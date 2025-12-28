13 nejlepších softwarů pro rozvoj zaměstnanců, které zlepší kvalifikaci vaší pracovní síly

Rozvoj zaměstnanců již není jen „příjemným bonusem“. Týmy s kvalitními školicími programy jsou až o 17 % produktivnější, ale většina společností stále bojuje s tím, jak rozšířit růst nad rámec jednorázových hodnocení a roztříštěných vzdělávacích nástrojů.
Personalizované plány rozvoje se rychle rozpadají, když se role, cíle a dovednosti liší v jednotlivých týmech. Manažeři ztrácejí přehled, zaměstnanci ztrácejí elán a pokrok se zastaví.
Právě zde přichází na řadu software pro rozvoj zaměstnanců. Správná platforma propojuje učení, zpětnou vazbu a následné kroky, aby se rozvoj skutečně uskutečnil, a nebyl pouze zdokumentován.
V tomto průvodci rozebíráme skutečné příklady plánů rozvoje zaměstnanců a 13 nejlepších nástrojů pro rozvoj zaměstnanců, které podporují růst v měřítku.
Přehled 13 nejlepších softwarů pro rozvoj zaměstnanců
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Sledování rozvoje zaměstnanců s integrovaným řízením výkonu Velikost týmu: Od jednotlivce po celou společnost
|Dokumenty, řídicí panely, úkoly, správa znalostí, shrnutí AI, šablony, automatizace, sledování cílů
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Lattice
|Rozvoj zaměřený na cíle a sladění výkonu Velikost týmu: Střední až velký
|OKR, 1:1, kariérní cesty, průzkumy zapojení, 360° zpětná vazba, analytika
|Placené tarify od 11 $/uživatel/měsíc
|15Five
|Kultura neustálé zpětné vazby a rozvoje založená na koučování Velikost týmu: Všechny velikosti
|Check-iny, OKR, šablony 1:1, průzkumy zapojení, High Fives, hodnocení výkonu
|Placené tarify od 4 $/uživatel/měsíc
|Trainual
|Standardizované školení a dokumentace procesů Velikost týmu: Malý až střední
|SOP, postupy pro zaškolení nových zaměstnanců, kvízy, videotréninky, šablony, úkoly podle rolí
|Ceny na míru
|Docebo
|Personalizace učení na podnikové úrovni s využitím umělé inteligence Velikost týmu: Podnik
|Učební plány s umělou inteligencí, tržiště kurzů, gamifikace, reportování, SSO, globální podpora
|Ceny na míru
|Culture Amp
|Proměňte zpětnou vazbu zaměstnanců v smysluplné kroky Velikost týmu: Střední až velká společnost
|Průzkumy zapojení, řízení výkonu, 360° hodnocení, Skills Coach, benchmarky
|Ceny na míru
|Zavvy od Deel
|Rozvoj týmu a řízení výkonu pomocí umělé inteligence Velikost týmu: od malých a středních podniků po velké společnosti
|Kariérní cesty s využitím umělé inteligence, automatizované recenze, pracovní postupy ve Slacku, vzdělávací cesty, analytika
|Od 20 $/uživatel/měsíc
|TalentLMS
|Rychlé a škálovatelné zavádění školení s minimálními požadavky na nastaveníVelikost týmu: Malý až podnikový
|Kurzy typu drag-and-drop, automatizace, mobilní aplikace, vícejazyčné, přizpůsobené zprávy
|Plány od 149 $/měsíc
|Mesh AI
|Plány růstu založené na umělé inteligenci a neustálé zvyšování výkonu Velikost týmu: Všechny velikosti
|Personalizované plány růstu, podněty, očekávání rolí, přehledy, průběžné recenze
|Plány od 4 $/uživatel/měsíc
|iSpring Learn
|Rychlé nasazení kurzů a školení přizpůsobené pro mobilní zařízení Velikost týmu: malé a střední podniky až velké společnosti
|Tvorba SCORM, seznamy dovedností, offline přístup, šablony, simulace rolí
|Ceny na míru
|LearnUpon
|Školení více skupin uživatelů z jedné platformy Velikost týmu: Střední až velký
|Multi-portál LMS, automatizace, plánování kariéry, jednotná analytika, synchronizace HRIS
|Ceny na míru
|Rise 360 (Articulate)
|Rychlé a flexibilní vytváření kurzů bez nutnosti designérských dovedností Velikost týmu: týmy L&D všech velikostí
|Modulární nástroj pro tvorbu kurzů, asistent AI, šablony, responzivní design, spolupráce
|Od 1 499 $/uživatel/rok
|Coursera pro firmy
|Zvyšování kvalifikace v podnikovém měřítku s elitním akademickým obsahem Velikost týmu: Malý až podnikový
|Více než 9 200 kurzů, certifikátů, akademií, hodnocení dovedností, doporučení AI
|Týmový plán 399 $/uživatel/rok; Enterprise na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak hodnotíme software v ClickUp.
⭐ Doporučená šablona
Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp poskytuje týmům HR konzistentní způsob, jak dokumentovat cíle rozvoje zaměstnanců, priority rozvoje dovedností a další kroky, aniž by bylo nutné každý čtvrtrok přepisovat stejné plány rozvoje od začátku.
Co byste měli hledat v softwaru pro rozvoj zaměstnanců?
Výběr nejlepšího softwaru pro školení zaměstnanců znamená najít platformu, která podporuje jak individuální růst, tak cíle organizace.
Zde je několik příkladů, na co se zaměřit v plánu rozvoje zaměstnanců:
✅ Poskytuje personalizované vzdělávací plány založené na cílech rozvoje zaměstnanců, mezerách v dovednostech a současných i budoucích rolích✅ Umožňuje sociální a kolaborativní učení prostřednictvím zpětné vazby od kolegů, diskusních fór a komunit pro sdílení znalostí✅ Sleduje pokrok pomocí dashboardů v reálném čase, hodnocení výkonu a analytických nástrojů, které zlepšují zapojení zaměstnanců a vzdělávací programy✅ Nabízí intuitivní rozhraní s mobilním přístupem, díky čemuž mohou zaměstnanci snadno absolvovat školení vlastním tempem✅ Podporuje hladkou integraci s vašimi HR systémy a nabízí možnosti přizpůsobení
13 nejlepších softwarů pro rozvoj zaměstnanců
Když jsou plány rozvoje zaměstnanců roztříštěné v různých dokumentech, tabulkách a chatových zprávách, personální oddělení nakonec dělá stejnou práci dvakrát: po každém hodnocení výkonu shromažďuje aktualizace a přepracovává „další kroky“. To je rozptýlená práce, která vážně ovlivňuje efektivitu organizace.
Lepší systém propojuje rozvojové plány, vzdělávací zdroje a následné kroky. Například ClickUp for Human Resources umožňuje týmům vytvářet školicí dokumenty, proměňovat zpětnou vazbu v přidělené úkoly a sledovat pokrok v dashboardu – to vše z jednoho pracovního prostoru.
Zde je 13 softwarových platforem pro rozvoj zaměstnanců, které pomáhají týmům HR poskytovat cílené školicí programy a podporovat kariérní růst a rozvoj.
1. ClickUp (nejlepší pro sledování rozvoje zaměstnanců s integrovaným řízením výkonu)
ClickUp je komplexní software pro rozvoj zaměstnanců, který umožňuje týmům HR sledovat cíle, organizovat znalosti, spravovat úkoly a pomáhat zaměstnancům převzít odpovědnost za svůj kariérní růst prostřednictvím strukturovaných a praktických pracovních postupů.
Pojďme se podívat na konkrétní podrobnosti.
Centralizujte vzdělávací obsah, spolupráci a sdílení znalostí pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs funguje jako živá, prohledávatelná znalostní databáze, která podporuje školení a zaškolování zaměstnanců.
Nový prodejce má na jednom místě přístup k knihovně produktových ukázek, skriptů pro řešení námitek a šablon pro hodnocení výkonu. Manažeři a členové týmu mohou přidávat komentáře, společně upravovat a dokonce proměňovat poznatky v konkrétní úkoly.
Například zaměstnanec, který má zájem o přechod k analýze dat, může ve spolupráci se svým nadřízeným vypracovat individuální plán rozvoje, který zahrnuje školení v oblasti měkkých dovedností a interních projektů.
Obsah školení však funguje pouze tehdy, pokud jej lidé skutečně najdou. ClickUp Docs Hub poskytuje týmům HR a L&D jedno místo pro organizaci, vyhledávání a vytváření dokumentů a wiki, což usnadňuje správu průvodců a dokumentů pro zaškolování nových zaměstnanců pro celou organizaci.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se poznámky k hodnocení výkonu nacházejí v dlouhých vláknech úkolů, týmy HR ztrácejí čas přeměnou zpětné vazby na něco, s čím může manažer skutečně pracovat. V ClickUp použijte ClickUp Brain k shrnutí toho, co se změnilo v úkolu hodnocení (včetně klíčových komentářů a dokonce i podúkolů), a poté vložte shrnutí přímo do dokumentu plánu rozvoje zaměstnance.
Můžete jej také proměnit v úkoly dalšího kroku, jako například „Dokončit školicí modul“ nebo „Provést dvě aktualizace pro zainteresované strany tento měsíc“. Jedná se o jednoduchý způsob, jak přejít od roztříštěné zpětné vazby od zaměstnanců k jasnému sledování, které můžete sledovat každý týden.
Ale i s dobrou dokumentací mohou týmy stále ztrácet čas hledáním „nejnovější verze“ politiky nebo procesu. ClickUp Knowledge Management přidává odpovědi založené na umělé inteligenci do celého vašeho pracovního prostoru, takže lidé mohou klást otázky týkající se informací uložených v Docs, úkolech a chatu a rychleji získat jasnou odpověď.
To je obzvláště užitečné pro pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů, jako jsou často kladené otázky týkající se zapracování nových zaměstnanců a vysvětlení firemních zásad.
Sledujte pokrok pomocí přizpůsobitelných panelů ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp umožňují profesionálům v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání a rozvoje sledovat pokrok studentů a včas identifikovat překážky.
Můžete například vytvořit dashboard, který ukazuje, kolik zaměstnanců absolvovalo program rozvoje vedoucích schopností, jak dlouho to trvalo a kde došlo k odchodům.
Tyto poznatky pomáhají zlepšovat rozvojové programy a lépe je přizpůsobovat cílům rozvoje zaměstnanců a potřebám podniku.
Pokud chcete přidat reporty založené na umělé inteligenci přímo do svých dashboardů a přehledů, mohou vám pomoci karty ClickUp AI. Můžete přidat karty jako AI StandUp a AI Team StandUp, které shrnují nedávnou aktivitu za vybrané časové období, nebo použít AI Executive Summary a AI Project Update k vytvoření aktuálního přehledu stavu a dalších priorit.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte poznámky z hodnocení výkonu na sledovatelné plány rozvoje pomocí ClickUp BrainGPT.
ClickUp BrainGPT vám pomůže rychleji přejít od „dobré zpětné vazby“ k cílům rozvoje zaměstnanců, které členové vašeho týmu mohou skutečně splnit. Obsahuje funkci Talk to Text, takže můžete zaznamenávat poznámky 1:1 nebo postřehy z koučování hlasem (místo toho, abyste je později psali), a také může prohledávat propojené pracovní aplikace a web, když potřebujete více kontextu.
- Okamžité zaznamenávání zpětné vazby (bez ztráty detailů): Hned po individuálním pohovoru nebo hodnocení výkonu použijte funkci Talk to Text k diktování klíčových bodů, dalších kroků a mezer ve vývoji dovedností a poté je převedete do rozvojových plánů a úkolů.
- Požádejte o vzorce ve vašich personálních datech: Zadejte BrainGPT otázky jako „Jaké jsou největší mezery v měkkých dovednostech, které se objevily v recenzích za poslední čtvrtletí?“ nebo „Který obsah školení je nejvíce spojen s lepším výkonem v tomto týmu?“
- Rychle najděte zpětnou vazbu z minulosti pomocí Enterprise Search : Vyhledávejte konkrétní momenty, jako jsou „eskalace zákazníků“, „prezentační dovednosti“ nebo „rozvoj vedoucích schopností“ ve svých dokumentech, úkolech a poznámkách.
- Vyberte si nejlepší model pro danou práci: Používejte různé LLM v ClickUp BrainGPT v závislosti na tom, zda potřebujete jasnější formulace pro plány profesního rozvoje nebo kreativní způsoby, jak vést rozhovory o kariérním růstu.
Proměňte zpětnou vazbu o výkonu v akci s ClickUp Tasks
Když zaměstnanec během hodnocení výkonu obdrží zpětnou vazbu, například zlepšit komunikaci se zainteresovanými stranami, můžete okamžitě vytvořit úkol typu „Zúčastnit se jednoho mezifunkčního jednání týdně po dobu následujícího měsíce“.
ClickUp Tasks se integruje s kalendáři a připomínkami, čímž zajišťuje, že následné akce jsou upřednostňovány. Díky tomu je rozvoj zaměstnanců kontinuální a sledovatelný, namísto toho, aby byl omezen na jednorázová hodnocení.
Zde je stručný vizuální průvodce, jak stanovit priority úkolů v ClickUp, abyste mohli lépe plánovat svůj pracovní den:
Standardizujte vstupy pomocí šablon zpětné vazby ClickUp
Když jsou zpětné vazby od zaměstnanců v různých formátech (dokumenty, e-mailové konverzace, poznámky z chatu), je obtížné porovnávat hodnocení výkonu nebo odhalit společné mezery ve vývoji dovedností.
V těchto případech vám šablony školicích plánů ClickUp pomohou vytvořit opakovatelné šablony zpětné vazby pro hodnocení výkonu, hodnocení kolegy nebo sebehodnocení.
Začněte použitím šablony průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp, abyste získali konzistentní informace o zapojení zaměstnanců, a poté spusťte strukturované cykly hodnocení pomocí šablony hodnocení výkonu ClickUp, aby sebehodnocení a zpětná vazba manažerů probíhaly stejným způsobem.
Jakmile budete mít vstupní údaje, šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp vám pomůže tyto poznatky proměnit v konkrétní plán rozvoje, který můžete v průběhu času sledovat.
Tato šablona individuálního plánu rozvoje vám umožňuje vytvářet personalizované plány rozvoje kombinací hodnocení výkonu a zpětné vazby od kolegů v softwaru pro správu úkolů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte 30/60/90denní plány rozvoje pro nové zaměstnance vázané na školicí programy a počáteční cíle pracovního výkonu.
- Vytvořte plány připravenosti na povýšení, které převádějí zpětnou vazbu z hodnocení výkonu na milníky v oblasti dovedností a výsledky.
- Podporujte změny rolí tím, že nastíníte rozvoj dovedností pro současné a budoucí role s jasným časovým harmonogramem.
- Provádějte programy rozvoje vedoucích pracovníků s kontrolami manažerů, zpětnou vazbou od kolegů a kontrolními body pokroku.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte plány rozvoje zaměstnanců pomocí vlastních polí, stavů a zobrazení, aby každý člen týmu měl jasný plán a časový harmonogram.
- Odpovídejte na opakující se otázky v oblasti lidských zdrojů rychleji díky ClickUp Knowledge Management v dokumentech, úkolech a chatu.
- Nahrávejte asynchronní školicí ukázky a návody k tréninku pomocí ClickUp Clips a komentujte přímo na nahrávce.
- Najděte rychle materiály týkající se politik, zaškolování a školení na jednom místě pomocí ClickUp Docs Hub.
- Použijte ClickUp Enterprise Search k prohledávání pracovních a propojených nástrojů, když potřebujete rychle najít kontext.
- Standardizujte procesy zpětné vazby pomocí přizpůsobitelných šablon s ClickUp Forms.
Omezení ClickUp
- Strmější křivka učení pro začínající uživatele
- Může obsahovat více funkcí, než potřebujete, pokud chcete pouze základní nástroj pro rozvoj zaměstnanců.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tato recenze G2 zdůraznila:
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů.
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů.
2. Lattice (nejlepší pro rozvoj zaměstnanců zaměřený na cíle a sladění výkonu)
Jednou z největších výzev, kterým čelí vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů, je sladění růstu zaměstnanců s obchodními prioritami. Vzhledem k tomu, že zpětná vazba je rozptýlena mezi nesouvisícími nástroji, jsou rozhovory o rozvoji nekonzistentní.
Lattice řeší tento problém tím, že spojuje řízení výkonu a zapojení zaměstnanců do aplikace pro sledování cílů. Manažeři mohou provádět strukturované individuální rozhovory, vytvářet rozvojové plány s jasnými OKR a shromažďovat 360stupňovou zpětnou vazbu, a to vše na jednom centrálním místě.
Nejlepší funkce Lattice
- Vytvářejte individuální rozvojové plány, které sladí kariérní cíle s cíli společnosti.
- Nastavujte a sledujte OKR a osobní cíle pomocí vizuálních indikátorů pokroku a sladění na úrovni týmu.
- Zajistěte 360stupňovou zpětnou vazbu a uznání v reálném čase, abyste snadno identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Provádějte přizpůsobitelná hodnocení výkonu a individuální pohovory s automatickým plánováním a zaznamenáváním poznámek.
- Využijte průzkumy spokojenosti zaměstnanců a analýzy zapojení k informování o školicích programech a prioritách rozvoje.
- Rozdělte týmy podle rolí nebo oddělení, abyste mohli přizpůsobit cesty rozvoje a přesně měřit pokrok.
Omezení mřížky
- Možnosti přizpůsobení šablon výkonnosti jsou omezené.
- Funkčnost mobilní aplikace je ve srovnání s desktopovou verzí omezená.
- Nastavení integrace může vyžadovat další čas a úsilí.
Ceny Lattice
- Správa talentů: 11 $/měsíc na uživatele
- Základy: 11 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5,0 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 190 recenzí)
Co říkají uživatelé o Lattice
Tato recenze Capterra zachytila:
Tento systém mi připadá velmi užitečný. Poskytuje skvělou strukturu pro řízení individuálních schůzek a zajišťuje, že veškerá zpětná vazba od členů týmu je přístupná jak vám, tak vašemu manažerovi.
Tento systém mi připadá velmi užitečný. Poskytuje skvělou strukturu pro řízení individuálních schůzek a zajišťuje, že veškerá zpětná vazba od členů týmu je přístupná jak vám, tak vašemu manažerovi.
3. 15Five (nejlepší pro budování kultury neustálé zpětné vazby a rozvoje založeného na koučování)
Pro personální oddělení je jednou z největších výzev v práci přeměna hodnocení výkonu na průběžný rozvoj.
Tato nejednotnost vzniká proto, že zpětná vazba je sporadická, uznání je nepravidelné a koučování je často neúčinné.
15Five řeší tento problém tím, že mění řízení výkonu na nepřetržitý proces založený na spolupráci. Kombinuje průzkumy zapojení, nástroje pro koučování, sledování OKR a funkce uznání, aby pomohl týmům HR a manažerům sladit rozvoj zaměstnanců s každodenní prací.
Platforma také obsahuje vestavěné šablony pro individuální schůzky a vyjasnění rolí, což usnadňuje definování očekávání a poskytování pravidelné zpětné vazby.
15 nejlepších funkcí
- Stanovte jasné kariérní cesty a rozvojové plány s podporou týdenních individuálních schůzek a šablon zaměřených na růst.
- Sledujte OKR a osobní cíle napříč týmy a poté propojte pokrok s hodnocením výkonu a zpětnou vazbou.
- Umožněte nepřetržité koučování pomocí nástrojů pro kontrolu, které pomáhají manažerům vést zaměstnance při překonávání výzev a dosahování úspěchů.
- Využijte průzkumy zapojení zaměstnanců a heatmapy k včasnému odhalení prvních známek nezájmu a reagujte na zpětnou vazbu.
- Podporujte vzájemné uznání kolegů veřejnými „High Fives“, abyste oslavili úspěchy a posílili morálku.
- Provádějte strukturované a transparentní hodnocení výkonu s přispěním zaměstnanců, kolegů a manažerů, abyste podpořili komplexní rozvoj.
Omezení 15Five
- Postrádá základní funkce HRIS, jako je správa mezd nebo benefitů.
- Posílá častá e-mailová oznámení, která někteří uživatelé považují za rušivá.
- Může být nákladné pro malé týmy, které potřebují pouze základní zpětnou vazbu nebo metriky zapojení zaměstnanců.
Ceny 15Five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Perform: 11 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Celková platforma: 16 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze 15Five
- G2: 4,6/5,0 (více než 1 840 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (890+ recenzí)
Co říkají uživatelé o 15Five
Tato recenze G2 sdílela:
Týdenní kontroly jsou jednoduchým, ale účinným způsobem, jak zůstat v kontaktu s tím, jak se všem daří, a to jak v osobním, tak v profesním životě. Manažeři získávají v reálném čase přehled o morálce týmu a výzvách, což nám pomáhá být proaktivnější a poskytovat větší podporu.
Týdenní kontroly jsou jednoduchým, ale účinným způsobem, jak zůstat v kontaktu s tím, jak se všem daří, a to jak v osobním, tak v profesním životě. Manažeři získávají v reálném čase přehled o morálce týmu a výzvách, což nám pomáhá být proaktivnější a poskytovat větší podporu.
4. Trainual (nejlepší pro standardizované školení a dokumentaci procesů)
Rychle rostoucí týmy často bojují s nejednotným zaškolováním nových zaměstnanců a roztříštěnými standardními operačními postupy (SOP), což vede k opakovaným dotazům.
Cenné odborné znalosti zůstávají uzamčeny v hlavách jednotlivců, místo aby rostly spolu s podnikem, pokud neexistuje centralizovaná znalostní báze.
Trainual řeší tento problém tím, že každý proces, politiku a odpovědnost za danou roli převádí na prohledávatelnou a sledovatelnou dokumentaci. Od zaškolování nových zaměstnanců po zavádění aktualizovaných protokolů získávají týmy opakovatelný systém, který umožňuje konzistentní školení, zajišťuje odpovědnost a snižuje potřebu dohledu ze strany manažerů.
Nejlepší funkce Trainual
- Vytvářejte podrobné školicí příručky s vloženými videi, kvízy a kontrolními seznamy.
- Přiřazujte obsah podle role, oddělení nebo týmu, abyste zajistili relevantní přístup a sledování pokroku.
- Automatizujte postupy pro zaškolování nových zaměstnanců pomocí termínů a připomínek.
- Sledujte uchování znalostí prostřednictvím hodnocení a dokončení kurzů.
- Používejte šablony pro politiky, odpovědnosti rolí, SOP a pracovní postupy v oblasti dodržování předpisů.
- Integrujte nástroje jako Slack, BambooHR a Gusto a synchronizujte role a uživatele bez problémů.
Omezení Trainual
- Omezené možnosti přizpůsobení v reportovacích panelech
- Může vyžadovat průběžné úsilí, aby byla dokumentace aktuální.
- Nejvhodnější pro malé a střední týmy; větší podniky mohou potřebovat pokročilé analytické nástroje.
Ceny Trainual
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trainual
- G2: 4,7/5,0 (více než 950 recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (více než 490 recenzí)
Co říkají uživatelé o Trainual
Tato recenze G2 uvádí:
Díky přeměně neformálních znalostí na formální, strukturovaný obsah jsme byli schopni vytvořit opakovatelné procesy, které podporují konzistenci a kvalitu v celé organizaci. Trainual se pro nás stal každodenním nástrojem.
Díky přeměně neformálních znalostí na formální, strukturovaný obsah jsme byli schopni vytvořit opakovatelné procesy, které podporují konzistenci a kvalitu v celé organizaci. Trainual se pro nás stal každodenním nástrojem.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 78 % našich uživatelů při stanovování cílů vytváří podrobné plány, téměř polovina z nich přiznává, že je nesleduje pomocí specializovaných nástrojů. 👀
ClickUp tuto mezeru překlenuje tím, že vaše cíle promění v konkrétní úkoly, které můžete skutečně krok za krokem plnit. A díky dashboardům bez nutnosti programování získáte jasný přehled o svém pokroku, takže vám nic neunikne. Protože pokud jde o růst, „doufat v to nejlepší“ prostě nestačí.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp uvádějí, že zvládají až o 10 % více práce, aniž by byli vyčerpaní.
5. Docebo (nejlepší pro personalizaci vzdělávání na podnikové úrovni s využitím umělé inteligence)
Když se týmy HR a L&D snaží rozšířit školení napříč odděleními nebo globálními týmy, často se potýkají s roztříštěným obsahem a omezeným přehledem o dopadu programu. Tradiční platformy LMS nejsou vybaveny pro personalizované, škálovatelné učení spojené s reálnými obchodními výsledky.
Docebo řeší tento problém pomocí modulární platformy založené na umělé inteligenci, která se přizpůsobuje cestovní mapě každého zaměstnance.
Od zapracování nových zaměstnanců a dodržování předpisů až po podporu prodeje a rozvoj talentů – tento software pro řízení talentů využívá automatizaci a analytiku k poskytování poutavého a měřitelného vzdělávání v širokém měřítku.
Nejlepší funkce Docebo
- Vytvořte AI řízené vzdělávací cesty přizpůsobené rolím zaměstnanců, mezerám v dovednostech a profesním cílům pro práci.
- Poskytujte škálovatelný obsah pomocí tržiště Docebo, interních knihoven a zdrojů vytvořených uživateli.
- Umožněte gamifikaci pomocí odznaků, žebříčků a odměn, abyste podpořili zapojení zaměstnanců.
- Sledujte dopad vzdělávání pomocí pokročilých reportů, dashboardů a mapování obchodních výsledků.
- Nabídněte vícejazyčnou podporu a SSO, abyste zajistili přístupnost a bezpečnost napříč globálními týmy.
- Integrujte nástroje jako Salesforce, Microsoft Teams a platformy HRIS pro propojené vzdělávací prostředí.
Omezení Docebo
- Ceny nejsou transparentní a pro menší týmy mohou být vysoké.
- Optimalizováno spíše pro interní školení v podniku než pro externí prodejce školení.
- Některé funkce pro vytváření reportů a správu nastavení mají strmější křivku učení.
Ceny Docebo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Docebo
- G2: 4,3/5,0 (více než 730 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 230 recenzí)
Co říkají uživatelé o Docebo
Tato recenze G2 obsahovala:
Platforma umožňuje flexibilitu v tom, jak poskytujeme vzdělávací zážitky, funguje poměrně dobře bez častých chyb nebo selhání – stabilita je pro nás v organizaci opravdu důležitá.
Platforma umožňuje flexibilitu v tom, jak poskytujeme vzdělávací zážitky, funguje poměrně dobře bez častých chyb nebo selhání – stabilita je pro nás v organizaci opravdu důležitá.
🧠 Věděli jste, že: 51 % organizací v roce 2023 restrukturalizovalo své týmy.
6. Culture Amp (nejlepší pro propojení zpětné vazby zaměstnanců s smysluplnými opatřeními)
Mnoho společností provádí průzkumy zapojení zaměstnanců, ale mnoho z nich má potíže s efektivním uzavřením zpětné vazby. Bez jasného vlastnictví, plánů následných opatření nebo viditelnosti v reálném čase se výsledky průzkumů často ztratí v přehledech. To podkopává důvěru zaměstnanců a mění zpětnou vazbu v pouhé zaškrtávání políček namísto hnací síly změn.
Culture Amp tuto mezeru vyplňuje. Pomáhá týmům HR shromažďovat kvalitní zpětnou vazbu a reagovat na ni pomocí integrovaných nástrojů pro rozvoj, řízení výkonu a stanovování cílů.
Výsledek: platforma, která promění náladu zaměstnanců v měřitelný pokrok.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Spusťte vědecky podložené průzkumy zapojení, zapracování a DEI (rozmanitost, rovnost a inkluze) pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Umožněte manažerské individuální schůzky, sladění cílů a průběžnou zpětnou vazbu prostřednictvím modulů pro hodnocení výkonu.
- Sledujte rozvojové cíle pomocí strukturované 360° zpětné vazby a individuálních akčních plánů.
- Získejte přístup k pečlivě vybranému vzdělávacímu obsahu prostřednictvím knihovny mikrolearningu Skills Coach od Culture Amp.
- Porovnejte skóre zapojení napříč odvětvími a demografickými skupinami, abyste odhalili silné stránky a rizika.
Omezení Culture Amp
- Možnosti přizpůsobení reportů jsou ve srovnání s tradičními BI nástroji omezené.
- Implementace může být pro velké podniky časově náročná.
- Žádný integrovaný systém LMS pro pokročilé vzdělávání (vyžaduje integraci)
Ceny Culture Amp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,5/5,0 (více než 1 510 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 150 recenzí)
Co říkají uživatelé o Culture Amp
Tato recenze Capterra sdílela:
Věřím v účel Culture Amp, který spočívá ve spojení funkcí týkajících se zapojení zaměstnanců, stanovování cílů, řízení výkonu a zlepšování organizační kultury do jedné komplexní rozvojové zóny.
Věřím v účel Culture Amp, který spočívá ve spojení funkcí týkajících se zapojení zaměstnanců, stanovování cílů, řízení výkonu a zlepšování organizační kultury do jedné komplexní rozvojové zóny.
7. Zavvy od Deel (nejlepší pro rozvoj týmu a řízení výkonu pomocí umělé inteligence)
Většina HR platforem předpokládá, že rozvoj budou řídit manažeři. Zavvy by Deel ví, že tomu tak často není.
Ať už se jedná o opožděné hodnocení výkonu, nejasné kariérní cesty nebo vynechané individuální schůzky, největší překážkou rozvoje zaměstnanců je neaktivní přístup.
Zavvy od Deel tento problém řeší pomocí integrované umělé inteligence, která za vás udělá tu nejtěžší práci: navrhne kariérní cesty, automatizuje cykly hodnocení, podpoří zpětnou vazbu a vygeneruje průzkumy bez nutnosti neustálého sledování ze strany personálního oddělení.
Zavvy pomáhá týmům realizovat růst tím, že odstraňuje překážky spojené s prázdnými stránkami a přímo se napojuje na Slack. Získáte data v reálném čase, informace o zapojení a strukturované vzdělávací programy, které skutečně fungují – protože je spouští systém.
Poznámka: Od té doby byl přejmenován na HR platformu Deel, Engage.
Nejlepší funkce Zavvy od Deel
- Automatizujte hodnocení výkonu, 360° zpětnou vazbu a uznání v reálném čase.
- Vytvářejte kariérní cesty, školicí moduly a průzkumné kampaně generované umělou inteligencí.
- Sledujte interní mobilitu a definujte rámce růstu založené na dovednostech.
- Zaveďte personalizované vzdělávací programy s vzájemným učením a sledováním dodržování předpisů.
- Využijte pluginy HR Slack pro PTO, pochvaly, organizační schémata, doporučení a průzkumy.
Omezení Zavvy by Deel
- Funkce umělé inteligence mohou vyžadovat dohled, aby byla zajištěna relevance obsahu.
- Ceny se rychle zvyšují pro týmy s komplexními potřebami více modulů.
- Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze v rámci doplňků, jako jsou Deel Compensation nebo Workforce Planning.
Ceny Zavvy od Deel
- Deel Engage: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zavvy by Deel
- G2: 4,8/5 (více než 12 340 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 890 recenzí)
Co říkají uživatelé o Zavvy od Deel
Tato recenze G2 sdílela:
Deel usnadňuje získávání informací a podpory pro řešení problémů a využívá zpětnou vazbu od uživatelů v reálném čase pro každý případ použití.
Deel usnadňuje získávání informací a podpory pro řešení problémů a využívá zpětnou vazbu od uživatelů v reálném čase pro každý případ použití.
8. TalentLMS (nejlepší pro rychlé a škálovatelné zavádění školení s minimálními nároky na nastavení)
Mnoho platforem LMS je výkonných, ale ne tak praktických. Vyžadují týdny konfigurace, specializovanou IT podporu a strmé křivky učení jak pro administrátory, tak pro studenty. Pro rychle se pohybující týmy HR a L&D tato složitost způsobuje zpoždění, která brzdí zapracování zaměstnanců, školení v oblasti dodržování předpisů a rozvoj dovedností.
TalentLMS řeší tyto výzvy pomocí platformy, která je intuitivní od prvního dne. Můžete vytvářet, přiřazovat a spouštět poutavé kurzy během několika minut, aniž byste potřebovali technické znalosti.
Díky nástrojům pro tvorbu obsahu založeným na umělé inteligenci, mobilnímu přístupu a výkonné automatizaci je navržen tak, aby podporoval jak malé týmy, tak velké podniky v měřítku.
Nejlepší funkce TalentLMS
- Rychle vytvářejte a spouštějte kurzy pomocí obsahu typu drag-and-drop, testů generovaných umělou inteligencí a funkcí automatického překladu.
- Přiřazujte školení automaticky na základě rolí uživatelů, aktivit nebo nedostatků v dovednostech pomocí vestavěných automatizací.
- Umožněte školení na cestách díky responzivní mobilní aplikaci pro iOS a Android.
- Sledujte výkon studentů pomocí přizpůsobených přehledů, filtrů a panelů s přehledem pokroku.
- Rozšiřte své podnikání na globální úroveň díky podpoře více než 40 jazyků, značkovým subdoménám (pobočkám) a integraci SSO.
Omezení TalentLMS
- Bezplatný tarif
- Nižší tarify omezují možnosti přizpůsobení a brandingu.
- Live chat a telefonická podpora jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny TalentLMS
- Základní balíček: 149 $/měsíc
- Grow: 299 $/měsíc
- Pro: 579 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TalentLMS
- G2: 4,6/5,0 (790+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 580 recenzí)
Co říkají uživatelé o TalentLMS
Tato recenze Capterra zachytila:
Mohu začít kurzy od nuly, přizpůsobit obsah pomocí mnoha mediálních nástrojů, sledovat pokrok svých studentů, organizovat testy a nastavovat pravidla nebo oprávnění. Je to opravdu snadné, i když jsem s tímto způsobem práce nebyl obeznámen.
Mohu začít kurzy od nuly, přizpůsobit obsah pomocí mnoha mediálních nástrojů, sledovat pokrok svých studentů, organizovat testy a nastavovat pravidla nebo oprávnění. Je to opravdu snadné, i když jsem s tímto způsobem práce nebyl obeznámen.
9. Mesh AI (nejlepší pro růstové plány založené na umělé inteligenci a nepřetržité zvyšování výkonu)
Plány rozvoje jsou často uloženy v tabulkách nebo systémech HR, které manažeři málokdy kontrolují.
V důsledku toho zůstávají cíle rozvoje zaměstnanců nejasné, rozhovory o výkonu jsou nekonzistentní a kariérní růst se jeví jako odtržený od každodenní práce.
Mesh AI řeší tento problém tím, že umisťuje umělou inteligenci do centra rozvoje zaměstnanců. Umožňuje manažerům spoluvytvářet personalizované plány růstu, průběžně sledovat pokrok a propojovat každodenní zpětnou vazbu s dlouhodobými kariérními cíli.
Díky připomínkám, kontrolám a návrhům generovaným umělou inteligencí pomáhá Mesh týmům HR škálovat rozvoj zaměstnanců bez zvýšení administrativní zátěže.
Nejlepší funkce Mesh AI
- Společně vytvářejte personalizované plány růstu v souladu se současnými a budoucími rolemi.
- Využijte umělou inteligenci k navrhování vzdělávacích cílů, projektů a očekávání v rámci dané role na základě kariérních ambicí zaměstnanců.
- Začleňte rozhovory o rozvoji do průběžných hodnocení výkonu, individuálních schůzek a zpětné vazby od kolegů.
- Vytvářejte inteligentní podněty pro manažery, aby zajistili, že rozvojové plány zůstanou aktivní a relevantní.
- Získejte přehled o růstu zaměstnanců prostřednictvím dashboardů rozdělených podle týmů, manažerů nebo funkcí.
Omezení Mesh AI
- Stále se vyvíjí, pokud jde o integraci s širšími ekosystémy HRIS.
- Může vyžadovat počáteční školení pro manažery, kteří nejsou obeznámeni s procesy průběžného hodnocení výkonu.
- Možnosti přizpůsobení kariérních drah se neustále vyvíjejí.
Ceny Mesh AI
- Základy: 4 $/měsíc na uživatele
- Růst: 8 $/měsíc na uživatele
- Excellence: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Mesh AI
- G2: 4,4/5,0 (více než 350 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Mesh AI
Tato recenze G2 zdůraznila:
Nabízí možnost sebehodnocení, které nám pomáhá analyzovat sami sebe a umožňuje nám nominovat osoby, od kterých chceme získat hodnocení. Díky tomu je proces hodnocení pohodlný a můžete spravedlivě hodnotit své kolegy.
Nabízí možnost sebehodnocení, které nám pomáhá analyzovat sami sebe a umožňuje nám nominovat osoby, od kterých chceme získat hodnocení. Díky tomu je proces hodnocení pohodlný a můžete spravedlivě hodnotit své kolegy.
10. iSpring Learn (nejlepší pro rychlé nasazení kurzů a školení zaměstnanců přizpůsobené pro mobilní zařízení)
Mnoho týmů HR se potýká s obtížemi při rychlém spouštění programů rozvoje zaměstnanců kvůli omezenému obsahu, pomalým cyklům zavádění nebo nedostatku zdrojů pro návrh výukových programů.
To vede ke zpožděním při zaškolování nových zaměstnanců, nejednotným školicím zkušenostem a špatnému sledování cílů rozvoje zaměstnanců.
iSpring Learn řeší tento problém pomocí plug-and-play systému pro správu výuky, který se hladce propojuje s integrovaným nástrojem pro tvorbu obsahu iSpring Suite.
Týmy HR a L&D mohou převádět prezentace PowerPoint na kurzy kompatibilní se standardem SCORM, vytvářet interaktivní kvízy a nasazovat školicí obsah během několika hodin.
Nejlepší funkce iSpring Learn
- Rychle spouštějte školicí programy pomocí konverze PowerPointu do SCORM a vestavěných šablon.
- Vytvářejte vlastní rozvojové plány s kontrolními seznamy dovedností a praktickým sledováním mentorství.
- Podpora offline přístupu prostřednictvím nativních mobilních aplikací s synchronizací pokroku v reálném čase.
- Využijte technickou podporu 24/7 pro nepřetržité poskytování školení zaměstnanců.
- Poskytujte školení v oblasti dodržování předpisů, zaškolování nových zaměstnanců a soft skills pomocí předem připravených šablon a simulací rolí.
Omezení iSpring Learn
- Funkce pro tvorbu obsahu vyžadují desktopový nástroj iSpring Suite.
- Omezené integrace ve srovnání s platformami pro podniky
- Design uživatelského rozhraní je funkční, ale moderním uživatelům může připadat zastaralý.
iSpring Learn ceny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze iSpring Learn
- G2: 4,6/5,0 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 180 recenzí)
Co říkají uživatelé o iSpring Learn
Tato recenze G2 uvádí:
Dobré rozhraní, mnoho příležitostí k vytváření vysoce kvalitních kurzů, pohodlné sledování pokroku zaměstnanců, skvělá možnost zakoupit balíček a vytvářet úžasné materiály.
Dobré rozhraní, mnoho příležitostí k vytváření vysoce kvalitních kurzů, pohodlné sledování pokroku zaměstnanců, skvělá možnost zakoupit balíček a vytvářet úžasné materiály.
11. LearnUpon (nejlepší pro školení více skupin uživatelů prostřednictvím jedné automatizované platformy)
Mnoho rostoucích společností čelí skryté výzvě: jejich cíle v oblasti rozvoje zaměstnanců jsou často narušovány nutností spravovat samostatné systémy pro interní školení, podporu partnerů a vzdělávání zákazníků.
Toto roztříštěné nastavení přetěžuje personální týmy.
LearnUpon řeší tento problém centralizací všech školicích potřeb na jedné intuitivní platformě. Ať už přijímáte nové zaměstnance, školíte partnery nebo budujete zákaznickou akademii, LearnUpon vám umožní spravovat vše na jednom místě.
Nejlepší funkce LearnUpon
- Školte zaměstnance, zákazníky a partnery prostřednictvím jedné platformy s oddělenými vzdělávacími portály.
- Automatizujte přiřazování kurzů pomocí údajů o oddělení, manažerovi nebo lokalitě zaměstnance.
- Přizpůsobte si vzdělávací cesty a kariérní dráhy pomocí šablon kariérních map pro rychlejší tvorbu obsahu.
- Sledujte pokrok studentů, jejich zapojení a hodnocení výkonu pomocí jednotné analytiky.
- Integrujte s nástroji HRIS, abyste synchronizovali uživatelská data a snížili administrativní zátěž.
Omezení LearnUpon
- Žádná vestavěná knihovna kurzů; obsah je nutné vytvořit nebo zakoupit samostatně.
- Prémiové ceny nemusí vyhovovat menším firmám s omezeným rozpočtem.
- Nejúčinnější pro společnosti s více než 400 zaměstnanci
Ceny LearnUpon
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LearnUpon
- G2: 4,6/5,0 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (více než 130 recenzí)
Co říkají uživatelé o LearnUpon
Recenze Capterra uvádí:
LearnUpon nám poskytl platformu pro zaškolování, průběžný rozvoj a vzdělávání v oblasti dodržování předpisů pro naše zaměstnance, klienty a partnery. Zkrátili jsme zaškolování z měsíců na týdny.
LearnUpon nám poskytl platformu pro zaškolování, průběžný rozvoj a vzdělávání v oblasti dodržování předpisů pro naše zaměstnance, klienty a partnery. Zkrátili jsme zaškolování z měsíců na týdny.
12. Rise 360 od Articulate (nejlepší pro rychlé a flexibilní vytváření kurzů bez nutnosti odborných znalostí v oblasti designu)
Většina týmů L&D se potýká s problémem vytvoření poutavého školení přizpůsobeného pro mobilní zařízení bez specializovaných designérů. Tradiční nástroje pro tvorbu obsahu mohou být příliš složité a outsourcing zpomaluje dodání.
Výsledkem je často zastaralé a nekonzistentní školení, které nesplňuje moderní požadavky na vzdělávání.
Rise 360 od Articulate řeší tento problém tím, že nabízí jednoduchý webový nástroj s responzivním designem. Jeho blokové rozhraní usnadňuje strukturování interaktivního obsahu bohatého na média bez nutnosti technických znalostí.
Díky funkcím umělé inteligence pro přípravu lekcí, generování kvízů a vytváření obrázků mohou týmy navíc vytvářet propracovaný obsah školení rychleji a s větší konzistencí.
Nejlepší funkce Rise 360 od Articulate
- Vytvářejte responzivní kurzy pomocí modulárních bloků pro text, média a interaktivitu.
- Pomocí AI asistenta můžete vytvářet obsah, generovat obrázky a vytvářet testy znalostí z vašich zdrojových souborů.
- Vyberte si z více než 1 000 šablon pro stanovení cílů v oblasti zaškolování, dodržování předpisů a školení měkkých dovedností.
- Přizpůsobte témata a styly kurzů tak, aby odpovídaly vaší značce.
- Spolupracujte s kolegy v reálném čase a sbírejte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran v kontextu.
- Zajistěte, aby každý kurz fungoval bez problémů na počítačích, tabletech i mobilních zařízeních.
Rise 360 od Articulate omezení
- Méně flexibility pro pokročilou interaktivitu ve srovnání se Storyline
- Omezená kontrola nad vizuálním rozvržením nad rámec dostupných bloků
- Vyžaduje plné předplatné Articulate 360.
Ceny Rise 360 od Articulate
- Articulate 360 Standard: 1 499 $/rok na uživatele
- Articulate 360 AI: 1 749 USD/rok na uživatele
Rise 360 od Articulate – hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5,0 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (690+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Rise 360 od Articulate
Tato recenze G2 obsahovala:
Nejvíce se mi líbí jeho univerzálnost a snadné použití. Ať už jste začátečník nebo zkušený instruktážní designér, naučit se používat Articulate 360 je intuitivní a jednoduché.
Nejvíce se mi líbí jeho univerzálnost a snadné použití. Ať už jste začátečník nebo zkušený instruktážní designér, naučit se používat Articulate 360 je intuitivní a jednoduché.
13. Coursera for Business (nejlepší pro zvyšování kvalifikace v podnikovém měřítku s elitním akademickým obsahem)
Mnoho firemních vzdělávacích programů má potíže držet krok s vyvíjejícími se standardy v oboru. Zaměstnanci často ztrácejí zájem, když se jim obsah školení jeví jako obecný, zastaralý nebo odtržený od reálných dovedností.
Tato propast mezi školením a relevancí omezuje dopad, zejména ve velkém měřítku.
Coursera for Business řeší tento problém tím, že nabízí přístup k více než 9 200 kurzům od špičkových univerzit a společností, jako jsou Google, Stanford a IBM.
Je určen pro týmy všech velikostí a umožňuje společnostem poskytovat kurátorské vzdělávací programy, řízené projekty a profesionální certifikáty.
Nejlepší funkce Coursera for Business
- Nabídněte přístup k více než 9 200 kurzům, více než 1 500 projektům a více než 150 certifikátům od předních institucí.
- Vytvářejte vlastní vzdělávací plány pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci a akademií zaměřených na konkrétní pracovní pozice.
- Integrujte jej s hlavními platformami LMS, SSO a nástroji HRIS pro hladké nasazení.
- Využijte koučování a hodnocení dovedností založené na umělé inteligenci k personalizaci učení.
- Sledujte pokrok pomocí dashboardů, které propojují získané dovednosti s obchodními výsledky.
- Lokalizujte výuku pomocí vícejazyčného obsahu a mobilního přístupu.
Omezení Coursera for Business
- Omezená možnost úprav nebo přizpůsobení obsahu kurzů třetích stran
- Vyšší cena ve srovnání s interními řešeními LMS
- Administrátorský panel může vyžadovat zaškolení pro nové uživatele.
Ceny Coursera for Business
- Tým: 399 $/rok na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coursera for Business
- G2: 4,5/5,0 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (18+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Coursera for Business
Tato recenze G2 sdílela:
Nejvíce se mi líbí možnost rychle vytvářet, značkovat a nasazovat vysoce kvalitní školicí programy pomocí nástroje CourseBuilder. Katalog Coursera nabízí globální odborné znalosti o nových tématech, jako je umělá inteligence, s uznávanými mikrocertifikáty, které zvyšují motivaci studentů a jejich zaměstnatelnost.
Nejvíce se mi líbí možnost rychle vytvářet, značkovat a nasazovat vysoce kvalitní školicí programy pomocí nástroje CourseBuilder. Katalog Coursera nabízí globální odborné znalosti o nových tématech, jako je umělá inteligence, s uznávanými mikrocertifikáty, které zvyšují motivaci studentů a jejich zaměstnatelnost.
Další užitečné nástroje
Zde jsou tři další nástroje pro rozvoj zaměstnanců, které jsou v souladu s funkcemi již zmíněných platforem.
- Bridge: Kombinuje nástroje pro správu vzdělávání, kariérní rozvoj a hodnocení výkonu do jedné platformy.
- Leapsome: Pomáhá týmům HR spravovat OKR, hodnocení výkonu, průzkumy zapojení zaměstnanců a vzdělávací moduly na jednom místě.
- eloomi: Nabízí flexibilní vzdělávací cesty, nástroje pro zpětnou vazbu a kontroly. Je uživatelsky přívětivý a škálovatelný, s důrazem na zvyšování kvalifikace a školení v oblasti dodržování předpisů.
Příklady plánů rozvoje zaměstnanců, které můžete kopírovat a přizpůsobovat
1) 30/60/90denní plán pro nové zaměstnance
- Cíl: Dosáhnout samostatného provádění úkolů do 90. dne
- Dovednosti: Základy role, plynulá znalost nástrojů, základy práce se zainteresovanými stranami
- Akce: Kontrolní seznam pro první týden → sledování 3 hovorů → dodání 1 malého výstupu týdně do 30. dne
- Měřítko úspěchu: 3 dodané výstupy + hodnocení manažera ≥ „Splňuje“ do 90. dne
2) Plán připravenosti na povýšení (IC → Senior IC)
- Cíl: Prokázat rozsah + odpovědnost na další úrovni
- Dovednosti: vedení projektů, stanovení priorit, vliv napříč týmy
- Úkoly: Vedení 1 mezifunkčního projektu, vlastní čtvrtletní metrika, mentorování 1 kolegy
- Měřítko úspěchu: Projekt dodán včas + měřitelný dopad + zpětná vazba od kolegů potvrzuje vedoucí postavení
3) Plán přechodu rolí (podpora → úspěch zákazníků)
- Cíl: Přechod od reaktivní podpory k proaktivnímu přístupu k účtům
- Dovednosti: plánování účtů, riziko obnovení, komunikace se zainteresovanými stranami
- Akce: Dokončit certifikaci produktu, spoluvlastnit 5 účtů, provést 2 QBR s manažerem
- Měřítko úspěchu: Udržení CSAT + včasné upozornění na riziko obnovení + schválení kvality QBR manažerem
S ClickUpem růst nikdy nekončí
Společnosti, které investují do vzdělávání, překonávají své konkurenty v produktivitě, retenci a angažovanosti. Ale je tu háček: budování personalizovaných rozvojových cest ve velkém měřítku je obtížné.
Cíle se ztrácejí v dokumentech, školení zůstávají roztříštěná a zpětná vazba se ztrácí v tabulkách.
V tom vyniká ClickUp.
ClickUp propojuje rozvojové cíle s každodenní prací, od stanovení OKR a budování školicích knihoven až po sledování pokroku v dashboardech a automatizaci hodnocení výkonu. Vše na jednom místě. Žádné přeskakování mezi nástroji. Žádné přepínání kontextu. Jen chytřejší růst.
Jste připraveni poskytnout svému týmu strukturu a podporu, kterou potřebuje k prosperitě? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!