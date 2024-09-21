Almanach vs. Notion (Vergleichende Studie und Alternative)

Die Wahl des richtigen Tools für Dokumente ist wie die Wahl der perfekten Kaffeemischung - Sie brauchen etwas, das zu Ihrem Workflow passt, Ihr Team bei Laune hält und keinen bitteren Nachgeschmack hinterlässt.

Für Benutzer von Almanac Docs fühlt es sich so an, als würde ihre bevorzugte Mischung aus den Regalen genommen werden. Da Almanac Docs am 31. Januar 2025 eingestellt wird, sind viele Benutzer auf der Suche nach einem neuen, robusten Dokumentationstool.

Eine beliebte Alternative dazu ist Notion. Notion zeichnet sich durch seine Flexibilität und den Bereich der Features aus, was es zu einer verlockenden Wahl für diejenigen macht, die durch das Aus von Almanac im Stich gelassen werden.

Sehen wir uns an, wie die beiden Tools für die Zusammenarbeit, Almanac und Notion, im Vergleich zueinander abschneiden.

In diesem Artikel vergleichen wir Almanac und Notion, ihre fortschrittlichen Features, ihre Benutzerfreundlichkeit und ihre Vielfältigkeit und stellen außerdem eine ideale Alternative zu Almanac und Notion vor (es ist ClickUp ). Fangen wir an.

Was ist ein Almanach?

Über: Almanach Almanac ist eine kollaborative Dokumentenverwaltungsplattform zur Konsolidierung professioneller Dokumente und zur Rationalisierung von Genehmigungsabläufen im Team.

Zu den wichtigsten Features von Almanac gehören:

Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten

Dedizierte Workspaces und Ordner für die Dokumentenverwaltung

Eine Galerie mit anpassbaren Vorlagen für verschiedene Dokumenttypen

In-App-Kommentare, Feedback und Freigabe von Dokumenten

Da Almanac Docs jedoch bald geschlossen wird, sind seine Benutzer auf der Suche nach zuverlässigen Alternativen. Bevor wir also in den Vergleich einsteigen, wollen wir die besten Features von Almanac bewerten.

Die besten Features von Almanac

Die Features von Almanac eignen sich für Teams, die eine strenge Versionskontrolle über jedes freigegebene Dokument haben. Hier sind einige Features, die bisher besonders hervorgehoben wurden:

Feature #1: Nachverfolgung von Meilensteinen

Almanac ersetzt Zeitstempel durch Meilensteine, um Ihnen die Navigation in Ihrem Arbeitsverlauf zu erleichtern.

Mit der Meilensteinverfolgung können Teams wichtige Meilensteine in Dokumenten festlegen - von der Definition spezifischer Ziele über die Einstellung von Fristen bis hin zur Nachverfolgung des Fortschritts direkt in den Dateien. Darüber hinaus können Sie Genehmigungsprozesse für Dokumente mit bestimmten Meilensteinen verknüpfen und so die Überwachung und Verantwortlichkeit von Projekten verbessern.

**Es eignet sich am besten für Projekte, die eine sorgfältige Überwachung und Koordination erfordern, insbesondere für Produkteinführungen, Marketingkampagnen oder komplexe Rechtsfälle

Feature #2: Gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit

Der Editor von Almanac ermöglicht es Ihrem Team, gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten. Das heißt, Sie können:

Änderungen während der Bearbeitung in Echtzeit sehen

Über Namens-Tags für alle aktiven Personen am Dokument feststellen, wer es bearbeitet hat

Bestimmte Punkte hervorheben und mit Anmerkungen versehen

Personen taggen und Kommentare für sie im Dokument hinterlassen

Nichtsdestotrotz ist es nützlich für Teams, die Dokumente gemeinsam verfassen müssen. Beispiele hierfür sind Teams, die Inhalte vermarkten, juristische Teams, die Verträge ausarbeiten, oder Produktteams, die Benutzerhandbücher entwickeln.

Feature #3: Verwaltung von Dokumenten-Workflows

Das Workflow-Management-Tool von Almanac hilft Ihnen, den Prozess der Erstellung von Dokumenten zu rationalisieren. Sie können einen Genehmigungsprozess einrichten, Aufgaben bestimmten Abteilungen (und Teammitgliedern) zuweisen und überwachen, wie Ihre Dokumentation in den einzelnen Projektphasen voranschreitet.

In Verbindung mit den Almanac-Integrationen mit gängigen Tools von Drittanbietern reduziert dieser Workflow-Management-Ansatz Engpässe und garantiert, dass Ihre Dokumente rechtzeitig geprüft und genehmigt werden.

Almanach Preise

Free Forever

Team (für kleine Teams): $59/Monat

$59/Monat Pro (für wachsende Teams): $149/Monat

$149/Monat Enterprise (für benutzerdefinierte Teams): Benutzerdefinierte Preise

Wussten Sie schon? Almanac wurde 2019 von CEO Adam Nathan in San Francisco gegründet.

Was ist Notion?

Quelle: Notion Notion ist ein digitaler Workspace, der die Funktionen von Notizen, Projektmanagement, Nachverfolgung von Aufgaben, Erstellung von Wissensdatenbanken, Datenorganisation und allgemeinen Teamabläufen in einer Plattform vereint.

Wie ein unternehmensinterne Wiki-Software notion hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu organisieren, Aufgaben zu verwalten, Listen zu erledigen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten, um Ihr Projektmanagement zu verbessern.

Dank dieser Flexibilität eignet sich Notion hervorragend zur Verbesserung des Wissensmanagements und zur Beseitigung von Datensilos innerhalb des Unternehmens.

Aber Notion hat noch mehr zu bieten. 👇

Die besten Features von Notion

Die Schlüsselstärke von Notion liegt in seiner Architektur. Ein einfacher, übersichtlicher und multifunktionaler Workspace, der sich an die unterschiedlichen Anforderungen von Projekten in verschiedenen Organisationen anpassen kann.

Hier sind einige der wichtigsten Features dieses einheitlichen Workspace:

Die Datenbanken von Notion sind eine Sammlung von miteinander verknüpften Notion-Seiten, die es Ihnen ermöglichen, Daten auf vielfältige Weise zu organisieren.

Sie können diese Datenbanken mit verschiedenen Feldtypen und Eigenschaften benutzerdefinieren, die von Text und Nummern bis hin zu Daten und Kontrollkästchen reichen.

Mithilfe von Beziehungen und Rollups können Sie Eigenschaften oder Datenbanken seitenübergreifend verknüpfen und Beziehungen zwischen Elementen für die dynamische Datenverwaltung definieren.

Zum Beispiel kann eine Aufgabendatenbank mit einem Projektkalender verknüpft werden, wodurch die Zeitleisten automatisch aktualisiert werden, wenn Aufgaben hinzugefügt oder abgeschlossen werden.

Feature #2: Integrierte KI-Fähigkeit

Notion integriert KI in seine Plattform, um die Arbeit zu erleichtern. Zum Beispiel können Sie:

KI zum automatischen Ausfüllen von Datenfeldern und Eigenschaften mit den richtigen Inhalten/Daten aus Ihrer Datenbank verwenden

Inhalte mit dem Notion KI-Writer erstellen, bearbeiten und formatieren

Q&A zur Beantwortung von Fragen zu bestimmten Teams, Projekten und mehr durch Suche im Workspace

Feature #3: Leistungsstarke Anpassung und Vorlagen

Notion verfügt über Tausende von vorgefertigten Vorlagen für die persönliche Planung und die Verfolgung der Produktivität (auch in einem kostenlosen Konto), damit Ihr Team seine Workloads und Aufgaben im Blick behält.

Ob Projekt-Boards für verschiedene Nischen oder Meeting-Notizen für Audio-Video-Interaktionen mit entfernten Teams, mit der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Inhalte frei anordnen und an praktisch jeden Workflow anpassen.

Feature #4: Mehransichtige Optionen und umschaltbare Listen

Die Visualisierung von Informationen aus Datenbanken wird mit Notion zum Kinderspiel, da es die Darstellung von Daten in mehreren Ansichten unterstützt. Sie haben die Wahl zwischen Tabellen, Kanban-Boards und anderen Datendarstellungen, um einen besseren Überblick über die Anforderungen Ihrer Produkte, Kunden und Dienstleistungen zu erhalten.

Umschaltlisten und zusammenklappbare Abschnitte ermöglichen es Ihnen, relevante Inhalte ein- und auszublenden, damit die Seiten übersichtlich bleiben und sich auf die jeweiligen Metriken konzentrieren.

Dieses Feature ist in Projektmanagement-Szenarien, in denen verschiedene Mitglieder eines Teams unterschiedliche Ansichten desselben Datensatzes benötigen, von großem Nutzen.

Notionspreise

Free Forever

Plus: $12/Monat

$12/Monat Business: $18/Monat

$18/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Almanac vs. Notion: Features im Vergleich

Während Almanac am besten für Unternehmen geeignet ist, die eine strenge Dokumentenkontrolle und eine strukturierte Zusammenarbeit benötigen, bietet Notion einen flexiblen, KI-gestützten konsolidierten Workspace für Aufgaben, die über das Dokumentenmanagement hinausgehen.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Bewertung, in der die Features der beiden Plattformen verglichen werden:

Feature #1: Funktionen für Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit

Almanac zeichnet sich bei der Dokumentenverwaltung durch die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit und die leistungsstarke Erweiterung der Versionskontrolle aus. Außerdem können mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig an einem Dokument arbeiten.

Notion bietet zwar dasselbe, integriert diese Features aber in verschiedene Inhaltsformate, von Notizen und Aufgaben bis hin zu Datenbanken. Dies macht Notion zu einer vielseitigen All-in-One-Plattform für die Verwaltung von Wissens-Wikis, Dokumenten und Daten.

Gewinner: Im Vergleich zwischen Almanac und Notion setzt sich Notion durch, da es die Zusammenarbeit und die Verwaltung eines großen Repositorys von Dokumenten ermöglicht und fast wie ein Daten-Hub wirkt.

Feature #2: Aufgaben- und Projektmanagement-Funktionen

Software-Entwicklungsteams nutzen Notion zur Nachverfolgung von Berichten und zur Planung von Sprints in einer Kanban Board-Ansicht. Dieses Maß an Integration ermöglicht ein agiles Projektmanagement, bei dem Änderungen über abhängige Datenbanken hinweg berücksichtigt werden.

Die Möglichkeit von Notion, Daten in Form von Listen, Kalendern oder Boards darzustellen, bedeutet, dass mehrere Beteiligte wie Entwickler, Marketingexperten und Projektmanager über verschiedene Ansichten mit denselben zugrunde liegenden Daten in Verbindung bleiben können.

Auf der anderen Seite sind die Projektmanagement Funktionen von Almanac für dokumentenintensive Projekte eng miteinander verknüpft. Teams in der Produktentwicklung können dieses Feature nutzen, um Dokumente in Phasen wie der anfänglichen Konzeption und der Berichterstellung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nachzuverfolgen.

Sieger: Zwischen Notion und Almanac gewinnt Notion im Projektmanagement, da es Datenbanken für das Aufgabenmanagement, die Sprint-Planung und komplexe Ressourcenzuweisungen erstellt und verknüpft.

Feature #3: Vorlage benutzerdefiniert und Integration Ökosystem

Die Benutzer von Notion können mit Hilfe von anpassbaren Vorlagen für Workflows wie Client Onboarding und Content Pipelines schnell Dokumente erstellen. Anstelle von statischen Formularen begleiten Notion-Vorlagen dynamische Blöcke wie Fortschrittsverfolger, Kontrollkästchen und sogar eingebettete Videos.

Noch besser: Notion arbeitet schnell mit weit verbreiteten Tools von Drittanbietern wie Slack, Trello, Google Drive, Microsoft Office usw. zusammen. So können Teams Daten von anderen Plattformen abrufen und alle ihre Tools miteinander verbinden.

Ein Beispiel: Ihr Produktteam kann seine Roadmap in Notion mit einem Trello Board integrieren! Und wenn Sie versuchen zu lernen wie man ein Unternehmens-Wiki erstellt zu erledigen, erledigt Notion ebenfalls recht gut.

Gewinner: In Anbetracht des begrenzten Nutzens von Almanac für dokumentationsbezogene Aufgaben, ist Notion ihm in diesen Punkten überlegen.

Almanac vs. Notion auf Reddit

Viele Redditors tendieren zu Notion wegen seiner Vielseitigkeit bei der Verwaltung von Dokumenten und Datenbanken. Es verbessert die Produktivität durch die Personalisierungsoptionen der Vorlagen und erleichtert die Arbeit im Projektmanagement.

Mein persönliches Dashboard zeigt nur die heute fälligen Aufgaben, kategorisiert nach Projekt (oder Bereich). Ich kann umschalten, um eine Zeitleiste zu sehen, die mir anzeigt, was in diesem Projekt (oder Bereich) noch ansteht. Ich verwende diese Ansicht auf dem Dashboard, um morgens eine Einstellung vorzunehmen, im Laufe des Tages eine Sichtung vorzunehmen und dann nach Abschluss der Arbeit die Termine nach Bedarf anzupassen

So attraktiv Notion auch sein mag, viele Almanach Benutzer lieben die "Git-ähnliche Versionierung" des Tools Der Fokus des Tools auf die Dokumentation ermöglicht es den Benutzern, jedes kleinste Detail des Projekts zu planen und zu dokumentieren.

Almanac hat mit der Kontrolle über die Bereiche einige Anklänge an GitHub - was wirklich hilfreich sein könnte, aber ich mache mir Sorgen über die Lernkurve dieser Arbeitsweise, wenn ich Leute, die nicht an die Planung und Dokumentation von Prozessen gewöhnt sind, auf die Reise mitnehmen muss.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Almanac vs. Notion

Nach der Schließung von Almanac und den Limitierungen von Notion ist es wichtig, nach Tools zur Verwaltung des digitalen Workspace zu suchen, die alles zu erledigen vermögen. Und ClickUp glänzt als One-Stop-Shop-Plattform für all Ihre Anforderungen an die Produktivität.

Ein Projektmanagement tool mit vielen Features wie ClickUp hilft Ihnen dabei, diese starke Mischung aus flexibler Verwaltung, benutzerdefinierten Anpassungen und mehr als 1.000 Integrationen zu erwerben.

Von der Zusammenarbeit an Dokumenten über die Nutzung von KI bis hin zur Reduzierung Ihres manuellen Workloads müssen Sie testen, wie dieses Projektdokumentationstool ihr Freund bei der Arbeit sein kann. Vertrauen Sie uns, es hebt sich wirklich von anderen Apps ab.

ClickUp's One Up #1: Erweiterte Dokumentenverwaltung

Wählen Sie ClickUp Docs, um alle Projekt- und Aufgabeninformationen für die Eigentümer der Aufgaben zu zentralisieren ClickUp Dokumente die Features zur Erstellung von Dokumenten wurden entwickelt, um die Art und Weise der Zusammenarbeit Ihrer Teams an digitalen Dateien zu verändern. Integrieren Sie mehrere mit Aufgaben verknüpfte Inhaltsformate und wandeln Sie Kommentare in umsetzbare Teams um, während Sie Ihre Dokumente mit Tabellen, Überschriften, Indizes und vielem mehr formatieren.

Noch besser: Sie können verschachtelte Seiten und Unterseiten innerhalb von Dokumenten erstellen, um die Absichten der Versionskontrolle widerzuspiegeln. Ihre Teams können diese Dokumente auch plattformübergreifend gleichzeitig bearbeiten und mit erweiterten Kommentarfunktionen an bestimmten Abschnitten arbeiten.

ClickUp's One Up #2: KI-gesteuerte Features

Nutzen Sie ClickUp AI, um text- und dateibasierte Datenpunkte schnell und ohne lange Zeiträume abzurufen ClickUp Gehirn bietet sofortige Antworten auf spontane dokumenten- und projektbezogene Abfragen, die aufgezeichnet werden. Darüber hinaus halten KI-gesteuerte Erinnerungen Ihr Projekt ohne tägliche manuelle Eingriffe auf Kurs.

Nicht zu vergessen: Der KI-Schreiber fungiert als Maschine zur Erstellung von Inhalten und hilft Ihnen, Berichte, E-Mails und sogar interne Newsletter innerhalb von Sekunden zu erstellen.

ClickUp's One Up #3: Umfassende Wiki-Vorlage

ClickUp's Wiki-Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, eine umfassende Wissensbibliothek für Ihr Team aufzubauen.

Das Wichtigste, ClickUp's Wiki Vorlage bietet Ihren Teams eine zentrale Anlaufstelle für Projektdaten, die aus internen und externen Quellen stammen. Über diesen zentralen Daten-Hub können alle Abteilungen bei Bedarf auf Informationen zugreifen, wodurch zeitraubende Unterhaltungen über das Auffinden der richtigen Dokumente entfallen.

Passen Sie sie an Ihren gewünschten Branding-Stil an, weisen Sie jeder Datei Eigentümer und Mitwirkende zu, und erstellen Sie eine komplette Liste der Verfahrensabläufe (SOP) - alles in ClickUp.

Vorlagen-Archiv: Ebenfalls, sehen Sie sich diese fantastischen Wiki-Vorlagen an für weitere Formate, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Was ist besser für die Workspace-Verwaltung - Almanac vs. Notion vs. ClickUp?

Almanac mag lange den Space für Dokumentenmanagement gehalten haben. Aber seit der Schließung von Almanac richtet sich der Blick auf Notion und ClickUp.

Wenn es um die Produktivität in einem hart umkämpften Markt geht, können sich Ihre Teams keine Kompromisse leisten.

Die einfach zu erledigenden Funktionen von ClickUp und die ständigen Upgrades der Features haben Unternehmen in die Lage versetzt, ein vielseitiges Tool an Bord zu nehmen. Worauf warten Sie also noch? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an heute.