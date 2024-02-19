ClickUp blog
Jak správně restrukturalizovat organizaci
PMO Team
19. února 2024

Facebook, gigant v oblasti sociálních médií, se v roce 2018 úspěšně restrukturalizoval.

V roce 2018 oznámil Facebook změnu zaměřenou na tři hlavní produktové oblasti s cílem řešit problémy kybernetické bezpečnosti a zlepšit vývoj produktů, včetně nových technologií, jako je blockchain. Toto strategické rozhodnutí podpořilo jejich růst.

Společnosti jako Google, Disney a Tesla také často prováděly restrukturalizaci, aby podpořily růst, zvýšily efektivitu a oživily své podnikání.

To ukazuje, jak důležité je porozumět restrukturalizaci organizace a zároveň se přizpůsobit novým tržním podmínkám, technologickému pokroku a měnícím se očekáváním zákazníků. Restrukturalizace pomáhá velkým organizacím zvládat změny a dosahovat dlouhodobého úspěchu, o který usilují.

Pokud chcete posílit své podnikání, zlepšit retenci zákazníků a zůstat konkurenceschopní, může být řešením provést změny ve vaší společnosti. Podívejme se, jak můžete restrukturalizovat svou organizaci pomocí osvědčených strategií a kroků.

Co je restrukturalizace organizace?

Restrukturalizace organizace je záměrná změna vnitřní struktury společnosti, včetně jejího uspořádání, procesů, pracovních rolí, podřízenosti a kultury. Zahrnuje změny v uspořádání oddělení, složení pracovní síly, právních subjektech a současný rozvoj nových strategií růstu.

Restrukturalizace dává organizaci nový směr. Hraje zásadní roli v udržení růstu a konkurenceschopnosti podniku tím, že:

  • Zvýšení efektivity: Pomáhá odstranit nadbytečnosti, zefektivnit pracovní postupy a optimalizovat alokaci zdrojů.
  • Zvýšení agility: Umožní vaší organizaci rychle reagovat na měnící se tržní trendy a požadavky zákazníků.
  • Zlepšení nákladové efektivity: Snižuje plýtvání a kontroluje provozní náklady.
  • Podpora inovací: Restrukturalizace organizace vytváří prostředí příznivé pro nové nápady a experimentování.
  • Motivace zaměstnanců: Pomáhá sladit role s individuálními silnými stránkami a ambicemi.

Ačkoli každá organizace touží po těchto výhodách, nejsou to jediné důvody, proč společnosti procházejí restrukturalizací.

Důvody pro restrukturalizaci organizace

Zde je několik významných faktorů, které mohou vést k restrukturalizaci organizace:

1. Měnící se obchodní prostředí

Odvětví jsou dynamická a podléhají neustálým změnám na trhu.

Strukturální změny jsou často nezbytné k přizpůsobení se technologickému pokroku, měnícím se preferencím zákazníků, neustále se měnícím podmínkám na trhu nebo novým konkurentům.

Například dopad pandemie COVID-19 vedl mnoho podniků k strategické změně, aby zajistily své přežití.

2. Nutnost finanční restrukturalizace

Potřeba finanční restrukturalizace často vede k organizačním změnám. Obvykle je způsobena faktory, jako jsou nadměrné zadlužení, problémy s cash flow, klesající ziskovost nebo změny tržních podmínek.

V rámci tohoto procesu může být nutné přijmout různá opatření, jako je restrukturalizace dluhů, prodej aktiv, iniciativy na snížení nákladů nebo restrukturalizace kapitálu. Tato opatření pomáhají stabilizovat finance a zlepšit finanční zdraví organizace.

3. Zvýšení efektivity

Zlepšení obchodních výsledků nebo hledání nových příležitostí může vést k restrukturalizačním iniciativám. V takových případech může být cílem restrukturalizačního procesu zefektivnění provozu, snížení nadbytečnosti a optimalizace alokace zdrojů.

4. Kulturní změny

Vytvoření nové firemní kultury, která klade důraz na spolupráci nebo inovace, může vyžadovat strukturální změny.

Změny vlastnictví, jako jsou fúze nebo akvizice, často vedou k restrukturalizačním iniciativám, jejichž cílem je sladit podnikání s vizí nabyvatele.

V závislosti na příčině může existovat několik typů restrukturalizace organizace.

Typy organizační restrukturalizace

Podnik může restrukturalizovat různými způsoby, v závislosti na jedinečných potřebách a cílech organizace. Zde je několik běžných přístupů:

1. Restrukturalizace lidských zdrojů

Restrukturalizace lidských zdrojů se zaměřuje na změny v oblasti pracovní síly, jako je zavádění nových školicích programů, vytváření nových příruček pro zaměstnance a organizačních schémat, rekvalifikace zaměstnanců, revize strategií řízení talentů nebo úprava počtu zaměstnanců a struktury odměňování.

2. Právní restrukturalizace

Organizační úpravy jsou nezbytné, když dojde ke změně vlastnictví nebo právního rámce. To může zahrnovat změnu právní struktury organizace, například podání návrhu na konkurz, fúzi s jinou organizací nebo restrukturalizaci dluhů.

3. Odprodej

Divestice zahrnuje prodej neefektivních obchodních jednotek za účelem zjednodušení provozu a zaměření se na klíčové kompetence. Jedním z hlavních cílů reorganizačního plánu je zvýšení ziskovosti.

Odprodej může také sladit portfolio organizace s jejími strategickými cíli a zlepšit konkurenceschopnost podniku.

4. Restrukturalizace za účelem snížení nákladů

Restrukturalizace zaměřená na snížení nákladů zahrnuje snížení administrativních a provozních nákladů prostřednictvím automatizace nebo redukce počtu zaměstnanců. Často zahrnuje outsourcing projektů, renegociaci smluv a konsolidaci zdrojů za účelem snížení nákladů.

5. Obrat

Obrátka je komplexní přístup k záchraně společnosti, která se potýká s problémy, a často zahrnuje finanční restrukturalizaci, provozní změny, odkupy a změny ve vedení. Můžete také zvážit změnu nabídky produktů nebo služeb, abyste zvrátili pokles výkonnosti.

Bonus: Šablony týmové charty!

Jak restrukturalizovat organizaci?

Restrukturalizace je složitý proces, který vyžaduje pečlivé plánování a provedení. Postupujte podle těchto kroků a vytvořte jasně definovanou organizační strukturu:

Krok 1: Audit a analýza

Proveďte důkladné posouzení minulého a současného stavu vaší organizace a identifikujte potenciální výzvy a oblasti, které je třeba zlepšit.

ClickUp Dashboards
Sledujte a monitorujte úkoly, termíny a pokrok svého týmu pomocí panelů ClickUp Dashboards.

Pomocí panelů ClickUp můžete vizualizovat klíčové metriky a zprávy o pokroku. Zjednodušuje to mapování procesů, plánování zdrojů a řízení projektů a zlepšuje dynamiku týmu a spolupráci.

Přizpůsobitelné vizualizace a data v reálném čase v dashboardu vám umožní snadno sledovat pokrok, identifikovat úzká místa a činit rozhodnutí na základě dat.

Celkovou produktivitu můžete také zvýšit tím, že budete všechny informace o projektu uchovávat na jednom centrálním místě, ke kterému budou mít všichni členové týmu přístup, aniž by ztráceli čas vzájemnou komunikací ohledně aktualizací.

S ClickUp získáte centralizovanou platformu, která konsoliduje všechna aktiva, plány, komunikaci, projekty, databáze a dokumenty související s restrukturalizací. Tyto informace vám pomohou s důkladným auditem a analýzou.

Krok 2: Stanovení cílů

Jakmile analyzujete současnou situaci, dalším krokem je stanovení cílů pro proces transformace. Vedoucí tým by měl jasně formulovat požadované výsledky restrukturalizačního procesu a zajistit, aby byly v souladu s celkovou strategií organizace.

Stanovení cílů
Stanovte si jasné cíle a dosáhněte úspěchu s ClickUp Goals.

Pomocí ClickUp Goals stanovte jasné cíle restrukturalizace. Sledujte pokrok vizuálně a zajistěte, aby všichni členové týmu byli seznámeni s cíli stanovenými pro restrukturalizaci.

ClickUp Mind Maps
Vizualizujte nápady pomocí myšlenkových map ClickUp.

Brainstormujte nápady a sbírejte zpětnou vazbu ve spolupráci s ClickUp Mind Maps. Můžete snadno vytvářet a přizpůsobovat myšlenkové mapy, plánovat projekty a spolupracovat se svým týmem na zavádění a řízení změn.

To vám velmi pomůže při plánování typu restrukturalizace a potřebných strategií.

Krok 3: Plánování a implementace

Po stanovení cílů můžete vytvořit podrobný plán, který bude obsahovat přehled změn, které je třeba provést, související časové harmonogramy a zdroje, které je třeba na tyto změny vyčlenit. Řízení změn je klíčové pro zajištění hladkého přechodu a minimalizaci narušení.

Pro efektivní restrukturalizaci organizace je důležité zapojit zainteresované strany prostřednictvím proaktivní komunikace a řešit jejich obavy.

Podporu zainteresovaných stran můžete získat jasným vysvětlením důvodů a výhod restrukturalizace.

Zvažte také poskytnutí školení a příležitostí k rozvoji, aby zaměstnanci získali dovednosti a znalosti potřebné v nové struktuře společnosti. A v neposlední řadě zajistěte, aby vedení společnosti bylo k restrukturalizaci pevně odhodláno. Toho lze dosáhnout podporou zaměstnanců a příkladem.

Pokud vás ohromí rozsah a složitost projektu, můžete si práci usnadnit pomocí předem připravených šablon, jako je šablona plánu řízení změn ClickUp nebo šablona dokumentu plánu řízení změn ClickUp.

Naplánujte, implementujte a sledujte nezbytné změny v podnikání pomocí šablony plánu řízení změn ClickUp.
Stáhnout šablonu
Naplánujte, implementujte a sledujte nezbytné změny v podnikání pomocí šablony plánu řízení změn ClickUp.

Tyto šablony poskytují strukturovaný rámec pro nastínění plánu, identifikaci úkolů a přidělení odpovědností souvisejících s restrukturalizací.

Vytvořte metody a strategie pro provedení změn pomocí šablony dokumentu plánu řízení změn ClickUp, která je připravena k okamžitému použití.
Stáhnout šablonu
Vytvořte metody a strategie pro provedení změn pomocí šablony dokumentu plánu řízení změn ClickUp, která je připravena k okamžitému použití.

Rozdělte restrukturalizační plán na zvládnutelné úkoly pomocí seznamů ClickUp a prohlížejte si podrobnosti podle svého preferovaného stylu, například v zobrazení Gantt, zobrazení týmu nebo zobrazení tabule. Pomocí vlastních polí ClickUp zaznamenávejte konkrétní podrobnosti relevantní pro restrukturalizaci. Sledujte pokrok vizuálně a identifikujte potenciální překážky.

Tyto šablony můžete použít k tomu, abyste všem jasně sdělili požadované výsledky navrhované změny, a zajistili tak, že se všichni budou soustředit na úspěšný průběh transformace.

Krok 4: Komunikace

Restrukturalizační plán provádějte pečlivě, zajistěte jasnou komunikaci pomocí efektivních šablon, podporu zaměstnanců a dodržování právních a etických zásad.

Komunikujte plán restrukturalizace transparentně a efektivně všem zainteresovaným stranám, reagujte na jejich obavy a zmírňujte odpor.

Obrázek chatovacího panelu ClickUp
Spolupracujte v reálném čase pomocí ClickUp Chat.

Pro komunikaci v reálném čase můžete využít ClickUp Chat. Sdílejte aktualizace, řešte problémy a zajistěte transparentnost během celého procesu restrukturalizace. To také pomůže vyřešit dotazy zaměstnanců týkající se změn.

Vytvářejte, sdílejte a spolupracujte na nových zásadách a postupech vyplývajících z restrukturalizace pomocí ClickUp Docs. Zajistěte, aby byly snadno přístupné všem členům týmu. V případě důvěrných informací kontrolujte přístup a zajistěte, aby dokumenty mohly prohlížet a měnit pouze příslušné zainteresované strany.

Krok 5: Monitorování a hodnocení

Úspěšná restrukturalizace se neodehraje přes noc. Je třeba průběžně sledovat průběh a dopad restrukturalizačního procesu a podle potřeby provádět úpravy. Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, a podle toho upravte svůj plán.

Formuláře ClickUp
Zaznamenávejte odpovědi pro rychlou akci pomocí formulářů ClickUp.

Proveďte průzkumy nebo ankety pomocí formulářů ClickUp Forms, abyste získali zpětnou vazbu od zaměstnanců a zainteresovaných stran ohledně dopadu restrukturalizace. Analyzujte zpětnou vazbu a řešte všechny vznesené připomínky.

Poté prodiskutujte získané poznatky a brainstormujte o neustálých zlepšeních pro nově restrukturalizovanou organizaci.

Inspiraci pro řešení mnoha výzev, které se během restrukturalizace objeví, můžete čerpat také z teorie Nudge.

Teorie „nudge“

Teorie „nudge“, kterou popularizovali Richard Thaler a Cass Sunstein ve své knize Nudge, tvrdí, že jemné podněty z okolí mohou ovlivňovat naše rozhodnutí bez nátlaku. Využívá naše vrozené kognitivní předsudky, aby nás „postrčila“ k chování, které je vnímáno jako žádoucí.

Jak teorie Nudge přispívá k restrukturalizaci

Restrukturalizace organizace často naráží na odpor kvůli nejistotě, strachu ze změn a setrvačnosti. Teorie „nudge“ může pomoct vedoucím pracovníkům překonat tyto výzvy tím, že jim pomůže pochopit:

  • Architektura výběru: Podniky mohou navrhovat dostupné možnosti tak, že je prezentují odlišným způsobem a zdůrazňují konkrétní varianty, které jsou atraktivnější a pravděpodobněji budou vybrány. To organizacím umožňuje ovlivňovat preference zákazníků a výsledky jejich rozhodnutí.
  • Behaviorální předsudky: Vedoucí pracovníci mohou pomocí podnětů nasměrovat jednotlivce k preferovanému chování. Tyto podněty vycházejí z předvídatelných vzorců lidského myšlení, jako je averze ke ztrátám, sociální důkaz a efekt vlastnictví.
  • Pozitivní posilování: Organizace mohou využívat podněty jako odměny, uznání nebo sociální zpětnou vazbu k podpoře žádoucích akcí a vytváření pozitivních asociací s nimi.

Řekněme, že vaše organizace zavádí nový systém řízení vztahů se zákazníky (CRM) s cílem zlepšit efektivitu a zákaznický servis, ale někteří zaměstnanci se brání změně, protože jim systém není známý a obávají se narušení stávajících procesů. V takovém případě můžete navrhnout následující možnosti:

  • Během školení se zaměřte na to, jaké výhody přinese nový CRM jednotlivým zaměstnancům (např. rychlejší dokončení úkolů, snadnější přístup k datům).
  • Předem vyplňte jednotlivé panely, abyste mohli upřednostnit úkoly a informace relevantní pro jejich role, a usnadnili jim tak začátky.

K pozitivnímu posílení motivace můžete také využít gamifikaci. Zaveďte body nebo odznaky za splnění úkolů v novém CRM systému, čímž podpoříte pocit úspěchu a přátelskou soutěživost mezi zaměstnanci.

Pamatujte, že podněty nemají být manipulativní. Měly by být transparentní, etické a respektovat individuální volby. Toho můžete dosáhnout pomocí několika jednoduchých kroků:

  • Porozumějte obavám svých zaměstnanců a navrhněte opatření, která u nich najdou odezvu.
  • Kombinujte podněty s dalšími strategiemi řízení změn, jako je jasná komunikace, školení a podpora.
  • Ukažte, jak změny zlepší individuální i organizační pohodu.
  • Zdůrazněte výhody přijetí nové struktury společnosti oproti setrvání u staré.
  • Poskytněte jednotlivcům určitou flexibilitu, aby se mohli přizpůsobit svým vlastním tempem.

Strategie po restrukturalizaci

Po restrukturalizaci organizace je třeba zajistit hladký přechod a udržet morálku zaměstnanců. Zde je několik strategií, které vám pomohou dosáhnout stejného výsledku ve všech odděleních:

1. Udržujte diverzitu, rovnost a inkluzi (DEI)

DEI jde nad rámec dodržování zákonů. Pěstuje pocit sounáležitosti, zlepšuje rozhodování a podporuje inovace.

Co můžete udělat:

  • Zajistěte, aby vedení po restrukturalizaci odráželo rozmanitost vašich zaměstnanců.
  • Proškolte manažery a zaměstnance, aby rozpoznávali a zmírňovali nevědomé předsudky.
  • Sledujte metriky DEI během celého procesu reorganizace i po jejím skončení.
  • Vytvořte bezpečné prostředí, kde se zaměstnanci mohou setkávat a prosazovat různé pohledy.
  • Používejte inkluzivní jazyk

2. Formulujte novou hodnotovou nabídku pro repozicionování organizace

Zaměstnanci musí pochopit „proč“ dochází ke kulturním změnám v organizaci a jak přispívají k jejímu budoucímu úspěchu.

Co můžete udělat:

  • Vysvětlete důvody restrukturalizace jednoduchými slovy bez odborných termínů.
  • Zdůrazněte, jak nová změna vytvoří hodnotu pro zaměstnance, zákazníky a akcionáře.
  • Sdílejte vizi a plány růstu organizace, abyste vyvolali nadšení a získali podporu.
  • Během přechodného období informujte zaměstnance prostřednictvím různých kanálů.

3. Zajistěte spokojenost všech zaměstnanců

Spokojení zaměstnanci jsou produktivnější, angažovanější a méně náchylní k odchodu.

Co můžete udělat:

  • Zaveďte systém hodnocení a řízení výkonu, který bude v souladu s úspěšnou restrukturalizací a cíli. Hodnocení vám pomůže posoudit dovednosti pro nové role, identifikovat potřeby školení a řešit otázky týkající se jistoty zaměstnání. Využijte je k přizpůsobení školení a sledování pokroku v individuálním i organizačním výkonu.
  • Vybavte zaměstnance dovednostmi potřebnými k úspěchu v jejich nových rolích.
  • Podporujte zaměstnance při orientaci v jejich kariérních možnostech v rámci nové organizační struktury.

4. Přijměte modely růstu používané korporacemi a společnostmi s ručením omezeným (LLC).

Po restrukturalizaci mohou velké organizace optimalizovat alokaci zdrojů, zefektivnit provoz a potenciálně dosáhnout úspor nákladů díky úsporám z rozsahu. Tím se uvolní zdroje pro iniciativy zaměřené na růst.

Nová organizační struktura navíc umožňuje společnostem zbavit se nepodstatných funkcí a soustředit se na klíčové kompetence, čímž se zvyšuje efektivita a konkurenceschopnost na jejich klíčových trzích. Úspěšná restrukturalizační strategie může zlepšit vnímání značky, zvýšit loajalitu zákazníků a podíl na trhu.

Společnosti s ručením omezeným mohou přizpůsobovat své struktury snadněji než korporace, což jim umožňuje rychle reagovat na rychle se měnící trhy a využívat příležitosti k růstu. Společnosti s ručením omezeným navíc nepodléhají dvojímu zdanění, což je pro rostoucí podniky významná výhoda, protože jim to umožňuje maximalizovat zisky a reinvestovat je do dalšího růstu.

Jednodušší organizační struktura může vést ke snížení administrativních a provozních nákladů, čímž se uvolní zdroje pro růst.

5. Využijte pomoc konzultantů během restrukturalizace i po ní

Konzultanti mohou poskytnout odborné analýzy a doporučení ohledně možností restrukturalizace a zajistit tak soulad s cíli růstu. Mohou pomoci s realizací restrukturalizačního plánu, řízením logistiky a překonáváním výzev.

Navíc do procesu vnášejí specializované znalosti a osvědčené postupy. To jim pomáhá poskytovat nestranný pohled, vyhnout se interním politikám a minimalizovat narušení.

Cesta vpřed

Budoucnost restrukturalizace organizací se bude zaměřovat na agilitu, rozhodování založené na datech a zapojení zaměstnanců.

Podniky, které se zaměřují na neustálé zlepšování a přizpůsobivost, budou mít dobrou pozici k tomu, aby se vypořádaly se změnami a dosáhly trvalého úspěchu.

Nezapomeňte, že restrukturalizace není jen snižování počtu zaměstnanců nebo škrty v nákladech, ale jde o strategickou transformaci a uvolnění plného potenciálu organizace. Organizace mohou řídit růst tím, že pochopí různé aspekty restrukturalizace, budou postupovat systematicky a efektivně implementují strategie po restrukturalizaci.

ClickUp se může stát vaším nepostradatelným nástrojem, který vám pomůže tyto potřeby naplnit. Díky mnoha šablonám pro řízení změn a užitečným funkcím přizpůsobeným pro řízení projektů a komunikaci je ClickUp cenným nástrojem během celého procesu restrukturalizace.

Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp.

Často kladené otázky

1. Co znamená restrukturalizace organizace?

Restrukturalizace znamená změnu struktury, systémů a procesů organizace s cílem efektivněji dosahovat jejích cílů.

2. Jaké jsou kroky k restrukturalizaci organizace?

Kroky v procesu restrukturalizace organizace zahrnují analýzu, plánování, komunikaci, implementaci a hodnocení.

3. Co je restrukturalizace ve společnosti?

Restrukturalizace organizace zahrnuje změnu struktury, systémů, procesů a personálu společnosti. Porozuměním různým aspektům restrukturalizace organizace mohou podniky k tomuto procesu přistupovat strategicky a dosáhnout příznivých výsledků pro svou společnost i zaměstnance.

