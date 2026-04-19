10 bezplatných šablon pro sledování osvojování dovedností

Podle zprávy Světového ekonomického fóra „Future of Jobs Report“ považuje 63 % zaměstnavatelů mezery v dovednostech za hlavní překážku transformace podnikání. Jen velmi málo z nich však má jasný a aktuální přehled o dovednostech, které jsou k dispozici v rámci jejich pracovní síly.
Právě v tom mohou pomoci nástroje pro sledování rozvoje dovedností.
Tento článek vás provede 10 bezplatnými a ihned použitelnými šablonami pro sledování rozvoje dovedností. Pokrývají vše od individuálních plánů rozvoje až po matice dovedností a kompetencí pro celý tým. Ukážeme vám také, jak je používat, aby byly schopnosti vašeho týmu vždy viditelné a využitelné.
Přehled šablon pro sledování osvojování dovedností zdarma
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona pro mapování dovedností od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vizuální přehled dovedností napříč odděleními nebo rolemi
|Přizpůsobitelné stupnice dovedností, více zobrazení, filtrování podle vlastních polí, analýza mezer založená na umělé inteligenci
|Šablona matice školení od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Sledování povinných školení a dodržování předpisů
|Sledování certifikací, automatická upozornění na vypršení platnosti, widgety na řídicím panelu, zobrazení hlavního seznamu
|Šablona matice technických dovedností od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Hodnocení technických kompetencí v inženýrských nebo produktových týmech
|Sloupce pro jazyky/nástroje/frameworky, hodnocení úrovně znalostí, závislosti, souhrny dovedností Brain
|Šablona matice IT dovedností od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Řízení specializovaných IT kompetencí
|Seskupování podle funkcí, vlastní stavy, integrace s HR systémy, filtrování podle odborníků
|Šablona matice dovedností pro představenstvo od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Hodnocení složení správní rady z hlediska správy a řízení a neziskových organizací
|Sledování schopností v oblasti DEI, analýza mezer v náboru, kontroly ochrany soukromí, souhrny Brain
|Šablona plánu rozvoje zaměstnanců od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vytváření strukturovaných plánů kariérního rozvoje
|Milníky růstu, sledování procentuálního dokončení, kontextové komentáře, návrhy zdrojů pomocí AI
|Šablona matice schopností od ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Hodnocení schopností na úrovni týmu nebo oddělení
|Strategické/operační/technické hodnocení, souhrnné přehledy, meziresortní srovnání
|Šablona matice dovedností od HiBob
|Stáhnout šablonu
|HR týmy využívající HiBob pro řízení lidských zdrojů
|Rozložení ve stylu tabulky, podrobné záznamy o zaměstnancích, integrace s HR ekosystémem
|Šablona matice školení od Smartsheet
|Stáhnout šablonu
|Jednoduché sledování pomocí tabulky
|Sledování v tabulce, podmíněné formátování, vizuální indikátory stavu
|Šablona matice dovedností AG5
|Stáhnout šablonu
|Regulovaná odvětví, jako je výroba nebo zdravotnictví
|Dokumentace připravená pro audit, kategorie specifické pro dané odvětví, sledování certifikací
Co je to šablona pro sledování osvojování dovedností?
Šablona pro sledování osvojování dovedností je předem připravený rámec, který pomáhá jednotlivcům i týmům dokumentovat, sledovat a měřit pokrok při osvojování nových dovedností.
Většina organizací se potýká s roztříštěnými údaji o dovednostech a schopnostech svých zaměstnanců. Informace jsou rozptýleny v tabulkách a složkách a manažeři ztrácejí přehled o tom, kdo je v čem proškolen.
Tato roztříštěnost vytváří obrovské slepé skvrny při plánování projektů, rozhodování o povýšeních nebo investicích do školení. Týmy nakonec zdvojují úsilí v oblasti školení a přehlížejí kritické mezery v dovednostech, protože jim chybí data.
Díky strukturovaným šablonám nemusíte hádat, kdo co umí. Pomocí těchto matic dovedností můžete vidět aktuální kompetence, sledovat milníky učení a identifikovat oblasti, kde je třeba se dále rozvíjet. 👀
💡 Tip pro profesionály: Zbavte se roztříštěnosti nástrojů a sjednoťte data o rozvoji zaměstnanců pomocí vlastních polí v ClickUp. Úkoly můžete formátovat, organizovat a doplňovat o kontext tím, že vytvoříte rozevírací nabídky pro úrovně dovedností nebo přidáte datová pole pro sledování certifikací.
📮ClickUp Insight: 33 % našich respondentů uvádí rozvoj dovedností jako jeden z případů využití AI, o který mají největší zájem. Například pracovníci bez technického zaměření se mohou chtít naučit vytvářet úryvky kódu pro webové stránky pomocí nástroje AI. V takových případech platí, že čím více kontextu má AI o vaší práci, tím lepší budou její odpovědi.
Jako univerzální aplikace pro práci v tom vyniká umělá inteligence ClickUp. Ví, na jakém projektu pracujete, a může vám doporučit konkrétní kroky nebo dokonce snadno provádět úkoly, jako je vytváření úryvků kódu.
🎥 Vytvoření konzistentních návyků v oblasti učení je pro rozvoj dovedností zásadní a sledovací nástroje využívající umělou inteligenci mohou tento proces automatizovat. Podívejte se na toto video a zjistěte, jak nástroje pro sledování návyků využívající umělou inteligenci doplňují systémy pro osvojování dovedností tím, že monitorují váš denní pokrok a udržují vaši zodpovědnost.
10 bezplatných šablon pro sledování osvojování dovedností pro týmy
Vytvoření systému pro sledování od nuly obvykle zabere 4–8 hodin na nastavení, k tomu je třeba připočítat průběžnou údržbu. A většina tabulek vytvořených vlastními silami skončí v koši do tří měsíců.
Místo toho začněte sledovat kompetence okamžitě pomocí šablon ClickUp. Prohlédněte si předem připravené struktury pro prostory, složky a seznamy a poté je přizpůsobte tak, aby přesně odpovídaly vašemu pracovnímu postupu. ✨
1. Šablona pro mapování dovedností od ClickUp
Šablona pro mapování dovedností od ClickUp vám poskytne přehled o dovednostech vašeho týmu. Můžete ji použít k uspořádání kompetencí podle oddělení, role nebo projektu, abyste okamžitě odhalili mezery.
Technický manažer ji může využít k zmapování technických kompetencí v rámci rostoucího týmu a k rychlému určení priorit v oblasti školení.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Nastavte si přizpůsobitelné stupnice dovedností, abyste přesně viděli, v čem váš tým vyniká
- Okamžitě přepínejte mezi sledováním na úrovni jednotlivců a celého týmu pomocí různých zobrazení ClickUp
- Při přidělování práce můžete pomocí vlastních polí filtrovat podle certifikovaných nebo vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.
- Automaticky shrňte rozložení dovedností a zvýrazněte mezery pomocí ClickUp Brain
🀚 Ideální pro: Týmy, které potřebují vizuální přehled o dovednostech napříč odděleními nebo rolemi.
💟 Bonus: Proměňte svůj nástroj pro sledování dovedností v živé „řídící centrum dovedností“ s ClickUp Brain MAX.
S Brain MAX můžete svou matici dovedností a kompetencí využívat jako vyhledávací systém. Místo ručního filtrování klást otázky jako:
- „Kde máme slabá místa?“
- „Kdo se může tento měsíc zapojit do projektu React?“
- „Které klíčové dovednosti jsou v rámci celého týmu pod úrovní středně pokročilých?“
Brain MAX prohledává vaše úkoly, pole a dokumenty a poskytuje okamžité odpovědi. Díky tomu se váš tracker stane nástrojem, který využijete při reálném rozhodování, jako je obsazování pozic, povýšení a stanovení priorit školení.
2. Šablona matice školení od ClickUp
Sledování toho, kdo absolvoval které povinné školení, by nemělo vyžadovat detektivní práci. Vše, co potřebujete, je šablona Training Matrix od ClickUp.
Sleduje stav školení podle zaměstnanců a kurzů s integrovanou funkcí odpovědnosti. Personální týmy jej mohou využít k zajištění toho, aby všichni zaměstnanci absolvovali roční školení o dodržování předpisů bez nutnosti manuálního sledování.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Sledujte certifikace a upozornění na recertifikaci na jednom místě
- Nastavte automatizace ClickUp tak, aby upozornily manažery před vypršením platnosti certifikátů, čímž snížíte riziko nesouladu s předpisy
- Přidejte widgety do panelu ClickUp, jako jsou karty s výsečovými grafy, abyste měli přehled o míře dokončení na první pohled
- Identifikujte zaměstnance s nedodržováním termínů nebo úzká místa dříve, než se audity stanou problémem
- Sledujte všechny školicí materiály a zdroje pomocí zobrazení hlavního seznamu
🀚 Ideální pro: Organizace, které sledují povinná školení a dodržování předpisů.
💡 Tip pro profesionály: Sestavte si tým AI spolupracovníků, kteří podpoří vaše cíle v oblasti vzdělávání a rozvoje. Vytvořte si v ClickUp své vlastní superagenty, abyste:
- Doporučujte zaměstnancům vzdělávací cesty
- Automatizujte hodnocení dovedností
- Návrh strukturovaných plánů školení
- Označte nevyřízené požadavky na školení členů týmu
- A mnohem více
Podívejte se, jak můžete ještě dnes začít budovat své vlastní superagenty:
3. Šablona matice technických dovedností od ClickUp
Pokud potřebujete zjistit, zda váš tým zvládne migraci do cloudu, šablona matice technických dovedností od ClickUp vám poskytne rychlou odpověď. Vyhodnocuje konkrétní technické kompetence napříč vašimi technickými nebo produktovými odděleními. 🛠️
Může pomoci technickému řediteli (CTO) zhodnotit, zda má tým dostatečné znalosti v oblasti cloudu před zahájením migračního projektu.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Vytvořte sloupce pro programovací jazyky, nástroje a frameworky
- Ohodnoťte členy týmu od začátečníků po experty a seskupte je podle úrovně znalostí
- Pomocí závislostí v ClickUp můžete přímo propojit mezeru v dovednostech s konkrétní vzdělávací aktivitou nebo kurzem
- Nechte ClickUp Brain generovat souhrny dovedností a navrhovat nejvhodnější členy týmu pro projekty
🚀 Ideální pro: IT, inženýrské nebo produktové týmy, které hodnotí technické kompetence.
4. Šablona matice IT dovedností od ClickUp
IT oddělení se zabývají specializovanými dovednostmi, jako je kyberbezpečnost a sítě, které se rychle mění. Právě zde přichází na řadu šablona IT Skills Matrix od ClickUp. Uspořádá tyto specializace, takže vždy budete znát aktuální schopnosti svého týmu.
Tuto šablonu použijte k plánování křížového školení, abyste snížili riziko selhání kritických systémů.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Seskupte IT kompetence podle konkrétních funkcí a rolí, jako jsou sítě a bezpečnost
- Pomocí vlastních stavových polí v ClickUp můžete sledovat, zda je daná dovednost aktivní, dokončená nebo uzavřená.
- Synchronizujte se svými stávajícími HR systémy přímo z úkolů pomocí integrací ClickUp.
- Okamžitě najděte certifikované odborníky nebo odhalte překrývající se dovednosti, které vedou k neefektivitě
🀚 Ideální pro: IT týmy spravující specializované kompetence, jako je kyberbezpečnost nebo správa systémů.
5. Šablona matice dovedností pro představenstvo od ClickUp
Složení představenstva je důležité pro řídící týmy a neziskové organizace, a právě proto existuje šablona Board Skills Matrix od ClickUp.
Tato šablona vám pomůže zhodnotit, jaké odborné znalosti vaše představenstvo již má a co vám chybí pro příští náborový cyklus.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Sledujte finanční, právní a odvětvové znalosti a schopnosti v oblasti DEI
- Zjistěte, jaké kompetence vám chybí, a zaměřte na ně své náborové aktivity
- Zajistěte soukromí prostorů, složek, seznamů a úkolů v ClickUp pomocí nástrojů pro správu soukromí, aby k citlivým informacím měly přístup pouze určité osoby
- Shrňte složení týmu a označte prioritní mezery pomocí ClickUp Brain
🀚 Ideální pro: Týmy zabývající se správou a neziskové organizace, které hodnotí složení představenstva.
6. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců od ClickUp
Sledování dovedností bez plánu rozvoje je pouhou dokumentací. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců od ClickUp propojuje bod mezi tím, kde se zaměstnanec nachází nyní, a tím, kam by se měl dostat.
Vedoucí týmů mohou tuto šablonu využít k vytvoření plánu rozvoje vedoucích schopností pro zaměstnance s vysokým potenciálem.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Naplánujte si milníky růstu a termíny pro kariérní rozvoj
- Sledujte procento dokončení, jak zaměstnanci plní své plány
- Přidávejte k úkolům komentáře v ClickUp, abyste mohli klást otázky, získávat zpětnou vazbu a udržovat konverzace o výkonu v kontextu
- Využijte ClickUp Brain, který vám na základě mezer ve dovednostech navrhne relevantní zdroje pro vzdělávání
🀗 Ideální pro: Manažery, kteří vytvářejí strukturované plány kariérního rozvoje.
📮ClickUp Insight: Pro 32 % zaměstnanců jsou hodnocení výkonu impulsem k reálnému růstu.
Pro dalších 32 % však představují jen šum v pozadí – což je známkou toho, že polovina všech hodnocení nepřináší žádné výsledky. Jde o hodiny rozhovorů a papírování, které přinášejí jen málo hmatatelných výsledků.
S ClickUp – univerzální aplikací pro práci – můžete využít každé hodnocení. AI Notetaker zaznamená váš hodnotící hovor, vybere akční položky a okamžitě je převede na úkoly propojené s cíli. Můžete sledovat pokrok v každém kroku, zatímco karty poháněné umělou inteligencí vám poskytnou živý přehled o výkonu zaměstnanců v daném okamžiku.
7. Šablona matice schopností od ClickUp
Někdy je třeba se odpoutat od jednotlivých dovedností a podívat se na to, co dokážou celé oddělení. Šablona matice schopností od ClickUp agreguje jednotlivé kompetence do širšího kontextu.
Pomůže vám například zhodnotit, zda jsou provozní týmy připraveny podpořit uvedení nového produktu na trh.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Posuďte strategické, provozní a technické schopnosti jednotlivých zaměstnanců
- Sledujte, jak se schopnosti organizace vyvíjejí v čase
- Sloučte jednotlivé dovednosti do přehledů o týmu pomocí souhrnných zobrazení
- Porovnejte schopnosti napříč odděleními a zjistěte, kde budou mít investice největší dopad
🀗 Ideální pro: Organizace, které hodnotí schopnosti na úrovni týmu nebo oddělení.
👀 Věděli jste, že: Umělá inteligence a digitalizace v příštích letech nahradí více než 80 milionů pracovních míst a vytvoří téměř 70 milionů nových pracovních míst. Téměř 44 % dovedností pracovníků bude nutné aktualizovat, aby držely krok s touto změnou.
8. Šablona matice dovedností od HiBob
Šablona matice dovedností od HiBob je navržena jako doplněk platformy HiBob pro řízení lidských zdrojů.
Toto rozvržení ve stylu tabulky se zaměřuje na dokumentaci dovedností na úrovni zaměstnanců v rámci širšího HR ekosystému HiBob. Je známé personalistům a dobře funguje pro jednoduché sledování kompetencí.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Zkraťte dobu potřebnou k osvojení nových dovedností díky rozložení ve stylu tabulky, které odráží známé pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů
- Uchovávejte podrobné záznamy o zaměstnancích na jednom místě
- Udržujte data o dovednostech v souladu s širšími procesy řízení zaměstnanců
Funguje nejlépe pro organizace, které plně využívají ekosystém HiBob, ale nabízí menší flexibilitu, pokud chcete hlubší integraci s řízením projektů.
🀗 Ideální pro: HR týmy, které používají HiBob pro řízení lidských zdrojů.
9. Šablona matice školení od Smartsheet
Šablona Smartsheet Training Matrix využívá známé rozložení mřížky s podmíněným formátováním pro vizuální indikátory stavu. Dobře zvládá jednoduché sledování dodržování školení.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Vytvořte jednoduchý sledovací nástroj ve formě tabulky, který je snadno srozumitelný, zejména pro týmy bez technického zázemí
- Vizuálně označte prošlá nebo dokončená školení pomocí podmíněného formátování
- Zjednodušte sledování dodržování předpisů pro menší týmy s jednoduššími potřebami
Vyžaduje ruční aktualizace a postrádá analýzy založené na umělé inteligenci, takže se hodí spíše pro týmy s jednoduchými potřebami sledování než pro komplexní vývojové programy.
🀚 Ideální pro: Týmy, které preferují jednoduché sledování pomocí tabulek.
10. Šablona matice dovedností AG5
Šablona AG5 Skills Matrix se specializuje na kategorie dovedností specifické pro dané odvětví a obsahuje struktury dokumentace připravené pro audit. Pokud vaše organizace čelí přísným regulačním požadavkům, je tato šablona vytvořena právě pro vás.
️ Proč používat tuto šablonu:
- Vytvořte strukturu dokumentace připravenou pro audit
- Vytvořte kategorie kompetencí specifické pro dané odvětví, aby sledování odpovídalo regulačním požadavkům
- Sledujte vysoce specifické certifikace v oblasti výroby nebo zdravotnictví
Ačkoli je tento nástroj účinný pro zajištění souladu s předpisy, pro běžné obchodní účely se může jevit jako příliš složitý.
🀚 Ideální pro: Regulovaná odvětví, jako je výroba nebo zdravotnictví.
Jak používat šablonu pro sledování osvojování dovedností
Šablona je k ničemu, pokud nemáte standardizovaný proces pro její implementaci v rámci různorodého týmu. Bez jasné implementační strategie se sledovací nástroj stane statickým dokumentem, který se aktualizuje jen zřídka.
To činí data pro rozhodování v reálném čase zcela nepoužitelnými. Zaměstnanci navíc mají pocit, že jejich rozvoj není ve skutečnosti sledován.
Vyřešte to pomocí konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí, jako je ClickUp. ClickUp Brain, umělá inteligence integrovaná do platformy, propojuje vaše úkoly, dokumenty, lidi a znalosti vaší společnosti. Můžete mu klást otázky týkající se obsahu vašeho pracovního prostoru a získat tak přehled, aniž byste museli ručně procházet řádky dat.
Díky tomu se váš tracker stane živým a dynamickým systémem. Můžete okamžitě vyvolat přehledy dovedností, identifikovat mezery a během několika vteřin učinit strategická rozhodnutí ohledně obsazení pozic. 🤩
Zde je návod, jak co nejlépe využít matici dovedností a kompetencí:
- Definujte dovednosti, které potřebujete sledovat: Uveďte kompetence relevantní pro váš tým, jako jsou technické dovednosti, měkké dovednosti nebo certifikace
- Stanovte úrovně dovedností: Vytvořte jednotnou hodnotící stupnici, například od začátečníka po experta, aby bylo možné porovnávat hodnocení dovedností v rámci celého týmu
- Zadejte aktuální údaje o dovednostech: Nechte členy týmu provést sebehodnocení, abyste zdokumentovali základní dovednosti
- Identifikujte mezery a priority: Porovnejte současné dovednosti s tím, co je potřeba pro nadcházející projekty, a zdůrazněte, kde je rozvoj nejnaléhavější
- Propojte dovednosti s vzdělávacími aktivitami: Propojte mezery v dovednostech s konkrétními školeními, kurzy nebo možnostmi mentorství
- Pravidelně kontrolujte a aktualizujte: Naplánujte čtvrtletní kontroly dovedností, abyste zachytili nové certifikace a absolvovaná školení
- Využijte AI k získání přehledu: Zeptejte se svého AI asistenta například: „Kdo v týmu má zkušenosti s Pythonem?“, a získejte okamžité odpovědi
Zvyšte viditelnost dovedností, která skutečně vede k výsledkům
Většina týmů netrpí nedostatkem školení – trpí nedostatkem jasnosti. Bez spolehlivého přehledu o tom, kdo co umí, se školení stává hádáním, nábor se stává reaktivním a růst se zpomaluje.
Dobře strukturovaný nástroj pro sledování rozvoje dovedností to změní. Tyto šablony promění roztříštěná data v praktické poznatky. Pomáhají týmům chytřeji obsazovat projekty, plánovat investice do školení a poskytují zaměstnancům jasný přehled o jejich růstu.
A když k tomu přidáte umělou inteligenci s nástroji jako ClickUp Brain, přejdete od statického sledování k přehledům v reálném čase bez manuální práce.
Vzhledem k tomu, že dovednosti se stávají měřítkem při plánování pracovní síly, je zásadní mít systém pro jejich sledování a rozvoj.
Často kladené otázky týkající se sledování osvojování dovedností
Jaký je rozdíl mezi sledováním osvojování dovedností a maticí dovedností?
Matice dovedností je přehled, který ukazuje, kdo v daném okamžiku disponuje jakými dovednostmi. Sledování osvojování dovedností přidává časovou dimenzi, která umožňuje sledovat pokrok, vzdělávací aktivity a rozvoj dovedností v průběhu času.
Jak často bych měl aktualizovat šablonu pro sledování osvojování dovedností?
Pro většinu týmů se osvědčují čtvrtletní aktualizace, doplněné o ad hoc aktualizace, když někdo dokončí školení. Rychle se měnící odvětví nebo týmy s rozsáhlými iniciativami na zvyšování kvalifikace by měly využívat měsíční revize, aby data zůstala využitelná.
Může šablona pro sledování osvojování dovedností sledovat jak technické, tak měkké dovednosti?
Ano, většina šablon podporuje vlastní kategorie dovedností. V tom samém systému můžete sledovat technické kompetence, jako jsou programovací jazyky, i měkké dovednosti, jako je komunikace.
Jak pomáhá šablona pro sledování osvojování dovedností identifikovat mezery v dovednostech?
Díky porovnání aktuální úrovně dovedností s požadovanými kompetencemi šablona na první pohled odhalí mezery. Ukazuje přesně, v čem jednotlivci zaostávají a kam by se měly zaměřit investice do školení.