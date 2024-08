Verbessern Sie die Produktentwicklung mit kostenlosen Vorlagen für das Kano-Modell

Der Satz "Diese Kundenanforderung scheint durch die Maschen gefallen zu sein" lässt selbst die erfahrensten Teams erschaudern.

Selbst in Organisationen, die auf einem Kern von kundenzentriertheit produkte oder Features werden oft auf der Grundlage technischer Spezifikationen entwickelt und nicht auf der Grundlage der Kundenwünsche.

Um zu verstehen, welche Features die Kunden begeistern, verwenden viele Unternehmen feature-Priorisierung strategien, und eine beliebte Methode, diese Features nach Priorität zu kategorisieren, ist das Kano-Modell.

In diesem Blog werden wir uns eingehend mit dem Kano-Modell befassen. Außerdem geben wir kostenlose Vorlagen frei, mit denen Sie Ihre Analyse der Kundenzufriedenheit starten können.

Was sind Kano-Modell-Vorlagen?

Das Kano-Modell ist ein visuelles tool, das entwickelt wurde, um Produktfeatures auf der Grundlage von Kundenfeedback zu priorisieren.

Diese agile Priorisierungstechnik priorisiert die Features, die die Kundenerwartungen erfüllen und zu einer höheren Produktakzeptanz führen. Dies hilft Ihnen, ein wirklich kundenorientiertes Produkt zu entwickeln.

Mithilfe einer Vorlage für das Kano-Modell erhalten Sie einen strukturierten Ansatz zur Einteilung der Kundenpräferenzen in fünf verschiedene Feature-Kategorien.

Fünf Kano-Modell-Kategorien:

Basic (must-haves): Dies sind grundlegende Features, die Kunden als Standard erwarten. Ihr Fehlen führt zu Unzufriedenheit, während ihr Vorhandensein eine grundlegende Erwartung darstellt

Dies sind grundlegende Features, die Kunden als Standard erwarten. Ihr Fehlen führt zu Unzufriedenheit, während ihr Vorhandensein eine grundlegende Erwartung darstellt Performance (wants): Diese Features wirken sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus. Je besser sie funktionieren, desto zufriedener sind die Kunden

Diese Features wirken sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus. Je besser sie funktionieren, desto zufriedener sind die Kunden Excitement (delighters): Diese unerwarteten Features gehen über die Kundenerwartungen hinaus, erzeugen positive Gefühle und steigern die Zufriedenheit

Diese unerwarteten Features gehen über die Kundenerwartungen hinaus, erzeugen positive Gefühle und steigern die Zufriedenheit Indifferent: Diese Features haben wenig bis keinen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit, unabhängig davon, ob sie vorhanden sind oder nicht

Diese Features haben wenig bis keinen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit, unabhängig davon, ob sie vorhanden sind oder nicht Umgekehrt (Unzufriedene): Überraschenderweise (oder auch nicht) verringern diese Features die Kundenzufriedenheit, wenn sie vorhanden sind

Durch die Zuordnung von Kundenfeedback zu einer Kano-Modell-Vorlage können Produktteams wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, was für ihre Kunden wirklich wichtig ist.

Diese Informationen sind wichtig für die Priorisierung der Entwicklung von Features, die Entwicklung strategien für ein effizientes Produktmanagement und schließlich die Bereitstellung von Erfahrungen, die die Erwartungen der Kunden übertreffen.

💡 Pro-Tipp: Denken Sie bei der Priorisierung von Features an die gesamte Customer Journey und nicht nur an einen isolierten Schritt. Ihr Ziel als Produktmanager sollte es sein, "Aha!"-Momente für Ihre Benutzer zu schaffen; Momente, die Freude am Produkt erzeugen und den Wert Ihres Produkts vermitteln.

Was macht eine gute Kano-Modell-Vorlage aus?

Eine gute Kano-Modell-Vorlage besteht aus folgenden Elementen produktmanagement-Frameworks die sich auf das Verständnis der Kundenpsychologie konzentrieren. Damit können Sie vorhersehen, wie sich jedes Feature eines Produkts auf die Kundenzufriedenheit (CSAT) auswirkt.

Eine gute Kano-Vorlage sollte die folgenden Schlüsselaspekte enthalten:

Einfachheit

Sie sollte einfach zu verstehen und zu verwenden sein, da sie nicht nur für Ihre Produktentwicklungs- oder technischen Teams, sondern auch für Design, Benutzererfahrung, Vertrieb, Support und andere Abteilungen bestimmt ist.

Flexibilität

Die Software sollte für verschiedene Produkttypen und Branchen geeignet sein und eine benutzerdefinierte Anpassung an spezifische Bedürfnisse ermöglichen, wobei die visuellen Elemente effektiv eingesetzt werden,

Visuelle Klarheit

Es sollte darstellen, welche Aktionen und Aufgaben eine hohe oder niedrige Priorität haben.

Integrationsfähigkeit

Die Vorlage für das Kano-Modell sollte sich mühelos in Ihr Produktmanagement-Tool integrieren lassen.

Wussten Sie schon? Das Kano-Modell wurde erstmals 1984 von Dr. Noriaki Kano, Professor für Qualitätsmanagement an der Tokyo University of Science, veröffentlicht. Zu dieser Zeit wurde die Kundenzufriedenheit durch die Bearbeitung und Analyse von Beschwerden und die Konzentration auf beliebte Features verbessert.

Kostenlose Vorlagen für das Kano-Modell

Welche Vorlage für das Kano-Modell sollten Sie also wählen?

Jedes Kano-Modell konzentriert sich auf Kundenbedürfnisse und Leistungsattribute, aber nicht jede kostenlose Vorlage wird alle Boxen für Ihre Bedürfnisse abdecken.

Eine gute Vorlage sollte Ihnen helfen, wertvolle Einblicke in die Präferenzen Ihrer Benutzer zu gewinnen, damit Sie Ihr Produkt kontinuierlich verbessern können.

Um Ihnen dabei zu helfen, haben wir eine Liste der besten Kano Model Vorlagen zusammengestellt, die Sie kostenlos herunterladen können.

1. ClickUp Kano Model Whiteboard Vorlage

ClickUp Kano Modell Whiteboard-Vorlage

Wenn Sie an ein Kano-Modell denken, haben Sie vielleicht Optionen gesehen, die sich auf bestimmte Aspekte der Kundenerfahrung und -einsicht konzentrieren. Aber das ClickUp Kano-Modell Whiteboard-Vorlage bringt die Planung von Entwicklungsfeatures auf die nächste Stufe.

Diese anfängerfreundliche ClickUp Whiteboard vorlage hilft dem Produktentwicklungsteam bei der Visualisierung und Analyse von Kundenfeedback. Es sortiert das Feedback in den richtigen Bereich, basierend auf mehreren Attributen innerhalb der Matrix für Kundenzufriedenheit und Leistung.

Mit der Vorlage können Sie:

Ein klares Verständnis darüber zu erlangen, welche Features Sie je nach Kundenpräferenzen und -erkenntnissen priorisieren sollten

Visualisierung und Brainstorming dieser Features mit Ihrem gesamten Team, wobei die Informationen in einem leicht verständlichen Whiteboard-Format präsentiert werden

Unterscheiden Sie Schlüssel-Features von "Nice-to-haves", damit Sie wirklich kundenorientierte Produkte entwickeln können

All dies macht diese Vorlage zu einem wertvollen Hilfsmittel für Produktmanager und Designer, die Kundenbedürfnisse identifizieren und die Produktentwicklung durch eine kollaborative Feedback-Analyse verbessern wollen.

Auch gelesen: Kundenmanagement-Strategien: Ein Leitfaden zum Aufbau hervorragender Kundenbeziehungen

2. ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage

ClickUp Product Features Matrix Vorlage

Es handelt sich zwar nicht um eine spezielle Kano-Modell-Vorlage, ClickUp's Produkt Features Matrix Vorlage bietet einen einzigartigen Ansatz für die Durchführung einer Kano-Modell-Analyse.

Diese vollständig anpassbare Vorlage hilft Ihnen, Ihre Produktfeatures zu strukturieren, indem Sie die Ziele und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe verstehen und sie nach Wichtigkeit und internem Aufwand kategorisieren.

Dieser Ansatz kann wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, welche Features mit den verschiedenen Kategorien des Kano-Modells übereinstimmen.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Schnelles Erkennen von wichtigen Features, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern

Fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wo Sie Entwicklungsaufwand investieren sollten

Einen klaren Überblick über die Feature-Landschaft Ihres Produkts zu gewinnen

Die Matrix an Ihre spezifischen Anforderungen bei der Produktentwicklung anzupassen

Diese Vorlage für die Produktplanung ist ideal für Produktmanager und Entwicklungsteams, die eine detaillierte Produkt-Roadmap erstellen müssen.

💡 Pro-Tipp: Hinzufügen spezifischer Details zu Aufgaben mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder -die Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu kategorisieren, zu filtern und zu priorisieren.

3. ClickUp Vorlage für die Positionierung von Produkten

ClickUp's Vorlage zur Produkt Positionierung

Eine weitere Möglichkeit, eine Kano-Analyse zu implementieren, besteht darin, sie für die Positionierung und Differenzierung von Produkten zu nutzen. Versuchen Sie ClickUp's Vorlage für die Produktpositionierung zu erledigen, da sie als Grundlage für alle Ihre Produktmarketingpläne dient.

Auch wenn es sich nicht direkt um eine Vorlage für das Kano-Modell handelt, kann es doch zum allgemeinen Erfolg Ihres Produkts beitragen, indem es hervorhebt, wie sich Ihr Produkt von dem der Mitbewerber unterscheidet, und sicherstellt, dass es auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist.

Dies hilft Ihnen dabei:

Ihre Einzelziele und Kundensegmente klar zu definieren. Das Verständnis Ihrer Zielgruppe ist entscheidend für die Bestimmung der Features, die für sie wirklich wertvoll sind

Die einzigartigen Vorteile, die Ihr Produkt den Kunden bietet, herauszuarbeiten. Dies kann Ihnen dabei helfen, potenzielle "Delighter"-Features zu identifizieren, die Ihr Produkt von anderen abheben

Verstehen Sie, wie Ihr Produkt im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet. Dies kann Marktlücken und Möglichkeiten zur Schaffung von "Must-have"-Features aufzeigen

Durch den effektiven Einsatz dieser Vorlage können Sie Ihr Produkt besser verstehen und im Einklang mit den Erwartungen und Präferenzen Ihrer Kunden positionieren und so eine kontinuierliche Verbesserungs- und Feedbackschleife schaffen.

4. ClickUp Customer Journey Karte Vorlage

ClickUp Customer Journey Karte Vorlage

Mit einer etwas anderen Herangehensweise an die Produktentwicklung können Sie Kundenerwartungen erfassen und Schmerzpunkte identifizieren, indem Sie sie auf der Karte des Kundenlebenszyklus abbilden. ClickUp's Customer Journey Karte Vorlage bietet eine visuelle Darstellung der Kundenerfahrung, mit der Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit aufzeigen können.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Eine Karte aller Interaktionen eines Kunden mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zu erstellen

Bereiche ausfindig zu machen, in denen Kunden Frustrationen oder Herausforderungen erleben

Erkennen Sie Instanzen, in denen Kunden besonders zufrieden sind

Durch die Kombination der Karte der Customer Journey mit der Analyse des Kano-Modells erhalten Sie eine ganzheitliche Ansicht des Kundenerlebnisses und können letztendlich die Features priorisieren, die sich auf die Zufriedenheit auswirken.

Softwareentwicklung ist ein Bereich, für den ClickUp besonders geeignet ist. Und es gibt eine Reihe von Vorlagen, mit denen Sie beginnen können.

Scott Rushing, Direktor, Forschungsinformationssysteme, Wake Forest Baptist Health

5. ClickUp Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen

ClickUp Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfrage

Ein weiterer Ansatz zur Erfassung von Kundeneinblicken und -feedback besteht darin, diese in Karten zur Kundenzufriedenheit (CSAT) abzubilden. Dieser Ansatz hilft Ihnen, die Features zu quantifizieren, die die größte Kundenzufriedenheit erzeugen und Ihr Produkt effizient skalieren. ClickUp's Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen bietet eine Grundlage für die Erfassung wesentlicher Daten für Ihre Kano-Modell-Analyse.

Durch benutzerdefinierte Fragen zu Kundenerfahrungen und Feature-Präferenzen können Sie Erkenntnisse aufdecken, die mit den Kategorien des Kano-Modells übereinstimmen und Ihnen ermöglichen:

Formulierung von Umfragefragen, die sich direkt auf die Zufriedenheit mit Features und Erwartungen beziehen

Fragen einbeziehen, die Kundenreaktionen auf bestehende und potenzielle Features untersuchen

Identifizieren Sie Muster in den Kundenantworten, die auf potenzielle Kano-Kategorien hinweisen

Die Kombination dieser Erkenntnisse aus Ihrer Kundenzufriedenheitsumfrage mit dem Kano-Modell ermöglicht es Ihnen, die Bedürfnisse und Präferenzen Ihrer Kunden besser zu verstehen und Ihre Gesamtzufriedenheit zu verbessern.

🧠 Erinnern Sie sich: Verstehen Sie, dass die Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit kontinuierlicher Kommunikation und Feedbackschleifen beginnt. Dies kann in Form von wöchentlichen oder monatlichen persönlichen Gesprächen, Umfragen, Formularen und ersten Eindrücken nach neuen Versionen geschehen.

mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle benutzerdefinierte Kundenumfragen erstellen

💡 Pro-Tipp: Generieren Sie Kundenbefragungsfragen mit ClickUp Gehirn auf Ihre Forschungsziele und Ihr Einzelziel abzustimmen.

Analysieren Sie Kundenfeedback mit ClickUp

Das Verstehen und Meeting von Kundenerwartungen ist der Eckpfeiler des Produkterfolgs. Von produktentdeckung bis hin zur Nachimplementierung kann das Kano-Modell ein wertvolles Hilfsmittel für Produktteams sein, um neue Features in ihre Produkte einzuführen und den Aufwand für die Entwicklung auf hochzufriedenstellende Features auszurichten.

Denken Sie jedoch daran, dass das Kano-Modell ein dynamisches tool ist, das eine ständige Analyse und Anpassung erfordert. Indem Sie das Kundenfeedback regelmäßig auswerten und Ihre Produktstrategie auf der Grundlage dieser Erkenntnisse neu kalibrieren, können Sie Produkte liefern, die die Kundenerwartungen übertreffen und das Wachstum Ihres Geschäfts fördern.

Mit Tools wie ClickUp können Sie die Philosophie des Kano-Modells effektiv in Ihre tägliche Arbeit integrieren und in Ihren Projekt- und Entwicklungsplänen umsetzen.

Die oben genannten Vorlagen sind kostenlos und verfügen über zahlreiche Features, mit denen Sie Ihre Produktivität und Planung optimieren können. Anmeldung für ClickUp und fangen Sie noch heute an!