten und bietet umfassende und visuell ansprechende Datendarstellungen

: Grafana unterstützt Graphen, Heatmaps und geospatiale Karten und bietet umfassende und visuell ansprechende Datendarstellungen Unterstützung mehrerer Datenquellen : Grafana lässt sich in zahlreiche Datenquellen integrieren und ermöglicht so eine einheitliche Ansicht, ohne dass Daten in das Backend eingespeist werden müssen

: Grafana lässt sich in zahlreiche Datenquellen integrieren und ermöglicht so eine einheitliche Ansicht, ohne dass Daten in das Backend eingespeist werden müssen Ermöglicht anpassbare Dashboards: Dashboards können mit Vorlagenvariablen und dynamischen Elementen angepasst werden, was die Interaktivität und den Nutzen für verschiedene Überwachungsanforderungen erhöht

Grafana-Einschränkungen

Herausforderung für Anfänger : Die Komplexität von Grafana erfordert Zeit und Fähigkeiten, um seine Features voll auszuschöpfen, was es für Einsteiger in Datenvisualisierungstools weniger zugänglich macht

: Die Komplexität von Grafana erfordert Zeit und Fähigkeiten, um seine Features voll auszuschöpfen, was es für Einsteiger in Datenvisualisierungstools weniger zugänglich macht Abhängigkeit von externen Datenquellen : Die Leistung und Zuverlässigkeit von Grafana hängt von der Verfügbarkeit integrierter Datenquellen ab, was zu Problemen führen kann, wenn diese Quellen nicht verfügbar sind

: Die Leistung und Zuverlässigkeit von Grafana hängt von der Verfügbarkeit integrierter Datenquellen ab, was zu Problemen führen kann, wenn diese Quellen nicht verfügbar sind Eingeschränkte Möglichkeiten zur Berichterstellung: Grafana eignet sich zwar hervorragend für die Echtzeit-Visualisierung, verfügt aber nicht über integrierte Optionen für die statische Berichterstellung wie PDF-Exporte, die nur in Premium-Versionen verfügbar sind

Grafana Preise

Free : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $8/Monat

: $8/Monat Erweitert und Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Grafana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (120+ Bewertungen)

: 4.5/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

via Splunk Splunk bietet eine zentralisierte Plattform für Unternehmen, um Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln, zu indexieren und zu analysieren und so die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu verbessern.

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht es einfach, benutzerdefinierte Berichterstellungen zu erstellen, Daten zu visualisieren und die Systemleistung in Echtzeit zu überwachen.

Splunk beste Features

Erleichtert leistungsstarke Analysen : Splunk bietet Datenerfassung, Indexierung und Suche in Echtzeit, so dass Sie schnell und effektiv wertvolle Erkenntnisse gewinnen können

: Splunk bietet Datenerfassung, Indexierung und Suche in Echtzeit, so dass Sie schnell und effektiv wertvolle Erkenntnisse gewinnen können Unterstützung von robusten Integrationen und Plugins : Splunk lässt sich nahtlos mit zahlreichen Tools von Drittanbietern verbinden, so dass Sie die Plattform an Ihre spezifischen Anforderungen benutzerdefinieren können

: Splunk lässt sich nahtlos mit zahlreichen Tools von Drittanbietern verbinden, so dass Sie die Plattform an Ihre spezifischen Anforderungen benutzerdefinieren können Bereitstellung von geplanten Berichterstellungen: Mit der automatisierten Berichterstellung können Sie Ihre Stakeholder mit regelmäßigen Updates in Formaten wie PDF, CSV oder JSON auf dem Laufenden halten

Splunk-Einschränkungen

Kostspielig für große Datenmengen : Die Preise von Splunk können für Unternehmen, die große Datenmengen verarbeiten, sehr hoch sein, was den Zugang für Unternehmen mit begrenztem Budget erschwert

: Die Preise von Splunk können für Unternehmen, die große Datenmengen verarbeiten, sehr hoch sein, was den Zugang für Unternehmen mit begrenztem Budget erschwert Herausfordernd für nicht-technische Benutzer : Die Suchfunktionen von Splunk sind zwar leistungsfähig, können aber komplex sein, und die Optimierung von Abfragen im Hinblick auf die Geschwindigkeit erfordert möglicherweise Erfahrung

: Die Suchfunktionen von Splunk sind zwar leistungsfähig, können aber komplex sein, und die Optimierung von Abfragen im Hinblick auf die Geschwindigkeit erfordert möglicherweise Erfahrung Gelegentlich auftretende Probleme mit der Zuverlässigkeit: Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen mit der Leistung, die den Datenzugriff in kritischen Zeiten beeinträchtigen können

Preise für Splunk

Free : Kostenlos

: Kostenlos Bezahlt: Benutzerdefinierte Preise

Splunk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (40+ Bewertungen)

: 4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (230+ Bewertungen)

15. New Relic (am besten für umfassende Leistungsüberwachung und Echtzeit-Einblicke)

via Neues Relikt Was ich an New Relic am nützlichsten fand, war die Sichtbarkeit von Anfang bis Ende. Die Überwachung und Analyse kritischer Metriken kann Unternehmen dabei helfen, die Betriebszeit zu verbessern und das Kundenerlebnis zu steigern.

Darüber hinaus bietet New Relic eine umfangreiche Suite von Performance-Monitoring-Tools, die es Teams leicht machen, den Zustand der Anwendung, die Server-Performance und die Interaktionen der Benutzer in Echtzeit zu verfolgen.

New Relic beste Features

Intuitive Benutzeroberfläche : Das benutzerfreundliche Design macht es allen Benutzern leicht, auf Leistungsdaten zuzugreifen und diese zu verstehen, von detaillierten Metriken bis hin zu Zusammenfassungen auf höchster Ebene

: Das benutzerfreundliche Design macht es allen Benutzern leicht, auf Leistungsdaten zuzugreifen und diese zu verstehen, von detaillierten Metriken bis hin zu Zusammenfassungen auf höchster Ebene Umfassende Überwachung : Von der Server-Performance bis hin zu den Interaktionen der Benutzer bietet New Relic eine vollständige Ansicht des Zustands Ihrer Anwendung und hilft Ihnen, potenzielle Probleme im Auge zu behalten

: Von der Server-Performance bis hin zu den Interaktionen der Benutzer bietet New Relic eine vollständige Ansicht des Zustands Ihrer Anwendung und hilft Ihnen, potenzielle Probleme im Auge zu behalten Einblicke in Echtzeit : Überwachen Sie Server, Datenbanken und andere kritische Komponenten in Echtzeit, damit Sie schnell auf Probleme reagieren können

: Überwachen Sie Server, Datenbanken und andere kritische Komponenten in Echtzeit, damit Sie schnell auf Probleme reagieren können Unterstützung der durchgängigen Sichtbarkeit: Mit Einblicken in den gesamten Lebenszyklus der Anwendung hilft New Relic, die DevOps-Effizienz und die Gesamtleistung der Anwendung zu verbessern

New Relic Grenzen

Herausfordernde Preisgestaltung für kleinere Unternehmen : Obwohl New Relic viele Features bietet, kann der Preis für Startups und kleinere Geschäfte unerschwinglich sein

: Obwohl New Relic viele Features bietet, kann der Preis für Startups und kleinere Geschäfte unerschwinglich sein Beschränkte Integrationen im Vergleich zur Konkurrenz : New Relic hat weniger Integrationen als einige größere Plattformen, was die Flexibilität für komplexe Umgebungen limitieren kann

: New Relic hat weniger Integrationen als einige größere Plattformen, was die Flexibilität für komplexe Umgebungen limitieren kann Bedenken bezüglich des Kundensupports: Einige Benutzer haben Verzögerungen beim Kundensupport erlebt, was die Reaktionszeit bei kritischen Problemen beeinträchtigen könnte

Preise von New Relic

Benutzerdefinierte Preise

New Relic Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (450+ Bewertungen)

: 4.3/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (180+ Bewertungen)

16. Azure DevOps (am besten für vielseitiges Projektmanagement und nahtlose CI/CD-Integration)

via Azure DevOps Azure DevOps deckt alles ab, von der Planung von Projekten über die Versionskontrolle bis hin zur kontinuierlichen Integration und Bereitstellung.

Die Plattform bietet sowohl Cloud-basierte als auch On-Premises-Optionen, wodurch sie für unterschiedliche Teams zugänglich und an verschiedene Infrastrukturen anpassbar ist.

Azure DevOps beste Features

Umfassendes Projektmanagement : Azure Boards bieten agile Planung, Kanban-Boards und Dashboards und sorgen dafür, dass Teams während des gesamten Projektlebenszyklus ausgerichtet und organisiert sind

: Azure Boards bieten agile Planung, Kanban-Boards und Dashboards und sorgen dafür, dass Teams während des gesamten Projektlebenszyklus ausgerichtet und organisiert sind Unterstützung von CI/CD mit Azure Pipelines : Ermöglicht die nahtlose Integration, das Testen und die Bereitstellung über mehrere Umgebungen hinweg und unterstützt Teams bei der Beschleunigung von Releases durch zuverlässige Automatisierung

: Ermöglicht die nahtlose Integration, das Testen und die Bereitstellung über mehrere Umgebungen hinweg und unterstützt Teams bei der Beschleunigung von Releases durch zuverlässige Automatisierung Erleichterung der durchgängigen Nachvollziehbarkeit : Von den Anforderungen bis zur Bereitstellung bieten Azure Test Plans Tools für die Verwaltung manueller und automatisierter Tests und gewährleisten Code-Qualität und Verantwortlichkeit

: Von den Anforderungen bis zur Bereitstellung bieten Azure Test Plans Tools für die Verwaltung manueller und automatisierter Tests und gewährleisten Code-Qualität und Verantwortlichkeit Förderung einer effizienten Code-Verwaltung: Azure Repos bietet Git und Team Foundation Version Control und ermöglicht so eine optimierte Zusammenarbeit, Versionskontrolle und Rückverfolgbarkeit von Code

Azure DevOps Grenzen

Potenzial für Anbieterbindung : Die starke Abhängigkeit von Microsoft-Diensten kann die Flexibilität limitieren und einen zukünftigen Wechsel zu Tools anderer Hersteller erschweren

: Die starke Abhängigkeit von Microsoft-Diensten kann die Flexibilität limitieren und einen zukünftigen Wechsel zu Tools anderer Hersteller erschweren Herausforderungen bei der Integration mit Nicht-Microsoft-Produkten : Azure DevOps verfügt zwar über beeindruckende Integrationsfunktionen, doch bestimmte Legacy- oder Nicht-Microsoft-Systeme erfordern möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration oder Tools von Drittanbietern

: Azure DevOps verfügt zwar über beeindruckende Integrationsfunktionen, doch bestimmte Legacy- oder Nicht-Microsoft-Systeme erfordern möglicherweise eine zusätzliche Konfiguration oder Tools von Drittanbietern Kostenüberlegungen für größere Teams: Wenn die Zahl der Benutzer und die Anforderungen an die Features steigen, kann die Preisgestaltung auf Abonnementbasis zu einem wichtigen Faktor werden, insbesondere für größere Unternehmen

Azure DevOps-Preise

Azure Pipelines : Free

: Free Azure Artifacts : Zusätzlicher Speicher beginnt bei $2 pro GiB

: Zusätzlicher Speicher beginnt bei $2 pro GiB GitHub Erweiterte Sicherheit : $49 pro Committer pro Monat

: $49 pro Committer pro Monat Benutzerlizenzen: Im Basic Plan sind die ersten fünf Benutzer kostenlos, danach 6 $ pro Benutzer pro Monat

Azure DevOps Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (basierend auf 300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (basierend auf 300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (basierend auf mehr als 350 Bewertungen)

17. AWS CodePipeline (am besten geeignet für CI/CD innerhalb des AWS-Ökosystems)

via AWS CodePipeline Wenn Sie bereits stark in das AWS-Ökosystem investiert sind, ist AWS CodePipeline eine attraktive Wahl.

AWS CodePipeline unterstützt die kontinuierliche Integration und Bereitstellung und automatisiert die Build-, Test- und Bereitstellungsphasen, während es die Sicherheit und Skalierbarkeit von AWS nutzt.

Beste Features von AWS CodePipeline

Reibungslose Integration mit AWS-Services : Die enge Einbindung von CodePipeline in das AWS-Ökosystem verringert das Risiko der Preisgabe sensibler AWS-Anmeldeinformationen und ermöglicht eine reibungslose Integration mit Services wie S3, CodeCommit, CodeBuild und CodeDeploy

: Die enge Einbindung von CodePipeline in das AWS-Ökosystem verringert das Risiko der Preisgabe sensibler AWS-Anmeldeinformationen und ermöglicht eine reibungslose Integration mit Services wie S3, CodeCommit, CodeBuild und CodeDeploy Pipeline als Code : Infrastructure as Code-Tools wie CloudFormation oder Terraform arbeiten gut mit CodePipeline zusammen und ermöglichen Teams die Definition und Versionierung ihrer CI/CD-Pipeline-Konfiguration durch Code

: Infrastructure as Code-Tools wie CloudFormation oder Terraform arbeiten gut mit CodePipeline zusammen und ermöglichen Teams die Definition und Versionierung ihrer CI/CD-Pipeline-Konfiguration durch Code Vollständig von AWS verwaltet : CodePipeline erfordert keine Installation oder Wartung von Servern oder Build-Agenten, da AWS die Infrastruktur verwaltet. Dadurch werden Ressourcen für Ihr Team frei, das sich auf die Entwicklung konzentrieren kann

: CodePipeline erfordert keine Installation oder Wartung von Servern oder Build-Agenten, da AWS die Infrastruktur verwaltet. Dadurch werden Ressourcen für Ihr Team frei, das sich auf die Entwicklung konzentrieren kann Umfangreiche Features: CodePipeline bietet die meisten Features, die von einem CI/CD-Service erwartet werden, einschließlich der Integration mit gängigen Code Repositories und automatisierten Bereitstellungen

AWS CodePipeline-Einschränkungen

Eingeschränkte Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit : Die Benutzeroberfläche der Konsole ist nicht so intuitiv wie bei anderen CI/CD-Lösungen, was die Akzeptanz beeinträchtigen oder zu Schwierigkeiten bei der Implementierung von Best Practices führen kann

: Die Benutzeroberfläche der Konsole ist nicht so intuitiv wie bei anderen CI/CD-Lösungen, was die Akzeptanz beeinträchtigen oder zu Schwierigkeiten bei der Implementierung von Best Practices führen kann Einschränkende Konfigurationen : Benutzer müssen eine Quelle aus AWS-spezifischen Optionen wie S3, CodeCommit oder GitHub auswählen. Für benutzerdefinierte Speicherorte müssen Benutzer Umgehungslösungen verwenden, wie z. B. die Konfiguration einer Dummy-Quelle und die Erstellung einer CodeBuild-Phase, um die benutzerdefinierte Quelle zu verarbeiten

: Benutzer müssen eine Quelle aus AWS-spezifischen Optionen wie S3, CodeCommit oder GitHub auswählen. Für benutzerdefinierte Speicherorte müssen Benutzer Umgehungslösungen verwenden, wie z. B. die Konfiguration einer Dummy-Quelle und die Erstellung einer CodeBuild-Phase, um die benutzerdefinierte Quelle zu verarbeiten Abhängigkeit von mehreren AWS-Services : Der Aufbau einer abgeschlossenen CI/CD-Pipeline erfordert häufig die Verwendung mehrerer AWS-Services (wie CodeCommit, CodeBuild und CodeDeploy), was die Komplexität erhöht und die Abhängigkeit von AWS verstärkt

: Der Aufbau einer abgeschlossenen CI/CD-Pipeline erfordert häufig die Verwendung mehrerer AWS-Services (wie CodeCommit, CodeBuild und CodeDeploy), was die Komplexität erhöht und die Abhängigkeit von AWS verstärkt Anbieterabhängigkeit: Da CodePipeline und die zugehörigen Services vollständig auf AWS gehostet werden, kann es für Teams schwierig sein, zu anderen Plattformen oder Anbietern zu migrieren, was die Abhängigkeit von AWS erhöht

Azure DevOps-Preise

Benutzerdefinierte Preise

AWS CodePipeline-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

18. GitHub-Aktionen (am besten für CI/CD mit GitHub-Integration)

via GitHub-Aktionen Als plattformspezifisches Tool ist GitHub Actions besonders praktisch für Teams, die bereits mit GitHub arbeiten. Es macht externe CI/CD-Plattformen überflüssig und bietet eine nahtlose, integrierte Erfahrung.

GitHub Actions beste Features

Eingebettet in das GitHub-Ökosystem : Mit GitHub Actions können Teams Code in ihren GitHub-Repositories erstellen, testen und bereitstellen, wobei die Automatisierung durch Ereignisse in Ihrem GitHub Flow oder Tools von Drittanbietern ausgelöst wird

: Mit GitHub Actions können Teams Code in ihren GitHub-Repositories erstellen, testen und bereitstellen, wobei die Automatisierung durch Ereignisse in Ihrem GitHub Flow oder Tools von Drittanbietern ausgelöst wird Zugang zu vorgefertigten Aktionen : Der GitHub Marketplace bietet über 10.000 gebrauchsfertige Aktionen, mit denen Entwickler schnell komplexe Workflows implementieren können, ohne sie von Grund auf neu erstellen zu müssen

: Der GitHub Marketplace bietet über 10.000 gebrauchsfertige Aktionen, mit denen Entwickler schnell komplexe Workflows implementieren können, ohne sie von Grund auf neu erstellen zu müssen Support für mehrere Plattformen : Gehostete virtuelle Maschinen auf Ubuntu Linux, macOS und Windows ermöglichen das Testen in verschiedenen Umgebungen, wobei auch Docker-Container voll unterstützt werden

: Gehostete virtuelle Maschinen auf Ubuntu Linux, macOS und Windows ermöglichen das Testen in verschiedenen Umgebungen, wobei auch Docker-Container voll unterstützt werden Vorlagen für kontinuierliche Integration : Vorgefertigte CI-Vorlagen erleichtern den Einstieg in die Workflows, während Benutzer ihre Workflows über YAML-Konfigurationsdateien an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können

: Vorgefertigte CI-Vorlagen erleichtern den Einstieg in die Workflows, während Benutzer ihre Workflows über YAML-Konfigurationsdateien an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können Free auf öffentlichen Repositories: Entwickler können GitHub Actions kostenlos auf öffentlichen Repositorys und mit Limit auf privaten Repositorys nutzen, was es zu einer erschwinglichen Wahl für Open-Source-Projekte macht

GitHub Actions Limitierungen

Ressourcenbeschränkungen : GitHub Actions erzwingt Limits für Ausführungszeit und Speicher, was für Workflows, die umfangreiche Ressourcen benötigen, einschränkend sein kann

: GitHub Actions erzwingt Limits für Ausführungszeit und Speicher, was für Workflows, die umfangreiche Ressourcen benötigen, einschränkend sein kann Abhängigkeit von der GitHub-Plattform : Da es sich um ein GitHub-exklusives Tool handelt, wirkt sich jede Ausfallzeit von GitHub direkt auf CI/CD-Workflows aus, was für kritische Anwendungen ein Problem darstellen kann

: Da es sich um ein GitHub-exklusives Tool handelt, wirkt sich jede Ausfallzeit von GitHub direkt auf CI/CD-Workflows aus, was für kritische Anwendungen ein Problem darstellen kann Komplexität für fortgeschrittene Workflows : Für Benutzer mit komplizierten CI/CD-Anforderungen kann die Erstellung komplexer Workflows mühsam werden, wobei die Beherrschung der YAML-Syntax und der Workflow-Konfigurationen eine Lernkurve darstellt

: Für Benutzer mit komplizierten CI/CD-Anforderungen kann die Erstellung komplexer Workflows mühsam werden, wobei die Beherrschung der YAML-Syntax und der Workflow-Konfigurationen eine Lernkurve darstellt Begrenzte Verwaltung von Geheimnissen : GitHub Actions unterstützt keine granulare Zugriffskontrolle für Geheimnisse, und die Integration mit Tools zur Verwaltung von Geheimnissen von Drittanbietern wie HashiCorp Vault ist limitiert

: GitHub Actions unterstützt keine granulare Zugriffskontrolle für Geheimnisse, und die Integration mit Tools zur Verwaltung von Geheimnissen von Drittanbietern wie HashiCorp Vault ist limitiert Keine nativen Dashboards für Metriken: GitHub Actions verfügt nicht über integrierte Überwachungs-Dashboards, so dass Teams für die Nachverfolgung wichtiger Metriken wie Vorlaufzeit, Bereitstellungshäufigkeit und Fehlerquote bei Änderungen auf externe Tools angewiesen sind

GitHub Actions Preise

Benutzerdefinierte Preise

GitHub Actions Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (6.000+ Bewertungen)

via Spacelift Spacelift ist eine Plattform, die alles von Terraform über Ansible bis hin zu Kubernetes bewältigen kann. Es handelt sich um eine All-in-One-Lösung, die den Anforderungen der DevOps-Arbeit gerecht wird.

Spacelift beste Features

Multi-Tool-Orchestrierung : Die Fähigkeit von Spacelift, Terraform, OpenTofu, Ansible und andere zu verwalten, ermöglicht es Ihnen, verschiedene Tools in einen einzigen automatisierten Workflow zu integrieren

: Die Fähigkeit von Spacelift, Terraform, OpenTofu, Ansible und andere zu verwalten, ermöglicht es Ihnen, verschiedene Tools in einen einzigen automatisierten Workflow zu integrieren Eingebaute Konformität : Features wie Secure Remote Runners und Secrets Management sorgen dafür, dass die Infrastruktur sicher und konform ist, ohne dass zusätzliche Schichten erforderlich sind

: Features wie Secure Remote Runners und Secrets Management sorgen dafür, dass die Infrastruktur sicher und konform ist, ohne dass zusätzliche Schichten erforderlich sind Zusammenarbeit : Mit Abhängigkeitsmanagement und Richtlinien als Code fördert Spacelift die Zusammenarbeit und gibt Teams gemeinsame Sichtbarkeit und Kontrolle über Infrastrukturänderungen

: Mit Abhängigkeitsmanagement und Richtlinien als Code fördert Spacelift die Zusammenarbeit und gibt Teams gemeinsame Sichtbarkeit und Kontrolle über Infrastrukturänderungen Umfassende Integrationen: Nahtlose Integration in gängige CI/CD-Tools, VCS-Anbieter und Cloud-Plattformen, die Flexibilität in bestehende DevOps-Pipelines bringen

Grenzen von Spacelift

Komplexität des Setups : Der Einstieg in Spacelift kann etwas schwierig sein, insbesondere für diejenigen, die mit IaC-Tools nicht vertraut sind. Kostenüberlegungen : Für kleinere Teams kann der Preis von Spacelift etwas hoch erscheinen, insbesondere wenn zusätzliche Benutzer oder Gleichzeitigkeit erforderlich sind

: Der Einstieg in Spacelift kann etwas schwierig sein, insbesondere für diejenigen, die mit IaC-Tools nicht vertraut sind. : Für kleinere Teams kann der Preis von Spacelift etwas hoch erscheinen, insbesondere wenn zusätzliche Benutzer oder Gleichzeitigkeit erforderlich sind Lernkurve*: Es kann einige Zeit dauern, bis man die Features vollständig beherrscht

Preise für Spacelift

Free : kostenlos

: kostenlos Cloud : $250/Monat für bis zu 5 Benutzer

: $250/Monat für bis zu 5 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

20. Octopus Deploy (am besten geeignet für komplexe Implementierungen in mehreren Umgebungen)

via Octopus Deploy Octopus Deploy bietet eine einfache Handhabung komplexer Bereitstellungen in mehreren Umgebungen. Es ist ein Tool, das speziell für die Verwaltung von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt wurde, in denen Bereitstellungen schnell unübersichtlich werden können.

Octopus Deploy verfügt über eine Reihe von Features, und seine Unterstützung für mehrere Mandanten ist besonders wertvoll, wenn Sie mit mehreren Kunden oder Abteilungen arbeiten.

Octopus Deploy beste Features

Bietet die Bereitstellung in mehreren Umgebungen : Vereinfacht die Bereitstellung in hybriden, Multi-Cloud- oder On-Premises-Setups, was für komplexe Umgebungen unerlässlich ist

: Vereinfacht die Bereitstellung in hybriden, Multi-Cloud- oder On-Premises-Setups, was für komplexe Umgebungen unerlässlich ist Integrierte Rollback-Funktionen : Ermöglicht einfache Rollbacks und sorgt so für eine sicherere und weniger stressige Bereitstellung

: Ermöglicht einfache Rollbacks und sorgt so für eine sicherere und weniger stressige Bereitstellung Starke Governance : Bietet Features wie vollständige Audit-Protokollierung, rollenbasierte Zugriffskontrolle und SSO, die für Compliance und Sicherheit unerlässlich sind

: Bietet Features wie vollständige Audit-Protokollierung, rollenbasierte Zugriffskontrolle und SSO, die für Compliance und Sicherheit unerlässlich sind Einfache Integration: Verbindung mit über 500 Tools, so dass es sich leicht in Ihre bestehenden CI/CD-Workflows einfügen lässt

Octopus Deploy Beschränkungen

Lernkurve für erweiterte Features : Die Einstellung von Auslösern und Automatisierung kann eine Herausforderung sein, vor allem wenn Sie mit Tools zur Bereitstellungsautomatisierung noch nicht vertraut sind

: Die Einstellung von Auslösern und Automatisierung kann eine Herausforderung sein, vor allem wenn Sie mit Tools zur Bereitstellungsautomatisierung noch nicht vertraut sind Kostenüberlegungen zur Skalierung : Die Kosten können sich bei großen Bereitstellungen oder Unternehmen mit umfangreichen Anforderungen summieren

: Die Kosten können sich bei großen Bereitstellungen oder Unternehmen mit umfangreichen Anforderungen summieren Gelegentliche UI-Herausforderungen: Das Debuggen von Prozessen kann manchmal etwas mühsam sein, ohne dass ein vollständiger Zyklus durchlaufen wird

Octopus Deploy Preise

Cloud (gehostet von Octopus) Starter: $360 USD/Jahr Professionell: $4.170 USD/Jahr Enterprise: $23.400 USD/Jahr

Server (selbst gehostet) Starter: 360 USD/Jahr Professionell: $1.920 USD/Jahr Enterprise: $14.400 USD/Jahr



Octopus Deploy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (50+ Bewertungen)

: 4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (55+ Bewertungen)

ClickUp macht die Automatisierung von DevOps mühelos

Nun, wir haben in diesem Artikel eine ganze Reihe von Tools vorgestellt! Aber es ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass der Markt für CI-Tools voraussichtlich in die Höhe schießen wird 3,76 Milliarden Dollar bis 2030 .

Für welches Tool sollten Sie sich also entscheiden?

Lange Rede, kurzer Sinn: jedes der 20 oben erwähnten Tools. Einige Tools sind besser für kleinere Teams geeignet, während andere besser funktionieren, wenn Sie Teil eines bestehenden Ökosystems sind (wie AWS CodePipeline und Azure DevOps). Wenn Sie die Vor- und Nachteile abwägen, können Sie das Tool auswählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Kurze Antwort: Wählen Sie ClickUp.

Ganz gleich, ob Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, den Fortschritt im Sprint nachverfolgen oder andere Tools in Ihre CI/CD-Pipeline integrieren möchten, ClickUp ist vielseitig genug, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Möchten Sie, dass Ihr DevOps-Team mehr erreicht? Registrieren Sie sich für ein kostenloses Konto bei ClickUp heute!