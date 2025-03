Wie man Berater wird: Tipps & Tools

Sind Sie ein Selbststarter mit einem gut ausgebauten Netzwerk? Haben Sie eine Nische, in der Sie sich auszeichnen und Unternehmen zu Wachstum verhelfen können? Dann könnte ein Beruf als Berater etwas für Sie sein.

Im Gegensatz zu ihrem Image schlagen Berater nicht nur Verbesserungen vor, sondern hinterfragen den Status quo. Mit dem Blick eines Außenstehenden schaffen sie Klarheit, geben fachkundige Anleitung und treiben rasche und nachhaltige Veränderungen voran.

Im Wesentlichen sind sie Problemlöser mit Fachwissen in einem bestimmten Bereich. Ihre Rolle reicht von der Problemanalyse und -diagnose bis hin zu strategischer Planung, Umsetzung, Veränderungsmanagement, Wissenstransfer und Projektmanagement.

Unabhängig von der Dauer und dem Umfang ihres Engagements prägt ihr Einfluss die Organisation weit über ihre Amtszeit hinaus. Haben wir Sie schon neugierig gemacht?

In diesem Blog geben wir Ihnen alle Ressourcen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung frei, die Sie benötigen, um Berater zu werden. Sind Sie bereit, sich zu engagieren?

Wer ist ein Berater?

Ein Berater ist ein Spezialist, der für die Lösung komplexer Probleme eingestellt wird. Er analysiert, entwickelt Strategien und bietet Lösungen in seinem Fachgebiet an. Unternehmen wenden sich oft an sie, wenn die Herausforderungen zu groß sind oder ein bestimmtes Gebiet nicht vertraut ist.

Arten von Beratern

Wenn Sie eine Karriere als Berater in Erwägung ziehen, finden Sie hier einige gängige Beispiele arten der Beratung mit spezifischen Anforderungen für den Einstieg:

Beratungstyp Erforderliche Schlüsselqualifikationen Typischer Hintergrund Profis Cons Management Consultant Problemlösung, strategisches Denken, Kommunikationsfähigkeit MBA, Business Management, Wirtschaftswissenschaften Breite Branchenerfahrung, hohe Verdienstmöglichkeiten Lange Arbeitszeiten, hoher Druck Finanzberater Analytisches Denken, Finanzmodellierung, Prognosen Finanzen, Buchhaltung, Wirtschaft Hohe Nachfrage, lukrative Vergütung Erfordert Zertifizierungen (z. B. CFA, CPA), hohe Konkurrenz IT-Berater Technische Fähigkeiten, Projektmanagement, Anpassungsfähigkeit Informatik, IT, Ingenieurwesen Hohe Nachfrage aufgrund der Abhängigkeit von der Technik, vielfältige Projekte Schnell wechselnde Technologie, kontinuierliches Lernen Legal Consultant Regulatorisches Wissen, Verhandlung, Risikomanagement Juristisches Studium, Compliance-Zertifizierungen Spezialisiertes Fachwissen, stetige Nachfrage Hohe Verantwortung, erfordert juristischen Hintergrund Operations Consultant Prozessoptimierung, Logistik, datengestützte Entscheidungsfindung Operations Management, Wirtschaftsingenieurwesen Spürbare Auswirkungen, Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung Detaillierte Arbeit, kann sich wiederholend sein

Auch lesen: 8 Beratungsfähigkeiten, die Sie für wirksame Client-Lösungen beherrschen müssen

Schritte zum Berater werden

Um Berater zu werden, müssen Sie sich grundlegende Fähigkeiten aneignen, relevante Beratungszertifikate erwerben und einen Karriereplan erstellen, der mit Ihren Vorstellungen übereinstimmt.

Hier sind die Schritte, die Sie Ihrer Traumkarriere als Berater näher bringen werden. Lassen Sie uns erkunden:

Schritt 1: Bestimmen Sie Ihr Fachgebiet

Ihr Fachwissen ist das Herzstück Ihres Geschäfts als Berater. Es ist nicht nur das, was Sie wissen - es ist das, was Sie einzigartig macht. Beginnen Sie damit, herauszufinden, wo Ihr Wissen am stärksten ist.

Fragen Sie sich selbst:

❓Welche Probleme lösen Sie konsequent?

❓Welche einzigartigen Fähigkeiten bringen Sie in die Tabelle ein, die andere nicht erledigen können?

Aber denken Sie daran: Fachwissen bringt Sie nur so weit, wenn es keine Nachfrage danach gibt. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Fähigkeiten für die aktuellen Trends und die Anforderungen des Marktes relevant sind. Auf diese Weise sind Sie nicht nur fachkundig, sondern auch wertvoll.

Schritt #2: Erwerben Sie die richtigen Zertifizierungen und Ausbildungen Zertifizierungen in der Beratung in einer bestimmten Branche sind entscheidend für den Aufbau von Glaubwürdigkeit.

Untersuchungen haben ergeben, dass über 90% der Berater investieren in Kurse, Coaching oder Mentoring, um Berater zu werden.

Verschiedene Felder erfordern unterschiedliche Zertifizierungen. Um zum Beispiel ein zertifizierter Unternehmensberater zu werden, können Sie die Zertifizierter Unternehmensberater (CMC) oder Project Management Professional (PMP) zertifiziert. Wenn Ihre Zinsen jedoch im IT-Bereich liegen, sollten Sie sich für Zertifizierter Sicherheitsexperte für Informationssysteme (CISSP). Diese Zeugnisse signalisieren potenziellen Kunden Kompetenz.

Schritt #3: Sammeln Sie einschlägige Erfahrungen

Wenn Sie diese Zertifizierungen mit praktischer Erfahrung kombinieren, können Ihre Verdienstmöglichkeiten richtig durchstarten.

A 2023 Statista-Bericht enthüllte, dass Unternehmensberatungen einen Jahresumsatz von 212.000 Dollar pro Berater erwirtschafteten

Wenn Sie Marketingberater werden wollen, sollten Sie Folgendes versuchen:

➡️ Beginnen Sie mit Praktika im Bereich Marketing, um Grundkenntnisse zu erwerben

➡️ Nehmen Sie eine Vollzeitstelle in einer Marketingagentur an, verwalten Sie Kampagnen und entwickeln Sie die erforderlichen Fähigkeiten

➡️ Als Freiberufler für kleine Geschäfte tätig werden und ihnen bei der Verfeinerung ihrer Marketingstrategien helfen

➡️ Starten Sie Ihr eigenes Marketing Consulting Business nutzung verschiedener Branchenerfahrungen

Profi-Tipp: Wenn Sie aus einem Unternehmen ausscheiden, nutzen Sie Ihr Netzwerk. Bieten Sie ehemaligen Kollegen Ihre Beratungsdienste an. So erhalten Sie Einblicke in die Erwartungen der Clients und können Ihren Ansatz verfeinern.

Schritt #4: Bauen Sie eine persönliche Marke auf

Der Aufbau einer persönlichen Marke geht Hand in Hand mit dem Sammeln von Erfahrungen. Wenn Sie Praktika und freiberufliche Projekte annehmen und schließlich Ihr eigenes Geschäft gründen, hilft Ihnen eine starke persönliche Marke dabei, Klienten anzuziehen, sich mehr Chancen zu sichern und Ihre Glaubwürdigkeit aufzubauen.

Ihr LinkedIn-Profil ist ein leistungsstarkes Tool für den Aufbau Ihrer Marke. Aktualisieren Sie es regelmäßig mit Ihren Erfolgen, Zertifizierungen und neuen Fähigkeiten.

Hier sind einige Tipps für den Aufbau Ihrer persönlichen Marke auf LinkedIn:

integrieren Sie branchenrelevante Schlüsselwörter in Ihr Profil, um Ihre Sichtbarkeit zu verbessern

✅ Posten Sie professionelle Ratschläge und kommentieren Sie die Beiträge anderer, um sich mit Branchenkollegen auszutauschen

✅ Fügen Sie Medien wie Präsentationen, Videos oder Karussells hinzu, um Ihr Wissen zu präsentieren

✅ Treten Sie Gruppen bei, um Branchenkenntnisse auszutauschen und mit Fachleuten auf Ihrem Feld zusammenzuarbeiten

Auch lesen: 10 Vorlagen/Beispiele für einen Lebenslauf als Berater

Schritt #5: Erstellen eines Business-Plans für Berater

Die Gründung eines Beratungsunternehmens kann überwältigend erscheinen, vor allem, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen oder wie Sie sich als Berater effektiv positionieren können.

Beginnen Sie damit, einen idealen Kunden im Kopf zu haben. Recherchieren Sie deren Branchen und Probleme, um kunden für Ihr Geschäft zu finden . Wenn Sie zum Beispiel ein Berater für Finanzgeschäfte sind, könnten Sie sich auf Eigentümer von kleinen Geschäften konzentrieren, die Probleme mit dem Cash Flow haben.

Um sich von der Masse abzuheben, sollten Sie Ihr Angebot präzisieren und Ihren Geschäftssinn unter Beweis stellen. So können Sie die richtige Kundschaft ansprechen. Entwickeln Sie dann eine Multikanal-Marketingstrategie, um verschiedene Plattformen zu nutzen und Ihr Geschäft weiter zu verbessern.

💡Pro-Tipp: Sie können auch die Nutzung eines CRM-Software für die Beratung um Geschäftsprozesse zu organisieren und Ihr Netzwerk aufzubauen und zu pflegen.

Diese Schritte werden Ihnen den Einstieg erleichtern. Aber das ist noch nicht alles. Als Berater müssen Sie Ihre Dienstleistungen auch gut verkaufen. Wir wollen verstehen, wie Sie das in einem Meer von Beratern, die dieselbe Dienstleistung anbieten, zu erledigen haben.

Sich selbst als Berater vermarkten

An ihr Geschäft zu erweitern ist es wichtig, eine persönliche Marke aufzubauen und sich selbst effektiv zu vermarkten. Hier sind die wichtigsten Strategien, die Sie berücksichtigen sollten:

1. Netzwerkarbeit

Networking ist der beste Weg, um Beziehungen zu Branchenkollegen und potenziellen Kunden aufzubauen. Branchenereignisse, Konferenzen und Workshops sind hervorragende Orte, um potenzielle Kunden und Mitarbeiter in der Beratungsbranche zu treffen.

Ein Beispiel ist die Internationale CMC-Konferenz bringt Experten aus verschiedenen Ländern und sogar Studenten zusammen, die auf diesem Feld Fuß fassen wollen. In ähnlicher Weise wird die Future Proof Festival ist ein jährliches Treffen für Finanzberater, Führungskräfte der Vermögensverwaltung, Vermögensverwalter und aufstrebende Start-up-Unternehmen.

2. Online-Marketing nutzen

Ein starker Online-Prozess kann Türen zu neuen und spannenden Möglichkeiten öffnen.

Hier sind einige Schlüssel-Schritte, um Ihr Netzwerk zu erweitern:

Erstellen Sie eine professionelle Website: Stellen Sie Ihre Dienstleistungen klar dar, fügen Sie Erfahrungsberichte von Kunden hinzu und machen Sie es den Besuchern leicht zu verstehen, wie Sie ihnen helfen können

Stellen Sie Ihre Dienstleistungen klar dar, fügen Sie Erfahrungsberichte von Kunden hinzu und machen Sie es den Besuchern leicht zu verstehen, wie Sie ihnen helfen können Polieren Sie Ihr LinkedIn-Profil auf: Verwenden Sie eine einprägsame Überschrift, schreiben Sie eine überzeugende Zusammenfassung und gehen Sie auf Ihre Erfahrungen ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Profil Ihre Persönlichkeit und Ihr Fachwissen widerspiegelt

Verwenden Sie eine einprägsame Überschrift, schreiben Sie eine überzeugende Zusammenfassung und gehen Sie auf Ihre Erfahrungen ein. Stellen Sie sicher, dass Ihr Profil Ihre Persönlichkeit und Ihr Fachwissen widerspiegelt Verschaffen Sie sich Autorität: Schreiben Sie Blogbeiträge oder Artikel, die sich mit häufigen Problemen Ihrer Einzelziele befassen

Schreiben Sie Blogbeiträge oder Artikel, die sich mit häufigen Problemen Ihrer Einzelziele befassen Nutzen Sie soziale Medien: Nutzen Sie Plattformen wie Twitter, Facebook und Instagram, um Ihre Inhalte freizugeben und mit Ihren Einzelzielen in Kontakt zu treten

3. Bieten Sie kostenlose Ressourcen an

Das Anbieten kostenloser Ressourcen ist eine hervorragende Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen und Ihre Fähigkeiten zu präsentieren. **Erwägen Sie die Erstellung von eBooks, Checklisten oder Leitfäden, die sich mit alltäglichen Problemen Ihrer Kunden befassen

Die Veranstaltung kostenloser Webinare ist eine weitere hervorragende Möglichkeit, Ihr Fachwissen weiterzugeben und mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten. Diese Ressourcen bieten einen Wert und geben potenziellen Clients einen Eindruck davon, wie es ist, mit Ihnen zu arbeiten.

Managing Your Consulting Business

Nehmen wir an, Sie haben es geschafft, Ihr Beratungsgeschäft in Gang zu bringen. Wie geht es weiter? Die Leitung eines Beratungsunternehmens erfordert mehr als nur Fachwissen auf Ihrem Feld. Es erfordert eine strategische Investition in die richtigen tools und Ressourcen für zeiterfassung , Aufgabenmanagement, Rechnungsstellung usw. Diese richtigen tools erhöhen die Produktivität und verbessern die Kommunikation mit dem Client.

Darüber hinaus können diese Tools Ihnen helfen, mehrere Projekte gleichzeitig zu verwalten, den Fortschritt zu verfolgen und sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden, ohne dass die Qualität darunter leidet. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, welches Tool das richtige für Sie ist.

Mit seinen anpassbaren Features und der benutzerfreundlichen Oberfläche macht ClickUp die Nachverfolgung von Aufgaben, Projekten und Kommunikation einfacher.

Dieses Tool ist unverzichtbar, um die besonderen Herausforderungen eines Beratungsgeschäfts zu bewältigen. So geht's:

Verwalten Sie mehrere Beratungsprojekte mit ClickUp Aufgaben ClickUp Aufgaben ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit in überschaubare Teile zu zerlegen und sicherzustellen, dass jeder Schritt klar definiert und die Verantwortlichkeiten entsprechend zugewiesen sind. Dieser strukturierte Ansatz hilft Ihnen:

Detaillierte Listen von Aufgaben zu erstellen: Jeden Aspekt eines Projekts zu umreißen, von den ersten Meetings mit dem Client bis zu den endgültigen Ergebnissen. Jede Aufgabe kann Beschreibungen, Fristen und Unteraufgaben enthalten, so dass die Nachverfolgung des Fortschritts und die Organisation leicht fallen

Jeden Aspekt eines Projekts zu umreißen, von den ersten Meetings mit dem Client bis zu den endgültigen Ergebnissen. Jede Aufgabe kann Beschreibungen, Fristen und Unteraufgaben enthalten, so dass die Nachverfolgung des Fortschritts und die Organisation leicht fallen Zuweisung von Rollen und Verantwortlichkeiten: Weisen Sie Teammitgliedern bestimmte Aufgaben zu und klären Sie, wer für welchen Teil des Projekts verantwortlich ist

Weisen Sie Teammitgliedern bestimmte Aufgaben zu und klären Sie, wer für welchen Teil des Projekts verantwortlich ist Einstellen von Prioritäten und Fälligkeitsdaten: Mit der Möglichkeit, Prioritätsstufen und Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe einzustellen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und Projekte auf Kurs halten

Mit der Möglichkeit, Prioritätsstufen und Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe einzustellen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und Projekte auf Kurs halten Benutzerdefinierte Felder verwenden: Optimieren Sie Ihre Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern, die auf Ihre Beratungsanforderungen zugeschnitten sind. Ob Nachverfolgung von abrechenbaren Stunden, Kunden-Feedback oder Projektphasen, Sie können die Daten erfassen, die für Ihr Geschäft am wichtigsten sind

Erfassen Sie die abrechenbaren Stunden genau mit der integrierten Zeiterfassung

Zerlegen Sie Ihre Aufgaben als Berater in überschaubare Teile mit ClickUp Aufgaben ClickUp's Zeiterfassung feature stellt außerdem sicher, dass Sie genau wissen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe aufwenden, was eine genaue Abrechnung und Projektmanagement ermöglicht. Sie bietet mehrere Vorteile für Berater, wie zum Beispiel:

Detaillierte Zeitprotokolle: Sie können die für einzelne Aufgaben aufgewendete Zeit einfach protokollieren und erhalten so eine klare Aufzeichnung, auf die Sie später zurückgreifen können

Sie können die für einzelne Aufgaben aufgewendete Zeit einfach protokollieren und erhalten so eine klare Aufzeichnung, auf die Sie später zurückgreifen können Timer Funktion : Mit dem eingebauten Timer können Sie die Zeit in Echtzeit nachverfolgen, so dass Sie nicht mehr raten müssen, wie lange Aufgaben dauern

: Mit dem eingebauten Timer können Sie die Zeit in Echtzeit nachverfolgen, so dass Sie nicht mehr raten müssen, wie lange Aufgaben dauern Abrechenbare vs. nicht abrechenbare Stunden : Kategorisieren Sie Stunden als fakturierbar oder nicht fakturierbar und stellen Sie so sicher, dass Sie Ihren Kunden die geleistete Arbeit korrekt in Rechnung stellen

: Kategorisieren Sie Stunden als fakturierbar oder nicht fakturierbar und stellen Sie so sicher, dass Sie Ihren Kunden die geleistete Arbeit korrekt in Rechnung stellen Integration mit Tools zur Rechnungsstellung: ClickUp lässt sich in gängige Fakturierungssoftware integrieren, um die Rechnungsstellung zu optimieren. Sie können die nachverfolgte Zeit schnell in Rechnungen umwandeln und so den Verwaltungsaufwand reduzieren

Sehen Sie, wie Ihre Zeit verbracht wurde und halten Sie die Dinge reibungslos mit ClickUp's Projekt Zeiterfassung

Effektive Kommunikation mit Clients und Teammitgliedern mit ClickUp Chat

Berater jonglieren oft mit mehreren Clients und Projekten. ClickUp Chat ermöglicht die sofortige Kommunikation mit Teammitgliedern und Clients, wodurch Verzögerungen verringert und die Reaktionsfähigkeit verbessert werden. Egal, ob Sie eine schnelle Klärung benötigen oder ein Brainstorming durchführen möchten, Sie können alles in Echtzeit erledigen.

Die gesamte Kommunikation findet an einem Ort statt, statt verstreuter E-Mails oder Nachrichten auf verschiedenen Plattformen - Sie müssen also nicht mehr zwischen mehreren Apps wechseln. Puh!

Außerdem können Sie Unterhaltungen auch direkt mit Aufgaben verknüpfen. Mit ClickUp Chat können Sie:

Eigene Kanäle erstellen: Chat-Kanäle für bestimmte Projekte oder Clients einrichten, um die Unterhaltungen zu organisieren

Chat-Kanäle für bestimmte Projekte oder Clients einrichten, um die Unterhaltungen zu organisieren Durchsuchbarer Verlauf : Zugriff auf einen durchsuchbaren Verlauf der Unterhaltungen, um vergangene Diskussionen und Entscheidungen leicht zu finden

: Zugriff auf einen durchsuchbaren Verlauf der Unterhaltungen, um vergangene Diskussionen und Entscheidungen leicht zu finden Tagging und Erwähnungen : Verwenden Sie Tags und Erwähnungen, um wichtige Nachrichten hervorzuheben. Markieren Sie z. B. ein Mitglied Ihres Teams im Chat, um sicherzustellen, dass es Ihre Bitte um Beiträge zu einer Präsentation sieht

: Verwenden Sie Tags und Erwähnungen, um wichtige Nachrichten hervorzuheben. Markieren Sie z. B. ein Mitglied Ihres Teams im Chat, um sicherzustellen, dass es Ihre Bitte um Beiträge zu einer Präsentation sieht Mobiler Zugang: Bleiben Sie mit ClickUp Chat auf mobilen Geräten in Verbindung. Auch wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich mit Ihrem Team in Verbindung setzen oder umgehend auf Anfragen von Clients reagieren

Kommunizieren Sie effektiv mit Ihren Kunden und Mitgliedern Ihres Teams mit ClickUp Chat

Experimentieren Sie mit verschiedenen Eingabeaufforderungen, um Ihre Aufgaben in der Beratung mit ClickUp Brain zu erleichtern

So geht's:

Ideengenerierung: Bei der Arbeit an einer Strategiesitzung mit einem Client können Sie ClickUp Brain nutzen, um Ideen zu generieren, die auf die Branche des Clients zugeschnitten sind.

Beispiel: Nehmen wir an, Sie beraten einen Client aus dem Gesundheitswesen, der die Patientenbindung verbessern möchte. Sie können die spezifischen Herausforderungen des Kunden eingeben und ClickUp Brain wird innovative Strategien zur Patientenbindung vorschlagen, wie z.B. telemedizinische Beratungen, personalisierte Wellness-Programme, etc.

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben: Viele Beratungsunternehmen senden nach jeder Projektphase ähnliche Berichte an ihre Clients. ClickUp Brain kann die Erstellung dieser Berichte automatisieren.

Beispiel: Nach dem Abschluss eines Management-Consulting-Projekts kann ClickUp Brain eine Berichtsvorlage erstellen, die relevante Daten, Erkenntnisse und nächste Schritte enthält, so dass Sie sie schnell für jeden Client anpassen können, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Erstellung von Inhalten: Bei der Erstellung von Angeboten für potenzielle Klienten kann ClickUp Brain Ihnen helfen, indem es auf Ihre früheren erfolgreichen Angebote zurückgreift.

Beispiel: Wenn Sie ein Angebot für einen Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor vorbereiten, kann ClickUp Brain vorschlagen, Abschnitte hinzuzufügen, die auf früheren erfolgreichen Angeboten basieren, z. B. Risiko- und Compliance-Management, Wettbewerbsanalyse und Benchmarking usw.

Vorlage für einen Plan für ein Beratungsprojekt

Während diese Features die meisten Ihrer Aufgaben rationalisieren, bietet unser Vorlage für einen Projektplan von ClickUp Consulting hilft Ihnen, Ihre Projekte zu organisieren, klare Meilensteine einzustellen und den Fortschritt mühelos zu verfolgen.

ClickUp Consulting Projekt Plan Vorlage

So können Sie Ihre Aufgaben im Alltag besser bewältigen:

Aufgabenstatus (Zu erledigen, In Fortschritt): Einfaches Nachverfolgen, ob eine Aufgabe in der Warteschleife liegt oder aktiv bearbeitet wird

Einfaches Nachverfolgen, ob eine Aufgabe in der Warteschleife liegt oder aktiv bearbeitet wird Fälligkeitsdatum: Legen Sie klare Fristen fest, um sicherzustellen, dass alles rechtzeitig abgeschlossen ist

Legen Sie klare Fristen fest, um sicherzustellen, dass alles rechtzeitig abgeschlossen ist Ressourcen: Weisen Sie jeder Aufgabe die erforderlichen Materialien oder tools zu. Wenn Sie einen Workshop veranstalten, können Sie Ressourcen wie Präsentationssoftware, Handouts oder eine Liste der benötigten Ausrüstung hinzufügen, um einen reibungslosen Ablauf des Ereignisses zu gewährleisten

Weisen Sie jeder Aufgabe die erforderlichen Materialien oder tools zu. Wenn Sie einen Workshop veranstalten, können Sie Ressourcen wie Präsentationssoftware, Handouts oder eine Liste der benötigten Ausrüstung hinzufügen, um einen reibungslosen Ablauf des Ereignisses zu gewährleisten Fortschritt in Prozent: Sehen Sie anhand eines visuellen Indikators, wie viel des Projekts bereits abgeschlossen ist

Sehen Sie anhand eines visuellen Indikators, wie viel des Projekts bereits abgeschlossen ist Filter: Verwenden Sie Filteroptionen, um mehrere Projekte zu verwalten. Wenn Sie zum Beispiel mit mehreren Clients gleichzeitig jonglieren, können Sie die Aufgaben für nur einen Client filtern, damit Sie sich ohne Ablenkung auf dessen Projekt konzentrieren können

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Vorlage für den Beratungsbericht um Ihre Analyse und Empfehlungen in einem leicht zu lesenden Format zu dokumentieren.

Kontinuierlich messen und verbessern

Messen Sie den Fortschritt und holen Sie regelmäßig Kundenfeedback ein. Dieser Einblick ist Gold wert; er hilft Ihnen zu erkennen, was funktioniert und was ein wenig optimiert werden könnte. Anhand dieses Feedbacks können Sie Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und sicherstellen, dass Sie sich stets in die richtige Richtung bewegen.

Genauso wichtig ist es, Ihre Ergebnisse im Auge zu behalten. Die Nachverfolgung wichtiger Metriken zeigt, wie sich Ihre Dienstleistungen auf die Zufriedenheit der Clients auswirken, und hilft Ihnen bei der Erstellung effektiver strategien zur Kundenbindung . Vergessen Sie nicht, diese Daten regelmäßig zu überprüfen, um Trends zu erkennen und Ihren Ansatz bei Bedarf anzupassen.

*Weiter lesen: 10 kostenlose Vorlagen für Beratungsvereinbarungen und Dienstleistungen

Wie und wo man Clients für Beratungsaufträge findet

Kunden für Beratungsaufträge zu finden, kann eine Herausforderung sein, vor allem in einem wettbewerbsintensiven Markt.

Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Berater sind oder gerade erst anfangen, gibt es einige Möglichkeiten, wie Sie Kunden gewinnen können:

📌 Nutzen Sie Ihr bestehendes berufliches und persönliches Netzwerk. Kontaktieren Sie ehemalige Kollegen, Branchenkontakte, Freunde und Familie, um sie über Ihre Beratungsdienste zu informieren

📌 Nehmen Sie an Veranstaltungen und Treffen der Branche teil, bei denen Sie neue Verbindungen knüpfen und möglicherweise Kunden gewinnen können

📌 Erstellen Sie ein aussagekräftiges Profil, das Ihren Kunden zeigt, wie Sie ihnen helfen können.Ein gut zusammengestelltes Portfolio zeigt greifbare Beispiele Ihrer bisherigen Arbeit und unterstreicht Ihre Fähigkeit, Ergebnisse zu liefern

📌 Recherchieren Sie nach Geschäften oder Einzelpersonen, die von Ihren Dienstleistungen profitieren könnten, und erwähnen Sie in personalisierten Nachrichten, wie Sie deren spezifische Herausforderungen lösen können, wenn ein Geschäft für Projektmanagement-Beratung zu gründen 📌 Personalisieren Sie jede Kaltakquise-Nachricht, indem Sie einen aktuellen Erfolg, ein Projekt oder eine Herausforderung erwähnen, die für das Geschäft des potenziellen Kunden relevant sind. Dies zeigt, dass Sie Ihre Hausaufgaben erledigt haben und verleiht Ihrer Nachricht mehr Wirkung

📌 Nehmen Sie aktiv an branchenspezifischen Gruppen, Foren oder Verbänden teil, in denen Ihre idealen Kunden aktiv sind. Online-Plattformen wie LinkedIn-Gruppen oder Nischen-Communities eignen sich hervorragend für die Vernetzung mit Entscheidungsträgern

📌 Bauen Sie langfristige Beziehungen zu Clients auf, um beständige Arbeit und finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Das Ziel sollte sein sicherheit für Klienten in der Beratung Auch zu lesen: 10 beste Beratungssoftware für Berater

Bauen Sie Ihr Business mit ClickUp auf und erweitern Sie es

Berater zu werden ist nicht so schwierig, wie es scheint, wenn Sie die richtigen Tools und Strategien einsetzen. Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau einer soliden persönlichen Marke und die Vernetzung, um Ihren Kundenstamm zu vergrößern. Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten weiter und bieten Sie Lösungen an, die sich in Ihrer Nische abheben.

Tools wie ClickUp können Ihnen dabei helfen, Ihren Prozess zu straffen, Kundenprojekte zu verwalten und Fortschritte mühelos zu verfolgen.

Mit den anpassbaren Workflows von ClickUp bleiben Sie organisiert und behalten den Überblick über Ihre Aufgaben, was Ihren Weg in die Beratung deutlich vereinfacht. Melden Sie sich kostenlos für ClickUp an und erhalten Sie Zugang zu den Tools, die Sie brauchen, um ein erfolgreicher Berater zu werden.