15 beste Snagit-Alternativen für mühelose Bildschirmaufnahmen und Bearbeitung

Snagit ist ein beliebtes Screen-Capture- und Aufzeichnungstool für die Erstellung von Inhalten. Es ist intuitiv, einfach zu bedienen und ziemlich vielseitig, was es zu einem der besten Snagit tools für Mac und Windows macht.

Mit der Software können Sie Screenshots machen, Videos in hoher Qualität aufzeichnen und Anmerkungen hinzufügen, um Prozesse nahtlos zu kommunizieren.

Wenn Ihre Anforderungen an die Videobearbeitung jedoch steigen, reicht dieses Tool möglicherweise nicht mehr aus. Snagit eignet sich zwar hervorragend für Anfänger, aber es kann frustrierend sein, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln, um ein einzelnes Projekt abzuschließen. Und als ob das nicht schon limitierend genug wäre, hat Snagit keinen kostenlosen Plan. 😑

Als jemand, der diese Enttäuschungen in der Vergangenheit erlebt hat, möchte ich Ihnen helfen, die beste verfügbare Snagit-Alternative zu finden.

Von robusten Tools zur Bearbeitung bis hin zu kostenloser Software für die Bildschirmaufzeichnung ist für jeden etwas dabei. Fangen wir an!

Worauf sollten Sie bei einer Snagit-Alternative achten?

Auf der Suche nach der idealen Snagit-Alternative habe ich ein paar Eigenschaften berücksichtigt, um die besten verfügbaren Optionen zu finden.

Hier sind einige der Features, auf die Sie achten sollten:

Bearbeitungsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für ein leistungsstarkes Tool, das erweiterte Features zur Bearbeitung bietet, z. B. das Hinzufügen von Übergängen, die Animation von Text und die Bearbeitung von Audio. Snagit verfügt nicht über diese Features, daher ist eine umfassendere Alternative von Vorteil

Entscheiden Sie sich für ein leistungsstarkes Tool, das erweiterte Features zur Bearbeitung bietet, z. B. das Hinzufügen von Übergängen, die Animation von Text und die Bearbeitung von Audio. Snagit verfügt nicht über diese Features, daher ist eine umfassendere Alternative von Vorteil Kompatibilität: Suchen Sie nach Tools zur Bearbeitung, die mit allen Geräten und Betriebssystemen kompatibel sind. Snagit ist speziell für Windows- und Mac-Benutzer konzipiert. Für mehr Flexibilität sollten Sie sich also für ein Tool entscheiden, das auch für Linux-Benutzer funktioniert

Suchen Sie nach Tools zur Bearbeitung, die mit allen Geräten und Betriebssystemen kompatibel sind. Snagit ist speziell für Windows- und Mac-Benutzer konzipiert. Für mehr Flexibilität sollten Sie sich also für ein Tool entscheiden, das auch für Linux-Benutzer funktioniert Kosten: Wählen Sie Tools zur Bearbeitung, die einen kostenlosen Plan anbieten oder für ihre Funktionen einen angemessenen Preis haben, um Ihr Budget zu schonen

Wählen Sie Tools zur Bearbeitung, die einen kostenlosen Plan anbieten oder für ihre Funktionen einen angemessenen Preis haben, um Ihr Budget zu schonen Benutzerfreundlichkeit: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das eine minimale bis gar keine Lernkurve erfordert. Dies wird es Ihnen leicht machen, es regelmäßig zu benutzen

Durch die Bewertung von Tools anhand dieser Faktoren habe ich die 15 besten Snagit-Alternativen gefunden, mit denen Sie weiterhin effizienter Inhalte erstellen können.

Die 15 besten Snagit-Alternativen für die einfache Aufnahme und Bearbeitung von Bildschirminhalten

Hier sind 15 der besten Tools für die Bildschirmaufzeichnung, die Sie als Snagit-Alternative verwenden können:

1. ClickUp (am besten für eine optimierte Kommunikation mit integrierter Bildschirmaufzeichnung)

ClickUp ist eine voll funktionsfähige Arbeitsmanagement-Suite und eine hervorragende Snagit-Alternative. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und robusten Features für die Zusammenarbeit ist es einfach eine meiner besten Lösungen für die Erfassung und Bearbeitung von Screenshots und Bildschirmaufnahmen.

Hier sind zwei seiner fortschrittlichen Features, die beweisen, warum:

verwenden Sie ClickUp Clips, um mühelos Aufnahmen von Ihrem Bildschirm und Ihrer Webcam zu erstellen

Mit ClickUp Clips mit ClickUp Clips kann ich Schnipsel meines gesamten Bildschirms oder bestimmter Bereiche aufnehmen und sie für mein Team freigeben. Außerdem kann ich jede Bildschirmaufnahme in eine Aufgabe umwandeln, was bedeutet, dass ich damit Aufgaben zuweisen und Ideen freigeben kann, was mündlich nicht möglich ist.

mit ClickUp Brain transkribieren Sie alle Ihre Bildschirmaufnahmen innerhalb von Sekunden - mit der Kraft der KI

Wenn das nicht schon hilfreich genug war, ClickUp Gehirn geht noch einen Schritt weiter. Es ermöglicht mir die Transkription des Inhalts meiner aufgezeichneten Bildschirmaufnahmen, damit ich sie besser verstehen kann. Unabhängig vom Inhalt meines Bildschirms kann ich also genaue Abschriften mit Zeitstempeln und Auszügen erstellen und sie für mein Team freigeben, um die Gefahr von Missverständnissen zu minimieren.

ClickUp beste Features

Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webcam gleichzeitig auf, um ansprechende Tutorials und Präsentationen zu erstellen

Fügen Sie Kommentare oder Anweisungen zu Ihren Aufnahmen hinzu und geben Sie sie sofort über Links frei, um die Zusammenarbeit zu erleichtern

Speichern Sie Ihre Aufnahmen automatisch in der Cloud, so dass Sie von jedem Gerät aus darauf zugreifen können

Clips direkt einbetten inClickUp Dokumente für eine umfassendere Dokumentation des Projekts

Ermöglichen Sie produktivere Diskussionen und Entscheidungen durch das Freigeben von Clips zur Überprüfung im Team

ClickUp Limitierungen

Neue Benutzer haben möglicherweise eine leichte Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Icecream Screen Recorder (am besten für einfache Bildschirmaufnahmen und Bearbeitung)

Icecream Screen Recorder Icecream Screen Recorder ist ein Tool zur Bildschirmaufzeichnung, das für Windows-, Mac- und Android-Geräte verfügbar ist.

Für mich ist die einfache Schnittstelle des Tools der beste Aspekt. Wenn Sie ein Anfänger sind, werden Sie es auch sehr umfassend finden.

Icecream Screen Recorder verfügt über fast alle Features, die man für die Erstellung grundlegender Screenshot-Inhalte benötigt. Außerdem können Sie Audio aufnehmen und Ihre Ansicht der Webcam zu einer Bildschirmaufnahme hinzufügen.

Icecream Screen Recorder beste Features

Nutzung grundlegender Features zur Bearbeitung von Screenshots wie Anmerkungen, Formen und Text

Aufnahme des gesamten Bildschirms oder ausgewählter Bereiche nach Bedarf

Einfache Verwaltung der aufgenommenen Screenshots und Videos innerhalb der App

Exportieren Sie aufgenommene Inhalte in verschiedenen Formaten, einschließlich MP4 und JPEG

Icecream Screen Recorder Einschränkungen

Limitierte erweiterte Bearbeitungsfunktionen im Vergleich zu anderen Editors

Die kostenlose Version enthält Wasserzeichen auf den Aufnahmen

Icecream Screen Recorder Preise

Free Forever

1-Jahres-Lizenz: $29.95 (jährlich abgerechnet)

$29.95 (jährlich abgerechnet) Lebenslange Lizenz: $79.93 (einmalig)

$79.93 (einmalig) Video PRO Paket: $217 (einmalig)

Icecream Screen Recorder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

4.1/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (30+ Bewertungen)

3. Greenshot (am besten geeignet für die schnelle Aufnahme und Kommentierung von Screenshots)

Greenshot Greenshot ist ein spezielles Screenshot-Tool, mit dem Sie Web-Bilder im Vollbildmodus aufnehmen, durch Web-Bilder scrollen und Webseitenabschnitte auswählen sowie mit Anmerkungen versehen, hervorheben und verwischen können.

Das Tool ist leicht und einfach zu bedienen. Besonders gut gefällt mir die schnelle Reaktionszeit - sie macht die Aufnahme von Video-Screenshots sehr einfach.

Greenshot beste Features

Schnelle Aufnahme von Screenshots mit anpassbaren Verknüpfungen auf der Tastatur

Kommentieren Sie Screenshots mit einer Reihe von Optionen, z. B. Pfeilen, Textfeldern und Markierungen

Automatisches Speichern der Aufnahme in der Zwischenablage zum schnellen Einfügen in andere Anwendungen

Bearbeiten Sie den Screenshot sofort mit dem integrierten Editor

Greenshot Beschränkungen

Limitierte Features für die Bearbeitung von Screenshots

Keine Funktion für Videoaufnahmen

Preise für Greenshot

Free Forever

Greenshot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (160+ Bewertungen)

4.8/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

4. ShareX (Am besten geeignet zum benutzerdefinierten Freigeben von erweiterten Screenshots)

ShareX Wenn ich nur ein einziges, recht funktionales Tool zur Bildschirmaufnahme für Windows empfehlen müsste, wäre es ShareX. Es ist vielseitig und bietet reichlich Features zur Bearbeitung.

Sie können damit Bilder im Vollbildmodus, benutzerdefinierte Bereiche, aktive Fenster und vieles mehr sowie Bildschirme und GIFs aufnehmen. Zu erledigen ist mit ShareX mehr als nur das Anbringen von Anmerkungen: Sie können Ihre Screenshots verpixeln, zuschneiden und mit Aufklebern versehen.

ShareX beste Features

Nutzen Sie fortschrittliche Features zur Bildbearbeitung, einschließlich Effekte und Verschönerung

Hochwertige Videos und Bildschirmfotos in verschiedenen Formaten aufnehmen

Extrahieren von Text aus Screenshots mit integrierter OCR

Inhalte direkt auf verschiedenen Online-Plattformen und -Diensten freigeben

ShareX Beschränkungen

Unübersichtliche Benutzeroberfläche

Eine steile Lernkurve für Anfänger

ShareX Preise

Free Forever

ShareX Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

4.8/5 (70+ Bewertungen) Kapitelra: NA

5. Screenpresso (Am besten geeignet für die Erstellung detaillierter Tutorials mit Screenshots)

Screenpresso Die nächste auf meiner Liste der besten Snagit-Alternativen ist Screenpresso, ein Screenshot-Tool, das auch als bildschirm-Rekorder .

Die Software ist recht einfach zu navigieren und verfügt über einen integrierten Editor, sodass Sie nicht zwischen Apps wechseln müssen, um ein Tutorial mit Screenshots zu erstellen.

Screenpresso ermöglicht es Ihnen, Ihre Ergebnisse auf Google Drive, Dropbox, OneDrive usw. zu veröffentlichen, um sie direkt mit Ihrem Team zu teilen - meiner Meinung nach ein großer Vorteil.

Screenpressos beste Features

Erstellen Sie Tutorials mit Kommentaren und Voiceover

Nutzen Sie einen robusten eingebauten Editor zum Kommentieren und Verbessern der aufgenommenen Bilder

Schnelles Freigeben von Aufnahmen durch einen einfachen URL-Link

Sichern Sie Ihre Aufnahmen im Cloud-Speicher mit sicherem Zugriff

Screenpresso Beschränkungen

Kurze Dauer der Videoaufnahme in der kostenlosen Version

Limitierter Support von Dateiformaten für Exporte

Screenpresso Preise

Free Forever

Pro: $14.99/Benutzer (einmalig)

$14.99/Benutzer (einmalig) Enterprise: $438 (einmalig)

Screenpresso Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: NA

6. Loom (Am besten geeignet zum Aufnehmen und Freigeben von Video-Screenshots)

Loom Loom ist ein beliebtes professionelles Screen-Recording-Tool mit erweiterten Bearbeitungsmöglichkeiten und einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Es ermöglicht Ihnen, hochwertige, KI-gesteuerte Videobotschaften zu erstellen und sie für eine einfache Zusammenarbeit zu bearbeiten, freizugeben und einzubetten. Darüber hinaus können Sie mit dem Tool auch bildschirmvideos mit KI zusammenfassen .

Allerdings haben sie vor kurzem ihren Free-Plan geändert, so dass Sie jetzt einen kostenpflichtigen Plan benötigen, wenn Sie Videos in Loom bearbeiten möchten.

Loom beste Features

Zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf und nehmen Sie gleichzeitig Webcam-Bilder auf

Aufzeichnung von Bildschirmaktivitäten und Audio, einschließlich Mikrofoneingang

Transkripte generieren für alle Ihre Bildschirmaufnahmen automatisch

Ermöglichen Sie Teammitgliedern, Kommentare und Feedback zu Videos für gemeinsame Diskussionen zu hinterlassen

Loom Limitierungen

Die meisten erweiterten Features sind nur in der Premium Version verfügbar

Loom Preise

Starter: Free

Free Business: $12.5/Monat pro Ersteller

$12.5/Monat pro Ersteller Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,060+ Bewertungen)

4.7/5 (2,060+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (450+ Bewertungen)

7. Lightshot (am besten zum Suchen und Freigeben von Screenshots)

Lightshot Eine weitere Snagit-Alternative, die Sie in Betracht ziehen sollten, ist Lightshot. Dabei handelt es sich um ein anpassbares Tool für Bildschirmaufnahmen, das für Windows, Mac, Google Chrome, Firefox, IE und Opera verfügbar ist.

Obwohl es mit einer Reihe von Features ausgestattet ist, gefällt mir besonders die Bildsuchoption - sie macht das Durchsuchen und Freigeben von Screenshots sehr einfach.

Lightshot beste Features

Schnelle Anmerkungen mit grundlegenden Bearbeitungstools wie Text, Pfeilen und Formen

Nutzen Sie die integrierte Suchoption, um ähnliche Bilder online zu finden

Sofortiges Hochladen der aufgenommenen Bilder in die Cloud, um einen verknüpften Link zu erstellen

Erfasste Bilder direkt aus der App drucken

Lightshot Beschränkungen

Limitiert auf Screenshot Funktion, keine Video-Aufnahme

Fehlende erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten

Preise für Lightshot

Free Forever

Lightshot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (130 Rezensionen)

4.7/5 (130 Rezensionen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

8. PicPick (Am besten für die Aufnahme und Bearbeitung von Screenshots)

PicPick PicPick ist ein umfassendes Screenshot-Tool und ein einfacher Bildschirmrecorder. Es ermöglicht Ihnen, Screenshots zu erfassen, zu bearbeiten, zu verbessern und sogar freizugeben.

Was mir an PicPick am besten gefällt, ist seine innovative Fähigkeit zur Bildbearbeitung. Es verfügt über Features wie einen integrierten Farbwähler, eine Farbpalette und ein Whiteboard, mit denen Sie Ihre Aufnahmen benutzerdefinieren können.

PicPick beste Features

Einfache Bearbeitung von Bildern mit verschiedenen Effekten, Filtern und Textoptionen

Wählen Sie aus verschiedenen Aufnahmemodi, darunter Vollbild, aktives Fenster und bestimmte Bereiche

Fügen Sie ganz einfach Formen, Linien und Text zu Ihren Screenshots hinzu

Exportieren Sie Ihre Aufnahmen in verschiedenen Formaten, einschließlich PNG, JPG und BMP

PicPick-Einschränkungen

Ist möglicherweise nicht mit allen Betriebssystemen kompatibel

Limitierte Video-Aufnahme Features

Einige Benutzer berichten von Fehlern in bestimmten Features

PicPick Preise

Free Forever

Einzelner Plan: $30

$30 Team Plan: $120

PicPick Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Zight (am besten geeignet zum Speichern und Freigeben von visuellen Screenshots online)

Zight Zight (ehemals CloudApp) ist mehr als nur ein Tool für Bildschirmaufnahmen. Diese KI-gestützte Snagit-Alternative kann auch ansprechende Videos erstellen.

Zunächst einmal können Sie damit Transkripte erstellen und Inhalte zusammenfassen, untertitel hinzufügen und sogar Bildschirmtexte übersetzen. Darüber hinaus hilft Zight bei der Erstellung von GIFs und der Kommentierung von Screenshots, wie jede reguläre Screen-Capture-Software.

Zight beste Features

Einfaches Ziehen und Ablegen von Dateien zum Hochladen in die Cloud

Verbessern Sie Screenshots mit Text, Pfeilen und Hervorhebungen mit einfachen Annotationstools

Automatisches Speichern Ihrer Aufnahmen in der Cloud für einfachen Zugriff und Freigeben

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und geben Sie Feedback zu visuellen Inhalten

Zight Beschränkungen

Die kostenlose Version hat eine Obergrenze für den Speicherplatz

Zight Preise

Free Forever

Pro: $7,95/Monat

$7,95/Monat Team: $8/Monat

$8/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Zight Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,220+ Bewertungen)

4.6/5 (1,220+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

10. Monosnap (am besten geeignet für flexible Screenshot-Erfassung und -Anmerkung)

Monosnap Wenn Sie ein Tool zur Aufnahme von Screenshots und bestimmten Bildschirmelementen suchen, ist Monosnap eine der besten kostenlosen Snagit-Alternativen. Es ist sowohl für Windows als auch für Mac verfügbar.

Das Tool bietet grundlegende Funktionen für die Bildschirmaufnahme und -bearbeitung. Für mich ist der beste Aspekt von Monosnap seine lange Liste von Integrationen.

Monosnap beste Features

Erfassen von Vollbild-, Teilbild- oder scrollenden Fenstern

Hinzufügen von Text, Kommentaren und Formen zu Screenshots

Integration mit Cloud-Diensten wie Google Drive und Dropbox zum Speichern und Freigeben

Sofortige Aufnahme von Screenshots mit anpassbaren Tastenkürzeln

Monosnap Beschränkungen

Für erweiterte Features ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich

Kann Probleme mit der Leistung auf weniger leistungsfähigen Geräten haben

Monosnap Preise

Free Forever

Nicht-kommerziell: $3/Monat

$3/Monat Gewerblich: $10/Benutzer/Monat

Monosnap Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Capterra: NA

11. OBS Studio (am besten geeignet für hochwertige Video-Screenshots)

OBS-Studio Eine weitere Snagit-Alternative, die ich sehr empfehle, ist OBS Studio, ein vielseitiges Bildschirmaufzeichnungsprogramm tool .

Die Software verfügt über einen Bereich von innovativen Features. Sie ermöglicht es Ihnen videos und Audio mischen , Szenen einrichten, Video-Layout neu anordnen usw. Außerdem unterstützt es alle Betriebssysteme - Windows, MacOS und Linux.

OBS Studio beste Features

Aufzeichnung von Bildschirmen in hohen Auflösungen bis zu 4K

Erstellen Sie komplexe Szenenübergänge mit mehreren Quellen für die Aufzeichnung

Verbessern Sie aufgenommene Inhalte mit Videofiltern und Effekten

Mischen Sie Audio mit erweiterten Optionen für Hintergrundmusik und Mikrofoneingang

Live-Streaming direkt auf Plattformen wie YouTube und Twitch

OBS Studio Limitierungen

Hauptsächlich auf Videoaufnahmen ausgerichtet, nicht auf Screenshots

Neue Benutzer haben möglicherweise eine leichte Lernkurve

OBS Studio Preise

Free Forever

OBS Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (120 Kritiken)

4.6/5 (120 Kritiken) Capterra: 4.7/5 (1,050 Bewertungen)

12. Droplr (Am besten für einfache bearbeitbare Screenshots)

Droplr Droplr ist eine leistungsstarke Snagit-Alternative, die sich durch einen umfangreichen Bereich von Features und eine einfache Benutzeroberfläche auszeichnet.

Mit Droplr können Sie Audio- und Video-Inhalte auf dem Bildschirm aufzeichnen und mit einer beliebigen App für Cloud-Speicher hochladen und speichern. Außerdem generiert das Tool einen Link, über den Sie die Aufnahme sofort für Ihr Team freigeben können.

Droplr beste Features

Aufnahme von Videos zusammen mit Bildschirmaufnahmen

Speichern Sie die Aufnahmen in der Cloud für den Zugriff und die Verwaltung

Zusammenarbeit mit Ihrem Team über freigegebene Links und Kommentare

Nahtlose Integration mit verschiedenen Produktivitätstools und Apps wie Slack, Google Docs, etc.

Droplr Beschränkungen

Einfache Bearbeitungstools für Screenshots

Einige Benutzer berichten über Probleme mit der Verbindung

Droplr Preise

Pro Plus: $8/Monat

$8/Monat Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Droplr Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (390+ Bewertungen)

4.5/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (110+ Bewertungen)

13. Shottr (Am besten für einfache Mac-Screenshots)

Shottr Shottr ist ein Screenshot tool, das speziell für MacOS entwickelt wurde. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und grundlegende Features, die die tägliche Kommunikation und Zusammenarbeit unterstützen.

Mit dem Tool können Sie Screenshots (sowohl im Vollbildmodus als auch beim Scrollen) erstellen, sie bearbeiten, Hintergründe hinzufügen, Objekte entfernen, zwei Aufnahmen zusammenführen und vieles mehr.

Shottr beste Features

Bearbeiten Sie Screenshots mit Optionen wie Zuschneiden, Kommentieren, Überlagern, Größenänderung usw.

Organisieren und Durchsuchen des Verlaufs von aufgenommenen Screenshots

Benutzerdefinierte Verknüpfungen für den schnellen Zugriff

Shottr Beschränkungen

Limitierte erweiterte Features im Vergleich zur Konkurrenz

Unterstützt keine anderen Betriebssysteme wie Windows und Linux

Shottr Preise

Free Forever

Basic Tier: $8

$8 Freunde Club: $25

Shottr Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: NA

14. FastStone Capture (am besten geeignet für leichtgewichtige Screenshot-Erfassung und -Bearbeitung)

FastStone Capture FastStone Capture ist ein weiteres robustes Screen-Capture-Tool, das ich verwendet und für gut befunden habe. Es ermöglicht das mühelose Erstellen von Screenshots und Kommentaren von Seiten, Objekten, Menüs und mehr. Darüber hinaus bietet es Features zur Bildschirmaufzeichnung, mit denen Sie Bildschirmaktivitäten festhalten können.

FastStone ist auch als Erweiterung für den Chrome Browser verfügbar, so dass Sie es auf verschiedenen Geräten verwenden können - ein großer Vorteil für mich.

FastStone Capture beste Features

Erstellen Sie Screenshots mit verschiedenen Methoden, z. B. freihändig und mit scrollenden Fenstern

Kommentieren und verbessern Sie Ihre Aufnahmen mit einem leistungsstarken integrierten Editor

Einfaches Freigeben von Screenshots per E-Mail und über Cloud-Dienste wie OneNote, Word, Excel usw.

Verwenden Sie die portable Version des Tools für den Zugriff von unterwegs ohne Installation

FastStone Capture Einschränkungen

Veraltete Benutzeroberfläche

Minimale Möglichkeiten der Videobearbeitung

Preise für FastStone Capture

Lebenslange Lizenz: $19.95 (einmalig)

$19.95 (einmalig) Familienlizenz: $49.95 (einmalig)

FastStone Capture Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (27 Bewertungen)

4.7/5 (27 Bewertungen) Capterra: NA

15. MangoApps Recorder (Am besten zum Kommentieren und Freigeben von Screenshots)

MangoApps Rekorder MangoApps ist eine Workspace-Plattform, die eine Reihe von Features bietet. Das Tool zur Aufnahme von Videos sticht für mich jedoch heraus.

Mit MangoApps Recorder (ehemals TinyTake) können Sie mit wenigen Klicks Screenshots erstellen, mit Anmerkungen versehen und freigeben. Das Tool verfügt außerdem über eine intuitive Benutzeroberfläche und anpassbare Funktionen.

MangoApps Recorder beste Features

Fügen Sie Kommentare und Anmerkungen zu Ihren Aufnahmen hinzu

Automatisches Hochladen von Aufnahmen in die Cloud für einfachen Zugriff

Freigegebene Links und Kommentare zu Captures zur Zusammenarbeit nutzen

MangoApps Recorder Beschränkungen

Kein kostenloser Plan; kostenpflichtige Pläne sind relativ teurer

Kann Probleme mit der Leistung auf älteren Geräten haben

Einige Benutzer berichten über Bugs und Störungen

MangoApps Recorder Preise

Basic: $99/Monat

$99/Monat Standard: $149/Monat

$149/Monat Pro: $299/Monat

$299/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

MangoApps Recorder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (120+ Bewertungen)

4.2/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (140+ Bewertungen)

Screenshots aufnehmen und bearbeiten mit der besten Snagit-Alternative-ClickUp

Screenshots und Bildschirmaufzeichnungen mögen wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber das sind sie nicht. Da diese Ressourcen die Erstellung von Inhalten, die Kommunikation und die Zusammenarbeit erleichtern, ist es wichtig, dass sie erstklassig und optimiert sind.

Snagit ist zwar in gewissem Maße hilfreich, hat aber verschiedene Nachteile, die es für meine verschiedenen Anforderungen ungeeignet machen. Beurteilen Sie die verschiedenen Snagit-Alternativen im Kontext Ihrer individuellen Anforderungen, um das für Sie Richtige zu finden.

Wenn Sie sich nicht entscheiden können, dann entscheiden Sie sich für ClickUp.

Dieses All-in-One-Tool für das Arbeitsmanagement nutzt KI, um Sie bei der Erfassung und Bearbeitung von Bildschirmaufnahmen zu unterstützen, damit Sie kreativ arbeiten, kommunizieren und zusammenarbeiten können. Darüber hinaus bietet es einen wirklich großen Bereich von Tools, die Sie kreativ und produktiv halten. Also warten Sie nicht anmelden bei ClickUp noch heute an.