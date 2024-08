die 10 besten AIOps-Tools für Überwachung und Betrieb im Jahr 2024

Die sich ständig weiterentwickelnde Natur des IT-Betriebs und die wachsende Komplexität moderner Technologieumgebungen haben den Bedarf an AIOps-Tools deutlich gemacht. AIOps, oder Künstliche Intelligenz für IT-Betrieb, nutzt künstliche Intelligenz (KI) und Technologien des maschinellen Lernens (ML), um verschiedene Aufgaben des IT-Betriebs zu verbessern und zu automatisieren.

AIOps-Plattformen sind darauf ausgelegt, Daten zu analysieren und zu interpretieren, die von verschiedenen IT-Operations-Tools und Plattformen, die Servicesicherheit und Einblicke bieten, Routineaufgaben automatisieren und Unternehmen dabei helfen, Probleme effizienter zu erkennen und zu lösen.

Diese helfen bei der Verbesserung des Servicezustands und der kontinuierlichen Serviceverfügbarkeit, um ein optimales digitales Kundenerlebnis und eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Als moderner IT-Profi möchten Sie die beste AIOps-Plattform für Ihr Unternehmen einsetzen. Nach gründlicher Recherche haben wir die besten AIOps-Softwarelösungen für Sie ausgewählt.

Lassen Sie uns gleich eintauchen! 🚀

Es gibt eine Vielzahl von AIOps-Plattformen auf dem Markt, und es kann etwas verwirrend werden, wenn Sie versuchen, eine auszuwählen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen am besten entspricht.

Aber keine Sorge! Wir haben eine Liste mit nicht verhandelbaren Parametern zusammengestellt, auf die Sie bei der Evaluierung von AIOps-Tools achten sollten, unabhängig von Ihrem KI-Anwendungsfall :

Fähigkeiten des maschinellen Lernens: Bestimmen Sie die ML-Algorithmen und -Modelle, die das Tool für die Erkennung von Anomalien, die Erkennung von Mustern und prädiktive Analysen verwendet

Bestimmen Sie die ML-Algorithmen und -Modelle, die das Tool für die Erkennung von Anomalien, die Erkennung von Mustern und prädiktive Analysen verwendet Automatisierung und Abhilfe: Bestimmen Sie die Fähigkeiten des Tools zur Automatisierung von Routineaufgaben, Reaktion auf Vorfälle und Abhilfemaßnahmen

Bestimmen Sie die Fähigkeiten des Tools zur Automatisierung von Routineaufgaben, Reaktion auf Vorfälle und Abhilfemaßnahmen Datenintegration und -quellen : Bewerten Sie, wie gut sich das Tool in Ihre bestehende IT-Infrastruktur, Überwachungssysteme und Datenquellen integrieren lässt

: Bewerten Sie, wie gut sich das Tool in Ihre bestehende IT-Infrastruktur, Überwachungssysteme und Datenquellen integrieren lässt Ursachenanalyse: Beurteilen Sie die Fähigkeit des Tools, eine effektive Ursachenanalyse durchzuführen, um die zugrundeliegenden Probleme zu identifizieren, die zu Vorfällen führen

Beurteilen Sie die Fähigkeit des Tools, eine effektive Ursachenanalyse durchzuführen, um die zugrundeliegenden Probleme zu identifizieren, die zu Vorfällen führen Skalierbarkeit: Achten Sie auf die Skalierbarkeit der AIOps-Plattform, um sicherzustellen, dass sie die von großen und komplexen IT-Umgebungen erzeugten Datenmengen verarbeiten kann. Das von Ihnen gewählte Tool sollte in der Lage sein, das Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen

Achten Sie auf die Skalierbarkeit der AIOps-Plattform, um sicherzustellen, dass sie die von großen und komplexen IT-Umgebungen erzeugten Datenmengen verarbeiten kann. Das von Ihnen gewählte Tool sollte in der Lage sein, das Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen Alarmmanagement: Prüfen Sie, wie das Tool mit Alarmen und Vorfällen umgeht und ob es Alarme auf intelligente Weise priorisieren und korrelieren kann

Prüfen Sie, wie das Tool mit Alarmen und Vorfällen umgeht und ob es Alarme auf intelligente Weise priorisieren und korrelieren kann Benutzerfreundlichkeit: Beurteilen Sie die Benutzeroberfläche und die allgemeine Benutzererfahrung, um sicherzustellen, dass das Tool benutzerfreundlich ist

Beurteilen Sie die Benutzeroberfläche und die allgemeine Benutzererfahrung, um sicherzustellen, dass das Tool benutzerfreundlich ist Kosten und ROI: Bewerten Sie die potenzielle Kapitalrendite (ROI) auf der Grundlage der Fähigkeiten des Tools, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren

Bewerten Sie die potenzielle Kapitalrendite (ROI) auf der Grundlage der Fähigkeiten des Tools, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren Sicherheit: Beurteilen Sie, wie das Tool mit sensiblen Daten umgeht und ob es Funktionen zur Verbesserung der Sicherheit bietet

Beurteilen Sie, wie das Tool mit sensiblen Daten umgeht und ob es Funktionen zur Verbesserung der Sicherheit bietet Konformität: Stellen Sie sicher, dass das AIOps-Tool bewährte Sicherheitspraktiken einhält und den einschlägigen Datenschutzbestimmungen der Branche entspricht

Da Sie nun Ihre Bewertungsparameter zur Hand haben, werfen Sie einen Blick auf diese kurze Liste der besten AIOps-Tools. Alle diese Tools können die Agilität verbessern und die Leistung Ihrer IT-Betriebsteams steigern.

1. ClickUp

Verwalten Sie Ihre IT-Abläufe mit Leichtigkeit und Effizienz, indem Sie die Leistung von ClickUp Brain nutzen

ClickUp ist eine allumfassende, KI-gestützte Produktivitätsplattform, mit der Sie alle Ihre Arbeitsabläufe (einschließlich derjenigen Ihrer IT-Teams), Geschäftsprozesse und Systeme erstellen und verwalten können. Alles in einem einzigen kollaborativen Arbeitsbereich.

Das KI-Tool von ClickUp, ClickUp Gehirn ist das erste neuronale Netzwerk der Welt verbindet das Wissen Ihres Unternehmens , Dokumente, Aufgaben und Menschen mit KI.

Der KI-Wissensmanager von ClickUp Brain verbessert Ihre Produktivität, indem er die Notwendigkeit der Suche nach Informationen reduziert. Fragen Sie irgendetwas über Ihre Arbeit irgendwo in ClickUp und erhalten Sie in Sekundenschnelle detaillierte Antworten.

Mit dem KI-Projektmanager von ClickUp Brain können Sie ganz einfach routinemäßige IT-Aufgaben automatisieren, geschäftskritische Aktivitäten priorisieren und den Fortschritt Ihres Teams verfolgen, datenflüsse konfigurieren und Echtzeitwarnungen generieren - alles wichtige Zutaten für ein erfolgreiches Softwareteam.

Durch die Verbindung von ClickUp mit anderen AI Ops-Plattformen wie New Relic, Datadog, Prometheus usw. können Sie außerdem all Ihre Vorfallverfolgungs-, Überwachungs- und Reaktionssysteme innerhalb einer Plattform verwalten. Kein Wechsel mehr zwischen einem Dutzend Tabs!

Für einen effizienten IT-Betrieb müssen Sie in der Lage sein, Daten zu analysieren und potenzielle Prozesslücken systematisch zu identifizieren. Wenn Sie bei dem Gedanken an die Planung und Durchführung eines unternehmensweiten Projekts dieser Größenordnung überwältigt sind, brauchen Sie das nicht zu sein!

Beginnen Sie mit dieser sofort einsetzbaren ClickUp Datenanalyse-Ergebnisse Vorlage . Es vereinfacht den Prozess der Sammlung und Strukturierung relevanter Informationen aus präzisen Quellen. Es ist spezialisiert auf die schnelle Datenanalyse und visualisierung von Dateneinblicken .

Nutzen Sie ClickUp's Data Analysis Findings Template, um die Analyse von großen Mengen historischer Daten Ihres Unternehmens zu systematisieren

Sobald Sie potenzielle Lücken in Ihren IT-Prozessen identifiziert haben, müssen Sie wahrscheinlich kritische Entscheidungen treffen um Ihre IT-Infrastruktur zukunftssicher zu machen.

ClickUp's Entscheidungsfindungsrahmen-Vorlage kann Ihnen dabei helfen, alle möglichen Entscheidungen objektiv zu bewerten.

Nutzen Sie die ClickUp-Dokumentvorlage für den Entscheidungsfindungsrahmen, um Ihrem Team einen Vorsprung zu verschaffen

ClickUp beste Eigenschaften

Verwenden Sie vordefinierte Eingabeaufforderungen oder erstellen Sie Ihre eigenen, um Berichte, Projektzusammenfassungen, Besprechungsprotokolle und vieles mehr mit ClickUp Brain's AI Writer for Work zu erstellen

Generieren Sie Erkenntnisse aus großen Datensätzen mit ClickUp Brains natürlicher Sprachverarbeitung, um die Entscheidungsfindung und Problemlösung zu beschleunigen und zu verbessern

Profitieren Sie von 100+ rollenspezifischenKI-Eingabeaufforderungen zur Unterstützung bei verschiedenen Entscheidungsszenarien

Optimieren Sie den Betrieb mit der integrierten Aufgabenautomatisierung oder erstellen Sie Ihre eigenen Aufgaben ohne Code-Abhängigkeiten

Effizientes Arbeiten mit all Ihren bevorzugten IT-Ops-Plattformen, vorhandenen Überwachungstools und nützlichen Apps wie Zapier, Make und Webhooks durch Integrationen in ClickUp

ClickUp-Einschränkungen

Erstanwender benötigen möglicherweise Zeit, um sich an die gesamte Bandbreite der Funktionen von ClickUp zu gewöhnen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer (jährliche Abrechnung)

$7/Monat pro Nutzer (jährliche Abrechnung) Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$12/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Unternehmen: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Splunk

über Splunk Splunk ist eine Datenanalyselösung, die Probleme in verschiedenen Systemen überwacht und behebt. Sie eignet sich zum Aufspüren von Problemen mit Servern, Anwendungen und Netzwerkgeräten.

Außerdem erleichtert Splunk die Erstellung von Berichten und Dashboards zur visuellen Darstellung von Daten für die Leistungsüberwachung.

Splunk IT Service Intelligence (ITSI) nutzt maschinelles Lernen, um Daten aus verschiedenen Quellen zu analysieren und zu korrelieren und so in Echtzeit verwertbare Einblicke in Ihre IT-Umgebung, die Leistung und potenzielle Probleme zu erhalten.

Mit Splunk erhalten Sie eine einheitliche Sicherheits- und Beobachtungsplattform, um Ihre unternehmensweite Ausfallsicherheit aufrechtzuerhalten.

Die besten Funktionen von Splunk

Beugen Sie größeren Problemen vor, indem Sie größere Bedrohungen erkennen und beheben, bevor sie zu kostspieligen Ausfallzeiten führen

Machen Sie keine Kompromisse bei Ihren geschäftskritischen Diensten, indem Sie sie innerhalb von Minuten wiederherstellen und so sicherstellen, dass Ihre Teams produktiv bleiben und Ihre Kunden einen reibungslosen Ablauf haben

Verschaffen Sie sich Echtzeit-Transparenz und verwertbare Einblicke, damit Sie wasserdichte Reaktionskadenzen aufbauen und die Widerstandsfähigkeit Ihres Unternehmens kontinuierlich verbessern können

Integrieren Sie es mit ClickUp, um alle Ihre IT-Betriebsdaten in Ihre Aufgabenmanagement-Plattform zu bringen

Einschränkungen von Splunk

Bei großen Datenmengen kann es teuer werden

Die Echtzeit-Warnfunktion ist verbesserungswürdig

Splunk-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Splunk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (220+ Bewertungen)

3. BigPanda

über BigPanda BigPanda ist eine AIOps-Plattform, die KI nutzt, um Alarme zu korrelieren und zu priorisieren, das Incident Management zu automatisieren und den IT-Betrieb für eine schnellere Problemlösung zu optimieren.

Das Besondere an BigPanda ist, dass es AIOps nutzt, um Alarme aus verschiedenen Überwachungstools wie Icinga, ThousandEyes, Prometheus usw. zusammenzustellen und zu priorisieren, so dass sich IT-Teams auf kritische Probleme konzentrieren können und die Alarmmüdigkeit verringert wird.

Dies ist sehr hilfreich, um das Rauschen zu reduzieren und Ihren Teams die Möglichkeit zu geben, sich auf die wichtigsten Probleme zu konzentrieren.

BigPanda beste Eigenschaften

Erhalten Sie umsetzbare Vorfälle in Echtzeit, bevor sie möglicherweise zu größeren Ausfällen eskalieren. BigPanda konsolidiert Informationen aus verschiedenen eingehenden Tools und korreliert sie mithilfe von maschinellem Lernen

Beschleunigen Sie Ihren Problemlösungsprozess. BigPanda lässt sich mit externen Tools wie Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow usw. integrieren, um die Reaktion auf Vorfälle zu automatisieren und zu optimieren

Nutzen Sie benutzerfreundliche und anpassbare Dashboards, um Ihre Führungskräfte über die Rationalisierung der IT-Prozesse auf dem Laufenden zu halten

Einschränkungen von BigPanda

Support und Reaktionszeit müssen verbessert werden

Benutzer erleben gelegentlich Langsamkeit

BigPanda-Preise

Benutzerdefinierte Preise

BigPanda Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. DynaTrace

über DynaTrace DynaTrace ist eine Plattform zur Überwachung und Beobachtung der Anwendungsleistung, die in Echtzeit Einblicke in Softwareanwendungen und die Infrastruktur bietet. Dynatrace nutzt KI, um automatisch die Ursachen von Performance-Problemen zu identifizieren und zu analysieren und ermöglicht so eine schnelle Diagnose und Lösung.

Eine der Stärken von Dynatrace ist die fortschrittliche Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) für die automatische Ursachenanalyse. Das Tool überwacht die Anwendungsperformance, den Zustand der Infrastruktur und die Benutzererfahrung und nutzt dann künstliche Intelligenz, um die Ursachenanalyse zu automatisieren.

DynaTrace unterstützt Cloud-native Technologien, lässt sich in DevOps-Prozesse integrieren und bietet Funktionen zur Sicherheitsüberwachung und prädiktiven Analyse. Die Plattform hilft Ihren Entwicklungsteams, die Codequalität zu verbessern, die allgemeine Systemleistung und -zuverlässigkeit zu steigern und den Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu rationalisieren.

DynaTrace beste Eigenschaften

Richten Sie Ihren IT-Betrieb auf die strategischen Ziele des Unternehmens aus, indem Sie die Performance Ihrer Anwendung mit den wichtigsten Geschäftsmetriken korrelieren

Profitieren Sie von DynaTrace's Echtzeit-Überwachung und KI-gesteuerten fortschrittlichen Analysen, um Ihre Beobachtbarkeit und Problemidentifikation bei komplizierten Zusammenhängen zu verbessern

Nutzen Sie den virtuellen Assistenten, der Ihnen auf intelligente Weise hilft, mögliche Ursachen für Störungen zu finden

Verbinden Sie all Ihre Dynatrace-Daten mit Ihren täglichen Arbeitsabläufen in ClickUp durch eine einfache Integration

Einschränkungen von DynaTrace

Das Einrichten und Konfigurieren des Systems ist zeitaufwändig und komplex

Die UX ist nicht sehr intuitiv und kann verbessert werden

DynaTrace Preise

Digital Experience Monitoring: Stündliche Preise

Stündliche Preise Infrastruktur-Überwachung: Stündliche Preise

Stündliche Preise Full Stack Monitoring: Stundensatz

DynaTrace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1200+ Bewertungen)

4.5/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

5. PagerDuty

über PagerDuty PagerDuty ist ein plattform für Störungsmanagement die Unternehmen dabei helfen soll, auf kritische Probleme bei ihren digitalen Abläufen zu reagieren und diese zu lösen.

Die Plattform ist ein zentraler Knotenpunkt für den digitalen Betrieb in Echtzeit, der Signale von verschiedenen Überwachungstools, Anwendungen und Systemen zusammenführt.

PagerDuty bietet außerdem fortschrittliche Analysen und verwertbare Erkenntnisse, die Unternehmen dabei helfen, aus Vorfällen zu lernen, Muster zu erkennen, die Leistung zu optimieren und ihre betrieblichen Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

PagerDuty beste Eigenschaften

Automatisieren Sie den Incident-Response-Prozess, damit Ihre Teams Incidents schneller erkennen, einordnen und lösen können

Benachrichtigen Sie die richtigen Beteiligten zur richtigen Zeit, um die Kommunikation und Zusammenarbeit in kritischen Szenarien zu optimieren

Verbessern Sie die Reaktionszeit, indem Sie Ihren Teams die Flexibilität geben, Vorfälle direkt von ihren mobilen Geräten aus mit Hilfe der PagerDuty Mobile App zu bestätigen und zu beantworten

Konsolidieren Sie all Ihre IT-Operationen, Ihr Incident Management und Ihre täglichen Aufgabenprozesse auf einer einheitlichen Plattform, indem Sie die Integration von PagerDuty mit ClickUp nutzen

Einschränkungen von PagerDuty

Die Benutzeroberfläche kann für einen Erstbenutzer verwirrend sein

Die Berichtsfunktionen können verbessert werden

PagerDuty Preise

Kostenlos bis zu 5 Benutzer pro Monat

bis zu 5 Benutzer pro Monat Professionell: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Business: 49$/Monat pro Benutzer

49$/Monat pro Benutzer Digital Operations: Benutzerdefinierte Preise

PagerDuty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (840+ Bewertungen)

4.5/5 (840+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

6. AppDynamics

über AppDynamics AppDynamics von Cisco rückt IT-Teams in den Mittelpunkt des Unternehmens. Als AIOps-Plattform nutzt AppDynamics AI/ML, um verschiedene Aspekte des IT-Betriebs zu automatisieren.

Die Plattform nutzt KI-gesteuerte fortschrittliche Analysen, um Anomalien zu erkennen, potenzielle Probleme vorherzusagen und Daten aus verschiedenen Quellen automatisch zu korrelieren, um die Grundursachen von Problemen zu identifizieren.

Die AIOps-Funktionen von AppDynamics tragen zu einem effizienten und proaktiven IT-Betriebsmanagement bei und sorgen für Automatisierung und Intelligenz in modernen IT-Umgebungen.

AppDynamics beste Eigenschaften

Aktivieren Sie Dynamiken auf Code-Ebene, damit Ihre Entwickler Engpässe erkennen und den Anwendungscode für mehr Effizienz optimieren können

Nutzen Sie die Endbenutzer-Überwachungsfunktion von AppDynamics, um Einblicke in die Benutzererfahrung, Sitzungsdetails und Leistungsmetriken zu erhalten

Erleichtern Sie die effektive Kommunikation und Entscheidungsfindung über Funktionen und Teams hinweg, indem Sie benutzerdefinierte Reporting-Dashboards einrichten, die verschiedene Anforderungen an die Leistungsüberwachung erfüllen

Überwachen und Verfolgen von Geschäftstransaktionen, um Optimierungsbereiche zu identifizieren

AppDynamics-Einschränkungen

Die anfängliche Einrichtung und Konfiguration ist komplex und zeitaufwändig

Erstanwender benötigen möglicherweise Zeit, um sich an die Funktionen der Plattform zu gewöhnen

Preise für AppDynamics

Infrastructure Monitoring Edition: $6/Monat pro CPU-Kern

$6/Monat pro CPU-Kern Premium Edition: 33 $/Monat pro CPU-Kern

33 $/Monat pro CPU-Kern Enterprise Edition: $50/Monat pro CPU-Kern

$50/Monat pro CPU-Kern Enterprise Edition für SAP-Lösungen: $95/Monat pro CPU-Kern

AppDynamics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (370+ Bewertungen)

4.3/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

7. Moogsoft

über Moogsoft Moogsoft ist ein AIOps-Tool, das die Erkennung, Verwaltung und Lösung von IT-Vorfällen verbessert. Die Plattform nutzt KI/ML, um Vorfälle in komplexen IT-Umgebungen automatisch zu erkennen und zu korrelieren.

Moogsoft ist bestrebt, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Ereignisdaten mit automatischer Rauschunterdrückung, Korrelation und Zusammenarbeit über Ihre Vorfall-Workflows hinweg sicherzustellen.

Moogsoft beste Eigenschaften

Identifizierung von Abweichungen vom normalen Verhalten in IT-Systemen durch die Fähigkeit zur Erkennung von Anomalien

Anwendung von KI- und ML-Technologien zur Erkennung von Mustern und zur Verhinderung ihrer Wiederholung

Automatisieren Sie Ihren Incident-Management-Workflow und geben Sie Ihren IT-Teams Zeit zurück, um sich auf die wichtigeren Aufgaben zu konzentrieren

Einschränkungen von Moogsoft

Relativ wenig bekannt in Bezug auf Rezensionen und Bewertungen

Die Fähigkeiten des maschinellen Lernens könnten besser sein

Moogsoft Preise

Benutzerdefinierte Preise

Moogsoft Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (35+ Bewertungen)

4.5/5 (35+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

8. LogicMonitor

über LogikMonitor LogicMonitor ist eine umfassende Cloud-basierte Plattform zur Überwachung und Beobachtung der IT-Infrastruktur.

Das Beste an dieser Plattform ist, dass sie es Unternehmen ermöglicht, in Echtzeit Einblicke in die Leistung und den Zustand ihres gesamten IT-Stacks zu erhalten, einschließlich Netzwerke, Server, Anwendungen und Cloud-Ressourcen.

Die Plattform bietet proaktive Warnmeldungen, anpassbare Dashboards und prädiktive Analysen, um IT-Teams dabei zu unterstützen, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben, eine optimale Leistung zu gewährleisten, Ausfallzeiten zu minimieren und die allgemeine IT-Zuverlässigkeit zu unterstützen.

LogicMonitor beste Eigenschaften

Profitieren Sie von automatischer Erkennung und vorkonfigurierten Überwachungsvorlagen zur Vereinfachung der Bereitstellung und Verwaltung der Überwachung in unterschiedlichen Umgebungen

Minimieren Sie Ihre MTTR oder "Mean Time to Recovery", indem Sie Konnektivität und Echtzeit-Transparenz über alle IT-Systeme hinweg sicherstellen

Gewährleisten Sie eine zuverlässige Überwachung der Anwendungsleistung

Einschränkungen von LogicMonitor

Für kleinere Unternehmen kann es sich als teuer erweisen

Preise für LogicMonitor

Benutzerdefinierte Preise

LogicMonitor Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

9. Datadog

über Datadog Datadog ist eine Cloud-basierte Plattform für die Überwachung und vorausschauende Analyse, die einen umfassenden Einblick in die IT-Infrastruktur, Anwendungen, Protokolle und vieles mehr eines Unternehmens bietet.

Das Tool unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von Initiativen zur digitalen Transformation.

Das Hauptunterscheidungsmerkmal von Datadog liegt in seiner Fähigkeit, End-to-End-Transparenz über den gesamten Technologie-Stack zu bieten, sodass Unternehmen die Leistung ihrer Systeme und Anwendungen in Echtzeit überwachen, beheben und optimieren können.

Datadogs beste Eigenschaften

Bewältigen Sie die Überwachungsanforderungen auch dann, wenn Ihre IT-Systeme skaliert und komplexer werden. Datadog ist so konzipiert, dass es sich mit den wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens weiterentwickelt

Nutzen Sie die fortschrittlichen maschinellen Lernfunktionen von Datadog, um Anomalien frühzeitig zu erkennen, bevor sie sich als Probleme manifestieren

Identifizieren Sie Performance-Probleme und gewährleisten Sie eine positive Benutzererfahrung mit Hilfe der synthetischen Überwachungsfunktionen von Datadog

Kombinieren Sie Beobachtungsmöglichkeiten mit Ihren täglichen Aufgabenmanagement-Workflows, indem Sie Datadog mit ClickUp verbinden

Datadog-Einschränkungen

Der umfangreiche Funktionsumfang kann neuen Benutzern den Einstieg erschweren

Für größere Teams und Unternehmen kann es sich als teuer erweisen

Datadog Preise

Kostenlos bis zu 5 Hosts

bis zu 5 Hosts Pro: Ab $15/Monat pro Host

Ab $15/Monat pro Host Enterprise: Ab $23/Monat pro Host

Datadog Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (440+ Bewertungen)

4.3/5 (440+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (230+ Bewertungen)

10. Rand Delta

über Kanten-Delta Edge Delta verarbeitet Ihre Big Data in Echtzeit und durchbricht dabei Datensilos. Seine verteilte Architektur ermöglicht es Ihnen, beliebige Datenmengen zu speichern und zu durchsuchen, ohne Kompromisse bei Kosten oder Leistung einzugehen.

Eines der herausragenden Merkmale von Edge Delta ist die Betonung des Edge Computing und der Echtzeitverarbeitung von Beobachtungsdaten.

Durch die Analyse von Daten am Rande des Netzwerks können Unternehmen sofortige Einblicke in die Leistung ihrer Anwendungen und Systeme gewinnen, was eine schnellere Reaktion auf Probleme ermöglicht und die allgemeine betriebliche Effizienz steigert.

Dieser Ansatz ist besonders vorteilhaft für Anwendungen mit verteilten Architekturen und solche, die eine Edge-Computing-Infrastruktur nutzen.

Die besten Funktionen von Edge Delta

Unübertroffene Kontrolle über die Datenverarbeitung auf Agentenebene

Verbessern Sie Ihre Fähigkeit zur schnellen Suche in all Ihren Daten, da das Tool alle Daten als Objektdaten aufnehmen kann und somit eine kostengünstige Datenspeicherung ermöglicht

Leiten Sie Ihre Daten herstellerunabhängig an ein oder mehrere Streaming-Ziele weiter

Verwalten Sie Ihre Pipelines einfach mit einem Point-and-Click-Workflow, der komplexe Konfigurationsdateien ersetzt

Edge Delta Einschränkungen

Hat Probleme mit der Skalierbarkeit

Preise für Edge Delta

Professionell: $0,20 pro GB

$0,20 pro GB Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Edge Delta Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Automatisieren und rationalisieren Sie Ihre IT-Prozesse mit AIOps

Mit einer effektiven AIOps-Lösung können Sie die visionäre Initiative zur digitalen Transformation in Ihrem Unternehmen endlich umsetzen. AIOps-Tools sind unverzichtbar für moderne IT-Teams, die sich mit der Komplexität moderner IT-Umgebungen auseinandersetzen.

AIOps-Tools, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernmodellen basieren, bewältigen die Herausforderungen, die sich aus komplizierten Infrastrukturen, großen Datenmengen und der Notwendigkeit einer proaktiven Problemerkennung ergeben.

Die richtige AIOps-Plattform in Kombination mit ClickUp kann Ihre IT-Prozesse automatisieren und modernisieren. ClickUp kann dazu beitragen, Ihre IT-Infrastruktur zu rationalisieren und zu stärken und die Produktivität und Effizienz Ihres Teams auf allen Ebenen zu steigern. Anmelden für Ihr kostenloses ClickUp-Konto noch heute!