10 Excalidraw-Alternativen für die Zusammenarbeit am Whiteboard

Erinnern Sie sich noch an die guten alten Zeiten, als sich Teams in Konferenzräumen versammelten, um brillante Ideen zu entwickeln und Projekte an Whiteboards zu besprechen? Mit dem Aufkommen von Remote- und Hybridarbeit hat sich die Zusammenarbeit in Echtzeit von physischen Whiteboards auf virtuelle verlagert. Virtuelle Whiteboards wie Excalidraw sind großartige tools, um Ihre Ideen auszudrücken und mit Ihren Teams zu brainstormen.

Allerdings ist Excalidraw aufgrund bestimmter Einschränkungen möglicherweise nicht für jeden geeignet. In einer Instanz kann nur eine Zeichnung erstellt werden, was den Diskussionsumfang einschränkt. Einige Benutzer bemängeln auch die fehlenden Integrationsmöglichkeiten des Tools. Wenn Sie also nach einer zuverlässigen Alternative zu Excalidraw suchen, sind Sie hier genau richtig. Werfen wir einen Blick auf die Top 10 der Excalidraw-Alternativen und ihre Features.

Worauf sollten Sie bei Excalidraw-Alternativen achten? Die Verwendung eines Online-Whiteboards mag einfach erscheinen. Wenn Sie jedoch eines mit einer klobigen Benutzeroberfläche auswählen, kann dies Ihre Arbeit doppelt so schwer machen. Hier sind einige wichtige Faktoren, die Sie bei der Suche nach Alternativen für Excalidraw berücksichtigen müssen: *Echtzeit-Zusammenarbeit: Überprüfen Sie Funktionen wie gleichzeitige Bearbeitung, Chat-Option, Kommentare für die Zuweisung von Aufgaben und Live-Cursor-Tracking

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie ein Tool, das intuitiv und einfach zu bedienen ist. Eine benutzerfreundliche Oberfläche sorgt für einen effizienten Workflow und verkürzt die Lernkurve für Sie und Ihr Team. *Anpassung: Suchen Sie nach Alternativen, die benutzerdefinierte Vorlagen, Farben und Formen bieten. *Sicherheit und Datenschutz: Bevorzugen Sie Tools, die eine End-to-End-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten bieten

Wählen Sie ein Tool, das intuitiv und einfach zu bedienen ist. Eine benutzerfreundliche Oberfläche sorgt für einen effizienten Workflow und verkürzt die Lernkurve für Sie und Ihr Team. *Anpassung: Suchen Sie nach Alternativen, die benutzerdefinierte Vorlagen, Farben und Formen bieten. *Sicherheit und Datenschutz: Bevorzugen Sie Tools, die eine End-to-End-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten bieten Kosten: Schätzen Sie die Gesamtkosten alternativer Tools ein, indem Sie sowohl einmalige Gebühren für Abonnements als auch Vorabkosten für zusätzliche Features berücksichtigen. ## Die 10 besten Excalidraw-Alternativen für 2024 Sehen wir uns die 10 besten Excalidraw-Alternativen für eine bessere Zusammenarbeit im Workspace an. Von fortschrittlichen Visualisierungsfunktionen bis hin zu schnellen Anpassungsoptionen bieten diese Tools alles, was Ihr Team braucht, um Ideen in die Tat umzusetzen.

1. ClickUp Zeit sparen und mehr erledigen mit ClickUp Whiteboards ClickUp ist eine

undefined bietet einen flexiblen Arbeitsbereich für Brainstorming, Planung und Ausführung von Projekten. Sie können zeichnen, Ideen verbinden, Notizen schreiben und Bilder und Links hinzufügen, um effektiv zusammenzuarbeiten. Die Ideenfindung allein ist jedoch nicht entscheidend. Sie müssen Gedanken in konkrete Elemente umsetzen. Hier hilft undefined hilfe – Aufgaben und Ideen aufeinander abstimmen. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-319.png ClickUp Mindmaps /%img/ Komplexe Projekte vereinfachen, indem Workflows und spezifische Aufgaben mithilfe von ClickUp Mindmaps geplant werden

Sie können Mindmaps verwenden, um Ideen zu entwickeln, Strategien zu entwerfen und Roadmaps und agile Workflows zu erstellen. Dies hilft Ihnen, Aufgaben zu vereinfachen, indem Sie komplexe Pläne für Projekte aufschlüsseln und Abhängigkeiten miteinander verbinden. Zum Beispiel ist die ClickUp-Vorlage für Prozesse auf dem Whiteboard unter https://clickup.com/templates/processes-map-whiteboard-t-205384192[ ist eine sofort einsatzbereite, benutzerdefinierte Vorlage, die auch für Anfänger geeignet ist. Sie können damit Prozesse mit einer visuellen Darstellung einfach an das Team kommunizieren. Sie können auch Status, Felder und sogar Ansichten benutzerdefiniert anpassen. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickups-processes-map-whiteboard-template.jpg ](). Sie hilft bei der Visualisierung täglicher Prozesse und der einfachen Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben. /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/4c377788-1000.png Mit der Vorlage für Prozessflussdiagramme von ClickUp können Sie Prozesse dokumentieren und Probleme schnell beheben. https://app.clickup.com/signup?template=t-375291706 Diese Vorlage herunterladen /%cta/

Die besten Features von ClickUp *Visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit: Geben Sie Ideen und Notizen frei und verfolgen Sie die Aktivitäten aller im Team, um Aktionen zu koordinieren

Verbinden Sie Aufgaben und Ideen: Planen und organisieren Sie Ihre Ideen und Aufgaben ganz einfach mit /href/ https://clickup.com/features/mind-maps ClickUp Mindmaps /%href/ . Sie können Mindmaps auf der Grundlage von Aufgaben oder Knoten erstellen und Ihre Projekte einfach durch Ziehen von Bereichen in logische Pfade anordnen. Benutzerdefinierte Aufgabenverwaltung: Schließen Sie die Lücke zwischen Ideenfindung und Ausführung, indem Sie undefined direkt von Ihren Whiteboards aus erstellen. Passen Sie Ihren Workspace an, indem Sie verschiedene Konventionen für verschiedene Aufgabentypen hinzufügen. Freigegebene Links erhalten: Teilen Sie Whiteboards mit Clients oder Partnern außerhalb Ihres Workspace, auch wenn diese kein ClickUp-Konto haben

Planen und organisieren Sie Ihre Ideen und Aufgaben ganz einfach mit /href/ https://clickup.com/features/mind-maps ClickUp Mindmaps /%href/ . Sie können Mindmaps auf der Grundlage von Aufgaben oder Knoten erstellen und Ihre Projekte einfach durch Ziehen von Bereichen in logische Pfade anordnen. Schließen Sie die Lücke zwischen Ideenfindung und Ausführung, indem Sie undefined direkt von Ihren Whiteboards aus erstellen. Passen Sie Ihren Workspace an, indem Sie verschiedene Konventionen für verschiedene Aufgabentypen hinzufügen. Teilen Sie Whiteboards mit Clients oder Partnern außerhalb Ihres Workspace, auch wenn diese kein ClickUp-Konto haben Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen: Probieren Sie gebrauchsfertige Vorlagen für Whiteboards aus, um Workflows und Flussdiagramme, Concept Mapping, Reverse Brainstorming und Brainwriting zu erstellen. *Verbinden Sie Ihre Technologie: Greifen Sie über /href/ https://clickup.com/features/universalsearch ClickUps Universal Search /%href/ schnell auf Informationen aus ClickUp, verbundenen Apps oder dem lokalen Laufwerk zu

Probieren Sie gebrauchsfertige Vorlagen für Whiteboards aus, um Workflows und Flussdiagramme, Concept Mapping, Reverse Brainstorming und Brainwriting zu erstellen. *Verbinden Sie Ihre Technologie: Greifen Sie über /href/ https://clickup.com/features/universalsearch ClickUps Universal Search /%href/ schnell auf Informationen aus ClickUp, verbundenen Apps oder dem lokalen Laufwerk zu Format Whiteboards: Erstellen Sie interaktive Whiteboards, indem Sie Text mit Bannern, Überschriften, Hervorhebungen und Markierungen formatieren. Fügen Sie über die Symbolleiste auch Elemente wie Formen und Verbindungen hinzu. #### ClickUp-Limits Für einige Benutzer ist es eine Lernkurve, die ClickUp-Whiteboards zu verstehen. #### ClickUp-Preise Free Forever-Plan: Am besten für den persönlichen Gebrauch *Unlimited: Am besten für kleine Teams; 7 $ pro Monat und Benutzer

Erstellen Sie interaktive Whiteboards, indem Sie Text mit Bannern, Überschriften, Hervorhebungen und Markierungen formatieren. Fügen Sie über die Symbolleiste auch Elemente wie Formen und Verbindungen hinzu. #### Business: Am besten für Teams mittlerer Größe; 12 $ pro Monat und Benutzer *Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung *ClickUp Brain: Für 5 $ pro Monat und Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen #### ClickUp Bewertungen und Rezensionen G2: 4,7/5 (über 9.000 Rezensionen)

Am besten für Teams mittlerer Größe; 12 $ pro Monat und Benutzer *Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung *ClickUp Brain: Für 5 $ pro Monat und Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen #### Capterra: 4,7/5 (4.000+ Bewertungen) ### 2. Draw.io via /href/ http://drawio.com Dra /%href/ /href/ http://drawio.com w.io /%href/

Draw.io ist eine vielseitige Software zur Erstellung von Flussdiagrammen und Online-Design, die hauptsächlich in Atlassian-Apps wie Confluence und Jira verwendet wird. Sie können Netzwerkdiagramme, Flussdiagramme, Wireframes und vieles mehr erstellen. Die benutzerfreundliche Oberfläche mit vielen Formen, Symbolen und Anpassungsoptionen macht sie zu einer der beliebtesten Excalidraw-Alternativen. #### Die besten Features von Draw.io

Verwenden Sie die Funktion zur Klassensuche, um relevante Diagramme zur Visualisierung von Workflows zu finden. Speichern Sie Ihre Diagrammdateien in einer beliebigen Cloud-Plattform. Arbeiten Sie mit mehreren Mitgliedern Ihres Teams in Echtzeit zusammen, indem Sie Cursor freigeben. Geben Sie einfach Feedback, indem Sie Kommentare zu Bildern hinzufügen. #### Draw.io-Limits Beim Importieren einiger Dateitypen können Probleme auftreten. * Bei der Verwendung im Browser kann es zu Verzögerungen kommen. #### Draw.io-Preise

Free: 30-tägige Testversion *Cloud: 20 $ pro Monat für 20 Benutzer und 532,50 $ pro Monat für 2000 Benutzer *Data Center: 6.000 $ für 500 Benutzer und 10.000 $ für 2000 Benutzer, jährliche Abrechnung #### Draw.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (350+ Bewertungen) *Capterra: 4,6/5 (700+ Bewertungen) ### 3. Mural via /href/ http://mural.co Mu /%href/ /href/ http://mural.co ral /%href/

Mural ist eine virtuelle Leinwand, auf der Sie mit Ihrem Team in Echtzeit Ideen sammeln, Probleme lösen und Ideen visuell organisieren können. Mit diesem Tool können Sie verschiedene Elemente wie Haftnotizen, Bilder und Zeichnungen erstellen und bearbeiten. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Diagramme skizzieren, um visuell zusammenzuarbeiten. Es bietet benutzerdefinierte Whiteboard-Lösungen für Design-, Produkt-, Engineering-, Innovations- und Verkaufsteams, sodass innerhalb des gesamten Unternehmens nicht mehr mehrere Apps für die Zusammenarbeit benötigt werden. #### Die besten Features von Mural

Ideen oder Elemente für Maßnahmen als Haftnotizen oder Textfelder hinzufügen Den Zugriff auf die Zusammenarbeit mit Einstellungen für Ansicht, Bearbeitung und Moderation steuern Farben von Text und Notizen ändern, um Cluster zu erstellen und Muster zu erkennen Symbole, GIFs und Bilder mit Unsplash-Integration hinzufügen #### Mural-Einschränkungen Möglicherweise empfinden Sie Integrationen mit anderen Apps als limitierend * Das Verfolgen von Kommentaren bei der Zusammenarbeit mit mehreren Mitgliedern des Teams kann überwältigend sein #### Mural-Preise

Free: Forever Team+: 12 $ pro Monat pro Benutzer *Business: 17,99 $ pro Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Mural *G2: 4,6/5 (1.365+ Bewertungen) *Capterra: 4,5/5 (120+ Bewertungen)



4. FigJam /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/FigJam.jpg /%img/ via /href/ https://www.figma.com/figjam/ FigJ /%href/ undefined FigJam, entwickelt von Figma, ist eine weitere Alternative zu Excalidraw, die es Teams ermöglicht, Brainstorming zu betreiben, Diagramme zu zeichnen, Strategien zu entwerfen und Flussdiagramme und agile Workflows zu erstellen.

Es hilft bei der Erstellung von Projekt-Roadmaps, Customer Journey Maps und Projektzeitleisten. Über Audio-Chat und Live-Chat können Sie Feedback in Echtzeit geben. FigJam bietet auch die Integration von KI zur Automatisierung von Projektzeitplänen und zur Verfolgung von Aktionspunkten. #### FigJam beste Features Workflow-Widgets wie Jira-Aufgaben zum Whiteboard hinzufügen Personalisieren Sie die Kommunikation mit benutzerdefinierten Bitmoji-Avataren * Probieren Sie die KI-Integration aus, um Ideen zu sammeln oder Codes zu entwerfen

Sammeln Sie Feedback durch Umfragen #### FigJam-Limits Sie können nicht an Updates arbeiten, ohne online zu sein Sie können externe Mitglieder nur mit dem kostenlosen Plan für bis zu 24 Stunden einladen #### FigJam-Preise *Free: Forever Professional: 3 $ pro Monat pro Benutzer *Organization: 5 $ pro Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise



Fügen Sie einer Form Notizen hinzu, um andere auf dem Laufenden zu halten. Integrieren Sie es in beliebte Workspace-Tools wie Google und Atlassian. #### Lucidchart-Limits Sie könnten Schwierigkeiten haben, einen Massenexport nach Visio durchzuführen. Mit dem kostenlosen Plan können Sie nur 60 Objekte pro Diagramm erstellen. #### Lucidchart-Preise Free: 7-tägige Testversion

7-tägige Testversion Individual: 7,95 $ pro Monat, jährliche Abrechnung *Team: 27 $ pro Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung *Enterprise: benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Lucidchart *G2: 4,5/5 (5.000+ Bewertungen) *Capterra: 4,6/5 (2.000+ Bewertungen)

6. InVision App /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/invision-app.png InVision App /%img/ via /href/ https://www.invisionapp.com/ InVision App /%href/

Das Flaggschiffprodukt von InVision, Freehand, ist ein virtuelles Whiteboard für die Planung von Projekten, Ideenfindung, Teambuilding, Brainstorming, Präsentation und Überprüfung von Ideen. Es bietet benutzerdefinierte Vorlagen für Teams aus den Bereichen Technik, Design, IT und Produktentwicklung. Mit der intelligenten Arbeitsfläche können Sie Workflows definieren und Projekte nahtlos verwalten.

Die besten Features der App von InVision Verwandeln Sie Ideen mithilfe der vektorbasierten Zeichnung und der flexiblen Ebenen von InVision in Bildschirmdesigns. Prototypisieren, verwalten, überprüfen, verfeinern und testen Sie digitale Produkte ohne Code. Optimieren Sie das Projektmanagement mit über 200 vorgefertigten Vorlagen. #### Limits der App von InVision Das Importieren von Zeichenflächen aus Sketch kann mühsam sein. * Die Zusammenarbeit im Team kann eine Herausforderung darstellen. #### Preise der App von InVision

Kostenlos Freehand Pro: 4,95 $ pro Monat und Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen der App InVision *G2: 4,4/5 (über 600 Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (über 700 Rezensionen) ### 7. Jamboard via undefined /href/ https://jamboard.google.com/ ard /%href/



Wenn Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten möchten, können Sie Jamboard, ein digitales Whiteboard von Google, verwenden. Sie können es auf dem Jamboard-Gerät (ein 55-Zoll-Digital-Whiteboard, das mit G Suite-Diensten arbeitet), im Browser oder in der mobilen App verwenden.

Mit Jamboard können Sie mit dem mitgelieferten Stift schreiben und zeichnen und Ihre Skizzen in ein verfeinertes Bild umwandeln. Jamboard wird jedoch am 1. Oktober 2024 eingestellt. #### Jamboard beste Features Fügen Sie Google Drive-Tools wie Dokumente, Tabellen und Folien einfach zu einem Jam auf einem Jamboard-Gerät hinzu Suchen Sie in Google und fügen Sie Bilder oder Webseiten ein #### Jamboard Einschränkungen

Es ist nicht iOS-freundlich. Die Nachverfolgung der Beiträge jedes einzelnen Mitglieds zum Jamboard ist mühsam. Im Vergleich zu anderen Tools bietet es nur begrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit. #### Jamboard-Preise 4.999 $ für ein Jamboard-Display, zwei Stifte, einen Radierer und eine Wandhalterung 600 $ jährliche Verwaltungs- und Supportgebühr. #### Jamboard-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,3/5 (68 Bewertungen) *Capterra: 4,3/5 (114 Bewertungen) ### 8. Collaboard via /href/ http://collaboard.app Collaboard /%href/ Collaboard ist ein kreatives Whiteboard und ein Tool für die Zusammenarbeit mit handgezeichnetem Flair. Es bietet Zeichenoptionen mit Markern, Stiften und Pinseln. Sie können es für Brainstorming oder Storytelling verwenden.

Sie können die Farbe und Schriftart des Textes ändern, Hyperlinks zu relevanten Ressourcen hinzufügen, Dokumente hochladen, Bilder hinzufügen und Objekte verbinden. Darüber hinaus können Sie Videos direkt auf dem Board hinzufügen, die Ansichtsmodi für eine bessere Lesbarkeit ändern und Haftnotizen für schnelle Ideen oder Vorschläge erstellen. #### Die besten Features von Collaboard Planen und navigieren Sie schnell durch das Whiteboard zu bestimmten Bereichen über praktische Hyperlinks auf der unendlichen Leinwand Brainstormen und erzählen Sie Geschichten mit verschiedenen Formen und Farben

Wechseln Sie für eine bessere Lesbarkeit in den dunklen Modus. Schützen Sie Ihre Inhalte, indem Sie Passwörter hinzufügen. Collaboard-Limits: Die Benutzeroberfläche ist möglicherweise nicht ansprechend. Es gibt keine reibungslose Möglichkeit, externe Medien einzubetten. Collaboard-Preise: *Free 7-tägige Testversion *Advanced: 10 $ pro Monat und Benutzer, jährliche Abrechnung *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise. Collaboard-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,7/5 (92 Bewertungen) *Capterra: 4,3/5 (114 Bewertungen) ### 9. Miro via /href/ http://miro.com Mi /%href/ /href/ http://miro.com ro /%href/ Miros hochmodernes Whiteboard ermöglicht skalierte Produktplanung, Mindmapping, Prozessmapping, Customer Journey Mapping sowie Strategie und Planung.

Mit Miro können Sie Ihrem Team einen visuellen, skalierbaren und sicheren Workspace für Innovationen zur Verfügung stellen, indem Sie ihn mit über 130 Apps verbinden. Es ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit und Verwaltung, indem es Daten aus Tabellenkalkulationen und anderen Apps automatisch in den gesamten Tech-Stack integriert. #### Die besten Features von Miro Strukturieren Sie Ihre Ideen mit Miro Frames auf der unendlichen Leinwand von Miro Ideen anonym freigeben

Fügen Sie Dokumentationen, Ergebnisse von Umfragen, Videos und Live-Daten aus verschiedenen Apps für die digitale Zusammenarbeit hinzu. #### Miro-Einschränkungen Sie können benutzerdefinierte Vorlagen nicht zur Wiederverwendung speichern. Es gibt nur eine begrenzte Auswahl an Schriftarten für Haftnotizen. Die Benutzeroberfläche kann verwirrend sein. #### Miro-Preise Free Starter: 10 $ pro Monat pro Benutzer *Business: 20 $ pro Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise



Bewertungen und Rezensionen zu Miro *G2: 4,8/5 (über 5.000 Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (über 1.500 Rezensionen) ### 10. DrawIsland via /href/ https://drawisland.com/ DrawIsLa /%href/ undefined DrawIsland ist ein Online-Zeichenwerkzeug, mit dem Sie sich kreativ durch digitale Kunst ausdrücken können. Sie können GIFs erstellen, Text zu Bildern hinzufügen, verschiedene Formen zum Erstellen von Skizzen verwenden und Farben und Schriftarten ändern. Es verfügt außerdem über eine intuitive Benutzeroberfläche und bietet verschiedene Zeichenwerkzeuge, darunter Pinsel, Stifte und Formen. Sie können direkt online mit der Arbeit an DrawIsLand beginnen, ohne Anmeldung oder Installation. #### DrawIsland beste Features

Wählen Sie zwischen vier verschiedenen Bildschirmgrößen als Standard (200*200, 400*400, 800* 400, 1024*768 Pixel) und einer benutzerdefinierten Option, um die Größe anzupassen. Erstellen Sie Animationen mit Bildern. Importieren Sie Bilder einfach, um ihre Größe zu ändern oder Text hinzuzufügen. #### DrawIsland-Limits

Animationen können nur mit bis zu 10 Frames erstellt werden. Sie können Bilder nur im Format .png speichern. Es unterstützt nicht das Freigeben von Bildern in sozialen Medien. #### DrawIsland-Preise Kostenlos #### DrawIsland-Bewertungen und -Rezensionen G2: NA *Capterra: NA ## ClickUp für eine bessere Zusammenarbeit verwenden

Virtuelle Whiteboards können mit ihren Visualisierungs-Features kollaboratives Brainstorming und kreative Arbeit erheblich verbessern. Sie spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Aufschlüsselung komplexer Aufgaben und Workflows und helfen Ihnen, das große Ganze zu sehen. Wenn Excalidraw in diesen Aspekten hinter Ihren Erwartungen zurückbleibt, ist es an der Zeit, Ihre Tech-Stack mit ClickUp zu aktualisieren! Wechseln Sie zu undefined , die beste Alternative zu Excalidraw, und setzen Sie Ihre Ideen in Aktionspläne um, indem Sie Aufgaben direkt aus Ihren Brainstorming-Sitzungen erstellen und zuweisen. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an /%href/, um Ideen besser zu kommunizieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern!