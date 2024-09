Wie man mit Time Boxing die Produktivität steigert

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, in einem Meer von Aufgaben zu ertrinken? Oder haben Sie vielleicht ein Projekt mit den besten Absichten begonnen, nur um Stunden später immer noch auf das gleiche leere Blatt zu starren?

Wenn ja, dann ist es an der Zeit, sich mit Timeboxing vertraut zu machen. ⏲️

Timeboxing ist ein leistungsfähiges zeitmanagement-Technik für Produktivität. Es ist eine einfache, aber effektive Methode, um Ihre Aufgaben in überschaubare Abschnitte zu unterteilen und bestimmte Zeitrahmen zuzuweisen.

Egal, ob Sie mit mehreren Aufgaben jonglieren oder einfach nur versuchen, den Überblick über Ihre täglichen wichtigen Aufgaben zu behalten - Timeboxing hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten.

Was ist Timeboxing?

Timeboxing ist eine Zeitmanagement-Strategie, bei der eine bestimmte Aufgabe geplant und innerhalb vordefinierter Zeitblöcke oder Zeitfenster erledigt wird. Sie wählen eine bestimmte Aufgabe aus und setzen eine realistische Zeitspanne für deren Erledigung fest.

Die Idee ist, die Arbeit an einer bestimmten Aufgabe nur innerhalb des zugewiesenen Zeitfensters zu erledigen und aufzuhören, wenn die zugewiesene Zeit abgelaufen ist, unabhängig davon, ob die Aufgabe abgeschlossen ist oder nicht. Dies schafft ein Gefühl der Dringlichkeit und Konzentration, verhindert das Zögern und stellt sicher, dass Sie bei Ihren Zielen vorankommen.

Worin unterscheidet sich Timeboxing also von zeitblockierung ?

Bei beiden Techniken geht es darum, Zeit für bestimmte Aufgaben einzuplanen, aber Zeitblockierung ist allgemeiner. Sie ist vergleichbar mit dem Anlegen breiter Kategorien in Ihrem Kalender, z. B. "Arbeit" oder "Privat" Es gibt keine bestimmte Endzeit für die Erledigung einer Aufgabe.

Die Timeboxing-Technik hingegen geht tiefer und weist den einzelnen Aufgaben innerhalb dieser Kategorien spezifische Zeitrahmen für konzentrierte Arbeitssitzungen zu. Damit soll vermieden werden, dass eine einzelne Aufgabe auf die lange Bank geschoben oder überarbeitet wird.

Es gibt zwei Arten von Timeboxen:

Harte Timeboxen

Bei dieser Technik müssen Sie für jede Aufgabe eine strenge Frist einhalten. Sobald der Timer abgelaufen ist, gehen Sie zum nächsten Sprint über. Sie können dafür eine beliebige Zeiterfassungs-App verwenden. Diese strenge Zeitvorgabe ist vor allem in Teams nützlich, in denen Fristen von entscheidender Bedeutung sind, und Sie müssen die Arbeit pünktlich abliefern .

Weiche Timeboxen

Diese Timeboxen sind flexibler. Sie legen eine Zielzeit für die Fertigstellung fest, aber Sie können die Zeitlimits leicht verlängern. Persönliche Aufgaben verwenden oft weiche Timeboxen, bei denen es weniger zeitliche Beschränkungen gibt und die Folgen einer Zeitüberschreitung weniger schwerwiegend sind.

Diese Flexibilität ist bei kreativen Aufgaben von Vorteil, bei denen das Ergebnis schwieriger vorherzusagen ist.

Eine Studie der American Psychological Association ergab, dass multitasking die Produktivität um 40% reduziert . Timeboxing bekämpft dies, indem es Sie zwingt, sich auf eine Aufgabe nach der anderen . Es ist, als ob Sie Ihrem Gehirn Scheuklappen aufsetzen, die Ihnen helfen, Ablenkungen zu vermeiden und in der Arbeitszone zu bleiben.

Timeboxing hilft Teams, auf Kurs zu bleiben und Fristen einzuhalten. Durch die Festlegung klarer zeitlimits für jedes Projekt durch die Festlegung von Fristen für die einzelnen Projektphasen können die Teams vermeiden, dass sich die Aufgaben über ihre ursprüngliche Absicht hinaus ausdehnen und die Fristen nicht eingehalten werden.

Es hilft auch, eine Struktur in Ihren Tag zu bringen. Mit Timeboxing können Sie sich leicht Zeit für wichtige, aber oft vernachlässigte Aktivitäten wie Sport, Lernen oder Zeit für die Familie nehmen.

Außerdem hat eine Studie ergeben, dass die Festlegung von Fristen (wie Timeboxen) Folgendes bewirken kann die Erledigungsrate von Aufgaben verbessern kann . Timeboxing hilft Ihnen also, sich zu konzentrieren, und stellt sicher, dass Sie Ihre Aufgaben auch erledigen.

Schritte zum effektiven Start von Timeboxing

Timeboxing kann Ihr Tagesmanagement verändern. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Timeboxing einführen können:

1. Einstellen der richtigen Zeit

Der erste Schritt beim Timeboxing besteht darin, die richtige Zeit für jede Aufgabe zu bestimmen. Das kann knifflig sein - ist der Zeitrahmen zu kurz, fühlen Sie sich vielleicht gehetzt, ist er zu lang, verlieren Sie die Konzentration.

Eine gute Faustregel lautet: Schätzen Sie zunächst, wie lange eine Aufgabe in der Regel dauert, und reduzieren Sie diese Zeit dann um 10-20 %. Durch diese geringfügige Kürzung arbeiten Sie effizienter, ohne Ihre Ziele aus den Augen zu verlieren.

Unterschätzen Sie jedoch nicht die Zeit, die eine Aufgabe in Anspruch nehmen wird.

Eine Studie hat ergeben, dass Menschen die Zeit, die sie für eine Aufgabe benötigen, ständig unterschätzen für die Erledigung von Aufgaben benötigte Zeit . Berücksichtigen Sie Faktoren wie die Komplexität der Aufgabe, Ihr Erfahrungsniveau und mögliche Ablenkungen, um die Zeit besser einzuteilen.

2. Visualisieren Sie Ihren Zeitplan

Die Visualisierung Ihrer Zeitpläne kann Ihnen helfen, organisiert und motiviert zu bleiben. Es verringert die Entscheidungsmüdigkeit, weil Ihr Plan bereits festgelegt ist.

Projektmanagement-Tools wie ClickUp bieten eine Reihe von Funktionen, wie z. B. Kalender, Zeitleisten oder Aufgabenlisten, mit denen Sie Ihre Zeitpläne auf einen Blick sehen können.

3. Zeit für unangenehme Aufgaben einplanen

Wir alle haben Aufgaben, vor denen wir uns fürchten - sei es die Beantwortung einer schwierigen E-Mail, das Organisieren von Papierkram oder ein langweiliges Projekt. Diese Aufgaben werden oft an das Ende der Liste geschoben, aber Timeboxing kann Ihnen dabei helfen, sie direkt anzugehen. Planen Sie für diese unangenehmen Aufgaben ein bestimmtes, kurzes Zeitfenster ein, damit Sie sie besser bewältigen können.

4. Festlegen der maximalen Timebox-Zeit

Es gibt keine pauschale Antwort auf die Frage nach der idealen Timebox-Länge. Experimentieren Sie, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Ein guter Ausgangspunkt sind 30-Minuten-Intervalle, um ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen. Wenn Ihnen jedoch häufig die Zeit davonläuft oder Sie sich überfordert fühlen, sollten Sie kürzere Timeboxen ausprobieren.

5. Belohnungen zur Steigerung der Motivation und für ein ausgeglichenes Leben

Feiern Sie Ihre Leistungen, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Belohnen Sie sich nach Erledigung einer Timebox mit kurzen Pausen, einem gesunden Snack oder ein paar Minuten der Entspannung. Diese positive Handlung wird Ihnen helfen, motiviert zu bleiben und einem Burnout vorzubeugen.

Beim Timeboxing geht es nicht nur um die persönliche Produktivität und die aufgewendete Zeit, sondern auch darum, ein ausgeglichenes Leben zu führen. Achten Sie darauf, dass Sie Zeit für Erholung, Hobbys und soziale Aktivitäten einplanen. Menschen, die regelmäßig Pausen machen, sind produktiver und weniger gestresst .

Die richtigen Werkzeuge können bei der Einführung von Timeboxing den entscheidenden Unterschied ausmachen. Aber wo soll man überhaupt anfangen? Das ist der Punkt ClickUp für Zeitmanagement , ins Spiel kommt.

Als All-in-One-Produktivitätsplattform rationalisiert ClickUp Ihren Arbeitsablauf mit integrierter Zeiterfassung und Aufgabenmanagement-Funktionen.

Beginnen Sie damit, für jede Tätigkeit, die Sie in der Timebox durchführen wollen, eine Aufgabe zu erstellen mitClickUp-Aufgaben. Das kann alles sein, vom Schreiben eines Berichts bis zur Planung eines Meetings. In ClickUp können die Aufgaben so detailliert oder einfach sein, wie Sie sie brauchen

planen, organisieren und zusammenarbeiten - nahtlos mit ClickUp Tasks

Legen Sie für jede Aufgabe eine Zeitschätzung fest. Dies hilft Ihnen, die Länge Ihres Zeitfensters zu definieren. Wenn Sie z. B. 45 Minuten für die Erledigung einer Aufgabe eingeplant haben, geben Sie diese Schätzung so ein, dass sie in Ihrer Aufgabe sichtbar ist

Sobald Sie mit der Arbeit an einer Aufgabe beginnen, verwenden SieClickUp's Time Tracker um zu überwachen, wie viel Zeit Sie aufwenden. Diese Funktion ist von unschätzbarem Wert, wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie sich an Ihre Timebox halten und die Aufgaben nicht in die Länge ziehen

erfassen Sie die Zeit, legen Sie Schätzungen fest, fügen Sie Notizen hinzu und sehen Sie sich Berichte über Ihre Zeit von überall aus an - mit dem Time Tracker von ClickUp

Nachdem Sie eine Timebox erstellt haben, können Sie sie für ein besseres Zeitmanagement überprüfen. Wenn Sie immer wieder feststellen, dass bestimmte Aufgaben mehr oder weniger Zeit benötigen, können Sie Ihre Timeboxen entsprechend anpassen

verwalten Sie Ihre Zeit wie ein Profi und behalten Sie Ihre Ziele im Auge mit ClickUp

Das ist noch nicht alles! ClickUp bietet zahlreiche Vorlagen, mit denen die Zeiteinteilung zum Kinderspiel wird. ClickUp's Timebox-Vorlage eignet sich perfekt für die schnelle Erstellung von Timeboxen. Mit dieser Vorlage haben Sie eine organisierte Struktur, die Ihnen hilft, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren. Es gibt Ihnen mehr Klarheit bei der Fertigstellung von Projekten und mehr Kontrolle über zeitmanagement-Techniken und Ressourcen.

ClickUp's Time Box Vorlage

Die Vorlage enthält:

Eine Aufgabenplanungsansicht , um Aufgaben zu planen und einen Zeitplan für die Fertigstellung zu erstellen

, um Aufgaben zu planen und einen Zeitplan für die Fertigstellung zu erstellen Eine Zeitplanansicht mit einer visuellen Darstellung Ihres Zeitplans, um den Fortschritt zu verfolgen

mit einer visuellen Darstellung Ihres Zeitplans, um den Fortschritt zu verfolgen Eine Aufgaben-Statusansicht, die einen schnellen Überblick über jede Aufgabe in Ihrem Projekt bietet

ClickUp bietet auch eine Vorlage für die Zeiteinteilung, die Ihnen hilft, Ihre Zeit effektiver auf verschiedene Aufgaben und Projekte zu verteilen. ClickUp's Vorlage für die Zeiteinteilung ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zu priorisieren und bietet genügend Flexibilität, um Ihren Zeitplan anzupassen.

ClickUp's Vorlage für die Zeiteinteilung

Diese Vorlage kommt mit:

Die Aufgabenlistenansicht zum Planen, Erstellen und Zuweisen von Aufgaben an Sie selbst oder Ihre Teammitglieder

zum Planen, Erstellen und Zuweisen von Aufgaben an Sie selbst oder Ihre Teammitglieder die Zeitzuweisungsansicht , um jeder Aufgabe genaue Zeitfenster zuzuweisen, damit Sie sich nicht überbuchen

, um jeder Aufgabe genaue Zeitfenster zuzuweisen, damit Sie sich nicht überbuchen Zusätzliche Funktionen wie Kalenderansicht undKlickUp-Automatisierungen um Sie an Fristen zu erinnern und den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

💡Pro-Tipp: Zeitmanagement bedeutet, Ihren Zeitplan zu organisieren und zu verwalten, um das Beste aus Ihren Tagen zu machen und Ihre Ziele zu erreichen. Verwenden Sie ClickUp's Zeitmanagement Zeitplan Vorlage um zu untersuchen, wie Sie Ihre Zeit an einem Tag oder in einer Woche verbringen, und Ihren Zeitplan zu optimieren.

Diese zeitsperrschablonen bieten eine solide Grundlage für die Anpassung Ihrer Timeboxing-Routine.

ClickUp lässt sich auch mit anderen Projektmanagement-Aufgaben und -Werkzeugen integrieren über ClickUp-Integrationen um Ihre Timeboxing-Strategie zu ergänzen. Zum Beispiel,

Integrieren Sie Google Calendar mit ClickUp, um Ihre Aufgaben und Timeboxes mit Ihren Kalenderereignissen zu synchronisieren

Integrieren Sie Slack mit ClickUp, damit Ihre Timeboxing-Bemühungen transparent und kollaborativ sind. Sie können in Slack Benachrichtigungen einrichten, wenn eine Timebox beginnt oder endet, so dass alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben und zur Verantwortung gezogen werden können

Integrieren Sie diese Tools in ClickUp, um Ihr Timeboxing zu verbessern und einen ganzheitlichen Ansatz für ein effektiveres Zeit- und Aufgabenmanagement zu erhalten.

Timeboxing für Teams

Timeboxing ist nicht nur für die Produktivität des Einzelnen wichtig, sondern auch ein leistungsstarkes Werkzeug für Teams. Implementieren Sie Timeboxing in Ihrem Team, um die Zusammenarbeit zu verbessern und gemeinsame Ziele zu erreichen.

Erläutern Sie zunächst die Vorteile von Timeboxing und wie es den Arbeitsablauf in Ihrem Team verbessern kann. Mit ClickUp's Aufgabenmanagement funktion können Sie für jedes Teammitglied Aufgaben mit spezifischen Zeitfenstern erstellen und zuweisen. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder weiß, woran er arbeiten muss und wie viel Zeit er dafür hat.

Gemeinsame Aufgaben erstellen Arbeitsbereiche in ClickUp in denen Teammitglieder an Projekten zusammenarbeiten können. Definieren Sie Aufgabenabhängigkeiten, um sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge erledigt werden und Engpässe vermieden werden.

erstellen Sie klare Arbeitsabläufe und Aufgaben für alle Ihre Teams, Abteilungen, Projekte und mehr mit den anpassbaren Spaces von ClickUp

Sie können auch einen gemeinsamen Kalender erstellen mit ClickUp's Kalenderansicht in der die Teammitglieder die Zeitfenster aller Mitarbeiter visualisieren können terminkonflikte und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen.

visualisieren Sie Arbeit, wechseln Sie Aufgaben und verwalten Sie Projektaufgaben mit einer flexiblen ClickUp-Kalenderansicht ClickUp's Workload-Ansicht macht es einfach, den Fortschritt zu überwachen und alle auf Kurs zu halten. Mit dieser Funktion können Sie sehen, wie die Zeit im Team verteilt ist, damit niemand überlastet wird

betrachten Sie Ihr Arbeitspensum auf die von Ihnen bevorzugte Weise, um Verwechslungen mit ClickUp Views zu vermeiden

Teambesprechungen sind oft dafür berüchtigt, dass sie sich länger hinziehen als nötig, aber Timeboxing kann das ändern. Mit strengen Zeitvorgaben für jeden Tagesordnungspunkt können Sie Besprechungen zielgerichtet und effizient gestalten. Wenn Sie z. B. 10 Minuten für ein Projekt-Update vorsehen, weiß das Team, dass es beim Thema bleiben und schnell Entscheidungen treffen muss. ClickUp's Meeting Minutes Template ermöglicht es Ihnen, wichtige Entscheidungen und Aktionspunkte innerhalb der Zeitvorgaben zu dokumentieren, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird und dass die Ergebnisse der Sitzung klar und umsetzbar sind.

ClickUp Meeting-Protokollvorlage

Timeboxing ist auch ein grundlegendes Konzept in Scrum, einem agilen Softwareentwicklungsrahmen, der häufig in der Softwareentwicklung und anderen Branchen verwendet wird. Scrum-Teams verwenden Timeboxing, um ihre Arbeit in Sprints zu strukturieren, die in der Regel 1-4 Wochen dauern und in denen bestimmte Aufgaben oder Funktionen entwickelt und abgeschlossen werden.

Sie können Timeboxing auch in Ihre täglichen Stand-ups und Sprint-Planungen einbauen. Weisen Sie jedem Teammitglied bestimmte Zeitfenster zu, um den Fortschritt zu aktualisieren und eventuelle Hindernisse zu besprechen.

Tipps und bewährte Praktiken für effektives Timeboxing

Timeboxing ist ein leistungsfähiges Instrument, aber es ist am effektivsten, wenn es mit Bedacht eingesetzt wird.

Wenn Sie neu im Timeboxing sind, beginnen Sie mit kürzeren Timeboxen und erhöhen Sie die Dauer schrittweise, wenn Sie sich daran gewöhnt haben

Um Ihre Timeboxing-Strategie zu verfeinern, sollten Sie verfolgen, wie lange Aufgaben dauern. So können Sie künftige Schätzungen anpassen und vermeiden, dass Sie den Zeitrahmen unter- oder überbewerten

Um Ihre Timeboxen optimal zu nutzen, ordnen Sie die Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit nach Prioritäten

Schaffen Sie eine ablenkungsfreie Umgebung, damit Sie sich während Ihrer Timeboxen optimal konzentrieren können

Beim Timeboxing geht es zwar um Struktur, aber seien Sie darauf vorbereitet, Ihre Timeboxen anzupassen, wenn unerwartete Ereignisse eintreten

Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Timeboxing-Zeitplan und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor

Wenn Sie Timeboxing in einem Team betreiben, kommunizieren Sie klar und deutlich, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und effizient arbeiten

Vergessen Sie nicht, Ihre Erfolge zu feiern! Der Abschluss einer Timebox ist ein Sieg. Belohnen Sie sich selbst mit einer kurzen Pause oder einer kleinen Leckerei, um positives Verhalten zu fördern

Timeboxing ist ein Hilfsmittel, keine starre Regel. Experimentieren Sie, finden Sie heraus, was für Sie am besten funktioniert, und passen Sie Ihre Vorgehensweise an. Mit konsequenter Übung werden Sie das Timeboxing im Handumdrehen beherrschen.

Die Vor- und Nachteile von Timeboxing

Timeboxing bietet zahlreiche Vorteile, aber es ist auch nicht ohne Herausforderungen. Lassen Sie uns beide Seiten der Medaille betrachten:

Vorteile von Timeboxing

Verbesserte Konzentration: Timeboxing eliminiert Ablenkungen und fördert konzentriertes Arbeiten, so dass Sie sich auf eine Aufgabe zur gleichen Zeit konzentrieren können

Timeboxing eliminiert Ablenkungen und fördert konzentriertes Arbeiten, so dass Sie sich auf eine Aufgabe zur gleichen Zeit konzentrieren können Verbesserte Produktivität: Durch die Festlegung klarer Fristen und die Definition spezifischer Aufgaben kann Timeboxing Ihre Produktivität erheblich steigern

Durch die Festlegung klarer Fristen und die Definition spezifischer Aufgaben kann Timeboxing Ihre Produktivität erheblich steigern Reduzierter Stress: Ein strukturierter Ansatz kann Überforderung und Ängste reduzieren, so dass Sie Ihr Arbeitspensum leichter bewältigen können

Ein strukturierter Ansatz kann Überforderung und Ängste reduzieren, so dass Sie Ihr Arbeitspensum leichter bewältigen können Bessere Zeiteinteilung: Timeboxing hilft Ihnen, Prioritäten zu setzen und Ihre Zeit effektiv einzuteilen. Es verhindert Aufschieben und stellt sicher, dass Sie wichtige Fristen einhalten

Timeboxing hilft Ihnen, Prioritäten zu setzen und Ihre Zeit effektiv einzuteilen. Es verhindert Aufschieben und stellt sicher, dass Sie wichtige Fristen einhalten Erhöhte Verantwortlichkeit: Timeboxing schafft einen klaren Rahmen für die Verantwortlichkeit, sowohl für Sie als auch für Ihr Team

Nachteile von Timeboxing

Risiko von überstürzter Arbeit: Strenge Zeitvorgaben können manchmal zu überstürzter Arbeit führen, wenn die Aufgaben komplexer sind als erwartet

Strenge Zeitvorgaben können manchmal zu überstürzter Arbeit führen, wenn die Aufgaben komplexer sind als erwartet Überforderungsgefahr: Wenn Timeboxing für Sie neu ist, kann sich das Erstellen und Einhalten eines Zeitplans anfangs überwältigend anfühlen

Wenn Timeboxing für Sie neu ist, kann sich das Erstellen und Einhalten eines Zeitplans anfangs überwältigend anfühlen Unflexibilität: Timeboxing kann sich manchmal starr anfühlen, besonders wenn unerwartete Aufgaben oder Unterbrechungen auftreten

Timeboxing kann sich manchmal starr anfühlen, besonders wenn unerwartete Aufgaben oder Unterbrechungen auftreten Überplanung: Beim Timeboxing besteht die Versuchung, jede Minute des Tages mit Aufgaben zu füllen, was zu Burnout führen kann. Es ist wichtig, in Ihrem Zeitplan etwas Spielraum für Reflexion, kreatives Denken oder die Bewältigung unerwarteter Aufgaben zu lassen

Um diese potenziellen Nachteile abzumildern, sollten Sie die folgenden Strategien in Betracht ziehen:

Fangen Sie klein an: Beginnen Sie mit kürzeren Zeitfenstern und erhöhen Sie die Dauer schrittweise, wenn Sie sich wohler fühlen

Beginnen Sie mit kürzeren Zeitfenstern und erhöhen Sie die Dauer schrittweise, wenn Sie sich wohler fühlen Seien Sie realistisch: Setzen Sie sich erreichbare Ziele und passen Sie Ihre Zeitvorgaben entsprechend an

Setzen Sie sich erreichbare Ziele und passen Sie Ihre Zeitvorgaben entsprechend an Lassen Sie Flexibilität zu: Beim Timeboxing geht es zwar um Struktur, aber auch um Anpassungsfähigkeit. Seien Sie bereit, bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen

Beim Timeboxing geht es zwar um Struktur, aber auch um Anpassungsfähigkeit. Seien Sie bereit, bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen Setzen Sie Prioritäten: Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Aufgaben und nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um sie zu erledigen

Timeboxing mit ClickUp umsetzen

Sind Sie es leid, sich überwältigt und unproduktiv zu fühlen? Timeboxing hilft Ihnen, das Chaos zu besiegen und Ihre Ziele zu erreichen. Indem Sie Aufgaben in mundgerechte Stücke zerlegen und strenge Zeitvorgaben machen, können Sie sich besser konzentrieren, Ablenkungen beseitigen und Ihre Produktivität steigern.

ClickUp ist Ihr Tool, mit dem Timeboxing ein Kinderspiel ist.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Funktionen vereinfachen den Prozess und helfen Ihnen, Timeboxing effektiv umzusetzen. Also, worauf warten Sie noch? Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp und erleben Sie die Macht des Timeboxing.