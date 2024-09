Die 12 besten eDiscovery-Tools für eine optimierte Datenverwaltung

Die Flut elektronischer Daten in den digitalisierten Unternehmen macht den Einsatz spezieller Tools zum effizienten Suchen, Finden und Organisieren wichtiger Informationen unerlässlich. 📊

In der Tat, die Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) verpflichten Organisationen in den Vereinigten Staaten dazu, ihre Daten so zu speichern und zu verwalten, dass sie leicht abrufbar sind. Wird dies nicht erledigt, führt dies nicht nur zu Frustration, sondern kann auch erhebliche Strafen nach sich ziehen.

Genau hier kommen eDiscovery tools ins Spiel. 🔍

eDiscovery tools sind spezielle Software, die das Auffinden, Sammeln und Analysieren elektronisch gespeicherter Informationen (ESI) vereinfachen soll. Heutzutage sind eDiscovery-Software-Tools bei Rechtsstreitigkeiten unverzichtbar und datenverwaltung szenarien.

Das Fehlen einer oder die Wahl der falschen eDiscovery-Lösung kann zu zeitaufwändigen Suchvorgängen und einer Datenbank führen, deren Verwaltung Kopfschmerzen bereitet. Und damit sollte sich niemand herumschlagen müssen!

Basierend auf unseren Recherchen und intensiven Tests bei ClickUp haben wir hier eine Liste der 12 besten eDiscovery-Tools auf dem Markt zusammengestellt. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Worauf sollten Sie bei einem eDiscovery tool achten?

Im Kern geht es bei der Rolle von eDiscovery tools, oder elektronischer Discovery, nicht nur darum, irgendwelche digitalen Informationen zu finden; es geht darum, die richtigen Daten zu identifizieren, die vor Gericht zugelassen werden können. Für juristische Teams und Kanzleien bedeutet dies, dass sie sicherstellen müssen, dass die abgerufenen Daten den rechtlichen Standards entsprechen und für den jeweiligen Fall relevant sind.

Bei der Auswahl einer Software für die elektronische Beweisführung sollten Sie auf die folgenden Schlüssel-Features achten, um Ihre Daten effektiv zu verwalten und zu nutzen:

Erweiterte Suchfunktionen: Suchen Sie nach Tools mit erweiterten Suchfunktionen, die detaillierte Abfragen und Filterungen ermöglichen, um die manuelle Suche zu reduzieren

Suchen Sie nach Tools mit erweiterten Suchfunktionen, die detaillierte Abfragen und Filterungen ermöglichen, um die manuelle Suche zu reduzieren Datenverarbeitung und -filterung: Wählen Sie ein eDiscovery-Review-Tool, das mit verschiedenen Datenformaten umgehen kann und die Ergebnisse so verfeinert, dass sie den rechtlichen Kriterien entsprechen

Wählen Sie ein eDiscovery-Review-Tool, das mit verschiedenen Datenformaten umgehen kann und die Ergebnisse so verfeinert, dass sie den rechtlichen Kriterien entsprechen Integration und Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass sich das Tool reibungslos in Ihr Unternehmen integrieren lässtjuristisches Projektmanagement und unterstützt verschiedene E-Mail-, Cloud-Speicher- und Datenbankplattformen für eine umfassende Datenerfassung

Stellen Sie sicher, dass sich das Tool reibungslos in Ihr Unternehmen integrieren lässtjuristisches Projektmanagement und unterstützt verschiedene E-Mail-, Cloud-Speicher- und Datenbankplattformen für eine umfassende Datenerfassung Sicherheit und Compliance: Das tool sollte Industriestandards und Vorschriften wie HIPPA und GDPR erfüllen, um Datenschutz und Vertraulichkeit zu gewährleisten

Das tool sollte Industriestandards und Vorschriften wie HIPPA und GDPR erfüllen, um Datenschutz und Vertraulichkeit zu gewährleisten Datenexport und Berichterstellung: Effizienter Datenexport und anpassbare Features für die Berichterstellung sind entscheidend für eine frühzeitige Fallbewertung und Beweisführung,

Effizienter Datenexport und anpassbare Features für die Berichterstellung sind entscheidend für eine frühzeitige Fallbewertung und Beweisführung, Skalierbarkeit: Das tool sollte mit den wachsenden Datenmengen skalierbar sein, ohne die Leistung zu beeinträchtigen

Das tool sollte mit den wachsenden Datenmengen skalierbar sein, ohne die Leistung zu beeinträchtigen Kosteneffizienz: Berücksichtigen Sie die Gesamtkosten der Eigentümerschaft, einschließlich Lizenzgebühren und Wartungsgebühren

Sind Sie bereit, Ihre juristischen Abläufe zu vereinfachen? Sehen Sie sich die 12 besten eDiscovery tools an. Unsere Top-Tipps helfen Ihrem Unternehmen, die Effizienz zu steigern und in der sich wandelnden Rechtslandschaft die Nase vorn zu haben.

1. Logikcull (Beste Lösung zur Vereinfachung von eDiscovery-Prozessen)

über Logikcull Wenn Sie nach Einfachheit streben, ist Logikcull Ihre erste Wahl. Logikcull ist eine durchgängige, geschlossene eDiscovery-Plattform, die das Hochladen, Durchsuchen und Überprüfen großer Datenmengen vereinfacht.

Sie zeichnet sich auf dem eDiscovery-Markt durch verschiedene Sicherheits-Features aus, darunter Datenverschlüsselung, zweistufige Authentifizierung (2FA), auf Berechtigungen basierende Benutzerrollen, Virenscanning und Schutz vor Malware. Diese Features tragen dazu bei, die Einhaltung wichtiger Vorschriften wie HIPAA, GDPR und SOC2 (Typ II) zu gewährleisten.

Logikcull lässt sich in Google Vault, Slack, Microsoft 365, Box und andere Plattformen integrieren, was die Datenextraktion aus der Quelle mühelos macht.

Logikcull beste Features

Anwendung vordefinierter Suchfilter zum schnelleren Auffinden von Daten, z. B. E-Mail-Adressen, Dokumenttypen und Inhalte mit personenbezogenen Informationen (PII)

Einfache Verwaltung von automatischen Sperrvermerken, Erinnerungen und Nachverfolgung

Automatische Durchführung von Massenkorrekturen, Kennzeichnung von Privilegien, Erkennung ähnlicher Dokumente, PII-Erkennung und E-Mail-Threads

Integrierte Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, rollenbasierte Berechtigungen, Antivirus- und Anti-Malware-Scans und geschlossenes Freigeben

Logikcull-Einschränkungen

Benutzer, die mit anspruchsvollen Datenanalyse-Tools nicht vertraut sind, könnten mit einer steilen Lernkurve konfrontiert werden

Logikcull Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Logikcull-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

2. RelativityOne (am besten für umfangreiche, komplexe eDiscovery)

über RelativitätEins Wenn Sie mit großen, komplexen Fällen zu tun haben, ist RelativityOne ein Kraftpaket. Die RelativityOne-Plattform unterstützt Unternehmen, Anwaltskanzleien, Behörden und andere bei der schnellen Recherche.

Darüber hinaus ermöglicht RelativityOne seinen Benutzern, seine Funktionen als Open-Source-Plattform mit benutzerdefinierten oder von Entwicklern erstellten Anwendungen zu erweitern, die über den Relativity App Hub verfügbar sind.

Über die standardmäßigen eDiscovery-Features hinaus sorgt Relativity mit seinem engagierten Team, Calder7, für Sicherheit beim Schutz sensibler Daten. Die Plattform erfüllt mehrere Sicherheitsstandards, darunter ISO/IEC 27001, SOC 2 Typ 2 und HIPAA. Sie lässt sich auch in gängige Enterprise-Tools wie Microsoft 365, Slack und Google Workspace integrieren.

RelativityOne beste Features

Automatisierendokumentenmanagement-Workflows um manuelle Aufgaben zu reduzieren und menschliche Fehler zu minimieren

Visualisierung von Kommunikationsdaten wie E-Mails und Texten in ihrem ursprünglichen Kontext zum besseren Verständnis

Redact- und Highlight-Tools zum Verbergen oder Hervorheben wichtiger Informationen

Festlegen granularer Berechtigungen und Zugriffskontrollen, um den Zugriff auf bestimmte Dokumente zu beschränken

RelativityOne-Einschränkungen

Die Behebung von technischen Problemen kann komplex sein und erfordert nicht dokumentiertes Fachwissen

Preise für RelativityOne

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : 4.6/5 (470+ Bewertungen)

: 4.6/5 (470+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

3. Casepoint (am besten für integrierte Rechtstechnologie)

über Fallbeispiel Für juristische Teams, die auf Skalierbarkeit und Flexibilität Wert legen, ist Casepoint genau das Richtige. Seine Cloud-basierte Architektur bietet Skalierbarkeit und Flexibilität und ist damit ideal für Unternehmen jeder Größe. Außerdem bietet es anpassbare Workflows und automatisierte eDiscovery-Prozesse, die manuelle Aufgaben reduzieren und die Produktivität steigern.

Casepoint gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA und GDPR durch robuste Datenverschlüsselung und Zugriffskontrollen. Darüber hinaus lässt es sich nahtlos in verschiedene Datenquellen und Tools von Drittanbietern integrieren, um eine effiziente Datenverwaltung und aufschlussreiche Analysen zu ermöglichen.

Casepoint beste Features

Schnelle Verarbeitung und Reduzierung wertvoller Informationen mit benutzerfreundlicher Technologie

Sicherstellung der Einhaltung von GDPR, CCPA, FOIA und anderen Vorschriften

Automatisieren Sie die Bewertung von Sachverhalten mithilfe fortschrittlicher Algorithmen für große Datensätze

Casepoint Beschränkungen

Die Ergebnisse der Rasterfilter- und Drilldown-Features könnten von einer Verbesserung der Benutzererfahrung profitieren

Preise für Casepoint

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Kunden

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

4. Disco eDiscovery (Beste Lösung für schnelle, KI-gesteuerte eDiscovery)

über Disco eDiscovery Das DISCO eDiscovery tool nutzt die Kraft der KI, um Datenüberprüfungen zu rationalisieren. Es bietet KI-gesteuerte Rechtssoftware zur Rationalisierung von eDiscovery, Dokumentenprüfung und fallmanagement für Geschäfte, Anwaltskanzleien und Behörden.

Die Cloud-basierten Lösungen können einzeln genutzt oder zu einer einheitlichen Plattform integriert werden. So können Teams den gesamten Lebenszyklus der Datenermittlung - von rechtlichen Anfragen bis zur Überprüfung - über eine einzige Schnittstelle verwalten.

Disco eDiscovery beste Features

Priorisierung von Dokumentenprüfungen mit KI-gestützten Tools und kontextbezogenen Tags

Erstellung von Berichterstellungen in Echtzeit mit Datenvisualisierung und E-Mail Threading für umfassenden Kontext

Intuitive Suchfunktionen mit Filtern und einem Search Builder für komplexe Abfragen nutzen

Ermöglichen Sie die Textsuche in allen Dokumenten mit automatischer OCR auf Bildern und PDFs

Disco eDiscovery Beschränkungen

Es unterstützt nicht den Export von Listen von Ingest-Sitzungen, Ingest-Details, Ladedatei-Mappings, Produktionen, Produktionsdetails, Overlays, Review-Teams, Massenaktionsprotokollen, Review-Phasen usw.

Preise für Disco eDiscovery

Benutzerdefinierte Preise

Disco eDiscovery Bewertungen & Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. Nextpoint (Am besten für kleine bis mittlere Unternehmen)

über Nächster Punkt Für kleinere Unternehmen bietet Nextpoint mit seiner benutzerfreundlichen, Cloud-basierten Plattform eine erschwingliche Lösung. Sie ermöglicht es Benutzern, unbegrenzte Daten per Drag & Drop zu übertragen, Produktionen sofort zu überprüfen und freizugeben und effektiv zusammenzuarbeiten, um überzeugende Fälle zu erstellen - und das alles ohne lästige Datenimporte oder Hosting-Gebühren.

Nextpoint basiert auf den Grundsätzen des EDRM und beschleunigt den herkömmlichen Discovery-Prozess auf einen Tag, was es zu einer kosteneffizienten Lösung für kleinere Unternehmen macht.

Nextpoint beste Features

Automatische Extraktion von Daten und Metadaten durch OCR-Indexierung von Bilddateien

Anpassung der Arbeitsabläufe bei der Dokumentenprüfung durch Code, benutzerdefinierte Ansichten, Tags und Massenaktionen

Erleichterung der Zusammenarbeit und Fallvorbereitung durch Verwaltung von Einlassungen, Produktionen, Abschriften und Zeitleisten

Protokollierung von Datenzugriffen, Ansichten, Bearbeitungen, Löschungen und Downloads mit detaillierten Prüfpfaden

Nextpoint Beschränkungen

Der Datenimport kann langsamer sein als bei anderen Plattformen, da alle Dateien beim Import gescannt werden, anstatt sie in ihrem ursprünglichen Format zu belassen

Nextpoint Preise

Benutzerdefinierte Preise

Nextpoint Bewertungen & Rezensionen

G2 : 4.3/5 (120+ Bewertungen)

: 4.3/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (230+ Bewertungen)

6. Everlaw (am besten für kollaborative eDiscovery)

über Everlaw Everlaw rühmt sich damit, "Nadeln im Heuhaufen" zu finden, und wird diesem Anspruch sicherlich gerecht. Unter den eDiscovery-Tools in dieser Liste sticht Everlaw hervor, da es alles von Sofortnachrichten und E-Mails bis hin zur Transkription von Audio- und Bilddateien bearbeitet. Die Fähigkeit von Everlaw, die Suche zu vereinfachen, macht es noch benutzerfreundlicher, da die Benutzer ihre Abfragen mit Farben codieren können.

Wenn Sie also nicht allzu technisch versiert sind, machen Sie sich keine Sorgen - Sie können schnell Informationen finden, ohne sich über komplexe Suchsyntaxen oder reguläre Ausdrücke (regex) Gedanken zu machen.

Darüber hinaus sorgt die Plattform mit FedRAMP-Autorisierung, Multi-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On und Benutzerberechtigungen für Sicherheit. Everlaw ist zwar in erster Linie Cloud-basiert, bietet aber auch SaaS- und webbasierte Bereitstellungsoptionen, so dass die Benutzer flexibel auf das Tool zugreifen können.

Everlaw beste Features

Inventarisieren, Indexieren und Analysieren verschiedener Datentypen wie E-Mails, Bilder und CAD-Dateien

Übersetzen von über 100 Sprachen und Transkribieren von Mediendateien

Hochladen von bis zu 900.000 Dokumenten pro Stunde

Effizientes Redigieren von Metadaten, Seiten, Tabellenkalkulationen und Mediendateien

Everlaw Limiten

Die Zuordnung von Metadaten kann kompliziert sein, und die Erstellung von Berechtigungsprotokollen ist nicht immer intuitiv

Preise für Everlaw

Benutzerdefinierte Preise

Everlaw Bewertungen & Rezensionen

G2 : 4.7/5 (500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

7. CloudNine LAW (Am besten für On-Premise eDiscovery)

über CloudNine LAW CloudNine ist eine eDiscovery-Lösung, die den Datenermittlungsprozess mit fortschrittlicher Automatisierung rationalisiert. Sie bietet automatische Datenverarbeitung und -eingabe für MS365 und OneDrive und unterstützt verschiedene Datentypen wie E-Mails, Audioaufnahmen, forensische Bilder usw.

Die Plattform bietet granulare, intuitive Such- und Tagging-Tools zum effizienten Auffinden und Verwalten von Daten.

CloudNine LAW beste Features

Nahtlose Integration mit Microsoft 365 und OneDrive für eine schnellere Datenerfassung

Beibehaltung des Kontexts der erfassten Daten für umfassende Zeitleistenüberprüfungen

Support für mehrere Datentypen, einschließlich Finanzunterlagen, forensische Artefakte, SMS, Nachrichten aus Apps für die Zusammenarbeit, Geolokalisierung und Beiträge in sozialen Medien

CloudNine LAW Beschränkungen

Der Bildbetrachter hat Schwierigkeiten, mehrere geöffnete Datenbanken gleichzeitig zu verarbeiten

CloudNine LAW Bewertungen & Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

8. Reveal Data (am besten für KI-gesteuerte Analysen)

über Daten enthüllen Die eDiscovery-Plattform von Reveal Data nutzt KI und maschinelles Lernen zur Optimierung der Datenanalyse und -prüfung.

Darüber hinaus bietet die Plattform fortschrittliche Analysen, einschließlich Predictive Coding und Clustering. Sie bietet integriertes maschinelles Lernen für eine dynamische Datenklassifizierung und eine skalierbare Cloud-Infrastruktur für eine effiziente Verarbeitung. Die Suchfunktionen umfassen die Verarbeitung natürlicher Sprache für eine präzise Datenerkennung.

Reveal Data wurde mit Blick auf Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit entwickelt und eignet sich für Unternehmen jeder Größe.

Reveal Data beste Features

Nutzung von KI-gestützter Analytik für erweiterte Datenanalyse und prädiktiven Code

Dynamische Verbesserung der Datenklassifizierung und -relevanz durch maschinelles Lernen

Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte zur Visualisierung von Datentrends und zur Überprüfung des Fortschritts

Zusammenarbeit durch Tools zur gemeinsamen Überprüfung, Kommentierung und Kommunikation

Erschwinglich für den individuellen Gebrauch, aber möglicherweise zu teuer für kleine Unternehmen, die eine Integration in ihre Apps benötigen

Preise für Reveal Data

Benutzerdefinierte Preise

Reveal Data Bewertungen & Rezensionen

G2 : 4.7/5 (500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Exterro Legal (Bester Anbieter für eDiscovery in Unternehmen)

über Exterro Legal Exterro Legal vereinfacht und automatisiert den Prozess der Einbehaltung von Dokumenten und erleichtert den Teams der Rechtsabteilung die effiziente Verwaltung und Durchsetzung von Einbehaltungen. Durch die nahtlose Integration in bestehende eDiscovery-Workflows stellt Exterro Legal sicher, dass juristische Teams Probleme schnell lösen, nachverfolgen und verwalten können und gleichzeitig die Compliance einhalten.

Darüber hinaus tragen die benutzerfreundliche Oberfläche und das Benachrichtigungssystem der Plattform dazu bei, die Kommunikation zu optimieren und das Risiko von Datenverlusten zu minimieren. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seiner skalierbaren Architektur unterstützt Exterro Legal den Support bei der schnellen und präzisen Bearbeitung komplexer Fälle unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Exterro Legal beste Features

Automatisierung der Datenerfassung und -verarbeitung zur Steigerung der Effizienz

Nahtlose Integration mit Rechts- und Business-Systemen für einen kohärenten Workflow

Verwalten von Rechtsansprüchen mit automatisierten Benachrichtigungen und Nachverfolgung

Gründliche Nachforschungen und Dokumentenprüfungen mit Hilfe fortschrittlicher Such- und Analysefunktionen durchführen

Exterro Legal Beschränkungen

Fehlende Möglichkeit, Erinnerungen für ausgewählte Lieferanten automatisch zu pausieren

Exterro Legal Preise

Benutzerdefinierte Preise

Exterro Legal Bewertungen & Rezensionen

G2 : 4.4/5 (160+ Bewertungen)

: 4.4/5 (160+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Sightline (am besten für Echtzeit-Zusammenarbeit)

über Consilio Sightline ist eine fortschrittliche eDiscovery-Plattform, die zur Optimierung der Bearbeitung von Fallakten entwickelt wurde. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie irrelevante Dokumente herausfiltert, Schlüsselinformationen zu einem Fall aufdeckt und detaillierte Überprüfungen erleichtert.

Als eDiscovery-Lösung bietet Sightline von Consoilio den Teams modernste Tools für die Datenrecherche, umfangreiche Features für die Dokumentenprüfung und analytische Ermittlungsfunktionen.

Sightline beste Features

Auffinden von relevanten Falldaten und Schlüsseldokumenten mit ausgefeilten Suchfunktionen

Verfeinern Sie die Ergebnisse anhand von Metadaten und Produktfeldern, wie z. B. Daten und E-Mails

Herausfiltern irrelevanter Dokumente nach Dateityp und anderen Eigenschaften mit integrierten investigativen Tools

Sightline Beschränkungen

Die Suche nach Dokumenten umfasst mehrere Schritte, die für neue Mitglieder eines Teams schwierig zu erlernen sein können

Sightline-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Sightline Bewertungen & Rezensionen

G2 : 4.4/5 (60+ Bewertungen)

: 4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

11. Veritas eDiscovery Platform (Beste Lösung für Data Governance)

über Veritas Die Veritas eDiscovery Platform optimiert die Datenermittlung mit ihrer datensatzgesteuerten, erweiterten Suchmaschine. So können Unternehmen Dateien schnell identifizieren und darauf zugreifen. Die Plattform unterstützt komplexe Untersuchungen durch die gleichzeitige Automatisierung von bis zu 100 Abfragen.

Sie unterstützt über 500 Dateiformate und gewährleistet eine umfassende Datenverarbeitung und -analyse durch effiziente Workflows. Die Plattform steigert die Effizienz und mindert das Risiko, indem sie sich auf genaue Inhalte konzentriert und irrelevante Daten herausfiltert.

Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche ermöglicht Veritas Compliance-Beauftragten und IT-Fachleuten in der Rechtsabteilung ein effektives Risikomanagement und fundierte Entscheidungen - und das alles unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Compliance-Standards.

Beste Features der Veritas eDiscovery Platform

Erfassen von Informationen aus über 100 Inhaltsquellen

Zugriff auf unstrukturierte Daten durch Klassifizierung und Indizierung

Sichere Skalierung der Discovery, indem nur relevante Inhalte erfasst, identifiziert und exportiert werden

Grenzen der Veritas eDiscovery-Plattform

Limitierte Export- und Produktionsfunktionen erfordern zusätzliche Software für die endgültige Bereitstellung der Daten

Preise der Veritas eDiscovery-Plattform

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Veritas eDiscovery Platform

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

über Onna Onna ist eine Datenmanagement-Plattform, die Technologie- und Geschäftsführern hilft, Werte aus unstrukturierten Unternehmensdaten zu erschließen.

Sie zentralisiert, standardisiert und verwaltet Daten aus verschiedenen Cloud-basierten Arbeitsplatzanwendungen und vereinfacht den Zugriff und die Kontrolle über wichtige Informationen. Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Risiken zu minimieren und die Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Onna unterstützt IT- und Compliance-Anfragen und reduziert so die Zeit und Kosten für rechtliche Prüfungen. Es stellt eine sichere Verbindung zwischen Daten und großen Sprachmodellen (LLMs) her und bietet ein Feature für die Organisation und Einladung von Mitarbeitern zu Projekten.

Die Plattform integriert unstrukturierte Daten aus Quellen wie Slack, Google, Microsoft und Confluence. Dies hilft dabei, Probleme mit der Datenflut zu lösen und die Möglichkeiten von GenAI zu nutzen.

Onna beste Features

Einfaches Übertragen und Freigeben von Mediendateien auf der Plattform

Auffinden von relevanten Dateien und Dokumenten für M&A- und Due-Diligence-Prozesse mithilfe von ML-Algorithmen

Onna Einschränkungen

Erfordert eine sorgfältige Planung für größere Datensätze, um die rechtzeitige Erfassung und die Einhaltung der Datennutzungsbeschränkungen sicherzustellen

Onna-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Onna Bewertungen & Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Je mehr Sie wissen: Reveal Data hat kürzlich Logikcull und Onna übernommen und damit seine eDiscovery- und Datenverwaltungsfähigkeiten erweitert.

Hier ist eine schnelle Vergleichstabelle der eDiscovery-Tools, damit Sie Ihre Optionen überprüfen können:

Tool Best For Key Features Limitations Logikcull Vereinfachung von eDiscovery-Prozessen End-to-End-Plattform, Datenverschlüsselung, 2FA (zweistufige Authentifizierung), auf Berechtigungen basierende Rollen, Massenredaktionen, automatische PII-Erkennung, Integration mit Google Vault, Slack usw. Steile Lernkurve für Benutzer, die mit den tools nicht vertraut sind RelativityOne Groß angelegte, komplexe eDiscovery Open-Source, Automatisierung von Workflows, Visualisierung von Kommunikationsdaten, Redaktions-Tools, granulare Berechtigungen für Benutzer, integriert mit Microsoft 365, Slack, Google Workspace Komplexe technische Fehlerbehebung Casepoint Integrierte Rechtstechnologie Cloud-basierte Architektur, anpassbare Workflows, Konformität mit GDPR und HIPAA, Integration mit Tools von Drittanbietern für Datenmanagement und -analyse Benutzerfreundlichkeit könnte verbessert werden Disco eDiscovery Schnelle, KI-gesteuerte eDiscovery KI-gestützte Dokumentenprüfung, Echtzeitberichte, intuitive Suchfunktionen, automatische OCR für die Textsuche Limitierte Exportunterstützung für verschiedene Datentypen Nextpoint Kleine bis mittelgroße Unternehmen Verarbeitet verschiedene Datentypen und Übersetzungsdienste, lädt bis zu 900.000 Dokumente pro Stunde hoch, effiziente Schwärzung Langsamerer Datenimport aufgrund von Imaging-Prozessen Everlaw Collaborative eDiscovery Verarbeitet verschiedene Datentypen, Übersetzungsdienste, Uploads von bis zu 900.000 Dokumenten pro Stunde, effiziente Schwärzung Metadaten-Mappings können kompliziert sein CloudNine LAW eDiscovery vor Ort Fortgeschrittene Automatisierung der Datenverarbeitung, Integration mit Microsoft 365, unterstützt mehrere Datentypen Bildbetrachter hat Probleme mit mehreren Datenbanken Reveal Data KI-gesteuerte Analysen KI-gestützte Analysen, prädiktive Codierung, anpassbare Dashboards, Tools für die Zusammenarbeit Hohe Kosten für kleine Unternehmen, die Integrationen benötigen Exterro Legal Enterprise eDiscovery Automatisiert Legal Hold-Prozesse, integriert in bestehende Workflows, erweiterte Such- und Analysefunktionen Fehlt eine automatische Erinnerung an die Pause für ausgewählte Anbieter Sightline Zusammenarbeit in Echtzeit Ausgefeilte Suchfunktionen, umfangreiche Funktionen für die Dokumentenprüfung, integrierte investigative Tools Komplexe Suchschritte für neue Mitglieder des Teams Veritas eDiscovery Platform Data Governance Datensatzgesteuerte erweiterte Suche, unterstützt über 500 Dateiformate, skaliert sicher für die Identifizierung relevanter Inhalte Limitierte Exportfunktionen erfordern zusätzliche Software Onna Vereinheitlichung von App-Daten Zentralisierung und Verwaltung unstrukturierter Unternehmensdaten, Integration mit verschiedenen Cloud-basierten Anwendungen, Unterstützung von IT- und Compliance-Anforderungen Erfordert Planung für größere Datensätze

💡 Profi-Tipp: Überlegungen zur Auswahl Ihres eDiscovery-Tools:

Integration ist wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihr eDiscovery-Tool gut mit Ihren bestehenden Systemen (wie Dokumentenmanagement- und Kommunikationstools) integriert werden kann, um einen nahtlosen Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Schulung und Support: Stellen Sie sicher, dass Sie einen Anbieter wählen, der Sie kontinuierlich unterstützt. Investieren Sie außerdem in Schulungen für Ihr Team, um sicherzustellen, dass es die Features des von Ihnen gewählten eDiscovery-Tools voll nutzen kann.

Spezialisierte eDiscovery-Tools sind zwar für die Datenermittlung und -überprüfung unverzichtbar, zeichnen sich aber oft durch ihre Spezialisierung auf bestimmte Bereiche wie die Dokumentenverwaltung oder Datenanalyse aus. Sie bieten jedoch möglicherweise keine umfassenden Lösungen für die Verwaltung des gesamten Spektrums an Aufgaben und Workflows, die mit juristischen Projekten verbunden sind.

Da sich diese Tools stark auf bestimmte Funktionen wie Datenverarbeitung oder Compliance-Prüfungen konzentrieren können, decken sie möglicherweise Ihre umfassenderen organisatorischen Anforderungen ab. So kann es ihnen beispielsweise an der Flexibilität fehlen, sich an verschiedene Projektmanagement-Anforderungen anzupassen, oder sie bieten nur begrenzte Möglichkeiten zur Integration verschiedener Workflows und Tools für die Zusammenarbeit.

Geben Sie ein ClickUp ein Tool, das die Lücken schließt, indem es eine einheitliche Plattform bietet, die Ihren eDiscovery-Prozess verbessert.

ClickUp (am besten für vielseitiges juristisches Projektmanagement)

ClickUp gehört zwar nicht zu den traditionellen eDiscovery-Tools, hat aber in Bezug auf juristische Lösungen eine Menge zu bieten. Als All-in-One-Produktivitätsplattform bietet es Projektmanagement-Software für Anwaltskanzleien hilft Juristen, ihre Arbeit in einem dynamischen Workspace zu zentralisieren.

Organisieren Sie Ihre Unterlagen und Projekte schnell mit den leicht anpassbaren Tools von ClickUp

Darüber hinaus, leistungsstarke software zur Aktenverwaltung ermöglicht es Ihnen, Daten in Ihrem Geschäft effizient zu organisieren, zu verwalten und freizugeben. Sie können Spaces und Ordner erstellen, die auf verschiedene Abteilungen oder Projekte zugeschnitten sind, und die Berechtigungen und Rollen für jede Abteilung einfach verwalten, damit alles reibungslos funktioniert.

Mit ClickUp Dokumente wird das Erstellen und Freigeben von Dokumenten zum Kinderspiel. Mitglieder des Teams können auf Dateien zugreifen und in Echtzeit zusammenarbeiten, was das Überprüfen, Aktualisieren und Kontrollieren von Dokumenten vereinfacht. Sie können innerhalb von ClickUp Aufgaben einrichten, um sicherzustellen, dass kein Detail vergessen wird.

Verwenden Sie es als Ihr software für juristische Dokumente und erstellen Sie separate Dokumente und Wikis, um Forschungsergebnisse und Fallabläufe festzuhalten. Es zentralisiert die Client-Kommunikation, Compliance-Dokumente und regulatorische Einreichungen und macht sie leicht zugänglich und transparent.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs Dokumente an einem zentralen digitalen Ort und geben Sie sie einfach frei

💡 Pro-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Docs für die Zusammenarbeit in Echtzeit bei juristischen Dokumenten. So können Sie die Kommunikation optimieren und sicherstellen, dass alle auf der gleichen Seite sind.

ClickUp Aufgaben

Für Fachleute, die Aufgaben effektiv verwalten müssen, ClickUp Aufgaben bietet herausragende Fähigkeiten. Es ermöglicht Benutzern die Erstellung und Nachverfolgung von Aufgaben für jeden Schritt des eDiscovery-Workflows und gewährleistet eine effiziente Verwaltung jeder Phase.

Verwenden Sie farbcodierte Tags, um Aufgaben nach ihrer Priorität zu klassifizieren. So kann Ihr Team kritische Aufgaben leicht identifizieren und bearbeiten

ClickUp Verbundene Suche

Benutzer können auch bestimmte Dokumente und Mitteilungen schnell finden durch ClickUp's Verbundene Suche feature, das alle Aufgaben, Kommentare und Anhänge auf der gesamten Plattform effizient durchsucht. Die Plattform unterstützt auch die Zusammenarbeit, indem sie es Teams ermöglicht, Notizen und Updates nahtlos freizugeben.

Nutzen Sie die Universal Search von ClickUp, um sofort Dateien in ClickUp, in verbundenen Apps oder auf Ihrem lokalen Laufwerk zu finden

Bei ClickUp hat Datensicherheit höchste Priorität

Die Plattform sicherheitspolitik hält sich an strenge Sicherheitsstandards, einschließlich SOC 2, ISO/IEC 27001 und GDPR-Konformität, um einen zuverlässigen Datenschutz zu gewährleisten.

Sie können verwenden ClickUp's Berechtigungen einstellungen, um den Zugriff auf sensible Informationen zu beschränken. Dadurch wird sichergestellt, dass nur autorisierte Benutzer kritische Daten ansehen oder ändern können - und somit die Sicherheit im gesamten eDiscovery-Prozess gewährleistet ist.

ClickUp enthält außerdem eine umfangreiche Bibliothek mit juristischen Vorlagen, die Ihnen helfen dateien und Ordner zu organisieren effizient.

ClickUp Vorlage für juristisches Projektmanagement

Zum Beispiel das ClickUp Vorlage für juristisches Projektmanagement bietet einen visuellen Fahrplan für die Verwaltung von Ressourcen, die Nachverfolgung des Fortschritts und die Optimierung der Zusammenarbeit im Team.

ClickUp's Vorlage für juristisches Projektmanagement

Diese Vorlage hilft Ihnen:

Verringerung der manuellen Dateneingabe und Minimierung von Fehlern

Potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen, um proaktive Schritte zu unternehmen

Die Sichtbarkeit von laufenden Projekten und Fortschritten zu verbessern

Rationalisierung der Buchhaltung und Zeiterfassung

Juristisches Projektmanagement mag anfangs komplex und ressourcenintensiv erscheinen. Aber diese Vorlage hilft Ihnen, es in umsetzbare Schritte zu unterteilen, von der Festlegung eines Ziels und der Einstellung der Zeitleiste bis hin zur Zuweisung von Aufgaben an das Team und der Bewertung der detaillierten Fortschritte.

ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen

In ähnlicher Weise kann die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen hilft Ihnen bei der Organisation Ihrer Fälle, indem es alle relevanten Dokumente und Mitteilungen an einem zentralen Speicherort speichert.

ClickUp's Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ein Standardsystem für die Nachverfolgung von Fällen und begleitenden Unterlagen erstellen

Die Daten strukturiert und aktuell zu halten

Informationen über den Gesamtbestand an Fällen zu erhalten

Den Zeitaufwand für manuelle Aufgaben zu reduzieren

Einfacher Zugang zu wichtigen Informationen für die Entscheidungsfindung

Die Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen hilft Ihnen effektiv dabei, mit einer Zeitleiste, Beteiligten, Falldetails, Listen mit Aufgaben und Erinnerungen den Überblick über alle Entwicklungen zu behalten.

ClickUp Gehirn ClickUp Gehirn , ein KI-gestützter digitaler Assistent mit kontextbezogenen, rollenbasierten Features, ist ein fester Bestandteil des Tech-Stacks eines jeden Juristen. Er nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um E-Mails, Dokumente, Aufgaben, Zusammenfassungen und Aktualisierungen zu erstellen und Ihren Workflow zu optimieren.

Dies macht ClickUp Brain zu einem der besten KI-Tools für Anwälte .

Beste Features

Über 1.000+ Integrationen zur Verbindung all Ihrer digitalen tools an einem Ort

ClickUp Prüfung zum Hinzufügen von Vorschlägen und Kommentaren zu Verträgen

Erweiterte Kontrollen für das Freigeben und die Berechtigung zum Schutz juristischer Dokumente

ClickUp Whiteboards für Brainstorming und Zusammenarbeit auf einer virtuellen Leinwand

ClickUp Aufgaben für die Zuweisung von Aufgaben, die Erstellung von Abhängigkeiten und die Überwachung von Fallzahlen

Limitierungen

Die umfangreichen Features und benutzerdefinierten Optionen können für neue Benutzer überwältigend sein

Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Geschäft : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied und Workspace pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

Vereinfachen Sie den eDiscovery-Prozess mit ClickUp

eDiscovery-Tools haben die Verwaltung von Rechts- und Ermittlungsprozessen revolutioniert. Sie erleichtern es juristischen Teams, große Mengen an Dokumenten zu prüfen und aus verschiedenen Quellen zu konsolidieren.

**Aber warum dort aufhören?

Bringen Sie Ihren Workflow auf die nächste Stufe mit ClickUp!

Die vielseitigen Features von ClickUp ergänzen Ihre eDiscovery-Tools nahtlos, verbessern die Organisation, schützen sensible Daten und verbessern die Koordination im Team.

Entdecken Sie, wie ClickUp Ihren eDiscovery-Prozess weiter rationalisieren kann. Kostenlos anmelden um es selbst auszuprobieren. 🎯