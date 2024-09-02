10 bezplatných šablon plánů personálního obsazení pro náboráře

V dnešním rychle se měnícím světě závisí úspěch společnosti na tom, zda má správné lidi na správných pozicích. Ale jak zajistit, aby byl váš tým vybaven tak, aby splnil vaše cíle?
Zde přicházejí na řadu personální plány. Jsou vaším plánem pro identifikaci nedostatků v dovednostech, najímání špičkových talentů a efektivní řízení lidských zdrojů ve vaší organizaci.
Vytvoření personálního plánu od nuly může být časově náročné, ale existuje chytřejší způsob, jak tento proces zjednodušit – použití hotové šablony personálního plánu.
Chcete se dozvědět více? Ponořte se do objevování toho, co dělá šablonu plánu personálního obsazení skvělou, a prozkoumejte deset nejlepších bezplatných šablon, které zefektivní váš proces náboru.
Co jsou šablony plánů personálního obsazení?
Personální plán je strategický nástroj, který vytvářejí a používají personální oddělení (HR) k vyhodnocení současných a budoucích personálních potřeb společnosti.
Aby byl tento proces snazší, šablony plánů personálního obsazení nabízejí přizpůsobitelné rámce, které mohou personalisté využít. Tyto šablony umožňují personalistům určit správný počet a typy zaměstnanců potřebných k dosažení cílů konkrétního projektu i organizace.
Pomocí těchto šablon mohou týmy HR lépe posoudit dostupné zdroje, identifikovat mezery a vyvinout strategie k jejich efektivnímu vyplnění. Šablony plánů personálního obsazení tak nejen šetří čas, ale také podporují informovaná rozhodnutí o plánování pracovní síly a alokaci zdrojů, což v konečném důsledku zefektivňuje procesy personálního obsazení ve vaší společnosti.
Co dělá šablonu plánu personálního obsazení dobrou?
Dobrý model personálního obsazení nebo šablona plánu personálního obsazení je přehledná, přizpůsobitelná a uživatelsky přívětivá. Skládá se z následujících prvků:
- Strukturované rozvržení: Dobrá šablona personálního plánu je dobře strukturovaná a obsahuje jasně definované sekce, které usnadňují orientaci.
- Přizpůsobitelné sekce: Umožňuje vám upravit sekce tak, aby vyhovovaly specifickým personálním potřebám vaší společnosti.
- Mapování dovedností a rolí: Obsahuje sekce pro mapování aktuálních dovedností zaměstnanců a pracovních rolí podle požadavků projektu. To vám pomůže identifikovat mezery v dovednostech a nabídce pracovní síly a navrhnout strategie k jejich vyplnění.
- Plánování alokace zdrojů: Obsahuje sekce, které vám pomohou posoudit požadavky na zdroje a podle toho rozdělit zdroje mezi týmy nebo oddělení pro různé projekty.
- Integrace rozpočtu: Integruje rozpočtové úvahy pro projekty, což vám pomáhá najímat nové kandidáty a spravovat zdroje, aniž byste překročili rozpočet.
- Prognóza budoucího personálního obsazení: Poskytuje prostor pro předpovídání budoucích personálních potřeb na základě požadavků projektu a obchodní strategie.
10 bezplatných šablon plánů personálního obsazení
Nalezení správné šablony plánu personálního obsazení může mít zásadní vliv na řízení lidských zdrojů a úspěch vaší společnosti.
Abychom vám ušetřili čas, sestavili jsme seznam nejlepších nástrojů pro zefektivnění procesu personálního plánování. Mezi nimi je i ClickUp, vynikající nástroj pro zvýšení produktivity, který nabízí komplexní platformu pro správu lidských zdrojů.
ClickUp pro HR týmy nejen zjednodušuje nábor a zaškolování nových zaměstnanců, ale také zefektivňuje správu zaměstnanců.
Navíc nabízí bezplatné šablony, které vám pomohou vytvořit perfektní plán personálního obsazení.
Podívejme se podrobně na nejlepší šablony plánů personálního obsazení.
1. Šablona tabule pro plánování personálu ClickUp
Pokud potřebujete rychle zjistit počet a typy zaměstnanců, které vaše firma potřebuje, je šablona personálního plánu ClickUp jedním z nejlepších nástrojů, se kterým můžete začít.
Tato šablona je plně přizpůsobitelná a uživatelsky přívětivá a umožňuje vám navrhnout plán personálního obsazení s vaším týmem v reálném čase a efektivně řídit jak každodenní provoz, tak konkrétní projektové operace.
Podobně jako software pro plánování pracovní síly vám tato šablona pomůže:
- Zobrazte si aktuální stav personálu v jednotlivých odděleních vaší společnosti a dostupnost zaměstnanců pro různé projekty.
- Získejte přehled o dovednostech a zdrojích, které vaši zaměstnanci přinášejí.
- Přiřazujte úkoly zaměstnancům na základě jejich dovedností a uspokojte aktuální personální potřeby.
- Sledujte důležité ukazatele personálního obsazení, nabídky volných pracovních míst a nové zaměstnance.
- Proveďte analýzu mezer v personálních potřebách a identifikujte potenciální personální nedostatky.
- Plánujte budoucí požadavky na lidské zdroje
Tato šablona je cenným nástrojem, který vám umožní mít přehled o vašich personálních potřebách a zefektivnit personální procesy, což vám pomůže rychle vyřídit všechny úkoly a včas pokročit v projektech.
Ideální pro: Vizualizaci a plánování současných a budoucích personálních požadavků pro každodenní úkoly a konkrétní projektové operace
2. Šablona matice personálního obsazení ClickUp
Optimalizujte plánování kapacit pro vaše projektové operace a přijímejte informovaná rozhodnutí o personálním obsazení pomocí šablony personální matice ClickUp.
Tato šablona je určena jak pro začátečníky, tak pro zkušené profesionály, je snadno použitelná a vysoce přizpůsobitelná. Můžete organizovat a ukládat důležité informace o svých zaměstnancích pomocí různých vlastních atributů, včetně:
- Oddělení
- Vzdělávání
- Popis produktu
- Hodiny/obchod
- Náklady/obchod
- Roční odměna
Tato šablona pro plánování kapacit umožňuje personálnímu oddělení porovnat produktivitu jednotlivých rolí s ročním odměňováním. Pomůže vám také:
- Získejte přehled o trendech a potřebách v oblasti personálního obsazení
- Zobrazte informace o členech svého týmu na jednom místě
- Vytvořte vlastní role a sady dovedností a zajistěte, aby byli správní lidé přiděleni ke správným rolím.
- Definujte očekávání pro každou roli
- Efektivní přidělování zdrojů
- Minimalizujte náklady a maximalizujte produktivitu
💡 Tip pro profesionály: Získejte přehled o trendech a potřebách v oblasti personálního obsazení pomocí nástrojů, jako je ClickUp Dashboards. Tento nástroj organizuje data pomocí různých grafů a tabulek, což vám pomůže rychle identifikovat klíčové informace o požadavcích na personální obsazení.
Tuto šablonu můžete používat v několika zobrazeních, například Seznam, Dokument a Mřížka, a efektivně spravovat své zaměstnance, realizovat složité projekty a vytvářet ideální zákaznické cesty.
Ideální pro: Analýzu a optimalizaci kapacity a produktivity zaměstnanců v různých rolích a odděleních vaší společnosti
3. Šablona dokumentu pro náborovou strategii ClickUp
Jak si můžete být jisti, že vaše společnost najme ty správné kandidáty? Právě zde přichází ke slovu šablona dokumentu pro náborovou strategii od ClickUp.
Tato šablona vám pomůže ujasnit si, jaké dovednosti a zkušenosti hledáte. Jakmile budete mít jasno v tom, jaké kandidáty chcete přijmout, můžete vypracovat standardizovaný proces náboru. Poté vám pomůže zjistit a zdokumentovat, jak budete provádět výběr uchazečů, vést pohovory, hodnotit je a nabízet jim pracovní místo.
Tento nástroj pro nábor vám pomůže:
- Nastavte a strukturovejte své náborové strategie
- Naplánujte si každý krok náborového procesu pro různé pozice.
- Provádějte náborový proces efektivně
- Zajistěte, aby nabídky pracovních míst byly jasné a odpovídaly potřebám vaší společnosti.
- Porovnejte a vyhodnoťte různé kandidáty
- Najděte nejlepší kandidáty z rozsáhlé databáze
- Sledujte pokrok při dosahování svých náborových cílů
💡 Tip pro profesionály: Soustřeďte se více na úkoly, které vyžadují lidské vnímání a úsudek, a ostatní opakující se úkoly přenechte ClickUp Brain. Zadejte požadované pokyny a ClickUp Brain vytvoří přizpůsobené podrobné plány náboru a popisy pracovních pozic, které budou dokonale odpovídat jedinečným potřebám vaší společnosti.
Tato šablona vám pomůže úspěšně realizovat náborové strategie, činit informovaná rozhodnutí o přijímání zaměstnanců, získávat talentované osoby do vaší společnosti a vést celou vaši společnost k novým úspěchům.
Ideální pro: Vytvoření a zdokumentování jasného a strukturovaného přístupu k náboru, který vám umožní přilákat a vybrat ty nejlepší kandidáty
4. Šablona pro plánování nástupnictví ClickUp
Jak zajistíte, aby vaše organizace i po odchodu vedoucích pracovníků do důchodu nadále prosperovala? Řešením je plánování nástupnictví a restrukturalizace pracovní síly.
Plánování nástupnictví zahrnuje prognózy v oblasti řízení pracovní síly – identifikaci kandidátů s potřebnými znalostmi, zkušenostmi, potenciálem a motivací a jejich školení, aby mohli v pravý čas převzít vedoucí pozice.
Plánování nástupnictví může být časově náročné a složité, proto je nejlepší použít přizpůsobitelné rámce, jako je šablona pro plánování nástupnictví od ClickUp, které vám tento proces usnadní.
Tato snadno použitelná šablona vám pomůže vytvořit seznam členů týmu s atributy, jako jsou:
- Jméno zaměstnance
- Aktuální pracovní pozice
- Aktuální oddělení
- Datum zahájení
- Současný nadřízený
- Potenciál
- Připravenost na nástupnictví
Umožní vám sledovat a vyhodnocovat analytické údaje o pracovní síle a určit budoucí vedení vaší společnosti. Pomůže vám také:
- Plánujte rozvoj potenciálních nástupců
- Pochopte, jak se v budoucnu změní role a odpovědnosti
- Zajistěte kontinuitu obchodních operací
- Vytvořte si rezervu talentovaných vedoucích pracovníků
Tato šablona vám pomůže zajistit hladký přechod při odchodu klíčových zaměstnanců a přispěje k dlouhodobému úspěchu vaší organizace.
Ideální pro: Vypracování strategického plánu pro identifikaci a přípravu budoucích vedoucích pracovníků a zajištění kontinuity na klíčových pozicích
5. Šablona pro nábor a přijímání zaměstnanců ClickUp
Zefektivněte proces získávání talentů pomocí šablony ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců, komplexní sady nástrojů určené ke zlepšení pracovního postupu při náboru. Tato šablona centralizuje a organizuje všechny aspekty přijímání zaměstnanců.
Tuto šablonu použijte k:
- Definujte pracovní role, odpovědnosti a kvalifikační požadavky, abyste přilákali vhodné kandidáty.
- Vytvořte standardizované přihlášky pro shromažďování jednotných údajů o uchazečích.
- Uspořádejte a uložte informace o uchazečích do centralizované databáze, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno sledovat.
- Naplánujte a koordinujte pohovory pomocí kalendáře nebo nástroje pro plánování.
- Posílejte automatické připomenutí, aby byli uchazeči a personalisté vždy informováni.
- Využijte integrované hodnotící karty pohovorů k objektivnímu posouzení výkonu uchazečů.
- Sledujte postup kandidátů v náborovém procesu pomocí vlastních stavů a vlastních polí.
- Shromažďujte a analyzujte zpětnou vazbu svého týmu, abyste mohli společně rozhodovat o náboru nových zaměstnanců.
- Přijímejte rozhodnutí o přijímání zaměstnanců na základě údajů o kvalifikaci uchazečů, pohovorech a názorech týmu.
- Zaveďte personalizovaný kontrolní seznam pro zaškolení nových zaměstnanců, abyste zajistili hladký přechod pro nové zaměstnance.
Tato šablona standardizuje, organizuje a efektivně zefektivňuje procesy náboru a přijímání zaměstnanců. Snižuje zaujatost, zvyšuje transparentnost a pomáhá vám efektivněji dosahovat cílů v oblasti lidských zdrojů souvisejících s personálním obsazením.
Ideální pro: Zefektivnění celého procesu náboru, od zveřejnění pracovních nabídek až po zapracování nových zaměstnanců, pro standardizovanější, organizovanější a efektivnější náborové procesy
6. Šablona akčního plánu náboru ClickUp
Není žádným tajemstvím, že společnosti s kreativními a organizovanými náborovými plány přitahují ty nejlepší talenty. Chcete-li zajistit, aby byl pokryt každý krok ve složitém náborovém procesu, je šablona akčního plánu náboru ClickUp tou správnou volbou.
Od počátečního posouzení žádostí až po zaslání nabídek – tato snadno použitelná šablona vám umožní naplánovat všechny nezbytné kroky pomocí přizpůsobitelného kontrolního seznamu. Tento kontrolní seznam zahrnuje následující kroky:
- Kontrola motivačního dopisu/životopisu za účelem zajištění souladu dovedností
- E-mailové potvrzení o přijetí žádosti
- První pohovor
- Interní synchronizace s náborářem/manažerem pro nábor zaměstnanců
- Druhé pohovor
- Závěrečné interní posouzení kandidátů
- Připravte/zašlete nabídkový dopis (pokud je to relevantní)
- Připravte/odešlete odmítavý dopis (pokud je to relevantní)
V tomto kontrolním seznamu můžete odškrtávat, upravovat nebo přidávat kroky. Kromě toho můžete připojovat dokumenty, vytvářet úkoly a podúkoly a přiřazovat členy týmu ke konkrétním krokům v tomto kontrolním seznamu.
Tato šablona ve formě kontrolního seznamu vám pomůže zajistit, aby vaše náborové týmy a manažeři pro nábor zaměstnanců měli jednotný přístup k náborovému procesu. Umožní jim také poskytovat skvělé náborové zkušenosti a získávat ty nejlepší kandidáty.
Ideální pro: Řízení jednotlivých kroků náborového procesu pomocí přehledného kontrolního seznamu, který zajistí, že nic nebude opomenuto, od podání žádosti až po konečné rozhodnutí
7. Šablona matice výběru uchazečů ClickUp
Ať už chcete sestavit tým od nuly nebo přidat nové členy, šablona matice výběru zaměstnanců od ClickUp vám pomůže snadno se zorientovat v dalším postupu.
Jako jedna z nejlepších bezplatných šablon pro personální týmy pomáhá vašemu personálnímu týmu vytvořit standardizovaný a spravedlivý proces výběru, hodnocení a předběžného výběru kandidátů. Vašemu týmu také umožňuje:
- Uspořádejte a seskupte žádosti o zaměstnání podle stavu, jako je výběr, pohovor s personalistou, test dovedností, finální pohovor a nabídka zaměstnání.
- Vizualizujte a ukládejte důležité informace o uchazečích pomocí vlastních atributů, jako jsou komunikační dovednosti, životopis, kontaktní číslo, role, fáze náboru atd.
- Sledujte pokrok každého uchazeče pomocí stavů, jako jsou Nový, Probíhá, Nevhodný, Dokončeno atd.
- Vyhodnoťte životopisy a další údaje uchazečů pomocí kritérií, jako jsou kvalifikace, dovednosti, zkušenosti atd.
- Na základě objektivních údajů identifikujte nejlepší kandidáty na danou pozici.
💡 Tip pro profesionály: Automatizujte změny stavu pomocí automatizací ClickUp. Nastavte pravidla, spouštějte akce a zefektivněte svůj pracovní postup.
Aby byl výběrový proces efektivnější, nabízí tato šablona vašemu týmu čtyři různé pohledy:
- Zobrazení harmonogramů pohovorů: Naplánujte vhodné časy a dny pro konání pohovorů a přiřaďte úkoly související s pohovory členům týmu.
- Zobrazení přidělených hovorů: Přidělte členům týmu hovory a zajistěte, aby každý uchazeč dostal spravedlivou šanci.
- Zobrazení databáze kandidátů: Ukládejte relevantní údaje o všech kandidátech na jednom centrálním místě.
- Průvodce pro začátečníky: Projděte si pokyny a sledujte každý jednotlivý krok potřebný k přijetí nejvhodnějšího kandidáta.
Tato šablona zvyšuje rychlost a přesnost náborového procesu a umožňuje vám najít ty správné kandidáty pro vaši společnost.
Ideální pro: spravedlivé prověřování, hodnocení a výběr kandidátů pomocí organizovaného, objektivního systému, který usnadňuje lepší rozhodování o přijímání zaměstnanců
8. Šablona plánu personálního obsazení IT projektů v Excelu od TemplateLAB
Pokud potřebujete pochopit personální potřeby pro IT projekty, můžete použít šablonu plánu personálního obsazení IT projektů v Excelu od TemplateLAB.
Tato šablona je snadno použitelná a obsahuje přizpůsobitelné sekce, které vám pomohou pochopit a sepsat, jaký typ personálu potřebujete. Tyto přizpůsobitelné sekce jsou:
- Aktivita
- Role
- Odpovědnost za projekt
- Požadované dovednosti
- Počet požadovaných zaměstnanců
- Předpokládané datum zahájení
- Požadovaná doba trvání
- Název
Po vyplnění těchto sekcí vám tato šablona nabízí další sadu přizpůsobitelných polí, která vám pomohou naplánovat a splnit personální požadavky pro různé IT projekty. Mezi tato přizpůsobitelná pole patří:
- Určená role
- Název
- Požadovaný FTE (ekvivalent plného úvazku)
- Získané FTE
- Sazba za jednotku (náklady/hodina)
- Zdroj
Tato šablona vám v konečném důsledku pomůže zajistit, že budete mít k dispozici ty správné talenty, které splní požadavky IT projektů.
Ideální pro: Plánování a řízení personálních potřeb konkrétně pro IT projekty, zajištění přidělení správných zaměstnanců na správné pozice
9. Šablona plánu personálního obsazení restaurace ve formátu Word od TemplateLAB
Šablona plánu personálního obsazení restaurace Word od TemplateLAB je účinným nástrojem pro majitele a manažery restaurací. Umožňuje jim plánovat a spravovat jejich personální potřeby pro každodenní provoz.
Tato šablona obsahuje přizpůsobitelné sekce pro uvedení:
- Jméno zaměstnance
- Pozice
- Den, datum a pracovní doba
- Úkoly související se zákaznickou zkušeností
- Úkoly v oblasti řízení zaměstnanců
- Úkoly finančního řízení
Tato šablona pomáhá manažerům restaurací zajistit dostatečný počet zaměstnanců pro každou směnu a hladký chod provozu. Umožňuje jim také sledovat výkonnost zaměstnanců, udržovat kvalitu služeb a efektivněji spravovat finance.
Ideální pro: Řízení každodenních rozvrhů a rolí personálu v restauraci za účelem zajištění hladkého chodu
10. Šablona plánu personálního obsazení od VENNGAGE
Šablona plánu personálního obsazení od VENNGAGE je vysoce přizpůsobitelná šablona, která pomáhá personálnímu oddělení plánovat a komunikovat svou strategii personálního obsazení vizuálně atraktivním způsobem.
Tato šablona zahrnuje čtyři dílčí plány, a to plán pro hlavní tým na plný úvazek, plán pro specialisty na částečný úvazek, plán pro flexibilní pracovní sílu a plán pro stážové programy. Pro každý plán mohou personalisté uspořádat informace do následujících sekcí:
- Pozice/role
- Popis
- Požadované dovednosti
- Odpovědnosti
- Odměňování
Personalisté mohou také přizpůsobit velikost a barvu každého plánu a přidat obrázky, ikony, grafy a další grafické prvky. Navíc mohou využít nástroje umělé inteligence určené pro personální týmy k úpravám a vylepšení přehlednosti a designu každého plánu.
HR týmy ve start-upech mohou tuto šablonu využít k profesionálnímu plánování a prezentaci svých personálních strategií a k informování všech relevantních zainteresovaných stran.
Ideální pro: Vytváření vizuálně poutavých a profesionálních plánů personálního obsazení, které efektivně komunikují vaše strategie v oblasti lidských zdrojů
Vytvářejte efektivní plány personálního obsazení s ClickUp
Plány personálního obsazení jsou pro týmy HR nezbytné k identifikaci a vyplnění mezer v dovednostech, personálním obsazení a zdrojích. Tyto nástroje vám pomohou rychle identifikovat potřeby v oblasti náboru a udržet vše organizované. Sestavení těchto plánů však může být opravdu náročná práce. Právě v tom vám pomohou komplexní platformy pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, které nabízejí řadu bezplatných a snadno použitelných šablon plánů personálního obsazení.
Díky těmto nástrojům ušetříte čas, zůstanete efektivní a zároveň budete mít náskok před konkurencí.
Kromě vysoce přizpůsobitelných a uživatelsky přívětivých šablon, které usnadňují plánování personálu, nabízí ClickUp také mnoho výkonných nástrojů pro HR týmy. Od softwaru pro správu pracovní síly po automatizační a AI nástroje, ClickUp zefektivňuje složitou práci HR.
Zaregistrujte se na ClickUp a najměte si ještě dnes ty nejlepší talenty pro vaši společnost!