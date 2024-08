Wie man mit einem agilen Release Train Ziele erreicht

Das Fundament der agilen Transformation bedeutet, eine monolithische Anwendung in möglichst kleine Einheiten zu zerlegen und diese iterativ und schrittweise aufzubauen. Manchmal geht bei der Konzentration auf die kleinsten Einheiten der Blick für das große Ganze verloren.

Als Antwort auf dieses Rätsel wurde der Agile Release Train entwickelt. Sehen wir uns an, was er ist und wie er hilft.

Was ist ein Agile Release Train?

Ein Agile Release Train (ART) ist ein Team von agilen Teams die Lösungen in einem Wertstrom aufbauen. Ein typischer agiler Release-Zug ist:

Langlebig, mit erfahrenen Teammitgliedern, die die Stellung halten

Ausgerichtet auf eine gemeinsame geschäftliche und technologische Mission

Organisiert um die Wertströme des Unternehmens

Ein Team von Teams, das in der Regel 50-125 Personen umfasst

Funktionsübergreifend mit Fähigkeiten zur Definition, Erstellung, Freigabe, zum Betrieb und zur Wartung von Software

Das Scaled Agile Framework stellt den agilen Release-Zug wie folgt dar.

Cross-functional Agile Release Train (Quelle: Skaliertes Agiles Rahmenwerk )

Warum brauchen wir einen Agile Release Train?

In großen Organisationen, selbst in solchen, die agile Entwicklung und agiles Projektmanagement praktizieren, kann es Silos geben, die die Wertschöpfung behindern. Zum Beispiel könnte jede Geschäftseinheit ihre eigenen agilen Teams haben, die in Silos arbeiten und Arbeit duplizieren. Das agile Release Train-Modell verhindert dies.

Effektive Übergaben: Größere Teams ermöglichen einen schnelleren Informationsfluss und damit eine bessere Übergabe.

Sinnvolle Zusammenarbeit: In Silos gibt es oft Führungs- und politische Systeme, die eine Zusammenarbeit verhindern. ARTs umgehen dies von vornherein.

Wert-Fokus: ART stellt sicher, dass ein Unternehmen den versprochenen Wert liefert, indem es Lösungen entwickelt, die einen Mehrwert für den Kunden schaffen.

Kernprinzipien eines Agilen Release Train

Die Welt der agilen Softwareentwicklung ist voll von Frameworks und Modellen, die Teams helfen können, mehr, besser oder schneller zu arbeiten. Scrum ist ein beliebter Entwicklungsansatz. Kanban ist ein bevorzugter Projektmanagement-Stil. DevOps vs. Agile ist eine nicht enden wollende Debatte.

Um wirklich zu verstehen, was Agile Release Trains bedeuten und wie sie funktionieren, sollten wir mit ihren Kernprinzipien beginnen. Zusätzlich zu agilem Scrum prinzipien wie iterative Entwicklung, kontinuierliche Verbesserung, funktionsübergreifende Zusammenarbeit, Kundenfokus usw., hier einige spezifische ART-Prinzipien.

Organisiert um den Wert

Anstatt Teams nach Funktionen oder Abteilungen zu organisieren, ist die ART nach Entwicklungswertströmen strukturiert. Agile Release Trains nutzen den Lean-Gedanken und bringen eine Reihe von agilen Teams zusammen, die ein wichtiges Produkt liefern und unterstützen können.

Wenn der Wertstrom ausläuft, der Markt sich verändert oder das Unternehmen sich neu ausgerichtet hat, können die ARTs um andere Werte im Netzwerk herum reorganisiert werden.

Teamausrichtung

Agile Release Trains sind auf gemeinsame geschäftliche und technologische Aufgaben ausgerichtet. Dieses Prinzip ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Kohärenz und Fokus über mehrere agile Teams hinweg.

Eine der Methoden, mit denen ARTs die Ausrichtung sicherstellen, ist die umfassende Program Increment (PI) Planung. Während der PI-Planung kommen alle Teams innerhalb des agilen Release Trains zusammen, um gemeinsame Ziele festzulegen, Abhängigkeiten zu verstehen und eine gemeinsame Roadmap zu erstellen.

Eingebaute Qualität

Agile Teams, die den ART bilden, kommen zusammen, um Standards für die Produktqualität festzulegen. Sie entscheiden sich für Praktiken wie die testgetriebene Entwicklung (TDD) oder automatisierte agiles Testen um die Lieferung zu verbessern.

Diese Praktiken helfen dabei, Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben, technische Schulden zu reduzieren und sicherzustellen, dass das Endprodukt die erforderlichen Standards im gesamten Unternehmen erfüllt.

Gemeinsamer Rhythmus und Synchronisation

Agile Teams arbeiten oft unabhängig voneinander. Dies behindert die Zusammenarbeit in Echtzeit und den Blick auf den Gesamtwert des Unternehmens. Agile Release Trains lösen dieses Problem, indem sie die Bedeutung von zwei Prinzipien hervorheben:

Kadenz : Regelmäßig stattfindende Ereignisse, wie Systemdemos, Iterationsplanung, usw.

: Regelmäßig stattfindende Ereignisse, wie Systemdemos, Iterationsplanung, usw. Synchronisation: Gleichzeitige Planung von Sprints, Iterationen und PI-Zyklen zwischen allen Teams in der ART, um Abhängigkeiten besser zu verwalten

Dadurch wird sichergestellt, dass Iterationen und kontinuierliche Verbesserungen nicht auf die einzelnen Einheiten beschränkt sind und dass sich das gesamte System kohärent weiterentwickelt.

Zusammengehalten durch kritische Rollen

Jedes agile Team innerhalb der ART hat funktionsübergreifende Rollen. Um die ART als funktionierende Einheit zusammenzuhalten, werden jedoch einige Regeln aufgestellt.

Release-Train-Ingenieur : Wie ein Scrum Master ermöglichen Release Train Engineers die Ausführung, beseitigen Hindernisse, coachen Teams usw.

: Wie ein Scrum Master ermöglichen Release Train Engineers die Ausführung, beseitigen Hindernisse, coachen Teams usw. Produktmanager : Überwacht das ART-Backlog und trifft Entscheidungen über die Produkt-Roadmap

: Überwacht das ART-Backlog und trifft Entscheidungen über die Produkt-Roadmap Systemarchitekt : Definiert die Architektur der Lösungen im Wertstrom

: Definiert die Architektur der Lösungen im Wertstrom Geschäftsinhaber: Stellt die Ausrichtung an den Geschäftsergebnissen sicher

Da Sie nun wissen, wie sich agile Release Trains in den Kontext der agilen Softwareentwicklung einfügen, sehen wir uns an, wie Sie das Framework in Ihrer Organisation implementieren können.

Wie man einen agilen Release Train implementiert

Im Wesentlichen ist ein agiler Release Train eine virtuelle Organisation ohne die traditionelle hierarchische Struktur. Es handelt sich also um eine Ansammlung von Teams, die an Sprints, Produkten, Iterationen, User Stories und Bugs innerhalb des Wertstroms arbeiten.

Um die Coaches zusammenzuhalten und in die richtige Richtung zu lenken, sollten Sie Ihren agilen Release Train mit Bedacht einsetzen. Eine gute agiles Projektmanagement-Tool wie ClickUp kann einen wesentlichen Beitrag leisten. So geht's.

1. Definieren Sie den Wertstrom

Beginnen Sie mit der Definition des Wertstroms. Es gibt in der Regel zwei Arten von Wertströmen:

Operativ : Schritte zur Lieferung eines Produkts/einer Dienstleistung an den Kunden. Dies kann die Herstellung, der elektronische Handel, die Abwicklung, die Zahlungsabwicklung usw. sein.

: Schritte zur Lieferung eines Produkts/einer Dienstleistung an den Kunden. Dies kann die Herstellung, der elektronische Handel, die Abwicklung, die Zahlungsabwicklung usw. sein. Entwicklung: Schritte zur Umwandlung eines Geschäftsprozesses in ein Technologieprodukt

Obwohl diese eng miteinander verknüpft sind, befassen sich agile Release Trains eher mit dem Entwicklungswertstrom.

Identifizieren Sie den primären Wert, den Ihre Teams dem Kunden liefern, und bilden Sie den Prozess vom Konzept bis zur Lieferung ab. Führen Sie Workshops mit den wichtigsten Stakeholdern durch, um detaillierte Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie der Wert durch Ihr Unternehmen fließt - dokumentieren Sie jeden Schritt, von der ersten Idee bis zur endgültigen Lieferung und Unterstützung. ClickUp-Whiteboards ist ein großartiger Ort, um Ihre Prozesse visuell abzubilden und bei Bedarf mit allen Teammitgliedern zu teilen, um später asynchron zusammenzuarbeiten. Da es sich um ein digitales agiles Werkzeug können Sie den Wertstrom natürlich aktualisieren, wenn er sich weiterentwickelt.

Prozessabbildung mit ClickUp Whiteboards

2. Organisieren Sie Teams rund um den Wertstrom

Stellen Sie 5-12 agile Teams zusammen, die sich jeweils auf verschiedene Aspekte des Wertstroms konzentrieren, aber auf das gleiche übergreifende Ziel hinarbeiten. Stellen Sie sicher, dass jedes Team funktionsübergreifend ist, mit Entwicklern, Testern, Designern und Product Ownern.

So kann beispielsweise ein Team für die Frontend-Entwicklung zuständig sein, während ein anderes die Backend-Services verwaltet, aber beide arbeiten auf dieselbe Release-Planung für die Entwickler hin. Klare Rollen und Zuständigkeiten innerhalb jedes Teams tragen zur Optimierung der Zusammenarbeit und Effizienz bei.

3. Erstellen Sie ein Programm-Backlog

Erstellen Sie ein Programmbacklog, das als einzige Quelle der Wahrheit für das dient, was die ART bauen wird.

Füllen Sie es mit Funktionen, die aus dem Wertstrom-Mapping abgeleitet wurden

Arbeiten Sie mit den Produktverantwortlichen zusammen, um die Prioritäten auf der Grundlage ihres Wertes für den Kunden und der allgemeinen Geschäftsstrategie festzulegen

Jedes Element des Backlogs muss mit klaren Akzeptanzkriterien klar definiert werden

Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung des Backlogs, um veränderte Prioritäten und neue Erkenntnisse zu berücksichtigen

Dieses Backlog ist die Richtschnur für die Arbeit aller Teams innerhalb der ART und gewährleistet die Ausrichtung und Fokussierung. Daher ist ein zentrales Tool wie ClickUp Tasks notwendig, um alle Informationen an einem Ort zu halten.

In ClickUp Tasks können Sie eine Beschreibung für jedes Element im Backlog hinzufügen, Akzeptanzkriterien für Checklisten festlegen, dem jeweiligen Teammitglied zuweisen, über verschachtelte Kommentare zusammenarbeiten, Prioritäten festlegen, Aufgabentypen anpassen und vieles mehr.

ClickUp-Aufgaben für agile Release-Züge

4. Planen Sie Ihre Programminkremente

Planen Sie regelmäßig Meetings zur Planung von Programminkrementen, um alle Teams des ART auf gemeinsame Ziele und Ergebnisse auszurichten. Jedes Inkrement dauert in der Regel 8-12 Wochen. Sie können dies als wiederkehrendes Ereignis in der ClickUp-Kalenderansicht automatisieren.

Bonus: Wenn Sie neu in der Sprintplanung sind, finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen über agile Release-Planung für Entwickler .

5. Ziele setzen

Mit einem Team von 50-125 Mitgliedern, das in Schritten von 8-12 Wochen arbeitet, kann das Projekt unhandlich werden. Klare Ziele zu setzen und diese regelmäßig zu verfolgen, kann Abhilfe schaffen. Schaffen Sie also ein System, an dem sich die Teams orientieren können.

Verwenden Sie ClickUp-Ziele zu:

Ziele als numerisch, monetär, wahr/falsch oder Aufgaben zu setzen

Sprint-Ziele, Inkrement-Ziele, etc. erstellen

Aufgaben mit Zielen zu verbinden und den Fortschritt automatisch zu verfolgen

Ziele zu veröffentlichen, damit das gesamte Team den Fortschritt sehen kann

Setzen, verfolgen und erreichen Sie Ihre Ziele mit ClickUp Goals

6. Überprüfen und anpassen

Berichte erstellen: Verfolgen Sie den Fortschritt bei all Ihren Zielen an einem Ort. Wählen Sie die Metriken, die für Sie wichtig sind agile Arbeitsabläufe und individuelle Berichte erstellen.

Zum Beispiel mit Hilfe von agile Burndown-Diagramme können Sie den Fortschritt der einzelnen Sprints genau verfolgen. Burnup-Diagramme, die Ansicht der kumulativen Arbeitsbelastung, die Geschwindigkeit des Teams usw. liefern wertvolle Erkenntnisse.

ClickUp Dashboards für agile Release-Züge

Durchführen von Retrospektiven: Überprüfen Sie die Leistung am Ende eines jeden PIs, um zu reflektieren, was gut funktioniert hat und was nicht. Nutzen Sie dieses Feedback, um Prozesse und Praktiken kontinuierlich zu verbessern.

Fördern Sie offenes und ehrliches Feedback: Schaffen Sie eine Kultur des kontinuierlichen und zeitnahen Feedbacks unter den Mitgliedern aller agilen Teams. Hier ist der Grund, warum das notwendig ist.

Bonus: Lassen Sie sich davon inspirieren, wie Gabriel Hoffman, Solution Engineer bei ZenPilot, die ClickUp zur Implementierung von Scrum .

Die Rolle von Feedback in agilen Release-Zügen

In allen agilen Arbeitsmodellen spielt das Feedback eine entscheidende Rolle. Das gilt auch für agile Release Trains.

Geschäftsfeedback: ARTs arbeiten mit den Geschäftsteams zusammen, um zu verstehen, ob die gelieferte Lösung die Geschäftsziele erreicht hat.

Kundenfeedback: ARTs suchen aktiv nach Kundenfeedback zu ihren Inkrementen, um den Wert zu überprüfen. Dies kann intern erfolgen, z. B. durch Verfolgung der Nutzung, der Kundenbindung, der Bewertungen in sozialen Medien usw. Oder in Zusammenarbeit mit den Nutzern, z. B. durch Umfragen oder Interviews.

Technologisches Feedback: ARTs führen regelmäßig Integrationstests und technische Spikes durch, um technisches Feedback zu sammeln. Verschiedene Überwachungsprozesse geben auch dem Infrastrukturteam Feedback.

Team-Feedback: Mehrere Teams, die als eine Einheit zusammenarbeiten, brauchen ehrliches und vertrauensvolles Feedback. ART-Teams sprechen in Reviews und Retrospektiven offen miteinander, um die Verhaltensaspekte der Zusammenarbeit zu verstehen und sie bei Bedarf auszubügeln.

Projektmanagement-Feedback: Ein weiterer wichtiger Aspekt des Feedbacks ist, wie gut die Projekte gemanagt werden. Ressourcenauslastung, Pünktlichkeit der Lieferung, Einhaltung von Standards usw. lassen sich aus Projektmanagement-Dashboards ableiten, die zur Verbesserung von Produktivität und Effizienz genutzt werden können.

Die Auswirkungen agiler Release-Züge auf den Softwareentwicklungsprozess

Seit der Jahrtausendwende hat sich die Softwareentwicklung stark verändert. Agile Entwicklungsteams der Vergangenheit litten unter:

Fragmentierte Teams: Traditionelle agile Teams arbeiteten gut in sich selbst, mit großer lokaler Optimierung. Organisationsweit blieben jedoch Silos mit begrenzter Koordination bestehen, was zu Fehlanpassungen und Ineffizienzen führte.

Uneinheitliche Qualität: Fragmentierte Teams hatten unterschiedliche Qualitätsstandards, was zu inkonsistenten Produkten und mehr Fehlern in der gesamten Wertschöpfungskette führte.

Langsame Feedback-Schleifen: Die Rückmeldungen von Interessengruppen und Nutzern waren langsam, was für die von den Teams angestrebten beschleunigten Sprint-Zyklen eher kontraproduktiv war.

Suboptimale Zusammenarbeit: Unabhängige Teams arbeiteten asynchron, was zu Lücken in der Sichtbarkeit führte und das Gesamtbild beeinträchtigte.

Agile Release Trains waren die Lösung für all diese Probleme, mit denen Softwareentwicklungsteams konfrontiert sind. Sie brachten die Vorteile von Agile auf die Bedürfnisse großer, komplexer Organisationen.

Mit ART erreichten die Unternehmen:

Wertrealisierung: Der wertstromorientierte Ansatz von ART stellt sicher, dass die gesamte Softwareentwicklung auf die Schaffung von Kundennutzen ausgerichtet ist.

Bessere Teamkoordination: ART brachte mehrere agile Teams systematisch zusammen und förderte so eine bessere Koordination und Ausrichtung auf gemeinsame Ziele.

Eingebaute Qualität: Qualitätspraktiken wurden in jede Entwicklungsphase integriert, was zu konsistenten und hochwertigen Ergebnissen im gesamten Wertstrom führte.

Schnelle Feedback-Schleifen: Synchronisierung und ein gemeinsamer Rhythmus sorgen für zeitnahe Überprüfungen und Retrospektiven für schnelleres Feedback und reaktionsschnellere Anpassungen.

Beschleunigte Lieferung: ART ermöglicht kürzere, besser vorhersehbare Lieferzyklen und damit schnellere Releases und eine bessere Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen.

Herausforderungen bei der Implementierung agiler Release-Züge

Trotz der oben genannten Vorteile ist die Implementierung eines agilen Release Trains nicht ohne Herausforderungen. Wenn agile Teams ART einführen, können sie mit den folgenden Problemen konfrontiert werden.

Kulturwandel

Die Einführung von ART erfordert einen erheblichen Kulturwandel innerhalb der Organisation. Teams, die es gewohnt sind, in kleinen Gruppen unabhängig und asynchron zu arbeiten, könnten die größere Struktur von ART als beunruhigend empfinden.

So könnten sich beispielsweise synchronisierte Sprints oder ein gemeinsamer Rhythmus für Retrospektiven als hinderlich erweisen. Um diese Störung zu vermeiden, müssen die ART-Leiter die Idee langsam einführen und einen Konsens innerhalb der Organisation herstellen.

Anfängliche Lernkurve

Die anfängliche Lernkurve beim Verstehen und Einführen von ART-Praktiken kann für viele Teams steil sein. ART führt neue Rollen, Zeremonien und Praktiken ein, die die Teammitglieder schnell lernen und in ihre täglichen Arbeitsabläufe integrieren müssen.

So wird beispielsweise das Inspect & Adapt (I&A) zu Beginn jeder Iteration durchgeführt, zusätzlich zur Retrospektive am Ende jeder Iteration.

Die Bereitstellung umfassender Schulungen, Ressourcen und Mentoren kann diese Herausforderung mildern, so dass die Teams einen reibungslosen Übergang schaffen und die Vorteile von ART nutzen können.

Abhängigkeitsmanagement

Die Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen mehreren Teams innerhalb eines agilen Release-Zugs kann ein wahrer Albtraum sein. Um sicherzustellen, dass alle Teams aufeinander abgestimmt sind und ihre Arbeit reibungslos integriert werden kann, ist eine sorgfältige Planung und Koordination erforderlich.

Um dies zu vermeiden, richten Sie ein:

Klare Kommunikationskanäle : Die Chat-Ansicht von ClickUp bündelt beispielsweise alle Nachrichten und sorgt dafür, dass auch bei großem Lärm nichts verloren geht

: Die Chat-Ansicht von ClickUp bündelt beispielsweise alle Nachrichten und sorgt dafür, dass auch bei großem Lärm nichts verloren geht Visuelle Management-Tools: Ein Dependency Board - die Darstellung von Aufgaben, die voneinander abhängig sind - hilft den Teams, Abhängigkeiten frühzeitig zu erkennen und anzugehen

Verwalten Sie Ihren agilen Release-Zug effektiv mit ClickUp

Agile Praktiken sind fantastisch für kleine Softwareentwicklungsteams. Agile Methoden empfehlen sogar, große Teams in kleinere Einheiten aufzuteilen, um Effizienz und Qualität zu verbessern.

Dadurch entsteht jedoch oft ein Größenproblem. Agile Release Trains sind die Antwort auf das Problem der Skalierung agiler Praktiken in großen Organisationen. Großartige agile Release Trains richten mehrere Teams auf gemeinsame Ziele aus, synchronisieren die Bemühungen, sorgen für kohärente Lösungen und erfüllen die geschäftlichen Wertströme.

Die Implementierung und Verwaltung eines anspruchsvollen Frameworks wie des agilen Release Trains erfordert ein robustes, umfassendes, flexibles und anpassbares Projektmanagement-Tool. Von der Skizzierung von Aufgaben bis zur Verwaltung von Abhängigkeiten muss es alles können.

ClickUp wurde genau für diese Aufgabe entwickelt. ClickUp für agile Teams versetzt Sie in die Lage, Wertströme zu verwalten - und die, mit denen Sie fertig sind, mühelos zu beenden. Sie können sowohl das große Ganze sehen als auch in die kleinsten Details hineinzoomen. Es dient Einzelpersonen, Projekten, Teams und Teams von Teams, wie dem agilen Release Train. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos !