TickTick vs. Things 3: Welcher Task-Manager ist der beste im Jahr 2025?

Ihre Aufgaben stapeln sich, Fristen drohen, und in Ihrem Kopf herrscht ein Chaos aus Erinnerungen und Checklisten.

Sie fragen sich: "Wo soll ich überhaupt anfangen?" Kommt Ihnen das bekannt vor? Das haben wir alle schon erlebt.

Das ist der Punkt, an dem eine gute app zum Erledigen von Aufgaben kann helfen. Sie kann Ihre Aufgaben an einem Ort organisieren, Ihren Kopf entrümpeln und Ihnen die unvergleichliche Befriedigung verschaffen, Elemente abzuhaken. ✅

Unter den vielen Apps für die Liste der zu erledigenden Aufgaben stechen TickTick und Things 3 durch ihren effektiven und flexiblen Ansatz für die Verwaltung von Aufgaben hervor. Aber welche App ist die richtige für Sie?

In diesem Beitrag diskutieren wir TickTick und Things 3, um Ihnen zu helfen, das am besten geeignete Tool für die Organisation Ihrer Arbeit und Ihres Privatlebens zu finden. 📋✨

Was ist TickTick?

via TickTick TickTick ist ein persönlicher Produktivitätsassistent, mit dem Sie Arbeitsprojekte und individuelle Ziele an einem Ort organisieren und nachverfolgen können. Als App für Aufgabenlisten können Sie mehrere Listen erstellen, Aufgaben durch Sprachnotizen hinzufügen, E-Mails in Aufgaben umwandeln, Erinnerungen für Aufgaben einstellen und wiederholende Aufgaben hinzufügen, um einen Tagesplan zu erstellen. 📆

Außerdem verfügt es über nützliche Features wie einen Kalender und ein Kanban Board, die sich gut für die Verwaltung von Projekten und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team eignen. Außerdem hilft der Pomodoro Timer dabei, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren - ein herausragendes Feature im Vergleich zwischen TickTick und Things 3.

TickTick Features

TickTick bietet viele Features für die Verwaltung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Gewohnheiten und die Zusammenarbeit im Team. Hier sind einige der wichtigsten Features:

1. Aufgabenverwaltung über Listen

via TickTick Wenn Sie ein einfaches, übersichtliches Layout für die Nachverfolgung Ihrer täglichen Aufgaben bevorzugen, kann TickTick eine großartige Ergänzung zu Ihrem digitalen Werkzeugkasten sein. Es bietet zwei Arten von Listen für die Verwaltung von Aufgaben: "Reguläre Liste" und "Intelligente Liste"

Mit dem Feature "Reguläre Liste" können Sie Aufgaben in die Kategorien "Arbeit", "Persönlich", "Bildung" oder eine andere Kategorie einteilen, um effizienter zu arbeiten. So können Sie auch Aufgaben für verschiedene Projekte an einem Ort verwalten.

Als Nächstes kommt das Feature "Intelligente Liste". Sie filtert Aufgaben anhand von Fälligkeitsdaten, Tags, Prioritäten, Speicherort und anderen Bedingungen.

zum Beispiel können Sie in der Liste "Heute" alle Aufgaben anzeigen, die heute fällig sind. Ebenso zeigt die Liste "Nächste 7 Tage" die Aufgaben an, die in einer Woche fällig sind.

Das Feature "Intelligente Liste" ist jedoch nur im Premium Abonnement verfügbar.

2. Eintrag und Verwaltung von Aufgaben

via TickTick Eines der herausragenden Features von TickTick ist die intelligente Eingabe und Verwaltung von Aufgaben, die die Erstellung und Organisation von Aufgaben vereinfacht. Anstatt Fälligkeitsdaten, Prioritäten oder Tags manuell einzustellen, verwendet TickTick die Verarbeitung natürlicher Sprache, um diese Details während der Eingabe zu erkennen.

wenn Sie zum Beispiel tippen (oder sagen) "Reichen Sie den Quartalsbericht bis Freitag um 15 Uhr ein", legt TickTick automatisch die Frist und die Erinnerung für diese Aufgabe fest.

Mit TickTick können Sie Aufgaben mühelos über Listen, Tags und Prioritätsstufen organisieren. Es hilft Ihnen, mehrere Projekte zu verwalten, ohne sich überfordert zu fühlen. TickTick unterstützt auch den schnellen Eintrag von Aufgaben über Sprachbefehle, so dass Sie neue Aufgaben auch unterwegs hinzufügen können. Damit ist TickTick die perfekte Lösung für vielbeschäftigte Personen, die eine schnelle und effiziente Aufgabenverwaltung benötigen.

3. Mehrere Warnungen und Erinnerungen

{vom_ TickTick Das TickTick-Warn- und Erinnerungssystem sorgt dafür, dass Sie immer den Überblick über Ihre Aufgaben behalten. Sie können mehrere Erinnerungen oder "lästige Warnungen" für Aufgaben einstellen, um sicherzustellen, dass Sie nie eine Aufgabenfrist oder ein wichtiges Ereignis verpassen. Das Feature "Erinnerung wiederholen" eignet sich gut für wöchentliche Meetings, Geburtstage oder Fälligkeitsdaten von Rechnungen.

Das Besondere an dieser Funktion ist die benutzerdefinierte Anpassung der Erinnerungen an den Speicherort. Sie können Benachrichtigungen für bestimmte Zeiten oder Daten einstellen oder sogar, wenn Sie an einem bestimmten Speicherort ankommen.

zum Beispiel können Sie einen Ping erhalten, um Lebensmittel abzuholen, wenn Sie in der Nähe des Ladens sind.

Bei TickTick können Sie auch wählen, wie Sie die Benachrichtigungen erhalten möchten: per Benachrichtigung, E-Mail oder Push-Benachrichtigung auf Ihrer Smartwatch.

4. Flexible Ansichten des Kalenders

/%img/ TickTick TickTick vereinfacht die Verwaltung von Aufgaben durch seine flexible Ansicht des Kalenders, die eine visuelle, anpassbare Möglichkeit zur Organisation Ihres Zeitplans bietet. Sie können Ihre Aufgaben auf fünf verschiedene Arten ansehen: Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Zweiwöchentlich und Zeitleiste. ⏳

Der Kalender von TickTick bietet ein benutzerfreundliches Feature zum Ziehen und Ablegen, mit dem Sie die Fristen für Aufgaben anpassen oder Ereignisse nahtlos verschieben können, ohne Ihre gesamte Agenda zu unterbrechen. Außerdem lässt sich TickTick mit Kalendern von Drittanbietern wie Google Kalender integrieren, sodass Sie alle Ihre Termine, Meetings und Fristen an einem Ort verwalten können. Dies macht TickTick zu einem effizienten app für den Tagesplaner .

5. Pomodoro Timer

{via_ TickTick Brauchen Sie Hilfe, um konzentriert zu bleiben? Der in TickTick integrierte Pomodoro Timer hilft Ihnen, sich zu konzentrieren und Ihre Produktivität zu steigern. Sie können 25-minütige Sitzungen für prioritäre Aufgaben planen, gefolgt von einer kurzen Pause.

Der Timer lässt sich nahtlos in Ihre Aufgabenliste integrieren, so dass Sie eine Sitzung direkt von jeder Aufgabe aus starten können. TickTick verfolgt auch Ihre Pomodoro-Sitzungen, um zu sehen, wie lange Sie gearbeitet haben und wie viele Pausen Sie gemacht haben. Das hilft Ihnen, motiviert und auf Kurs zu bleiben.

Sie können sogar weißes Rauschen im Hintergrund abspielen, während der Pomo Timer läuft, um Ihre Konzentration zu verbessern. 🧘

💡Pro-Tipp: Um Ihre Produktivität zu maximieren, sollten Sie den Pomodoro Timer mit einer speziellen Wiedergabeliste für Ihre Konzentration kombinieren. Wählen Sie Instrumentalmusik oder Naturgeräusche, die Ihnen helfen, sich zu konzentrieren, Ablenkungen zu minimieren und Ihre Fähigkeit zu verbessern, während Ihrer Arbeitssitzungen in der Zone zu bleiben. 🔥

TickTick Preise

Free

Premium: $35.99/Jahr

Weiter lesen: TickTick vs. ClickUp: Welche App zur Aufgabenverwaltung ist die beste?

Was ist Things 3?

/via_ Dinge 3 Things 3 ist eine schlanke, benutzerfreundliche App zur Verwaltung von Aufgaben für Apple-Benutzer. Es ist eine beliebte Alternative zu TickTick und kombiniert schönes Design mit intuitiven Features, die es Ihnen leicht machen, Ihre Aufgaben zu organisieren und produktiv zu bleiben. ⚡

Ob Sie persönliche Projekte, arbeitsbezogene Aufgaben oder langfristige Ziele verwalten, Things 3 bietet eine optimierte, ablenkungsfreie Umgebung, die Ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Es ist ideal, um größere Projekte in überschaubare Schritte zu unterteilen und alles zu organisieren.

Things 3 Features

Hier sind die nützlichsten Features von Things #:

1. Projektgliederung und Überschriften

www.dings3.com Dinge 3 Things 3 zeichnet sich durch sein Feature zur Projektstrukturierung aus. Anstatt eine lange Liste von Aufgaben zu verwalten, können Sie zusammenhängende Aufgaben unter bestimmten Überschriften gruppieren und so Ihrem Projekt eine klare visuelle Hierarchie geben. Dies ist eines der am häufigsten gelobten Features beim Vergleich von TickTick und Things 3.

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einer umfangreichen Kampagne oder einem Ereignis. Anstatt auf eine chaotische Liste von Aufgaben zu starren, können Sie alles nach Kategorien ordnen - "Recherche", "Planung" und "Ausführung" - und die einzelnen Aufgaben übersichtlich darunter auflisten.

So können Sie sich leicht auf einen Abschnitt konzentrieren, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Außerdem hilft die visuelle Klarheit dabei, Stress abzubauen, indem sie einen Fahrplan zum Abschließen bietet.

2. Magische Plus-Schaltfläche

www.Things 3.com /%img/ Dinge 3 Die magische Plus-Schaltfläche in Things 3 ist mehr als nur eine Möglichkeit, Aufgaben hinzuzufügen - sie ist Ihre Verknüpfung zur Produktivität. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Aufgaben oder Ideen schnell erfassen, sobald sie Ihnen in den Sinn kommen, egal, wo Sie sich in der App befinden. So funktioniert die Magic Plus Schaltfläche. ✨

Erfassen Sie neue Aufgaben oder Ideen sofort, egal, wo Sie sich in der App befinden. Sie müssen in letzter Minute noch etwas hinzufügen? Tippen Sie einfach auf und fügen Sie es hinzu, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen.

3. Checklisten

/via_ Dinge 3 Das Feature Checkliste in Things 3 hilft Ihnen dabei, Ihre Aufgaben in einen Kontext zu stellen und eignet sich perfekt, um komplexe Aufgaben in mundgerechte Schritte zu zerlegen.

📌 Zum Beispiel, statt "Ereignis planen" eine Checkliste erstellen mit den Punkten 'Veranstaltungsort buchen', 'Catering organisieren' und 'Einladungen verschicken', damit alles organisiert und nachvollziehbar ist

4. Schnellsuche

www.ticktick.com /%img/ Dinge 3 Mit dem Feature Schnellsuche in Things 3 finden Sie genau das, was Sie brauchen, ohne sich durch endlose Listen wühlen zu müssen.

Mit nur wenigen Tastendrücken können Sie Aufgaben, To-Dos, Projekte und spezifische Details in Ihrer gesamten Liste suchen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind mitten in einem anstrengenden Tag und müssen eine wichtige Aufgabe finden, die tief in einem Projekt verborgen ist. Anstatt Zeit mit Scrollen oder dem Durchsuchen von Ordnern zu verschwenden, drücken Sie auf Schnellsuche, geben ein Stichwort ein und voilà - alles Relevante wird sofort angezeigt.

5. Rechtzeitige Erinnerungen

{%img} Dinge 3 Die Erinnerungen in Things 3 helfen Ihnen, den Überblick über wichtige Aufgaben zu behalten. Egal, ob es sich um ein wichtiges Meeting oder eine persönliche Deadline handelt, Things 3 bietet Ihnen mehrere einfache Möglichkeiten, Erinnerungen einzustellen.

Sie können Erinnerungen direkt bei der Planung Ihrer Aufgaben hinzufügen, so dass Sie bei der Planung Ihrer Aufgaben ganz einfach Benachrichtigungen einstellen können. Klicken Sie einfach auf "Erinnerung hinzufügen", wählen Sie Ihre Zeit, und schon sind Sie fertig.

📌 Sie bevorzugen das Tippen?

Mit dem Datums-Parser in natürlicher Sprache von Things 3 können Sie Erinnerungen wie "Tom, 20 Uhr" eingeben, und die App versteht die Uhrzeit automatisch und stellt sie für Sie ein.

Die Siri-Integration ermöglicht es Ihnen, Einstellungen für Erinnerungen vorzunehmen, indem Sie direkt mit Ihrem iPhone sprechen. Sagen Sie einfach: "Erinnere mich in Things daran, Alex morgen um 5 Uhr eine Nachricht zu schicken", und schon ist Ihre Apple Erinnerung eingestellt.

Things 3 Preise

Einmalige Gebühr für jedes Ihrer iOS-Geräte:

Mac: $49.99

$49.99 iPad: $19.99

$19.99 iPhone und Apple Watch: 9,99 Euro

9,99 Euro Vision Pro: 29,99 Euro

TickTick vs. Things 3: Features im Vergleich

Sowohl TickTick als auch Things 3 bieten beeindruckende Features zur Verwaltung von Aufgaben und zum Zu erledigen von Apps, jede mit einem einzigartigen Flair. Hier ein kurzer Überblick über die Features, damit Sie das am besten geeignete Tool zum Abschließen von Aufgaben wählen können:

Feature TickTick Things 3 Benutzerfreundlichkeit Hat eine Lernkurve, um alle Features zu verstehen Einfache Benutzeroberfläche Aufgabeneintrag Unterstützt die Eingabe in natürlicher Sprache für eine schnelle Planung Aufgabeneintrag ohne umfangreiches Sprachparsing Verfügbarkeit Sowohl auf Apple- als auch auf Android-Geräten verfügbar Nur auf Apple-Geräten verfügbar Kollaboration Erlaubt Nicht erlaubt Zeiterfassung Verfügbar Nicht verfügbar Erinnerungen Mehrere Erinnerungen und lästige Erinnerungen für Aufgaben, um sicherzustellen, dass Sie keine Frist verpassen Fastlane Erinnerungen Feature, um Erinnerungen für Aufgaben in Ihrem Apple Kalender einzustellen Aufgabenansicht Listenansicht und Kalenderansicht Listenansicht und Kalenderansicht Free Version Ja, aber mit limitierten Features Nein Preis TickTick Premium Plan: $35.99/Jahr Einmaliger Kauf:Mac: $49.99iPad: $19.99iPhone und Apple Watch: $9.99Vision Pro: $29.99 Für alle Benutzer, die ein einfaches Zeitmanagement und eine einfache Zusammenarbeit bei Aufgaben suchen Apple-Benutzer, die ein klares visuelles Layout für die Organisation von Aufgaben suchen

TickTick vs. Things 3 Vergleichstabelle der Features

1. Verwaltung von Aufgaben

TickTick

TickTick glänzt mit seiner Fähigkeit, mehrere Aufgabenlisten auf einem einzigen Bildschirm zu verwalten, was es zu einer ausgezeichneten Wahl macht, um verschiedene Aspekte Ihres Lebens und Ihrer Arbeit an einem Ort zu jonglieren.

Things 3

Things 3 hingegen beeindruckt mit seiner Projektgliederung und seinen Überschriften. Diese ermöglichen es Ihnen, große Projekte in überschaubare Abschnitte zu strukturieren und bieten eine klare visuelle Hierarchie und Organisation.

🏆 Gewinner: TickTick für den Ausgleich zahlreicher Aufgaben über verschiedene Projekte hinweg mit seiner schlanken Ansicht für mehrere Listen

2. Erinnerungen und Warnungen

TickTick

TickTick bietet einen breiten Bereich an benutzerdefinierten Optionen für Ihre Erinnerungen und Benachrichtigungen. Sie können bestimmte Zeiten, Daten und Speicherorte einstellen und sogar die Ton- und Vibrationsmuster wählen. Sie können TickTick auch mit Ihrem Kalender und anderen Apps verbinden, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

Things 3

Im Gegensatz dazu glänzt Things 3 mit seinem Fastlane Feature, das sicherstellt, dass Erinnerungen sofort auf all Ihren Geräten synchronisiert werden. Das heißt, wenn Sie auf Ihrem Telefon eine Einstellung vornehmen, wird diese sofort auf Ihrem Computer und Tablet aktualisiert, damit Ihre Benachrichtigungen konsistent und zeitnah sind.

🏆 Gewinner: Things 3 aufgrund seines Fastlane-Features, das Echtzeit-Updates auf allen Geräten gewährleistet

3. Zeitmanagement

TickTick

Der Pomodoro Timer von TickTick zeichnet sich durch integrierte Sitzungen aus, mit denen Sie Ihre Produktivität durch strukturierte Arbeitsintervalle und Pausen steigern können. Dieses Feature eignet sich hervorragend für Benutzer, die einen zeitlich begrenzten Ansatz zur Verwaltung ihrer Arbeit bevorzugen.

Außerdem verfügt TickTick über ein Eisenhower Matrix Feature, mit dem Sie Ihre Aufgaben in vier Kategorien einteilen können: "Dringend und wichtig", "Nicht dringend und wichtig", "Dringend und unwichtig" und "Nicht dringend und unwichtig" Sie hilft Ihnen, wichtige und dringende Aufgaben zu identifizieren, damit Sie diese zuerst erledigen können.

Dinge 3

Things 3 enthält zwar keinen Pomodoro Timer, bietet aber flexible Ansichten des Kalenders und rechtzeitige Erinnerungen, die indirekt beim Zeitmanagement helfen können.

🏆 Sieger: TickTick wegen der Features Pomo Timer und Eisenhower Matrix

TickTick vs. Things 3 auf Reddit

Wir haben uns auch die Bewertungen der Benutzer auf Reddit angesehen, um zu sehen, welches Tool besser ist. Hier ist ein kleiner Einblick in das, was Reddit-Benutzer über TickTick vs. Things 3 sagen.

Eine Reddit Benutzer hat seine Meinung zu Things 3 sehr deutlich gemacht.

"Things 3 ist einfach, aber was ich liebe und was es von vielen anderen Apps unterscheidet, ist die Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg, die fantastisch ist. Die Einfachheit und die Möglichkeit, Arbeit von überall aus zu erledigen, heben es von den meisten Apps ab."

Ein anderer Benutzer schlägt vor zu versuchen TickTick und Things 3 auszuprobieren und diejenige zu verwenden, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

"Ich denke, es kommt auf die Philosophie der beiden Apps an. Things ist sehr eigenwillig in Bezug auf die Art und Weise, wie sie denken, dass man seine Aufgaben verwalten sollte. Daher fühlt sich das Ganze ein wenig festgefahren und eingeschränkt an _Aber für manche Leute ist das eine gute Sache. Mich eingeschlossen. Things ist meine meistgenutzte App. Es passt dazu, wie ich meine Aufgaben verwalten möchte. Sie ist minimalistisch und hat gerade genug Features, die ich brauche, und nicht mehr. Und es ist eine Freude, sie zu benutzen _andere Menschen wünschen sich mehr Flexibilität und Kontrolle und möchten ein Tool verwenden, das sie ein wenig mehr an die Funktionsweise ihres Gehirns anpassen können. Das ist TickTick. _Ich habe viel Zeit mit beiden Programmen verbracht, und ich persönlich bin mit Things produktiver und weniger überfordert

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu TickTick vs. Things 3

Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie TickTick vs. Things 3\ wählen. Wenn Sie sich jedoch für TickTick entscheiden, verlieren Sie möglicherweise die Möglichkeit, Projekte in einfachere Aufgaben oder Meilensteine zu untergliedern. Und wenn Sie sich für Things 3 entscheiden, müssen Sie auf das Feature der Zeiterfassung verzichten.

Wenn Sie also noch unschlüssig zwischen TickTick und Things 3 sind, stellen wir Ihnen Folgendes vor ClickUp . Es kombiniert die Stärken beider Apps und bietet gleichzeitig noch mehr kostenlose Features. Und da es sich um eine Web-App und eine mobile App handelt, ist die plattformübergreifende Zugänglichkeit gewährleistet.

ClickUp ist ein robustes Tool zur Verwaltung von Aufgaben, das umfassende Features bietet, um Ihren Workflow zu optimieren und die Produktivität bei Ihren täglichen Aufgaben zu steigern. Lassen Sie uns herausfinden, wie es ein leistungsstarkes TickTick und Things 3 Alternative .

planen, organisieren und arbeiten Sie mit ClickUp Aufgaben an jedem Projekt, ohne etwas zu verpassen

Erweiterte Aufgabenverwaltung

Die ClickUp Aufgaben ist so etwas wie Ihr persönliches Kraftpaket in Sachen Produktivität. Sie können Aufgaben erstellen, Aufgabenkategorien durch Hinzufügen von Tags und Status hinzufügen und Prioritäten für Aufgaben festlegen. So können Sie Aufgaben wie ein Profi organisieren und filtern.

Mit benutzerdefinierten Feldern wie Projekt, Speicherort, Client usw. können Sie Ihren Aufgaben einen Kontext hinzufügen. Außerdem können Sie mit ClickUp Aufgaben verwandte und abhängige Aufgaben verknüpfen, um den Fortschritt der Aufgabe zu verfolgen und Blockierer zu identifizieren. Diese Fähigkeit macht ClickUp Tasks zum Spitzenreiter im Wettstreit zwischen TickTick und Things 3 und anderen Apps für Zu erledigen, dank seiner fortschrittlichen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität.

verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben, setzen Sie Prioritäten und identifizieren Sie Engpässe bei Aufgaben mit ClickUp Tasks

Anstatt sich an Standard-Status wie "Offen" oder "Geschlossen" zu halten, können Sie mit ClickUp benutzerdefinierte Status erstellen, die sich perfekt an Ihren Workflow anpassen. Sie können Status wie "In Bearbeitung", "Zur Überprüfung anstehend" oder "Blockiert" festlegen und so mehr Klarheit darüber schaffen, wo jede Aufgabe steht.

benutzen Sie ClickUp Custom Statuses, um Status nach Ihren Bedürfnissen zu definieren und sie wie ein Profi zu verfolgen

Je nachdem, was für das Projekt am besten geeignet ist, können Sie Ihre Aufgaben auch auf verschiedene Arten betrachten, sei es als Liste, Kanban Board oder Kalenderansicht. Unteraufgaben können so benutzerdefiniert werden, dass genau die Informationen angezeigt werden, die Sie brauchen, wenn Sie sie brauchen.

mit ClickUp Views können Sie Ihre Aufgaben auf unterschiedliche Art und Weise betrachten

ClickUp ist nicht nur für das Projektmanagement oder die Nachverfolgung von Team-Aufgaben gedacht. Sie können damit auch ganz einfach Ihre persönlichen Projekte oder Ereignisse im Kalender verwalten. Hier sehen Sie, wie unsere Benutzer ClickUp als persönliche Lösung nutzen KI App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben .

{vom_ Reddit Aber das ist noch nicht alles.

Mit ClickUp Gehirn mit ClickUp Brain erhalten Sie einen persönlichen KI-Assistenten, der die Verwaltung von Aufgaben automatisiert, indem er Zusammenfassungen der Aufgaben und tägliche Berichte über den Fortschritt liefert. Es automatisiert auch Elemente der Aktion, die Planung von Unteraufgaben und das Ausfüllen von Daten.

automatisieren Sie Ihre wiederholenden Aufgaben mühelos mit ClickUp Brain

Aber das ist noch nicht alles.

ClickUp Brain kann auch Projektdaten analysieren, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, Kosten abzuschätzen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren, den Kapazitätsbedarf vorherzusagen, das Teammanagement zu optimieren und potenzielle Risiken zu überwachen - und das alles in Echtzeit. Mit ClickUp Aufgaben und ClickUp Brain war das Verwalten von Aufgaben noch nie so einfach.

treffen Sie fundierte Entscheidungen mit den perfekten Vorschlägen von ClickUp _Brain

Schnelle und einfache Erinnerungen

Erinnerungen in Apps zur Aufgabenverwaltung können sich wie lästige Benachrichtigungen anfühlen, die Sie irritieren. ClickUp-Erinnerungen bietet ein anpassbares System, das Sie über Ihre Aufgaben auf dem Laufenden hält, ohne sich aufdringlich zu fühlen.

Sie können Ihre Erinnerungen farblich codieren, die Einstellungen an Ihren Stil anpassen und sicherstellen, dass Sie Ihren Terminen immer einen Schritt voraus sind.

mit ClickUp Reminders behalten Sie immer den Überblick, was Sie zu erledigen haben

Das Feature Posteingang dient gleichzeitig als Aufgabenmanager und Kalender App, so dass Sie alles an einem Ort verfolgen können. Registerkarten wie "Weiter", "Erledigt" und "Ungeplant" zeigen Ihnen, was ansteht, was bereits erledigt ist und was noch ein Fälligkeitsdatum braucht.

ClickUp Reminders bietet Ihnen die Möglichkeit, Dateien wie Fotos, Sprachnotizen oder Karten-Speicherorte an Ihre Erinnerungen anzuhängen. Mit diesem Feature bleiben Sie und Ihr Team organisiert und auf dem Laufenden. Und mit über 1.000 Integrationen ist es ein Leichtes, Ihre Erinnerungen mit Google Kalender, Outlook, Zoom und sogar Amazon Alexa zu synchronisieren.

Mit dem Feature "Delegierte Erinnerungen" können Sie auch Erinnerungen und Benachrichtigungen für Ihr Team einstellen und so sicherstellen, dass keine Aufgabe vergessen wird. Ob es sich um wiederkehrende Erinnerungen oder die Synchronisierung mit Ihren Kalender-Apps handelt, ClickUp hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihren Zeitplan zu behalten.

mit ClickUp Reminders können Sie Erinnerungen an Ihre Teammitglieder einstellen

Kalender Zu erledigen Liste Vorlage

Fühlen Sie sich von einer nicht enden wollenden Zu erledigen Liste überwältigt? Es ist an der Zeit, Ordnung in das Chaos zu bringen! Die ClickUp Kalender Zu erledigen Liste Vorlage kommt hier zu Ihrer Rettung.

Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihre Ziele und Aufgaben zu visualisieren, damit Sie Ihren Tag oder Ihre Woche wie ein Profi planen können. Sie müssen sich nicht mehr abmühen, um Termine einzuhalten oder sich in einem Meer von Aufgaben zu verlieren.

Kalender Zu erledigen-Liste Vorlage von ClickUp

Die Vorlage hilft Ihnen auch dabei, Ihre Aufgaben in übersichtliche Kategorien einzuteilen, damit Sie genau sehen können, was zu erledigen ist und wann. Sie bietet Ihnen eine detaillierte Ansicht jeder Aufgabe und ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt zu verfolgen, Fristen zu setzen und den Überblick zu behalten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Aufgaben einfach planen

Aufgaben in verschiedene Kategorien einteilen, um die Produktivität zu steigern

Aufgabenkontext hinzufügen und den Fortschritt der Aufgabe nachverfolgen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp's Kalender Zu erledigen Liste Vorlage. Es ist an der Zeit, nicht mehr nur zu planen, sondern etwas zu erreichen.

Nahtlose Zeiterfassung

Ein effektives Aufgabenmanagement erfordert die Nachverfolgung der für jede Aufgabe aufgewendeten Zeit. ClickUp erleichtert dies mit seiner integrierten Zeiterfassung feature, mit dem Sie die Dauer von Aufgaben nahtlos erfassen können.

Sie können den Timer von jedem Gerät aus starten und stoppen und die globale Erinnerung nutzen, um die Zeit für mehrere Aufgaben zu erfassen. So können Sie Prioritäten für Aufgaben einstellen, Ressourcen effizient zuweisen und Engpässe erkennen.

nachverfolgung der für jede Aufgabe aufgewendeten Zeit und Priorisierung der Aufgaben mit der ClickUp Time Tracking Funktion_

ClickUp: Das Ende der TickTick vs. Things 3-Debatte

Während die Apps für Produktivität von TickTick und Things 3 solide Features bieten, entpuppt sich ClickUp als die ultimative Lösung für Aufgabenmanagement, Tagesplanung und Zusammenarbeit im Team.

Von der leistungsstarken Aufgabenverwaltung bis hin zu anpassbaren Ansichten, fortschrittlichen Erinnerungen und KI-gesteuerten Tools - ClickUp geht über die einfache Nachverfolgung von Aufgaben hinaus. Die kostenlose Version bietet all dies. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie, wie sich Ihre Arbeit dadurch verändert! 🚀