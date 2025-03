Die 10 besten KI-Alternativen für Video-Übersetzung von Rask

Rask KI ist eine beliebte Wahl für das Übersetzen und Synchronisieren von Videos, hat aber einige Limits.

Wenn Sie es schon einmal benutzt haben, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass die englischen Synchronisationen flach klingen können und einigen Stimmen ein natürlicher Flow fehlt, so dass oft zusätzliche Bearbeitungen erforderlich sind. Außerdem kann das Übersetzen in mehrere Sprachen mit Rask teuer werden, da jede Sprache separat berechnet wird.

Nach gründlichen Recherchen und Tests habe ich 10 KI-Alternativen zu Rask mit vielen Features für die mehrsprachige Bearbeitung von Videos, die Lokalisierung und die Erstellung von Inhalten aufgedeckt. In diesem Blogbeitrag werden wir ihre Features, Limits, Preise und Bewertungen aufschlüsseln, um Ihnen zu helfen, die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Doch bevor wir loslegen, wollen wir uns einer wichtigen Frage widmen.

Worauf sollten Sie bei Rask KI-Alternativen achten?

Auf dem Markt gibt es viele KI-Videokommunikationsplattformen. Bevor Sie jedoch eine Investition tätigen, sollten Sie sich auf bestimmte Features konzentrieren, um sicherzustellen, dass Sie die richtige auswählen.

Kernfunktionen: Das Tool Ihrer Wahl sollte die wichtigsten Funktionen bieten, die Sie benötigen, z. B. automatische Transkription, Übersetzung, Erstellung von Untertiteln, Generierung von Inhalten und KI-gesteuerte Analysefunktionen

Das Tool Ihrer Wahl sollte die wichtigsten Funktionen bieten, die Sie benötigen, z. B. automatische Transkription, Übersetzung, Erstellung von Untertiteln, Generierung von Inhalten und KI-gesteuerte Analysefunktionen Integrationen von Drittanbietern: Achten Sie auf Kompatibilität mit anderer Software, die Sie verwenden, z. BKI-Tools für die Videobearbeitung, Content-Management-Systemen oder Plattformen für die Zusammenarbeit (z. B. Slack, Google Workspace, OneDrive)

Achten Sie auf Kompatibilität mit anderer Software, die Sie verwenden, z. BKI-Tools für die Videobearbeitung, Content-Management-Systemen oder Plattformen für die Zusammenarbeit (z. B. Slack, Google Workspace, OneDrive) Kosten und Lizenzierung: Einige Tools berechnen die Kosten nach der Länge des bearbeiteten Videos, während andere ein Abonnement anbieten; wählen Sie ein Tool mit einer Preisstruktur, die für Ihr Budget und Ihr Volumen geeignet ist

Einige Tools berechnen die Kosten nach der Länge des bearbeiteten Videos, während andere ein Abonnement anbieten; wählen Sie ein Tool mit einer Preisstruktur, die für Ihr Budget und Ihr Volumen geeignet ist Benutzerfreundlichkeit: Eine benutzerfreundliche Oberfläche spart Zeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf kreative Aufgaben statt auf die Fehlersuche zu konzentrieren; berücksichtigen Sie die Lernkurve für Ihr Team oder technisch nicht versierte Benutzer

Eine benutzerfreundliche Oberfläche spart Zeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf kreative Aufgaben statt auf die Fehlersuche zu konzentrieren; berücksichtigen Sie die Lernkurve für Ihr Team oder technisch nicht versierte Benutzer Sicherheit und Konformität: Achten Sie darauf, dass die Plattform Branchenstandards und Vorschriften wie GDPR oder HIPAA einhält und Verschlüsselung zum Schutz Ihrer geschützten Inhalte bietet

Achten Sie darauf, dass die Plattform Branchenstandards und Vorschriften wie GDPR oder HIPAA einhält und Verschlüsselung zum Schutz Ihrer geschützten Inhalte bietet Sprachunterstützung: Wählen Sie eine Plattform, die einen breiten Bereich von Sprachen unterstützt; Sie wollen bei der Synchronisierung von Inhalten für verschiedene Regionen nicht limitiert sein

Die 10 besten KI-Alternativen zu Rask

Sehen wir uns die 10 besten Tools an, die Sie anstelle von Rask AI für videorelevante Arbeiten verwenden können.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung von Video-Workflows mit KI-Einblicken und Transkriptionen)

Video-Projekte können kompliziert werden - vor allem, wenn es um Inhalte in mehreren Sprachen, Kampagnen, Fristen und Teams in verschiedenen Zeitzonen geht.

Aber das ist der Punkt, an dem ClickUp leuchtet.

Diese Projektmanagement-Software verfügt über viele Funktionen, wie z. B. Vermögensorganisation, Aufgabenmanagement und Workflow-Automatisierung, die diese Arbeit in jeder Phase vereinfachen. ClickUp Clips ist zum Beispiel das ultimative Feature zur Bildschirmaufzeichnung für agile Teams.

Verwenden Sie ClickUp Clips, um ein Video aufzunehmen und Ihre Ideen deutlich freizugeben

Ich kann eine Zusammenfassung eines Meetings, eine Brainstorming-Sitzung oder sogar ein kurzes How-to-Tutorial innerhalb der Plattform aufnehmen und diese direkt in ClickUp Aufgaben mit nur einem Klick.

Es macht asynchrone Video-Kommunikation mühelos, indem ich diesen Aufgaben Fälligkeitsdaten, Eigentümer und zusätzliche Kontextdetails zuweisen kann, damit die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt tätig werden kann.

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, das erneute Anschauen eines ganzen schulungsvideo einen 10-sekündigen Clip zu finden, der für ein Projekt benötigt wird?

Jeder Clip wird automatisch mit KI transkribiert, was das Scannen von Clip-Highlights, das Anklicken von Zeitstempeln zum Springen im Video und das Kopieren von Ausschnitten zur Verwendung bei Bedarf erleichtert.

Sie können den Clip dann sofort freigeben - entweder direkt in ClickUp einbetten, einen öffentlichen Link senden oder die Videodatei herunterladen. Diese Flexibilität ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie mit internationalen Teams oder Clients zusammenarbeiten. Der Clips Hub speichert außerdem alle Clips an einem Ort, um einen einfachen und schnellen Zugriff zu ermöglichen.

Aber was ClickUp wirklich auszeichnet, ist die Integration mit ClickUp Gehirn . Mit seiner KI-gesteuerten Suche können Sie Ihre Clip-Transkripte in Sekundenschnelle durchsuchen. Das ist enorm wichtig, wenn Sie Informationen aus älteren Projekten sammeln oder bestimmte Details in früheren Videos finden möchten. Anstatt sich durch stundenlanges Filmmaterial zu wühlen, müssen Sie nur die Schlüsselbegriffe suchen, und schon ist alles da.

Klingt toll, oder?

Optimieren Sie die Erstellung, Bearbeitung und das Freigeben von Videos mit ClickUp Brain

ClickUp Brain unterstützt Sie beim Schreiben von Videoskripten, Marketingtexten und übersetzten Inhalten und sorgt für einen reibungslosen kreativen Prozess von der Vorproduktion bis zur Veröffentlichung. Es überprüft auch automatisch die Rechtschreibung in Ihren Dokumenten und Aufgaben, ohne Plugins oder Erweiterungen.

ClickUp beste Features

Verwenden Sie ClickUp Ziele um Ihre Ziele für die Videoproduktion zu definieren, z. B. die Erstellung einer neuen Serie oder die Verbesserung der Effizienz bei der Bearbeitung; gliedern Sie diese in umsetzbare Schritte wie Planung der Vorproduktion, Dreharbeiten, Bearbeitung und Überprüfung nach der Produktion

Visualisieren Sie Fortschritte, feiern Sie Meilensteine und halten Sie die Motivation aufrecht, indem Sie den Fortschritt mit ClickUp Goals nachverfolgen

Organisieren Sie Ihre Video-Skripte und Storyboards mit ClickUp Dokumente ; arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an kreativen Ideen, skizzieren Sie Ihre Strategien für Videoinhalte und verknüpfen Sie verwandte Clips in der Phase der Bearbeitung oder Überprüfung einfach miteinander

Organisieren Sie alle Ihre Dokumente und Wikis an einem Ort mit ClickUp Docs

Support für eine Vielzahl von Video-Tools von Drittanbietern wie Loom für Bildschirmaufnahmen, Otter.ai für Transkription und Fireflies.ai für Meeting-Notizen mit ClickUp-Integrationen Nutzen Sie ClickUp's Universal Search um wichtige Video-Assets in Ihrem Workspace schnell zu finden. Suchen Sie nach früheren Video-Projekten, Skripten, Transkriptionen oder Feedback-Clips

Schützen Sie Ihre Videodateien und zugehörigen Daten vor unbefugter Nutzung oder unbefugtem Zugriff mit den robusten Datensicherheits-Features von ClickUp, um sicherzustellen, dass sensible Inhalte während der Nutzung der Plattform sicher gehandhabt werden

ClickUp Limitierungen

Nicht alle ClickUp Features sind derzeit auf mobilen Endgeräten verfügbar

ClickUp Brain ist nicht im Free Forever-Plan enthalten

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

2. Synthesia (Das Beste für KI-gestützte Erstellung von Videos)

über Synthesia Möchten Sie ein ausgefeiltes Video in einer anderen Sprache erstellen, z. B. in Französisch, Deutsch oder Spanisch, ohne Schauspieler zu engagieren oder eine ganze Produktion einzustellen? Ich habe festgestellt, dass Synthesia in dieser Hinsicht eine große Hilfe ist.

Es macht die Produktion professioneller, lokalisierter Video-Inhalte einfach, indem es KI-Avatare und Voiceover verwendet. Synthesia unterstützt über 140 Sprachen. Und wenn Sie mit einem Team arbeiten, können Sie Ihre Videos direkt freigeben und andere einladen, Kommentare und Feedback zu geben.

Synthesia beste Features

Personalisieren Sie Ihre Videos mit Ihren Markenfarben, Logos und bevorzugten Avataren

mit Ihren Markenfarben, Logos und bevorzugten Avataren Einfaches Durchsuchen, Duplizieren und Benutzerdefinieren von Vorlagen für Marketing, Bildung undschulungsvideos Automatisches Hinzufügen von Untertiteln in der Einzelsprache zu Ihrer Datei mit dem Video-Übersetzer



Synthesia Einschränkungen

Die aktuellen KI-Avatare blinzeln nicht, was sich in längeren Szenen bemerkbar macht und die Natürlichkeit der Videos beeinträchtigt

Neue Features und Änderungen an der Benutzeroberfläche werden ohne angemessene Benachrichtigungen eingeführt, so dass die Benutzer gezwungen sind, die Änderungen selbst zu finden

Synthesia Preise

Free: $0/Monat

$0/Monat Starter: $18/Monat

$18/Monat Ersteller: $64/Monat

$64/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,600+ Bewertungen)

4.7/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (170+ Bewertungen)

3. Descript (Am besten für AV-Bearbeitung mit Overdub-Technik)

über Beschreibung Wenn Sie sich schon immer gewünscht haben, dass die Bearbeitung von Audio und Video so einfach ist wie die Bearbeitung eines Word-Dokuments, dann ist das mit Descript möglich. Sie müssen einen Dialog in Ihrem Video für ein französisches Publikum anpassen? Bearbeiten Sie einfach das Transkript, und der Ton passt sich in Echtzeit an.

Was mir an Descript besonders gut gefallen hat, ist die regenerative KI, mit der Hintergrundgeräusche entfernt und Stimmen verbessert werden können. Sie brauchen keine teuren Mikrofone oder schalldichte Räume, um mit dieser KI-Alternative von Rask einen hochwertigen Ton zu erhalten.

Descript beste Features

Bearbeitung von Füllwörtern und stummen Lücken aus Videobotschaften

Transkribieren Sie Audio in mehr als 20 Sprachen und fügen Sie mit dem Feature "Speaker Detective" Beschreibungen der Sprecher hinzu

Verwenden Sie das Feature zum Klonen von Stimmen; geben Sie einfach gesprochene Wörter ein und produzieren Sie sie mit Ihrer Stimme

Deskriptionsbeschränkungen

Gelegentliche Verzögerungen wurden bei der Arbeit mit großen Dateien beobachtet

Die Funktionen zum Veröffentlichen sind nicht detailliert genug und es fehlt eine echte Kontrolle

Preise für Deskript

Free

Hobbyist: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Ersteller: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Geschäft: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefiniert

Descript Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (570+ Bewertungen)

4.6/5 (570+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (170+ Bewertungen)

Weiter lesen: Wie nimmt man eine PowerPoint-Präsentation per Video auf?

4. VEED (am besten für die mehrsprachige Online-Bearbeitung von Videos)

über VEED Wenn Sie Videos in mehreren Sprachen schnell veröffentlichen müssen, ist VEED genau das Richtige für Sie. Sie müssen keine Software herunterladen oder sich mit komplizierten Setups beschäftigen - öffnen Sie einfach Ihren Browser, laden Sie Ihr Video hoch und fügen Sie Untertitel oder Voiceover in jeder gewünschten Sprache hinzu.

Außerdem ist der Online-Transkriptionsdienst von VEED vielseitiger als die meisten anderen. Im Gegensatz zu vielen Tools, die Sie auf ein bestimmtes Format beschränken, können Sie damit Audio- und Videodateien transkribieren.

VEED beste Features

Transkribieren Sie eine 60-minütige Datei in 10 Minuten mit "Auto Transcribe" und laden Sie sie in allen gängigen Formaten herunter, einschließlich MP3, WAV und MOV

Ändern Sie den Stil, die Schriftart und die Farben Ihrer Untertitel; animieren Sie sie und heben Sie sogar bestimmte Wörter für einen zusätzlichen Effekt hervor

Erstellen Sie Inhalte mit mehr als 2 Millionen Audio- und Videodateien aus VEEDs kostenloser Bibliothek

VEED Beschränkungen

Das Feature 'Text-To-Speech' bietet keine Möglichkeit, bestimmte Wörter oder Phrasen hervorzuheben

Es fehlen erweiterte Funktionen wie Multicam-Bearbeitung und 3D-Effekte

VEED Preise

Free

Lite: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Pro: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

VEED Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 3.4/5 (50+ Bewertungen)

5. Happy Scribe (Am besten für Transkription und Untertitelung in 120+ Sprachen)

über Glücklicher Schreiber Wenn Sie ständig mit Untertiteln, Transkriptionen und Übersetzungen arbeiten, wird Sie dieses Tool nicht enttäuschen.

Müssen Sie Ihre Dateien in TXT, Word, PDF oder sogar AVID exportieren? Mit Happy Scribe können Sie das ganz einfach erledigen. Es erleichtert auch die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten, indem es Ihnen erlaubt, Transkripte und Untertitel im reinen Ansichts- oder Bearbeitungsmodus freizugeben.

Was mich jedoch besonders beeindruckt hat, ist die Genauigkeit und Geschwindigkeit dieses ausdrucksstarken sprache-zu-Text-Software die jedes Mal Ergebnisse von höchster Qualität liefert.

Happy Scribe beste Features

Beauftragen Sie Transkriptionisten von Happy Scribe mit dem Korrekturlesen Ihrer KI-generierten Transkripte in mehreren Sprachen

Erstellen Sie Ihr Glossar, indem Sie Fachterminologie (Marken, Slang, Akronyme) hinzufügen, um die Übersetzung zu vereinfachen

Importieren Sie alle öffentlichen Links und synchronisieren Sie das Tool mit Ihrem aktuellen Tech-Stack, wie YouTube, Vimeo und Google Drive

Happy Scribe Beschränkungen

Es gibt keine Option zum Freigeben von Inhalten im Stapelverfahren für interne Teams und externe Stakeholder

Einige Benutzer haben bemerkt, dass sich kleinere Rechtschreibfehler in Podcast-Transkriptionen wiederholen können

Preise für Happy Scribe

Free

Basic: $17/Monat

$17/Monat Pro: $29/Monat

$29/Monat Business: $49/Monat

$49/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Happy Scribe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

4.8/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (35+ Bewertungen)

Weiterlesen: Happy Scribe Review (Features, Preise, Pro & Kontra)

6. Lokalise (Am besten für Übersetzungsmanagement und Multimedia-Projekte)

über Lokalise Lokalise ist eine Cloud-basierte Lokalisierungssoftware, die Ihnen hilft, Ihre Inhaltsstrategie auf die lokalen Märkte abzustimmen.

Sie können problemlos gleichzeitige Plattform-übergreifende Übersetzungen bearbeiten und sie in die richtigen Dateien mit den richtigen Namenskonventionen für jede Plattform exportieren.

Lokalise lässt sich auch in Tools wie Figma, GitHub, Gitlab, Webflow und Jira integrieren und sorgt so für reibungslosere und effizientere Workflows.

Lokalise beste Features

Übersetzen Sie große mehrsprachige Projekte mit der RESTful API von Lokalise, mit einfachen Anleitungen und Vorlagen für ein schnelleres Setup

Organisieren Sie Lokalisierungsaufgaben in Pipelines, so dass nach dem Abschließen einer Aufgabe automatisch die nächste Aufgabe in der Pipeline beginnt

Nehmen Sie mit dem LiveJS Editor direkte Übersetzungsänderungen in Echtzeit vor, während Sie Ihre Website durchsuchen

Lokalise-Einschränkungen

Tastatur-Verknüpfungen bewegen den Cursor nicht automatisch zum nächsten Segment, so dass für jedes neue Segment die Maus verwendet werden muss

Es gibt keine Möglichkeit für Übersetzer, Matchberichte herunterzuladen, so dass sie sich bei der Erstellung von Berichten und der Anzahl der Wörter auf das Management verlassen müssen

Lokalise Preise

Free

Start: $140/Monat

$140/Monat Essential: $270/Monat

$270/Monat Pro: $990/Monat

$990/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Lokalise Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

4.7/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

7. HeyGen (Am besten für KI-generierte Avatar Videos mit Text-to-Speech)

über HeyGen Wenn Sie suchen nach Synthesia KI Alternativen um Avatare verschiedener Ethnien, Altersgruppen und Stile für Ihre Videos zu generieren, sollten Sie sich HeyGen ansehen. Damit können Sie Inhalte in mehr als 175 Sprachen mit mehr als 120 KI-Avataren erstellen - perfekt, um verschiedene Zielgruppen zu erreichen.

Das Feature zur Videoübersetzung kann Videos mit einem Klick in über 40 Sprachen übersetzen und erkennt sogar mehrere Sprecher. Die Stimme des Originalsprechers wird zwar nicht geklont, aber Sie können aus über 300 menschenähnlichen Stimmen auswählen, um ein Voiceover hinzuzufügen.

HeyGen beste Features

Wenn etwas in Ihrem Video nicht richtig klingt, laden Sie eine Sprachaufnahme hoch, um die KI zu trainieren, wie man es richtig sagt

Integrieren Sie SRT-Dateien (Klartext), die Ihre Untertitel für präzise Übersetzungen und Skriptanpassungen nachverfolgen

Verbessern Sie den Kundensupport mit interaktiven Avataren, die sich in Echtzeit mit Ihren Website-Besuchern unterhalten können und ihnen die benötigte Hilfe bieten

HeyGen Beschränkungen

Die Qualität des Supports ist uneinheitlich, da einige Mitarbeiter allgemeine Lösungen anbieten, die nicht auf spezifische Probleme eingehen

Die mehrfache Neugenerierung desselben Videos wird aufgrund von Guthabengebühren als teuer empfunden

HeyGen Preise

Free

Ersteller: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Team: $89/Monat pro Benutzer

$89/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

HeyGen Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (520+ Bewertungen)

4.8/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (290+ Bewertungen)

Lesen: die 10 besten KI Video Summarizer, die Ihnen wertvolle Zeit sparen

8. Wavel.ai (am besten geeignet für KI-gesteuerte Audiokommentare, die menschlich klingen)

über Wavel.ai Wenn Sie Hilfe bei Text-to-Speech, KI-Videosynchronisation oder KI-Stimmenerzeugung benötigen, verwenden Sie Wavel.ai. Es handelt sich dabei um eine All-in-One-Software, die ein immersives Erlebnis liefert - und nicht nur ein generisches, flaches Voiceover.

Um Ihr mehrsprachiges Publikum zu erreichen, können Sie Ihren Text ganz einfach in über 40 Sprachen übersetzen mit KI-Tools für Beschriftungen und Untertitel.

Was mich an diesem KI-Stimmengenerator beeindruckt hat, ist die Fähigkeit, natürlich klingende Stimmen mit regionalen Akzenten hinzuzufügen, darunter britische, australische und indische.

Wavel.ai beste Features

Integrieren Sie eine emotionale Ebene in verschiedene Teile des KI Videos mit einer Sammlung von mehr als 1000 Stimmen mit Emotionen

Verwandeln Sie Ihre Videos in voller Länge in fesselnde YT-Kurzfilme, die in jede Sprache mit Untertiteln übersetzt werden können

Fügen Sie Ihren Aufnahmen während der Aufnahme Anmerkungen und Notizen hinzu, um sie für den Zuschauer verständlicher zu machen

Wavel.ai Limits

Bei instabiler Verbindung bricht das Programm manchmal ab

Die Preisstruktur ist nicht für jeden geeignet, da einige Benutzer eine kostengünstigere Version mit weniger Features bevorzugen könnten

Wavel.ai Preise

Free

Basic: $25/Monat

$25/Monat Pro: $40/Monat

$40/Monat Business: $80/Monat

Wavel.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Dubverse (Am besten für die automatisierte Video-Synchronisation mit benutzerdefinierten Sprachoptionen)

über Dubverse Wenn Sie Ihren Videos authentisch klingende Voiceovers in mehreren Sprachen hinzufügen möchten, werden Sie Dubverse lieben. Keine manuelle Aufnahme oder mühsame Bearbeitung mehr - es fängt die Essenz und die Emotionen Ihres ursprünglichen Inhalts ein.

Mir hat auch gefallen, dass Dubverse automatisch perfekt synchronisierte, präzise Untertitel generiert, die die Videos für jeden Zuschauer klar und verständlich machen.

Dubverse beste Features

Erstellen Sie mit nur einem API-Aufruf Voiceovers für Skripte, die Sprachen mischen

Generieren Sie mehrere Audiodateien gleichzeitig - egal, ob es sich um eine Reihe von Produktdemos, Podcasts oder Tutorials handelt

Wählen Sie aus über 200 Stimmen aus, die sich in Alter, Geschlecht, Tonfall und Dialekt unterscheiden, und wählen Sie die perfekte Stimme für Videos

Dubverse Beschränkungen

Das Timing des übersetzten Voiceovers stimmt aufgrund von Sprachunterschieden nicht immer mit der Originalstimme überein

Bei großen Projekten ist das Guthaben schnell aufgebraucht, und es gibt keine Möglichkeit, über das monatliche Limit hinaus weiteres Guthaben hinzuzufügen

Dubverse Preise

Pro: $18/Monat

$18/Monat Supreme: $30/Monat

Dubverse Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Colossyan Creator (Am besten geeignet für die Erstellung hyperrealistischer KI-Darsteller)

über Kolossal Sie brauchen einen Moderator, der mehr als 30 Sprachen spricht? Mit Colossyan Creator ist das möglich. Er verwendet KI-Avatare, die wie echte Menschen aussehen und klingen. Das macht ihn ideal für Ersteller, die Inhalte schnell lokalisieren müssen, ohne dabei die persönliche Note zu verlieren.

Mit KI-Avataren können Sie Videos direkt aus Text erstellen und durch Interaktivität das Engagement steigern.

Der integrierte GPT-4 KI-Skript-Assistent hilft Ihnen sogar beim Brainstorming, verbessert Ihren Schreibstil und beschleunigt die Videoproduktion~~~

Colossyan Creator beste Features

Personalisieren Sie Videos mit einem digitalen Avatar von sich selbst, indem Sie ein 20-sekündiges Video aus verschiedenen Blickwinkeln und in unterschiedlichen Einstellungen und Outfits filmen

Erstellen Sie KI-Videos in mehr als 70 Sprachen, um Ihre Botschaften in nur wenigen Minuten in der Muttersprache Ihres Publikums zu übermitteln

Wenden Sie Markenelemente (Logos, Farben, Textstile und benutzerdefinierte Schriftarten) auf Szenen-Layouts an, damit jeder Video-Inhalt konsistent bleibt

Einschränkungen des Colossyan Creators

Die Bearbeitung von Inhalten mit vorgefertigten Vorlagen kann mühsam sein, da Animationen nach der Anwendung nicht immer korrekt angezeigt werden

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten sind für Benutzer mit speziellen Anforderungen limitiert, insbesondere bei der detaillierten Bearbeitung von Videos und der Integration komplexer personalisierter Elemente

Preise für den Colossyan Ersteller

Starter: $27/Monat

$27/Monat Pro: $87/Monat

$87/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Colossyan Creator Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (410+ Bewertungen)

4.6/5 (410+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie einen KI-unterstützte App für persönliche Assistenten und delegieren Sie Aufgaben wie die Planung von Terminen und die Bearbeitung von Kundenkontakten zur Steigerung der Produktivität

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Video-Strategie

Bei der Suche nach dem richtigen KI-Tool kommt es darauf an, was für Sie am besten funktioniert. Bei der Vielzahl an Optionen kann es schnell unübersichtlich werden. Aber wenn Sie sich auf Ihre Prioritäten konzentrieren - genaue Übersetzungen, nahtlose Erstellung von KI-Avataren oder natürlich klingende Sprache - können Sie die Auswahl eingrenzen.

Wenn es um die Verwaltung von Video-Workflows geht, gibt es nichts Besseres als ClickUp - die Software, mit der Sie alles im Griff haben.

Mit ClickUp Clips können Sie Produktdemos aufzeichnen oder geografisch verstreute Teams auf Projektpläne und -ziele abstimmen. ClickUp Brain transkribiert automatisch alle Clips und erleichtert so den Speicherort und den Zugriff auf bestimmte Informationen. Anmeldung für ClickUp kostenlos an und ändern Sie die Art und Weise, wie Sie Ihr Publikum mit Videos ansprechen.