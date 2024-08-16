Jak stanovit a realizovat cíle náboru zaměstnanců

Nábor zaměstnanců se proměnil z transakční funkce na strategickou. Dny, kdy stačilo pouze obsadit volná místa, jsou pryč. Náboráři jsou nyní architekty talentových rezervoárů, kteří utvářejí budoucnost organizací.
Stanovení jasných a měřitelných cílů v oblasti náboru a získávání talentů je nezbytné pro zvládnutí této složité situace. Tyto cíle slouží jako kompas, který vede náboráře při hledání, přilákání a udržení špičkových talentů na konkurenčním trhu.
Zpráva společnosti Gartner uvádí, že tradiční metody vyhledávání a databáze uchazečů jsou méně účinné a organizace již tímto způsobem nemohou uspokojit své potřeby v oblasti talentů. Musíme také sladit náborové cíle s budoucností, abychom mohli najímat žádané talenty, upřednostňovat duševní zdraví zaměstnanců a dodržovat etiku v oblasti HR technologií.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na náborové nástroje, které vašim HR týmům pomohou rychleji stanovit náborové cíle a procesy.
Co jsou náborové cíle?
Náborové cíle jsou strategické cíle, které řídí snahy společnosti o získávání talentů. Slouží jako plán pro přilákání, výběr a zapracování špičkových talentů v souladu s celkovými obchodními cíli organizace.
Chytré náborové cíle definují požadované výsledky procesu přijímání a náboru zaměstnanců a poskytují rámec pro měření úspěchu.
Typy náborových cílů
Náborové cíle lze rozdělit do různých typů chytrých cílů, z nichž každý má odlišné zaměření:
- Kvantitativní cíle: Jedná se o měřitelné cíle související s náborovým procesem, jako je doba potřebná k obsazení pozice, náklady na přijetí nového zaměstnance a míra přijetí nabídky.
- Kvalitativní cíle: Zaměřují se na kvalitu náborového procesu a jeho výsledky, včetně zkušeností uchazečů, lepších popisů pracovních pozic, kvality přijatých zaměstnanců a udržení zaměstnanců.
- Strategické cíle: Tyto cíle sladí nábor s širšími obchodními cíli společnosti, jako je zvýšení podílu na trhu, uvedení nových produktů na trh nebo expanze do nových regionů.
Výhody stanovení náborových cílů
Stanovení jasných a měřitelných cílů náboru je klíčové pro úspěch náboru v jakékoli organizaci. Mezi výhody patří:
- Zvýšená efektivita: Pomozte zaměřit náborové aktivity na nejdůležitější oblasti a snižte tak plýtvání časem a zdroji.
- Lepší rozhodování: Poskytněte informace pro optimalizaci náborových strategií a procesů.
- Zvýšená odpovědnost: Vytvořte pocit odpovědnosti mezi členy náborového týmu.
- Lepší alokace zdrojů: Pomozte efektivně alokovat zdroje k dosažení požadovaných výsledků.
- V souladu s obchodními cíli: Náborové cíle, které jsou v souladu s celkovou strategií společnosti, přispívají k jejímu úspěchu.
Důležitost stanovení cílů v náboru
Účinné stanovování cílů zahrnuje více než jen stanovení cílů; zahrnuje také sladění cílů náboru s širší strategií organizace.
Vytvořením jasné souvislosti mezi výsledky náboru a obchodními cíli mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů prokázat hodnotu svého oddělení a zajistit si podporu pro nezbytné zdroje a iniciativy. Stanovení cílů také poskytuje rámec pro efektivní plánování lidských zdrojů.
Strategické řízení při stanovování cílů
Strategické řízení je klíčovým prvkem, který propojuje nábor s širší vizí organizace. Nejde jen o sladění cílů, ale o začlenění náboru jako strategické obchodní funkce.
Aby skutečně maximalizovali dopad náboru, musí vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů změnit své myšlení a zaměřit se na budování funkce získávání talentů, která je v souladu se strategickými cíli organizace.
Inovace a motivace při dosahování cílů v oblasti náboru zaměstnanců
Inovace spočívá v přepracování zkušeností uchazečů, hledání nových zdrojů a využívání technologií k zefektivnění procesů. Budoucnost náboru spočívá v nástrojích založených na umělé inteligenci, zážitcích z virtuální reality a poznatcích založených na datech.
Stejně důležité je motivovat náborový tým. Jde o vytvoření vysoce výkonné kultury, uznávání úspěchů a poskytování příležitostí k růstu. Je nezbytné umožnit náborářům kreativně myslet a převzít odpovědnost za svou práci.
Mnoho vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů podceňuje sílu motivovaného týmu pro získávání talentů. Investováním do rozvoje zaměstnanců, poskytováním jasných kariérních cest a uznáváním jejich přínosů mohou organizace plně využít potenciál své funkce získávání talentů.
Přečtěte si také: Jak stanovit cíle pro zapracování nových zaměstnanců, aby byli úspěšní
Klíčové cíle náboru pro úspěch
Chytrý nábor není jen o obsazování volných míst, ale o budování vysněného týmu. Pojďme si promluvit o cílech náboru, které vám pomohou nejen teď, ale budou relevantní i v budoucnu:
1. Zlepšení kvality náboru prostřednictvím náboru zaměřeného na dovednosti
Tradiční přístup zaměřený na životopisy již nestačí. Aby mohly organizace budovat vysoce výkonné týmy, musí se zaměřit na nábor založený na dovednostech.
Tím, že upřednostní schopnosti a kompetence uchazečů před pracovními pozicemi a akademickými kvalifikacemi, mohou společnosti identifikovat jednotlivce, kteří odpovídají požadavkům dané role.
To znamená využívat nástroje, které přímo hodnotí dovednosti, jako jsou programátorské úkoly, hodnocení portfolia nebo hodnocení založené na dovednostech.
Potenciál úspěchu v dané práci můžeme odvodit z existujících dovedností a potenciálních dovedností: budoucích dovedností, které by kandidát mohl snadno získat na základě dovedností, které již dnes má... Společnosti, které chtějí začít s náborem založeným na dovednostech, budou muset zpochybnit dlouho udržované předpoklady o tom, jak by měl vypadat „nejlepší“ kandidát, založené na standardních náborových postupech a tradičních kritériích.
Potenciál úspěchu v dané práci můžeme odvodit z existujících dovedností a potenciálních dovedností: budoucích dovedností, které by kandidát mohl snadno získat na základě dovedností, které již dnes má... Společnosti, které chtějí začít s náborem založeným na dovednostech, budou muset zpochybnit dlouho udržované představy o tom, jak by měl vypadat „nejlepší“ kandidát, založené na standardních náborových postupech a tradičních kritériích.
2. Zrychlení procesu náboru
Aby organizace zůstaly konkurenceschopné, musí zjednodušit své náborové procesy. To zahrnuje využití technologie k automatizaci rutinních úkolů, jako je sledování uchazečů a plánování.
Zavedení efektivních procesů pohovorů, včetně předem nahraných pohovorů a pohovorů před komisí, může výrazně zkrátit dobu náboru.
Google Cloud využívá umělou inteligenci ke zlepšení procesů výběru kandidátů a jejich zapracování. Namísto procházení nesčetných životopisů umělá inteligence rychle identifikuje nejlepší uchazeče o konkrétní pozice. Tento technologický pokrok zkrátil náborový proces o několik hodin, díky čemuž se náboráři mohou soustředit na budování vztahů a hlubší posuzování kandidátů.
Neustále přemýšlíme o organizační struktuře společnosti Google v oblasti náboru zaměstnanců... Umělá inteligence je ústředním tématem všech našich diskusí a navždy mění způsob, jakým uvažujeme o tradičních tématech v oblasti lidských zdrojů... Můžeme věnovat méně času administrativě, která bohužel tvoří velkou část práce personálního oddělení, a více se soustředit na mezilidské vztahy, strategické, kreativní a inovativní myšlení.
Neustále přemýšlíme o organizační struktuře společnosti Google v oblasti náboru... Umělá inteligence je ústředním tématem všech našich diskusí a navždy mění způsob, jakým uvažujeme o tradičních tématech v oblasti lidských zdrojů... Můžeme trávit méně času administrativou, která bohužel tvoří velkou část práce personálního oddělení, a věnovat se více lidským interakcím, strategickému, kreativnímu a inovativnímu myšlení.
3. Vytvoření efektivního programu doporučování zaměstnanců
Doporučení zaměstnanců přinášejí trvale vysokou kvalitu nových zaměstnanců a zkracují dobu potřebnou k obsazení volných míst.
Aby mohly organizace vytvořit efektivní program doporučení, musí motivovat zaměstnance k doporučování kvalifikovaných kandidátů. Toho lze dosáhnout nabídkou atraktivních bonusů za doporučení, oceněním nejlepších doporučujících a vytvořením plynulého procesu doporučení.
Společnost Jefferson Healthcare se sídlem ve Washingtonu v USA přisuzuje významný nárůst počtu kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání nedávné revizi svého programu doporučování zaměstnanců. Od zahájení programu v roce 2008 zaznamenává zdravotnický systém stabilní úspěch, ale aktualizace politiky v dubnu 2023 ještě zesílila jeho dopad. Zvýšením bonusů za doporučení motivovala společnost Jefferson Healthcare stávající zaměstnance, aby aktivně sledovali volná pracovní místa a účastnili se náborového procesu, což vedlo k vyššímu počtu a kvalitě uchazečů.
4. Posílení značky zaměstnavatele prostřednictvím strategického networkingu
Silná značka zaměstnavatele je silným magnetem pro špičkové talenty. Strategické budování sítí kontaktů je nezbytné pro budování přesvědčivé reputace zaměstnavatele. Pěstováním vztahů s vlivnými osobami v oboru, uchazeči o zaměstnání a dalšími zainteresovanými stranami mohou organizace zvýšit svou viditelnost a přilákat stálý proud kvalifikovaných uchazečů.
Účast na oborových akcích, konferencích a veletrzích práce nabízí příležitosti k navázání kontaktů s potenciálními kandidáty, představení firemní kultury a získání přehledu o trendech v oboru.
AEG Europe, globální gigant v oblasti zábavy, upevnil svou reputaci jako přední zaměstnavatel tím, že se umístil na prestižním seznamu The Sunday Times Best Companies to Work For. Zásadní roli při získání tohoto ocenění sehrálo odhodlání společnosti vytvářet kulturu excelence a inkluzivity. Nedávný interní průzkum odhalil působivou míru zapojení zaměstnanců ve výši 86 %, která výrazně překonává průmyslové standardy.
5. Investice do automatizace náboru a umělé inteligence za účelem zvýšení efektivity
Díky automatizaci a umělé inteligenci mohou organizace zjednodušit procesy, zvýšit efektivitu a zlepšit rozhodování.
Systémy pro sledování uchazečů, chatboty a nástroje pro vyhledávání kandidátů založené na umělé inteligenci mohou výrazně snížit administrativní zátěž a uvolnit personalistům ruce, aby se mohli soustředit na strategické činnosti. Prediktivní analytika může být použita k identifikaci talentových rezerv a předpovědi náborových potřeb.
Společnost Phenom revolučním způsobem mění proces náboru zaměstnanců díky chatbotu založenému na umělé inteligenci. Chatbot komunikuje s uchazeči formou konverzace, rychle vyhodnocuje jejich dovednosti a preference a přiřazuje jim vhodné pracovní nabídky. Tento inteligentní systém nejen zjednodušuje identifikaci uchazečů, ale také automatizuje plánování, takže náboráři se mohou soustředit na budování vztahů a hodnocení špičkových talentů.
Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro náborové týmy v roce 2024
6. Využití taktiky náborového marketingu
Náborové marketingové aktivity zahrnují přilákání a zapojení špičkových talentů prostřednictvím cílených marketingových kampaní. Vytvořením poutavých sdělení o značce zaměstnavatele a jejich šířením prostřednictvím různých kanálů mohou organizace vybudovat silnou základnu talentů.
Využití obsahového marketingu, sociálních médií a e-mailového marketingu může pomoci vzbudit zájem a přilákat vysoce kvalifikované kandidáty. Personalizované zkušenosti kandidátů mohou vytvořit pozitivní vnímání značky a zvýšit konverze.
Partnerství pro ekonomickou prosperitu Truro-Colchester (TCPEP) úspěšně přilákalo do regionu více než 300 uchazečů o místo lékaře prostřednictvím cílené marketingové kampaně. Ve spolupráci s Nova Scotia Health využilo TCPEP finanční prostředky z Úřadu pro nábor zdravotnických pracovníků k zdůraznění atraktivity této oblasti jako místa pro lékařskou praxi. Díky představení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, profesních příležitostí a živé komunity v Novém Skotsku vzbudila kampaň značný zájem lékařů z celého světa.
7. Budování dynamické a rozmanité komunity talentů
Vytvoření rozmanitého a inkluzivního pracoviště je pro úspěch v podnikání zásadní. Organizace se musí zaměřit na budování komunity talentů, která odráží rozmanitost cílového trhu.
To zahrnuje implementaci iniciativ v oblasti diverzity a inkluze , spolupráci s organizacemi zabývajícími se diverzitou a využití sociálních médií k oslovení rozmanitého talentového fondu.
8. Minimalizace fluktuace zaměstnanců zavedením strategií pro udržení zaměstnanců
Snížení fluktuace zaměstnanců je stejně důležité jako přilákání špičkových talentů. Organizace se musí zaměřit na vytváření pozitivních zkušeností zaměstnanců, nabízet konkurenceschopné odměny a balíčky benefitů a poskytovat příležitosti pro růst a rozvoj.
Účinné programy pro zapracování nových zaměstnanců, řízení výkonu a zapojení zaměstnanců jsou nezbytné pro udržení špičkových talentů. Shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců prostřednictvím průzkumů a výstupních pohovorů může pomoci identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a zavést cílené strategie pro udržení zaměstnanců.
Společnost Griswold, poskytující domácí péči, snížila pomocí umělé inteligence fluktuaci zaměstnanců o 20 %.
Problém? Roční fluktuace pečovatelů ve výši přibližně 80 % v rámci všech provozů v Pensylvánii. Tato vysoká fluktuace měla dopad na kvalitu služeb a provozní náklady.
Aby tento problém vyřešil, Griswold zavedl TeamEngage, platformu od společnosti WellSky založenou na umělé inteligenci. Tento inovativní systém gamifikuje zkušenosti pečovatelů tím, že zaměstnancům uděluje body za pozitivní akce, jako je dochvilnost, přijetí směny a dosažení cílů v oblasti péče. Tyto body lze vyměnit za dárkové karty, což vytváří hmatatelnou motivaci.
Přečtěte si také: Bezplatné šablony a formuláře pro zlepšení procesů v oblasti lidských zdrojů v roce 2024
Ačkoli se cíle náboru mohou výrazně lišit v závislosti na specifických výzvách a příležitostech daného odvětví, tento seznam vám poskytne výchozí bod pro stanovení vašich vlastních cílů a najímání osob, které se hodí pro danou práci a kulturu organizace.
Využití nástrojů a zdrojů k dosažení cílů náboru
V této evoluční fázi získávání a řízení talentů je zapotřebí celá vesnice, aby se udržel krok s neustále se měnícími trendy. Sám to nezvládnete, ale pokud zapojíte svůj tým a investujete do správných nástrojů pro danou práci, dosáhnete mnohem lepších výsledků. ClickUp je jedním z takových nástrojů.
ClickUp pro HR týmy nabízí komplexní řešení pro zjednodušení náboru, zapracování, odchodu zaměstnanců a správy celého talentového pipeline.
Může vám to pomoci:
1. Zrevolucionalizujte svůj náborový proces
Získejte špičkové talenty pomocí systému, který centralizuje informace o uchazečích, žádosti a oslovování.
Vytvořte vlastní stavy ClickUp, abyste mohli sledovat postup kandidátů v rámci vašeho procesu, od prvního kontaktu až po přijetí nabídky. Vytvořte například náborový proces se stavy jako „Vyhledán“, „Telefonický pohovor“, „Pohovor na místě“ a „Odeslána nabídka“. Přiřaďte úkoly náborářům, manažerům náboru a personalistům a stanovte termíny, abyste zajistili včasný postup.
Pomocí automatizací ClickUp nastavte spouštěče pro odesílání automatických e-mailů, plánování pohovorů a snadné přesouvání kandidátů mezi jednotlivými fázemi. Například když kandidát přijme pracovní nabídku, automaticky vytvořte úkoly pro zaškolení a přiřaďte je příslušným oddělením.
Přečtěte si také: 10 bezplatných šablon ATS pro nábor a sledování uchazečů
2. Snadné zapracování nových zaměstnanců
Umožněte novým zaměstnancům rychleji se zapojit do práce díky strukturovanému řešení pro jejich zaškolení.
Pomocí ClickUp Docs centralizujte důležité informace, zásady a postupy společnosti. Vytvořte digitální příručku pro zaměstnance, sdílejte uvítací zprávy od vedení a poskytněte přístup k relevantním zdrojům na jednom snadno přístupném místě.
Dokumenty podporují spolupráci v reálném čase, což umožňuje více členům týmu HR současně přispívat do dokumentů a upravovat je. Pomocí funkce komentářů můžete poskytovat zpětnou vazbu a návrhy. Pomocí poddokumentů a složek můžete informace efektivně organizovat.
?Tip pro profesionály: Pomozte novým zaměstnancům dosáhnout úspěchu pomocí šablon ClickUp, které jim usnadní přechod do nové role a umožní jim dokumentovat jejich přínos hned od začátku. Vyzkoušejte šablonu ClickUp 30-60-90 Day Plan Template!
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro řízení lidských zdrojů v roce 2024
3. Zvyšte výkonnost zaměstnanců
Díky ClickUp Views mohou personalisté snadno a podrobně vizualizovat celý proces náboru talentů. Kromě toho jim jednoduchost a přehlednost pomáhá udržet si přehled o řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců.
Zde je návod, jak můžete použít ClickUp Views pro řízení výkonu:
- Tabulkový pohled : Vytvořte komplexní přehled metrik výkonnosti zaměstnanců, včetně cílů, KPI a hodnocení. Přizpůsobte sloupce tak, aby zobrazovaly relevantní informace, jako je jméno zaměstnance, oddělení, období výkonnosti a celkové hodnocení.
- Zobrazení tabule: Vizualizujte výkonnost zaměstnanců pomocí tabule ve stylu Kanban. Vytvořte fáze jako „Překračuje očekávání“, „Splňuje očekávání“ a „Potřebuje zlepšení“. Přetahujte jména zaměstnanců mezi fázemi na základě hodnocení výkonnosti.
- Zobrazení seznamu : Stanovte priority úkolů a projektů pro každého zaměstnance. Vytvořte vlastní pole pro sledování termínů, pokroku a stavu dokončení. Pomocí filtrů a možností třídění identifikujte vysoce výkonné zaměstnance nebo ty, kteří vyžadují další podporu.
Dashboardy ClickUp poskytují centralizovaný přehled o pracovní zátěži zaměstnanců, HR KPI , produktivitě a výkonu, což vám zjednoduší analýzu.
Zde je několik příkladů různých typů dashboardů, které můžete nastavit pro zaměstnance:
- Přehled pracovní zátěže: Sledujte rozložení pracovní zátěže zaměstnanců, abyste odhalili potenciální vyhoření nebo nedostatečné využití. Pomocí filtrů analyzujte pracovní zátěž podle oddělení, týmu nebo jednotlivce.
- Zobrazení sledování času: Sledujte čas strávený různými úkoly a projekty, abyste identifikovali časově náročné činnosti a optimalizovali pracovní postupy.
- Zobrazení osobní produktivity: Analyzujte individuální metriky výkonu, jako je míra dokončení úkolů, čas strávený na úkolech a dosažení cílů.
Přečtěte si také: 10 softwarů pro správu zaměstnanců pro HR týmy v roce 2024
4. Ušetřete čas při zdlouhavých procesech
Šablony ClickUp nabízejí strukturovaný základ pro zefektivnění různých procesů v oblasti lidských zdrojů. Například personální oddělení může použít šablonu ClickUp Hiring Candidates Template pro správu náboru talentů.
Najít ideálního kandidáta na pracovní pozici může být náročné. Tato šablona zjednodušuje proces náboru a pomáhá vám najít ideálního uchazeče.
Propojte svůj oblíbený nástroj pro podávání žádostí (Google Forms, Typeform atd.) s ClickUp prostřednictvím Zapier a automatizujte tak vytváření nových úkolů pro každého uchazeče. Tím se eliminuje ruční zadávání dat a zajistí se, že žádný uchazeč nepropadne sítem.
Tato šablona nabízí:
- Vlastní stavy: Sledujte pokrok každého kandidáta pomocí vlastních stavů, jako jsou „Odesláno“, „Probíhá“, „Telefonický pohovor“, „Nabídka“ a „Odmítnuto“.
- Vlastní pole: Organizujte a přidávejte atributy ke svým náborovým úkolům, což usnadňuje vizualizaci údajů o uchazečích.
- Vlastní zobrazení: Snadný přístup k informacím díky pěti různým zobrazením ClickUp, včetně „Sledování uchazečů o zaměstnání“, „Zobrazení chatu“, „Kompletní galerie“, „Kompletní seznam“ a „Zobrazení seznamu“.
- Projektové řízení: Vylepšete sledování kandidátů pomocí funkcí, jako je sledování času, značky, varování o závislostech a e-maily.
Další šablonou, kterou můžete použít, je Šablona akčního plánu náboru ClickUp.
Orientace v prostředí talentů vyžaduje strategický přístup. Tato šablona vám umožní:
- Stanovte jasnou cestu: Vytvořte podrobný plán pro celý náborový proces.
- Optimalizujte vyhledávání kandidátů: Identifikujte nejúčinnější a nejefektivnější metody pro nalezení potenciálních kandidátů.
- Zefektivněte proces: Zajistěte, aby byl náborový proces co nejplynulejší a nejefektivnější.
- Dodržujte časový plán: Využijte strukturovaný časový plán, abyste udrželi náborový proces v souladu s harmonogramem.
Přečtěte si také: Jak najímat zaměstnance, kteří zapadnou do firemní kultury: Strategie pro personalisty
Výzvy a řešení při stanovování náborových cílů
Stanovení efektivních cílů náboru je klíčové pro úspěch organizace, ale je spojeno s mnoha výzvami. Porozumění těmto překážkám a implementace strategických řešení je pro HR týmy zásadní.
Běžné výzvy:
- Sladění s obchodními cíli: Převedení obecných obchodních cílů do konkrétních metrik náboru může být náročné.
- Měření dopadu náboru: Kvantifikace dopadu náborových aktivit na obchodní výsledky je často obtížná.
- Dynamický trh talentů: Rychlé změny v dostupnosti talentů, jejich dovednostech a očekáváních ztěžují stanovení přesných a dlouhodobých cílů.
- Dostupnost a kvalita dat: Nedostatek spolehlivých dat a analýz může bránit stanovení cílů a měření výkonu.
- Vyvážení krátkodobých a dlouhodobých cílů: Upřednostnění okamžitých náborových potřeb při zohlednění budoucích požadavků organizace na talenty může být složité.
Řešení pro překonání výzev:
- Strategické partnerství: Úzce spolupracujte s vedoucími pracovníky, abyste sladili cíle náboru s cíli organizace.
- Přístup založený na datech: Implementujte robustní analýzu dat, abyste mohli měřit výkonnost náboru a identifikovat trendy.
- Agilní stanovování cílů: Přijměte flexibilní přístup ke stanovování cílů, který umožňuje úpravy na základě měnících se tržních podmínek.
- Talent intelligence: Investujte do nástrojů a zdrojů, které vám pomohou získat přehled o dostupnosti talentů, jejich dovednostech a trendech v odměňování.
- Neustálé zlepšování: Pravidelně kontrolujte a upřesňujte cíle náboru, aby zůstaly relevantní a účinné.
Přilákejte špičkové talenty rychleji a zlepšete zkušenosti uchazečů s ClickUp
Organizace mohou optimalizovat své náborové procesy a budovat vysoce výkonné týmy tím, že sladí cíle s obchodními cíli, budou měřit výkonnost a využívat poznatky založené na datech.
Budoucnost náboru se vyznačuje rostoucí složitostí a konkurencí o nejlepší talenty. Aby si udržely náskok, musí personální týmy přijmout inovace, využívat technologie a soustředit se na budování silné značky zaměstnavatele. Klíčem k nastavení cílů náboru v budoucnosti bude upřednostňování zkušeností uchazečů a zaměstnanců v průběhu celého životního cyklu talentů.
ClickUp nabízí komplexní platformu na podporu těchto měnících se cílů náboru. Jeho robustní funkce pro správu úkolů, spolupráci a automatizaci umožňují týmům HR zefektivnit procesy, zlepšit efektivitu a přijímat rozhodnutí na základě dat.