Wie man den GIST-Rahmen für die Produktplanung umsetzt

Ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln ist schwierig. Zwischen der ursprünglichen Idee, der Anpassung des Produkts an den Markt, dem Design, der Entwicklung und den Iterationen gibt es Hunderte von beweglichen Teilen. Bei größeren Produkten, wie Unternehmensanwendungen oder Apps für soziale Medien, müssen Millionen von Aspekten zusammenspielen.

Die Verwaltung all dieser Aspekte erfordert einen robusten und dennoch anpassungsfähigen strategischen Ansatz. Einer der Ansätze, der in der jüngsten Vergangenheit an Popularität gewonnen hat, ist das GIST-Framework.

Lassen Sie uns in dieses Konzept eintauchen.

Was ist GIST-Planung?

GIST-Framework (Quelle: itamargilad.com )

GIST steht für Ziele, Ideen, Schritt-Projekte und Aufgaben.

Der GIST-Rahmen ist ein agiles produktplanung ansatz, der darauf abzielt, die Aufgaben auf die Ziele zu konzentrieren, unnötigen Management-Overhead zu eliminieren und dem Team mehr Flexibilität zu verleihen.

GIST wurde von Itamar Gilad während seiner Zeit bei Google entwickelt und bietet eine Alternative zur Verwendung von Roadmaps in der produktentwicklungsprozess . GIST stellt eine lineare Verbindung zwischen organisatorischen Zielen und alltäglichen Aufgaben her. Es schafft eine Sichtlinie von großen Zielen wie der Steigerung des Umsatzes zu alltäglichen Aufgaben wie "diesen Fehler beseitigen"

GIST bietet verschiedene Planungshorizonte für jede Phase. Zum Beispiel können Sie Ziele für das Quartal festlegen und Aufgaben für eine Woche/Sprint planen. Es werden auch verschiedene Tools zur Nachverfolgung des Fortschritts eingesetzt.

Schauen wir uns an, wie sich das typischerweise auswirkt.

Die Komponenten der GIST-Planung

Wie bereits erwähnt, umfasst der GIST-Rahmen für die Produktplanung vier Schlüsselkomponenten: Ziele, Ideen, Schritt-Projekte und Aufgaben. Jede dieser Komponenten spielt eine wichtige Rolle. Und so geht's.

Ziele

Der GIST-Rahmen beruht auf der Überzeugung, dass Ihre Teams den besten Weg dorthin finden, wenn Sie ihnen ihre Ziele vorgeben. Das Ergebnis ist, dass die Ziele in GIST sind:

Auf die Unternehmensstrategie abgestimmt

Ausgedrückt als messbare gewünschte Ergebnisse

Antworten auf Fragen nach dem Zweck und dem Sinn eines Projekts

Längerfristig eingestellt, in der Regel für ein Jahr

Ideen

Ideen beziehen sich auf die möglichen Wege, auf denen ein Team seine Ziele erreichen kann. In der Regel sind sie hypothetisch, was bedeutet, dass die Teams in diesem Schritt alle Möglichkeiten ausloten - ohne zu urteilen -, um den besten Weg zu finden.

Es ist zu erwarten, dass in dieser Phase viele potenziell gute Ideen auftauchen werden. Sobald sie eine Reihe neuer Ideen haben, setzen die Teams Prioritäten auf der Grundlage von Beweisen, um sie zu testen und für die Umsetzung zu optimieren.

Schritt-Projekte

Die im vorangegangenen Schritt priorisierten Ideen werden nun vorsichtig umgesetzt. Jedes Schritt-Projekt dauert nicht länger als 10 Wochen und hat das Ziel, eine Idee zu testen. Schritt-Projekte sind:

Sie dienen der Prüfung von Ideen

Bewusst klein

Auf eine kurze Dauer beschränkt

Mit geringeren Investitionen in Ressourcen

Konzipiert für schnelles Lernen

Aufgaben

In dieser Phase wird jedes Projekt in Aufgaben aufgeteilt und mit bewährten Projektmanagement-Techniken verwaltet.

Übergang von Produkt-Roadmaps zur GIST-Planung

Wenn Sie in Ihrem Planungsprozess bisher klassische Produkt-Roadmaps verwendet haben, mag das GIST-Modell etwas unkonventionell erscheinen. Zugegeben, es ist ein einzigartiger Rahmen, aber einer, der sehr viel Erfolg hat.

Roadmaps sind eine äußerst beliebte Methode, mit der Teams ihre Produktplanung durchführen. Sie werden seit Jahren verwendet, die Produktmanager sind damit vertraut, und es funktioniert. Warum sollten Sie dann eine Alternative in Betracht ziehen? Schauen wir mal.

Agilität

Wie Gilad sagt: "Die agile Entwicklung hat den Wasserfall von Projekten angegangen, aber den Wasserfall von Plänen nicht verändert." Die Erstellung von Vorlagen für Technologie-Roadmaps und Produktbeschreibungen wurde als eine strategische Aktivität angesehen, die einmal im Jahr erledigt wurde und bald veraltet war.

GIST Planning sorgt für mehr Agilität im gesamten Prozess, indem es sich auf kleine Einheiten des roadmap des Projektmanagements anstelle einiger weniger großer Projekte, die Monate dauern.

Rechtzeitigkeit

Produkt-Roadmaps können aus der Synchronisierung geraten, wenn sich der Markt, die Kundenerwartungen oder sogar die Vorrechte des Unternehmens ändern. GIST sorgt dafür, dass das Team anpassungsfähig bleibt, indem es Ideen, Schritte, Projekte und Aufgaben in regelmäßigen Abständen neu kalibriert.

Erfolgsaussichten

Eine Roadmap enthält Ideen und Pläne, die sonst nicht getestet werden. Sie könnte zum Beispiel ein Feature enthalten, das vom Markt noch nicht validiert wurde. GIST beseitigt dieses Problem, indem es kleine (typischerweise 10-wöchige) Projekte in Schritten erstellt, die es den Teams ermöglichen, schnell zu scheitern.

Die Chancen auf Erfolg

Produkt-Roadmaps werden häufig von der Geschäftsleitung oder den Produktverantwortlichen erstellt, die den Weg vorgeben, den die Teams einschlagen sollen. Mit anderen Worten: Die Ideen kommen oft von ganz oben. GIST schafft einen Space, in dem jeder im Team seine Ideen einbringen kann, ohne beurteilt zu werden, und fördert so die Kreativität und Innovation. Dies ist von großer Bedeutung, wenn Sie das kollektive Talent und die Kreativität in Ihrem Team nutzen wollen.

Kollaboration

Produktpläne werden oft von der Geschäftsleitung erstellt und geben den Weg vor, den die Teams einschlagen müssen. Die Ideen kommen oft von ganz oben. GIST schafft einen Space für alle im Team, in dem sie ihre Ideen unvoreingenommen einbringen können, um Kreativität und Innovation zu fördern.

Objektivität

In der traditionellen Produktentwicklung werden Ideen aufgrund subjektiver Meinungen angenommen oder abgelehnt. GIST bietet einen objektiven Rahmen für die Priorisierung und das Testen von Ideen, der Entscheidungen demokratisieren und Ihre Erfolgschancen maximieren kann.

Wenn Sie überzeugt sind, lassen Sie uns zu den Best Practices für die Implementierung von GIST in Ihrem Unternehmen kommen.

Implementierung des GIST-Frameworks im Produktmanagement

Jeder neue Ansatz ist eine Veränderung, gegen die Ihr Team möglicherweise Widerstand leistet. Eine Umstellung erfordert auch ein effektives Change Management. Sehen wir uns an, was Sie zu erledigen haben, um den Übergang reibungsloser zu gestalten.

1. Wählen Sie Ihr Toolkit

Bevor Sie Ihre Pläne über den Haufen werfen und GIST in die Praxis umsetzen, sollten Sie sich Gedanken über Ihren Werkzeugkasten machen. Instanz könnten Sie Tabellenkalkulationen für Ihre Ideenbank, ein Projektmanagement tool für Aufgaben und ein ganz anderes System für die Nachverfolgung von Metriken verwenden.

Das ist zwar durchaus üblich, aber auch ineffizient und führt zu Tool-Müdigkeit. Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie Ziele einstellen, Ideen verfolgen, sie in Projekte aufteilen, Aufgaben erstellen und den Fortschritt überwachen können - alles an einem Ort. ClickUp für Produkt-Teams ist all dies und mehr.

Verwenden Sie ClickUp Ziele zum Einstellen von Einzelzielen oder produkt-OKRs unabhängig davon, ob es sich um numerische, monetäre, Wahr/Falsch- oder Einzelziele handelt. Sie können diese Ziele direkt mit jedem Schritt des Projekts verbinden, indem Sie sie als Sprints behandeln und Einstellungen für Sprints vornehmen.

ziele und Fortschritte mit ClickUp Goals_

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um Ihre Ideenbank zu pflegen. Verwenden Sie vorlagen für Projektpläne zur Strukturierung und Verwaltung von Schritt-Projekten.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben um eine Listenansicht Ihres Ideenbestands zu erstellen. Verwenden Sie diese als Ihre software zur Verwaltung von Aufgaben zur Planung von Aufgaben mit höchster Priorität, zum Hinzufügen von Mitarbeitern, zur Erstellung von Checklisten für Akzeptanzkriterien, zur Zeiterfassung, zur Messung des Fortschritts und vielem mehr - alles in ClickUp.

leistungsstarke und vielseitige ClickUp Tasks

2. Das Team ausbilden

Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Ihre Teammitglieder nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen, müssen Sie sie über GIST aufklären und sie zum Mitmachen bewegen. Bringen Sie das Team in einem virtuellen Workspace wie dem ClickUp Whiteboard und führen Sie sie durch Ihr produktmanagement-Strategie . Verbinden Sie das mit GIST, um ein klares Bild für sie zu zeichnen.

clickUp Whiteboard zum Lernen und Freigeben von Ideen_

Wenn Sie bereits eine Roadmap für die Produktentwicklung haben, können Sie das Team auch durch einen Übergang begleiten. Versuchen Sie dies ClickUp Vorlage für die Produktentwicklungs-Roadmap um Ihre langfristigen Ziele und Prioritäten zu skizzieren. Zeigen Sie dem Team damit, wie GIST seine Bedürfnisse besser erfüllen kann.

Bitten Sie jedes Mitglied des Teams um Kommentare und Feedback. Gehen Sie mit Objekten würdevoll um und beziehen Sie sie gegebenenfalls in Ihre künftige Kommunikation ein. Bauen Sie gemeinsam mit Ihrem Team Systeme für die Priorisierung von Ideen, die Planung von Projekten in Schritten usw. auf. Integrieren Sie im Laufe der Zeit GIST als eine der obligatorischen Produktmanagementfähigkeiten.

3. Ändern Sie Ihre Praktiken

Fangen Sie langsam an, den GIST-Ansatz in die Produktplanung zu integrieren. Verwenden Sie ihn bei der Einstellung der jährlichen Ziele, den vierteljährlichen Überprüfungen bis hin zur Sprint-Planung. Minimieren Sie die Verwendung der Produkt-Roadmap als Ihre primäre Ansicht der Software und verwenden Sie Ihre Produktstrategie als Nordstern.

Wenn Sie sie noch nicht dokumentiert haben, können Sie mühelos mit dem ClickUp Produktstrategie-Vorlage . Sie können auch ein Beispiel für die verschiedenen Optionen für vorlagen für Produktstrategien die Ihnen zur Verfügung stehen.

Wählen Sie eine aus und legen Sie den Grundstein. Gehen Sie von dort aus durch Ziele, Ideen, Schritt-Projekte und Aufgaben, immer in dieser Reihenfolge.

4. Messen und anpassen

Am Ende eines jeden Schritt-Projekts sollten Sie die Ergebnisse messen, eine Retrospektive durchführen und für eine kontinuierliche Verbesserung sorgen. Verwenden Sie die ClickUp Dashboard zur Überwachung des Fortschritts in Richtung der von Ihnen gewählten Ziele.

clickUp Dashboard zur Messung des Fortschritts_

Denken Sie daran, dass das Hauptziel von GIST darin besteht, viele Ideen schnell zu testen. Seien Sie also am Ende ehrlich zu sich selbst und untersuchen Sie, ob Ihr Experiment erfolgreich war oder nicht.

Ace Your Product Development mit ClickUp

Erfolgreiche Produkte erfordern eine solide Planung und eine konsequente Umsetzung. Während der Teil der Ausführung unzählige Iterationen und Verbesserungen erfahren hat, ist die Planung traditionell geblieben. Insbesondere mit der Produkt-Roadmap als Leitfaden sind die Pläne weit vom Ziel entfernt und die Aufgaben oft nicht synchronisiert.

Der GIST-Rahmen ändert das. Es nutzt die besten Produktplanungs- und Projektmanagementtechniken, um einen Prozess mit wesentlich höheren Erfolgschancen zu schaffen. In jeder Phase werden Tools eingesetzt, um die Sichtbarkeit und Anpassungsfähigkeit zu verbessern. Es verleiht Unternehmen und großen Teams eine schlanke Startup-Energie.

Der grundlegende Vorteil von ClickUp ist, dass es mehr ist als nur ein software zur strategischen Planung . ClickUp fasst alle Tools, die Sie für die Umsetzung des GIST-Rahmens benötigen, an einem Ort zusammen.

Ziele einstellen und nachverfolgen. Ideen festhalten und überprüfen. Entwerfen und Planen von Teilprojekten. Aufgaben zuweisen und ausführen. Fortschritte überwachen. Verbesserungen vornehmen. Spülen und wiederholen.

Verbessern Sie die Produktplanung in Ihrem Unternehmen. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .