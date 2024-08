Wie man die Marketing-Effizienz-Ratio (MER) optimiert

Wie hoch ist Ihr Marketingbudget?

Und wie viel Umsatz haben Sie damit erzielt?

Das Verhältnis dieser beiden Größen - Gesamteinnahmen und Gesamtmarketingbudget - ist Ihre Marketingeffizienz. Für jeden Vermarkter, Eigentümer eines Geschäfts oder jede Agentur, die ihre Ausgaben optimieren möchte, ist die Marketingeffizienzquote (MER) eine wichtige Metrik.

MER sagt Ihnen eindeutig, ob sich Ihre Marketingaktivitäten lohnen. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie.

Was ist die Marketing-Effizienz-Kennzahl (MER)?

Die Marketing-Effizienz-Ratio (MER) ist das Verhältnis zwischen Ihrem Gesamtumsatz und Ihren gesamten Marketingausgaben. Je höher Ihre MER, desto besser Ihre Effizienz.

MER = Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben für Marketing

Wenn Sie zum Beispiel 120.000 Dollar für Werbung und Marketing ausgegeben und 900.000 Dollar Umsatz gemacht haben, beträgt Ihr MER 900.000/120.000 = 7,5. Das bedeutet, dass Sie mit Ihren Marketingausgaben 7,5 Mal so viel verdienen.

Wenn Sie denken, dass Sie ROI-Berechnungen bereits zu erledigen haben, haben Sie recht. Jedes Marketing Team berechnet den Return on Investment (ROI) für seine Ausgaben auf unterschiedliche Weise.

Return on Ad Spend (ROAS) misst die Einnahmen, die für jeden für Werbung ausgegebenen Dollar erzielt werden

misst die Einnahmen, die für jeden für Werbung ausgegebenen Dollar erzielt werden der Customer Lifetime Value (CLV) misst, wie viel Umsatz pro Kunde über die gesamte Lebensdauer des Kunden generiert wird, der bei Ihnen kauft

misst, wie viel Umsatz pro Kunde über die gesamte Lebensdauer des Kunden generiert wird, der bei Ihnen kauft SaaS-Unternehmen verwenden die Kundenbindungsrate (CRR), die den Prozentsatz der Kunden angibt, die am Ende eines bestimmten Zeitraums bei einem Geschäft bleiben

All dies sind zwar großartige Metriken, aber sie messen nicht die Effizienz des gesamten Marketingaufwands. Instanzen wie ROAS konzentrieren sich auf die einzelnen Kanäle und die gesamten Werbeausgaben. Der Customer Lifetime Value umfasst mehrere Jahre.

Die Marketing-Effizienz-Kennzahl beantwortet eine einzige, entscheidende Frage: Erzielen alle unsere Marketingaufwände zusammen einen positiven Umsatz?

Die Rolle von MER im digitalen Marketing

Im Gegensatz zu traditionellen Kanälen wie Fernseh- oder Printwerbung bietet das digitale Marketing die Möglichkeit, Daten zu sammeln und zu analysieren, um Ergebnisse zu optimieren. Sie können jede Überschrift oder jede Vanity-URL in Ihrer Kampagne bis ins kleinste Detail analysieren.

Diese Detailversessenheit sollte sich auch auf das Verständnis der Gesamtwirkung Ihres Aufwands auswirken. Während Ihre soziale Anzeige vielleicht am besten funktioniert, wie können wir wissen, dass die Remarketing-Suchanzeigen den Kunden nicht beeinflusst haben?

Genau hier spielt MER eine entscheidende Rolle.

360-Grad-Ansicht: Die Marketingeffizienzkennzahl misst die Leistung aller Marketingaktivitäten zusammen. Dabei werden alle direkten und indirekten Marketingaufwände des jeweiligen Jahres auf dem Konto berücksichtigt.

Ergebnisorientiert: Im Gegensatz zu Cost-per-Click, Cost-per-Lead usw., die nur führende Metriken sind, befasst sich MER mit dem Endergebnis des Geschäfts. Es zeichnet ein klares, vereinheitlichendes Bild von Marketing und vertriebs-KPIs für Führungskräfte im Geschäft.

Business-fokussiert: MER erhöht die marketing-KPIs von der Kundenakquise/-bindung bis hin zum Dollar-Return für jede Marketingaktion. Marketingleiter können sagen: "So viel Geld haben wir verdient", was viel überzeugender ist als: "So viele Leute haben auf unsere Suchanzeige geklickt."

Eliminiert Zuordnungsprobleme: In jedem Marketing Team gibt es Konflikte über die Zuordnung - SEO, Suche, soziale Netzwerke und Ereignisse wollen alle einen Lead/Verkauf als ihren eigenen beanspruchen. In Wirklichkeit durchläuft kein Kunde eine geradlinige, kurze Reise durch einen einzigen Kanal.

MER beseitigt diesen Konflikt, indem es sich auf die Gesamteffizienz konzentriert und nicht auf einzelne Zuordnungen. Daher ist die Berechnung von MER auch viel weniger komplex. Schauen wir uns an, wie wir das Schritt für Schritt erledigen.

So berechnen Sie die Marketing-Effizienz-Quote Ihres Teams

Die MER besteht aus zwei Elementen: Einnahmen und Ausgaben. Die Genauigkeit Ihrer MER-Berechnung hängt von der Vollständigkeit und Genauigkeit der Daten dieser beiden Elemente ab. Beginnen Sie dort.

1. Addieren Sie Ihre Einnahmen

Die Einnahmen sollten alle Einnahmen umfassen, die dem Marketing zuzuschreiben sind, von den direkten Verkaufszahlen bis hin zu den indirekten Einnahmequellen, wie z. B. die erhöhte Markenbekanntheit, die zu Verkäufen führt.

Wenn Sie jedoch Umsätze aus einer direkten Empfehlung an den CEO erzielt haben, sind diese möglicherweise nicht dem Marketing zuzurechnen und werden daher nicht berücksichtigt.

2. Addieren Sie Ihre Kosten

Berücksichtigen Sie auf der Ausgabenseite alle mit dem Marketing verbundenen Kostenelemente. Während die Werbeausgaben die einfachsten Ausgaben sind, sollten Sie sorgfältig abwägen, ob Sie die Gehälter des Marketing-Teams, die Kosten für Tools, Sponsoring, Dienstleistungen Dritter usw. einbeziehen wollen.

3. Machen Sie die Berechnungen

Teilen Sie nun die Gesamteinnahmen durch die Gesamtausgaben. Dies ist der einfachste Teil. Instanz, wenn Ihre Gesamteinnahmen 800.000 betragen und die Ausgaben 500.000. Ihr MER ist 800.000/500.000 = 1,6.

Erweiterte Berechnungen direkt in ClickUp

Wenn Sie ein Tool wie ClickUp verwenden, um Ihre Marketingprojekte zu verwalten, können Sie diese Berechnungen ganz einfach direkt im selben Fenster durchführen. Mit

ClickUp's erweiterte Funktionen für Formeln

können Sie nach Bedarf Berechnungen durchführen!

Ist 1,6 ein ausreichender MER? Um diese Frage zu beantworten, brauchen Sie einen Kontext.

4. Analysieren Sie die Ergebnisse

Theoretisch deutet ein höherer MER auf eine effizientere Marketingstrategie hin, was darauf schließen lässt, dass sich Ihr Marketingaufwand in signifikanten Einnahmen niederschlägt. Umgekehrt könnte eine niedrigere MER signalisieren, dass eine Neubewertung der Strategie erforderlich ist.

Was hoch und was niedrig ist, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B.:

Verkaufszyklus: Wenn Ihr Zyklus drei Monate beträgt, ist es sinnlos, Ihre MER jeden Monat zu berechnen - der Aufwand entspricht nicht dem Umsatz in diesem Zeitraum.

Bisherige Leistung: Haben Sie Ihren MER im Vergleich zum vorherigen Zeitraum gesteigert? Wenn ja, dann sind Sie gut zu erledigen.

Branchen-Benchmarks: MER ist keine universelle Metrik, die besagt, dass 5 gut oder 2 schlecht ist. Eine Nummer, die im SaaS-Bereich gut ist, ist im E-Commerce vielleicht nicht gut genug. Verstehen Sie also die Branchen- und geografischen Benchmarks.

Eines ist jedoch sicher: Wenn Ihr MER unter 1 liegt, bedeutet das, dass Sie mehr ausgeben als Sie einnehmen. Das ist in den meisten Szenarien gut.

5. Verwertbare Einblicke erhalten

Bei der Analyse der MER geht es nicht nur darum, ein hohes oder niedriges Verhältnis festzustellen, sondern auch zu verstehen, was diese Zahlen für die Gesundheit und Effizienz des Marketings Ihres Geschäfts bedeuten. Verwenden Sie MER in Kombination mit anderen Metriken.

Verwenden Sie ergänzende Metriken: Nutzen Sie ROAS und Customer Lifetime Value für einen besseren Kontext. MER gibt die Gesamteffizienz des Marketings an, während ROAS den ROI für den einzelnen Werbekanal angibt. Sie können Ihre Ausgaben optimieren, indem Sie ROAS als eine Metrik ansehen, die in Ihren MER einfließt.

Berücksichtigen Sie beitragende Faktoren: Berücksichtigen Sie, wie sich verschiedene Werbekampagnen und Kundenkontaktpunkte auf den MER auswirken. Instanz kann eine Social-Media-Kampagne einen höheren Umsatz bringen als eine Printanzeige. Kundenkontaktpunkte wie eine direkte Anfrage können zu viel höheren Umsätzen führen als gelegentliche Website-Besuche. Beachten Sie die Ausreißer in Ihren Daten. Berücksichtigen Sie auch deren Abweichungen.

Gehen Sie ins Detail: Zoomen Sie in die Metriken Cost per Action (CPA) und Cost per Mille (CPM). CPA sind die Kosten für die Gewinnung eines Kunden, der eine bestimmte Aktion durchführt, z. B. einen Kauf tätigt oder sich für einen Newsletter anmeldet. CPM sind die Kosten pro tausend Impressionen.

Verwenden Sie MER als Ansicht Ihrer Marketingeffizienz aus der Vogelperspektive und CPA/CPM für die detaillierten Angaben. Wenn Ihr CPA für eine bestimmte Aktion hoch ist - z. B. kostet die Anmeldung für einen Newsletter mehr als die Teilnahme an einem Webinar - optimieren Sie Ihr Marketingbudget entsprechend.

MER ist zwar aus verschiedenen Gründen eine hervorragende Metrik, aber sie ist nicht ohne Herausforderungen. Sehen wir uns an, welche das sind und wie man sie überwindet.

Herausforderungen, die sich negativ auf die Marketing-Effizienz-Kennzahl auswirken

Die Berechnung und Anwendung der MER bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel die folgenden.

Datenqualität: Ungenaue oder unvollständige Daten können Ihre MER stark verzerren und zu falschen Entscheidungen führen. Instanz, die indirekte Marketingausgaben übersieht, kann ein verzerrtes Bild der Effizienz zeichnen.

Größe der Geschäftstätigkeit: MER ist eine Metrik auf hoher Ebene. Das bedeutet, dass sie alle Marketingaufwände und -kosten berücksichtigen muss. In einem Unternehmen, das Millionen von Dollar für Dutzende von Marketingkanälen ausgibt, können wichtige Informationen durch die Maschen fallen, was sich negativ auf die MER auswirkt.

Veränderte Marktdynamik: Faktoren wie saisonale Schwankungen, wirtschaftliche Veränderungen und verändertes Verbraucherverhalten können sich auf die Effektivität einer bestimmten Marketingkampagne auswirken und sich auf den MER auswirken.

Zuteilungsmodelle: Das von Ihnen gewählte Modell - z. B. First-Click, Last-Click oder Multi-Touch - kann die MER beeinflussen. Wenn zum Beispiel First-Click Ihr Attributionsmodell ist und Ihr Zyklus 12 Monate lang ist, werden die Ergebnisse für Ihre Aufwände nicht im aktuellen Zeitraum erscheinen.

Kurzfristiger Fokus: MER ist nicht geeignet für wöchentliche/monatliche Überprüfungen. Die Gesamteffizienz des Marketingaufwands wird sich nicht täglich ändern. Wenn sich Teams zu sehr auf kurzfristige Gewinne konzentrieren, können sie MER in einer Weise nutzen, für die es nicht gedacht ist.

Integration von Offline-Aufwand: MER kombiniert alle Marketingaufwände. Allerdings sind nicht alle Marketingaktivitäten gleich. Bei Geschäften, die eine Mischung aus Online- und Offline-Marketingstrategien einsetzen, kann die Nicht-Erfassung des gesamten Spektrums dieser Aufwände die Berechnung des MER beeinflussen.

Trotz dieser Herausforderungen können Unternehmen die MER messen, nachverfolgen und verbessern, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Und so geht's.

Verbesserung der Marketing-Effizienz-Quote

Der beste Weg, die Marketingeffizienzquote zu verbessern, besteht darin, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und jede Aktivität zu stärken.

Verbesserung der Kundenbindung

Ein engagierter Kunde ist ein kaufender Kunde. Um MER zu verbessern, sollten Sie in die Verbesserung des Kundenengagements über alle Kanäle hinweg investieren. Dies könnte die Erstellung von Inhalten für soziale Medien sein, die das Interesse des Kunden aufrechterhalten, oder die Durchführung von Webinaren zur Weiterbildung, um eine Gemeinschaft aufzubauen.

Verbessern Sie den lebenslangen Wert des Kunden

Der MER wird in der Regel für einen bestimmten Zeitraum berechnet. Instanz für das erste Quartal 2024 zu berechnen, teilen Sie den Gesamtumsatz von Januar bis März 2024 durch die gesamten Marketingausgaben für diesen Zeitraum. Sie können den MER im Laufe der Zeit messen, indem Sie die Kundenbindungsraten und die Einnahmen aus den gebundenen Kunden einbeziehen.

Best Practices für die Verwendung von MER verstehen und anwenden

Einige der am häufigsten verwendeten Best Practices sind:

Aufbau von Systemen zur Nachverfolgung des gesamten Marketingaufwands und -ergebnisses

Erfassung marketingbezogener Daten mit Hilfe von Tools für Customer Relationship Management und Projektmanagement

Sicherstellung der Genauigkeit von Marketingdaten durch Zuweisung der Verantwortung an einen Mitarbeiter/ein Team für Marketingaktivitäten

Verwendung der richtigen Benchmarks zur Bewertung der Leistung von MER

Verwendung der Metriken für eine ganzheitliche Ansicht und nicht für eine granulare Analyse

Verwendung von prädiktiver Analytik und A/B-Tests mit MER

MER ist eine großartige Metrik, die die Effizienz Ihres Aufwands anzeigt, aber sie trägt nur wenig dazu bei, Ihre Investitionen zu optimieren. Instanz ist MER nutzlos, wenn Sie entscheiden wollen, welchem Kanal Sie den Vorrang geben, da es die Attribution überhaupt nicht berücksichtigt.

MER ist jedoch eine großartige Möglichkeit, Ihren Marketing-Mix zu gestalten, um die Gesamtergebnisse zu verbessern. Hier können prädiktive Analysen und A/B-Tests eine große Hilfe sein.

Prädiktive Analytik für die Planung von Szenarien: Nehmen wir an, Ihr Marketing-Mix besteht aus 30 % Suche, 30 % soziale Medien und 40 % Partnerschaften. Wenn dieser Mix 4x MER erzeugt, können Sie Predictive Analytics nutzen, um Szenarien mit verschiedenen Kombinationen zu simulieren und so die Ergebnisse zu optimieren.

A/B-Tests: Wenn Sie nicht bereit sind, viel Geld in prädiktive Analysetools zu investieren, versuchen Sie es mit einfachen A/B-Tests. Verwenden Sie zwei verschiedene Marketing-Mixe für zwei verschiedene Zeiträume und messen Sie das MER. Optimieren Sie, je nachdem, welche Option eine höhere MER liefert.

Vergessen Sie nicht die traditionelle Weisheit: Die effektivsten Marketingkampagnen sind die, die den Interessenten bewegen. Nutzen Sie Personalisierungs- und Beziehungsmarketing, um näher an Ihre Zielgruppe heranzukommen. Testen Sie die Auswirkungen dieser Kampagnen auf Ihr MER und setzen Sie die besten Kampagnen mit Hilfe von Tools zur Automatisierung des Marketings ein.

Warum sollte man sich die Mühe machen, wenn MER den Verantwortlichen nicht dabei hilft, spezifische Entscheidungen über die Budgetzuweisung oder die Effektivität der Kanäle zu treffen? Lassen Sie es uns herausfinden.

MER in Marketing-Strategie und -Planung

Die Marketingeffektivitätskennzahl ist eine strategische Metrik, nicht eine operative. Sie spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, das große Ganze zu beleuchten. Sie bietet einen Ausgangspunkt, von dem aus Marketing Teams ihre Probleme näher beleuchten oder Möglichkeiten zur Optimierung finden können.

Beginnen Sie mit der MER

Beginnen Sie mit der Marketing-Effizienz-Kennzahl bei Ihren vierteljährlichen/jährlichen Reviews oder Leadership Meetings. Zeigen Sie damit den direkten Einfluss des Marketings auf den Umsatz.

Vergleichen Sie sie mit Ihrer bisherigen Marketingleistung und mit Branchenstandards. Wenn Sie weit von der Benchmark abweichen, sollten Sie der Ursache auf den Grund gehen.

Verwenden Sie es, um Wachstum zu zeigen

Vor allem bei Start-ups und kleinen Unternehmen spielt das Marketing eine wichtige Rolle für das Wachstum des Geschäfts. Nutzen Sie die MER, um Wachstum zu demonstrieren - eine leichte Verbesserung der MER kann einen großen Anstieg der Einnahmen bedeuten.

Instanz: Ihre Marketingausgaben betrugen letztes Jahr 100.000 $, und Ihr Umsatz lag bei 400.000 $, also beträgt Ihr MER 4. In diesem Jahr kann selbst eine Erhöhung der MER um einen Punkt zu einem Umsatzanstieg von 100.000 $ führen.

Dies kann sich besonders bei der Messung folgender Punkte auswirken produktivität von Marketing-Agenturen . Die Agentur, die eine höhere MER liefert, ist eindeutig die bessere Wahl.

Planen Sie Ihre Marketing-Vision

Als logische Konsequenz können Sie auch Ihren Marketingaufwand auf der Grundlage Ihres MER planen. Wenn Ihr derzeitiges MER bei 4 liegt und Ihr marketing-Ziel 800.000 Dollar Umsatz ist, benötigen Sie ein Marketingbudget von 200.000 Dollar.

Sehen Sie es als Summe seiner Teile

Für ein gutes MER muss jeder Prozess effizient sein, einschließlich Werbung, SEO, soziale Medien, Partnerschaften, Teamleistung und mehr. Sobald Sie Ihren Gesamt-MER kennen, zoomen Sie in die Effizienz-Metriken jedes Ihrer Faktoren/Kanäle.

Wir haben alle wichtigen Ideen und Prozesse rund um MER besprochen. Bevor wir zum Schluss kommen, wollen wir noch einige Maßnahmen besprechen, die Sie heute ergreifen können, um Ihre Marketingeffizienz zu optimieren.

Wie Sie MER optimieren und Ihre Marketingziele erreichen

Wir haben immer wieder gesagt, dass Sie für zuverlässige Metriken qualitativ hochwertige Daten benötigen. Legen Sie die Grundlagen dafür mit einem robusten Projektmanagement-Tool wie ClickUp.

Konsolidieren Sie Ihre Informationen

Konsolidieren Sie alle Ihre Marketinginformationen, wie Aufgaben, Kampagnen, Ziele, Mitglieder des Teams und Workload, um einen abschließenden Überblick zu erhalten. In der Regel verwenden Teams verschiedene Tools für das Aufgabenmanagement, CRMs,

apps zur Nachverfolgung von Zielen

usw., für bestimmte Zwecke. Die Konsolidierung all dieser Informationen kann unübersichtlich werden.

Ein umfassendes tool wie

ClickUp's Workspace für Marketing Teams

ermöglicht all dies und mehr.

Verwandeln Sie Team-Arbeit in Daten mit ClickUp

Mehrere Organisationen nutzen auch

ClickUp als ihr CRM

und bringt Daten zur Kundenbeziehung mit.

Planen Sie Ihren Marketing-Aufwand

MER wird von zwei Dingen beeinflusst: Die Produktivität Ihres Teams und der ROI des Marketingbudgets. Verfolgen Sie beides direkt in ClickUp.

ClickUp Workload-Ansicht für die Ressourcenzuweisung

Workload-Ansicht ist Ihre marketing-Ressourcen-Management-Software die es Ihnen ermöglicht, laufende Arbeit, Produktivität und Verfügbarkeit zu sehen

Die Ansicht des Kalenders zeigt Ihnen den Lebenszyklus von Kampagnen

Die Übersicht über das Projekt ermöglicht die Sichtbarkeit des Status aller laufenden Aktivitäten

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten

vorlagen für Marketingpläne

als Ihr Sprungbrett.

Effizientes Marketing umsetzen

Machen Sie Ihr Marketing effizient mit einem umfassenden Projektmanagement tool. Agenturen und Marketing Teams weltweit nutzen ClickUp, um effiziente Marketingkampagnen zu erstellen und durchzuführen.

ClickUp Goals und Nachverfolgung von Fortschritten

Gliedern Sie Ihre Projekte in Workspaces, Ordner, Aufgaben und Unteraufgaben, um den Überblick zu behalten

Weisen Sie Benutzern Aufgaben zu, um die Verantwortlichkeit zu verbessern. ClickUp Aufgaben haben auch eine eingebaute Chat-Funktion, damit Teams kontextbezogen zusammenarbeiten können

Bleiben Sie auf Ihre Ziele fokussiert mit ClickUp Ziele . Nachverfolgung des Fortschritts, damit sich das Team auf das Wesentliche konzentriert

Beseitigen Sie Routinearbeiten mit Tools zur Automatisierung des Marketings wie ClickUp Automatisierungen

Sie können auch Ihre

kreative Briefings

auf ClickUp Docs und geben Sie diese nach Belieben für Ihre Agenturen und Consultants frei!

Behalten Sie den Überblick über die Leistung

Erhalten Sie Berichterstellung in Echtzeit über Ihre Marketing-Effizienz-Quote mit

ClickUp Dashboard

. Passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an. Klicken Sie auf die verschiedenen Elemente auf dem Dashboard, um in die Berichterstellung zu zoomen.

Reichhaltige Einblicke mit ClickUp Dashboard

Häufig gestellte Fragen zur Marketing-Effizienz-Kennzahl

1. Was ist eine gute Marketing-Effizienz-Kennzahl?

Als Faustregel gilt, dass alles, was über drei liegt, als gute Marketingeffizienzrate angesehen werden kann. Dies kann jedoch je nach Größe, Speicherort, Branche, Marketingbudget usw. des Unternehmens stark variieren.

2. Wie wird die Marketingeffizienz berechnet?

Die Marketingeffizienz wird als Verhältnis zwischen den Gesamteinnahmen aus dem Marketing und den gesamten Marketingausgaben berechnet. Ein niedriger MER bedeutet, dass Teams ihre Marketingausgaben optimieren müssen.

3. Was ist die Effizienz des Marketingprozesses?

Die Effizienz des Marketingprozesses ist der Ertrag, der für jeden investierten Dollar erzielt werden kann. Das vorrangige Ziel eines Marketingleiters ist es, die Effizienz zu maximieren, um die Umsatzergebnisse zu optimieren.

Verbessern Sie Ihre Marketing-Ergebnisse mit ClickUp

Für jedes wachsende Unternehmen ist das Marketing eine der größten Ausgaben. Dennoch wird die direkte Korrelation zwischen Umsatz und Marketingausgaben oft ignoriert.

Marketingverantwortliche konzentrieren sich zwar auf die Kosten pro Klick, die Kosten pro Aktion, die Kampagnenleistung usw., vernachlässigen aber oft das große Ganze, d. h. die Gesamteffektivität des Marketings, da dies eine komplexe Berechnung ist.

Das muss nicht sein!

Wenn Sie ClickUp als Projektmanagement tool für Ihre Marketinginitiativen einsetzen, sammeln Sie organisch die Daten, die zur Berechnung der MER benötigt werden. Und was noch mehr ist? Sie können den erweiterten Rechner verwenden, um Ihre Berechnungen zu erledigen, oder das ClickUp Dashboard für Sie erledigen lassen. Rationalisieren Sie Ihr Marketing und optimieren Sie Ihre Effizienz.

Testen Sie ClickUp heute kostenlos

