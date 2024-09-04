Jak získat 25 nejžádanějších dovedností v roce 2025

Žádané odborné znalosti znamenají dovednosti, za které jsou společnosti ochotny zaplatit vysoké částky.
Jedná se o dovednosti, které řeší problémy, podporují inovace a vytvářejí skutečnou hodnotu. Osvojení těchto dovedností vám umožní dosáhnout vyššího platu, užít si určité výhody a mít naplňující a finančně lukrativní kariéru.
Proč jsou ale dovednosti s vysokým příjmem tak důležité?
Odpověď je jednoduchá – technologie mění odvětví po celém světě. Umělá inteligence, automatizace a práce na dálku jsou jen některé z trendů, které mění trh práce.
Výzkum Světového ekonomického fóra odhalil, že v příštích pěti letech dojde k narušení 44 % dovedností pracovníků.
Obchodní modely a samotná podstata práce se také neustále mění. To znamená, že neustále vznikají nové dovednosti a ty stávající se vyvíjejí.
Rozvoj vysoce žádaných dovedností je nezbytný pro udržení si náskoku, vyjednání lepšího platu a budování kariéry podle vašich představ.
V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na konkrétní kompetence, které v současné době dominují na trhu práce, a na způsoby, jak v nich vyniknout.
25 nejžádanějších dovedností současnosti
Svět kolem nás se mění, stejně jako základní dovednosti potřebné k úspěchu.
Pojďme si to rozebrat. Globální objem dat do roku 2025 vzroste na více než 180 zettabytů. Podniky jsou zaplaveny informacemi a jsou zapotřebí lidské zdroje, které dokážou využít jejich potenciál.
Dovednosti v oblasti analýzy dat jsou proto velmi žádané, protože pomáhají odhalovat trendy, činit informovaná rozhodnutí a podporovat růst podnikání. S rozvojem GenAI, multi-cloudu a strojového učení se schopnost pracovat s nejnovějšími technologiemi pro analýzu dat stává stále cennější.
Dovednosti v oblasti uživatelské zkušenosti (UX) a designu uživatelského rozhraní (UI) jsou také nesmírně důležité pro zajištění toho, aby digitální produkty byly uživatelsky přívětivé a splňovaly potřeby lidí. Díky tomu je také velmi ceněná znalost vývoje webových stránek a softwaru.
Moderní organizace také potřebují vedoucí pracovníky, kteří kombinují technické znalosti a silné manažerské dovednosti. Proto jsou vedoucí pracovníci s hlubokým porozuměním emoční inteligenci nezbytní pro budování vysoce výkonných týmů a pozitivního pracovního prostředí.
Jádrem těchto rolí jsou tři základní dovednosti: analýza informací, jasná komunikace a řešení obchodních problémů.
A tím to nekončí. Od solidních dovedností v oblasti vývoje webových aplikací až po netradiční marketingové postupy v sociálních médiích – existuje celý svět dovedností nové éry, které mohou podpořit váš kariérní růst.
Podívejme se na každou z nich podrobněji:
Technické dovednosti, které jsou velmi žádané
Pro kariérní postup v dnešním technologicky orientovaném světě je užitečné mít pevné základy v technických dovednostech.
Zde je několik nejžádanějších oblastí odborných znalostí, které můžete rozvíjet:
- Full stack development: Kombinace front-endového (uživatelské rozhraní) a back-endového (serverové) programování pro vytváření kompletních webových aplikací; zahrnuje jazyky jako HTML, CSS, JavaScript, Python, Ruby nebo Java, stejně jako frameworky jako React, Angular, Node. js, Django nebo Ruby on Rails.
- Analýza dat: Získávání smysluplných poznatků z velkých datových sad pomocí statistických metod a programovacích jazyků, jako je Python (s knihovnami jako Pandas a NumPy) nebo R; dovednosti zahrnují čištění, prozkoumávání, vizualizaci a modelování dat.
- Kyberbezpečnost: Ochrana počítačových systémů a sítí před kyberútoky; to vyžaduje znalosti v oblasti síťové bezpečnosti, kryptografie, etického hackingu a bezpečnostních nástrojů, jako jsou firewally a systémy detekce narušení.
- Odborné znalosti v oblasti cloud computingu: Používání cloudových platforem (AWS, Azure, GCP) k efektivnímu ukládání, správě a zpracování dat, včetně klíčových dovedností, jako jsou infrastruktura jako kód, cloudová bezpečnost a služby specifické pro danou platformu.
- Specializace na umělou inteligenci: Vývoj inteligentních systémů schopných učit se a rozhodovat, zahrnující strojové učení, hluboké učení, zpracování přirozeného jazyka a počítačové vidění.
- Návrh uživatelského rozhraní (UI): Vytváření vizuálně přitažlivých a uživatelsky přívětivých rozhraní na základě porozumění uživatelské zkušenosti (UX), wireframingu a prototypování a pomocí návrhových nástrojů, jako jsou Figma nebo Adobe XD.
- Delivering DevOps: Překlenutí propasti mezi vývojem softwaru a IT operacemi za účelem automatizace a zefektivnění dodávek softwaru pomocí nástrojů jako Docker, Kubernetes, Jenkins a Ansible.
- Vývoj blockchainu: Porozumění základním principům blockchainu a vývoj aplikací pomocí platforem jako Ethereum nebo Hyperledger Fabric; to vyžaduje znalosti kryptografie a distribuovaných systémů.
- Správa databází: Návrh, tvorba a správa databází pro efektivní ukládání a vyhledávání informací. To zahrnuje SQL, modelování databází a optimalizaci výkonu.
- Programování v jazyce Python: univerzální jazyk pro různé aplikace, včetně datové vědy, vývoje webových aplikací a automatizace; nezbytná je znalost základních konceptů jazyka Python, knihoven (NumPy, Pandas, Matplotlib) a frameworků (Django, Flask).
- Digitální marketing: Mezi jinými marketingovými dovednostmi je digitální marketing velmi žádaný. Zahrnuje propagaci produktů nebo služeb online prostřednictvím různých kanálů, jako je SEO, sociální média a e-mailový marketing, s trochou dovedností v oblasti produktového managementu, jako je porozumění marketingové analytice, chování zákazníků a digitálním reklamním platformám.
- Projektový management: Plánování, organizování a vedení projektů za účelem dosažení konkrétních cílů v rámci časových a rozpočtových omezení, s dovednostmi jako plánování, alokace zdrojů a řízení rizik.
- Obchodní analýza: Identifikace obchodních potřeb a doporučování řešení prostřednictvím analýzy dat, zlepšování procesů a shromažďování požadavků.
- Digitální gramotnost: Efektivní využívání technologií pro komunikaci, výzkum a řešení problémů; zahrnuje to také znalost různých softwarových aplikací a online platforem.
- Vizualizace dat: Vytváření vizuálních reprezentací dat pro efektivní sdělování poznatků pomocí nástrojů jako Tableau, Power BI nebo knihovny Python (Matplotlib, Seaborn)
Soft skills, které jsou velmi žádané
Zatímco technické dovednosti tvoří základ mnoha pracovních pozic, měkké dovednosti, jako jsou mezilidské dovednosti a schopnost přizpůsobit se, jsou pro kariérní úspěch stejně důležité, zejména pokud uvažujete o změně kariéry nebo postupu do manažerské pozice.
Tyto mezilidské schopnosti vás mohou odlišit v profesionálním světě:
- Vedení: Inspirujte a veďte týmy k dosažení společných cílů a zároveň efektivně rozhodujte a řešte problémy.
- Řešení problémů: Identifikace problémů, analýza informací a vývoj kreativních řešení
- Komunikace: Efektivní sdělování myšlenek a informací ústně i písemně a aktivní naslouchání ostatním
- Kreativita: Generování nových a inovativních nápadů, nekonvenční myšlení a hledání jedinečných řešení
- Emoční inteligence: Porozumění emocím a jejich zvládání, budování pevných vztahů a empatie vůči ostatním
- Adaptabilita: Přizpůsobování se změnám, přijímání nových výzev a rychlé osvojování nových dovedností
- Time management : Stanovení priorit úkolů, stanovení cílů a efektivní řízení pracovní zátěže tak, aby byly dodrženy termíny.
- Týmová práce: Efektivní spolupráce s ostatními, budování důvěry a přispívání k pozitivnímu prostředí v týmu.
- Kritické myšlení: Objektivní analýza informací, vyhodnocování důkazů a přijímání informovaných rozhodnutí
- Vyjednávání: Dosahování vzájemně výhodných dohod prostřednictvím efektivní komunikace a řešení problémů
🧠 Věděli jste? Průzkum LinkedIn zjistil, že 9 z 10 globálních manažerů souhlasí s tím, že měkké dovednosti (také známé jako „lidské“ nebo „trvalé“ dovednosti) jsou důležitější než kdy jindy. Podle průzkumu se efektivní komunikace v roce 2024 umístila na prvním místě jako nejžádanější dovednost.
Získávání žádaných dovedností
Nové technologie, odvětví a pracovní pozice se objevují neustále. Abyste zůstali relevantní a úspěšní, musíte se neustále učit a rozvíjet.
Proces osvojování nových dovedností za účelem zlepšení pracovního výkonu se nazývá upskilling.
Zde je návod, jak toho dosáhnout pomocí správných nástrojů, jako je software pro správu dovedností:
Určete si svou cestu učení
Prvním krokem je představit si svou ideální kariéru. Jaká práce vás baví? Jaké problémy chcete řešit? Jakmile budete mít obecnou představu, ponořte se do konkrétních rolí, které odpovídají vašim ambicím.
Prohlédněte si nabídky pracovních míst pro tyto pozice a věnujte zvláštní pozornost uvedeným dovednostem a kvalifikaci.
Jakmile pochopíte, jaké dovednosti jsou potřebné pro vaši vysněnou práci, je čas zhodnotit vaše současné dovednosti. ClickUp je nástroj pro zvýšení produktivity, který vám pomůže efektivně řídit rozvoj vašich dovedností. Umožňuje vám organizovat zdroje pro učení, sledovat váš pokrok a spolupracovat s ostatními.
Pomocí šablony ClickUp Skills Gap Analysis Template získáte realistický obraz o svých dovednostech a oblastech, které je třeba zlepšit. To vám pomůže stanovit jasné a realizovatelné cíle učení na základě analýzy nedostatků v dovednostech.
Jak používat tuto šablonu:
- Matice dovedností: Vytvořte tabulku, ve které porovnáte své stávající dovednosti s těmi, které jsou uvedeny v pracovních nabídkách pro vaši cílovou pozici. Můžete ohodnotit svou úroveň znalostí pro každou dovednost.
- Identifikace mezer: Snadno identifikujte oblasti, ve kterých vaše dovednosti nedosahují požadované úrovně.
- Prioritizace: Na základě analýzy upřednostněte dovednosti, které vyžadují největší rozvoj.
Najděte způsoby, jak se učit
Jakmile víte, jaké dovednosti potřebujete rozvíjet, je čas prozkoumat možnosti vzdělávání.
Učení je všestranná cesta a neexistuje žádný univerzální přístup. Můžete si tedy vybrat jednu z těchto možností:
Samostatné učení
Samostudium vám umožňuje učit se vlastním tempem a hlouběji se věnovat konkrétním zájmům. Online zdroje, výukové programy a osobní projekty mohou být neocenitelnými nástroji pro samostatné učení.
- Online kurzy: Platformy jako Coursera, edX a Udemy nabízejí širokou škálu kurzů na různá témata.
- Bootcampy pro programátory: Pokud máte technické nadání, tyto intenzivní programy vám pomohou stát se lepším programátorem.
Formální vzdělávání
- Školení na pracovišti: Mnoho společností investuje do rozvoje zaměstnanců prostřednictvím školicích programů přímo na pracovišti.
- Mentorství: Poradenství od zkušených profesionálů může urychlit vaše učení a poskytnout vám neocenitelné poznatky.
- Networking: Budování kontaktů v oboru, který vás zajímá, vám může otevřít dveře k novým příležitostem a zkušenostem.
Organizujte si své učení
Udržování pořádku ve svých studijních materiálech může mít obrovský význam. Přirovnejte to k čistému pracovnímu prostoru – pomáhá vám to soustředit se a rychle najít to, co potřebujete.
ClickUp Docs je k tomu fantastický nástroj. Poskytuje jedno místo pro všechny vaše poznámky, shrnutí a studijní průvodce. Můžete vytvářet různé dokumenty pro různé předměty nebo dokonce různé témata v rámci jednoho předmětu.
Proč jsou dokumenty tak užitečné:
- Vše na jednom místě: Už nemusíte hledat poznámky roztroušené po různých zápisnících nebo digitálních souborech.
- Skvělá organizace: Používejte složky a podsložky, abyste měli vše přehledně uspořádané. Můžete například mít složku pro každý kurz s podsložkami pro úkoly, poznámky a četbu.
- Sdílejte a učte se společně: Chcete studovat s přáteli? Sdílejte své dokumenty a spolupracujte.
- Přístup odkudkoli: Vaše poznámky máte vždy u sebe, ať už jste doma, ve škole, v kanceláři nebo na cestách.
Dodržujte rutinu
Při učení se novým věcem je klíčová důslednost. Vytvoření rutiny vám pomůže učinit učení pravidelnou součástí vašeho života.
Stanovte si jasné cíle
Rozdělte své obecné cíle na menší, zvládnutelné kroky. Funkce Goals v ClickUp je navržena právě k tomu, aby vám s tím pomohla.
S ClickUp Goals můžete:
- Stanovte si SMART cíle: Ujistěte se, že vaše cíle jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. Tato jasnost vám pomůže udržet soustředění a motivaci.
- Rozdělte si cíle: Rozdělte každý cíl na menší, proveditelné kroky. Získáte tak jasný plán, kterým se můžete řídit.
- Vizualizujte svůj pokrok: Udržujte si motivaci a sledujte své úspěchy pomocí vizuálního znázornění svého pokroku.
- Nastavte si připomenutí: Použijte připomenutí ClickUp, abyste zůstali na správné cestě. Nastavte si denní, týdenní nebo měsíční připomenutí, abyste mohli zkontrolovat své cíle a pokrok.
- Sledujte své návyky: Začleňte sledování návyků do své rutiny, abyste mohli sledovat konzistentnost svého učení.
Efektivně spravujte svůj čas věnovaný učení
Naplánujte si konkrétní bloky učení do svého kalendáře. Funkce Time Tracking v ClickUp vám umožňuje přesně zaznamenávat čas strávený různými vzdělávacími aktivitami, abyste mohli optimalizovat svůj vzdělávací potenciál.
- Vytvořte si bloky zaměřené na konkrétní činnost: Vyhraďte si konkrétní časové úseky pro učení, bez přerušení.
- Sledujte každou vteřinu: Používejte přesné časovače a stopky, abyste zachytili každý okamžik soustředěné práce.
- Rozdělte úkoly: Rozdělte větší úkoly na menší, časově ohraničené podúkoly, abyste se mohli lépe soustředit a sledovat jejich plnění.
- Přizpůsobte si svou zprávu o pokroku: Vytvořte vlastní pole pro sledování konkrétních metrik učení, jako jsou přečtené stránky, dokončené cvičení nebo osvojené pojmy.
- Stanovte si časové cíle: Vyzvěte sami sebe časově ohraničenými cíli, abyste zvýšili motivaci a zodpovědnost.
Zjednodušte si proces učení
Zvládněte složité úkoly tím, že je rozdělíte na menší, lépe zvládnutelné části. Systém správy úkolů ClickUp vám umožňuje vytvářet podúkoly v rámci hlavních úkolů, čímž vám poskytuje jasnou strukturu pro vaše učení.
Může vám to pomoci:
- Rozložte výzvy na jednotlivé části: Rozdělte obtížná témata na snadno stravitelné úkoly.
- Vytvořte si jasný plán: Strukturovat svou cestu učení pomocí dílčích úkolů a závislostí mezi úkoly.
- Efektivní stanovení priorit: Přiřaďte úrovně důležitosti, abyste se nejprve soustředili na klíčové dovednosti v oblasti řízení úkolů.
- Zbavte se pocitu přetížení: Zaměřte se na osvojení jedné dovednosti po druhé díky přístupu ClickUp zaměřenému na úkoly.
Sledujte svůj pokrok
Sledujte svou cestu za vzděláním pomocí zobrazení ClickUp. Přepínejte mezi zobrazením Seznam, Tabule a Kalendář a sledujte svůj pokrok z různých úhlů pohledu. Pomocí vlastních polí můžete přidávat podrobnosti o svém vzdělávání, jako je stav dokončení, úroveň obtížnosti nebo použité zdroje.
Požádejte o zpětnou vazbu
Ať už pracujete na projektu, rozvíjíte nové dovednosti nebo se snažíte zlepšit ty stávající, konstruktivní zpětná vazba vám poskytne poznatky, které byste sami možná nezaznamenali.
ClickUp Brain usnadňuje shromažďování a využívání této zpětné vazby.
Takto vám může pomoci ClickUp Brain:
- Okamžitá zpětná vazba: Nechte si svou práci zkontrolovat v reálném čase a získejte okamžité návrhy na zlepšení, ať už píšete obsah, spravujete úkoly nebo organizujete projekty.
- Znalostní graf: Pomocí znalostního grafu ClickUp Brain identifikujte vztahy mezi dovednostmi a vytvořte vizuální znázornění závislostí mezi dovednostmi.
- Úrovně dovedností: Definujte různé úrovně dovedností a propojte je s konkrétními znalostmi v ClickUp Brain.
- Doporučení pro rozvoj dovedností: Generujte návrhy pro cesty rozvoje dovedností na základě identifikovaných mezer.
Šablona matice technických dovedností ClickUp nabízí další strukturovaný způsob, jak posoudit své dovednosti a identifikovat oblasti, ve kterých se můžete zlepšit.
Zde je několik důvodů, proč z toho můžete těžit:
- Vytvořte si druhý mozek: Vytvořte si v mozku prostor pro matici technických dovedností, kde můžete ukládat všechny související informace a zdroje.
- Strukturovejte své znalosti: Uspořádejte si znalosti v Brain Space pomocí složek, značek a vztahů, abyste zlepšili vyhledávání.
- Odkaz na položky matice: Vytvořte propojení mezi položkami matice a relevantním obsahem Brain pro snadný přístup.
- Podporujte sdílení znalostí: Podporujte kulturu sdílení znalostí tím, že budete povzbuzovat důvěryhodné odborníky, aby přispívali.
- Využijte možnosti umělé inteligence: Získejte poznatky a generujte doporučení pomocí funkcí umělé inteligence ClickUp Brain.
Oslavte své úspěchy
Odměňte se za dosažení milníků. Dashboardy ClickUp vám umožňují vytvořit vizuální znázornění vašeho pokroku. Pomocí tabulek a grafů sledujte své studijní výsledky a oslavujte své úspěchy.
Zde je několik dalších možností, jak můžete využít dashboardy:
- Vizualizujte svůj pokrok: Získejte jasný přehled o vývoji svých dovedností.
- Identifikujte trendy: Odhalte vzorce a oblasti, které je třeba zlepšit nebo na které se zaměřit.
- Stanovte si cíle a sledujte je: přizpůsobte svůj dashboard svým cílům v oblasti rozvoje dovedností, abyste mohli efektivně sledovat své pokroky.
- Oslavujte úspěchy: Uznávejte a odměňujte své milníky vizuálními reprezentacemi úspěchu.
Nápady pro rozvoj dovedností na dashboardu:
- Počet hodin studia: Sledujte množství času věnovaného rozvoji dovedností za určité období.
- Úroveň dovedností: Měření pokroku v osvojování různých dovedností pomocí systému hodnocení nebo úrovní dovedností.
- Průběh certifikace: Sledujte svou cestu k získání certifikátů v oblasti poradenství a dalších kvalifikací.
- Dokončení projektu: Zobrazte počet dokončených projektů, ve kterých jste využili své nové dovednosti.
- Analýza zpětné vazby: Sledujte vývoj zpětné vazby ohledně vašich dovedností.
Procvičte si, co jste se naučili
Nejlepší způsob, jak se něco naučit, je často praxe.
Stáže nabízejí vynikající příležitost uplatnit to, co jste se naučili v praxi. Umožní vám vybudovat si síť kontaktů a rozvíjet měkké dovednosti, jako je písemná komunikace a týmová práce. Stáže vám také mohou pomoci objevit vaše vášně a identifikovat oblasti pro další rozvoj.
Kromě toho můžete k organizaci svého hledání zaměstnání využít šablonu ClickUp Job Search Template.
Tato předem připravená šablona vám pomůže:
- Udržujte své úsilí při hledání zaměstnání organizované a zabraňte rozptýlení informací napříč různými platformami.
- Ušetřete čas díky strukturovanému přístupu, který eliminuje nutnost vytvářet seznamy a úkoly od nuly.
- Získejte jasný přehled o svém pokroku a identifikujte oblasti, kterým je třeba věnovat větší pozornost.
Zde je návod, jak můžete využít jeho klíčové funkce:
- Správa seznamů: Vytvořte si speciální seznamy pro různé aspekty, jako jsou potenciální role, cílové společnosti a kontakty pro networking.
- Sledování žádostí: Organizujte a sledujte žádosti o každou pozici. Pomocí vlastních polí zaznamenávejte podrobnosti, jako je datum podání žádosti, kontaktní osoba a fáze pohovoru.
- Cíle rozvoje dovedností: Do šablony zahrňte speciální sekci, ve které uvedete organizační dovednosti, které chcete rozvíjet pro své cílové role. To vám pomůže soustředit se na neustálé učení.
- Přizpůsobení: Šablona je flexibilní. Můžete přidávat nebo odebírat sekce podle svých konkrétních potřeb.
Zajistěte si budoucnost své kariéry osvojením žádaných dovedností s ClickUp
Technologie se rychle vyvíjí a udržet si náskok znamená osvojit si nejžádanější dovednosti. Zaměření se na těchto 25 nejžádanějších dovedností může posílit vaši kariéru a zvýšit váš výdělečný potenciál.
Pro zefektivnění rozvoje svých dovedností použijte nástroje pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp. ClickUp vám pomůže organizovat zdroje, sledovat pokrok a spolupracovat na vaší cestě za vzděláním.
Pokračujte v učení a přizpůsobování se, abyste uspěli na konkurenčním trhu práce s ClickUp jako vaším důvěryhodným partnerem pro zvyšování kvalifikace. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!