Váš tým právě dostal velký projekt a vy se nyní snažíte zjistit, zda máte pro tuto práci ty správné lidi. Zní vám to povědomě? Možná se ptáte, kdo má technické znalosti, kdo potřebuje zdokonalit své dovednosti nebo kde jsou mezery v měkkých dovednostech. Bez jasného přehledu o silných stránkách svého týmu se pravděpodobně budete cítit bezradní.
Výzkumy ukazují, že organizace, které přijímají přístup založený na dovednostech, mají o 63 % větší šanci dosáhnout výsledků než ty, které tak nečiní.
Pomocí jednoduché šablony matice dovedností můžete zmapovat kompetence všech zaměstnanců, odhalit mezery a s jistotou přijímat rozhodnutí.
V tomto blogovém příspěvku jsme sestavili nejlepší bezplatné šablony matic dovedností pro Excel, které si můžete stáhnout, aby vám pomohly identifikovat chybějící dovednosti, sladit talenty s úkoly a vytvořit vyvážený a vysoce výkonný tým.
Co dělá šablonu matice dovedností dobrou?
Dobře navržená šablona matice dovedností vyplňuje mezery tím, že nabízí jasný a organizovaný způsob hodnocení a vizualizace kompetencí týmu. Můžete mapovat dovednosti podle rolí, úkolů nebo projektů, což usnadňuje identifikaci silných stránek, odhalení mezer a stanovení prioritních oblastí pro zlepšení.
Stává se nepochybně nedílnou součástí plánování pracovní síly, řízení talentů a celkového rozvoje týmu.
Mezi klíčové prvky dobré šablony matice dovedností patří:
- Jasná kategorizace: Organizuje tvrdé i měkké dovednosti podle úrovní znalostí a nabízí komplexní přehled kompetencí týmu.
- Přizpůsobitelnost: Je přizpůsobena konkrétním rolím, oddělením nebo projektům, což zajišťuje relevanci v různých obchodních kontextech.
- Praktické poznatky: Pomáhá identifikovat mezery ve dovednostech, potřeby školení a oblasti pro rozvoj, což vede k informovanému rozhodování.
- Uživatelská přívětivost: Přizpůsobuje se novým požadavkům a je dostatečně jednoduchý i pro uživatele bez technických znalostí.
- Přidělování zdrojů: Pomáhá optimalizovat přidělování úkolů, priority školení a rozdělování zdrojů na základě dovedností a nedostatků.
- Podpora růstu: Přizpůsobuje se růstu organizace a nabízí dynamický nástroj pro průběžné plánování pracovní síly a rozvoj týmu.
Šablony matic dovedností pro Excel
🔎 Věděli jste?
Podle zprávy LinkedIn Future of Recruiting Report roste trend najímání zaměstnanců na základě jejich dovedností. Téměř 80 % dotázaných náborářů hodnotí dovednosti a talent potřebné s rozvojem umělé inteligence.
To podtrhuje kritickou potřebu nástrojů, které poskytují strukturované a spolehlivé informace o dovednostech, jako je matice dovedností.
Excel sice nabízí známý a přizpůsobitelný způsob správy matic dovedností, ale nalezení správné šablony vám může ušetřit spoustu času a úsilí.
Některé z nejlepších šablon matice dovedností v Excelu pomáhají budovat silnější a schopnější tým.
1. Šablona matice dovedností v Excelu od AIHR
Pokud se váš tým připravuje na velký projekt a vy chcete vědět, kdo má technické znalosti k jeho vedení, je pro vás šablona AIHR Excel Skills Matrix Template ideální.
Tato šablona vyniká (slovní hříčka zamýšlena) v organizaci dovedností srozumitelným a praktickým způsobem. Rozřazuje kompetence do kategorií technických, měkkých nebo rolí specifických dovedností a přiřazuje je k jednotlivým úrovním znalostí.
Jeho vynikající funkcí je sekce věnovaná školicím potřebám, takže nejen identifikujete mezery, ale také aktivně plánujete, jak je vyplnit.
Díky přehlednému a jednoduchému rozvržení je tato matice kompetencí ideální pro vedoucí týmů a manažery lidských zdrojů. Poskytuje rychlý přehled o tom, v čem váš tým vyniká a v čem by se mohl zlepšit.
✨Ideální pro: personalisty a manažery, kteří chtějí vizualizovat silné stránky svého týmu a oblasti, ve kterých je třeba se zlepšit.
2. Šablona matice dovedností v Excelu od AG5
Výzkumy ukazují, že segmentace pracovní síly je zásadní pro identifikaci zaměstnanců s jedinečnými technickými nebo vedoucími dovednostmi, které jsou klíčové pro úspěch organizace. Bez správných nástrojů riskují společnosti ztrátu klíčových talentů, ohrožení produktivity a nesplnění strategických cílů.
Šablona matice dovedností AG5 Excel řeší tyto výzvy tím, že poskytuje strukturovaný rámec pro hodnocení a správu dovedností zaměstnanců. Tato šablona umožňuje manažerům přesně určit klíčové role a naplánovat cílené školení nebo strategie udržení zaměstnanců tím, že uvádí členy týmu spolu s jejich certifikacemi a úrovní znalostí. Toto nastavení umožňuje manažerům rychle identifikovat mezery v dovednostech a naplánovat cílené iniciativy v oblasti školení zaměstnanců.
Šablona je sice uživatelsky přívětivá a lze ji přizpůsobit různým organizačním potřebám, ale neobsahuje pokročilé funkce, jako je automatické sledování nebo dynamické seskupování podle týmů nebo projektů.
✨Ideální pro: Manažery malých a středních týmů, kteří potřebují jednoduchý způsob, jak sledovat dovednosti a certifikace zaměstnanců.
👀 Věděli jste?
Podle Světového ekonomického fóra 42 % společností považuje zelené dovednosti za důležité v příštích pěti letech a 21 % z nich upřednostňuje jejich rozvoj.
3. Šablona matice dovedností v Excelu od CIToolkit
🧠 Zajímavost:
Zpráva společnosti Gartner „2024 Future of Work Trends“ zdůrazňuje, že společnosti upřednostňují dovednosti před vysokoškolským vzděláním, aby mohly čerpat z širšího talentového fondu a efektivně řešit mezery v dovednostech.
Šablona matice dovedností v Excelu od CIToolkit vám pomůže vyhodnotit kompetence členů týmu.
Šablona obsahuje jasně definovanou legendu úrovní znalostí, od „Neznámé“ po „Úroveň trenéra“. Jedinečnou vlastností je její vestavěná flexibilita, která vám umožňuje přiřadit hodnocení znalostí k různým dovednostem a zároveň zachovat přehlednost díky vizuálním indikátorům.
Můžete sledovat individuální výkonnost a to, jak zaměstnanci přispívají k dynamice týmu. Rozložení podporuje snadné přizpůsobení pro konkrétní role nebo projekty, díky čemuž je univerzální pro různé případy použití.
✨Ideální pro: HR profesionály a manažery, kteří hledají rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností pro hodnocení a sledování individuálních a týmových dovedností.
4. Šablona matice dovedností v Excelu od Teammeter
Přemýšleli jste někdy o tom, jak odolný by byl váš tým, kdyby náhle vypadl klíčový člen? Šablona matice dovedností Teammeter Excel vám pomůže vyřešit tento problém díky jedinečné funkci: schopnosti vypočítat „bus factor“ vašeho týmu.
Tato metrika zdůrazňuje rizika přílišného spoléhání se na odborné znalosti jedné osoby a zajišťuje efektivnější rozložení klíčových dovedností v rámci týmu.
Šablona využívá osvědčenou stupnici dovedností NIH (National Institutes of Health) k systematickému rozřazení dovedností, definování úrovní dovedností a stanovení konkrétních požadavků na jednotlivé role.
Kromě identifikace mezer vám pomůže přesně zjistit, kolik členů týmu potřebuje zdokonalit své dovednosti, aby splnili stanovené cíle, což umožňuje lepší plánování školení a rozvoje.
✨Ideální pro: Malé týmy s jednoduchými potřebami v oblasti správy dovedností se strategickým zaměřením na rozvoj dovedností.
5. Šablona matice dovedností v Excelu od Kenjo
Správa dovedností týmu často vyžaduje práci s daty a ruční aktualizace, ale šablona matice dovedností Kenjo Excel to eliminuje díky automatizaci. Tato šablona zjednodušuje sledování dovedností tím, že automaticky aktualizuje sekundární tabulky při zadávání dat, a poskytuje tak okamžitý přehled o silných stránkách, mezerách a příležitostech pro růst vašeho týmu.
Uživatelsky přívětivý design Kenjo obsahuje jasné pokyny v první záložce, takže jej můžete okamžitě začít používat. Jeho přizpůsobitelný formát vám umožňuje přizpůsobit jej konkrétním potřebám týmu, ať už jde o stanovení dlouhodobých cílů rozvoje, vyvážení výkonu týmu nebo identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
Díky vizuálnímu znázornění dovedností zaměstnanců vám tato šablona umožňuje identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, aby se zvýšila celková efektivita týmu.
✨Ideální pro: HR profesionály a manažery všech úrovní, kteří ocení uživatelsky přívětivé šablony s automatizovanými funkcemi pro snadné zadávání dat.
6. Šablona matice dovedností v Excelu od FreeSkillsMatrix. com
Pomocí šablony matice dovedností v Excelu od FreeSkillsMatrix.com můžete vyhodnotit úroveň znalostí svého týmu v různých úkolech nebo procesech.
Nejprve sepište členy svého týmu do levého sloupce a úkoly nebo procesy do horního řádku. Poté pomocí klíče dovedností přiřaďte každému úkolu úroveň dovedností. Šablona používá barevný kódovací systém, který vizuálně zvýrazňuje úrovně dovedností, a automaticky vypočítává souhrnné skóre pro každého zaměstnance a úkol.
Tyto skóre poskytují rychlý přehled o oblastech, kde dovednosti nedosahují požadované úrovně a kde je nejnaléhavěji potřeba školení.
✨Ideální pro: Manažery a personalisty, kteří chtějí hodnotit odborné znalosti týmu.
👀 Věděli jste?
Podle zprávy Springboard State of the Workforce Skills Gap 2024 čelí 70 % amerických společností kritickému nedostatku dovedností, který má dopad na výkonnost podniků. Nejvíce jsou zasaženy odvětví finančních služeb a technologií, kde více než 75 % a 73 % vedoucích pracovníků hlásí nedostatek dovedností.
7. Formulář pro analýzu pracovních dovedností zaměstnanců od WPS Template
Sledování dovedností nemusí nutně znamenat nudné prohlížení řádků dat. Šablona matice dovedností v Excelu od FreeSkillsMatrix.com kombinuje automatizaci s vizuálně poutavým designem, díky čemuž je hodnocení dovedností snadné a efektivní.
Šablona se vyznačuje zaměřením na konkrétní a měřitelné datové body. Manažeři mohou dokumentovat základní pracovní dovednosti a doplňující podrobnosti, jako jsou certifikace, pracovní historie a znalost cizích jazyků. Přehledná vstupní pole a intuitivní pokyny usnadňují vyplňování a interpretaci dat.
Tato šablona slouží také jako matice školení, která je ideální pro odvětví, kde jsou rozhodující specifické licence nebo jazykové dovednosti. Umožňuje týmům identifikovat mezery a podle toho plánovat školení nebo nábor.
✨Ideální pro: Manažery v odvětvích, která vyžadují specifické licence, certifikace nebo jazykové dovednosti
8. Šablona pro 360stupňové hodnocení výkonu zaměstnanců od WPS Template
Někdy hodnocení dovedností vyžaduje více než jen zaškrtávání položek v kontrolním seznamu – vyžaduje komplexní pohled. Šablona Excel Employee 360-Degree Performance Evaluation Template od WPS Template přesně to poskytuje kombinací multidimenzionální zpětné vazby s hodnocením dovedností.
Ačkoli je primárně navržen jako šablona pro hodnocení výkonu, integruje se do sledování matice dovedností tím, že vám pomáhá identifikovat klíčové silné stránky a oblasti rozvoje v různých kompetencích.
Můžete hodnotit zaměstnance v různých kategoriích, jako je přístup k práci, odborné znalosti, pracovní schopnosti a pracovní výsledky. Shromažďování zpětné vazby od kolegů, nadřízených a sebehodnocení poskytuje ucelený pohled na dovednosti jednotlivců i týmu.
✨Ideální pro: HR profesionály a manažery, kteří hledají komplexní přístup k hodnocení dovedností pomocí 360stupňového hodnocení.
Omezení používání šablon matice dovedností v Excelu
Ačkoli je Excel univerzálním a široce používaným nástrojem pro vytváření matic dovedností, několik omezení může bránit jeho účinnosti, jak týmy rostou nebo se potřeby stávají složitějšími.
- Nedostatečná spolupráce: Excel jako samostatný nástroj nepodporuje spolupráci v reálném čase, což ztěžuje současný příspěvek nebo přístup k aktualizacím více členům týmu.
- Problémy se škálovatelností: Správa matice dovedností v Excelu se s rozšiřováním týmů stává náročnou. Velké datové soubory mohou nástroj zpomalit a organizování klíčových dovedností napříč odděleními nebo více týmy vyžaduje značné manuální úsilí.
- Omezená vizualizace: Ačkoli Excel umožňuje vytvářet základní grafy, postrádá pokročilé vizualizační funkce, jako jsou dynamické panely nebo interaktivní grafy, které jsou nezbytné pro efektivní analýzu a prezentaci dat.
- Žádná integrace: Na rozdíl od specializovaného softwaru pro matice dovedností nelze Excel hladce integrovat s jinými nástroji, jako je software pro řízení lidských zdrojů nebo systémy pro správu vzdělávání, což omezuje jeho schopnost automatizovat pracovní postupy a sledovat pokrok ve školení.
Alternativní šablony matice dovedností
Excel je skvělým výchozím bodem pro správu dovedností, ale jak váš tým roste nebo se mění vaše potřeby, stává se nezbytným dynamičtější a kolaborativnější řešení.
ClickUp, komplexní platforma pro zvýšení produktivity, nabízí řadu přizpůsobitelných šablon matic dovedností, které jsou navrženy tak, aby zefektivnily sledování dovedností, zlepšily komunikaci a spolupráci v týmu a hladce se integrovaly do pracovních postupů – vše na jednom místě.
Toto říká Jodi Salice, kreativní ředitelka společnosti United Way Suncoast, o používání ClickUp:
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a nejrůznějším možnostem sledování a zobrazení s ClickUpem nemůžete šlápnout vedle.
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a nejrůznějším možnostem sledování a zobrazení s ClickUpem nemůžete šlápnout vedle.
Zde je několik nejlepších šablon matic dovedností, které můžete použít v ClickUp:
1. Šablona matice dovedností ClickUp Board
Podle magazínu Forbes představenstva stále více upřednostňují kombinaci „vždy žádaných“ manažerských dovedností, jako je finanční prozíravost a strategické vedení, a specializovaných odborných znalostí v oblastech, jako jsou digitální technologie a vstup na trh. Tato změna zdůrazňuje potřebu představenstev sladit dovednosti členů s klíčovými cíli organizace.
Šablona matice dovedností ClickUp Board pomáhá organizacím strategicky budovat jejich představenstvo tím, že mapuje stávající schopnosti a identifikuje mezery. Ať už se jedná o hodnocení zkušeností s vedením, odborných znalostí v oblasti správy nebo specializovaných technických znalostí, tato šablona nabízí komplexní a přizpůsobitelný nástroj pro hodnocení a vyvažování silných stránek členů představenstva.
Tato šablona se vyznačuje svou flexibilitou a snadným použitím. Díky přizpůsobitelným stavům, polím a zobrazením můžete snadno sledovat technické a obecné dovednosti, hodnotit efektivitu týmu a vytvářet strukturovaný plán zlepšování. Zobrazení jako „Přehled“ a „Technické dovednosti“ objasňují vlastnictví dovedností, zatímco funkce jako závislosti úkolů a připomenutí zajišťují, že vám nic neunikne.
✨Ideální pro: Začínající týmy, které chtějí činit informovaná rozhodnutí, zvýšit výkonnost týmu a podpořit rozvoj vedoucích schopností.
2. Šablona ClickUp pro analýzu mezer ve dovednostech
Udržování kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly již není jen příjemným bonusem, ale nezbytnou podmínkou pro podnikání. Šablona ClickUp pro analýzu mezer ve dovednostech pomáhá organizacím identifikovat a řešit dovednosti, které zaměstnanci potřebují, aby zůstali konkurenceschopní na neustále se vyvíjejícím trhu dovedností.
Tato přizpůsobitelná šablona je ideální pro překlenutí mezer mezi současnými schopnostmi, budoucími nebo požadovanými dovednostmi a obchodními cíli prostřednictvím hodnocení kvalifikace, zkušeností a školicích potřeb zaměstnanců.
Tato šablona umožňuje týmům vyvíjet strategie pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců, nábor specializovaných talentů nebo implementaci plánování pracovní síly prostřednictvím dokumentace dovedností a sledování nesrovnalostí. Díky funkcím, jako je automatizace pro zefektivnění úkolů a pole pro sledování pokroku v dovednostech, zajišťuje, že každý člen týmu má k dispozici zdroje potřebné k úspěchu.
✨Ideální pro: Týmy, které hledají praktické způsoby, jak posoudit a odstranit mezery ve svých pracovních silách.
3. Šablona pro mapování dovedností ClickUp
Více než 50 % generálních ředitelů tvrdí, že nedostatek dovedností a technologické změny budou mít v příštím desetiletí dopad na ziskovost.
To znamená, že pro udržení růstu bude klíčové najít inovativní způsoby, jak přilákat a udržet talenty, zmapovat je a nasadit. Šablona ClickUp Skills Mapping Template tento proces zjednodušuje. Použijte tuto šablonu k identifikaci, organizaci a sledování dovedností zaměstnanců, což vám pomůže vybudovat pracovní sílu v souladu s vašimi obchodními cíli. Tato šablona umožňuje týmům porozumět a naplnit jejich potřeby v oblasti náboru a rozvoje talentů tím, že dokumentuje dovednosti, jako je řízení úkolů, organizační schopnosti, řízení zainteresovaných stran atd. a sleduje nesrovnalosti.
✨Ideální pro: Organizace, které chtějí organizovat a sledovat dovednosti svých zaměstnanců za účelem optimalizace plánování pracovní síly a řízení talentů.
4. Šablona školicí matice ClickUp
🔎 Věděli jste?
Podle průzkumu Randstad Workmonitor 2024 považuje 72 % zaměstnanců školení a rozvoj za klíčovou součást své spokojenosti v práci a kariérního růstu. Bez jasných strategií pro zvyšování kvalifikace riskují společnosti ztrátu nejlepších talentů a zaostávání v oblasti inovací.
Šablona ClickUp Training Matrix Template zajišťuje plynulé a efektivní školení zaměstnanců. Přizpůsobte si svou školicí matici pomocí klíčových polí, jako je komunikace, strategické plánování a řešení problémů. Využijte předem připravené pohledy ke správě úkolů a sledování pokroku:
- Hlavní seznam pro sledování všech zdrojů
- Dovednosti podle oddělení pro identifikaci mezer v dovednostech
- Formulář pro hodnocení potřeb školení k posouzení budoucích požadavků
Aktualizujte stavy jako „Dokončeno“ nebo „Probíhá kontrola“, aby všichni byli informováni. Tyto šablony matic školení zajišťují, že školicí programy jsou organizované, efektivní a snadno monitorovatelné – vše na jednom místě.
✨Ideální pro: Organizace, které provozují více školicích programů pro zaměstnance
5. Šablona matice personálního obsazení ClickUp
Podle zprávy McKinsey Human Capital at Work více než 80 % pracovníků přechází do nových rolí změnou zaměstnavatele , což poukazuje na kritickou mezeru v interní mobilitě.
To naznačuje, že ačkoli zaměstnanci disponují dovednostmi potřebnými k postupu, často jim v rámci jejich současných organizací chybí příležitosti k růstu.
Šablona ClickUp Staffing Matrix Template pomáhá řešit tento problém. Tato šablona analyzuje produktivitu rolí, sady dovedností a odměny, aby pomohla organizacím identifikovat mezery a efektivně přidělovat zdroje tak, aby byly správné dovednosti v správných rolích.
Jednou z vynikajících funkcí je zobrazení odměn podle role, které zahrnuje údaje o platech a bonusech spolu s metrikami produktivity.
Kromě toho přehledové zobrazení zdůrazňuje trendy v rámci celé pracovní síly, což usnadňuje odhalení mezer, které mohou vyžadovat školení nebo nábor nových zaměstnanců. Šablona je ideální pro týmy, které chtějí integrovat sledování dovedností do svých strategií personálního obsazení, a zajišťuje, že vaše pracovní síla zůstane agilní, efektivní a v souladu s cíli vaší organizace.
✨Ideální pro: Společnosti, které chtějí optimalizovat své strategie personálního obsazení sladěním rolí zaměstnanců s potřebami organizace a vyhodnocením dovedností a odměn.
6. Šablona matice technických dovedností ClickUp
Pro technické týmy vyžaduje udržení náskoku před měnícími se požadavky více než jen statický seznam dovedností. Šablona matice technických dovedností ClickUp je výkonný nástroj pro sledování a hodnocení technických schopností členů týmu. Tato šablona poskytuje strukturovaný přístup k hodnocení klíčových kompetencí, jako je vývoj softwaru, ladění a cloudové platformy.
Ale tím to nekončí. Pomůže vám to také přijmout opatření. Použijte jej k přiřazení správných úkolů správným lidem, k identifikaci mezer ve dovednostech a k upřednostnění kritických školicích iniciativ, abyste tyto mezery odstranili dříve, než ovlivní realizaci projektu.
Pomocí této šablony vytvořte příručku pro budování týmu, který je schopen plnit úkoly, inovovat a rozšiřovat se.
✨Ideální pro: Týmy, které potřebují posoudit a spravovat technické schopnosti svých členů, zejména v oblastech jako vývoj softwaru a IT.
7. Šablona matice IT dovedností ClickUp
Šablona matice IT dovedností ClickUp sleduje a hodnotí technické znalosti IT týmů pomocí matice dovedností. Poskytuje přehlednou tabulku pro mapování kompetencí zaměstnanců, což usnadňuje hodnocení silných stránek, identifikaci mezer a přidělování úkolů na základě úrovně dovedností.
Díky vlastním polím pro sledování technických dovedností, jako jsou programovací jazyky, znalosti systémů a certifikace, vám tato šablona umožní snadno vizualizovat a řešit mezery, které mají vliv na výkonnost týmu.
✨Ideální pro: IT týmy, které se potýkají se složitostmi správy technických dovedností
Vytvořte si matici dovedností a školení Power Skill pomocí ClickUp
Vytvoření a správa matice dovedností je nezbytná pro organizace, které se snaží optimalizovat výkonnost pracovníků, identifikovat konkrétní mezery v dovednostech a podpořit strategický růst.
Šablony Excelu mohou být skvělým výchozím bodem, ale nástroje jako ClickUp tento proces ještě vylepšují.
Ať už plánujete školení zaměstnanců, vytváříte strategie nástupnictví nebo slaďujete silné stránky týmu s obchodními cíli, šablony matice dovedností ClickUp nabízejí přizpůsobení a funkčnost potřebnou ke zjednodušení procesu.
Začněte měnit způsob, jakým spravujete dovednosti, a uvolněte plný potenciál svého týmu. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a objevte, jak hladká může být správa dovedností!