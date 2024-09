ChatGPT Spickzettel (mit Beispielen für Eingabeaufforderungen)

" Technologie ist alles, was es noch nicht gab, als du geboren wurdest. Alan Kay, amerikanischer Informatiker und Turing-Preisträger 2003

Bei der generativen KI haben wir das Gefühl, dass wir alle eine seismische Verschiebung erleben. Vor allem ChatGPT hat mit seinen beeindruckenden Fähigkeiten bei der Lösung von Business-Herausforderungen Wellen geschlagen: 11 % der Unternehmen berichteten mehr als $100.000 an Einsparungen nachdem sie ChatGPT in ihren Workflow aufgenommen hatten.

Von der Erstellung von Inhalten für einen Blogbeitrag bis hin zur Planung eines spektakulären Urlaubs - ChatGPT scheint alles, überall und gleichzeitig zu erledigen. Kein Wunder, dass es einen rekordverdächtigen Wert erreicht hat akzeptanzrate von 100 Millionen Benutzern nur zwei Monate nach dem Start!

Wenn Sie gerade erst in das riesige Meer der Möglichkeiten von ChatGPT eingetaucht sind, folgen Sie unserem ultimativen ChatGPT-Spickzettel, um effektive Prompts zu erstellen, und lesen Sie die Tipps, Fakten und Anwendungsfälle, die Sie brauchen, um ChatGPT zu Ihrem Genie zu machen!

ChatGPT Quick Facts

ChatGPT ist ein fortschrittliches KI-basiertes großes Sprachmodell (LLM), das von OpenAI entwickelt wurde. Es ist darauf ausgelegt, Unterhaltungen zu verstehen und zu interagieren und dabei menschenähnlichen Text zu erzeugen.

über ChatGPT

Kurze Geschichte

Beginnen wir mit ein paar Hintergrundinformationen.

Die Reise begann 2018 mit der Einführung von GPT-1, das einfache Aufgaben mit einem kleinen generativen, vortrainierten Transformer-Modell bewältigte

Bis 2020 erzeugte ChatGPT-3 anspruchsvollere, aussagekräftigere und kohärentere Texte und stieß damit an die Grenzen dessen, was KI leisten kann. Es war in der Lage, Unterhaltungen fein abzustimmen, Aufgaben zu meistern und mühelos komplexe Probleme mit minimalen Aufforderungen und Beispielen zu lösen

Im März 2023 rüstet OpenAI auf GPT-4 auf und bietet ein besseres Kontextbewusstsein, eine größere Speicherkapazität, personalisierte Unterhaltungen und verbesserte Problemlösungsfähigkeiten

Die statistik spricht für sich selbst : ChatGPT hat andere Tools weit hinter sich gelassen.

Preisgestaltung

Derzeit bietet ChatGPT vier Preisstufen an:

Free Stufe

Sie bietet einen einfachen Zugang zur GPT-3.5 Version von ChatGPT. Obwohl er kostenlos ist, ist er mit Einschränkungen verbunden, wie z.B. potenzielle Wartezeiten, Antwortgeschwindigkeit und Leistungseinschränkungen während der Spitzenzeiten.

ChatGPT Plus ($20/Monat)

ChatGPT Plus ist ein noch leistungsstärkeres GPT-4-Modell mit unbegrenztem Zugang und erweiterten Features. Es bietet schnellere Antwortzeiten, prioritären Zugang in Zeiten mit hohem Datenverkehr und erweiterte Modellfunktionen. In einer technischen Berichterstattung zum GPT-4 wird erwähnt, dass der GPT-4 40% genauer ist als GPT-3.5 in bestimmten Benchmark-Aufgaben.

ChatGPT Team ($25 monatlich, $30 jährlich)

Dieser Plan ist für schnell arbeitende Teams oder Organisationen gedacht, die ihre Produktivität mit KI steigern möchten. Er beinhaltet alle Vorteile des individuellen Plus-Plans (z. B. Zugang zu GPT-4) plus unbegrenzten Zugang zu GPT-4o mini (einer optimierten Version von GPT-4).

Mit diesem Modell können die Benutzer mehr Nachrichten mit GPT-4 und GPT-4o und Tools wie DALL-E verschicken, im Internet surfen und Daten analysieren. Benutzer können auch benutzerdefinierte GPTs (Modelle) erstellen und diese in ihrem Workspace freigeben.

ChatGPT Enterprise (benutzerdefinierte Preise)

Der Enterprise-Plan bietet großen Unternehmen erweiterte KI-Funktionen, einschließlich unbegrenzten Zugriff auf GPT-4, GPT-4o und GPT-4o mini und Tools wie DALL-E, Web-Browsing und Datenanalyse. Darüber hinaus bietet es erweiterte Features für Administratoren, eine Überprüfung der Domäne, detaillierte Analysen und einen speziellen Support. Benutzer können längere Eingaben machen und profitieren von erweiterten Datenschutzkontrollen mit benutzerdefinierter Datenspeicherung.

ChatGPT Anwendungsfälle

Die Sache ist die, dass die meisten Benutzer nicht verstehen

wie ChatGPT wirklich funktioniert

. Es ist keine Zauberpille, sondern ein sehr leistungsfähiger, sachkundiger, aber unorigineller Assistent. Und es macht auch Fehler.

Vielleicht kratzen auch Sie nur an der Oberfläche dieses mächtigen Sprachmodells. Unser Spickzettel kann Ihnen helfen. Dieser ChatGPT-Spickzettel beginnt mit den Grundlagen - den häufigsten Anwendungsfällen von ChatGPT.

Erstellung von Inhalten

Die Erstellung von Inhalten ist die raison d'être von ChatGPT. ChatGPT kann:

Unterstützung beim kreativen Schreiben, Verbessern von Texten und Klären von Essays, Geschichten, Fallstudien, Beiträgen für soziale Medien, Verkaufstexten und mehr

Sprachen übersetzen

Eine Folie in Text umwandeln

Zusammenfassungen von Podcasts und Transkripten

Vorschlagen von Emojis für Texte

Bilder erstellen

Erstellen von pädagogischen Inhalten wie Unterrichtsplänen, Fragebögen oder Quiz, sowie von Antwortbögen

⚡️Fun Fact:

ChatGPT verbraucht 10 Mal mehr Strom

(2,9 Wattstunden) als eine Google-Suche, um eine einzige Abfrage zu beantworten!

Produktivität und Brainstorming

Warten Sie nie mit der Innovation! Nutzen Sie ChatGPT, um Ihren kreativen Funken zu entfachen, Ihre Leistung zu verbessern und Ihre Produktivität zu steigern. Zu erledigen ist Folgendes:

Unterstützung bei der Terminplanung, bei Erinnerungen und Zu erledigen-Listen, Verbesserung der Aufgabenverwaltung

Erstellung von Meeting-Agenden auf der Grundlage Ihrer Eingaben

Brainstorming von Ideen und kreative Lösungen für Probleme

Recherchieren und Zusammenfassen von langen Formularen, Forschungspapieren, PDFs oder Artikeln

Kommunikation und Lernen

Benutzer nutzen ChatGPT häufig, um Hilfe bei schwierigen Themen zu erhalten oder um ihre Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten zu trainieren. Es kann Ihnen dabei helfen:

Ein Konzept zu verstehen

Feedback und Verbesserungsvorschläge für Ihren Schreibstil beim Verfassen von E-Mails, Skripten, Blogs und Briefen zu geben

Verschiedene Sprachen zu übersetzen, um die Flexibilität bei der Arbeit zu erhöhen

Kundensupport

ChatGPT kann allgemeine Fragen beantworten, Probleme beheben und Benutzer durch Prozesse führen. Es kann als Ihr virtueller Assistent fungieren, der schnell auf Anfragen reagiert, Produktinformationen bereitstellt und einfache Probleme behebt. Verwenden Sie es für:

Antworten auf Kundenabfragen automatisieren, Wartezeiten verkürzen und 24/7-Support über Chatbots anbieten

Benutzer mit technischem Support zu unterstützen

Benutzerdefinierte Produktempfehlungen auf der Grundlage der Präferenzen des Benutzers anzubieten

Personalisierte Empfehlungen

ChatGPT kann maßgeschneiderte Vorschläge auf der Grundlage Ihrer Vorlieben machen. Verwenden Sie es für:

Buch-, Film- und Musikempfehlungen basierend auf den Vorlieben des Benutzers oder aktuellen Trends

Hilfe bei der Reiseplanung, einschließlich Reiseplänen, Hotelbewertungen, Empfehlungen für Reiseziele und Vorschläge für Aktivitäten

Personalisierte Trainings- oder Diätpläne anbieten

Hilfe bei der Sammlung von Informationen zu verschiedenen Themen

Wie man mit ChatGPT anfängt

Eine Unterhaltung mit ChatGPT scheint fast wie ein Gespräch mit einem Menschen. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die Sie bei der Nutzung der Plattform beachten müssen.

Das Wichtigste zuerst: Es ist wichtig, das Modell und die Art der Abfragen, die es beantwortet, zu verstehen. Je nach Ihren Anforderungen können Sie zwischen den folgenden Modellen wählen:

GPT-3.5: Für alltägliche Unterhaltungen und grundlegende Aufgaben

GPT-4 (8K Token Limit): Ein intelligenteres und genaueres KI-Modell für tiefergehende Abfragen und Unterhaltungen

GPT-4 (32K Token Limit): Für die Verarbeitung umfangreicher Eingaben und komplexe Problemlösungen mit erweitertem Kontextverständnis

ChatGPT ist diskret. Es beantwortet keine Abfragen, die nach persönlichen Informationen, schädlichen oder illegalen Inhalten, medizinischen oder rechtlichen Ratschlägen oder expliziten Inhalten fragen.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Konto bei ChatGPT einrichten:

Gehen Sie auf die Website von ChatGPT und erstellen Sie ein Konto mit Ihrer bevorzugten E-Mail

über OpenAI

Nachdem Sie Ihre E-Mail verifiziert haben, können Sie sich mit Ihren neuen Zugangsdaten anmelden, indem Sie auf die Schaltfläche "Anmelden" klicken und Ihre E-Mail und Ihr Passwort eingeben

Sie können auch ChatGPT über seine App , die im Apple App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden kann. Die Anmeldung auf der Plattform ist zwar nicht obligatorisch, wird aber empfohlen, da Sie damit Ihren Chat-Verlauf speichern und auf personalisierte Features zugreifen können.

ChatGPT Prompt Beispiele

Eine ChatGPT-Eingabeaufforderung ist ein textlicher Befehl oder eine Frage, die Sie ChatGPT zur Verfügung stellen, um eine Unterhaltung zu beginnen. Dabei kann es sich um eine einfache Frage, eine detaillierte Anfrage oder eine Anweisung handeln, die der KI eine Antwort vorgibt.

ChatGPT arbeitet, indem es den eingegebenen Text Wort für Wort mit Token versieht und das nächste Wort vorhersagt, bis es eine abschließende Antwort generiert.

Lassen Sie uns das anhand eines Beispiels erläutern: Wenn Sie ChatGPT fragen: "Wo steht das höchste Gebäude der Welt?", dann weiß es die Antwort nicht sofort.

So findet es die Antwort und stellt sie in natürlicher Sprache dar:

Es findet die Informationen, aus denen sich die Antwort zusammensetzt

Es sagt die Struktur der Antwortaussage Wort für Wort voraus. Es beginnt mit dem Entfernen von "wo" und verwendet dann den Rest der Frage, um das Formular "das höchste Gebäude der Welt ist... Burj Khalifa, Dubai" zu bilden

Ein Token für das "Ende der Sequenz" befiehlt ihm, aufzuhören, wenn die Frage vollständig beantwortet ist

Cool, nicht wahr?

Hier ist unser ultimativer ChatGPT-Anwendungsfall-Spickzettel mit effektiven Beispielen für Prompts. (Sie können auch versuchen prompt engineering tools um effektive ChatGPT-Prompts in der erwarteten Prompt-Struktur zu erzeugen)

1. Marktforschung

Verwenden Sie

ChatGPT für die Forschung

und Einblicke in Markttrends, Wettbewerbsanalysen, Verbraucherverhalten und potenzielle Chancen.

Aufforderung 1: "Analysieren Sie die neuesten Trends im Verbraucherverhalten in der Hotelbranche und ermitteln Sie ungenutzte Möglichkeiten für neue Geschäfte, die Sie in diesem Jahr erkunden möchten"

Aufforderung 2: "Wer sind die wichtigsten Konkurrenten in [bestimmte Branche/bestimmter Markt], und was sind ihre Stärken?"

2. Optimierung des Kundensupports

Dazu gehört die Verfeinerung der Support-Prozesse und -Tools, um die Reaktionszeiten zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Lösung von Problemen zu optimieren.

Aufforderung 1: "Wie kann ich einen Chatbot für meine Website entwickeln, der häufige Abfragen von Kunden bearbeitet und die Reaktionszeit verkürzt?"

Aufforderung 2: "Welche Tools oder Technologien können [erwähnen Sie die Art Ihres Geschäfts] helfen, Kundeninteraktionen und -feedback besser zu verfolgen und zu analysieren?"

3. Erstellung von Inhalten

Nutzen Sie ChatGPT, um ansprechende und relevante Inhalte zu erstellen, um ein Publikum anzuziehen und zu binden, den Traffic zu steigern und Marketing- und Kommunikationsstrategien zu unterstützen.

Aufforderung 1: "_Schreiben Sie einen ansprechenden, SEO-optimierten Blog-Beitrag mit 500 Wörtern über die Durchführung einer Leistungsbeurteilung [oder ein beliebiges Thema Ihrer Wahl], in dem Sie sich auf Herausforderungen und Lösungen konzentrieren

Aufforderung 2: "Welche aktuellen Trends gibt es in [Thema/Branche], die wir in unsere Inhalte einfließen lassen können?"

4. E-Mail-Marketing

ChatGPT ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte E-Mail-Kampagnen zu erstellen, um Leads zu pflegen, Kunden zu binden und Konversionen durch personalisierte und strategische Kommunikation zu fördern.

Aufforderung 1: "Erstellen Sie eine warme und freundliche Willkommens-E-Mail für neue Abonnenten, in der unsere Hautpflegemarke und unsere Werte vorgestellt werden."

Aufforderung 2: "_Welches sind die effektivsten Betreffzeilen [erwähne den gewünschten Ton der Betreffzeilen] und E-Mail-Formate, um die Öffnungsraten in unserer Branche [erwähne die Branche] zu erhöhen?"

5. Lebenslauf benutzerdefiniert

Mit ChatGPT können Sie Ihren Lebenslauf so anpassen, dass die für die jeweilige Rolle relevanten Fähigkeiten, Erfahrungen und Leistungen hervorgehoben werden, damit Sie bei Arbeitgebern besser ankommen.

Aufforderung 1: "_Sie sind ein erfahrener Berater für die Stellensuche. Ich bin [erwähne das Problem, mit dem Sie im Detail konfrontiert sind]. Ich möchte mich als [Titel] in der [Branche] bewerben. Können Sie mir helfen, meinen Lebenslauf so zu gestalten, dass er meine Erfahrung [einschlägiges Fachwissen] und meine Fähigkeiten [spezifische Fertigkeiten] hervorhebt, damit er für diese Stelle beeindruckender ist?"

Aufforderung 2: "Wie kann ich meinen Lebenslauf für Nachverfolgungssysteme (ATS) optimieren?"

6. Schreiben von Vorschlägen

Strukturieren/Bearbeiten von Dokumenten, um potenzielle Kunden für ein Projekt, eine Dienstleistung oder eine Partnerschaft zu gewinnen, indem Vorteile, Ziele und Strategien mit Hilfe von ChatGPT dargelegt werden.

Aufforderung 1: "_Ich bin ein Grafikdesigner, der sich auf [erwähne bestimmte Bereiche oder Fähigkeiten] spezialisiert hat. Bitte helfen Sie mir dabei, eine Übersicht über mein Upwork-Profil und eine aussagekräftige Biografie zu verfassen, in der mein einzigartiger Wert hervorgehoben wird, der mir hilft, mehr Kunden zu gewinnen."

Aufforderung 2: "Welche Strategien kann ich anwenden, um mit Kunden bessere Preise auszuhandeln, ohne Geschäfte zu verlieren?"

7. Digitales Marketing

Nutzen Sie Online-Kanäle und -Strategien, um durch gezielte Kampagnen für Produkte oder Dienstleistungen zu werben, die Markenbekanntheit zu steigern, Zielgruppen anzusprechen und Konversionen zu fördern.

Aufforderung 1: "_Du bist ein erfahrener Werbetexter. Schreiben Sie ein verlockendes, einminütiges Skript für einen Werbespot für unser neues [Name des Produkts oder der Dienstleistung] und stellen Sie dessen Vorteile heraus."

Aufforderung 2: "_Vorschlagen Sie uns einige Werbekanäle, auf die wir uns konzentrieren sollten, um unseren ROI für [bestimmtes Produkt/Dienstleistung] zu maximieren?"

8. Software-Entwicklung

Nutzen Sie ChatGPT, um Anwendungen oder Systeme zu entwerfen, zu coden, zu testen und zu warten, um bestimmte Probleme zu lösen, die Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen und Innovationen voranzutreiben.

Aufforderung 1: "Korrigieren Sie den folgenden JavaScript-Code"

const add = (a, b) => a + b;

// Beispiel für die Verwendung

const Ergebnis = add(3);

console.log(ergebnis);"

Aufforderung 2: "Erläutern Sie, wie eine Popcount-Funktion in C++ funktioniert."

9. Musikindustrie

Wer liebt nicht Musik? ChatGPT kann Lieder und Gedichte komponieren und strukturieren, um Gefühle zu vermitteln, Geschichten zu erzählen oder zu unterhalten, wobei Elemente wie Melodie, Harmonie, Rhythmus und Text berücksichtigt werden.

Aufforderung 1: "Erstelle ein gefühlvolles Lied, das meine bevorzugten Erinnerungen an das Aufwachsen mit meiner Mutter widerspiegelt [erwähne deine Erinnerungen]"

Aufforderung 2: "Verfassen Sie ein kurzes Gedicht über meine erste Fahrstunde mit meinem Vater."

10. Unterhaltung

ChatGPT kann lustig sein! Sie können damit Witze machen, interaktive Spiele spielen, amüsante Geschichten erfinden oder sich in heitere Unterhaltungen vertiefen.

Aufforderung 1: "Erstelle ein paar Memes darüber, wie sich ein Montag nach einem entspannten Wochenende anfühlt"

Aufforderung 2: "Gib mir Ideen, wie ich ganz einfach einzigartige Kostüme für Halloween oder andere Anlässe entwerfen und gestalten kann"

11. Gesundheit und Fitness

Holen Sie sich bei ChatGPT Unterstützung in Sachen Gesundheit und Fitness, indem Sie nach Workout-Routinen, Ernährungstipps und Wellness-Ratschlägen fragen. So bleiben die Benutzer motiviert und erreichen ihre gesundheitlichen Ziele.

Eingabeaufforderung 1: "Ich brauche Hilfe, um beim Training motiviert zu bleiben. Geben Sie mir Tipps und empfehlen Sie mir ein paar tolle Trainingssongs"

Eingabeaufforderung 2: "_Können Sie mir Übungen vorschlagen, die einzelne Muskelgruppen wie Arme, Beine oder den Rumpf trainieren?

12. KI-Kunst

ChatGPT kann Ihnen helfen, auffällige Designs und Logos zu erstellen. Zum Beispiel:

Aufforderung 1: "_Entwirf ein modernes, einzigartiges und dennoch informatives Logo für meine Marke [gib den Markennamen an und beschreibe deine Marke in 2-3 Zeilen]."

Aufforderung 2: "Erstelle ein minimalistisches Plakat für eine bevorstehende Technologiekonferenz, das Innovationen und Technologietrends hervorhebt"

13. Essen & Kochen

ChatGPT kann köstliche Rezeptideen anbieten, die auf dem basieren, was Sie in Ihrem Kühlschrank haben.

Probieren Sie diese Vorschläge aus:

Aufforderung 1: "_Ich habe die folgenden Zutaten in meinem Kühlschrank [Liste der Zutaten]. Bitte helfen Sie mir, ein schnelles, einfaches und leckeres Gericht zu zaubern."

Aufforderung 2: "_Vorschlagen Sie mir ein Gourmet-Rezept für einen romantischen Abend mit [Liste der Zutaten oder Diätvorlieben]"

14. Freiberufliche Tätigkeit

Freiberufler können sich bei ChatGPT über Client-Kommunikation, Projektmanagement, das Verfassen von Angeboten und Strategien für das Wachstum ihrer Geschäfte als Freiberufler informieren.

Aufforderung 1: "Helfen Sie mir, ein professionelles Angebot für einen potenziellen Client zu verfassen, der an [beschreiben Sie kurz das Projekt] interessiert ist."

Aufforderung 1: "Bieten Sie Strategien an, um als Freiberufler mehrere Projekte und Kunden effektiv zu managen und dabei Produktivität und Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten."

15. Networking und Kaltakquise

Möchten Sie bei Ihren potenziellen Kunden überzeugender klingen? Probieren Sie diesen Anwendungsfall aus, der Sie beim Networking und Cold Pitching unterstützt.

Aufforderung 1: "Schreiben Sie eine LinkedIn-Kaltnachricht, in der Sie [Branchenexperten/Unternehmensmitarbeiter] zu ihrem jüngsten Artikel über [Thema erwähnen] beglückwünschen und um eine Verbindung für eine potenzielle Zusammenarbeit, Beratung und offene Gelegenheiten in der Branche für einen Einsteiger bitten."

Aufforderung 2: "Was sollte ich in einen Plan für das Follow-up nach dem Versenden eines Cold Pitches aufnehmen, um sicherzustellen, dass es zu einem sinnvollen Engagement führt?"

16. Lead-Generierung

ChatGPT kann die Lead-Generierung entscheidend verbessern, indem es Strategien zur Identifizierung potenzieller Clients, zur Erstellung ansprechender Botschaften und zur Optimierung von Prozessen zur Gewinnung und Umwandlung von Leads in Kunden bereitstellt.

Aufforderung 1: "Was sind einige häufige Fallstricke für mein [Unternehmen/Branche] bei der Lead-Generierung, die ich vermeiden sollte, um meine Ergebnisse zu verbessern?"

Aufforderung 2: "_Bitte schlagen Sie mir einige innovative Taktiken zur Lead-Generierung für ein [Art von Geschäft] vor, mit denen ich auch mit einem begrenzten Budget hochwertige Leads gewinnen kann."

17. UX und UI

Erhalten Sie Einblicke in die Erstellung von benutzerfreundlichen Oberflächen, die Verbesserung der Benutzererfahrung und das Anbieten von Feedback zu Designelementen, um die Benutzerfreundlichkeit und das Engagement zu verbessern, mit diesem Anwendungsfall.

Aufforderung 1: "_Vorschlagen Sie mir einige Gamification-Techniken, die ich in meine App einbauen kann. [Erwähnen Sie den Typ Ihrer App, z. B. Sprachlern-App, Fitness-App, Bildungs-App

Aufforderung 2: "Können Sie mir helfen, Ideen für die Verbesserung der Zugänglichkeit meines Designs [Beschreiben Sie das Projekt/das Design] für Benutzer mit Behinderungen zu entwickeln?"

ChatGPT kann Data Science unterstützen, indem es Hilfestellung bei der Datenanalyse, der statistischen Modellierung, den Techniken des maschinellen Lernens und der Interpretation der Ergebnisse bietet, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Aufforderung 1: "_Ich habe einen Datensatz von [beschreibe den Datensatz]. Bitte schreiben Sie Code für die Datenvisualisierung und -exploration."

Aufforderung 2: "Können Sie mir helfen, die Ergebnisse der statistischen Analyse meines Modells [Modell beschreiben] zu interpretieren und ihre Auswirkungen zu verstehen?"

19. Finanzplanung und Budgetierung

ChatGPT kann für Benutzer hilfreich sein, die Hilfe bei der finanziellen Planung und Budgetierung suchen. Hier erfahren Sie, wie Sie ChatGPT anweisen können, um das Beste aus diesem Anwendungsfall herauszuholen:

Aufforderung 1: "Entwickeln Sie angesichts meines derzeitigen Einkommens von [erwähne Gesamteinkommen] eine vorausschauende Finanzstrategie, die mein Vermögen gegen künftige wirtschaftliche Unwägbarkeiten und technologische Fortschritte absichert."

Aufforderung 2: "Können Sie mir helfen, meinen Bedarf für den Ruhestand auf der Grundlage meines derzeitigen Einkommens und Lebensstils [beschreiben Sie Einkommen und Lebensstil] abzuschätzen?"

20. Persönliche Entwicklung und Lebensstil

Holen Sie sich maßgeschneiderte Ratschläge, umsetzbare Strategien und motivierenden Support für Ihre persönliche Entwicklung und Ihren Lebensstil.

Eingabeaufforderung 1: "Als Mutter/Vater eines Kleinkindes suche ich nach praktischen Tipps, um meine Schlafqualität zu verbessern, Stress zu bewältigen und mich gesund zu ernähren. Können Sie mir einige leicht umzusetzende Strategien vorschlagen?"

Aufforderung 2: "Entwickeln Sie einen Plan für persönliches Wachstum, der mir hilft, meine Gefühle zu verstehen und zu bewältigen sowie Stress abzubauen"

ChatGPT Benutzer-Gemeinschaften

Bevor ChatGPT die Art und Weise, wie wir auf Informationen zugreifen, revolutionierte, waren Blogs, Foren und Benutzer-Communities die Go-to-Quellen für Networking, Ratschläge und Erkenntnisse. Während KI schnelle Antworten liefert, fehlt es ihr oft an der nuancierten Tiefe, Kreativität und emotionalen Intelligenz, die nur menschliche Interaktionen bieten können.

Jetzt gibt es KI-Benutzer-Communities, die Rat und Hilfe bei der Verwendung generativer KI-Tools anbieten! Hier sind einige von ihnen, die Ihnen helfen können, wenn Sie nicht weiterkommen:

Reddit (r/ChatGPT)

über Reddit Diese aktive Gemeinschaft bietet Benutzern die Möglichkeit zum Diskutieren und Entdecken:

Kreative ChatGPT-Eingabeaufforderungen

Innovative Wege, ChatGPT zu nutzen

Herausforderungen, Grenzen und Verbesserungsmöglichkeiten von ChatGPT

Gemeinsamer Aufwand und Beispiele für ChatGPT-Projekte zur Erstellung von tools, Ressourcen und Experimenten

Technische Schwierigkeiten

Neueste Entwicklungen und ChatGPT tools

OpenAI Gemeinschaftsforum

über OpenAI Entwickler Forum Dieses offizielle OpenAI-Forum ist ideal für Entwickler und Forscher, die an den neuesten Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz mitarbeiten möchten. Diskutieren ChatGPT Business Anwendungsfälle , Projekte und die Integration in verschiedene Plattformen.

Es dient als wertvolle Plattform für alle, die daran interessiert sind, die Möglichkeiten der OpenAI-Modelle, wie z.B. GPT-4, zu erkunden und sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Feld zu informieren.

Discord-Gemeinschaften

Diese ursprünglich für Gaming-Communities konzipierte App bietet nun eine Vielzahl von Bereichen, die sich mit KI beschäftigen.

Hier sind einige beliebte ChatGPT Discord-Communities:

FlowGPT : Mit 29.282 Mitgliedern ist sie eine der größten ChatGPT-Gemeinschaften der Welt. Sie konzentriert sich auf das ChatGPT-Sprachmodell und Prompt-Engineering

über Discord

Gemeinsam KI lernen : Diese Community mit 65.569 Mitgliedern bietet technische Fragen und Antworten, Tutorials, Kollaborationen, Ereignisse, Modellbots, maschinelles Lernen und generative KI (Midjourney, ChatGPT) und ermöglicht den Benutzern ein Brainstorming zu diesen Themen

über Discord

YouTube-Kanäle und Kommentarbereiche 65% der Besucher von ChatGPT kommen von YouTube die Anleitungen, Anwendungsfälle, Fallstudien und Bewertungen zu ChatGPT bietet. Benutzer nutzen häufig den Space des Kommentarbereichs, um zu interagieren und Erkenntnisse und Beobachtungen freizugeben. Wählen Sie aus Kanälen wie

Der KI-Vorteil , KI aufgedeckt , oder Großes Lernen .

ChatGPT Herausforderungen und Limits

Während ChatGPT Ihr Co-Pilot bei der Erstellung von Inhalten und der Recherche sein kann, empfehlen wir, die Bremsen unter Ihrer Kontrolle zu halten!

Lassen Sie uns einen Blick auf einige dieser Risiken und Herausforderungen von ChatGPT werfen:

Faktenüberprüfung und Genauigkeit

Die Trainingsdaten eines jeden großen Sprachmodells können Verzerrungen enthalten, die die Antworten der KI beeinflussen und Stereotypen aufrechterhalten können. Auf die gleiche Weise kann ChatGPT manchmal Halluzinationen' erzeugen: falsche oder irreführende Informationen

Wenn beispielsweise ein kontroverses Thema wie die Wirksamkeit einer bestimmten medizinischen Behandlung diskutiert wird, könnte ChatGPT Informationen aus Quellen mit widersprüchlichen Ansichten oder laufenden Debatten innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft liefern.

Kontextuelles Verständnis

ChatGPT kann Schwierigkeiten haben, komplexe Unterhaltungen mit mehreren Aufforderungen zu verstehen oder langen, verschlungenen Threads zu folgen. Es kann auch Schwierigkeiten haben, sprachlichen Nuancen zu folgen, was zu Missverständnissen und unangemessenen Antworten führt.

Angenommen, Sie beginnen eine Unterhaltung über Kochrezepte und gehen später zu einem politischen Thema über. In diesem Fall könnte ChatGPT immer noch im Kontext des Kochens reagieren und irrelevante oder verwirrende Antworten geben.

Allgemein

Die domänenspezifische Natur von ChatGPT kann seine Fähigkeit limitieren, Expertenwissen in spezialisierten Feldern wie medizinischer Beratung oder Rechtsbeistand zu liefern.

Nehmen wir an, Sie fragen nach Ratschlägen zur Verbesserung der Produktivität bei der Arbeit. ChatGPT könnte Ihnen allgemeine Tipps wie "Ziele setzen" oder "eine Liste zu erledigen" geben, die zwar nützlich sind, aber nicht auf Ihre spezielle Situation oder Herausforderungen zugeschnitten sind.

Fehlinformationen

ChatGPT kann missbraucht werden, um irreführende oder schädliche Inhalte zu erzeugen, die zur Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen beitragen. Wenn beim Training personenbezogene Daten verwendet werden, können die KI-Modelle auch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwerfen.

Wenn ChatGPT nach aktuellen Nachrichten gefragt wird, könnte es veraltete oder falsche Informationen liefern, wenn es nicht mit den neuesten Daten aktualisiert wurde.

Ausbildungskosten und Umweltauswirkungen

Das Trainieren und Ausführen großer Sprachmodelle wie ChatGPT erfordert erhebliche Rechenressourcen und Kosten. Außerdem erfordern sie große Rechenzentren, die für ihre Berechnungen und Kühlsysteme eine riesige Menge an Strom verbrauchen, was bedeutet, dass ihre Auswirkungen auf die Umwelt nicht ignoriert werden können.

Alternative KI-Plattformen

Auch wenn ChatGPT das klügste Kind im Block ist, ist es nicht perfekt. Deshalb ist es wichtig, eine breitere KI-Landschaft zu erkunden, die andere Möglichkeiten bietet und einige der Grenzen von ChatGPT überwindet.

Hier sind einige

ChatGPT-Alternativen

die für Sie besser geeignet sein könnten.

Zwillinge

über Zwillinge Früher unter dem Namen Bard bekannt, wurde es von Google im Februar 2023 als Antwort auf ChatGPT von OpenAI eingeführt.

Gemini basiert auf einem großen Sprachmodell für Dialoganwendungen (LaMDA) von Googles KI und ist ein experimenteller KI-Dienst für Unterhaltungen, der Texte in menschlicher Qualität verarbeiten und generieren, Sprachen übersetzen und informative Antworten geben kann.

In den folgenden Punkten wird erläutert, worin sich Gemini von ChatGPT unterscheidet:

Gemini kann Informationen in Echtzeit verarbeiten, wodurch seine Antworten aktueller und genauer sind

verarbeiten, wodurch seine Antworten aktueller und genauer sind Gemini hat multimodale Fähigkeiten und kann Text, Code, Bilder und Audio verarbeiten und generieren, was einen breiteren Bereich von Aufgaben und Anwendungen ermöglicht

und kann Text, Code, Bilder und Audio verarbeiten und generieren, was einen breiteren Bereich von Aufgaben und Anwendungen ermöglicht Gemini verbessert das Denken und Verstehen komplexer Aufforderungen und das Durchdenken von Informationen, was zu besser geeigneten Antworten führt

komplexer Aufforderungen und das Durchdenken von Informationen, was zu besser geeigneten Antworten führt Durch die Integration in das Google-Ökosystem erhält Gemini einen besseren Zugang zu Google Search, Google Workspace und anderen Google-Anwendungen

Copy.ai

Copy.ai ist eine der besten

ChatGPT-Alternativen zum Schreiben

. Es richtet sich an Businesses, Vermarkter und Unternehmer, die die Erstellung von Inhalten in ihre Geschäftsprozesse integrieren möchten. Es nutzt KI-gesteuerte Tools, um Unternehmen bei Marketingtexten, Produktbeschreibungen, E-Mail-Marketing und Werbung zu unterstützen. Copy.ai unterstützt mehrere Sprachen und ist damit perfekt für Unternehmen und Vermarkter in verschiedenen Ländern und Regionen.

über Kopie.ai

Anthropic's Claude

Entwickelt von Anthropisch claude ist ein großes Sprachmodell, das für sichere KI-Interaktionen entwickelt wurde.

über Anthropisch Claude 2 ist vor allem für seine benutzerfreundlichen Features und die Fähigkeit, komplexe Unterhaltungen zu führen, bekannt. Das Modell konzentriert sich auf Sicherheit und Anpassung an menschliche Werte und eignet sich am besten für allgemeine Unterhaltung, Business und Forschung.

Jenseits von ChatGPT: ClickUp Gehirn

ChatGPT funktioniert großartig, aber seine sachliche Genauigkeit und Recherche lassen etwas zu wünschen übrig. Es kann "halluzinieren", während es technische Informationen generiert und zufällige Infos als Fakten ausgibt.

Das bedeutet, dass es nicht das beste KI-Tool für ein organisatorisches Setup ist, denn man muss seinen Workspace verlassen, um der KI eine Frage zu stellen. Aber wir haben das behoben - mit ClickUp Gehirn !

Als ClickUp's eingebauter KI-Assistent kann ClickUp Brain von Ihrem Workspace aus helfen, Projektpläne zu erstellen, E-Mails an Clients zu schreiben, Aufgaben zuzuweisen, den Fortschritt zu verfolgen, Fristen zu überwachen und vieles mehr.

Das kontextbezogene Verständnis von ClickUp Brain beruht auf seiner Fähigkeit, große Datenmengen innerhalb eines Workspace zu verarbeiten und zu analysieren. Durch das Verständnis der Beziehungen zwischen Aufgaben, Projekten, Dokumenten und Benutzerrollen kann es maßgeschneiderte Informationen und Empfehlungen liefern.

Wenn ein Projektleiter beispielsweise fragt: "Was sind die wichtigsten Ergebnisse für dieses Projekt?" ClickUp Brain würde eine Zusammenfassung auf der Grundlage der Ziele und Aufgaben des Projekts liefern.

Verkürzen Sie Ihren Workflow um die Hälfte, indem Sie ClickUp Brain auf jede Rolle Ihrer Wahl zuschneiden

Zu erledigen mit ClickUp Brain

KI Wissensmanager

Dieses Tool ist Ihre erste Anlaufstelle für alle Abfragen rund um Ihre Arbeit. Stellen Sie Fragen zu den Aufgaben, Projekten, Dokumenten und Mitarbeitern Ihres Unternehmens und erhalten Sie sofort Antworten.

Der KI Knowledge Manager hilft Ihnen bei:

Suchen und Abrufen: Schnelles Auffinden von Informationen aus Ihren Dokumenten und Wikiseiten

Schnelles Auffinden von Informationen aus Ihren Dokumenten und Wikiseiten Datenanalyse: Analysieren Sie Daten in Ihren Dokumenten, z. B. Fehlerquoten oder Elemente für Aufgaben

Analysieren Sie Daten in Ihren Dokumenten, z. B. Fehlerquoten oder Elemente für Aufgaben Team-Fortschritt: Überwachen Sie den Fortschritt der Aufgaben und Projekte Ihres Teams

Erhalten Sie Antworten auf Unternehmens-Wikis, Pläne und Erkenntnisse und melden Sie produktbezogene Probleme mit ClickUp Brains KI Wissensmanager

KI Projekt Manager

Der KI-Projektmanager bietet automatisierte Elemente für die Planung von Aktionen und Unteraufgaben sowie die automatische Datenausfüllung, wodurch Sie viel Zeit für sich wiederholende Arbeiten sparen.

Werfen wir einen Blick auf seine Features:

Automatisierung von Projektzusammenfassungen und Fortschrittsaktualisierungen: Stellen Sie sicher, dass Aktualisierungen genau sind und den aktuellen Status von Aufgaben, Dokumenten und den Fortschritt des Teams widerspiegeln

Stellen Sie sicher, dass Aktualisierungen genau sind und den aktuellen Status von Aufgaben, Dokumenten und den Fortschritt des Teams widerspiegeln KI-gesteuerte Einblicke: Heben Sie wichtige Metriken und Fortschrittsindikatoren für Aufgaben, Dokumente und Teammitglieder hervor und treffen Sie datengestützte Entscheidungen

Bleiben Sie auf dem Laufenden über den Fortschritt Ihrer Projekte mit ClickUp Brains KI-Projektmanager

KI Writer für Arbeit

Mit diesem integrierten Schreibassistenten-Tool können Sie Ihre berufsbezogenen Texte wie Landing Pages, E-Mails, Protokolle usw. verfeinern und auf Rechtschreibung überprüfen.

Zu erledigen sind folgende Aufgaben:

Erstellen von Tabellen: Einfaches Erstellen informativer Tabellen für verschiedene Zwecke, z. B. Restaurantkritiken oder Konkurrenzanalysen

Einfaches Erstellen informativer Tabellen für verschiedene Zwecke, z. B. Restaurantkritiken oder Konkurrenzanalysen Vorlagenerstellung: Erzeugen Sie schnell Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, Aufgaben, Dokumente und Projekte, um Ihren Workflow zu rationalisieren

Erzeugen Sie schnell Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, Aufgaben, Dokumente und Projekte, um Ihren Workflow zu rationalisieren Transkription und Zusammenfassung: Konvertieren Sie Sprachaufnahmen in Text und nutzen Sie KI, um Schlüsselinformationen aus Ihren Meetings und Clips zu extrahieren

Reagieren Sie auf Nachrichten mit KI-generierten Antworten, die Ihrem gewünschten Tonfall entsprechen - mit ClickUp Brain's AI Writer for Work

ClickUp ist die KI-gesteuerte App für alles, was Sie für Ihre Teams brauchen, um alle Ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen

Erhöhen Sie Ihr KI-Spiel mit ClickUp Brain

Wir hoffen, dass dieser umfassende ChatGPT-Spickzettel Ihnen helfen wird, die Kunst des Promptens zu beherrschen, wo eine gut formulierte Frage die Tür zu einer informationsreichen Welt öffnen kann!

Allerdings müssen wir auch die ethischen Implikationen der Verwendung von ChatGPT beachten. Hier ist zu beachten, dass die Plattform Informationen vorhersagt, anstatt sie zu verstehen und Antworten zu generieren.

Im Gegensatz dazu können die ClickUp AI Tools für das Projektmanagement auf Informationen aus Aufgaben, Dokumenten und anderen Projektelementen zugreifen und diese nutzen, um kontextbezogenere und hilfreichere Antworten zu geben. Es hilft, die Nuancen Ihrer Projekte, Aufgaben und Teamdynamik zu verstehen und bietet benutzerdefinierte Lösungen.

Probieren Sie es aus sich bei ClickUp anmelden kostenlos!