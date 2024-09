Beste kostenlose Google Tabellen Inventarvorlagen

Netstocks Bericht zur Bestandsverwaltung zeigt, dass 80 % der kleinen und mittleren Geschäfte mit Überbeständen und unzureichender Bestandsplanung zu kämpfen haben. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, investieren viele Unternehmen jetzt in Bestandsverwaltungssoftware.

Die Investition in Technologie kann jedoch kostspielig sein. Für diejenigen, die nicht bereit sind, ein großes finanzielles Engagement einzugehen, sind die Vorlagen für Google Tabellen ein guter Ausgangspunkt für die Rationalisierung von Inventarisierungsprozessen.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine Liste mit den effektivsten Google Tabellen zusammengestellt inventarvorlagen . Diese Vorlagen dienen der Optimierung Ihrer bestandsverwaltung ohne die Notwendigkeit einer teuren Software. Und als Bonus haben wir auch einige alternative Vorlagen mit zusätzlichen Features aufgenommen.

Was macht eine gute Google Tabellen Inventarvorlage aus?

Google Tabellen Inventarvorlagen ermöglichen eine umfassende Nachverfolgung von Inventarkategorien, Inventarwerten und Lagerbeständen. Sie können Berechnungen automatisieren, Datenvalidierungsregeln hinzufügen, um falsche Einträge zu verhindern, und Berichte erstellen, um Elemente des Bestands, Bestellungen, Verkaufsrechnungen usw. auf einen Blick zu sehen.

Eine gute Vorlage für Google Tabellen muss Folgendes enthalten:

Element-Details : Detaillierte Beschreibung der Elemente zum schnellen Nachschlagen, z. B. Namen der Inventarelemente, Barcode, SKU-Nummer (eine eindeutige Nummer, die Produkten zur internen Nachverfolgung der aktuellen Lagerbestände zugewiesen wird), Stückpreis, Verkaufspreis, Bestellzeit, Mindestbestellmenge und mehr

: Detaillierte Beschreibung der Elemente zum schnellen Nachschlagen, z. B. Namen der Inventarelemente, Barcode, SKU-Nummer (eine eindeutige Nummer, die Produkten zur internen Nachverfolgung der aktuellen Lagerbestände zugewiesen wird), Stückpreis, Verkaufspreis, Bestellzeit, Mindestbestellmenge und mehr Übersichtliches Layout : Organisierte Spalten für einfache Dateneingabe und Navigation

: Organisierte Spalten für einfache Dateneingabe und Navigation Automatisierte Berechnungen : Eingebaute Formeln zur Reduzierung manueller Berechnungen und Fehler

: Eingebaute Formeln zur Reduzierung manueller Berechnungen und Fehler Nachverfolgung der Bestände : Überwachung des Lagerbestands zur Einstellung von Nachbestellungen und Nachverfolgung von Lagerbewegungen

: Überwachung des Lagerbestands zur Einstellung von Nachbestellungen und Nachverfolgung von Lagerbewegungen Anpassung und bedingte Formatierung : Leicht bearbeitbare Felder zur Anpassung an spezifische Geschäftsanforderungen und Formatierung zur Hervorhebung wichtiger Informationen für bessere Sichtbarkeit

: Leicht bearbeitbare Felder zur Anpassung an spezifische Geschäftsanforderungen und Formatierung zur Hervorhebung wichtiger Informationen für bessere Sichtbarkeit Lieferanteninformationen : Registerkarten zur Pflege von Lieferanten- und Bestandsinformationen an einem einzigen Ort

: Registerkarten zur Pflege von Lieferanten- und Bestandsinformationen an einem einzigen Ort Berichte: Automatisierte Berichterstellung durch Diagramme, die einen Überblick über Bestandstrends geben

Google Tabellen Inventarvorlagen

Gebrauchsfertige Google Tabellen Inventarvorlagen machen das Leben leichter. Sie können sie an die Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen und so Zeit und Aufwand sparen.

Hier sind die besten Google Tabellen Vorlagen für die Inventarisierung, die Ihnen eine kostengünstige Möglichkeit bieten, Ihr Inventar effizient zu verwalten und zu organisieren:

1. Umzugsliste Inventarvorlage von Coefficient

via Koeffizient Bei einem Umzug von einem Lagerhaus in ein anderes kann man leicht den Überblick über das Inventar verlieren. Eine Vorlage für eine Liste des Umzugsinventars sorgt für einen geordneten Umzug, indem sie Ihnen hilft, die Details des Umzugsinventars nachzuverfolgen, einschließlich der Verpackungskosten, des Herkunfts- und Zielortes und der Transportdetails. Coefficient's Vorlage für Umzugsliste und Inventar ist eine einfache Vorlage zur Nachverfolgung, mit der Sie aufzeichnen können, welche Elemente sich wohin bewegen. Sie enthält Spalten für die Nummer des Elements, die Beschreibung, die Menge, die Bedingungen des Elements (gebraucht, funktionstüchtig, neu oder intakt), den Speicherort und den Zielort sowie Notizen für zusätzliche Informationen.

Befolgen Sie diese Schritte, um die Vorlage zu verwenden:

Herunterladen > Felder benutzerdefiniert anpassen > Bestandsdaten eingeben > Mengen automatisch berechnen > Trends bei Elementen analysieren, um effektive Strategien zu planen

Zu erledigen mit der Vorlage von Coefficient's moving inventory:

Analysieren von Trends bei Elementen

Organisieren von Elementen des beweglichen Inventars

Implementieren von Formeln zur Zählung von Elementen und zur Berechnung von Kostenschätzungen

Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Details

2. Inventarverwaltung Vorlage by Wise

{via_ Klug Wise's kostenlose Google Tabellen Vorlage für die Bestandsverwaltung hat verschiedene Registerkarten für Bestands- und Lieferantenlisten. Auf der Registerkarte für die Inventarliste können Sie Rohstoffe mit Menge und Preis, Wert pro Element, Nachbestellungen, Nachbestellungsmenge und mehr nachverfolgen. Außerdem verfügt sie über eine integrierte Formel zur Berechnung des aktuellen Werts Ihres Bestands.

Die Liste der Lieferanten enthält Felder zur Erfassung von Lieferantennamen, Kontakten, E-Mails, Website-Links, Produktbeschreibungen und Kosten. Die Vorlage enthält auch ein Beispiel für eine Inventarliste, damit Sie wissen, wie Sie sie verwenden können.

Was können Sie mit der Vorlage für die Bestandsverwaltung von Wise zu erledigen?

Klare Sichtbarkeit der Position und der Kosten des Lagerbestands

Detaillierte Maintainerlieferantenlisten und Bestandsaufzeichnungen an einem einzigen Ort

Automatische Berechnung des Gesamtbestandswertes

Nachverfolgung von Meldebeständen zur Vermeidung von Fehlbeständen

3. Bestandsverwaltung Vorlage by TradeGecko

{via_ TradeGeckoTradeGecko's Vorlage für die Bestandsverwaltung verfügt über spezifische Registerkarten zur Erfassung von Produktdetails, Verkäufen und Einkäufen sowie zur Erstellung von Berichten für schnelle Bestandsinformationen.

Auf der Registerkarte "Produkte" können Sie die Namen der Elemente, die SKU, den ursprünglichen Lagerbestand, den Mindestbestellwert, den Einstandspreis, den Aufschlag und andere Details eingeben. Das Programm berechnet automatisch den Lagerbestand, die zu erhaltenden Bestände und die zu erfüllenden Aufträge

Auf den Registerkarten "Einkauf" und "Verkauf" werden Einkaufs- und Auftragsdaten, Lieferanten/Kunden, Fälligkeitsdaten für Lagerbestände/Versanddaten, Mengen, Kosten usw. erfasst. Und das Beste daran? Diese Registerkarten ziehen relevante Informationen aus der Registerkarte "Produkte", so dass Sie sie nicht zweimal eingeben müssen.

Die Registerkarte "Bericht" erstellt mit minimalem Aufwand Bestandsberichte. Verwenden Sie das Ausklappen, um bestimmte Produktnamen und Zeiträume auszuwählen und die Gesamteinkäufe, Verkäufe und mehr anzuzeigen.

Schließlich verfügt die Vorlage über eine Registerkarte "Export nach TradeGecko", über die Sie die Vorlagendaten nach TradeGecko übertragen und weiter analysieren können, um detaillierte Einblicke zu erhalten.

**Zu erledigen mit der TradeGecko Vorlage für die Bestandsverwaltung?

Automatisieren Sie Berechnungen wie Gesamtumsatz, Reihenfolge der Bestellungen, Lagerbestand usw.

Nachverfolgung der Bestände mit minimalem manuellen Aufwand

Generieren Sie automatische Einkaufs- und Verkaufsberichte, um Bestseller zu identifizieren

4. Einzelhandelsinventur Google Tabellen Vorlage von Coupler

{via_ {\an8}Ich weiß, dass es nicht so einfach ist Haben Sie schon einmal Bestellungen für ausverkaufte Produkte erhalten, nur weil Ihr Online-Shop nicht mit den neuesten Informationen aktualisiert wurde? Das passiert, wenn eCommerce-Bestandsverwaltung geht schief. Coupler's Retail Inventory Vorlage kann Ihnen bei der Verwaltung des Einzelhandelsbestands helfen, indem es eine umfassende Datenbank erstellt. Auf der Registerkarte 'Inventardetails' werden alle Bestandsdaten gespeichert. Die Registerkarte "Tägliche Verkäufe" ist das Blatt, auf das Sie regelmäßig zur Nachverfolgung der Verkäufe zurückkommen, und die Registerkarte "Bericht" dient zur Ansicht der konsolidierten Verkaufsdaten am Monatsende.

Was können Sie mit Couplers Vorlage für den Einzelhandel zu erledigen?

Automatisches Berechnen des Endpreises von Produkten

Detaillierte Einblicke in die täglichen Verkäufe erhalten

Fügen Sie zusätzliche Inventar-/Produktdetails hinzu, um nichts zu verpassen

Einfaches Filtern von Produktdetails

5. Lebensmittelbestandsaufnahme Tabellenkalkulation Vorlage von Template.NET

/via *[_Vorlage.NET](https://www.template.net/editable/3169/food-inventory-spreadsheet)* Gemäß der Nationale Restaurantvereinigung haben 96 % der Restaurants in den Jahren 2021 und 2022 Engpässe bei Lebensmitteln und Getränken festgestellt. Sie können mit ähnlichen Problemen konfrontiert werden, wenn Sie nicht über einen angemessenen Lebensmittelbestand verfügen und reihenfolge der Bestellungen bearbeiten. Template.NET's Vorlage für das Lebensmittelinventar ist ein einfaches Dokument, das Restaurantmanagern die Nachverfolgung von Lebensmittelbeständen ermöglicht. Sie können benutzerdefinierte Kategorien erstellen, um Ihr Inventar und die Kosten der Elemente für die Budgetkontrolle zu organisieren. Es hilft Ihnen auch, die Lagerbestände zu überwachen, um Lebensmittelengpässe zu vermeiden.

Was können Sie mit der Template.NET Vorlage für die Lebensmittelinventur zu erledigen?

Verbessern Sie die Reihenfolge der Mahlzeiten, die Versorgung undkapazitätsplanung* Genaue Nachverfolgung des Status der Bestände mit automatischen Aktualisierungen

Treffen Sie fundierte Entscheidungen mit Einblicken in die Bestandsinformationen

6. Small Business Inventory Vorlage von Template.NET

/via_ Vorlage.NET Für Eigentümer von kleinen Geschäften ist die Nachverfolgung des Lagerbestands - von den Rohstoffen bis zu den fertigen Waren - eine Herausforderung. Sie müssen täglich die Reihenfolge der Bestellungen, Verkäufe, Einkäufe, Rücksendungen, ausstehenden Lieferungen usw. überwachen, und das in der Regel mit wenig Personal.

Die Website Small Business Google Tabellen Inventar Vorlage ist ein großartiges Tool, um verstreute Bestands-, Budget-, Einkaufs- und Verkaufsinformationen an einem Ort zu sammeln. Es hilft dabei, strategische Geschäftsziele zu skizzieren, Meilensteine nachzuverfolgen, Ressourcen zuzuweisen, Budgets zu optimieren und effektiv Pläne für Inventar und logistik-Management .

Was können Sie mit der Template.NET-Vorlage für kleine Geschäfte zu erledigen?

Erstellen Sie Budgets und prognostizieren Sie Inventaranforderungen mit integrierten Formeln

Verfolgen Sie Lagerbestände, Verkäufe und Einkäufe mit Diagrammen und Fortschrittsleisten

💡Pro-Tipp: Wenn Sie als kleines Geschäft versuchen, langfristige Beziehungen zu Lieferanten aufzubauen, beugen Sie Streitigkeiten vor, indem Sie Folgendes pflegen Wareneingangsnotizen .

Limits bei der Verwendung von Google Tabellen für Inventarvorlagen

Google Tabellen Vorlagen sind zwar ein hervorragender Ausgangspunkt für die Bestandsverwaltung, aber nicht unbedingt die beste verfügbare Option. Hier sind einige Nachteile der Verwendung von Inventarvorlagen in Tabellenkalkulationen:

Anfällig für Fehler

Google Tabellen sind nicht ganz genau, da sie manuelle Eingaben erfordern. Es besteht immer die Möglichkeit, die falsche Nummer eines Elements einzugeben oder eine zusätzliche Null zum Produktpreis hinzuzufügen. Außerdem verdoppelt sich das Fehlerrisiko, wenn viele Personen an einer einzigen Vorlage arbeiten.

Eingeschränkte Kapazität der Kalkulation

Verschiedene Produkte können unterschiedliche Prognosemodelle oder Budgetierungsansätze erfordern. Nehmen wir an, Sie haben mehrere Produkttypen, die sich je nach Speicherort unterschiedlich gut verkaufen, wobei einige Elemente saisonale Verkäufe aufweisen und andere das ganze Jahr über eine konstante Nachfrage verzeichnen. In diesem Fall benötigen Sie für eine effiziente Nachverfolgung ein spezifisches Modell für jedes Produktsegment. Es ist schwierig, solch komplizierte Berechnungen in Google Tabellen zu erledigen.

Für schnelle Bestandsentscheidungen müssen Sie bei plötzlichen Marktveränderungen, Nachfragesteigerungen oder Verzögerungen zwischen den Aktualisierungen auf dem Laufenden bleiben. Leider bieten die Bestandsvorlagen in Google Tabellen keine Aktualisierungen in Echtzeit, was zu Verzögerungen und Ungenauigkeiten bei der Bestandsverwaltung führen kann.

Begrenzte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit

Die Arbeit mit Ihrem Team an den Vorlagen für Google Tabellen kann sich schwierig gestalten. Es gibt einen ständigen Zyklus von Hochladen, Herunterladen und E-Mail-Anhängen, der das Team schnell frustrieren kann. Außerdem haben Sie keine Sichtbarkeit auf die täglichen Aktivitäten Ihrer Mitglieder im Team.

Alternative Inventarvorlagen

Wenn Ihre Kundenliste wächst und Sie Schwierigkeiten haben, das Inventar mit Google Tabellen-Vorlagen zu verwalten, haben wir die ideale Lösung für Sie Google Tabellen Alternative für Sie.👇

1. Inventar Management Vorlage von ClickUp

Inventory Management Vorlage von ClickUp

ClickUp's Vorlage für die Bestandsverwaltung hält Sie über Bestand, Umsatz und andere wichtige Metriken auf dem Laufenden. Verwenden Sie diese Vorlage zur Nachverfolgung von Bestandsverfügbarkeit, Bewegungen, Kostenänderungen usw. Legen Sie Start- und Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe in der Bestandsverwaltung fest, um eine pünktliche Lieferung der Reihenfolge zu gewährleisten.

Sie können Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie In-Transit, Auf Lager und Nicht-auf-Lager einrichten, um die aktuelle Position Ihres Bestands zu verfolgen. Plus, ClickUp Automatisierungen ändert den Status der Bestände automatisch auf der Grundlage von Lagern und Verlagerungen.

2. Inventarvorlage von ClickUp

Inventarvorlage von ClickUp

ClickUp's Inventar-Vorlage wurde entwickelt, um die täglichen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Bestandsmanager konfrontiert sind - Nachverfolgung von Bestellungen, Zahlungen, Nachverfolgung von Lieferanten, Verlagerung von Beständen aus Lagern, Identifizierung fehlender Elemente usw.

Mit dieser Vorlage für die Bestandsverfolgung können Sie Sendungen über mehrere Speicherorte hinweg verfolgen. Sie können die Reihenfolge der Bestellungen und Bestände in Echtzeit verwalten, Bestandstrends analysieren und so effektive analyse der Wertkette und organisieren die Ressourcen für eine bessere Zuweisung und Bestandsplanung.

Nutzen Sie die Benutzerdefinierten Felder, wie z.B. Speicherort des Lieferanten, Anforderer, Meldepunkt, Menge, Kosten pro Einheit usw., um tiefere Einblicke in Bestandstrends zu erhalten. Sie können auch Inventur-/Bestandszählungen aufzeichnen mit bildschirmaufzeichnung für eine spätere Überprüfung und Referenz.

3. Inventarbericht Vorlage von ClickUp

Vorlage für den Inventarbericht von ClickUp

Bestandsmanager empfinden Berichte oft als hilfreich und frustrierend zugleich - sie schätzen es, alle Informationen auf einen Blick zu haben, mögen aber nicht den Aufwand, der für ihre Erstellung erforderlich ist. Wenn es Ihnen auch so geht, ClickUp's Vorlage für den Inventarbericht ist für Sie.

Holen Sie sich diese Vorlage und sparen Sie sich die Zeit und den Aufwand, die nötig sind, um umfassende Bestandsberichte von Grund auf zu erstellen. Mit ihr können Sie Produktkategorien organisieren, Informationen ohne Code-Einträge aktualisieren und Informationen auf Bestandsebene visualisieren.

Mit dieser Vorlage können Sie Berichte erstellen, indem Sie die benötigten Informationen automatisch aus verschiedenen Quellen abrufen. Sie können auch Einblicke gewinnen in management der Lieferkette und verbessern die Reihenfolge der Bestellungen durch fundierte Entscheidungen.

4. IT-Bestandsaufnahme Vorlage von ClickUp

IT-Inventarisierungsvorlage von ClickUp

Wenn wir über Inventarisierung sprechen, ist IT-Inventarisierung normalerweise nicht das erste, was uns in den Sinn kommt. Da Unternehmen jedoch zunehmend in Technologie investieren, wächst der Bedarf an einer robusten IT-Bestandsverwaltung rapide. ClickUp's IT-Inventar-Vorlage ist das perfekte tool für die Verwaltung Ihrer IT-Assets - von der Nachverfolgung von Software und Hardware bis hin zur Verwaltung von Lizenzen. Diese Vorlage bietet eine abschließende Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihr IT-Inventar, wie Laptops, Drucker, Lizenzen, Server, geistiges Eigentum usw., um eine effiziente Budgetierung und Ressourcenzuweisung zu gewährleisten.

Sie können in dieser Vorlage auch Such-Tags verwenden, um schnell relevante Informationen zu finden. So können Sie beispielsweise Tags hinzufügen, um Hardware zu finden, die gewartet werden muss, oder Lizenzen, die erneuert werden müssen.

5. Büroinventur Vorlage von ClickUp

Büroinventar-Vorlage von ClickUp

Benachrichtigt Ihr Team Sie nur, wenn es keine Schreibwaren oder Snacks mehr hat? Dann, ClickUp's Büroinventar-Vorlage ist das, was Sie brauchen.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Überwachung von Büroküchenbedarf, Pflanzen, Lagerkäufen, Verbrauch usw. Sie können alle Elemente im Büro mit Kosten und Lagerbeständen erfassen, die Reihenfolge und den Versand verfolgen und die Sichtbarkeit des Gesamtwerts des Büroinventars erhalten. Dies hilft bei der Budgetierung und Planung künftiger Einkäufe.

Außerdem erhalten Sie automatische Benachrichtigungen in Echtzeit, um Warnungen über niedrige Lagerbestände zu erhalten und Sendungen von Büroartikeln nachzuverfolgen.

6. Restaurant Inventar Vorlage

Restaurant-Inventar-Vorlage

ClickUp's Restaurant Inventar Vorlage ist für alle Eigentümer und Manager von Restaurants gedacht, die versuchen, Verderb zu vermeiden und Abfall zu reduzieren. Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Lagerbestands und bei der Sicherstellung einer reibungslosen Reihenfolge. Sie können den Restaurantbestand in Echtzeit nachverfolgen, die Speicher optimieren und die Reihenfolge der Bestellungen und Lieferungen schnell organisieren.

Verwenden Sie diese Vorlage, um über die Lebensmittelkosten auf dem Laufenden zu bleiben, den Gewinn zu maximieren, die Haltbarkeit und den Speicher von Produkten zu optimieren, möglichen Diebstahl oder Lebensmittelverschwendung zu erkennen und Elemente rechtzeitig nachzubestellen, um Fehlbestände zu vermeiden.

7. Einfaches Business Inventarverzeichnis Vorlage von ClickUp

Simple Business Inventory Register Vorlage von ClickUp

Die richtige Bestandsmenge am richtigen Speicherort zu verwalten, kann eine Herausforderung sein, vor allem, wenn Sie mehrere Lagerhäuser haben. ClickUp's Simple Business Inventory Register Vorlage vereinfacht diesen Prozess. Es verfolgt alle Elemente Ihres Inventars an einem Ort, analysiert Lagerbestände und Preistrends und gewährleistet Budgetierung und Kostenkontrolle.

Außerdem unterstützt es Sie bei Ihren beschaffung prozess, indem sie eine Sichtbarkeit von Bestandsinformationen und Trends in Echtzeit bietet. Die Vorlage bietet ein einheitliches Format für die abteilungsübergreifende Pflege des Bestands mit einem Minimum an manuellen Einträgen.

Sie können Aufgaben als "aktiv", "inaktiv" oder "neue Produkte" markieren, um Ihr Inventar zu organisieren und Inventardaten mit mehr als 15 benutzerdefinierten Ansichten zu visualisieren.

8. Büromaterialien Inventar Vorlage von ClickUp

Büromaterialien Inventarvorlage von ClickUp

Die Nachverfolgung dessen, was im Büro ein- und ausgeht, ist eine Herausforderung, aber wichtig, um Kosten zu sparen, die Effizienz zu steigern und Arbeitsunterbrechungen zu reduzieren. Mit ClickUp's Inventarvorlage für Büromaterialien können Sie alle Vorräte an einem Ort einsehen und verwalten.

Sie erhalten automatische Benachrichtigungen, wenn der Vorrat zur Neige geht, so dass Sie umgehend Bestellungen aufgeben können. Die Vorlage hilft Ihnen auch bei der Nachverfolgung, welche Vorräte Ihr Team verbraucht und wann sie wieder aufgefüllt werden müssen. Auf diese Weise können Sie Verschwendung verhindern, den Bedarf planen und unnötige Einkäufe vermeiden.

Verwalten Sie Ihr Inventar besser mit ClickUp

Die Verwaltung des Lagerbestands ist von entscheidender Bedeutung - wird ein Schritt verpasst, leidet Ihr Endergebnis. Deshalb ist die Verwendung von Vorlagen für die Bestandsverwaltung so wichtig.

Vorlagen für die Inventarverwaltung unterstützen Sie bei allem, was mit der Inventarisierung zu tun hat, sei es die Nachverfolgung von Elementen, Nachbestellungen, die Pflege von Lieferantendatensätzen, das Verschieben von Inventar und vieles mehr. Alle Vorlagen auf unserer Liste sind anpassbar und können Ihren Inventurprozess immens aufwerten.

Die Verwendung einer Vorlage für die Inventarisierung in Google Tabellen kann sich jedoch als kompliziert erweisen, wenn Sie ein wachsendes Geschäft haben, das skalieren möchte. Für eine erweiterte Nachverfolgung und Berichterstellung können Sie die Vorlagen für die Bestandsverwaltung von ClickUp ausprobieren. Sie sind vollgepackt mit Features, die Ihnen helfen, die Bestandsverwaltung zu optimieren, und sie sind kostenlos. Kostenlos anmelden bei ClickUp und rationalisieren Sie Ihr Bestandsmanagement!