10 nejlepších softwarů pro sledování školení pro týmy v roce 2025

Zavedli jste školení. Poslali jste připomínky. Dokonce jste nabídli dárkové poukázky na kávu. A přesto je polovina týmu „v procesu“, zatímco vy se trápíte s rozklíčováním tabulek. 😵💫
To je skrytá cena školení: nekonečné sledování namísto skutečného učení. Pokud vedete lidi, zajišťujete dodržování předpisů nebo řídíte programy L&D, potřebujete systém, který vám přesně řekne, kdo dělá pokroky, kdo má zpoždění a co dělat dál.
V tomto blogu se podíváme na 10 softwarových nástrojů pro sledování školení, které zefektivňují dohled a ušetří vám čas, který můžete věnovat výsledkům, nikoli administrativě.
Přehled nejlepších softwarů pro sledování školení
Zde je 10 nejlepších softwarů pro sledování školení:
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Hlavní případ použití
|Ceny
|ClickUp
|Centralizované dokumenty + sledování pomocí umělé inteligence + přehledové panely
|Komplexní sledování školení s dokončováním úkolů, připomínkami a přehledy o dodržování předpisů
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Arlo
|Plánování kurzů + synchronizace webových stránek + nástroje pro lektory
|Provádění živých, osobních nebo kombinovaných školení ve velkém měřítku
|Ceny na míru
|Connecteam
|Mobilní školení + odznaky + průzkumy
|Školení a sledování na cestách pro týmy bez stálého pracoviště a týmy v první linii
|Zdarma; placené tarify od 35 $/měsíc
|PurelyHR
|Sledování PTO + upozornění na certifikace školení
|Malé týmy HR sledují připravenost spolu s dovolenými a dodržováním předpisů
|Od 34,50 $/měsíc
|Trainual
|Nástroj pro tvorbu SOP + sledování kvízů + gamifikace
|Systematizace zaškolování, standardních operačních postupů a znalostí týmů napříč odděleními
|Ceny na míru
|Whatfix
|Integrované učení + návody + chytré tipy
|Školení uživatelů v aplikaci pro platformy SaaS a digitální adopci
|Ceny na míru
|Training Tracker
|Opakovaná školení + CEU + podpora SCORM
|Odvětví s vysokými požadavky na dodržování předpisů, která vyžadují auditní stopy a tisknutelné záznamy
|Od 34 $/uživatel/měsíc
|Quickbase
|Nástroj pro vytváření vlastních pracovních postupů + mobilní aplikace pro školení
|Interní nástroje bez nutnosti programování s přehledem o školeních v reálném čase
|Od 35 $/uživatel/měsíc
|WorkRamp
|Interní + zákaznické portály L&D + nástroj pro tvorbu kurzů s umělou inteligencí
|Školení prodejních, podpůrných a interních týmů pomocí škálovatelných vzdělávacích programů
|Ceny na míru
|Ethena
|Moderní obsah týkající se dodržování předpisů + modulární sledování
|Školení v oblasti diverzity, obtěžování a dodržování předpisů pro moderní týmy
|Od 20 $/uživatel/rok
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování školení?
Výběr správného softwaru pro sledování školení vám poskytne přehled v reálném čase o pokroku ve vzdělávání, stavu dodržování předpisů a rozvoji dovedností v celé vaší organizaci.
Zde je několik funkcí, které by software měl mít. ⛏️
- Automatické přiřazování školení: Přiřazuje kurzy na základě role, oddělení nebo umístění bez manuálního úsilí.
- Podpora vlastního obsahu: Nahrávání záznamů a materiálů o školeních zaměstnanců, zásad nebo modulů třetích stran pro přizpůsobení výuky vaší organizaci.
- Panely pokroku pro manažery: Poskytují vedoucím týmů jasný přehled o dokončených úkolech, zpožděních a výsledcích studentů.
- Reporting a analytika v reálném čase: Exportujte podrobné reporty a auditní protokoly pro sledování stavu dodržování předpisů a zapojení zaměstnanců.
- Segmentované poskytování školení: Přizpůsobí obsah pro různé týmy, úrovně seniority nebo regiony pro lepší relevanci a výsledky.
- Snadná škálovatelnost: Podporuje růst bez nutnosti pokaždé, když se týmy rozšiřují, překonfigurovat celý systém.
- Nízká náročnost na údržbu: Vyberte software, který se snadno spouští, spravuje a aktualizuje bez nutnosti neustálého dohledu.
🔍 Věděli jste? Zaměstnanci se často cítí zaseknutí, protože nemají přístup k rozvoji dovedností, interní mobilitě, jasným kariérním cestám a mentorství. Zaměstnavatelé sice tvrdí, že tyto možnosti nabízejí, ale pouze 36 % zaměstnanců vidí cestu vpřed.
Nejlepší software pro sledování školení
S desítkami dostupných nástrojů je snadné se zaseknout při porovnávání funkcí, které znějí všechny stejně. Proto jsme za vás udělali tu těžkou práci.
Níže najdete pečlivě sestavený seznam nejlepších softwarů pro sledování školení. Každý z nich byl vybrán pro své jedinečné přednosti v oblasti řízení, poskytování a sledování vzdělávání na pracovišti napříč týmy. 🎯
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu a sledování školení)
Příliš dlouho byly procesy školení, zejména pro zaškolování nových zaměstnanců a technické zdokonalování, roztříštěny do složek, tabulek, platforem LMS a ručních kontrol. Jeden nástroj obsahuje kontrolní seznam a druhý ukládá SOP a pokrok.
ClickUp to vše spojuje dohromady.
Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Proměňte statické SOP v živé, interaktivní průvodce
Předpokládejme, že zavádíte 30denní plán zaškolení pro nové softwarové inženýry. Nemusíte posílat e-maily s PDF soubory nebo odkazy na sdílené disky, které za pár týdnů zastarají.
ClickUp Docs vám naopak umožňuje vytvářet bohaté živé školicí příručky, které jsou strukturované jako wiki, ale flexibilní jako Google Docs. Můžete vkládat odkazy na úkoly, kontrolní seznamy, bloky kódu, videa a formuláře přímo do Docs, čímž je učiníte interaktivními pro nové zaměstnance a povedete k lepšímu přijetí produktu.
Můžete například vytvořit modulární strukturu se stránkami jako „Plán školení pro 1. týden“, „Standardní postupy helpdesku“ a „Pokyny pro eskalaci“, které jsou všechny vloženy do jednoho snadno navigovatelného dokumentu.
Ještě lepší je, že můžete úkoly ClickUp vložit přímo do dokumentu, takže jakmile si přečtou pokyny, mohou okamžitě zaškrtnout „Dokončit kvíz“, aniž by museli dokument opustit.
Vytvářejte obsah školení během několika minut
Jakmile jsou vaše materiály uloženy v Docs, integrovaný AI asistent ClickUp Brain propojí úkoly, komentáře a chaty, aby podpořil vaši kreativitu a vhledy.
Ale jak využít AI pro dokumentaci?
Řekněme, že přidáváte nový modul pro produktový tým týkající se používání nástrojů AI. Místo toho, abyste vše psali od nuly, můžete použít Brain k vytvoření osnov školení, napsání poutavých pokynů a shrnutí technické dokumentace do srozumitelných kroků.
Můžete také použít ClickUp Brain k zodpovězení otázek jako: „Kteří vývojáři ještě nedokončili školení GitHub workflow?“ Čerpá informace z vašeho pracovního prostoru, dokumentů, úkolů a komentářů, aby vám poskytl jasné a okamžité odpovědi.
Máte opakující se úkoly, jako je psaní následných zpráv nebo shrnování zpětné vazby z průzkumů školení? ClickUp Brain je automatizuje. Je to váš asistent pro aktualizaci, lokalizaci a škálování obsahu školení v závislosti na růstu vaší společnosti.
Přesně víte, kdo je na dobré cestě a kdo se zasekl.
Vytvoření školení je nyní pouze prvním krokem. Většina týmů ztrácí přehled právě při sledování.
ClickUp Dashboards vám poskytuje vizuální kontrolní centrum. Předpokládejme, že jste spustili certifikační program AWS pro svůj tým cloudových inženýrů. Můžete vytvořit dashboard, který shromažďuje pokrok jednotlivých úkolů, vyplněné kvízy a termíny:
- Pomocí ukazatele pokroku můžete sledovat, jak daleko každý inženýr pokročil ve svých modulech 📊.
- Přidejte výpočetní kartu, která automaticky zvýrazní, kdo je na dobré cestě, kdo zaostává nebo komu hrozí, že nestihne termín 🔢
- Vložte widget časové osy, abyste vizualizovali nadcházející hodnocení nebo termíny recertifikace ⏰.
🎥 V tomto videu se dozvíte, jak vytvořit dashboard pro správu projektů v ClickUp – jediné místo, kde můžete sledovat pokrok, termíny a výkonnost týmu. V případě školicích programů to znamená, že můžete sledovat lekce, docházku a výsledky na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
Chcete nastavení urychlit?
Šablona ClickUp Training Framework nabízí komplexní systém pro definování cílů školení, organizaci materiálů ke kurzům a sledování pokroku zaměstnanců na jednom centralizovaném místě. Pomáhá manažerům poskytovat konzistentní školení, sledovat pokrok každého zaměstnance a rychle identifikovat mezery ve znalostech nebo dovednostech.
Šablona ClickUp Training Matrix vám pomůže sledovat školení zaměstnanců, včetně dovedností každého člena týmu, monitorovat pokrok a odhalit mezery ve školení. Barevně odlišené role, hodnocené úrovně dovedností a přizpůsobené zobrazení umožňují efektivní hodnocení výkonu a plánování rozvojových aktivit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zachyťte obsah školení: Pomocí ClickUp Clips vytvořte školicí video, návody nebo vysvětlení procesů.
- Strukturovat data o školeních: Organizujte všechny kurzy, moduly a lekce pomocí seznamů a sledujte jejich dokončení pomocí vlastních polí ClickUp, jako je stav, skóre nebo úroveň certifikace.
- Automatizujte opakující se úkoly: Nastavte automatizace ClickUp tak, aby po skončení relace přidělovaly následné úkoly, aktualizovaly stav školení, když jsou moduly označeny jako dokončené, nebo připomínaly členům týmu termíny.
- Zajistěte produktivní schůzky: Přidejte do svých školení ClickUp AI Notetaker, který automaticky zaznamenává poznámky, rozhodnutí a následné kroky.
- Sledujte čas strávený učením: Změřte, kolik času členové týmu věnují školicím aktivitám, a identifikujte oblasti, které mohou vyžadovat větší pozornost nebo podporu, pomocí nástroje ClickUp Project Time Tracking.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být zpočátku ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak snadno sjednocuje náš tým a klienty. Platforma nám poskytuje vše – od Kanban tabulek a Ganttových diagramů po dokumenty a tabule – na jednom místě, takže můžeme brainstormovat, plánovat a realizovat, aniž bychom museli přeskakovat mezi různými nástroji. Komentáře v reálném čase, snadné @zmínky a podrobná oprávnění znamenají, že klienti vidí přesně to, co potřebují (a nic, co nepotřebují), a přitom mohou přímo spolupracovat na úkolu nebo dokumentu...
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak snadno sjednocuje náš tým a klienty. Platforma nám poskytuje vše – od Kanban tabulek a Ganttových diagramů po dokumenty a tabule – na jednom místě, takže můžeme brainstormovat, plánovat a realizovat, aniž bychom museli přeskakovat mezi různými nástroji. Komentáře v reálném čase, snadné @zmínky a podrobná oprávnění znamenají, že klienti vidí přesně to, co potřebují (a nic, co nepotřebují), a přitom mohou přímo spolupracovat na úkolu nebo dokumentu...
📮 ClickUp Insight: Přibližně 43 % zaměstnanců posílá denně 0–10 zpráv. To sice naznačuje více soustředěné nebo promyšlené konverzace, ale může to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech).
Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, potřebujete komplexní aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat efektivněji.
2. Arlo (nejlepší pro správu školení vedených lektory ve velkém měřítku)
Arlo je robustní software pro sledování školení zaměstnanců, který zjednodušuje plánování, realizaci a monitorování vzdělávacích programů v různých formátech. Můžete snadno nastavit nové školicí kurzy, spravovat opakující se události a automatizovat komunikaci s přednášejícími i účastníky.
Podporuje také osobní, živé online a další formáty výuky.
Platforma navíc zefektivňuje procesy registrace a plateb. Automatizuje pracovní postup registrace, včetně přizpůsobitelných formulářů, čekacích listin, slev a flexibilních platebních možností. Pro sledování a vykazování nabízí přizpůsobitelné nástroje pro monitorování registrací, docházky, míry dokončení kurzů a finančních výsledků.
Nejlepší funkce Arlo
- Vytvářejte bohatý interaktivní obsah pomocí pracovních postupů AI, které přeměňují dokumenty nebo výzvy na strukturované výukové moduly.
- Zaznamenávejte docházku, kontrolujte informace o registrovaných účastnících, aktualizujte známky a spravujte školení zaměstnanců přímo z mobilních zařízení.
- Poskytněte studentům bezpečný samoobslužný portál, kde mohou prohlížet materiály ke kurzům, sledovat pokrok, přistupovat k certifikacím a spravovat profily.
- Synchronizujte seznamy, registrace a aktualizace s předem připraveným webem pro školení od společnosti Arlo nebo jej propojte se svou platformou.
Omezení Arlo
- Vyžaduje několik nástrojů třetích stran pro klíčové funkce, jako je e-mailový marketing a online školení.
- Některá pole a změny šablon se aplikují globálně, což ztěžuje přizpůsobení na úrovni třídy.
Ceny Arlo
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Jednoduché: 125 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 215 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 285 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Arlo
- G2: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
🧠 Zajímavost: Rozvoj kariéry je hlavním důvodem, proč společnosti investují do vzdělávacích programů – 62 % z nich uvádí, že je to jejich hlavní motivace. Co je na druhém místě? Snaha o získání nových dovedností, kterou upřednostňuje 49 % organizací.
3. Connecteam (nejlepší pro školení frontline a mobilních týmů)
Connecteam je mobilní platforma pro správu pracovní síly, která vám pomůže poskytovat školení, sledovat pokrok ve vývoji a zajistit dodržování školicích požadavků. Umožňuje manažerům vytvářet interaktivní kurzy, přiřazovat je správným osobám a sledovat jejich dokončení, aniž by byli závislí na osobních schůzkách nebo těžkopádných tabulkách.
Využijte hotové školicí materiály založené na průmyslových standardech nebo nahrajte obsah kompatibilní se standardem SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Automatická připomenutí a push notifikace zvyšují míru dokončení kurzů a udržují týmy v souladu a informované.
Nejlepší funkce Connecteam
- Vytvářejte interaktivní kurzy s výukovými videi, soubory PDF a obrázky, které mohou zaměstnanci absolvovat asynchronně.
- Posuzujte uchování znalostí a soulad s výkonnostními údaji v reálném čase při každém pokusu o kvíz.
- Zobrazte milníky školení, úspěchy a historii kurzů každého zaměstnance v chronologickém uspořádání.
- Motivujte zaměstnance digitálními odznaky a dárkovými kartami vázanými na dosažené výsledky ve vzdělávání.
Omezení Connecteam
- Administrátorské rozhraní na ploše působí neintuitivně a neuspořádaně.
- Mobilní aplikace postrádá plnou funkčnost pro správu, jako je úpravy plánů nebo přístup k funkcím lokalizace.
Ceny Connecteam
- Zdarma
- Základní: 35 $/měsíc
- Pokročilá verze: 59 $/měsíc
- Expert: 119 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Connecteam?
Zde je názor recenzenta G2 na tento software pro sledování školení:
Systém dovolených může být obtížné spravovat, pokud nejste opatrní. Pokud uživatel požádá o dovolenou v určitém rozsahu dnů, software automaticky zahrne víkendy jako placené dny volna, což je nutné následně ručně opravit.
Systém dovolených může být obtížné spravovat, pokud nejste opatrní. Pokud uživatel požádá o dovolenou v určitém rozsahu dnů, software automaticky zahrne víkendy jako placené dny volna, což je nutné následně ručně opravit.
🧠 Zajímavost: NASA používá obrovský bazén zvaný Neutral Buoyancy Lab (laboratoř neutrální vztlakové síly) k simulaci beztížného stavu pro výcvik astronautů. Jedná se v podstatě o vesmírnou misi pod vodou.
4. PurelyHR (nejlepší pro dohled nad školeními spojenými s PTO a připraveností zaměstnanců)
PurelyHR se přizpůsobuje růstu vaší firmy a pomáhá týmům HR a vedoucím pracovníkům zbavit se manuálního sledování a lépe řídit personální operace. Je to obzvláště užitečné, když potřebujete efektivně proškolit zaměstnance v používání nového softwaru. Můžete přidat data vypršení platnosti certifikátů nebo školení a systém automaticky zašle e-mailová oznámení o obnovení a přeškolení.
Potřebujete sledovat, kdo co dokončil? Chcete se ujistit, že všichni dosahují milníků nebo dodržují předpisy? PurelyHR se o to postará. Bezpečnost je také klíčovým zaměřením, s certifikacemi SOC2 Type 2 a ISO27001, které zajišťují ochranu citlivých údajů zaměstnanců podle nejvyšších standardů.
Nejlepší funkce PurelyHR
- Přiřazujte certifikace, sledujte dokončené školení a monitorujte obnovení licencí s termíny, připomenutími a nahráváním dokumentů v „Talent Modules“.
- Přidejte do profilů zaměstnanců informace o vzdělání, jazykových dovednostech nebo specifických kvalifikacích pro dané odvětví, abyste získali ucelenější přehled o schopnostech týmu.
- Nastavte procesy zapracování nových zaměstnanců, včetně povinných školení, studijních materiálů a předkládání dokumentace od prvního dne.
- Přiřazujte celofiremní školicí iniciativy nebo aktualizace certifikací, aniž byste museli ručně přidávat každého zaměstnance.
Omezení PurelyHR
- Omezená knihovna výukových videí pro samostudium
- Sledování časového rozlišení nemusí fungovat správně pro všechny případy použití.
Ceny PurelyHR
- 21denní bezplatná zkušební verze
- Měsíčně: 34,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze PurelyHR
- G2: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (390+ recenzí)
🔍 Věděli jste? Podle křivky zapomínání většina lidí zapomíná to, co se naučila, během krátké doby, přičemž až 70 % z toho zapomenou do 24 hodin. Nejde o nedostatek úsilí, ale o to, jak funguje paměť. Proto jednorázová školení málokdy přinášejí trvalou hodnotu, pokud nejsou informace brzy poté opakovány nebo aplikovány.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit plán implementace systému LMS
5. Trainual (nejlepší pro rychle rostoucí podniky, které systematizují interní znalosti)
Trainual je systém pro školení, dokumentaci a sdílení znalostí vytvořený pro rychle rostoucí týmy. Díky této platformě můžete centralizovat všechny své školicí materiály, standardní operační postupy (SOP) a znalosti společnosti do jedné přístupné platformy.
Jeho intuitivní rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje vytvářet strukturované školicí manuály obohacené o vložené soubory, videa a nástroje pro tvorbu návrhů. Tím je zajištěno, že váš tým má nepřetržitý přístup k aktuálním informacím. Trainual navíc zahrnuje gamifikační prvky, jako jsou body, úspěchy a odznaky, které zaměstnanci získávají po absolvování školicích modulů.
Nejlepší funkce Trainual
- Vytvářejte kvízy a testy znalostí, které odemykají moduly až po dosažení požadovaného počtu bodů, a přidávejte tak kontrolní body do procesu učení.
- Okamžitě sdílejte více než 380 kurzů vytvořených odborníky na témata DEI, kyberbezpečnost, prevence obtěžování a další.
- Prohlížejte si podrobné údaje o školeních a stahujte certifikáty, které dokládají jejich absolvování a splnění požadavků.
Omezení Trainual
- Jakmile je modul dokončen, je obtížné se k němu vrátit, pokud nebyl předem přidán do oblíbených.
- Nahrávání a organizování všech školicích materiálů vyžaduje značné množství času a plánování předem.
Ceny Trainual
- Ukázka k dispozici na vyžádání
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trainual
- G2: 4,7/5 (více než 780 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 470 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trainual?
Jedna recenze na Capterra to vyjadřuje takto:
Líbí se mi, jak Trainual organizuje všechny naše školicí materiály. Máme drahý program pro zaškolování a interní školení a Trainual pomáhá novým zaměstnancům v prvních měsících jejich zaměstnání. Zdá se, že zaměstnancům jsou přidělovány předměty, které nemusí nutně absolvovat. Takže vymýšlení, jak organizovat naše role a obsah, bylo trochu matoucí.
Líbí se mi, jak Trainual organizuje všechny naše školicí materiály. Máme drahý program pro zaškolování a interní školení a Trainual pomáhá novým zaměstnancům v prvních měsících jejich zaměstnání. Zdá se, že zaměstnancům jsou přidělovány předměty, které nemusí nutně absolvovat. Takže vymýšlení, jak organizovat naše role a obsah, bylo trochu matoucí.
🔍 Věděli jste? Více než 90 % zaměstnanců považuje vzdělávání na pracovišti za užitečné – ať už se jedná o školení dovedností, mentoring nebo dokonce základní zaškolení. Trocha vzdělávání může mít velký přínos, pokud je prováděno správně.
6. Whatfix (nejlepší pro začlenění interaktivního učení do digitálních pracovních postupů)
Whatfix je platforma pro digitální adopci (DAP), která usnadňuje učení se novým nástrojům a procesům, zejména při nástupu do nového zaměstnání. Namísto toho, aby odváděla pozornost lidí od jejich úkolů, integruje školení do samotného softwaru a nabízí v reálném čase pokyny v aplikaci, interaktivní návody a personalizovanou podporu.
Jeho kontextové pokyny, jako jsou toky, seznamy úkolů a chytré tipy, provádějí uživatele krok za krokem složitými procesy. Platforma nabízí editor obsahu bez nutnosti programování, který vám umožňuje vytvářet a aktualizovat obsah školení bez technických znalostí.
Nejlepší funkce Whatfix
- Vytvářejte interaktivní sandboxové verze webových aplikací, aby zaměstnanci mohli bezpečně procvičovat úkoly, aniž by se dotýkali živých dat.
- Sledujte zapojení uživatelů napříč nástroji bez nutnosti programování a měřte, jak jsou školicí materiály využívány.
- Spouštějte kontextová připomenutí pomocí signálů beacon, abyste dokončili certifikace nebo se vrátili k důležitým pracovním postupům.
- Přizpůsobte pokyny a návody na základě role, oddělení nebo historie používání aplikace a zajistěte tak relevantní vzdělávací cesty.
Omezení Whatfix
- Vytváření počátečního obsahu je časově náročné, zejména při přizpůsobování pro více uživatelských rolí nebo platforem.
- Neumožňuje filtrovat analytické zprávy podle roku, což omezuje sledování dlouhodobého výkonu.
Ceny Whatfix
- Ukázka k dispozici na vyžádání
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Whatfix
- G2: 4,6/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Whatfix?
Podívejte se, co o tom říká recenze G2:
Vytvoření veškerého potřebného obsahu bude nějakou dobu trvat, ale u něčeho takového je to očekávatelné. Některá přizpůsobení a výběr prvků také vyžadují více než základní znalosti selektorů Javascript/CSS a podobných věcí, které může být obtížné naučit se samostatně.
Vytvoření veškerého potřebného obsahu bude nějakou dobu trvat, ale u něčeho takového je to očekávatelné. Některá přizpůsobení a výběr prvků také vyžadují více než základní znalosti selektorů Javascript/CSS a podobných věcí, které může být obtížné naučit se samostatně.
🔍 Věděli jste? Amazon má program pro školení zaměstnanců pro práci mimo společnost. Jejich iniciativa Career Choice předem hradí školné zaměstnancům, aby se naučili vysoce žádané dovednosti, i když to znamená, že opustí Amazon a budou se věnovat jiné kariéře.
7. Training Tracker (nejlepší pro tradiční odvětví s komplexními požadavky na dodržování předpisů)
Training Tracker je uživatelsky přívětivý software pro školení zaměstnanců, který zjednodušuje způsob, jakým organizace sledují požadavky na vzdělávání a dodržování předpisů. Umožňuje vám vytvářet vlastní školicí moduly, sledovat platnost certifikátů a zaznamenávat online i offline vzdělávací aktivity.
Platforma podporuje obsah SCORM, vestavěné kvízy a multimediální zdroje, jako jsou videa a dokumenty. Díky funkcím, jako jsou automatické e-mailové upozornění, podrobné zprávy o pokroku a export do Excelu, je obzvláště výhodná pro odvětví s přísnými regulačními požadavky.
Nejlepší funkce Training Tracker
- Automatizujte opakující se školicí cykly nastavením pravidel, která pravidelně, například každoročně nebo měsíčně, přiřazují úkoly.
- Pomocí značek můžete organizovat zaměstnance a školicí úkoly nad rámec standardních polí, jako je oddělení nebo umístění, a umožnit tak pokročilé filtrování.
- Zaznamenávejte jednotky dalšího vzdělávání přímo v systému, abyste mohli sledovat růst zaměstnanců v souvislosti s certifikacemi nebo licencemi.
Omezení softwaru pro sledování školení
- Nedostatečná mobilní dostupnost může bránit sledování školení na cestách.
- Omezené možnosti hromadného importu a automatizace, což zvyšuje administrativní náročnost.
Ceny softwaru Training Tracker
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Základní: 34 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 74 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze softwaru pro sledování školení
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Společnosti, které považují své týmy L&D za klíčové pro růst podniku, dvakrát častěji měří úspěch na základě zlepšení výkonu, nikoli pouze na základě míry dokončení nebo výsledků testů. Pro vedoucí pracovníky jsou důležité smysluplné výsledky.
8. Quickbase (nejlepší pro vytváření vlastních interních školicích workflow)
Quickbase je software pro sledování školení bez nutnosti programování, který pomáhá týmům vytvářet řešení na míru, která se přizpůsobují jejich procesům, a ne naopak. Funguje jako digitální řídicí centrum, kde můžete sledovat klíčové iniciativy, monitorovat pokrok a zaznamenávat aktualizace v reálném čase napříč několika pracovními postupy.
Umožňuje týmům vytvářet řešení na míru, která řeší jedinečné provozní výzvy a zvyšují efektivitu a spolupráci v různých odvětvích. Získáte přehled o všech iniciativách a zároveň zachováte kontrolovaný přístup a zajistíte přísné dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Quickbase
- Převádějte tradiční vstupní formuláře na inteligentní, dynamické vstupy pomocí výzev a automatizace.
- Nechte terénní týmy aktualizovat pokrok nebo označovat dokončené úkoly okamžitě z jakéhokoli zařízení.
- Propojte své oblíbené nástroje a získejte jednotný přehled bez ručních zásahů do školení.
Omezení Quickbase
- Při úpravách pracovního prostoru musí uživatelé ukládat nebo rušit, i když neprovedli žádné změny, což narušuje pracovní postupy.
- Data ve skrytých záložkách mohou být pro uživatele stále přístupná, což může vyvolávat obavy ohledně ochrany soukromí.
Ceny Quickbase
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Tým: 35 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 55 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Quickbase
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
🔍 Věděli jste? Většina společností tvrdí, že investuje do zvyšování kvalifikace, ale realita je jiná. Zpráva LinkedIn o vzdělávání na pracovišti ukazuje, že téměř všechny rozsáhlé snahy uvíznou v plánovací nebo rané fázi aktivace a méně než 5 % z nich se dostane do bodu, kdy lze měřit jejich dopad. Hlavní důvod? Bez správných nástrojů je těžké sledovat, co funguje.
9. WorkRamp (nejlepší pro týmy v přímém kontaktu se zákazníky, kterým poskytuje vzdělávací programy)
WorkRamp je LMS nové generace, který pomáhá organizacím vytvářet, poskytovat a sledovat vzdělávací iniciativy pro všechny své zaměstnance. Jeho intuitivní platforma podporuje různé způsoby učení, včetně lekcí vedených lektorem, e-learningu, videí, kvízů a úkolů, a vyhovuje tak různým preferencím v oblasti učení.
Provází zaměstnance náročným procesem zapracování, rozvojem kariéry, kurzy o dodržování předpisů a průběžnými programy podpory. Díky integrované umělé inteligenci a centralizovanému ovládacímu panelu pro administrátory a studenty můžete nasazovat školicí obsah, automatizovat úkoly a připomínky a spravovat vzdělávací zkušenosti svých zaměstnanců.
Nejlepší funkce WorkRamp
- Vytvářejte okamžitě osnovy školení, kvízové otázky a souhrny modulů pomocí umělé inteligence zabudované přímo do nástroje pro tvorbu kurzů.
- Po dokončení vydávejte ověřitelné certifikáty, sledujte jejich platnost a buďte vždy o krok napřed před termíny recertifikace.
- Udržujte kontrolu nad značkovým vzdělávacím obsahem pomocí nástrojů drag-and-drop a strukturovaných publikačních workflow.
- Rozšiřte interní vzdělávání na externí podporu pomocí centralizovaných portálů pro partnery a zákazníky.
Omezení WorkRamp
- Někteří uživatelé si stěžují, že základní funkce, jako je zrušení přiřazení obsahu a pokročilá automatizační pravidla, jsou stále na základní úrovni.
- Správa interních i externích platforem (ELC a CLC) může být matoucí.
Ceny WorkRamp
- Ukázka k dispozici na vyžádání
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WorkRamp
- G2: 4,4/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WorkRamp?
Jeden pohled z recenze G2:
WorkRamp vyniká především svým uživatelsky přívětivým rozhraním a hladkou integrací... Ačkoli je WorkRamp celkově fantastickým nástrojem, jednou z oblastí, kterou by bylo možné vylepšit, jsou možnosti přizpůsobení reportů. Bylo by užitečné mít větší flexibilitu při vytváření reportů na míru, které by vyhovovaly konkrétním potřebám.
WorkRamp vyniká především svým uživatelsky přívětivým rozhraním a hladkou integrací... Ačkoli je WorkRamp celkově fantastickým nástrojem, jednou z oblastí, kterou by bylo možné vylepšit, jsou možnosti přizpůsobení reportů. Bylo by užitečné mít větší flexibilitu při vytváření reportů na míru, které by vyhovovaly konkrétním potřebám.
🧠 Zajímavost: Když mají zaměstnanci možnost ovlivnit, co se budou učit, je téměř 8krát větší pravděpodobnost, že postoupí ve společnosti, a více než 5krát větší pravděpodobnost, že se stanou vysoce výkonnými zaměstnanci. Možnost volby skutečně podporuje pokrok.
10. Ethena (nejlepší pro škálování školení založeného na hodnotách v moderních pracovištích)
Ethena není běžný nástroj pro školení v oblasti dodržování předpisů; je navržen tak, aby se učení na pracovišti stalo relevantním, flexibilním a méně nudným.
Můžete nahrát své povinné školicí materiály, zásady nebo dokonce videa a kombinovat je s obsahem Etheny, abyste vytvořili něco osobního pro svůj tým. S více než 150 modulárními školicími tématy se přizpůsobí vaší jedinečné kultuře, zásadám a dynamice týmu. Platforma automatizuje úkoly, přizpůsobuje obsah na základě rolí a umístění a sleduje účast.
Nejlepší funkce Ethena
- Spouštějte integrované phishingové kampaně, abyste otestovali bezpečnostní povědomí a posílili učení založené na rizicích.
- Vytvářejte podrobné výpisy výsledků studentů, abyste mohli rychle posoudit pokrok jednotlivců nebo týmů, stav dokončení a soulad s předpisy.
- Pomocí integrovaných šablon školicích plánů můžete vytvářet školení od základů nebo vylepšovat stávající obsah pomocí kvízů, skriptů a prezentací.
Omezení Ethena
- Úpravy vlastního obsahu uprostřed úkolu vyžadují ruční přeřazení uživatelů, což je neefektivní.
- Přidávání jednotlivých uživatelů do opakujících se školení často vyžaduje nahrávání souborů CSV, což činí tento proces méně intuitivním.
Ceny Ethena
- Ukázka k dispozici na vyžádání
- Standard: 20 $/student (ročně)
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ethena
- G2: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Projektové řízení pro výrobu videa
Zvykněte si na úspěch s ClickUp
Každý software pro sledování školení zaměstnanců nabízí něco jedinečného. Klíčem je vybrat ten, který odpovídá vašim pracovním postupům a usnadňuje vám práci.
Dobrá zpráva? Nástrojů je dostatek. Výzva? Najít ten, který umí všechno.
ClickUp pokrývá všechny oblasti. Použijte ClickUp Docs k centralizaci školicích materiálů, Dashboards pro živé informace o školeních a Brain k automatizaci připomínek a pokročilému vyhledávání.
Nečekejte. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅