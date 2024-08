die 10 besten Online-Lehrmittel für E-Learning im Jahr 2024

Online-Lehrmittel sind für Lehrer und Schüler zu einem wichtigen Mittel geworden, um Lücken im Unterricht zu schließen. Diese Hilfsmittel tragen dazu bei, die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte zu verringern, das Engagement der Schüler aufrechtzuerhalten und interaktive Lektionen zu erstellen, die wichtige Lerninhalte effektiv vermitteln.

Wenn Sie als Lehrkraft auf der Suche nach den besten Online-Tools sind, die Ihren Unterricht bereichern, haben wir 10 großartige Optionen, die Sie unbedingt ausprobieren sollten!

Was ist ein Online-Lehrmittel?

Online-Lehrmittel sind Anwendungen oder Websites, die Lehrkräfte unterstützen, die Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern erleichtern oder das Erreichen von Lernzielen erleichtern. Lehrkräfte und Schüler können heute auf eine Vielzahl von Online-Lehrmitteln zugreifen, die das Lehren und Lernen verbessern.

Daher spielen diese Tools eine immer wichtigere Rolle in der modernen Bildung.

Wenn Sie es beispielsweise schwierig finden, Präsentationen zu erstellen, die Ihre Schüler in den Unterricht einbeziehen, könnten Sie von der Verwendung eines digitalen Whiteboards profitieren.

Wenn es Ihren Schülern schwer fällt, sich auf bestimmte Themen zu konzentrieren, könnten Sie unterhaltsame Aktivitäten wie Spiele oder interaktive Aktivitäten einbauen, um ihr Engagement zu steigern.

Alle Online-Tools, die Sie verwenden, sollten einem bestimmten Zweck dienen und ein Problem lösen. Darüber hinaus sollten Ihre Online-Lehrmittel und -Ressourcen wie folgt aussehen

Einfach zu benutzen: Ob Sie nun der Lehrer oder der Schüler sind, das Online-Tool sollte einfach zu benutzen sein, damit es sich wie eine natürliche Erweiterung des Klassenzimmers anfühlt. Wenn ein Online-Tool ablenkend ist oder übermäßig viel Zeit für die Einrichtung und Nutzung benötigt, ist es wahrscheinlich nicht Ihre Zeit und Energie wert

schnell zu erlernen: Die Tools sollten von Schülern und Lehrern innerhalb weniger Minuten benutzt werden können. Die Zeit im Klassenzimmer ist kostbar, und Sie möchten nicht die meiste Zeit damit verbringen, das Handbuch zu lesen

Sicherheit: Das von Ihnen gewählte Tool sollte umfassende Sicherheitsmaßnahmen bieten, um die Einhaltung von Datenvorschriften und den Schutz der Privatsphäre der Schüler zu gewährleisten

Anpassbar: Die besten Tools bieten ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit, so dass sie sich an Ihre reale oder Online-Lernumgebung und Ihren Unterrichtsstil anpassen können

Erschwinglich: Es ist unwahrscheinlich, dass Ihr Unterrichtsbudget viel Platz für Abonnements für viele verschiedene Online-Lehrmittel bietet. Suchen Sie nach erschwinglichen Lizenzvereinbarungen oder kostenlosen Online-Tools

Ihre bevorzugten Online-Lehrmittel sind wahrscheinlich diejenigen mit einer aktiven Online-Community. Diese Communitys können Ihnen Tipps geben, wie Sie das Potenzial des Tools optimal nutzen und Probleme beheben können. Sie sind eine großartige Ressource bei der Erkundung von Online-Unterrichtstools und deren Verwendung.

1.

ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine leistungsstarke Projektmanagement-Plattform, ein Online-Lehrassistent und eine virtuelle Lehrmappe. Es gibt eine Fülle von Werkzeugen, die Ihnen helfen, Dokumente zu verwalten, Präsentationen zu erstellen, Unterrichtspläne zu erstellen und die Kommunikation mit den Schülern zu verwalten.

Beginnen Sie mit

ClickUp-Clip

, a

kostenloses Tool zur Bildschirmaufzeichnung

ohne Wasserzeichen. Mit dieser Funktion können Sie Videos Ihres Bildschirms aufnehmen und an Ihre Schüler weitergeben. So können Sie auf einfache Weise Notenaktualisierungen weitergeben, den Schülern zeigen, wie man auf einer Website navigiert, oder sie bei einer Online-Aufgabe unterstützen. Das ist viel einfacher als die gemeinsame Nutzung des Bildschirms, und Sie können die Videos an jeden weitergeben, der sie benötigt, wodurch Sie Zeit sparen.

Dann setzen Sie

ClickUp-Dokumente

zu arbeiten. ClickUp Docs ist mehr als ein Textverarbeitungsprogramm und ermöglicht es Ihnen, Dokumente mit verschachtelten Seiten zu erstellen und sie auf eine für Sie geeignete Weise miteinander zu verknüpfen. Mit dem Docs-Tool können Sie Klassenzimmer-Wikis erstellen, Erlaubnisscheine ausarbeiten und Unterrichtspläne mit all Ihren Lernmaterialien erstellen.

ClickUp ist vollständig anpassbar, so dass Sie jede Ressource erstellen können, die Sie für Ihr Klassenzimmer benötigen. Das Online-Tool enthält viele kostenlose Vorlagen für

Video-Produktion

klassenraum-Management,

to-Do-Listen

und vieles mehr.

Sie möchten es noch besser machen? Entscheiden Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan, und Sie erhalten Zugang zu

ClickUp AI

das Ihnen hilft, E-Mails zu verfassen, Ideen für Unterrichtspläne zu erweitern und sogar Zusammenfassungen zu erstellen

besprechungsnotizen

mit einem Mausklick. Auf diese Weise steigern Sie Ihre Produktivität und haben mehr Zeit für die Aufgaben, die Sie lieben.

ClickUp beste Eigenschaften

Die einfach zu bedienende Plattform bietet zahlreiche kostenlose Tools, die Lehrern bei der Verwaltung ihrer Klassenzimmer helfen, darunter vorlagen für den Tagesplaner , verschachtelte Dokumente und Bildschirmaufzeichnungen

Die Plattform lässt sich mit all Ihren bevorzugten Apps und Programmen integrieren, wie z. B. Google Slides und Slack, was die Erstellung, Verwendung und gemeinsame Nutzung Ihrer Ressourcen erleichtert

Der ClickUp-Support ist sehr reaktionsschnell und antwortet in der Regel innerhalb eines Tages auf Ihre Fragen und Probleme

ClickUp Einschränkungen

ClickUp AI ist ein großartiges Werkzeug, aber es ist in der kostenlosen Version der Plattform nicht verfügbar

ClickUp Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp AI kann für alle kostenpflichtigen Tarife zum Preis von 5 $ pro Workspace-Mitglied und internem Gast pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Google Klassenzimmer

Über Google für Bildung Google Classroom ist eine Online-Klassenzimmer-Plattform von Google, dem Team, das auch die Suchmaschine entwickelt hat. Es ist eine beliebte Plattform mit verschiedenen Funktionen für Pädagogen, Schüler und alle, die in der digitalen Klassenzimmerumgebung arbeiten.

Die besten Funktionen von Google Classroom

Umfassende Tools zur Kursverwaltung ermöglichen es Lehrern, Online-Klassen zu organisieren, Lektionen zu erstellen, Aufgaben zu verteilen und von Schülern eingereichte Hausaufgaben zu akzeptieren

Mit den Kommunikationstools für das Klassenzimmer können Sie ganz einfach Ankündigungen versenden oder einzelnen Schülern private Nachrichten schicken

Integration mit anderen Google-Produkten wie Gmail, Google Docs, Google Drive und anderen Google-Anwendungen

Einschränkungen von Google Classroom

Nicht alle Funktionen sind auf mobilen Geräten verfügbar, und Integrationen sind außerhalb des Google-Ökosystems nicht immer möglich

Preise für Google Classroom

Kostenlose Version verfügbar

Kontakt für Preise

Google Classroom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (2,300+ Bewertungen)

3. Kahoot

Über Kahoot! Kahoot ist eine Online-Plattform, mit der Sie Ihre Unterrichtsinhalte spielerisch gestalten können. Die aus Norwegen stammende Plattform bietet eine Reihe von Lernspielen und interaktiven Quiz-Aktivitäten und hat sich schnell zu einem beliebten Werkzeug für den Unterricht weltweit entwickelt.

Kahoot beste Eigenschaften

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Ihnen, schnell Quiz zu entwerfen oder interaktive Präsentationen mit Ihren Unterrichtsplänen zu erstellen

Live-Spiele und Quizze helfen, das Engagement im Klassenzimmer zu steigern und die Schüler für das jeweilige Thema zu begeistern

Detaillierte Berichte und Analysen ermöglichen es Ihnen, die Leistung der Schüler zu verfolgen, und die Daten können in Ihre bevorzugten Benotungstools einfließen

Kahoot Einschränkungen

Die Schüler benötigen ihre eigenen Geräte, um an den Live-Events teilzunehmen, was für Schulen, die keine Tablets zur Verfügung stellen, möglicherweise nicht geeignet ist

Kahoot Preise

Kahoot!+ Start für Lehrer: $3,99 pro Lehrer und Monat

Kahoot!+ Premier für Lehrer: $7,99 pro Lehrer und Monat

Kahoot!+ Max für Lehrer: $9.87 pro Lehrer pro Monat

Kahoot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (380+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,700+ Bewertungen)

4. Zoom

Über Zoomen Zoom hat sich dank seiner erstklassigen Videokonferenzfunktionen einen festen Platz in der modernen Technologiebranche erobert. Lehrer können mit Zoom einen Online-Kurs veranstalten, ein virtuelles Klassenzimmer einrichten oder an einer persönlichen Besprechung mit Eltern teilnehmen, ohne auf die Schulanfangsnacht zu warten.

Beste Funktionen von Zoom

Die Umfrage-Funktion ermöglicht es Lehrern, Feedback zu Themen zu sammeln, das Wissen der Klasse zu testen und Pop-Quizze für virtuelle Klassenzimmer zu erstellen

Mithilfe von Symbolen können Schüler mit dem Lehrer kommunizieren, ohne sich auf dem Bildschirm unsicher zu fühlen, z. B. indem sie die Hand heben, den Lehrer bitten, langsamer zu machen, oder signalisieren, dass sie den Stoff verstanden haben

Breakout-Räume ermöglichen es Ihnen, die Teilnehmer einer Videokonferenz während eines Gruppenprojekts in kleinere Gruppen aufzuteilen und gleichzeitig einzelne Teilnehmer und Gruppen zu besuchen, um zu sehen, wie ihre Projekte voranschreiten

Einschränkungen von Zoom

Hervorragend für die Kommunikation mit Schülern geeignet, aber Sie benötigen zusätzliche Tools für die Verwaltung des Klassenzimmers

Preise für Zoom

Basic: kostenlos

Meetings: $1.800/Account (bis zu 300 Teilnehmer)

Webinar: $3.400/Jahr pro Benutzer (bis zu 1.000 Webinar-Teilnehmer)

Telefon: $180/Jahr pro Benutzer

Räume: 499 $/Jahr pro Benutzer

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (53,600+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (13,600+ Bewertungen)

5. Visme

Über Visme Visme hilft Lehrkräften, ihre Inhalte mit Präsentationen, Infografiken und Schulnewslettern visuell ansprechender zu gestalten. Es ist auch eine hervorragende Möglichkeit für Schüler, einen langweiligen wissenschaftlichen Bericht in ein beeindruckendes pädagogisches Meisterwerk zu verwandeln.

Visme beste Eigenschaften

Zahlreiche Vorlagen helfen Ihnen bei der Erstellung visuell ansprechender Materialien in wenigen Minuten über eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche

Mit den Tools für die Zusammenarbeit können Gruppen von Lehrkräften oder Schülern gleichzeitig an einem Projekt arbeiten

Analysen zeigen Ihnen, wer Ihr Material angesehen hat und wie es genutzt wird. So können Sie genau verfolgen, wer das neueste Bulletin im Klassenzimmer tatsächlich liest

Einschränkungen von Visme

Gedruckte Materialien sind oft von schlechterer Qualität als das, was Sie auf dem Bildschirm sehen, daher ist es möglicherweise nur für Online-Materialien geeignet

Visme-Preise

Basic: kostenlos

Starter: $12,25/Monat, jährliche Abrechnung

Pro: $24.75/Monat, jährlich abgerechnet

Visme für Teams: Kontakt für Preisinformationen

Visme Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (350+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (640+ Bewertungen)

6. Aktiv lernen

Über Aktives Lernen Actively Learn ist wie ein leistungsstarker E-Reader. Dieses Online-Lernwerkzeug fördert das aktive Lesen, indem es den Text interaktiver macht. Schülerinnen und Schüler können Notizen am Rand hinterlassen, Lehrerinnen und Lehrer können Fragen oder Umfragen eingeben, und die Leserinnen und Leser können auf markierte Wörter klicken, um mehr über ein Thema zu erfahren.

Aktives Lernen - die besten Funktionen:

Bietet eine Reihe digitaler Texte, darunter Lehrbücher, Romane und Nachrichtenartikel, die Sie in Ihre Unterrichtspläne einbinden können

Ermöglicht das Einbetten von Notizen, Quizfragen, Videos und Links zu externen Ressourcen, um den Leseprozess interaktiver und abwechslungsreicher zu gestalten

Lässt sich in gängige Lernmanagementsysteme integrieren, um den Zuweisungs- und Benotungsprozess zu rationalisieren

Aktives Lernen Einschränkungen:

Einige der besten Funktionen der Plattform befinden sich hinter einer Bezahlschranke. Wenn Sie also das Beste aus Actively Learn herausholen möchten, müssen Sie dafür bezahlen

Preise für Actively Learn

Kostenlos

Premium: Kontakt für Preisinformationen

Aktiv Lernen Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.87/5 (20+ Bewertungen)

7. Webstuhl

Über WebstuhlWebstuhl ist ein Bildschirmrecorder für Mac, Windows, iOS und Android. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Lehrkräften, ihren Bildschirm und ihre Webcam gleichzeitig aufzuzeichnen. Es ist eine einfache (und kostenlose!) Möglichkeit, Online-Lektionen zu erstellen und zu teilen, die die Schüler bei Bedarf anhalten, erneut ansehen und abspielen können. Es ist auch eines der kostenlosen Online-Tools, da Lehrkräfte ohne zusätzliche Kosten auf die Premiumfunktionen zugreifen können.

Loom beste Eigenschaften

Mit der integrierten Analysefunktion von Loom können Sie sehen, wer Ihre Videos angesehen hat und wie lange sie angesehen wurden

Die Schüler können auf die Videos reagieren, indem sie Emojis oder Kommentare hinterlassen. Dies eignet sich hervorragend, um Diskussionen in der Klasse zu fördern und herauszufinden, welche Schüler weitere Erklärungen benötigen

Sie können benutzerdefinierte Aufrufe hinzufügen, um auf verwandte Ressourcen zu verweisen, Schüler zur Diskussion aufzufordern oder Aufgaben zuzuweisen

Loom Einschränkungen

Es gibt nur eine Handvoll Bearbeitungsoptionen, so dass Sie möglicherweise mehrere Versuche benötigen, um das perfekte Video zu erhalten

Loom Preise

Kostenlos für Lehrkräfte

Loom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1.700+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (390+ Bewertungen)

8. Baamboozle

Über Baamboozle Wenn Sie Online-Lehrmittel benötigen, um den Spaßfaktor in Ihrem Unterricht zu erhöhen, ist Baamboozle genau das Richtige für Sie. Diese Online-Lernplattform hilft, das Interesse der Schüler zu wecken und den Unterricht interaktiver und ansprechender zu gestalten. Wählen Sie aus den vorgefertigten Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen Spiele und Quizze, ohne stundenlang mit der Entwicklung Ihrer eigenen Lehrmittel zu verbringen.

Baamboozle beste Eigenschaften

Es gibt eine Vielzahl von Tools für die Erstellung von Spielen, darunter Vorlagen für Quiz, Kreuzworträtsel und Wortsuchen, mit vielen Anpassungsmöglichkeiten

Die Plattform lässt sich in digitale Whiteboards integrieren, so dass Schüler in Online-Klassen interagieren können

Das Tool ermöglicht es Klassen, Spiele auf einem einzigen Bildschirm zu spielen, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass jeder Schüler sein eigenes Gerät benötigt

Baamboozle Einschränkungen

Es gibt viele vorgefertigte Inhalte, aber das Durchsuchen der guten, schlechten und hässlichen Inhalte kann zeitaufwändig sein, da es nicht viele Filter gibt, die Ihnen helfen, das zu finden, was Sie brauchen

Baamboozle Preise

Kostenlos für immer

Baamboozle+ Monatlich: $7.99/Monat

Baamboozle+ Jährlich: $4.99/Monat, jährlich abgerechnet

Baamboozle Bewertungen und Rezensionen

NICHT ZUTREFFEND

9. ThingLink

Über ThingLink ThingLink ist eine preisgekrönte Online-Plattform, mit der Lehrkräfte interaktive Multimedia-Inhalte erstellen können. Beginnen Sie mit einem Bild, einem Video oder einer 3D-Tour, und fügen Sie Links zu Videos, Sprachnotizen und Artikeln hinzu. Sie können Informationsebenen hinzufügen, um Ihre visuellen Inhalte zu verbessern und interaktivere Präsentationen zu erstellen.

ThingLink beste Eigenschaften

Die Plattform macht es einfach, interaktive, immersive Inhalte zu erstellen, die die Schüler fesseln

Analysen ermöglichen es Ihnen, das Engagement der Schüler mit individuellen Links zu verfolgen, die Ihnen zeigen, wie lange sie Ihre Inhalte angesehen haben

Schüler können ihre eigenen Lernwerkzeuge mit Hilfe von Sprache, Videos und Links erstellen (und es gibt auch kollaborative Funktionen für Gruppenprojekte!)

Einschränkungen von ThingLink

Die Benutzeroberfläche kann klobig sein, daher sollten Sie sich auf eine Lernkurve einstellen, wenn Sie sich mit ihr vertraut machen

Preise für ThingLink

Kostenlose Testversion für 60 Tage

Lehrerlizenz: $60/Jahr

Schullizenz: $2/pro Platz pro Jahr

Akademische Lizenz: $9/pro Platz und Jahr

ThingLink Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

10. Padlet

Über Padlet Padlet ist eine Online-Lehrplattform, mit der Sie digitale Tafeln zum Speichern, Organisieren und Teilen von Inhalten erstellen können. Padlet eignet sich hervorragend für die Einrichtung eines Diskussionsforums oder eines Klassenblogs, und die Schülerinnen und Schüler werden es als praktisch empfinden, wenn sie ihre Arbeiten zur gegenseitigen Überprüfung veröffentlichen.

Padlet beste Eigenschaften

Die benutzerfreundliche Plattform macht es einfach, Foren zu erstellen, in denen Schüler und Lehrer Inhalte teilen und organisieren können

Benutzer können Texte, Bilder, Videos, Links und mehr in einem benutzerdefinierten Bereich hinzufügen, was sich hervorragend für den Online-Unterricht eignet

Die Echtzeit-Zusammenarbeitsfunktion ermöglicht es Gruppen, Inhalte hinzuzufügen oder Kommentare für andere Padlet-Mitglieder zu hinterlassen, was ideal für den Fernunterricht ist

Padlet-Einschränkungen

Es kann schwierig sein, zu kontrollieren, was SchülerInnen posten, also stellen Sie sicher, dass Sie überprüfen, was auf Padlets passiert

Padlet-Preise

Klassenzimmer: $199/Jahr

Schule: ab $1.000/Jahr

Padlet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (140+ Bewertungen)

Optimieren Sie Ihren Unterricht mit besseren Online-Lehrmitteln von ClickUp

Heutzutage müssen Pädagogen mit sozialen Medien, viralen Videos und millionenschweren Content-Erstellern um die Aufmerksamkeit der Schüler konkurrieren. Mit den richtigen Online-Lehrwerkzeugen können Sie jedoch innovative Lektionen erstellen, Ihren Verwaltungsaufwand reduzieren und das Engagement der Schüler steigern. Ein ganzes Universum von Online-Tools wartet auf Sie, die Ihnen helfen können, Ihren Unterricht in Schwung zu bringen.

Wenn es um Online-Lehrmittel geht, steht ClickUp an der Spitze der Klasse. Die Projektmanagement-Plattform ist eine umfassende Lösung für Ihr Klassenzimmer. Sie hilft Ihnen dabei, Ihren Unterricht zu organisieren, die Zusammenarbeit zu fördern und Ihre Verwaltungsabläufe zu optimieren, damit Sie mehr Zeit haben, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die Ihnen Spaß machen! Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto und entdecken Sie, wie das Online-Lehrmittel Ihren Unterricht verändern kann.