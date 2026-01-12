Jak vybudovat efektivní tým v práci

Pokud budete mít někdy to štěstí, že budete najímat nové zaměstnance, ujistěte se, že najímáte lidi, které nejenže můžete učit, ale také lidi, kteří vás budou učit nové věci.
Stejně jako Bezos má každý lídr svou ideální představu o tom, jak by měl vypadat jeho vysněný tým. Někteří hledají technické dovednosti, jiní věří, že větší váhu mají měkké dovednosti, někteří upřednostňují formální vzdělání, jiní hledají kandidáty, se kterými se snadno spolupracuje, zatímco další dávají přednost lidem, kteří zpochybňují status quo – parametry jsou subjektivní.
Jakmile najdete ty správné lidi pro vaši organizaci, musíte vynaložit ještě větší úsilí, abyste jim pomohli zapadnout do týmu a udržet je v něm dlouhodobě. Právě zde začíná proces budování týmu.
⏰ TL;DR: Jak vybudovat efektivní tým
1. Co je to budování týmu a proč je důležité?Budování týmu vytváří silnější vazby, důvěru a spolupráci, sjednocuje jednotlivce za společnými cíli a zvyšuje morálku i výkonnost.
2. Jaké jsou hlavní výhody budování týmu?Mezi výhody patří lepší komunikace, pevnější vztahy, lepší řešení problémů, empatie a soudržnost týmu.
3. Jak vybudovat efektivní tým?Sjednoťte týmy kolem jasného cíle, vyberte rozmanité a vzájemně se doplňující členy, podporujte spolupráci, rychle řešte výzvy a upřednostňujte pohodu zaměstnanců.
4. Jaké jsou osvědčené postupy pro budování týmu?Uznávejte úspěchy, posilujte pocit sounáležitosti, využívejte individuální silné stránky a investujte do profesního rozvoje.
5. Jaké jsou některé účinné teambuildingové aktivity?Aktivity jako Virtuální úniková místnost, Dvě pravdy a jedna lež, Honba za pokladem, Všichni svázaní a Talentová show podporují týmovou práci a zapojení.
6. Jaké nástroje a zdroje se doporučují?ClickUp nabízí šablony, funkce pro spolupráci a nástroje pro správu, které zefektivňují budování týmu a pracovní postupy.
Co je to budování týmu a proč je důležité na pracovišti?
📌 Stručné shrnutí
Budování týmu je proces vytváření silnějších vazeb mezi zaměstnanci s cílem zlepšit spolupráci, důvěru a celkovou výkonnost.
Pomáhá jednotlivcům sjednotit se za společnými cíli, otevřeně komunikovat a cítit se jako ceněná součást soudržného celku — což je nezbytné pro každý vysoce výkonný tým v dnešních hybridních pracovištích.
Budování týmu je nezbytnou součástí úspěchu společnosti. Jedná se o vytvoření soudržné skupiny, ve které jednotlivci spolupracují na dosažení společných cílů.
Jeho hlavním cílem je zlepšit výkonnost týmu, posílit morálku a podporovat pozitivní pracovní prostředí. Když se zaměříte na strategie budování týmu, budete:
- Usnadněte komunikaci a spolupráci na pracovišti
- Zlepšete své schopnosti v oblasti řešení problémů a rozhodování
- Budujte důvěru a vzájemný respekt mezi členy týmu
- Vyjasněte role a odpovědnosti
- Pěstujte pocit sounáležitosti
Vytvoření úspěšného týmu do značné míry závisí na systému náboru, vnitřní kultuře týmu, vedení a procesu řízení týmu . Ale víte co? Tato strategie má i svou zábavnou stránku – teambuildingová cvičení.
Od jednoduchých úvodních aktivit až po složitější úkoly zaměřené na řešení problémů – teambuildingové aktivity mohou mít různé podoby:
- Lámání ledů, které pomůže členům týmu se navzájem seznámit (a uvolnit se). Například hra Dvě pravdy a jedna lež nebo Lidské bingo
- Cvičení na budování důvěry, která posilují sebevědomí, důvěru a kamarádství mezi členy týmu. Mezi tyto aktivity patří například „Lidský uzel“ nebo „Pád do důvěry“.
- Úkoly zaměřené na řešení problémů, které vyžadují, aby členové týmu jednali jako jeden celek. Například úkoly typu úniková hra nebo honba za pokladem
- Kreativní aktivity, které prolomí monotónnost každodenního programu a podnítí kreativitu. Například pořádání uměleckých workshopů nebo kurzů vaření
- Komunikační cvičení pro zlepšení verbálních a neverbálních komunikačních dovedností. Mezi oblíbené příklady patří Back-to-Back Drawing nebo Blindfold challenge
V závislosti na vašem pracovním uspořádání (hybridní, na dálku nebo na místě) můžete zorganizovat zábavné teambuildingové aktivity v interiéru, venku nebo ve virtuální podobě.
Jaké jsou hlavní výhody teambuildingu pro moderní týmy?
Jako manažer, vedoucí týmu nebo personalista můžete organizováním teambuildingových aktivit trvale ovlivnit firemní kulturu.
Zde je několik jejich výhod:
- Posilujte vztahy: Teambuildingové aktivity pomáhají členům vašeho týmu navázat osobní vztahy, díky čemuž se při společné práci cítí pohodlněji
- Usnadněte lepší komunikaci: Cvičení v neformálním prostředí zlepšuje způsob, jakým si členové týmu vyměňují nápady a zpětnou vazbu v práci
- Rozvíjejte schopnosti řešení problémů: Společné překonávání výzev zdokonaluje schopnosti vašeho týmu řešit složité pracovní úkoly
- Podporujte empatii: Teambuildingová akce (například „Role Reversal“) pomáhá účastníkům vidět věci z pohledu druhých, což vede k lepšímu vzájemnému porozumění
- Posilte soudržnost týmu: Společné zážitky vytvářejí silné pouto mezi členy týmu, což usnadňuje spolupráci na projektech a respektované řešení konfliktů
Jak vybudovat efektivní tým
📌 Stručné shrnutí
Vybudování vysoce výkonného týmu vyžaduje plánování, jasnou komunikaci a neustálou podporu. Zde je postup krok za krokem:
- Vyjasněte účel a cíle svého týmu: Zajistěte, aby každý člen chápal „proč“ svou práci dělá a jak přispívá k širším cílům společnosti.
- Definujte role a odpovědnosti: Vyhněte se překrývání úkolů a zmatkům tím, že úkoly jasně přidělíte na základě silných stránek.
- Najímejte lidi s doplňujícími se dovednostmi a osobnostmi: Vyvažte technické znalosti měkkými dovednostmi, abyste vytvořili všestranný a odolný tým.
- Podporujte otevřenou komunikaci: Podporujte pravidelné schůzky, transparentní diskuse a pocit psychické bezpečnosti, aby se lidé mohli svobodně podělit o své nápady.
- Budujte důvěru a odpovědnost: Stanovte očekávání, poskytujte zpětnou vazbu a oceňujte úspěchy, abyste posílili soudržnost týmu.
- Sledujte pokrok a výsledky: Využijte nástroje ke sledování úkolů, cílů a efektivity spolupráce, abyste zajistili, že tým bude pracovat v souladu a bude produktivní.
- Podporujte neustálé vzdělávání: Nabízejte příležitosti k rozvoji dovedností a křížovému školení, aby si tým zachoval schopnost přizpůsobovat se.
Pomocí šablony pro řízení týmu v ClickUp si rozvrhněte role v týmu, sledujte pokrok a sjednoťte všechny členy směrem ke společným cílům.
Zde je podrobný návod, jak vytvořit tým, který drží pohromadě v dobrém i ve zlém:
1. Sjednoťte svůj tým jasným cílem
Podle studie společnosti McKinsey si většina (82 %) zaměstnanců myslí, že mít smysl je důležité, a 72 % se domnívá, že smysl by měl mít větší váhu než zisk.
Zde je plán, jak propojit výkon vašeho týmu s širšími cíli organizace:
- Definujte vizi a cíle: Formulujte vizi a cíle týmu a pravidelně je sdělujte. Například můžete své měsíční týmové schůzky zahájit připomenutím poslání organizace a toho, proč děláte to, co děláte
- Stanovte si cíle SMART: Vytvořte konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené cíle, které jsou v souladu s posláním týmu
- Propojte úkoly s posláním: Ukažte, jak jednotlivé úkoly a projekty přispívají k širšímu poslání nebo cíli
Nástroj pro řízení projektů a cílů může být v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Kromě toho, že udržuje vaše úkoly v pořádku, vytváří jasnou souvislost mezi individuálním úsilím a výsledky projektu. Tento nástroj pomáhá zaměstnancům vizualizovat, jak jejich práce přispívá k celkovému plánu.
Pojďme si to vysvětlit na příkladu.
Představte si, že vedete SaaS společnost a vaším úkolem je zvýšit povědomí o značce a podpořit zapojení zákazníků prostřednictvím kvalitního obsahu. Vaším SMART cílem může být zvýšení organické návštěvnosti blogu o 20 % v příštích šesti měsících.
Nyní můžete pomocí ClickUp Goals rozdělit cíl na menší dílčí cíle, jako je výzkum klíčových slov, analýza konkurence, vytváření obsahových briefů, psaní blogů, editace, publikování a jejich distribuce na sociálních sítích. K dílčím cílům přiřaďte odpovědné osoby. Všichni přiřazení mohou sledovat svůj pokrok pomocí vizuálního indikátoru.
2. Vyberte ty správné lidi
Při výběru správných lidí do svého týmu zvažte tyto tři faktory:
Dovednosti a odborné znalosti
Jasně definujte technické nebo odborné dovednosti, které jsou u potenciálního člena týmu nezbytné. Poté kandidáty vyhodnoťte na základě těchto kritérií. Například, pokud potřebujete grafického designéra, ideálně byste hledali někoho s působivým portfoliem, znalostí designového softwaru a dobrým porozuměním brandingu a estetice.
Přístup a povaha
Dovednosti lze získat, ale přístup a povaha jsou často vrozené vlastnosti. Hledejte lidi, kteří jsou ochotní spolupracovat, otevření zpětné vazbě a přizpůsobiví. Tyto vlastnosti zajistí, že členové vašeho týmu budou dobře spolupracovat, konstruktivně přijímat kritiku a přizpůsobovat se změnám nebo nečekaným výzvám.
Během náborového procesu můžete klást behaviorální otázky, abyste tyto vlastnosti posoudili. Například se můžete uchazeče zeptat, jak zvládl konkrétní situace, například: „Povězte mi o situaci, kdy jste spolupracoval s členem týmu, který nepřispíval efektivně. Jak jste situaci vyřešil a jaký byl výsledek?“
Kulturní kompatibilita
Analyzujte, do jaké míry hodnoty, přesvědčení a chování uchazeče ladí s kulturou vašeho týmu. To je důležité, protože kulturní soulad může mít obrovský vliv na spokojenost v práci, výkonnost a celkovou soudržnost týmu.
Například pokud vaše společnost klade důraz na inovace a neustálé zlepšování, budete potřebovat členy týmu, kteří jsou zvídaví, proaktivní a dokážou se snadno přizpůsobit změnám.
Rozmanitost
Rozmanitost dovedností, zkušeností a pohledů je znakem vyváženého týmu. Rozmanitý tým přináší různé úhly pohledu a zkušenosti, podporuje kreativní myšlení a nabízí neotřelá řešení kritických problémů.
Chcete-li vytvořit skutečný tavící kotlík, zapojte jednotlivce z různých demografických skupin, kultur, s různým vzděláním a profesními zkušenostmi.
3. Nabídněte prostor pro spolupráci
Základem silného týmu je to, jak efektivně si jeho členové vyměňují nápady, řeší konflikty a spojují své síly, aby vytvořili něco smysluplného.
Jako manažer musíte nabídnout spolupracující pracovní prostředí, které sjednotí mezifunkční týmy. To je obzvláště užitečné pro hybridní a vzdálené týmy, kde fyzická vzdálenost může vést k odcizení.
Integrované funkce pro spolupráci v reálném čase, asynchronní komunikaci, sdílení zpětné vazby a centralizaci důležitých informací o projektu překlenují potenciální komunikační mezery a pomáhají budovat vítězný tým.
Takto může váš tým využívat funkce pro spolupráci v ClickUp:
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase, sdílejte a přijímejte zpětnou vazbu asynchronně pomocí komentářů, přiřazujte úkoly, přeměňujte texty na sledovatelné úkoly a vytvořte centralizované informační centrum (pro ukládání plánů projektů, firemních wiki a znalostních bází) pomocí ClickUp Docs
- Vyhněte se zbytečným hovorům a zdlouhavým diskusním vláknům, které jen přispívají k větší zmatenosti. Vytvořte krátké videozáznam obrazovky pomocí ClickUp Clips , nahrajte komentář a sdílejte jej s členy týmu
- Poskytujte jasnou a rychlou zpětnou vazbu k návrhům na obrázcích pomocí funkce Proofing v ClickUp – přidávejte, přiřazujte a vyřizujte komentáře k libovolným souborům ve formátech PNG, GIF, JPEG, WEBP, videu nebo PDF
Po nahrání souboru jako přílohy úkolu na něj klikněte a otevřete jej. V pravém horním rohu vyberte možnost „Přidat komentáře“. Poté můžete kliknout kdekoli na přílohu a přidat komentář. Tato funkce pomáhá eliminovat nejasnosti při poskytování zpětné vazby k návrhu v rámci ClickUp
- Brainstormujte, plánujte projekty, mapujte fáze projektů, kreslete diagramy a nechte své nápady volně proudit na interaktivním plátně s ClickUp Whiteboards
- Uspořádejte nápady a úkoly v nelineárním formátu, vizualizujte vztahy mezi koncepty, rozdělte projekty na jednotlivé úkoly a podúkoly a vytvářejte hierarchické struktury pomocí myšlenkových map ClickUp, které jsou ideální pro cvičení zaměřená na budování týmu
Kromě těchto nástrojů máte přístup k rozsáhlé knihovně šablon. Můžete si přizpůsobit předem připravené šablony, abyste zjednodušili komunikaci a řízení týmu:
Šablona matice týmové komunikace a schůzek od ClickUp
Mějte přehled o tom, kdo je zodpovědný za které úkoly, nastavte komunikační kanály (například virtuální schůzky, e-mail nebo spolupráci na tabuli), naplánujte schůzky a nastíňte jejich cíle pomocí šablony Team Communication and Meeting Matrix od ClickUp.
Pomůže vám to:
- Optimalizujte způsob, jakým si členové týmu navzájem sdílejí informace
- Zaveďte standardní postupy pro pravidelné kontroly
- Upřednostněte klíčové úkoly stanovením komunikačních cílů
To je užitečné pro střední až velké týmy, kde je náročné sledovat více komunikačních kanálů, zainteresovaných stran a konkurenčních priorit z jediného kontaktního místa.
📮 Insight: Téměř 20 % respondentů průzkumu posílá denně více než 50 rychlých zpráv.
Podle výzkumu by tento vysoký objem mohl signalizovat tým, v němž neustále probíhá rychlá výměna informací – což je skvělé pro rychlost, ale také to může vést k přetížení komunikací.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci, jako jsou chat a přiřazené komentáře, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost pro všechny členy týmu a omezuje potřebu zbytečných následných dotazů.
Šablona plánu řízení týmu od ClickUp
Šablona plánu řízení týmu od ClickUp, navržená pro mezifunkční týmy, vám pomůže sledovat probíhající úkoly napříč odděleními a kontrolovat jejich průběh v reálném čase.
Takto můžete tento rámec co nejlépe využít:
- Přiřazujte úkoly členům týmu
- Stanovte časové odhady pro každý úkol, přiřaďte termíny a označte priority
- Vedejte záznamy o celkovém výkonu týmu, úspěších, aktuálních problémech a pokroku v plnění závazků
- Získejte jasný přehled o potenciálních překážkách a řešte je ihned
4. Rychle řešte výzvy
Každý tým v určitém okamžiku čelí výzvám, ale to, jak se s nimi vypořádáte, může mít zásadní vliv. Vytvořte pracovní prostředí, ve kterém se členové týmu budou cítit pohodlně při řešení problémů a překážek. Podporujte otevřenou komunikaci, abyste mohli řešit problémy dříve, než se vyhrotí.
Například pokud má člen týmu potíže s překrývajícími se povinnostmi, můžete mu přidělit další zdroje. Tímto způsobem mu můžete ulehčit od některých úkolů a zajistit, aby byly termíny dodrženy.
Pokud dojde ke konfliktům nebo problémům, nastavte jasný proces jejich řešení. Může to být něco tak jednoduchého, jako možnost vyjádřit obavy prostřednictvím přímé zpětné vazby manažerovi/vedoucímu týmu nebo pravidelných schůzek (denních/týdenních standupů) k projednání překážek.
5. Dbejte na blaho svých zaměstnanců
Chcete vybudovat soudržný tým, který je odolný a motivovaný čelit jakékoli výzvě.
Abyste jim tuto sílu dodali, musíte upřednostnit pohodu každého člena týmu:
- Podporujte pravidelné přestávky, abyste předešli vyhoření a zdravotním problémům
- Nabízejte přiměřenou placenou dovolenou, abyste podpořili odpočinek a načerpání nových sil
- Poskytněte přístup k podpůrným programům, jako jsou poradenské služby, wellness programy nebo trénink všímavosti, a pomozte jim pečovat o jejich duševní zdraví
- Stanovte realistická očekávání a umožněte flexibilní pracovní dobu (kdykoli je to možné), abyste podpořili zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Jaké jsou osvědčené postupy pro budování efektivního týmu?
📌 Stručné shrnutí
Účinné budování týmu se zaměřuje na uznání, pocit sounáležitosti, silné stránky a profesní růst:
- Oceňujte úsilí a úspěchy: Oslavujte milníky a vytvářejte formální programy ocenění, které posílí morálku a motivaci.
- Vytvořte pocit sounáležitosti: Podporujte inkluzivní kulturu, zavádějte promyšlené zapracování nových zaměstnanců a povzbuzujte otevřenou komunikaci, abyste posílili soudržnost týmu.
- Zjistěte silné stránky každého člena týmu: Využijte hodnocení a přehledy dovedností k přidělování úkolů, které odpovídají individuálním silným stránkám, a tím zvyšte sebevědomí a výkonnost.
- Investujte do profesního rozvoje: Podporujte vzdělávání pomocí rozvojových plánů, interních workshopů a externích školení, abyste posílili dovednosti a snížili fluktuaci zaměstnanců.
Sledujte pokrok a zapojení týmu pomocí šablony Team Space, která centralizuje úkoly, role a iniciativy v oblasti profesního rozvoje.
1. Oceňujte úsilí a úspěchy
Podle SurveyMonkey považuje 82 % zaměstnanců uznání za důležitou součást spokojenosti v práci. Ocenění tvrdé práce zvyšuje morálku, motivuje členy týmu, zlepšuje míru fluktuace a posiluje váš tým.
Takto můžete tuto praxi zavést na svém pracovišti:
- Oslavujte milníky: Může to být něco tak jednoduchého, jako je pochvala během schůzek, finanční odměny nebo velká oslava za dosažení milníku v projektu
- Programy ocenění: Zaveďte programy jako „Zaměstnanec měsíce“ nebo „Ocenění za týmovou spolupráci“, abyste formálně ocenili výjimečné úsilí. Využijte nástroje pro ocenění zaměstnanců k zefektivnění procesu identifikace a ocenění členů týmu
Například společnost Zappos, dceřiná společnost Amazonu, známá svým vynikajícím zákaznickým servisem, dokonale zvládla systém vzájemného uznání mezi kolegy. V rámci programu Zollar získávají členové týmu Zappos za dobrovolnickou činnost herní peníze, za které si mohou nakupovat zboží v obchodě Zollar Store.
2. Vytvořte pocit sounáležitosti
Výzkum společnosti BetterUp zjistil, že pocit sounáležitosti s pracovištěm vede k 56% nárůstu pracovního výkonu a snižuje riziko fluktuace o 50 %.
Když mají členové týmu pocit, že jsou důležitou součástí organizace a že na jejich příspěvku záleží, cítí se šťastnější, více oddaní své roli a je méně pravděpodobné, že odejdou.
Zde je několik tipů, jak vytvořit soudržnou komunitu na vašem pracovišti:
- Inkluzivní kultura: Vytvořte inkluzivní prostředí – organizujte teambuildingové aktivity, jako jsou skupinové workshopy, společné obědy nebo třeba krátký výlet, a povzbuzujte všechny k účasti
- Proces zapracování: Navrhněte proces zapracování, který novým zaměstnancům pomůže hladce se začlenit a cítit se vítáni. Například jim můžete přidělit mentora nebo parťáka, který jim během prvních několika týdnů usnadní zapracování na pracovišti a v nové roli.
- Otevřená komunikace: Nastavte transparentní komunikační strategie, aby členové týmu mohli bez váhání vyjadřovat své nápady a sdílet své obavy. Využijte nástroje pro spolupráci na dálku k provádění průzkumů, plánování pravidelných schůzek nebo poskytování zpětné vazby a projednávání problémů v reálném čase či asynchronně
3. Identifikujte silné stránky každého člena týmu
Při přidělování rolí a odpovědností zohledněte silné stránky svých zaměstnanců. Využití jejich silných stránek jim umožní zdokonalit stávající dovednosti, zvýší jejich sebevědomí a zlepší výkonnost týmu.
Takto můžete tuto praxi zavést:
- Hodnocení silných stránek: Využijte nástroje jako Clifton StrengthsFinder (přejmenovaný na StrengthsFinder 2.0) nebo hodnocení DISC k identifikaci silných stránek a preferencí členů týmu
- Přehled dovedností: Vytvořte přehled nebo matici dovedností, abyste zmapovali silné stránky každého člena týmu a to, jak se shodují s potřebami projektu
- Využijte silné stránky: Přidělujte úkoly na základě individuálních silných stránek. Například někdo, kdo má silné komunikační schopnosti, by mohl vést prezentace pro klienty, zatímco osoba s citem pro detail by se mohla postarat o plánování projektu
- Individuální schůzky: Pravidelně se scházejte s jednotlivými členy týmu, abyste probrali jejich kariérní cíle a to, jak jim můžete pomoci využít jejich silné stránky (např. nabídkou školení, nástrojů nebo poradenství).
4. Investujte do profesního rozvoje svého týmu
Projevujte živý zájem o vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců.
Podle zprávy LinkedIn Workplace Learning Report 2024 mají společnosti se silnou kulturou učení vyšší míru udržení zaměstnanců (57 %) než společnosti s průměrnou kulturou učení (27 %).
Takto můžete vytvořit silnou praxi v oblasti vzdělávání a rozvoje:
- Vytvořte plán rozvoje: Pomozte členům týmu stanovit si osobní rozvojové cíle a určit dovednosti a zdroje, které k jejich dosažení potřebují
- Nabízejte školení a vzdělávání: Pořádejte interní workshopy na relevantní témata a povzbuzujte členy týmu, aby se účastnili externích kurzů nebo certifikačních programů. Vyhraďte čas na profesní rozvoj v rámci fakturovatelných hodin, abyste motivovali k učení.
Příklady oblíbených teambuildingových aktivit pro práci
📌 Stručné shrnutí
Zde jsou praktické aktivity pro posílení spolupráce, komunikace a zapojení:
- Virtuální úniková hra: Řešte hádanky online a posilte tím týmovou práci a komunikaci.
- Dvě pravdy a jedna lež: Úvodní aktivita pro navázání vztahu a zapojení účastníků.
- Hledání pokladu: Společně plňte kreativní úkoly, abyste podpořili spolupráci.
- All Tied Up: Fyzická výzva podporující komunikaci a vedení.
- Talentová show: Předveďte své dovednosti a podpořte kreativitu a zábavu.
1. Virtuální úniková místnost
Cíle: Zlepšit spolupráci v týmu, schopnost řešit problémy a komunikační dovednosti mezi členy týmu.
Příprava: Využijte online platformu, která nabízí virtuální únikové hry (např. The Escape Game), nebo si vytvořte vlastní místnost pomocí platforem pro tvorbu interaktivních médií (např. ThingLink).
Jak hrát:
1. Rozdělte účastníky do skupin (ideálně 4–6 členů v každém týmu)
2. Představte scénář nebo téma virtuální únikové hry (např. vyřešení záhady nebo útěk ze strašidelného domu)
3. Poskytněte přístup do virtuální místnosti nebo sdílejte dokumenty obsahující nápovědy, hádanky a úkoly
4. Členové týmu musí spolupracovat, aby vyřešili hádanky, našli skryté stopy a splnili úkoly v daném časovém limitu (obvykle 30–60 minut).
5. Povzbuzujte je k efektivní komunikaci, přiřazujte jim role (například zapisovatel a řešitel problémů) a spolupracujte na překonávání výzev
6. Po hře zorganizujte diskusi a zhodnocení, abyste probrali strategie, dynamiku skupiny a individuální příspěvky
2. Dvě pravdy a jedna lež
Cíle: Vytvořit dobré vztahy, podpořit komunikaci mezi členy týmu, prolomit ledy a zvýšit angažovanost zaměstnanců.
Příprava: Shromážděte všechny účastníky ve virtuální zasedací místnosti nebo v reálném prostoru a požádejte každého účastníka, aby vymyslel dvě pravdy a jednu lež o sobě.
Jak hrát:
1. Vysvětlete pravidla – každý účastník se postupně podělí o své tři výroky (v libovolném pořadí)
2. Poté, co každý člen sdělí tři tvrzení, zbytek týmu diskutuje a hádá, které tvrzení je lež
3. Jakmile všichni hádali, účastník odhalí lež a sdělí pravdu, která se skrývá za každým tvrzením.
4. Střídejte se, dokud se všichni účastníci nepodělí o své názory
3. Honba za pokladem
Cíl: Podporovat týmovou práci, řešení problémů a kreativitu.
Nastavení:
- Připravte seznam položek nebo úkolů, které mají týmy najít nebo splnit – buďte kreativní!
- Určete hranice nebo oblast, kde se bude honba za pokladem konat
Jak hrát:
1. Rozdělte účastníky do týmů po 3–5 členech
2. Rozdělte seznam úkolů pro honbu za pokladem každému týmu
3. Stanovte týmům časový limit na dokončení honby (obvykle 30–60 minut)
4. Členové týmu musí spolupracovat, aby našli předměty nebo splnili úkoly na seznamu
5. Týmy mohou využívat komunikační nástroje (například vysílačky nebo aplikace pro zasílání zpráv) k koordinaci a hlášení pokroku
6. Po uplynutí časového limitu shromážděte všechny týmy a zhodnoťte jejich výsledky. Udělejte body na základě nejvyššího počtu splněných úkolů nebo nalezených předmětů
4. Všechno svázané
Cíl: Rozvíjet schopnosti týmové práce, komunikace a vedení prostřednictvím fyzické výzvy zaměřené na řešení problémů.
Nastavení:
- Svolejte členy týmu na jedno místo
- Rozdělte je do malých skupin po 2–4 lidech
Jak hrát:
1. Svázat členům týmu ruce k sobě pomocí provázku
2. Dejte jim cíl, který mají splnit, a zároveň udržujte jejich fyzický kontakt. Může jít o dokončení stolní hry nebo skládanky, případně o úkoly jako je příprava sendviče nebo zavázání tkaniček.
3. Vyhrává tým, který úkol splní v nejkratším čase
5. Talentová show
Cíl: Podporujte kreativitu a sebevyjádření a objevujte skryté talenty.
Nastavení:
- Určete čas a místo konání (virtuální nebo fyzické) talentové soutěže
- Vyzvěte účastníky, aby se připravili na představení
Jak hrát:
1. Vyzvěte každého člena týmu, aby předvedl svůj talent. Může to být cokoli od tance, zpěvu, malování, psaní poezie, psaní příběhů, vyprávění příběhů, rapování a dalšího
2. Akci můžete také proměnit v přátelskou soutěž a pozvat porotce, aby vyhodnotili výkony
3. Rozdávejte ocenění nebo upomínkové předměty každému účastníkovi
💡 Tip od profesionálů: Až příště budete organizovat teambuildingové hry (virtuální nebo prezenční), využijte software pro správu událostí. Usnadněte si vše od plánování a spolupráce až po realizaci a zbavte se zbytečné zátěže!
Často kladené otázky (FAQ)
Většina týmů začne zaznamenávat zlepšení v komunikaci a důvěře během 4–8 týdnů, pokud je budování týmu důsledné a navázané na skutečnou práci – ne jen na jednorázové aktivity. Dopad na úroveň firemní kultury obvykle trvá celé čtvrtletí.
Mezi nejčastější chyby patří vynucování účasti, ignorování existujících konfliktů, vnímání aktivit pouze jako „zábavy“ bez následných kroků a nesladění teambuildingu se skutečnými obchodními cíli.
Můžete sledovat skóre zapojení, retenci zaměstnanců, metriky spolupráce mezi týmy, účast na schůzkách a rychlost dodání před a po aktivitách, abyste mohli posoudit skutečný dopad.
Vysoce výkonné týmy obvykle pořádají každý týden krátké rituály pro posílení zapojení, každý měsíc strukturované teambuildingové akce a každé čtvrtletí hlubší aktivity zaměřené na firemní kulturu, aby dosáhly trvalého dopadu.
Rituály asynchronní spolupráce, virtuální hry na řešení problémů, zdokumentované komunikační normy a pravidelné neformální schůzky mimo práci fungují nejlépe pro distribuované týmy – zejména pokud jsou řízeny v rámci centralizovaného pracovního prostoru, jako je ClickUp, který zajišťuje přehled o úkolech, asynchronní aktualizace a sledování zapojení týmu.