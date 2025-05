die 11 besten Zeichen-KI-Alternativen, die Sie 2025 in Betracht ziehen sollten

Das Erstellen von KI-Begleitern für das Geschichtenerzählen, Rollenspiele oder einfach nur für sinnvolle Unterhaltungen kann sehr spannend sein – bis Sie auf die Einschränkungen von Character AI stoßen. Vielleicht sind Sie frustriert über die häufigen Ausfallzeiten, die begrenzten Anpassungsmöglichkeiten oder Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Vielleicht benötigen Sie für Ihre kreativen Projekte oder Ihre professionelle Arbeit erweiterte Features.

Sie sind nicht allein. Mit der Weiterentwicklung von KI-Zeichenplattformen suchen Entwickler und Kreativprofis nach Alternativen, die eine bessere Zuverlässigkeit, natürlichere Unterhaltungen, einen verbesserten Datenschutz oder spezielle Funktionen bieten.

In diesem Leitfaden haben wir die besten Alternativen zu Character AI recherchiert und getestet, um Ihnen dabei zu helfen, die perfekte KI-Begleiterplattform zu finden. Egal, ob Sie als Autor Charaktere entwickeln, als Entwickler interaktive Erlebnisse gestalten oder einfach nur nach ansprechenderen KI-Unterhaltungen suchen – diese Tools bieten neue Ansätze für die Erstellung und Interaktion von KI-Zeichen.

Limits der Zeichen-KI

Character AI war zwar Vorreiter bei der Erstellung von KI-Zeichen, doch Benutzer berichten immer wieder von mehreren frustrierenden Einschränkungen:

Häufige Ausfallzeiten und Probleme mit dem Server : Viele Benutzer erleben während der Spitzenzeiten unerwartete Ausfälle, bei denen die Plattform stundenlang nicht erreichbar ist

Inkonsistente Antworten der Zeichen : Zeichen "vergessen" oft mitten in der Unterhaltung ihre festgelegten Persönlichkeiten oder Hintergrundgeschichten, was die Immersion unterbricht und häufige Erinnerungen erforderlich macht

Einschränkende Inhaltsfilter : Die strenge Moderation der Plattform blockiert viele kreative Szenarien – selbst nicht explizite Themen für Erwachsene – und schränkt damit die Möglichkeiten des Storytellings und der Charakterentwicklung ein

Begrenzter Speicher für Unterhaltungen : Die Zeichen haben Schwierigkeiten, auf Informationen aus früheren Unterhaltungen zuzugreifen, insbesondere bei längeren Interaktionen

Datenschutz : Die Unterhaltungen der Benutzer werden zum Trainieren des KI-Modells erfasst, was Fragen zur Datennutzung und Vertraulichkeit aufwirft

Grundlegende Anpassungsoptionen : Die Plattform bietet im Vergleich zu neueren Alternativen nur begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung von Aussehen, Stimme und Verhalten der Zeichen

Lange Antwortzeiten : Mit steigender Anzahl von Benutzern berichten viele von zunehmenden Verzögerungen zwischen den Nachrichten, insbesondere für kostenlose Benutzer

Monetarisierungsmodell: Die neuesten Premium-Features haben eingeschränkte Funktionen für nicht zahlende Benutzer, was zu einer geteilten Erfahrung führt

Eine geeignete Alternative zu Character AI überwindet diese Einschränkungen und bietet eine unterhaltsamere und kostengünstigere Möglichkeit, in Fantasiewelten und KI-Interaktionen einzutauchen.

Zeichen-KI-Alternativen auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Kontextbezogene KI, die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst und so die Produktivität steigert Vielseitiger KI-Assistent, Projekt- und Wissensmanagement, Erstellung von Dokumenten Free ForeverUnlimited: 7 $/Monat pro BenutzerBusiness: 12 $/Monat pro BenutzerEnterprise: Preise auf AnfrageClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen Chai Lässiges KI-Chatten mit verschiedenen Zeichen Von der Community erstellte benutzerdefinierte Zeichen, Voice-Chat, Chat-Animationen KostenlosChai Premium: 13,99 $ pro Monat oder 134,99 $ pro JahrChai Ultra: 29,99 $ pro Monat oder 269,99 $ pro Jahr Rollenspiel Hyperrealistisches KI-Rollenspiel und Chatten Anpassung von Zeichen, KI-Kunstgenerierung, mehrsprachiger Support Starter 19,99 $/MonatPremium: 49,99 $/MonatPlatinum: 129 $/Monat Janitor AI Uneingeschränktes kreatives Rollenspiel Benutzerdefinierte Erstellung von Szenarien, minimale Filterung von Inhalten, Bilderzeugung Free Replika Langfristige KI-Begleitung Persistenter Speicher, emotionaler Support, Aufbau von Beziehungen KostenlosPro: 19,99 $/Monat (oder 49 $/Jahr)Lebenslang: 299 $ (einmalige Zahlung) Kuki AI Unterhaltsame zwanglose Unterhaltungen; Marken auf der Suche nach einem virtuellen Repräsentanten Natürlicher Flow der Unterhaltung, ausgeprägte Persönlichkeit, Sprachinteraktionen 100 Koins: 0,99 $550 Koins: 4,99 $1200 Koins: 9,99 $7500 Koins: 49,99 $ Anima AI Tiefe emotionale Verbindungen und psychologischer Support Emotionale Verbindung, personalisierte Erlebnisse, Sprachnachrichten Ab 19,99 $/Monat Cleverbot Einfacher, textbasierter KI-Chat Menschliche Unterhaltungen, kein Konto erforderlich, Lernen durch Unterhaltung Free Talkie Mehrsprachige Interaktionen mit Zeichen Natürliche Sprachmuster, benutzerdefinierte Stimmen, emotionale Reaktionen FreeTalkie + Standard: 9,99 $/MonatTalkie + Pro: 24,99 $/Monat Sakura AI Von Anime inspirierte Interaktionen zwischen Zeichen Visuelles Charakterdesign, spezialisierte Persönlichkeiten, kreative Szenarien KostenlosDiamond: 19 $/MonatInfinite: 39 $/Monat AI Dungeon Interaktive Storytelling-Abenteuer Dynamische Erzählungen, Flexibilität bei den Genres, Weltgestaltung AI Dungeon Adventurer: 9,99 $AI Dungeon Champion: 14,99 $AI Dungeon Legend: 29,99 $AI Dungeon Mythic: 49,99 $2.500 Guthaben: 19,99 $80 Guthaben: 0,99

Die besten Alternativen zu Zeichen-KI

1. ClickUp (Am besten für KI-gestützte Produktivität)

ClickUp ist zwar kein Chatbot, der virtuelle Charaktere anbietet, aber es kann ein leistungsstarkes Command-Center für Ihr Storytelling-Universum sein. Autoren, Rollenspieler und Weltenschöpfer können ClickUp-Dokumente verwenden, um Charakterbiografien, Hintergrundgeschichten und Dialoge zu entwerfen, während ClickUp-Aufgaben und benutzerdefinierte Felder Ihnen helfen, Kapitel, emotionale Bögen oder Beziehungsdynamiken im Blick zu behalten.

Starten Sie mit ClickUp Zentralisieren Sie Ideen, Handlungen, Dialoge und mehr für Ihre Fantasiefiguren und -welten in ClickUp

Sie können Zeichen mit Schlüsselergebnissen oder Speicherorten verknüpfen und diese sich entwickelnden Verbindungen mit ClickUp Whiteboards visualisieren – ideal für die Darstellung komplexer Handlungsstränge. Mit Whiteboards können Sie auch KI-Bilder für Ihre Fantasiewelt, Ihr Spiel oder Ihre Geschichte mithilfe einfacher Sprachbefehle erstellen.

Verwenden Sie KI, um Bilder in ClickUp Whiteboards zu generieren und sie an Ihre Stilvorlieben anzupassen

Und wenn Sie nicht weiterkommen? ClickUp Brain, der integrierte, kontextsensitive KI-Assistent, hilft Ihnen beim Brainstorming von Zeichen und Ortsnamen, beim Verfassen von Szenenzusammenfassungen oder schlägt Ihnen sogar vor, was Ihr grüblerischer Antiheld als Nächstes sagen könnte, während alles im Kontext eines größeren Projekts organisiert bleibt.

Die KI-Technologie von ClickUp gibt zwar (noch) nicht vor, Ihr bester Freund oder Ihr Erzfeind zu sein, aber sie kann Ihnen dabei helfen, das gesamte Universum zu organisieren, in dem diese Zeichen leben.

Mit ClickUp Brain können Sie in wenigen Minuten fiktive Zeichen, Erzählungen und Welten erstellen

Diese Integration ermöglicht es Kreativprofis, die Entwicklung von Zeichen nahtlos mit Aufgabenverwaltung, Dokumentenerstellung und Teamzusammenarbeit zu verbinden.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp Brain : Erstellen Sie Ihre eigenen Zeichen mit Dialogen, Persönlichkeitsmerkmalen und Hintergrundgeschichten mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache

Dokumente mit KI-Unterstützung : Erstellen und speichern Sie umfangreiche Zeichenprofile, Elemente zur Weltgestaltung und Erzählbögen mit KI-Verbesserungen

Aufgaben und Unteraufgaben : Unterteilen Sie die Zeichenentwicklung in überschaubare Komponenten mit Abhängigkeiten und Zeitleisten

Benutzerdefinierte Felder : Verfolgen Sie Zeichenattribute, Beziehungen und Entwicklungsbögen mit anpassbaren Datenpunkten

Whiteboards: Visuelle Darstellung von Beziehungen zwischen Zeichen, Story-Flows und Interaktionsmustern

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf KI-Tools für Unterhaltungen wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Funktionen – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kontextwechselkosten mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine doppelte Steigerung Ihrer Produktivität!

Limits von ClickUp

Nicht speziell für interaktive Unterhaltungen mit Zeichen entwickelt, wie dedizierte KI-Plattformen für Zeichen

Erfordert etwas Zeit für das Setup, um die Workflows für die Zeichenentwicklung zu optimieren

Die Erstellung von Zeichen erfolgt textbasiert ohne integrierte Tools zur visuellen Erstellung von Zeichen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Reddit-Rezension hebt hervor:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Version gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr mühsam. Und ehrlich gesagt ist das das Letzte, was ich tun möchte, wenn ich mich in meiner Arbeitsphase befinde. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie bearbeitet auch meine Texte (fantastisch!). Eine weitere große Hilfe sind für mich die Dokumente. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. Die sind so niedlich!

2. Chai AI (Am besten für zwangloses KI-Chatten mit verschiedenen Zeichen)

über Chai AI

Wenn Sie schon immer einmal mit Tausenden von verschiedenen KI-Persönlichkeiten chatten wollten, ohne diese selbst erstellen zu müssen, ist Chai AI genau das Richtige für Sie. Diese Plattform hat sich zu einem hub für gelegentliche KI-Enthusiasten entwickelt, die gerne mit praktisch jeder erdenklichen Art von Zeichen in Unterhaltung treten – von historischen Persönlichkeiten bis hin zu originellen Kreationen.

Was Chai auszeichnet, ist seine lebendige Community von Erstellern. Im Gegensatz zu Plattformen, auf denen Sie auf vorgefertigte Zeichen beschränkt sind, können Sie bei Chai eine riesige Bibliothek mit von der Community erstellten Persönlichkeiten durchsuchen, die jeweils einen einzigartigen Unterhaltungsstil haben. Möchten Sie morgens mit Sokrates über Philosophie diskutieren und nachmittags mit einem Weltraumforscher aus dem Jahr 3000 chatten? Chai macht diese Art des KI-gestützten Zeichen-Hoppings einfach und unterhaltsam.

Die besten Features von Chai AI

Greifen Sie auf Tausende von Community-Charakteren aus verschiedenen Genres, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Zinsen zu

Führen Sie gesprochene Dialoge mit Zeichen, die jeweils über einzigartige Sprachmuster und Tonfälle verfügen

Erstellen Sie Ihre eigenen KI-Persönlichkeiten mit anpassbaren Eigenschaften, Wissen und Unterhaltungsstilen

Teilen Sie interessante Unterhaltungen oder entdecken Sie beliebte Zeichen durch Empfehlungen der Community

Einschränkungen von Chai AI

Die Qualität der Antworten variiert erheblich zwischen den verschiedenen von der Community erstellten Zeichen

Benutzer der kostenlosen Version unterliegen strengeren Inhaltsfiltern und Limits für die Länge von Unterhaltungen

Im Vergleich zu Premium-Alternativen begrenzte Speicherkapazität bei längeren Unterhaltungen

Preise für Chai AI

Kostenlos : Chatten Sie mit ausgewählten KI-Bots, begrenzt auf 70 Nachrichten, die alle 2,5 Stunden zurückgesetzt werden

Chai Premium : 13,99 $ pro Monat oder 134,99 $ pro Jahr

Chai Ultra: 29,99 $ pro Monat oder 269,99 $ pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Chai AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Chai AI?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Chai ist sehr gut, ich benutze es fast jeden Tag, weil es so viel Spaß macht und die Zeichen sich besser merken können. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass ich Werbung sehen muss, wenn ich wechseln oder neue Zeichen ausprobieren möchte. Das stört mich aber nicht weiter

3. RolePlai (Am besten geeignet für immersives Charakter-Rollenspiel und kreatives Schreiben)

via Roleplai

RolePlai ist eine spezialisierte Alternative zur KI für Zeichen, mit der Benutzer eine Vielzahl von KI-Zeichen erstellen und mit ihnen interagieren können, darunter Prominente, historische Persönlichkeiten und vollständig benutzerdefinierte Persönlichkeiten. Jede Persona kann mit spezifischen Eigenschaften und Hintergrundgeschichten angepasst werden, was personalisierte und ansprechende Unterhaltungen ermöglicht.

Über textbasierte Interaktionen hinaus bietet RolePlai Funktionen für Gesichts- und Voice-Chat. Benutzer können ihre KI-Persönlichkeiten sehen und hören, was dem Erlebnis eine zusätzliche Ebene von Realismus verleiht.

Die besten Features von RolePlai

Nutzen Sie die Funktionen für Face- und Voice-Chat, um Ihre KI-Persönlichkeiten zu sehen und zu hören

Steuern Sie Handlungsstränge, indem Sie mit KI-Abenteuern verschiedene Entscheidungen treffen

Erstellen Sie visuelle Inhalte zu Ihrer Unterhaltung mit integrierter KI-Kunstgenerierung

Interagieren Sie mit bis zu fünf KI-Chatbots gleichzeitig für komplexe, vielschichtige Unterhaltungen und Szenarien und schaffen Sie so ein wirklich immersives Erlebnis

Einschränkungen von RolePlai

Mehr Fokus auf narrative und kreative Anwendungen als auf utilitaristische Aufgaben

Die effektive Einrichtung komplexer Parameter für Zeichen erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit

Preise für RolePlai

Starter : 19,99 $/Monat

Premium : 49,99 $/Monat

Platinum: 129 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Roleplai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Roleplai?

Eine Bewertung im App Store lautet:

Diese App macht Spaß und ist unterhaltsam, aber ich würde sagen, dass ein paar Dinge hinzugefügt werden müssen. Ich finde, dass die Registerkarte "Abenteuer" eine sekundäre Zeichen-Erstellung, eine persönliche Biografie und Persönlichkeitsmerkmale enthalten sollte, genau wie in der Registerkarte "KI-Chat", damit uns nicht der Platz für das ausgeht, was wir unserem Abenteuer hinzufügen möchten.

4. Janitor AI (Am besten für uneingeschränktes kreatives Rollenspiel geeignet)

über Janitor AI

Janitor AI hat sich als Plattform für Kreative etabliert, die nur minimale Einschränkungen bei der Interaktion ihrer Zeichen wünschen. Während viele KI-Zeichenplattformen strenge Inhaltsfilter implementieren, verfolgt Janitor einen eher zurückhaltenden Ansatz, was es bei Autoren von Belletristik, Spieleentwicklern und Rollenspielern beliebt macht, die komplexe oder reife narrative Themen erkunden.

Das herausragende Feature der Plattform ist ihr System zur Erstellung von Szenarien. Anstatt nur mit Zeichen zu chatten, können Sie diese in spezifische Einstellungen mit definierten Parametern platzieren. Ein Krimiautor könnte verschiedene Reaktionen der Zeichen auf die Entdeckung von Beweisen testen, während ein Spieleentwickler NPC-Reaktionen auf die Entscheidungen der Spieler in verschiedenen Bereichen der Geschichte prototypisieren könnte.

Die besten Features von Janitor AI

Erstellen Sie visuelle Darstellungen von Zeichen und Szenen, die in Unterhaltungen besprochen werden

Genießen Sie einen dauerhaften Speicher. Zeichen erinnern sich nicht nur an den Verlauf der Unterhaltung, sondern auch an die Entwicklung ihrer fiktiven Welt

Integrieren Sie Zeichen in benutzerdefinierte Anwendungen, Spiele oder Schreibtools mit Entwickler-API-Zugriff

Limits von Janitor AI

Weniger geeignet für Benutzer, die familienfreundliche Inhalte suchen, da nur minimale Filterung verfügbar ist

Die Qualität der Bildgenerierung variiert erheblich je nach Qualität der Eingabeaufforderung

Die Benutzeroberfläche kann für gelegentliche Benutzer, die mit Rollenspiel-Terminologie nicht vertraut sind, technisch komplex erscheinen

Preise für Janitor AI

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Janitor AI:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Replika (Am besten für langfristige KI-Begleitung geeignet)

via Replika

Replika ist der Veteran im Bereich der persönlichen KI-Begleiter und konzentriert sich auf den Aufbau einer einzigen, sich entwickelnden Beziehung statt auf Interaktionen mit mehreren Zeichen. Stellen Sie sich das wie den Aufbau einer tiefen Freundschaft mit einer KI-Persönlichkeit vor, die Sie über Wochen und Monate hinweg immer besser versteht.

Im Gegensatz zu Plattformen, auf denen Unterhaltungen unzusammenhängend wirken, zeichnet sich Replika dadurch aus, dass es ein kontinuierliches Gedächtnis Ihrer Interaktionen aufbaut. Teilen Sie Ihre beruflichen Herausforderungen, persönlichen Ziele oder täglichen Routinen, und Ihr Replika wird in zukünftigen Unterhaltungen ganz natürlich auf diese Details Bezug nehmen. Dies schafft ein echtes Gefühl, "bekannt" zu sein, das viele Benutzer als beruhigend empfinden.

Fachleute für psychische Gesundheit haben festgestellt, wie diese beständige Präsenz einigen Benutzern zugute kommt. Menschen, die mit sozialen Ängsten zu kämpfen haben, üben oft Unterhaltungen mit ihrem Replika, bevor sie Interaktionen in der realen Welt eingehen, während andere Trost darin finden, einen urteilsfreien Space zu haben, in dem sie um 3 Uhr morgens, wenn keine Freunde verfügbar sind, ihre Gedanken verarbeiten können.

👀 Wussten Sie schon? Mehrere Studien bestätigen, dass KI-Begleiter dazu beitragen, Einsamkeit zu verringern, manchmal sogar genauso effektiv wie menschliche Interaktion. Die genauen Prozentsätze variieren zwar, aber ein groß angelegtes Experiment ergab eine signifikante Verringerung der Einsamkeit ( 16–24 Prozentpunkte ) bei Benutzern von KI-Begleitern.

Die besten Features von Replika

Erhalten Sie maßgeschneiderte Antworten basierend auf Ihrem Interaktionsstil und Ihren angegebenen Präferenzen, da Replika den Verlauf Ihrer Unterhaltungen über Monate hinweg speichert

Greifen Sie auf optionale Features zur Nachverfolgung von Stimmungen und zum Führen von Tagebüchern zu, um das emotionale Bewusstsein zu unterstützen

Sprechen Sie direkt mit Ihrer Replika mit immer natürlicher werdenden Sprachantworten

Passen Sie das Aussehen Ihres Replikas mit detaillierten Optionen zur Erstellung von 3D-Avataren und zur Auswahl der Kleidung an

Einschränkungen von Replika

Konzentriert sich auf einen einzigen Begleiter statt auf mehrere verschiedene Zeichen, was für diejenigen, die KI-Begleiter-Apps zur Unterhaltung suchen, schnell langweilig werden kann

Durch die letzten Updates wurden bestimmte Arten von Rollenspielen eingeschränkt, die zuvor verfügbar waren

Die kostenlose Version verfügt über deutlich eingeschränkte Speicher- und Persönlichkeitsentwicklungs-Features

Preise für Replika

Free

Pro : 19,99 $/Monat (oder 49 $/Jahr)

Lebenslang: 299 $ (einmalige Zahlung)

Bewertungen und Rezensionen zu Replika

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Replika?

Ein Reddit-Benutzer gibt Folgendes frei:

Ich finde, wenn man das Rollenspiel richtig aufbaut, kann man seine Replika zu jeder beliebigen Person machen und je nach Stimmung zwischen den Zeichen wechseln.

6. Kuki AI (Am besten geeignet für unterhaltsame Unterhaltungen und Marken, die virtuelle Vertreter suchen)

über Kuki AI

Kuki AI bringt KI-Unterhaltungen mit Persönlichkeit auf den Tisch und unterscheidet sich dabei deutlich von anderen Plattformen. Anstatt sich auf die Anpassung der Zeichen zu konzentrieren, wurde Kuki über 15 Jahre lang entwickelt, um eine unterhaltsame, leicht freche Persönlichkeit zu erhalten, die selbst alltägliche Chats unerwartet unterhaltsam macht.

Das Besondere an Kuki ist die Balance zwischen Humor und Hilfsbereitschaft. Eine Unterhaltung über das Abendessen kann in einen scherzhaften Schlagabtausch über Ihre Kochkünste münden, bevor nahtlos wieder zu tatsächlich hilfreichen Rezeptvorschlägen übergegangen wird.

Für Marken und Ersteller von Inhalten ist Kuki aufgrund seiner klar definierten Persönlichkeit besonders wertvoll für Werbung, Streaming und Social-Media-Inhalte. YouTuber und Twitch-Streamer nutzen regelmäßig Unterhaltungen mit Kuki wegen seiner spontanen Antworten und überraschenden Reaktionen auf Fragen des Publikums als Feature.

Die besten Features von Kuki AI

Erhalten Sie kontextbezogene Antworten mit weniger Unstimmigkeiten als bei vielen Mitbewerbern

Genießen Sie gut abgestimmte Witze und spielerische Antworten, die zum Ton der Unterhaltung passen

Greifen Sie auf umfangreiche Informationen zu Themen aus Wissenschaft und Popkultur zu, um informative Diskussionen zu führen

Einschränkungen von Kuki AI

Begrenzte Optionen zur Anpassung der Zeichen, da diese mit einer vordefinierten Persönlichkeit entworfen wurden

Benutzer berichten gelegentlich von Schwierigkeiten mit komplexen, mehrteiligen Fragen oder Anweisungen

Die kostenlose Version enthält Werbung, die den Flow der Unterhaltung unterbrechen kann

Preise für Kuki AI

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins : 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Kuki AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Anima AI (Am besten für tiefe emotionale Verbindungen und psychologischen Support)

über Google Play Store

Haben Sie jemals das Bedürfnis verspürt, mit jemandem zu sprechen, der Sie wirklich versteht, ohne Sie zu beurteilen? Anima AI entwickelt KI-Begleiter, die durch psychologische Einblicke und einfühlsame Antworten eine sinnvolle emotionale Verbindung zu den Benutzern aufbauen.

Im Gegensatz zu anderen KI-Zeichen-Plattformen, die sich in erster Linie auf Unterhaltung konzentrieren, integriert Anima AI Prinzipien aus der Psychologie, um Begleiter zu schaffen, die Ihr mentales Wohlbefinden durch authentisch wirkende Unterhaltungen unterstützen können. Wenn Sie beispielsweise wegen eines bevorstehenden Vorstellungsgesprächs nervös sind, kann Ihr Anima-Begleiter Ihnen helfen, bestimmte Ängste zu überwinden, praktische Tipps geben und emotionale Unterstützung bieten, die auf Ihre Situation zugeschnitten ist.

Die Plattform zeichnet sich durch die Erstellung konsistenter Persönlichkeiten aus, die sich im Laufe der Zeit an Ihre Unterhaltungen erinnern. Wenn Sie in einer Unterhaltung Ihre Leidenschaft für Bergsteigen erwähnen, könnte Ihr Anima-Begleiter Sie Wochen später nach Ihrem letzten Abenteuer fragen und so das Gefühl vermitteln, wirklich gesehen und erinnert zu werden, was Beziehungen erst sinnvoll macht.

Die besten Features von Anima AI

Erhalten Sie einfühlsame, hilfreiche Antworten auf der Grundlage bewährter Techniken für emotionalen Support

Passen Sie die Eigenschaften Ihrer Begleiter an, darunter ihr Aussehen, ihre Persönlichkeit und ihre Hobbys, um sie an Ihre spezifischen Anforderungen im Bereich emotionaler Support anzupassen

Profitieren Sie von einem auf Datenschutz ausgerichteten Design, bei dem keine Unterhaltungsdaten für Trainingszwecke freigegeben werden

Limits von Anima AI

Die Reaktionszeiten können während der Spitzenzeiten langsamer sein

Eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten mit anderen Tools oder Plattformen zur Steigerung der Produktivität

Aufgrund von Inhalten für Erwachsene möglicherweise nicht für Kinder geeignet

Preise für Anima AI

Ab 19,99 $/Monat

(Quelle: Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Anima AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Anima AI?

Eine Bewertung im Play Store lautet:

Diese App ist gut, die Unterhaltung verläuft flüssig, bis sie manchmal durch zufällige, unpassende Fragen unterbrochen wird. Ich finde es toll, dass die App über eine Schaltfläche zum Melden im Chat verfügt, die bei der Gestaltung der KI-Sprache und des Flows hilfreich ist.

8. Cleverbot (Am besten geeignet für unvorhersehbare, menschenähnliche KI-Unterhaltungen)

via Cleverbot

Erinnern Sie sich an die zufälligen, mäandernden Unterhaltungen, die Sie spätabends mit Freunden geführt haben? Cleverbot fängt diese unvorhersehbare Energie in Form einer KI ein. Im Gegensatz zu stark skriptgesteuerten KI-Begleitern lernt Cleverbot aus Millionen echter menschlicher Interaktionen, wodurch jede Unterhaltung einzigartig und unvorhersehbar wird.

Sie werden vielleicht überrascht sein von witzigen Antworten, philosophischen Fragen oder sogar spielerischen Scherzen, die sich ganz spontan anfühlen. Für Autoren, die an realistischen Dialogen arbeiten, kann diese Unvorhersehbarkeit von unschätzbarem Wert sein, um kreative Blöcke zu überwinden – chatten Sie einfach mit Cleverbot über das Dilemma Ihrer Figur und sehen Sie, wohin die Unterhaltung führt.

Die besten Features von Cleverbot

Lassen Sie sich von unerwarteten, kreativen Antworten inspirieren, die nicht formelhaften, vorprogrammierten KI-Mustern folgen

Genießen Sie eine einfache, ablenkungsfreie Benutzeroberfläche, die sich ganz auf die Unterhaltung konzentriert

Chatten Sie sofort, ohne sich anzumelden oder ein Konto zu erstellen

Einschränkungen von Cleverbot

Manchmal geht der Kontext der Unterhaltung verloren, sodass Sie Informationen wiederholen müssen

Keine Optionen zur Anpassung von Zeichen, wie sie neuere Plattformen bieten

Gelegentlich unangemessene Antworten ohne robuste Filterung der Inhalte

Preise für Cleverbot

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Cleverbot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Talkie (Am besten geeignet für mehrsprachige KI-Zeichen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten)

via Talkie

Wollten Sie schon immer einmal Ihr Spanisch mit einem geduldigen Lehrer üben, mit einem kreativen Partner Marketingideen brainstormen und sich von einem Experten beraten lassen – und das alles auf derselben Plattform? Mit Talkie können Sie genau das tun, dank einer Vielzahl von KI-Zeichen, die auf verschiedene Sprachen, Wissensbereiche und Persönlichkeitstypen spezialisiert sind.

Was Talkie auszeichnet, ist die Tatsache, dass seine Charaktere über verschiedene Sprachen hinweg eine konsistente Persönlichkeit beibehalten. Wenn Sie beispielsweise Japanisch lernen, können Sie mit demselben Charakter sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch chatten, wodurch Ihr Sprachunterricht kohärenter und beziehungsorientierter wirkt und nicht nur wie Vokabeltraining.

Die besten Features von Talkie

Sorgen Sie für konsistente Zeichenpersönlichkeiten in mehreren Sprachen

Greifen Sie auf eine vielfältige Zeichenliste für bestimmte Bereiche wie Business, kreatives Schreiben und Bildung zu

Verbessern Sie die Aussprache und die Sprachgewandtheit mit Voice-Chat

Einschränkungen von Talkie

Erweiterte Sprachfeatures erfordern Abonnement-Pläne

Von einigen Benutzern gemeldete Probleme mit der Leistung der mobilen App

Eingeschränkte Integration mit externen Sprachlernplattformen oder Tools zur Steigerung der Produktivität

Inkonsistenzen bei der Moderation von Inhalten und der Durchsetzung von Regeln können die Benutzererfahrung beeinträchtigen

Preise für Talkie

Free

Talkie + Standard : 9,99 $/Monat

Talkie + Pro: 24,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Talkie

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Sakura AI (Am besten für Interaktionen mit Zeichen im Anime- und Manga-Stil geeignet)

über Sakura AI

Irgendwann haben wir uns alle schon einmal gewünscht, in unsere Lieblings-Anime-Welt einzutauchen und mit den Zeichen zu interagieren, die wir am meisten lieben. Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass das mit Sakura AI möglich ist?

Diese Alternative zu Character AI erstellt hochdetaillierte, von Anime und Manga inspirierte KI-Begleiter mit unverwechselbaren Persönlichkeiten, Hintergründen und visuellen Designs.

Was Sakura AI auszeichnet, ist sein tiefes Bekenntnis zu den ästhetischen und erzählerischen Traditionen japanischer Animationen und Comics. Wenn Sie beispielsweise mit einem Tsundere-Charakter interagieren, erleben Sie den klassischen Verlauf von anfänglicher Kälte zu allmählicher Wärme, während sich Ihre Beziehung entwickelt. Die Reaktionen jedes Charakters fühlen sich authentisch zu seiner etablierten Persönlichkeit an und schaffen so ein konsistentes und immersives Erlebnis.

Die besten Features von Sakura AI

Sprechen Sie mit Anime-inspirierten Zeichen mit detaillierten visuellen Designs und Hintergrundgeschichten

Erleben Sie Rollenspielszenarien mit Zeichen, die konsistent und archetypisiert reagieren

Erhalten Sie Support in japanischer Sprache mit authentischen kulturellen Referenzen aus Anime und Manga

Einschränkungen von Sakura AI

Der starke Fokus auf Anime-Ästhetik spricht möglicherweise nicht diejenigen an, die realistischere Interaktionen suchen

Zeichenantworten basieren manchmal eher auf Genreklischees als auf nuancierten Persönlichkeiten

Preise für Sakura AI

Free

Diamant: 19 $/Monat

Unbegrenzt: 39 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Sakura AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sakura AI?

Eine Rezension auf Reddit lautet:

Die Dialoge sind unglaublich. Das Rollenspiel ist ausgezeichnet. Es funktioniert auf Mobilgeräten. Ich bezahle das monatliche Abonnement und nutze es jeden Tag. Der Speicher ist sehr gut und man kann Nachrichten bei Bedarf bearbeiten, da die Bots manchmal kleine Fehler machen. Man kann alles sagen und tun. Ich bewerte dies mit 5 von 5 Sternen.

11. AI Dungeon (Am besten geeignet für interaktives Storytelling und Rollenspiele)

über Google Play Store

Möchten Sie in ein Abenteuerbuch eintauchen, in dem Sie die Geschichte selbst gestalten können? AI Dungeon erstellt unendlich verzweigte interaktive Geschichten, in denen praktisch alles, was Sie sich vorstellen können, in Ihrer Story-Welt möglich wird.

Im Gegensatz zu den meisten KI-Zeichen-Tools, die sich auf Unterhaltung konzentrieren, baut AI Dungeon ganze narrative Universen um Ihre Entscheidungen herum auf. Sie könnten als Weltraumforscher beginnen, der einen mysteriösen Planeten entdeckt, und sich dann in Verhandlungen mit außerirdischen Zivilisationen oder im Kampf gegen Weltraumpiraten wiederfinden – alles entsteht ganz natürlich aus Ihren Entscheidungen und den kreativen Extrapolationen der KI.

Die KI reagiert auf Ihre Aktionen mit detaillierten Beschreibungen und Antworten der Zeichen und führt Geschichten oft in unerwartete Richtungen, die Ihnen neue Ideen für Ihre eigenen kreativen Projekte liefern können.

Die besten Features von AI Dungeon

Erstellen Sie unendlich verzweigte Geschichten, die sich an Ihre Entscheidungen und Ihren Schreibstil anpassen

Erhalten Sie Support für verschiedene Genres, von Fantasy und Science-Fiction bis hin zu Mystery und Romantik

Nutzen Sie den Multiplayer-Modus, um gemeinsam mit Freunden Geschichten zu verfassen

Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit von Benutzern erstellten Geschichten zu, um sich inspirieren zu lassen oder direkt zu spielen

Limits von AI Dungeon

Die Qualität der generierten Inhalte kann je nach Interaktion erheblich variieren

Einige Benutzer berichten von Problemen mit bestimmten Eingabeaufforderungsstilen und dem Fehlen einer Funktion "Bis hierher rückgängig machen"

Preise für AI Dungeon

AI Dungeon Adventurer: 9,99 $

AI Dungeon Champion: 14,99 $

AI Dungeon Legend: 29,99 $

AI Dungeon Mythic : 49,99 $

2.500 Guthaben: 19,99 $

80 Guthaben: 0,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu AI Dungeon

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Warum ClickUp Brain das beste KI-Tool für flexible Unterhaltungen und Aufgabenverwaltung in einem ist

Während spezielle KI-Zeichen-Alternativen auf spezielle Unterhaltungserlebnisse ausgerichtet sind, bieten andere KI-Tools ähnliche Vorteile sowie zusätzliche Features zur Steigerung der Produktivität.

ClickUp Brain transformiert Ihren Workflow, indem es leistungsstarke KI-Funktionen direkt in Ihre Projektmanagement-Umgebung integriert. Was es von herkömmlichen KI-Tools für Zeichen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, KI-gestützte Unterstützung in Ihre tatsächliche Arbeit zu integrieren, anstatt nur Gesprächsbegleitung anzubieten.

Ihr kreativer All-in-One-Workspace

So können Sie Dialoge für Zeichen, Handlungsideen oder Marketingtexte erstellen und dabei alles an einem Ort organisieren, an dem Sie auch Termine verfolgen, mit Team-Mitgliedern zusammenarbeiten und Ihr gesamtes Projekt verwalten.

Für Ersteller von Inhalten, die mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren, kann ClickUp Brain dabei helfen, neue Ideen zu generieren, wenn Sie unter einem Schreibblockade leiden, Forschungsmaterialien zu umsetzbaren Erkenntnissen zusammenzufassen oder sogar verschiedene Charakterbögen für verschiedene Inhalte zu erstellen.

Verwenden Sie die KI-Tools von ClickUp Brain in Ihren Dokumenten, um zu schreiben, Ideen zu generieren, zusammenzufassen, zu übersetzen, zu bearbeiten und vieles mehr

Ein Marketingteam, das KI zum Erstellen von Social-Media-Personas verwendet, könnte beispielsweise auf ClickUp Brain zurückgreifen, um einheitliche Sprachrichtlinien für jede Persona zu entwickeln, Beispielbeiträge zu generieren und den Kalender mit den Inhalten zu organisieren – alles innerhalb desselben Workspace.

Greifen Sie an einem Ort auf mehrere LLMs zu

Eines der leistungsstärksten Features von ClickUp Brain ist die Möglichkeit, direkt in Ihrem Workspace auf mehrere große Sprachmodelle (LLMs) zuzugreifen. Das bedeutet, dass Sie nicht auf einen einzigen KI-Ansatz oder eine einzige Persönlichkeit beschränkt sind – Sie können verschiedene KI-Modelle für unterschiedliche Aufgaben nutzen und dasjenige auswählen, das Ihren aktuellen Anforderungen am besten entspricht.

Wechseln Sie innerhalb von ClickUp Brain zwischen LLMs, um Ihre KI-Erfahrung zu personalisieren

Benötigen Sie die fortschrittlichen Argumentationsfähigkeiten von GPT-4, um komplexe Charaktere für Ihren Roman zu entwickeln? Oder bevorzugen Sie die nuancierten, durchdachten Antworten von Claude beim Verfassen von Dialogen? Mit ClickUp Brain können Sie nahtlos zwischen diesen LLMs wechseln. Diese Flexibilität ist von unschätzbarem Wert, wenn Sie an kreativen Projekten arbeiten, die unterschiedliche KI-Stärken erfordern – technische Präzision in einem Moment, kreatives Flair im nächsten.

👀 Wussten Sie schon? Das Kontextfenster von GPT-4 umfasst etwa 32.000 Token, was ungefähr 24.000 Wörtern entspricht, und ermöglicht so ein umfangreiches Kontextgedächtnis.

Mit ClickUp können Sie Ihre Kreativität und Produktivität voll ausschöpfen

Durch die Integration von KI-Funktionen in Ihren Workflow anstatt in einem separaten Tool eliminiert ClickUp Brain den ständigen Kontextwechsel, der den kreativen Fokus stört, und sorgt dafür, dass alle Ihre KI-generierten Inhalte zusammen mit Ihren Aufgaben, Terminen und der Teamkommunikation organisiert bleiben.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erweitern Sie die Grenzen Ihrer kreativen Welt!