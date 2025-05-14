10 nejlepších nástrojů pro nábor zaměstnanců využívajících umělou inteligenci pro náborové týmy v roce 2025

Nástroje pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci (AI) vám mohou pomoci zefektivnit proces náboru a rychle najít ty nejlepší kandidáty. Tyto nástroje pro nábor zaměstnanců využívají pokročilé strojové učení a AI k nalezení nejvhodnějších kandidátů pro vaše pracovní požadavky.
Platforma AI, která odpovídá vašim potřebám, vám pomůže dosáhnout výrazně lepších výsledků při náboru zaměstnanců. Tento průvodce vám pomůže určit, co hledat v platformě AI pro nábor zaměstnanců, a představí vám některé z nejlepších možností na trhu.
Co byste měli hledat v nástrojích pro nábor zaměstnanců využívajících umělou inteligenci?
Váš náborový proces může z technologie AI výrazně těžit. Zájemci o práci budou lépe odpovídat vašim požadavkům na pracovní pozice a vy můžete zefektivnit mnoho dalších náborových procesů. Ne všechny platformy pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci jsou však stejné. Při výběru platformy mějte na paměti následující faktory:
- Přesnost a kvalita shody: Náborové platformy založené na umělé inteligenci mají za cíl najít nejkvalifikovanější kandidáty. Hledejte nástroje, které se vyznačují vysokou přesností při porovnávání profilů kandidátů s popisy pracovních pozic.
- Flexibilita: Každá firma má svůj vlastní proces náboru. Váš náborový nástroj založený na umělé inteligenci by měl být dostatečně flexibilní, aby dokázal najít kandidáty, kteří splňují vaše kritéria, a zároveň se přizpůsobit vašemu pracovnímu postupu.
- Integrace dat: Váš stávající systém pro sledování uchazečů (ATS), pracovní portály a platformy sociálních médií jsou důležitými zdroji dat v náborovém procesu. Vámi vybrané nástroje by měly být s nimi integrovány.
- Snížení zaujatosti: Nábor rozmanitých zaměstnanců je snazší, pokud náborový software poskytuje transparentní informace o tom, jak minimalizuje zaujatost.
- Škálovatelnost: I když je vaše firma malá, pravděpodobně doufáte, že poroste. Nejlepší nástroje pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci zvládnou nábor velkého počtu zaměstnanců.
- Zapojení uchazečů: Mnoho náborových softwarů s umělou inteligencí má pokročilé funkce pro správu vztahů s uchazeči, jako je automatické plánování pohovorů, což usnadňuje každou fázi náborového procesu.
- Analýzy a reporty: Podrobné údaje usnadňují sledování vašich úspěchů a pomáhají při rozhodování. Hledejte náborový software založený na umělé inteligenci s podrobnými analýzami talentů.
10 nejlepších softwarů pro nábor zaměstnanců využívajících umělou inteligenci, které můžete použít v roce 2024
Ačkoli se jedná o relativně nové odvětví, stále více nástrojů pro nábor zaměstnanců využívajících umělou inteligenci slibuje, že vám pomohou s výběrem vhodných kandidátů a získáváním talentů. Abychom vám pomohli najít software, který vyhovuje vašemu náborovému procesu, sestavili jsme seznam nejlepších nástrojů pro nábor zaměstnanců využívajících umělou inteligenci, které jsou k dispozici na trhu.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro řízení projektů a spolupráci. Funkce umělé inteligence ClickUp můžete přizpůsobit dané pracovní pozici a urychlit tak mnoho každodenních úkolů, které tak zvládnete za pár sekund místo minut. Díky podnětům umělé inteligence ClickUp pro náboráře může váš personální tým snadno najít správná slova k popisu pozic a oslovit potenciální uchazeče.
Díky úložišti dokumentů ClickUp můžete ukládat všechny konverzace s kandidáty, od jejich počátečního náboru až po den, kdy odejdou do důchodu, na jednom pohodlném a snadno dostupném místě. Pokud potřebujete něco, s čím vám AI ClickUp nemůže pomoci, jsou k dispozici bezplatné šablony pro HR, které vám pomohou dále zvýšit efektivitu.
Rozsáhlé funkce ClickUp podporují jeho primární cíle v oblasti správy úkolů a spolupráce, což z něj činí vynikající softwarové řešení pro HR týmy, které se snaží minimalizovat závislost na více softwarových produktech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Řízení projektů, úkolů a spolupráce na jedné platformě
- Přizpůsobitelné pracovní postupy a zobrazení
- Robustní integrace s jinými aplikacemi
- Více než 15 zobrazení projektů, včetně kalendářů, Ganttových diagramů, časových os a dalších
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení kvůli rozsáhlým funkcím
- Chybějící některé funkce v mobilní aplikaci
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Turing
Turing je jedním z nejlepších náborových nástrojů založených na umělé inteligenci pro hledání softwarových vývojářů. Tato náborová platforma založená na umělé inteligenci vylepšuje proces náboru. Využívá strojové učení a zpracování přirozeného jazyka k prohledávání pracovních portálů a životopisů uchazečů, aby našla nejlepší kandidáty pro konkrétní pracovní požadavky.
Tento software využívá technologii umělé inteligence k inteligentní interpretaci údajů o uchazečích, aby našel ideální shodu s popisem pracovní pozice. Díky tomu mají náboroví manažeři a týmy pro získávání talentů k dispozici ty nejlepší uchazeče, z nichž si mohou vybírat, což jim šetří čas při náboru.
Tento nástroj se zaměřuje pouze na softwarové vývojáře a související technické talenty. Pokud to odpovídá vašim potřebám, platforma vám nabídne velký výběr potenciálních kandidátů.
Nejlepší funkce Turingu
- Globální talentová databáze předem prověřených inženýrů
- Rychlé a flexibilní najímání zaměstnanců
- Nástroje pro správu, jako je Turing Manager Bot
- Platíte pouze za výsledky
Omezení Turingova testu
- Omezeno na nábor softwarových vývojářů
- Drahé ve srovnání s interním náborem
- Kvalita talentů se může lišit
Ceny Turing
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Turing
- G2: 4,1/5 (17 recenzí)
3. Findem
Náborový software Findem založený na umělé inteligenci se zaměřuje na modernizaci procesu získávání talentů. Využívá pokročilou umělou inteligenci, aby poskytl náborovým týmům vynikající možnosti vyhledávání a prověřování kandidátů.
S Findem mohou personalisté snadno identifikovat vhodné kandidáty na volná pracovní místa. Nástroje umělé inteligence této platformy automaticky prohledávají kariérní weby a pracovní portály a vyhledávají profily kandidátů, které odpovídají požadavkům na danou pozici.
Findem je více než jen sofistikovaný nástroj pro vyhledávání kandidátů. Jeho konverzační umělá inteligence komunikuje s potenciálními uchazeči o zaměstnání a vytváří tak silný zážitek z interakce s kandidáty. Tato funkce zefektivňuje celý náborový proces, takže personalisté mohou lépe využít svůj čas.
Najděte nejlepší funkce
- Hledání talentů a outbound nábor založené na umělé inteligenci
- Podrobné profily uchazečů a sledování aktivit
- Automatické plánování pohovorů a sekvencování e-mailů
- Rozšíření pro Chrome pro nábor na LinkedIn
Omezení Findem
- Rozsáhlá předběžná konfigurace
- Strmá křivka učení
- Omezené integrace
Ceny Findem
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Findem
- G2: 4,7/5 (11 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10 recenzí)
4. Talenture
Talenture RS od Platina Software je dynamická platforma pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci, která klade důraz na komunikaci s uchazeči o zaměstnání a plánování pohovorů. Díky schopnosti zpracovávat přirozený jazyk dokáže interpretovat a porovnávat požadavky na pracovní pozice s kvalifikovanými uchazeči z různých pracovních portálů a kariérních webů a náborovým týmům tak představuje pouze ty nejlepší talenty, které odpovídají jejich potřebám.
Technologie AI v Talenture dále zlepšuje nábor automatizací nudných úkolů pro náborové týmy, jako je vyhledávání a prověřování kandidátů.
Inteligentní nástroje pro správu uchazečů v platformě mohou pomocí detektorů AI zkontrolovat, zda dva profily z různých tabulek nepatří stejné osobě, a eliminovat tak duplicitní záznamy. Obsahují také funkce, které vám pomohou budovat vztahy s potenciálními zaměstnanci a získat tak náskok před konkurencí.
Nejlepší funkce Talenture
- ATS, správa vztahů se zákazníky a automatizace náboru na jedné platformě
- Inteligentní párování a hodnocení uchazečů
- Přizpůsobitelná kariérní stránka a pracovní postupy pro podávání žádostí o zaměstnání
- Robustní analytika a reporting
Omezení Talenture
- Nastavení a konfigurace mohou být složité.
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní.
- Mobilní funkce jsou omezené.
Ceny Talenture
- Standard: 19 $/měsíc na uživatele
- Professional: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Talenture
- Žádné recenze
5. Fetcher
Fetcher je další náborový nástroj založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje proces získávání talentů. Díky pokročilým algoritmům strojového učení automatizuje vyhledávání kandidátů, což z něj činí oblíbený nástroj mezi náborovými agenturami. Platforma identifikuje pasivní kandidáty, čímž rozšiřuje okruh potenciálních uchazečů.
Nástroje AI analyzují údaje o uchazečích a popisy pracovních pozic, aby našly uchazeče, kteří dokonale odpovídají vašim volným pracovním místům. Dále zefektivňují náborový proces pomocí automatizovaných e-mailů pro lepší správu talentů.
Robustní funkce softwaru pro sledování a analýzu vám poskytnou přehled o všech aspektech vašeho náborového procesu. Můžete efektivně posoudit, jak dobře vaše procesy fungují od začátku hledání až po přijetí nového zaměstnance.
Nejlepší funkce Fetcher
- AI sourcing pro identifikaci a oslovení pasivních uchazečů
- Chatboty pro výběr a plánování
- Automatické opětovné vyhledávání kandidátů
- Integrace s ATS a informačními systémy pro řízení lidských zdrojů (HRIS)
Omezení nástroje Fetcher
- Omezené možnosti nad rámec vyhledávání kandidátů
- Problémy s kvalitou dat
- Strmá křivka učení
Ceny Fetcher
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Fetcher
- G2: 4,7/5 (14 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (21 recenzí)
6. Humanly
Humanly se snaží odlišit své náborové služby založené na umělé inteligenci tím, že klade velký důraz na výběr a zapojení uchazečů pomocí výkonné konverzační umělé inteligence, která komunikuje s potenciálními uchazeči o zaměstnání.
Stejně jako ostatní platformy na seznamu, i Humanly prohledává životopisy uchazečů a pracovní portály, aby našla nejvhodnější kandidáty pro každou pozici. Jeho konverzační AI komunikuje s uchazečem a klade mu všechny správné otázky. Funkce plánování pohovorů vám přivede kvalifikované uchazeče a dokonce je porovná s kulturou vaší společnosti.
Jeho funkce přesahují rámec pohovoru. Díky AI asistovaným službám pro pořizování poznámek a následné kroky je ideálním pomocníkem pro nábor velkého počtu uchazečů a analýzu uchazečů po pohovoru.
Nejlepší funkce z lidského hlediska
- Automatizované oslovování kandidátů a plánování schůzek
- Chatové pohovory a rozhovory v reálném čase
- Analýza videorozhovorů pomocí umělé inteligence
- Integrace napříč náborovým procesem
Lidské omezení
- Drahé ve srovnání s jinými nástroji
- Časově náročné nastavení a školení
Lidské ceny
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze od lidí
- G2: 4,9/5 (22 recenzí)
7. Manatal
Manatal je výkonný náborový software, který využívá strojové učení k transformaci údajů o uchazečích na praktické informace. Jeho algoritmy strojového učení vám umožní snadno identifikovat špičkové talenty, které dokonale odpovídají vašim požadavkům na danou pozici. Platforma Manatal funguje ve všech fázích náborového procesu, od vyhledávání uchazečů až po jejich výběr.
Nástroje pro nábor zaměstnanců založené na umělé inteligenci prohledávají pracovní portály, aby našly nejvhodnější uchazeče o volná pracovní místa ve vaší společnosti. Informace o těchto uchazečích a všech krocích náborového procesu najdete na velmi intuitivním ovládacím panelu.
Společnost klade velký důraz na použitelnost, takže váš tým pro získávání talentů může s platformou začít pracovat okamžitě a provést smysluplné změny v náborovém procesu. Její plně přizpůsobitelná talentová pipeline je modifikovatelná pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop.
Nejlepší funkce Manatal
- AI sourcing, screening a pohovory
- Automatizovaná komunikace prostřednictvím chatbota
- Přizpůsobitelné pracovní postupy při náboru
- Integrace s hlavními pracovními portály a ATS
Omezení Manatal
- Náročné nastavení konfigurace
Ceny Manatal
- Professional: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 35 $/měsíc na uživatele
- Přizpůsobení: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Manatal
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
8. TurboHire
TurboHire je jeden z nejlepších náborových softwarových nástrojů založených na umělé inteligenci. Jak název napovídá, jeho cílem je urychlit proces náboru. Pomocí umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka TurboHire efektivně spojuje pracovní nabídky s vhodnými kandidáty.
Při procházení zveřejněných pracovních nabídek AI nástroj inteligentně interpretuje profily uchazečů a určuje, zda odpovídají popisu pracovní pozice. Toto AI poháněné párování uchazečů pomáhá náborovým týmům snadno najít nejlepší talenty na trhu, čímž se náborový proces stává rychlejší a efektivnější.
TurboHire lze integrovat s ATS (systémy pro sledování uchazečů), což z něj činí komplexní řešení pro nábor zaměstnanců.
Nejlepší funkce TurboHire
- Prověřování a výběr životopisů pomocí umělé inteligence
- Automatizované plánování a příprava na pohovory
- Informace a analýzy z pohovorů v reálném čase
- Přizpůsobitelné hodnotící tabulky a hodnocení
Omezení TurboHire
- Zaměřuje se na nábor velkého počtu zaměstnanců
- Omezené možnosti pro nábor v specializovaných oborech
- Vysoké ceny pro malé týmy
Ceny TurboHire
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze TurboHire
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (77 recenzí)
9. Eightfold
Eightfold je další oblíbený nástroj pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci, který je určen pro týmy zabývající se řízením talentů, které chtějí pomocí umělé inteligence vyhledávat kandidáty a zjednodušit proces výběru. Využívá zpracování přirozeného jazyka k vyhledávání kandidátů na volná pracovní místa.
Jeho schopnost porovnávat pracovní pozice a popisy s profily uchazečů může vašemu týmu pro nábor talentů pomoci identifikovat potenciální uchazeče a navázat s nimi kontakt. To může být obzvláště užitečné při náboru zaměřeném na diverzitu, kdy hledáte uchazeče z různých prostředí a potřebujete rozšířit své hledání i mimo aktivní uchazeče.
Tento nástroj umělé inteligence vám pomůže s řízením zaměstnanců díky integraci s vaším stávajícím systémem ATS, díky čemuž se efektivněji propojí s vašimi náborovými procesy, aby vám neunikli kvalitní kandidáti.
Nejlepší funkce Eightfold
- Hledání talentů, párování a analýza pomocí umělé inteligence
- Informace o diverzitě, rovnosti a inkluzi
- Integrace s hlavními ATS a HRIS
Omezení Eightfold
- Vysoká cena pro malé a střední podniky
- Náročné nastavení konfigurace
Ceny Eightfold
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Eightfold
- G2: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (12 recenzí)
10. SeekOut
Jedná se o další náborový software využívající umělou inteligenci, který používá mnoho firem. Stejně jako ostatní nástroje využívá umělou inteligenci k přiřazování uchazečů k volným pracovním místům ve vaší společnosti.
SeekOut jde nad rámec náborového procesu a poskytuje nástroje nejen pro získávání talentů, ale také pro jejich řízení a analýzu. Funkce pro zapojení zaměstnanců vám pomohou přilákat, najmout a udržet kvalitní kandidáty.
Nejlepší funkce SeekOut
- Hledání a získávání talentů pomocí umělé inteligence
- Automatizovaná komunikace s kandidáty
- Obohacování a analýza dat
- Integrace s ATS, HRIS a dalšími nástroji
Omezení SeekOut
- Drobné problémy s kvalitou dat při vyhledávání kandidátů
- Omezené možnosti nad rámec vyhledávání kandidátů
Ceny SeekOut
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze SeekOut
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Vybudujte si svůj tým pomocí nástrojů pro nábor zaměstnanců využívajících umělou inteligenci
Efektivní náborové postupy snižují fluktuaci, zvyšují produktivitu a usnadňují vytváření vysoce angažovaných týmů. Správné nástroje umělé inteligence mohou automatizovat zdlouhavé úkoly a pomoci vám třídit údaje o uchazečích pro kompletní správu náboru.
Přizpůsobte si popisy pracovních pozic, náborové procesy a zaškolování nových zaměstnanců tak, aby byly efektivní a přizpůsobivé, pomocí tisíců bezplatných šablon a nástrojů v ClickUp. Zaregistrujte se ještě dnes, vytvořte si účet a posilte náborové postupy vaší společnosti!