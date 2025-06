Was ist horizontale Kommunikation am Arbeitsplatz?

"Kommunikation ist der Schlüssel" – diesen Satz haben wir alle schon oft gehört. Während effektive Kommunikation der Grundstein jeder persönlichen Beziehung ist, ist sie im beruflichen Umfeld mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger.

Ein erfolgreicher Arbeitsplatz lebt von einer idealen horizontalen Kommunikation. Ganz gleich, ob Sie mit einem Kollegen über eine Aufgabe sprechen oder eine E-Mail versenden, Sie sollten die Grundsätze einer effizienten horizontalen Kommunikation anwenden

Bevor wir uns jedoch mit den Details dieses Konzepts befassen, wollen wir zunächst verstehen, was horizontale Kommunikation ist und wie sie sich auf die Interaktionen am Arbeitsplatz auswirkt.

Was ist horizontale Kommunikation?

Horizontale Kommunikation umfasst die Interaktionen zwischen Personen oder Abteilungen, die auf derselben Ebene in einer Organisation arbeiten. Sie wird auch als laterale Kommunikation bezeichnet und ist für das Unternehmen ebenso wichtig wie die externe Kommunikation.

In dem Buch "Organizational Communication" von Michael J. Papa wird horizontale Kommunikation als "Flow von Nachrichten über Funktionsbereiche hinweg" auf einer bestimmten Ebene einer Organisation definiert. Wenn Menschen direkt und effektiv mit ihren Kollegen kommunizieren, wird es einfacher, "Probleme zu lösen, Informationen zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen auszutauschen und Aufgaben zwischen Abteilungen oder Projektteams zu koordinieren"

Unabhängig davon, ob Sie in einem kleinen oder großen Unternehmen tätig sind, bestimmt der interne Kommunikations-Flow maßgeblich die Atmosphäre im Büro und trägt zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen am Arbeitsplatz bei.

Diese Kommunikation kann persönlich, per Telefon oder per E-Mail stattfinden. Aber egal, auf welchem Weg sie erfolgt, sie wirkt sich direkt auf die Produktivität und die Geschäftsleistung aus. Deshalb müssen wir effektive Kommunikation am Arbeitsplatz verstehen und praktizieren.

Horizontale oder laterale Kommunikation verstehen

Jeder Arbeitsplatz benötigt regelmäßige Kommunikation, um reibungslos zu funktionieren.

Während informelle persönliche Interaktionen dazu beitragen, zwischenmenschliche Beziehungen zu Ihren Kollegen aufzubauen, ist eine effektive Kommunikation am Arbeitsplatz der Schlüssel zum Wachstum in jedem Unternehmen.

Der offizielle Kommunikations-Flow kann Aufgabenanweisungen, E-Mails zu Projektfortschritten, Hilfeersuchen und so weiter umfassen. Streng genommen fallen diese im Kontext eines Workspace unter den Begriff der horizontalen Kommunikation.

Ein Beispiel: Die Grafikabteilung Ihrer Agentur muss die Texter über Änderungen an Symbolen und Themen für die nächste Werbekampagne informieren. Dazu kann ein Meeting einberufen werden, in dem die neuen Standards besprochen werden, und es kann eine E-Mail mit den wichtigsten Punkten verschickt werden.

Grundsätzlich gilt eine Interaktion als horizontale Kommunikation, wenn sie: Tritt bei Personen oder Einheiten auf derselben Hierarchieebene auf

Ist etwas informeller und weniger strukturiert

Ziel ist es, Zusammenarbeit und Problemlösung zu erreichen

Erleichtert die Koordination, das Freigeben von Informationen und die Konfliktlösung

Die Kommunikationskette kann in solchen Fällen langwierig, zeitaufwändig und ablenkend sein. Ehe man sich versieht, hat man den halben Arbeitstag damit verbracht, E-Mails, Memos usw. zu versenden und zu empfangen.

Profi-Tipp: Nutzen Sie die E-Mail-Verwaltungs- und Prüfungsfunktionen von ClickUp, um sicherzustellen, dass Ihre Kommunikation organisiert und leicht zugänglich bleibt. Es fungiert als zentraler Hub, um alles an einem Ort zu optimieren und zu vereinfachen, sodass Sie nicht mehr zwischen Ihrem Posteingang und verschiedenen Tools zur Prüfung hin- und herspringen müssen. Sie können es sogar verwenden, um bestimmte E-Mails in ClickUp in Aufgaben umzuwandeln.

E-Mails in ClickUp in umsetzbare Aufgaben verwandeln

Schlüsselmerkmale einer effektiven horizontalen Kommunikation

Eine effektive horizontale Kommunikation zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus:

Klarheit : Die Kommunikation ist klar und zielorientiert und erfolgt in einem Format, das vom Empfänger verstanden und interpretiert werden kann

Aktives Zuhören : Das Ziel ist es, gut zuzuhören und Zweifel oder Hindernisse im Voraus zu besprechen

Transparenz : Die Art, der Inhalt und die Absicht der Kommunikation fördern den Aufbau von Vertrauen, Transparenz und Verantwortlichkeit

Zusammenarbeit : Horizontale Kommunikation zielt darauf ab, den gemeinsamen Aufwand zu optimieren und Silos aus dem Workflow zu entfernen, um reibungslose Geschäftsabläufe zu gewährleisten

Innovation vorantreiben: Indem Teams Ideen einfach austauschen können, werden Innovationen und unkonventionelle Ansätze gefördert

Nachfassen : Die Beteiligten ziehen Schlussfolgerungen aus der Kommunikation und leiten bei Bedarf weitere Gespräche oder Maßnahmen ein

Unterstützend: Teams, die die horizontale Kommunikation effektiv verwalten, bieten ihren Mitgliedern einen sicheren Space, in dem sie ihre Gedanken und Ideen vertrauensvoll austauschen können

Im besten Fall fördert horizontale Kommunikation die Teamarbeit, stärkt die Verantwortlichkeit und schafft Sichtbarkeit unter Kollegen. Sie verstärkt das Gefühl, in einer Organisation auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, was mit den richtigen Kommunikations-Tools einfacher wird.

Tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz helfen Ihnen, alle Interaktionen zu zentralisieren und Teams aufeinander abzustimmen, wobei der Schwerpunkt auf den Schlüsselmerkmalen einer effektiven Kommunikation liegt.

Zentralisieren Sie die Kommunikation am Arbeitsplatz mit den Projektmanagement-Features von ClickUp

Horizontale Kommunikation unterscheidet sich in erster Linie von den beiden anderen Arten der Kommunikation am Arbeitsplatz: der diagonalen und der vertikalen Kommunikation.

Horizontale vs. diagonale Kommunikation

Während horizontale Kommunikation zwischen Personen oder Abteilungen auf derselben Ebene stattfindet, ist diagonale Kommunikation eher hybrider Natur.

Sie umfasst sowohl die Kommunikation nach unten (mit Mitarbeitern auf niedrigeren Hierarchieebenen) als auch die Kommunikation nach oben (mit Mitarbeitern auf höheren Hierarchieebenen), unabhängig von ihrer Abteilung.

Nehmen wir an, Sie sind Vertriebsleiter und mit der Durchführung einer saisonalen Kampagne beauftragt. Sie müssen mit Marketingfachleuten und Managern zusammenarbeiten, um regelmäßig Werbetexte und Newsletter für diese Kampagne zu erstellen. Alle Ihre diesbezüglichen Kommunikationsflüsse würden als diagonal betrachtet werden.

Effektive diagonale Kommunikationspraktiken können die Produktivität eines Unternehmens und die Zufriedenheit der Mitarbeiter verbessern. Das Gleiche gilt für die vertikale Kommunikation.

Horizontale vs. vertikale Kommunikation

vertikale Kommunikation findet zwischen Personen statt, die zwei Ebenen der Hierarchie angehören. Diese Form der Kommunikation kann entweder nach oben oder nach unten erfolgen.

Ein Beispiel: Die Geschäftsleitung Ihres Unternehmens hält ein Meeting mit allen Mitarbeitern ab, um das Budget und die Pläne für das nächste Geschäftsjahr zu besprechen. Sie teilt ihre Vision und ihre Entscheidungen mit allen Mitarbeitern, bis hinunter zu den Mitarbeitern an der Basis der Hierarchie.

Umgekehrt wäre es, wenn ein Mitarbeiter seinem Vorgesetzten über seine Fortschritte bei einem Projekt berichtet. Dieser Bericht wird dann an den Vizepräsidenten der Abteilung weitergeleitet, um eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Beides sind passende Beispiele für vertikale Kommunikation.

Im Gegensatz zu horizontalen Kommunikationsstrukturen verfügt die vertikale Kommunikation über einen stärkeren und klareren Feedback-Kanal, der weniger Raum für Diskussionen über dasselbe Problem lässt.

Aufgrund ihrer Transparenz und Flexibilität sowie ihrer positiven Auswirkungen auf die Arbeitsplatzkultur gewinnt die horizontale Kommunikation in der modernen Unternehmenslandschaft jedoch zunehmend an Bedeutung.

Bedeutung und Zweck der horizontalen Kommunikation

Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: Horizontale Kommunikation ist der Schlüssel zu einem gesunden und kooperativen Arbeitsumfeld. Sie stärkt die vier Säulen einer positiven Arbeitskultur: Teamarbeit, Effizienz, Problemlösungskompetenz und Arbeitszufriedenheit.

Erfahren Sie mehr über den Zweck und die Vorteile der horizontalen Kommunikation:

Fördert die Zusammenarbeit und Teamarbeit

Der Erfolg eines jeden Projekts hängt von der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Abteilungen in Echtzeit ab. Probleme lassen sich einfacher lösen und Informationen leichter freigeben. Sie können Engpässe reduzieren und schnellere Ergebnisse erzielen, was zu einer höheren Produktivität führt.

Wenn beispielsweise mehrere Personen gleichzeitig an einer Datei arbeiten, ist es am besten, wenn es eine Online-Version der Datei mit Zugriffsberechtigungen gibt, auf die sie bei Bedarf zugreifen können, um gemeinsam die Aufgabe schnell zu erledigen.

Ermöglicht einen schnellen und effizienten Informationsfluss

Informationsfluss bedeutet nicht nur, Informationen über Chats oder E-Mails auszutauschen, sondern auch Daten zwischen Prozessen und Tools im Unternehmen freizugeben. Intelligente Tools für das Kommunikationsmanagement fördern eine effektive Zusammenarbeit und den Informationsaustausch, während die Hierarchien für die Berichterstellung gewahrt bleiben und alle Beteiligten einbezogen werden.

Sie behalten den Überblick über Ihre Informationskanäle und können bei Bedarf jederzeit auf jeden Thread zurückgreifen.

Verbessert die Problemlösung und Konfliktbewältigung

Konflikte und Workflow-Hindernisse sind ein unvermeidlicher Teil jeder Organisation. Die Aufrechterhaltung eines organisierten lateralen Kommunikationskanals erleichtert den Umgang mit solchen Szenarien.

Sie können verschiedene Personen und Teams auf dem Laufenden halten und über Arbeitsgruppen hinweg kommunizieren. Außerdem finden Sie transparentere Wege zur Konfliktlösung mit einem fairen und informierten Entscheidungsprozess, der auf effektiver Kommunikation basiert.

Mit einer effektiven lateralen Kommunikation können Sie Offenheit im Umgang miteinander fördern und Menschen dazu einladen, ihre Ideen und Perspektiven freizugeben. Dies schafft eine angenehmere Arbeitsatmosphäre und verbessert die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Unternehmen erheblich.

ClickUp Whiteboards ist der perfekte Ort für Sie und Ihre Teammitglieder, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, zu visualisieren und zu planen. Alle Mitglieder Ihres Teams können gleichzeitig am Whiteboard arbeiten, egal wo sie sich befinden.

Fördern Sie Ideen, das Freigeben und die Zusammenarbeit in Ihrem Team mit ClickUp Whiteboard

Horizontale Kommunikation in flachen Organisationen

Die Struktur Ihrer Organisation bestimmt oft, wie effektiv Sie zwischen Abteilungen kommunizieren können. Sie kann zu Informationsengpässen, Kommunikationssilos, Verzögerungen im Unternehmen usw. führen.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass eine streng siloartige Organisationsstruktur eine effektive Kommunikation verhindert. Die andere Alternative ist eine flache Organisation, bei der Unternehmen die Hierarchie zwischen Abteilungen abschaffen. Auf diese Weise ist jede Kommunikation in einer flachen Organisation horizontal.

Beliebte Beispiele für flache Organisationen sind Amazon, Netflix und Spotify. Diese Unternehmen haben versucht, die mittlere Führungsebene zu entfernen, um Innovationen und Entscheidungen zu beschleunigen und so schnellere Lösungen zu erzielen.

Einfach ausgedrückt bedeutet funktionsübergreifende Arbeit, Hierarchien zu überspringen. Anstatt darauf zu warten, dass sich Ihre Vorgesetzten melden, können Sie sich direkt an andere Abteilungen wenden und gemeinsam an einer schnelleren Lösung des Problems arbeiten.

In diesen Fällen fördert eine minimierte Hierarchie die kooperative Kommunikation, den Ehrgeiz der Mitarbeiter, das horizontale Lernen und innovativeres Denken. Die Mitarbeiter treffen unabhängige Entscheidungen, was die Eigentümerschaft fördert und den Wissenspool des Unternehmens stärkt.

Wie alles andere auch, ist die horizontale Kommunikation nicht nur eitel Sonnenschein, sondern hat ihre Vor- und Nachteile.

Vor- und Nachteile der horizontalen Kommunikation

Wenn sie gut praktiziert wird, fördert die horizontale Kommunikation effektive Teamarbeit, verbesserte Produktivität und reduzierte Betriebskosten. Außerdem schafft sie einen Zusammenhalt unter den Mitarbeitern, sodass sie das Gefühl haben, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.

Wenn sie nicht richtig gehandhabt wird, kann horizontale Kommunikation zu Engpässen im Geschäft führen. Mitarbeiter geraten in die Fallstricke der Mehrkanalkommunikation, verlieren ihre Ziele aus den Augen und verursachen Verzögerungen im Workflow.

Stellen Sie sich vor, wie lange es dauern würde, Hunderte von E-Mails zu lesen und zu beantworten, wichtige Aufgaben in einer Liste zu erfassen, Feedback einzuholen und Änderungen in einem Projekt umzusetzen. Je größer das Volumen an ineffektiver Kommunikation ist, desto schwieriger ist es, positive Ergebnisse zu erzielen.

Vorteile

Im besten Fall hat horizontale Kommunikation vielfältige Vorteile:

Höhere Arbeitszufriedenheit : Mitarbeiter fühlen sich in einer flexiblen Arbeitskultur, in der sie sich frei über ein Projekt austauschen können, motivierter

Kürzere Lösungszeiten : Die direkte Kommunikation mit den betroffenen Personen reduziert die Problemlösungszeiten erheblich

Schnellere Entscheidungsfindung : Durch weniger Managementebenen können Sie Entscheidungen schneller treffen und Probleme in Echtzeit lösen

Verbesserte Kommunikation : Laterale Kommunikation verbessert die Arbeitsbeziehungen und erleichtert eine reibungslosere Zusammenarbeit

Weniger Missverständnisse: Wenn alle Beteiligten offen kommunizieren, sinkt die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen erheblich

Cons

Die Nachteile der horizontalen Kommunikation entstehen, wenn sie nicht systematisch genutzt oder organisiert wird, was zu folgenden Problemen führen kann:

Mangelnde Kontrolle : Manager und Vorgesetzte haben in einem horizontalen Ansatz weniger Kontrolle über Entscheidungen

Höheres Konfliktpotenzial : Das Konfliktpotenzial steigt, wenn die Kommunikation zwischen Einheiten auf derselben Hierarchieebene stattfindet

Zeitverschwendung : Wenn die horizontale Kommunikation nicht effizient organisiert und nachverfolgt wird, kann dies zu einem höheren Zeitaufwand für geringfügige Probleme führen

Größere Verwirrung : Wenn mehrere Kommunikationskanäle gepflegt werden müssen, kann ein Mitarbeiter täglich verwirrt sein

Informationssilos : Es gibt keine Garantie dafür, dass alle relevanten Informationen an die Beteiligten weitergegeben werden, was zu Wissensverlusten und der Entstehung von Silos führen kann

Informeller Ansatz: Horizontale Kommunikation ist oft informell und entspricht in bestimmten Fällen möglicherweise nicht den Unternehmensrichtlinien

So bewältigen Sie die Herausforderungen

Die Nachteile scheinen zwar bedenklich, aber es gibt einfache Maßnahmen, mit denen Sie die Risiken der horizontalen Kommunikation mindern können.

Halten Sie Vorgesetzte und Führungskräfte auf dem Laufenden

Der beste Weg, die laterale Kommunikation zu regulieren, ist, Vorgesetzte auf dem Laufenden zu halten. So stellen Sie sicher, dass Ihre Vorgesetzten über den Status von Aufgaben informiert sind und Zugang zu den ausgetauschten Informationen haben. Dies kann Ihnen auch in schwierigen Situationen helfen, in denen Sie möglicherweise einen Vorgesetzten hinzuziehen müssen. Außerdem können Vorgesetzte so Berichte über ein Projekt erstellen und bei Bedarf mit anderen Teams kommunizieren.

Reduzieren Sie übermäßigen E-Mail-Verkehr durch die Einführung von Messaging-Kanälen

Eine zentralisierte Kommunikationssoftware verhindert eine Überlastung der Kommunikation, indem sie den Großteil der E-Mail-Kommunikation durch Echtzeit-Chats über Messaging-Plattformen ersetzt. Das ist effektiver und spart Zeit – Menschen reagieren in der Regel schneller auf kurze Chat-Nachrichten als auf E-Mails. Wenn Sie also schnell Hilfe von einem Experten zu einem Konzept benötigen, müssen Sie nicht auf dessen E-Mail-Antwort warten. Messaging ist intelligenter und schneller.

Die Chat-Ansicht von ClickUp bietet eine optimierte Lösung für Ihre Kommunikationsanforderungen am Arbeitsplatz mit erweiterten Features wie dem Zuweisen von Kommentaren und dem Taggen von Personen. Erstellen Sie Chatrooms für bestimmte Projekte, Teams oder Themen, um Unterhaltungen zu organisieren und eine Informationsüberflutung zu vermeiden

Schnelle und einfache Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen mit ClickUp Chat

Legen Sie Ihre Verfügbarkeitszeiten fest

Es ist wichtig, strenge Arbeitszeiten einzuhalten, wenn Sie sich hauptsächlich auf horizontale Kommunikation verlassen. Ihre Kollegen könnten denken, dass Sie rund um die Uhr verfügbar sind, und Sie zu ungewöhnlichen Zeiten mit Abfragen und Anfragen kontaktieren. Vermeiden Sie dies, indem Sie klare Grenzen für Ihre Verfügbarkeit festlegen und einen Benachrichtigungsplan erstellen , sodass Sie nur während der Arbeitszeiten Nachrichten erhalten.

Die meisten Messaging-Plattformen verfügen über ein Feature "Nicht stören", mit dem Sie Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum jeden Tag pausieren können. Nutzen Sie diese Option sowie die Optionen "Stumm" und "Silent", um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen.

Kommunikationsziele festlegen

Ihre Kommunikationsziele müssen SMART sein:

Spezifisch

Messbar

Erreichbar

Relevant

Zeitgebunden

Setzen Sie klare, messbare und erreichbare Ziele, verfolgen Sie Fortschritte visuell und nehmen Sie bei Bedarf datengestützte Anpassungen vor, indem Sie ClickUp Goals nutzen

Verwenden Sie ClickUp Ziele, um klare Ziele für Ihre Kommunikation festzulegen, damit Sie auf Kurs bleiben, Aufgaben rechtzeitig abschließen und Ihre Produktivität optimieren können. Größere Ziele können für bessere Ergebnisse einfach in ClickUp Aufgaben unterteilt werden. Diese Aufgaben können Kommunikationsbedürfnisse hervorheben, wie das Erstellen von Berichten oder das Freigeben von Updates für Stakeholder.

Dazu sind einige fundierte Strategien zur allgemeinen Verbesserung der Zusammenarbeit erforderlich.

Strategien zur Verbesserung der horizontalen Kommunikation

Nutzen Sie ein Projektmanagement-Tool

Eine intelligente Projektmanagement-Software verfügt über mehrere Kommunikationskanäle für die Zusammenarbeit, wie Chat oder Instant Messaging, Dokumentation, Videoanrufe und Posteingänge. Sie hilft Ihnen, die plattformübergreifende Kommunikation unter einem Dach zu vereinen und automatisiert Aufgaben wie Erinnerungen an Meetings und Abwesenheitsbenachrichtigungen.

Nutzen Sie das KI-gestützte ClickUp, um eine Komplettlösung für alle Ihre Kommunikations- und Kollaborationsanforderungen am Arbeitsplatz zu finden.

Organisieren Sie Ihre Arbeit, chatten Sie mit Teammitgliedern, weisen Sie Teamkollegen Aufgaben zu, betten Sie Links ein und geben Sie sie frei, teilen Sie Dokumente und optimieren Sie Ihre Nachrichten mit umfangreichen Bearbeitungsfunktionen. Diese Features können die Teamkommunikation verbessern und so zu einem besseren Leistungsmanagement beitragen.

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI mit ClickUp Brain, um Ihre schriftliche Kommunikation zu verbessern. ClickUp Brain kann lange Dokumente, E-Mails oder Diskussionen innerhalb von ClickUp-Aufgaben automatisch zusammenfassen. Dies kann Kollegen aus verschiedenen Abteilungen helfen, schnell die wichtigsten Punkte der Arbeit des anderen zu erfassen, was das Verständnis und den Informationsfluss verbessert.

Fassen Sie Meeting-Notizen, Threads und lange Dokumente mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle zusammen

Verwenden Sie Vorlagen für Kommunikationspläne

Kommunikationsvorlagen sind eine solide Ressource für die Planung von Geschäftsinteraktionen. Sie verfügen über benutzerdefinierte Felder, Ansichten und Projektmanagement-Features, mit denen Sie personalisierte Nachrichten erstellen und Unterhaltungen mit Stakeholdern koordinieren können.

Ein Kommunikationsplan hilft Ihnen dabei:

Verbessern Sie die Qualität der Kommunikation

Organisieren Sie Interaktionen anhand von Unternehmenszielen, Zeitleisten und Abteilungen

Standardisieren Sie Ihre Nachrichten

Konzentrieren Sie sich auf wichtige Metriken mit schnellen Durchlaufzeiten

Vorlagen für Kommunikationspläne können eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern eines Teams spielen. Eine Vorlage hilft Ihnen dabei, eine effektive Nachricht zu erstellen, indem sie überflüssige Informationen entfernt und sich effektiv an Ihre gewünschte Zielgruppe richtet.

Durch die Verwendung anpassbarer Vorlagen für Ihren Kommunikationsplan können Sie sich außerdem auf die richtigen Zielgruppenkanäle und Kommunikationsformulare konzentrieren, nützliche CTAs erstellen, Ihre Kommunikationsstrategie rund um das Geschäft planen und organisieren und Ihren Stil und Ton konsistent halten.

Diese Vorlage herunterladen Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit dieser Vorlage für einen Kommunikationsplan von ClickUp

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und verfolgen Sie Ihre Bemühungen mit der ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne. Passen Sie den Plan an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen an, indem Sie benutzerdefinierte Felder, Status und Ansichten hinzufügen. Funktionen wie Fälligkeitstermine, Aufgabenkommentare, Automatisierung, KI und mehr helfen Ihnen, diese Vorlage sowohl für die interne als auch für die externe Kommunikation effektiv zu nutzen.

Profi-Tipp: *Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre eigenen Vorlagen für Meeting-Agenden oder Pläne für die Zusammenarbeit zu erstellen

Eine Vorlage für die Zusammenarbeit, die mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle erstellt wurde

Arbeiten Sie mit der Personalabteilung zusammen

Die Personalabteilung Ihres Unternehmens kann Ihnen dabei helfen, eine horizontale Kommunikation sicherzustellen. Sie kann verschiedene Abteilungen offiziell dazu ermutigen, mehr miteinander zu interagieren, Ideen auszutauschen, innovativ zu sein, zusammenzuarbeiten und Konflikte konstruktiv zu lösen.

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Richtlinien für den Umgang mit Kommunikationsproblemen, aber einige Standardmaßnahmen können in allen Organisationsstrukturen für einen reibungslosen Ablauf sorgen:

Einrichtung standardisierter Kommunikationskanäle wie digitale Plattformen und regelmäßige Check-in-Meetings

Alle Beteiligten dazu ermutigen, Meetings und Präsentationen durchzuführen und daran teilzunehmen

Mit den Mitarbeitern in Kontakt treten, um ihre Probleme zu identifizieren und Maßnahmen zu ihrer Lösung einzuführen

Silos analysieren und durch bessere Zusammenarbeit beseitigen

Diese Vorlage herunterladen Entwickeln Sie Inhalte für das Unternehmenswiki mit ClickUp

Die ClickUp-Vorlagen für HR und Recruiting sind ideal, um die laterale Kommunikation zu unterstützen und Inhalte für verschiedene Szenarien zu erstellen, z. B. Berichte, Jahresziele, Bewerbungsformulare, ein Unternehmens-Wiki und vieles mehr.

Interne Kommunikation überprüfen

Wenn Sie die Kommunikation nicht nachverfolgen und analysieren, wie wollen Sie dann herausfinden, was schief läuft und warum?

Jedes Unternehmen profitiert von internen Audits. Diese sollten sich hauptsächlich darauf konzentrieren, leistungsschwache Bereiche des Workflows zu identifizieren und diese für bessere Ergebnisse zu optimieren. Regelmäßige Analysen und die Umsetzung von Feedback können dazu beitragen, die Produktivität zu maximieren und ineffektive Kommunikationskanäle auszusortieren.

Entwickeln Sie eine effektive Strategie für die horizontale Kommunikation

Kommunikationsstrategien sind je nach den Anforderungen und Zielen Ihres Unternehmens in hohem Maße anpassbar.

Die Entwicklung einer effektiven Strategie für die horizontale Kommunikation hat erhebliche Vorteile für einen Arbeitsplatz, da sie: Trägt zu einer besseren Verteilung von Wissen bei, indem geplante Meetings, Newsletter, Leistungsbeurteilungen usw. standardisiert werden

Hilft Mitarbeitern, ihre Fähigkeiten zu verbessern, und stellt ihnen die Tools zur Verfügung, die sie für eine effiziente Arbeit benötigen

Stellt sicher, dass Ihr Unternehmen regelmäßig wichtige KPIs erreicht

Fördert die Zusammenarbeit bei der Problemlösung

Reduziert die Anzahl langer und redundanter Meetings

Fördert die Abstimmung zwischen verschiedenen Abteilungen und Teams an unterschiedlichen Speicherorten und in unterschiedlichen Zeitzonen

Mit ClickUp zu einer hervorragenden horizontalen Kommunikation

Nachdem Sie nun eine gute Vorstellung von horizontaler Kommunikation und deren Vorteilen für Ihre Arbeitskultur haben, besteht der nächste Schritt darin, eine geeignete Plattform für die Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen zu finden. Die richtige Plattform verstärkt alle Vorteile der lateralen Kommunikation, wie Transparenz, Flexibilität, Teamarbeit und Produktivität in der Interaktion.

Alles, was Sie brauchen, ist ClickUp, um alle auf den gleichen Stand zu bringen und Kommunikationsprobleme zu beseitigen. Steigen Sie ein und revolutionieren Sie Ihren Arbeitsalltag, indem Sie die Zusammenarbeit verbessern, die Sichtbarkeit erhöhen, alltägliche Aufgaben automatisieren und Projekte stets pünktlich liefern.

Melden Sie sich kostenlos auf der ClickUp-Plattform an und starten Sie innerhalb von Sekunden mit der Kommunikation der nächsten Generation!